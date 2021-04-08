Посол КНР в РК Чжан Сяо ответил на вопросы журналистов





Как развивается экономика КНР?









РК и КНР исторически являются географическими соседями, поэтому развитие экономического партнерства является необходимостью на фоне углубления интеграционных процессов в мире и регионе. Какая работа сейчас ведется?









Сколько китайских компаний работает в Казахстане и в каких сферах? Какие результаты показал прошлый год в сфере торгово-экономических взаимоотношений?









Как пандемия коронавируса повлияла на бизнес двух стран?





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