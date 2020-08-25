Борьба с эпидемией в Пекине: отражение уровня муниципального управления

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Известный в Беларуси эксперт, директор Центра исследования Беларуси, заместитель директора Исследовательского института культурной коммуникации при втором Пекинском государственном университете иностранных языков, доктор филологических наук Чжан Хуэйцинь рассказала белорусскому изданию " Звязда " о борьбе с эпидемией в Пекине, передает Kazakhstan Today.





К Китаю внимание всего мирового сообщества приковано по разным причинам. А в условиях пандемии интерес к происходящему в Поднебесной увеличился во много раз. Иногда даже теряешься в новостном потоке из Китая. И по многим вопросам всегда тянет услышать точку зрения самих жителей КНР. Госпожа Чжан Хуэйцинь как политолог и культуролог много делает для укрепления белорусско-китайских связей, и не только в гуманитарной сфере. Госпожа Чжан Хуэйцинь любезно согласилась ответить на вопросы, касающиеся прежде всего той работы, которая проводилась по борьбе с коронавирусом в столице Китайской Народной Республики.

- Госпожа Чжан Хуэйцинь, Вы прежде всего хорошо знаете то, что происходило в Пекине, поскольку постоянно находились дома...

- Когда в январе этого года появилась эпидемия COVID-19, можно сказать, что Пекин, благодаря высшему режиму реагирования на чрезвычайную ситуацию и жестким мерам профилактики в целом, все-таки обошла масштабная первая волна эпидемии. Судите сами. Уже 30 апреля уровень реагирования на ЧС в Пекине понизили до 2-го уровня, а 6 июня - до 3-го. Это означает, что жизнь столицы нормализуется. Но прошло только пять дней - и уже все изменилось, то есть 10 июня в китайской столице снова вводят режим ЧС из-за нового случая инфицирования. В тот день господин Тан обратился в больницу из-за высокой температуры. Анализ на наличие COVID-19 показал положительный результат, что вызвало волнение буквально у всех, потому что до этого Пекин 56 дней жил без новых случаев инфицирования. Уже было разрешено снимать маски в открытых местах. И вот с большим напряжением все наблюдают за происходящим в Пекине. Уровень угрозы был повышен с 3-го до 2-го. Это означает, что Пекин снова отправился на карантин: учебные занятия проходят дистанционно, отменены массовые мероприятия и введено жесткое требование к социальному дистанцированию.

- Уже появился опыт, практики борьбы с первой волной эпидемии в целом по стране...

- Да, но все-таки подчеркну отдельно высокий уровень работы Пекинского муниципального управления... Китайская столица приостановила ЧС за месяц с лишним. Это при таком огромном населении 6 июля у нас уже не было новых случаев инфицирования. А 20 июля уровень угрозы вновь снижен со 2-го до 3-го. Теперь жизнь в 20-миллионном городе вернулась в нормальное русло.

- И все же, как Пекин смог за очень короткий срок одержать победу над коронавирусом?

- Прежде всего - точная и подробная эпидемическая проверка, быстрое и своевременное реагирование на эпидемию позволили остановить масштабное заражение.

Напомню, что Пекин стал новым эпицентром коронавируса в Китае после того, как 10 июня у одного жителя была выявлена коронавирусная инфекция и выяснилось, что этот пациент никуда не выезжал, кроме оптового рынка "Синьфади". И этот рынок сразу стал местом внимания специалистов. Потом на нем было обнаружено еще несколько кластеров инфекции. Утром 12 июня у специалистов были результаты выборочной проверки на наличие на рынке коронавирусной инфекции. На основе научной проверки было установлено, что эпицентром является оптовая часть рынка. На нем сразу ввели первый наивысший уровень реагирования в связи с угрозой распространения коронавируса.

Руководитель пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь тогда сразу заявил: "Риск распространения этой вспышки очень высок. Мы продолжим принимать решительные меры для защиты населения и приводим в повышенную готовность все подразделения". Оптовый рынок был закрыт. Все, кто за последние десять дней общался с этим рынком, должны пройти тестирование амплификации нуклеиновой кислоты. Снова стали требовать во всех общественных местах код здоровья и тотальное измерение температуры. Сократилось количество маршрутов междугороднего транспорта. Мегаполис защищали и с воздуха - международные рейсы приземлялись в соседних городах, где пассажиры проходили двухнедельный карантин. Чтобы не допустить продуктовой блокады из-за закрытия оптового рынка, соседние провинции обеспечивали столицу. Жизнь в Пекине, как говорят, была введена в "военный режим".

- Была ли паника?

- Я бы говорила не о панике, а о том, что у людей, разумеется, появилось огромное желание все знать... Руководство города понимало, что "информационный голод" следует опередить... Поэтому на информационной работе сделали особый акцент... 160 пресс-конференций и открытая информация подсказали жителям, как надо вести себя, и фактически помогали избежать паники.

Чтобы вовремя довести до жителей столицы меры, которые принимались правительством, и не вызвать у них панику, власти держали тесный контакт со СМИ. Так, с 24 января по 23 июля в Пекине были проведены 160 пресс-конференций. Жителей оповещают о ситуации в столице. Информация также распространяется через социальные сети. Они сегодня являются едва ли не главными медийными путепроводами в отношениях властей и общества. Правительство никогда не скрывало и не пыталось скрывать происходящее. На пресс-конференциях подробно рассказывали о принятых мерах профилактики и состоянии эпидемии, о процессе заражения пациентов, чтобы предупредить жителей об опасности подобных поступков.

- Какие ограничения стали в период второй волны пандемии в Пекине главными?

- При появлении второй вспышки в Пекине вновь был введен ряд ограничений: при входе и выходе из метро, а также из жилых комплексов измеряли температуру, были приостановлены занятия для учащихся начальных и средних школ. Были закрыты некоторые общественные места, включая кинотеатры и караоке-бары. Но жители столицы не чувствовали никакой паники. Они прислушались к рекомендациям властей: при тесном контакте на расстоянии менее одного метра и в местах массового скопления людей все снова надели маски и вообще постарались меньше выходить из дома. Группы людей, близкие знакомые, друзья перестали обедать вместе, остановили вечеринки. Перестали собираться вместе, если в этом нет необходимости. Ведь все понимают, что эти меры направлены на защиту человека от коронавируса.

- Согласитесь, опыт Пекина требует распространения во всем мире... Какие уроки можно вынести из сложившейся практики?

- Принятые меры профилактики и механизмы сдерживания эпидемии отразили способности муниципального управления пекинского правительства. COVID-19 для всего мира является новым вирусом, который ждет дальнейшего исследования. Что делать, чтобы сдерживание эпидемии в огромном городе в малейшей степени влияло на жизнь населения? Опыт Пекина в этом образцовый. Во-первых, быстрое реагирование на вторую вспышку в Пекине отражает способности муниципального управления правительства при чрезвычайной ситуации. Власти всегда находятся в стадии наивысшей готовности к новой вспышке эпидемии, ни в коем случае не ослабили бдительность даже сегодня.

Во-вторых, меры профилактики и механизмы сдерживания эпидемии были основаны на результатах научных исследований. После появления информации о новой вспышке многие решили, что уровень ЧС снова повысится на территории всего города. Однако власти на этот раз не спешили и пошли другим путем. Быстрая эпидемиологическая проверка дала возможность уже за 22 часа определить точные места заражения. В частности, с помощью большого количества данных были выявлены потенциальные случаи заражения. В результате уровень эпидемиологической опасности был повышен, и соответствующие меры реагирования приняли только в районах, где выявили случаи заражения, а не во всем Пекине, как это делалось в январе.

В-третьих, было проведено широкомасштабное тестирование. До 3 июля более десяти миллионов жителей прошли бесплатное тестирование амплификации нуклеиновой кислоты, что помогло не только быстро найти зараженных пациентов, но и позволило не поддаться панике в эту чрезвычайную ситуацию. В-четвертых, открытая информация с пресс-конференций дает жителям возможность узнать о ходе эпидемии, что играет важную роль в понимании принятых мер карантина. В-пятых, горячая телефонная линия сблизила отношения между руководящими органами и жителями города. Люди звонили по любым проблемам и трудностям, любым жизненным обстоятельствам, связанным с эпидемией.

Только с 15 по 21 июня было 70 400 звонков, а с 22 по 28 июня количество звонков увеличилось до 101 161 раза. И почти на все вопросы были получены ответы, что также обеспечило стабильную жизнь в столице. В-шестых, взаимодействие муниципального правительства, кадровых работников жилых районов и простых жителей является одним из главных факторов в победе над коронавирусом. За это время более ста тысяч кадровых работников днем и ночью работали в жилых районах. Именно они помогали провести эпидемиологическую проверку у всех жителей и узнали состояние каждого. А жители столицы сохраняли дисциплину. Их понимание, безусловное выполнение рекомендаций правительства способствовали быстрому прекращению заражения коронавирусом.

Принятые меры профилактики и механизмы сдерживания эпидемии в Пекине стали результативными. Сейчас жизнь в Пекине продолжается в нормальном режиме. Правительство приняло ряд существенных мер и для восстановления экономики. Пекин справился с новой вспышкой коронавируса и накопил серьезный опыт в борьбе с COVID-19.

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