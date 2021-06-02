Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о поставке Китаем первой партии вакцин в Казахстан

Господин посол, сегодня Китай поставил в Казахстан первую партию вакцин от COVID-19. Расскажите, пожалуйста, об этом.

- Сегодня Китай поставил в Казахстан первую партию вакцин от коронавируса. Вакцина - это не только оружие против вирусов, но и продукт, увлекающий больше всего внимания в нынешнем мире. Эта партия вакцин была предоставлена Казахстану Китаем на фоне огромного давления на вакцинацию и производство вакцин в самом Китае, и когда все страны мира с нетерпением ждут китайские вакцины. Поставка вакцин полностью воплощает в себе дух вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном, а также искреннюю дружбу и чувства между народами двух стран, олицетворяя истинный смысл пословицы "дружба познается в беде".

С момента вспышки эпидемии в Казахстане в марте прошлого года китайские официальные и неофициальные лица оказали помощь Казахстану в борьбе с эпидемией посредством пожертвования и отправки медицинских бригад и т.д., что было высоко оценено всеми слоями казахстанского общества. Предоставление вакцины - это новейшая мера Китая, направленная на помощь Казахстану в борьбе с вирусом, и она, безусловно, принесет Казахстану новую надежду на избавление от вирусной угрозы.

С самого начала вспышки эпидемии Китай всегда выступает за то, что надо активное и эффективное международное сотрудничество в противоэпидемической борьбе, что ни одна страна не может побеждать вирус отдельно. Китай обещает, что после того, как Китай успешно разработает собственную вакцину, она будет предоставлена миру в качестве общедоступного продукта. Почему Китай так поступает? Как Китай продвигает международное сотрудничество в борьбе с эпидемией?

- В мае 2020 года Председатель КНР Си Цзиньпин объявил на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что после ввода в эксплуатацию китайские вакцины будут доступны всему миру и служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах. Недавно Председатель Си подчеркнул на Всемирном саммите по вопросам здравоохранения, что перед лицом пандемии мы должны претворять в жизнь концепцию сообщества единого здравоохранения человечества, объединять усилия для достижения победы над вспышкой, решительно противостоять разного рода политизации, стигматизации и дискредитации. Он сказал, что необходимо отказаться от "вакцинного национализма" и эффективно урегулировать вопросы производства и распределения вакцин.

К настоящему времени Китай уже поставил более 300 миллионов доз вакцин более чем в 100 стран и международных организаций, делая все возможное, чтобы предоставить еще больше вакцин всему миру. Китай является страной, которая предоставила больше всего вакцин другим странам, и мы также объявили о поддержке исключения из правила о защите интеллектуальной собственности для вакцины против COVID-19. Можно сказать, что Китай внес и внесет значительный вклад в глобальную борьбу с эпидемией своими практическими действиями.

В настоящее время доступно несколько вакцин против COVID-19, в том числе и разработанная в Казахстане. Как страны оценивают китайские вакцины? Насколько это эффективно и безопасно?

- Мы горячо поздравляем Казахстанцев с успешной разработкой собственной вакцины, которая отражает научно-исследовательскую возможность и производственный потенциал Казахстана.

Китай обладает передовыми медицинскими технологиями. После вспышки эпидемии Китай разработал ряд вакцин, каждая из которых безопасна и эффективна. Китайские вакцины были признаны Всемирной организацией здравоохранения. В настоящее время более 600 миллионов доз в Китае приняло отечественную вакцину, и десятки миллионов людей в других странах тоже вакцинированы китайской вакциной. Во всем мире до сих пор не было обнаружено ни одной серьезной побочной реакции. Лидеры и простые люди этих стран дали высокую оценку в один голос. Это доказало высокую надежность китайских вакцин. Уверен, что эти вакцины окажут сильную поддержку в борьбе Казахстана с эпидемией. Казахстанский народ может полностью поверить в безопасность и эффективность китайских вакцин.

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