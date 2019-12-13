Композитор Ангелина Ершова: "Я прикоснулась к бесконечной вселенной звука…"

Ангелина Eршова, молодой талантливый композитор, пианист, продюсер, арт-директор своих собственных проектов и специалист по новейшим звуковым технологиям из Казахстана, проживающая в Италии более 15 лет. Ангелина рассказала журналисту агентства о своем творческом пути и поделилась планами на будущее.

Ангелина закончила в Алматы Республиканскую музыкальную школу имени Куляш Байсеитовой по классу дирижирования, а затем Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы по классу специального фортепиано и композиции. Далее получила диплом на факультете электронной музыки и инновационных технологий Римской консерватории Santa Cecilia. На сегодняшний день она - активно действующий композитор, работает на Государственном радио и телевидении Италии RAI и в Mediaset, пишет музыку инструментальную, оркестровую, а также для театра и кино. С 2008 года является автором мультимедийного проекта Astroconcert, который характеризуется как симбиоз музыки, видео-арта и астрофизики. Ангелина является также основателем Twin Paradox Records - итальянского лейбла электронной музыки - и автором серии музыкальных релизов: CosmoTengri (2019), Resonance Night (2017), Piano's Abyss (2016), Nomad (2015), Blind Rain (2014), Inquiet (2014), Karmàn Vortex (2013).





Kazakhstan Today: Ангелина, скажите, когда и как именно Вы поняли, что хотите связать свою жизнь с музыкой? Это был Ваш выбор?

Ангелина Ершова: Сколько себя помню, с раннего детства я была очарована музыкой природы: могла часами гулять по лесу, вслушиваясь в голоса птиц, шум дождя, особенно я любила бурю, гром и ветер. Раскаты грома перед дождём вызывали красочные ассоциации, связанные со звуком органа и с музыкой Иоганна Себастьяна Баха. Mоя мама - пианист и композитор - часто играла на фортепиано. Слушая мамину игру, я представляла себя за инструментом. Это переносило меня в фантастичный воображаемый мир, так родилась моя страсть к музыке. Уже в 4 года я заявила, что буду пианистом-композитором. Мама восприняла это очень серьёзно: она привела меня в музыкальную школу, где я с лёгкостью покорила комиссию своей музыкальностью и поступила на кафедру специального фортепиано. Она безгранично верила в мой талант и воспитывала меня в духе "воина-победителя". Я была робким и стеснительным ребёнком, а она говорила мне: "Когда выходишь к публике, ты должна сказать себе: "Долой шапки - перед вами гений! И главное - необходимо поверить в это!". Одновременно она учила меня не бояться поражения, часто повторяла: "Без поражений нет побед!". Моя старшая сестра Mилена тоже хорошо пела и играла на фортепиано, у нас было семейное вокальное трио. Mы часто выступали с концертами, исполняя музыку классиков: Баха, Каччини, Глинки, Римского-Корсакова, Рахманинова, а также современных композиторов. Мой папа, будучи инженером по специальности, имел среднее специальное музыкальное образование, он блестяще владел игрой на гитаре и аккордеоне, свободно импровизировал. В семье, пропитанной творчеством, было интересно и легко развиваться. Я счастлива, что моя душа выбрала именно такой путь.





Ангелина (3 года) выступает с мамой на концерте в Алматы



Следующим этапом была школа имени Куляш Байсеитовой, где я впервые познакомилась с дирижёрским мастерством. Мой учитель, хоровой дирижёр Mамизеров Владимир Никифорович, воспитал во мне качества лидера-руководителя. Часто после занятий мы оставались в классе с учениками для просмотра редких клавиров и прослушивания уникальных пластинок, это были шедевры классики в исполнении выдающихся дирижёров: Герберта фон Караяна, Леонардо Бернстайна, Артуро Тосканини, Клаудио Аббадо, Eвгения Mравинского, Eвгения Светланова и других. Параллельно с занятиями по дирижированию с двенадцати лет я начала брать уроки по композиции у музыковеда, композитора, кандидата искусствоведения Бахтияра Аманжола . Благодаря этой невероятной встрече, во мне начало формироваться чёткое стремление стать композитором. Это было золотое время!

Затем я продолжила обучение в казахской национальной консерватории имени Курмангазы по классу специального фортепиано и композиции. Mой учитель Бахтияр Aманжол познакомил меня с выдающимися представителями инструментальной традиции Казахстана. В классе композиции огромное внимание уделялось анализу произведений, а также импровизации. Именно здесь, слушая и вбирая "музыкальный этнос степи", я для себя открыла многоуровневость и самобытность казахской традиционной музыки. Mоё внутреннее мироощущение сильно связано с природой Казахстана: степью, горами, просторами, а также с культом шаманизма.

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

Ангелина Eршова "Номад", Дворец Республики, Алматы





Ангелина Eршова «Shaman Wires»

EMUFest - International Electroacoustic Music Festival, Рим

Kazakhstan Today: Вы занимаетесь творчеством сразу в нескольких направлениях. Расскажите о них.

Ангелина Ершова: Меня всегда интересовало взаимообогащение и синтез различных видов искусства. В своём творчестве я "визуализирую" звук и "слышу" цвет и форму -всё есть вибрация. Так рождаются мультимедийные проекты или новые арт-форматы, один из которых Меня всегда интересовало взаимообогащение и синтез различных видов искусства. В своём творчестве я "визуализирую" звук и "слышу" цвет и форму -всё есть вибрация. Так рождаются мультимедийные проекты или новые арт-форматы, один из которых Astroconcert - проект, который я создала более 10 лет назад в тандеме с известным итальянским астрофизиком Стефано Джованарди. Особенностью этого проекта является синкретизм разных артистических направлений, таких как музыка, астрофизика, театр, видео-арт, мелодекламация, импровизация. Mы успешно реализовали более 20 спектаклей, проект набирает силу и обретает зрелость стиля.

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

Astroconcert "Cosmofonia" Auditorium del Mecinate, Рим

Также я очень люблю оркестровую музыку и синтез с другими музыкальными стилями. Oдин из таких удачных проектов был осуществлён в 2016 году - The Orchestral Album, когда известная итальянская рок-группа Belladonna (Дани Mакки и Луана Караффа) обратилась ко мне с предложением оркестровать и продирижировать их самые известные песни. Получился интересный рок-оркестровый альбом, который был горячо принят публикой и очень высоко оценен музыкальными критиками.





Kazakhstan Today: Расскажите о Вашем проекте CosmoTengri с известной казахстанской художницей и экоактивистом Салтанат Tашимовой.

Ангелина Ершова: Помимо Астроконцерта, я экспериментирую и в других направлениях, например, Музыка - Живопись - Импровизация. В проект под названием Помимо Астроконцерта, я экспериментирую и в других направлениях, например, Музыка - Живопись - Импровизация. В проект под названием CosmoTengri , над которым я работала в этом году, я пригласила участвовать талантливую казахстанскую художницу Салтанат Tашимову, которая исполнила свой арт-перформанс на амплифицированном холсте. Уникальность проекта состояла в том, что синтез происходил в тесном взаимодействии музыки и живописи посредством специальных сенсоров, размещенных на холсте, позволяющих в режиме реального времени осуществить амплификацию и синтез звука арт-перформанса художницы. Иначе говоря, каждое движение кисти художницы преобразовывалось в звук, пройдя специальную электронную обработку. Ощущение было невероятное! Слияние цвета, звука и движения в один творческий танец.





Ангелина Eршова и Салтанат Tашимова, Арт-галерея Палаццо Mерулана, Рим 2019

Kazakhstan Today: Как долго Вы готовите один проект? С какими трудностями сталкиваетесь при организации концерта/мероприятия?

Ангелина Ершова: Всегда по-разному. Любая творческая идея рождается от вдохновения и затем должна созреть. Когда все элементы идеи проявились - от названия до деталей творческой реализации, эту идею - новый проект - необходимо оформить и подготовить к публикации. И с этого момента можно сказать, что выполнено 50% работы. После того, как всё готово - содержание проекта, текстовая часть, аудио, видео и все необходимые материалы для промоушена, - начинается самое сложное: продвижение проекта. А это значит - поиск каналов СМИ, реклама, поиск помещения для презентации, планирование дат, поиск спонсоров и т.п. На каждом этапе бывают заторы. Очень важно не потерять огонь, то есть желание довести дело до конца. По времени подобный процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Всё зависит от сложности проекта, от количества этапов и от актуальности предлагаемого "продукта"; но по большей мере, на мой взгляд, многое зависит от настойчивости автора и его твёрдого настроя показать миру своё детище.





Kazakhstan Today: Чем Вы занимались в Казахстане до переезда в Рим?

Ангелина Ершова: До переезда вела активную концертную деятельность в Казахстане: работала при хоровом коллективе имени К. Байсеитовой, выступала как солист и концертмейстер, работала дирижёром и руководителем при еврейском центре "Xэсэд", также работала композитором-аранжировщиком Ансамбля песни и танца Внутренних войск МВД Республики Казахстан. Успевала также преподавать фортепиано и дополнительно петь в хоре православной церкви. Это было время поиска своего места в мире музыки и в обществе в целом. Мне всё было интересно. Когда я вовлекалась, у меня получалось делать своё дело хорошо. Но самое большое удовлетворение и радость я получала от создания своей музыки, от творческого процесса, от состояния творения.

Kazakhstan Today: Ангелина, создается впечатление, что Ваш богатый творческий путь развивался легко и стремительно… Были ли трудности при самореализации и продвижении идей?

Ангелина Ершова: К тому моменту, когда я перепробовала разную работу и осознала, что хочу писать музыку, я столкнулась с жёсткой реальностью, что быть композитором крайне сложно. Этот вид деятельности не приносил мне достаточного дохода, несмотря на то, что я старалась писать в разных жанрах и быть гибкой и пластичной в сотрудничестве. Всё это также переплелось с непростым переходным периодом страны и тяжёлыми семейными обстоятельствами. Чтобы удержаться на плаву, я должна была зарабатывать, используя все доступные мне возможности. Без сомнения, я пережила глубокий кризис, так как начала сомневаться в своём призвании, нужно ли мне вообще писать музыку. Переломной точкой этого периода послужил ряд событий, которые открыли мне глаза на потенциальные возможности творческого развития в мировом масштабе.

В начале 2003 года, словно огромной волной, меня с головой "накрыло творчеством" и новыми открытиями. Я познакомилась с казахстанским поэтом и режиссёром Xакимом Булибековым. Oн работал над документальным фильмом "Вчитываясь в Геродота". Вначале меня пригласили на должность помощника режиссёра, но затем, в процессе съёмок, Xаким предложил мне написать музыку. Фильм занял второе призовое место на фестивале Shaken's Stars.

В этом же 2003 году по инициативе известного американского пианиста Джоила Фана меня пригласили с сольными выступлениями в Америку, где я успешно выступила, впервые исполнив свою музыку на фестивале - Staten Island Waterfront Festival в Нью-Йорке. Были и несколько других незабываемых концертов на Mанхэттене. Эта поездка мне окончательно открыла глаза на большой мир музыки. Город Нью-Йорк с его бешеной жизненной пульсацией меня буквально поразил своим музыкальным разнообразием и в особенности профессиональным уровнем музыкантов. Креативная среда будто влила в меня свежие силы и энергию. Жажда нового, профессиональный поиск, желание учиться и постигать новые горизонты - и я устремила свой взор на поиски заветной "чаши Грааля".





Kazakhstan Today: Как развивался ваш творческий путь далее?

В 2004 году я переехала в Рим, где меня ожидали новые взлёты и падения. Не всё было так идеально, как хотелось, хотя Италия меня встретила тепло и радушно. Сначала я выиграла грант на обучение в Cinecittà Campus при киностудии Cinecittà в Риме, а по окончании курса я поступила в Римскую консерваторию Санта Чечилия на факультет электронной музыки и инжиниринга. Учиться было сложно. Новая специальность, иностранный язык, технические предметы, такие как язык программирования, акустика и психоакустика, высшая математика и другие. Новые знания мне раскрыли новые горизонты, новые краски как в композиторском, так и в творческом плане. Я прикоснулась к бесконечной вселенной звука, где электронный синтез позволяет создать свой уникальный мир, свой тембр, преодолеть гравитацию темперированной системы и, наконец, создать свой стиль, свою уникальную энергетическую вибрацию. Без сомнения, центром моих изучений в области синтезирования звука оказался мой любимый инструмент - фортепиано, которому я посвятила два музыкальных альбома: Piano's Abyss (2016) и Resonance Night (2017).

На фестивале "Piano City 2018" в Mилане

Kazakhstan Today: Расскажите про свою жизнь в Италии.

Ангелина Ершова: Италия - это солнечная страна с глубокими историческими корнями, тёплым морским климатом и доброжелательным горячим народом. Здесь будто время останавливается - и ты зависаешь в некоем сказочном мире и перестаёшь куда-то торопиться. Люди здесь умеют наслаждаться жизнью, ценят красоту, любят вкусно покушать и хорошо отдохнуть, ну и работать итальянцы тоже умеют. В частности, в Риме богатая артистическая жизнь, но на профессиональном уровне, без сомнения, присутствует очень высокая конкуренция, и пробиться порой крайне сложно. Италия меня многому научила: настойчивости, терпению, выдержке - и отточила вкус.





Kazakhstan Today: Какие источники вдохновения у Вас есть?



Ангелина Ершова: Больше всего меня вдохновляет природа и мир сновидений, новые креативные опыты и впечатления, профессионально стимулируют интересные нестандартные люди. А расти меня заставляют стрессовые и безысходные ситуации, в которых приходится проявлять нетривиальный творческий подход и креативное мышление. Также без поддержки близких людей многое было бы просто невозможно, поэтому я безмерно благодарна своему супругу и его семье, своим близким и всем тем, кто верит в меня и тем самым вдохновляет меня на безумные подвиги.

Kazakhstan Today: Где можно послушать Ваши произведения? Выходили ли они на каких-нибудь носителях?

Ангелина Ершова: Mою музыку можно найти на основных музыкальных онлайн-платформах, занимающихся распространением и продажей музыки, таких как iTunes, Bandcamp, Spotify, Deezer, Amazon, Napster, Last FM и других.

Также на моем сайте можно как послушать, так и приобрести мои диски.





Kazakhstan Today: После переезда в Италию Вы выступаете с концертами/проектами в Казахстане?

Я очень скучаю по Казахстану, и я люблю возвращаться в мой родной город Алматы. Я испытываю небывалый подъём, когда играю на Родине. Это особые эмоции чего-то родного и близкого. Tак было и год назад, когда состоялась презентация проекта "CosmoTengri" в Галерее Tенгри Умай в городе Алматы.

Это был незабываемый вечер, в котором приняли участие замечательные казахстанские артисты-импровизаторы: Гульжан Аманжол (кобыз), Айдар Куспанов (виолончель), Юрий Леонов (ударные), Салтанат Tашимова (арт painting), Бахтияр Аманжол (вступительное слово). Нас горячо встретила публика и не хотела отпускать!





Kazakhstan Today: Какие у Вас планы на ближайшее будущее?

Ангелина Ершова: Mоими планами обычно не делюсь! (улыбается…) Придерживаюсь девиза: "Если хочешь что-то сказать, сначала сделай!" Но, в общем, считаю, что ещё многое впереди: хотелось бы больше сотрудничать с Казахстаном, делать проекты, посвящённые проблемам экологии, и гармонично развиваться в области инновационных технологий современного искусства.





Kazakhstan Today: Ну и напоследок, Ваши пожелания молодым музыкантам-студентам, которые хотят связать свою жизнь с музыкой и творчеством.



Ангелина Ершова: Mыслить масштабно. Никогда не сдаваться! Верить в свои силы, не ждать, а действовать. Tо, что можешь сделать сегодня, не откладывать на завтра. Искать новые стимулы, радоваться трудностям и использовать любую возможность для своего персонального роста.

Kazakhstan Today: Ангелина, желаем Вам творческих успехов, реализации всех Ваших новых проектов! И с нетерпением ждем Ваших новых концертов.

Ангелина Ершова: Спасибо большое всем читателям и, надеюсь, до новых встреч на страницах Kazakhstan Today!

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства