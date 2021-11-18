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Интервью с советником департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржаном Токкуловым

17.11.2021, 15:03 8425
Интервью с советником департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржаном Токкуловым
Фото: кадр из видео
ОО "Дружба выпускников вузов КНР" продолжает рубрику интервью с выпускниками китайских вузов и сегодня в гостях советник департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржан Токкулов.

 

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Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о VI Пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая XIX созыва

15.11.2021, 18:21 24004
Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о VI Пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая XIX созыва
Уважаемый господин посол, недавно в Пекине состоялся VI Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая XIX созыва. Известно, что все шестые пленумы ЦК КПК важны, и в этот раз он имеет большое историческое значение. Вы можете ознакомить с текущей ситуацией?
 
С 8 по 11 ноября 2021 года в Пекине состоялся VI Пленум ЦК КПК XIX созыва. Этот пленум является важным заседанием, проводимым в важный момент столетия со дня рождения Компартии Китая и в ключевой точке исторического пересечения целей борьбы "двух столетий". Пленум проходил под председательством Политбюро ЦК. Генеральный секретарь ЦК Си Цзиньпин выступил на пленуме с важной речью. Были рассмотрены и приняты Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии и Решение ЦК КПК по созыву XX Всекитайского съезда КПК.
 
Со дня своего рождения в 1921 году Коммунистическая партия Китая, всегда рассматривая борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию, неизменно твердо утверждаясь в коммунистических идеалах и социалистических убеждениях, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за национальную независимость, народное освобождение, богатство и могущество государства и счастье народа, уже прошла столетний славный путь. Партия и народ, прошедшие через столетнюю борьбу, вписали величайшую эпопею в многотысячелетнюю историю китайской нации. На протяжении ста лет КПК вела за собой китайский народ в великой борьбе, накопила ценный исторический опыт, и непрерывно обогащает и развивает его на практике в новую эпоху.
 
Пленум принял решение о проведении XX Всекитайского съезда КПК во второй половине 2022 года в Пекине. КПК будет, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, преодолевать все трудности и препятствия, смело двигаться вперед, чтобы вносить новый и еще больший вклад во всестороннее строительство модернизированного социалистического государства, в борьбу за великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху, и в реализацию китайской мечты о великом возрождении китайской нации, тем самым выдающимися достижениями встречать созыв XX съезда КПК.
 
В истории Компартии Китая было два исторических решения, и Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии является третьим. С какой целью приняли это историческое решение? В чем его содержание?
 
Похоже, вы хорошо знакомы с историей Коммунистической партии Китая. И Решение ЦК КПК по некоторым историческим вопросам 1945 года, и Решение ЦК КПК по некоторым историческим вопросам партии с момента основания Китайской Народной Республики" 1981 года сыграли важную роль в содействии развитию дела партии и народа. Прошли десятилетия, дело партии и страны значительно продвинулось вперед, в то же время теория и практика партии также значительно развивались. Стоя в новой исторической отправной точке, оглядываясь назад и заглядывая в будущее, мы должны делать всеобъемлющий и систематический обзор вековой борьбы партии, который имеет необыкновенно важное значение для ответа на вопрос: "Почему мы смогли добиться успеха в прошлом? Как мы сможем продолжать добиваться успеха в будущем?"
 
За столетие с момента основания КПК поколения ее членов, в лице Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, объединились и привели всенациональный народ Китая к борьбе за национальную независимость, освобождение народа и реализацию национального процветания и счастья, тем самым сформировав теоретической системы социализма с китайской спецификой. После XVIII Всекитайского съезда КПК 2012 года ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, со своей великой исторической инициативностью, огромной политической отвагой и огромным чувством ответственности преодолел серьезные риски и вызовы. В результате удалось решить многие сложнейшие вопросы, которые долгое время мы планировали, но не могли решить, также удалось завершить многие важнейшие дела, которые раньше оставались лишь намеченными планами, в итоге были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования в деле партии и государства. Дело социализма с китайской спецификой вступило в новую эру. Сформировались идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.
 
Столетняя борьба КПК коренным образом изменила перспективы и судьбу китайского народа, открыла верный путь осуществления великого возрождения китайской нации, демонстрирует могучую жизненную силу марксизма, оказала глубокое влияние на мировой исторический процесс и закаляла КПК, шедшую в авангарде эпохи. В Китае есть старая поговорка: "по прошлому можно видеть, что придет на смену". Решение полностью воплощает в себе политическое сознание КПК - понимание законов исторического развития и овладение исторической инициативой. Оно показывает, что КПК имеет твердую волю и историческую ответственность помнить о первоначальной миссии и создавать лучшее будущее на новом историческом пути. Такое Решение имеет большое практическое значение и далеко идущее историческое значение.
 
Первая столетняя цель КПК была успешно достигнута - всестороннее построение среднезажиточного общества к столетию со дня основания КПК. Какая следующая цель? Каким образом она будет осуществляться?
 
КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, уже встала на новый путь осуществления намеченной к столетию КНР цели, которая заключается в превращении Китая в процветающую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую современную державу.
 
КПК будет, придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, с применением марксистских подходов, воззрений и методов наблюдать за эпохой, понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее развития. Кроме того, мы будем постоянно углублять знание закономерностей отправления власти компартией, закономерностей строительства социализма и закономерностей развития человеческого общества. Необходимо придерживаться основной теории, основной линии и основной стратегии партии. Следуя системному подходу, на основе единого планирования продвигать реализацию общей схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию. Необходимо исходить из условий нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, формировать новую архитектонику развития, содействовать высококачественному развитию, всесторонне углублять реформы и расширять открытость, содействовать достижению всеобщей зажиточности, способствовать укреплению собственного потенциала в области науки и техники. Необходимо развивать всеобъемлющую народную демократию, гарантировать народу положение хозяина страны, продолжать всестороннее соблюдение принципа верховенства закона в государственном управлении, последовательно претворять в жизнь систему основных ценностей социализма. Продолжать обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе развития, неизменно поддерживать гармоничное сосуществование человека и природы, координировать работу в сфере развития и безопасности, ускорять модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, согласованно содействовать повышению благосостояния населения, достижению могущества страны и созданию прекрасного Китая.        

КПК будет всегда поддерживать кровные связи с народными массами, следовать концепции развития, ставящей в центр внимания народ, непрерывно и должным образом реализовывать, защищать и развивать коренные интересы широчайших народных масс, сплачивать многонациональный народ страны и вести его за собой в неустанной борьбе за прекрасную жизнь.
 
За последние несколько десятилетий Китай совершил чудо быстрого экономического развития и стал второй по величине экономикой мира. В чем "секрет" экономического развития Китая? Какими будут результаты для Казахстана?
 
Быстрый экономический рост Китая целиком и полностью является результатом упорного труда и неустанной борьбы миллиардного населения Китая под руководством КПК. Никакого "секрета" нет. Однако есть некий опыт, которым можно поделиться с казахстанскими друзьями. Во-первых, настойчиво рассматривать развитие, как главный приоритет партии в государственном управлении, а также решать проблемы в процессе развития. Во-вторых, настойчиво продолжать углублять реформы и открытость, соответствовать законам экономического развития и тенденциям в мире, воздерживаясь от жесткой, консервативной и закрытой политики. В-третьих, настойчиво внедрять инновации и рассматривать их, как первую движущую силу развития. В-четвертых, придерживаться комбинации эффективного рынка и эффективного правительства, чтобы рынок играл решающую роль в распределении ресурсов, а правительство - лучшую роль. Пятое и самое важное - это поддержать руководство партии. Надо укреплять общее руководство партии в экономической работе, настаивая на поиске истины на основе фактов, исходя из реальности и действуя в соответствии с экономическими законами, полностью мобилизуя полярность, инициативу и творчество всех сторон, придерживаясь системной концепции, укрепляя общее планирование и координацию, уделяя внимание основным социальным противоречиям и полностью используя экономическое планирование как стратегическое ориентирование. Надо использовать системные преимущества концентрированной власти социализма для решения основных задач.
 
В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс, один путь" во время своего визита в Казахстан. За последние восемь лет эта инициатива стала популярным международным общественным продуктом и платформой для международного сотрудничества. По состоянию на 2020 год объем торговли Китая со странами, расположенными вдоль "ОПОП", превысил 9,2 трлн долларов США, а прямые инвестиции Китая в эти страны достигли почти 140 млрд долларов США. Китай предоставил большое количество противоэпидемических материалов для стран, участвующих в совместном строительстве "ОПОП". Курсирование экспресс-поездов Китай - Европа быстро развивается против тенденции во время эпидемии, обеспечивая надежную гарантию стабильности глобальной цепочки поставок и основные средства к существованию людей.
 
Недавно президент Казахстана по приглашению присутствовал на церемонии открытия IV Китайской международной ярмарки импортных товаров онлайн. Он высоко оценил важность инициативы "Один пояс, один путь" для стран мира, включая Казахстан, и выразил признательность за вечное всестороннее стратегическое партнерство и прагматичное сотрудничество между двумя странами. "Сегодня я с уверенностью могу сказать, что наше вечное всестороннее стратегическое партнерство вступило в новый этап. Динамично развивающийся Китай всегда будет нашим главным и надежным партнером в Азии", - отметил Товаев.
 
Столкнувшись с невиданными ранее переменами и пандемией этого века, мы неуклонно способствуем качественному развитию "ОПОП", придерживаясь принципа общих консультаций, совместного строительства и общих выгод, отстаивая концепцию открытости, экологичности и бескорыстности. Мы привержены совместным проектам, которые соответствуют высоким стандартам, приносят пользу людям и являются устойчивыми, что позволит "ОПОП" постоянно адаптироваться к новой ситуации и создавать новую атмосферу. Мы приветствуем активное участие Казахстана вместе с Китаем и другими странами мира в совместном строительстве "ОПОП", укреплении взаимосвязей, разделении дивидендов сотрудничества и достижении общего развития.
 

"Это как будто состояние, противоположное невесомости": актриса Юлия Пересильд о возвращении на Землю

19.10.2021, 00:46 123688
"Это как будто состояние, противоположное невесомости": актриса Юлия Пересильд о возвращении на Землю
Актриса театра и кино Юлия Пересильд в интервью корреспонденту RT рассказала о том, что после возвращения на Землю чувствует себя хорошо, но "будто организм не очень пока понимает, как так получилось". По словам Юлии, ее самый большой страх перед полетом — физически не справиться с задачей снять фильм в космосе. Она добавила, что команде удалось сделать больше, чем изначально планировалось в рамках 12-дневных съемок фильма "Вызов" на МКС. Подробнее о том, как прошли первые в мире киносъемки в космосе, в видео RT.

 

Грозит ли странам ЕАЭС дефицит продуктов - интервью члена Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна

29.09.2021, 14:28 210844
Грозит ли странам ЕАЭС дефицит продуктов - интервью члена Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна
Продовольственную безопасность теперь "делится" на все государства, входящие в Евразийский экономический союз. Пандемия подстегнула интеграцию стран "пятерки": продовольствие есть, а переместить его из одной страны в другую - целая проблема, у каждой свои законы. Как будут искаться компромиссы, какие единые инвестпроекты появятся на общем экономическом пространстве, в интервью "Российской газете" рассказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян.
 
Утверждены принципы продовольственной безопасности стран ЕАЭС. Зачем они потребовались? Какое влияние на экономику стран союза они окажут?
 
Артак Камалян: Сейчас в каждой из стран ЕАЭС работают свои механизмы обеспечения продовольственной безопасности. Получается, что большинству угроз мы противостоим поодиночке и не учитываем возможности других государств евразийской "пятерки". Наша задача - исправить это. В документе определены ключевые подходы к сотрудничеству наших стран по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, мы согласовали показатели, по которым сможем проводить ежегодный мониторинг обеспеченности государств - членов ЕАЭС собственной продукцией.
  
Принципы продбезопасности предполагают недопустимость дискриминации и сочетание национальных интересов государств. Как с этим сочетаются квоты и пошлины на экспорт зерна и другого продовольствия, которые есть в РФ, но нет в других странах ЕАЭС?
 
Артак Камалян: На площадке ЕЭК мы проводили консультации с госорганами наших стран, чтобы унифицировать ставки вывозных таможенных пошлин в союзе по наиболее чувствительным видам продукции. Уже принято решение об установлении единых мер по ограничению экспорта гречихи с определением квот для государств-членов. Кроме того, мы достигли договоренности о целесообразности синхронизации мер регулирования экспорта отдельных товаров с учетом национальных особенностей и международных обязательств. Это касается пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Но пока конкретных параметров и соглашений на этот счет не утверждено.
 
Шли переговоры о создании единого интервенционного фонда ЕАЭС. Когда он может быть создан? Какие продукты могут в него войти?
 
Артак Камалян: На первом этапе это может быть зерно, а в дальнейшем - и другие товары. Но пока мы находимся в начальной стадии его формирования: о видах продукции и конкретных сроках начала работы фонда можно будет говорить только тогда, когда все страны ЕАЭС согласуют все ключевые параметры. Мы изучили международный опыт, направили предложения по возможному механизму работы такого продовольственного фонда нашим странам. Армения, Беларусь, Россия и Евразийский банк развития уже поддержали нашу работу. В ближайшее время планируем детально обсудить конкретику: структуру, финансирование, а также степень участия стран, формирование цен на продукцию, обеспечение логистики.
 
По какому продовольствию в ЕАЭС есть дефицит? Если нет, то по каким позициям есть опасения его возникновения?
 
Артак Камалян: Глобального дефицита продовольствия в странах ЕАЭС нет. Был момент в начале пандемии, когда нас всех охватила паника и мы начали тянуть одеяло каждый на себя. Но потом встретились, поговорили и поняли, что причин для беспокойства нет. У нас есть дефицит только по одной позиции - фрукты и ягоды. Самообеспеченность по ним составляет менее 50%. В общем объеме импорта продовольствия в страны ЕАЭС первую строчку занимают бананы - более 1 млрд долларов. С этим ничего не поделаешь. Но при этом яблок и груш мы импортируем на 800-900 млн долларов. Здесь есть над чем работать. Практически во всех странах ЕАЭС отрасль плодоводства развивается усиленными темпами. Надеемся, что в ближайшие 5-7 лет мы выйдем на уровень 65-70% обеспеченности фруктами. Это неплохой уровень с учетом того, что есть большой удельный вес фруктов и ягод, которые по климатическим причинам на территории ЕАЭС не растут.
 
Планируется ли создать в ЕАЭС семенной фонд? Когда в ЕАЭС будут унифицированы требования при обращении семян сельхозрастений?
 
Артак Камалян: У нас готова вся нормативно-правовая база, которая обеспечивает взаимное признание документов о качестве семян, выданных в странах ЕАЭС. Есть общая методическая база определения сортовых и посевных качеств семян, ведется работа по созданию единого реестра сортов сельхозрастений в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС. В мае 2021 года главы наших стран утвердили Перечень мер унификации законодательства на ближайшие пять лет в сферах испытания сортов и семеноводства. Этот документ открывает новый этап в формировании единого рынка семян. Возможность создания в ЕАЭС семенного фонда - уже следующий этап в развитии сотрудничества наших стран в области семеноводства. Это важно, поскольку позволит повысить обеспеченность аграриев ЕАЭС высокоурожайными сортами и высококачественными семенами, а в конечном итоге будет способствовать повышению конкурентоспособности АПК стран союза.
 
В одобренных принципах говорится о создании благоприятных условий для хранения и распределения сельхозпродукции. Значит ли это, что в странах союза появится единая сеть хранилищ и логистика?
 
Артак Камалян: У нас нет проблем с наличием продовольствия, но есть определенные трудности с его оперативным и беспрепятственным перемещением даже внутри союза. В пандемийный 2020 год эта проблема стала абсолютно очевидной, поэтому возникла идея создать единую сеть оптово-распределительных центров на территории ЕАЭС. Пока у нас нет конкретики, насколько экономически это будет выгодно - каков спрос, каковы могут быть объемы логистики. Есть вопросы, связанные с обеспечением безопасности продукции, транспортной инфраструктурой. Но мы активно прорабатываем эту идею совместно с Евразийским банком развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
 
Когда будет сформирован общий рынок органической сельхозпродукции? Что препятствует этому сейчас? В какую сумму вы оцениваете его потенциал - какую долю мирового рынка органики может занять продукция из ЕАЭС?
 
Артак Камалян: В августе 2021 года главы правительств стран ЕАЭС утвердили дорожную карту по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции ЕАЭС. На сегодня основное препятствие для функционирования в союзе общего рынка органических товаров - различие национальных законодательств государств ЕАЭС в части требований к производству, маркировке, процедуре сертификации такой продукции, а также к аккредитации органов по оценке соответствия.
 
Запланированная дорожной картой разработка проекта международного договора как раз направлена на решение указанных вопросов, что в конечном итоге обеспечит беспрепятственное обращение органической продукции в ЕАЭС.
 
Согласно данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), годовой объем рынка уже превысил отметку в 150 млрд евро, и в ближайшие годы с учетом глобального тренда на здоровый образ жизни и охрану окружающей среды тенденция роста только усилится.
 
Уверен, что организации и фермеры стран союза будут активно включаться в процесс органического сельхозпроизводства и смогут эффективно реализовать имеющийся потенциал для развития этого сектора, что позволит нам занять в перспективе до 10% мирового рынка - на такой объем мы ориентируемся.
 
Фруктов и ягод в ЕАЭС производится меньше половины от того, что нам нужно. Только яблок и груш в страны "пятерки" импортируется на 800-900 млн долларов в год.
 
В последнее время Беларусь серьезно увеличила поставки сыра в Россию. Поскольку белорусский сыр дешевле, это создает неравные условия для российских производителей. Как уберечь страны ЕАЭС от таких "излишков"?
 
Артак Камалян: Союз для того и создавался, чтобы был общий рынок и на нем в условиях свободной конкуренции выигрывали те производители, которые лучше, качественнее и дешевле производят ту или иную продукцию. Беларусь производит много качественного сыра. Я не могу сказать, что республика сильно увеличила поставки за последние пять лет в РФ. Да, они занимают примерно 30% российского рынка. Это много. Белорусский сыр занял нишу не столько российского сыра (российские производители тоже мощно развиваются), сколько сыра, который перестал поставляться в Россию из-за контрсанкций. Поэтому не думаю, что с белорусским сыром нужно бороться. Просто всем производителям ЕАЭС нужно повысить эффективность производства сыра и подтянуть качество. Да, кстати, по итогам 2020 года производство сыра в нашем союзе увеличилось на 7%.
 
В первом полугодии внешняя торговля ЕАЭС выросла на 24,5%, какой прогноз по итогам года? Пока объем внешней торговли ЕАЭС - 3% от мирового. Какую долю он может занять к 2030, 2035 годам?
 
Артак Камалян: По нашим данным, доля ЕАЭС в мировом объеме внешней торговли товарами по итогам 2020 года составила 3,6%. Мы ожидаем постепенного увеличения удельного веса мировой торговли до 5-7% к 2030 году.
 
При этом внешняя торговля продовольствием за первое полугодие 2021 года увеличилась на 16%: экспорт вырос на 21%, импорт - на 11%. Согласно нашим прогнозным балансам, в 2021 году объем внешней торговли союза продукцией АПК составит 56,3 млрд долларов, в том числе экспорт - 26,1 млрд долларов, импорт - 30,2 млрд долларов
 
По долгосрочному прогнозу ЕЭК, объем внешней торговли союза сельхозтоварами в 2030 году достигнет 84 млрд долларов, экспорт увеличится до 57 млрд долларов, импорт снизится до 27 млрд долларов, что обеспечит положительное сальдо внешней торговли в 30 млрд долларов.
 

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