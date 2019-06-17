Руководитель службы по летним видам спорта Дирекции спорта Национального Олимпийского комитета РК, судья международной категории, мастер спорта РК по художественной гимнастике Даниса Дуйсенгалиева

- Вы стоите во главе отдела, руководящего всеми летними олимпийскими видами спорта. Вы сами являетесь мастером спорта по художественной гимнастике. Расскажите, изменилась ли как-то гимнастика за прошедшие годы? Какая динамика наблюдается в ее развитии?

Художественная гимнастика – это очень масштабный вид спорта, самый массовый женский вид. Намного увеличилась популярность этого вида спорта и количество детей, которые им занимаются, значительно возросла конкуренция. Огромный поток детей идет в гимнастику, на сегодняшний день существует великое множество клубов и школ, и везде наблюдается очень большой наплыв детей. Во всех международных турнирах принимает участие огромное количество гимнасток. Благодаря этому, мы имеем возможность просматривать детей на соревнованиях и выбирать лучших, а соответственно, формировать сильную сборную команду. На прошедших в 2018 году в Индонезии Азиатских играх команда Казахстана завоевала 2 золотые медали – в личном и командном зачете.

- Ожидаются ли в художественной гимнастике какие-либо значительные события в ближайшее время, что-то, что было интересно не только узкому профессиональному кругу, но и широкой общественности?

- Впереди у нас чемпионат Азии. В понедельник, 17 июня, наша сборная команда вылетает в Таиланд, где будут проходить соревнования. Во главе делегации стоит прославленная казахстанская гимнастка Алия Юсупова, которая является главным тренером национальной сборной команды РК, Казахстан будут представлять Даяна Абдирбекова, Роза Абитова, которая недавно стала победительницей международного турнира FIG в Шымкенте, Шакенова Айдана и Тлекенова Адиля – 2 представительницы Нур-Султана и 2 представительницы Шымкента. Тлекенова Адиля и Абдирбекова Даяна являются чемпионками Азиатских игр 2018 года в командном зачете. Кроме того, этот год является важным для всего спортивного сообщества, так как это олимпийский год. Все виды спорта без исключения стремятся получить лицензию на Олимпиаду. Так, в этом году в Баку в конце сентября пройдет лицензионный чемпионат мира по художественной гимнастике. Летние Олимпийские игры состоятся в 2020 году в Токио.

- С 12 по 15 июня в Алматы проходил открытый чемпионат "Достык". Что Вы, как воспитанница Натальи Михайловной Кузнецовой, можете сказать об этом турнире?

- Достык является ежегодным традиционным турниром, который проходит уже на протяжении более чем 20 лет. Я сама неоднократно принимала участие в этих соревнованиях, будучи воспитанницей Школы Н. Кузнецовой. Из года в год традиции сохраняются, приезжают самые разные команды, все дети остаются довольны, потому что это своего рода праздник – праздник художественной гимнастики, праздник единства народов. Здесь очень много стран и все дружны, все они общаются и дружат за пределами площадки, соперники они только на ковре. Судьи компетентно оценивают выступающих, дети достойно занимают честно заслуженные ими места. Турнир не остается без внимания как спортсменов, так и представителей управления физической культуры и спорта города Алматы, Казахстанской федерации гимнастики и старшего тренера города. Будем надеяться, что турнир так же будет собирать большое количество участниц и способствовать развитию и укреплению международных отношений.

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