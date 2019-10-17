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Владимир Оленченко: Евразийский экономический союз демонстрирует свою востребованность

16.10.2019, 10:24 8857
Владимир Оленченко: Евразийский экономический союз демонстрирует свою востребованность
Позитивными итогами Международного экономического форума Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) можно назвать стремление заключения договоров разного толка со стороны стран, не являющихся членами ЕврАзЭС. Уже подписано соглашение о зоне свободной торговли с Сингапуром. Ещё с тринадцатью странами такие переговоры ведутся. Кроме того, решение о формировании единого электроэнергетического рынка в странах ЕврАзЭС свидетельствуют о продолжающемся процессе взаимной интеграции. Формируется также совместный рынок финансовых услуг. Это позволяет участникам свободно маневрировать финансами в различных проектах, не будучи зависимыми от внешних факторов. Еще одним важным итогом следует признать шаги, сделанные в направлении цифровизации экономики.

 

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