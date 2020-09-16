Генеральный консул КНР в Алматы рассказала в интервью о борьбе Китая с COVID-19 и развитии экономики и мира в будущем

8 сентября, в 10.00 по местному времени, в столице Китая Пекине в Доме народных собраний состоялось торжественное награждение отличившихся соотечественников в борьбе с COVID-19, на котором китайское правительство наградило лиц и коллективы, которые внесли выдающийся вклад в борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции. На днях генеральный консул КНР в Алматы госпожа Гэн Липин дала интервью нашей редакции и ответила на вопросы, касающиеся собрания награждения и ситуации по борьбе с эпидемией в Китае.

Здравствуйте, госпожа Гэн Липин! Благодарим Вас за интервью. Несколько дней назад в Китае прошло награждение отличившихся в борьбе с COVID-19 соотечественников, которое привлекло большое внимание. Вы, должно быть, смотрели данное награждение. Скажите, пожалуйста, что впечатлило Вас?

Очень рада дать интервью. Я посмотрела прямую трансляцию собрания. Это было торжественное и важное событие. На собрании председатель КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью и лично вручил награды отдельным лицам и коллективам, внесшим весомый вклад в борьбу с COVID-19. Я заметила, что на собрании также присутствовали представители дипкорпуса разных стран и представители международных организаций в Китае и зарубежные друзья, которые внесли свой вклад в борьбе Китая с эпидемией коронавирусной инфекции.

На этом торжественном собрании академик Чжун Наньшань был награжден орденом Республики и 3 многоуважаемых медика получили государственные почетные звания "Народный герой". Орден Республики и почетное звание "Народный герой" являются высшими государственными наградами Китая и присуждаются за выдающиеся заслуги образцовых деятелей, внесших выдающийся вклад в строительство и развитие страны. Все четыре лауреата - это герои борьбы с эпидемией COVID-19, которые проявили верность, ответственность и преданность в трудные для страны и народа времена, тем самым тронуло душу и вдохновило весь китайский народ. Всемирно известный медицинский эксперт, академик Чжун Наньшань является знаменитым специалистом в области исследований респираторных заболеваний в Китае, а также героем борьбы с вирусом SARS в 2003 году. Предложенные им стратегия и меры по профилактике и контролю над эпидемией сыграли важную роль в спасении многочисленных жизней в текущей эпидемии. В то же время он активно участвовал в международном сотрудничестве по борьбе с пандемией, тесно взаимодействовал с ВОЗ и экспертами из многих стран, тем самым внес положительный и важный вклад в содействие глобальной борьбе с пандемией. Академик Чжан Боли является авторитетным экспертом в области терапии традиционной китайской медицины. Терапия с помощью комбинации препаратов китайской и западной медицины, разработанная под его руководством, демонстрирует уникальные преимущества традиционной китайской медицины в профилактике и лечении коронавирусной инфекции, и применяются во многих странах мира. Глава уханьской больницы "Цзиньиньтань" Чжан Динюй является выдающимся представителем медицинских работников передовой линии по борьбе с эпидемией коронавируса. Будучи больным атаксией Фридрейха, он рисковал своей жизнью и шел наперегонки со временем, и возглавил весь госпиталь в борьбе по спасению и лечению зараженных. Его отвага и железная воля заслуживает уважения. Вакцины - это самое мощное и эффективное научно-технологическое оружие, которое может положить конец эпидемии. Академик Чэнь Вэй, получив приказ в критический момент, работала со своей командой круглые сутки над разработкой вакцины. Разработанная ею рекомбинантная вакцина от COVID-19 все время находится в лидирующем положении во всем мире и уже вступила в третью стадию клинических испытаний, начало применения которой с нетерпением ждут в мире. Помимо того, что все четыре героя являются лидерами в своих областях, также имеют общую идентичность, то есть являются членами Коммунистической партии Китая. Своими действиями они показывают первоначальное намерение и цель Коммунистической партии Китая, которым является беззаветная служба народу. Они являются представителями многочисленных китайских граждан, которые смело боролись с коронавирусом. Их имена и подвиги будут вписаны в историю. Родина всегда будет помнить всех, кто так же, как они, бескорыстно посвящал себя борьбе с эпидемией коронавируса.

Упомянутый в важной речи председателя КНР Си Цзиньпина "Дух борьбы с эпидемией", включающий принципы наивысшей ценности жизни, морального единства всей страны, безрассудной смелости, почтения науки и единой судьбы всего народа, является обобщением опыта Китая в борьбе с эпидемией и ярким проявлением китайского духа новой эпохи. Придерживаясь концепции "Один мир, одна семья", Китай несет ответственность не только за безопасность и здоровье своего народа, но и выполняет свой долг перед делом глобального здравоохранения. С момента вспышки коронавируса Китай провел с другими странами более 70 мероприятий по обмену информацией и опытам по профилактике и контролю над эпидемией, предоставил ВОЗ две партии денежной помощи на общую сумму 50 млн долларов США и направил 34 группы медицинских экспертов в 32 страны и предоставил 283 партии противоэпидемической помощи 150 странам и 4 международным организациям, а также поставил и экспортировал противоэпидемические материалы в более чем 200 стран и регионов. С 15 марта по 6 сентября Китай экспортировал в общей сложности 151,5 млрд штук медицинских масок, 1,4 млрд комплектов защитной одежды, 230 млн защитных очков, 209 тыс аппаратов ИВЛ, 470 млн тестовых наборов на коронавирус и 8,014 млн инфракрасных термометров. Китай делает все возможное, и своими конкретными действиями поддерживает глобальные усилия по профилактике и контролю над эпидемией, и демонстрирует свое искреннее стремление способствовать построению сообщества единой судьбы человечества.

Как Вы и сказали, вклад Китая в глобальную борьбу с эпидемией очевиден для всех, и Казахстан также получил от Китая материальную помощь в виде медицинских средств и рекомендации от группы медицинских экспертов. На Ваш взгляд, в чем заключается уникальный опыт Китая в успешной борьбе с эпидемией?

Хотя сейчас нельзя сказать, что Китай одержал полную победу над эпидемией коронавируса, но страна действительно добилась значительных стратегических результатов в общенациональной борьбе. Прекрасная традиционная культура Китая, сформированная в течение 5000 лет, наделила китайский народ чувством ответственности за страну и мир. "Поднебесная есть всеобщее достояние, отвергать личные интересы ради общей пользы, зависимость упадка или процветания страны от каждого из ее граждан". Во время этой эпидемии коронавируса весь китайский народ, в том числе молодые люди, рожденные после 1990-х и 2000-х годов, принимал активное участие в борьбе с эпидемией, всеми способами старался предотвращать и сдерживать распространение вируса и единодушно защищал безопасность всей страны. Друзья, знакомые с Китаем, знают, что китайцы умеют "концентрировать свои силы на выполнение важного дела", что является характерной особенностью превосходства социалистической системы с китайской спецификой, возглавляемой Коммунистической партии Китая. Сильное руководство Коммунистической партии Китая и единство партии и народа стали единственным способом Китая в преодолении трудностей. Любой, кто разбирается в истории Китая, должен знать, что, будь то война сопротивления против японских захватчиков или различные проблемы и вызовы, испытанных с момента основания Нового Китая, когда появляются трудности, Коммунистическая партия Китая является самым надежной опорой китайского народа. Текущая борьба с эпидемией коронавируса еще раз доказала, что только под руководством Коммунистической партии Китая страна может добиться национальной независимости и освобождения, сотворить редкое чудо быстрого экономического развития и долгосрочной стабильности в обществе, и преодолеть все трудности и препятствия на пути вперед. Отношения между Коммунистической партией Китая и китайским народом сливаются воедино, как рыба с водой, и прорастают, как семена в земле. Вот почему ни одна сила не может разорвать кровные связи между Коммунистической партией Китая и китайским народом, почему в критическое время партия и народ объединяются в борьбе с эпидемией и вместе защищают Родину, и почему Китай обладает мощной способностью восстановления и жизнеспособностью.

На этот раз Китай первым вышел из влияния эпидемии и стал единственной страной, которая добилась положительного экономического роста среди ведущих экономик мира, и мир полон надежд на Китай. Каким Вы видите будущее Китая?

Эпидемия когда-то оказала большое влияние на экономику Китая. В I квартале этого года ВВП Китая упал на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, поскольку эпидемия была быстро сдержана и было планомерно возобновлено производство, темпы роста ВВП во II квартале изменились с отрицательных на положительные, достигнув 3,2%. По основным экономическим показателям также наблюдался восстановительный рост. Это свидетельствует о том, что экономика Китая обладает высокой жизнеспособностью и устойчивостью, а политика и меры, разработанные ЦК КПК в ответ на эпидемию, прагматичны и эффективны, и их эффективность постепенно проявляется и дальше. С ускорением возобновления работы и производства во всех сферах жизни в Китае и реализации различных политик поддержки экономика Китая продолжит ускоряться во второй половине года и в течение всего года достигнет положительного экономического роста. Кроме того, Китай считает, что "если мир хорош, то и Китай хорош. Если Китаю лучше, то и миру лучше". Мы придерживаемся концепции сообщества единой судьбы человечества, привержены делу содействия общему развитию и всегда интегрируем собственное развитие в глобальный процесс развития. Именно поэтому мы по-прежнему делаем все возможное для оказания помощи международному сообществу, несмотря на огромное давление по предотвращению и борьбе с эпидемией COVID-19 в стране. Ранее я уже привела немало примеров.

Совсем скоро мы будем отмечать 71-ю годовщину основания Китайской Народной Республики. Путь развития Нового Китая за 71 год не был гладким. За этот период он испытал различные проблемы, трудности и препятствия. Однако под руководством Коммунистической партии Китая стране непреклонно и неустанно удавалось преодолевать одну трудность за другой, выходить из кризиса за кризисом. Я думаю, что борьба с эпидемией COVID-19 не является исключением. После ветра и дождя всегда выходит радуга. Будущее Китая также оправдает все ожидания.

После первой встречи министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Китай", на днях состоялся визит в Казахстан члена Госсовета и министра иностранных дел КНР Ван И. В нынешней сложной международной ситуации Китай и Казахстан постоянно укрепляют взаимодействие и координацию, углубляют стратегическое взаимное доверие, твердо поддерживают друг друга и совместно реагируют на риски и вызовы, тем самым в полной мере демонстрируют дух взаимовыгодного сотрудничества вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Я уверена, что Китай и Казахстан смогут вместе победить эпидемию, устранить все виды препятствии, уверенно идти по своему пути развития, добиваться большего благосостояния для своего народа и вместе создавать лучшее будущее двусторонних отношений.





Еще раз благодарим Вас за интервью, желаем Вам и вашим коллегам успехов в работе и крепкого здоровья.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства