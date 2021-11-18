Интервью с советником департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржаном Токкуловым

Уважаемый господин посол, недавно в Пекине состоялся VI Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая XIX созыва. Известно, что все шестые пленумы ЦК КПК важны, и в этот раз он имеет большое историческое значение. Вы можете ознакомить с текущей ситуацией?

С 8 по 11 ноября 2021 года в Пекине состоялся VI Пленум ЦК КПК XIX созыва. Этот пленум является важным заседанием, проводимым в важный момент столетия со дня рождения Компартии Китая и в ключевой точке исторического пересечения целей борьбы "двух столетий". Пленум проходил под председательством Политбюро ЦК. Генеральный секретарь ЦК Си Цзиньпин выступил на пленуме с важной речью. Были рассмотрены и приняты Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии и Решение ЦК КПК по созыву XX Всекитайского съезда КПК.

Со дня своего рождения в 1921 году Коммунистическая партия Китая, всегда рассматривая борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию, неизменно твердо утверждаясь в коммунистических идеалах и социалистических убеждениях, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за национальную независимость, народное освобождение, богатство и могущество государства и счастье народа, уже прошла столетний славный путь. Партия и народ, прошедшие через столетнюю борьбу, вписали величайшую эпопею в многотысячелетнюю историю китайской нации. На протяжении ста лет КПК вела за собой китайский народ в великой борьбе, накопила ценный исторический опыт, и непрерывно обогащает и развивает его на практике в новую эпоху.

Пленум принял решение о проведении XX Всекитайского съезда КПК во второй половине 2022 года в Пекине. КПК будет, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, преодолевать все трудности и препятствия, смело двигаться вперед, чтобы вносить новый и еще больший вклад во всестороннее строительство модернизированного социалистического государства, в борьбу за великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху, и в реализацию китайской мечты о великом возрождении китайской нации, тем самым выдающимися достижениями встречать созыв XX съезда КПК.

В истории Компартии Китая было два исторических решения, и Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии является третьим. С какой целью приняли это историческое решение? В чем его содержание?

Похоже, вы хорошо знакомы с историей Коммунистической партии Китая. И Решение ЦК КПК по некоторым историческим вопросам 1945 года, и Решение ЦК КПК по некоторым историческим вопросам партии с момента основания Китайской Народной Республики" 1981 года сыграли важную роль в содействии развитию дела партии и народа. Прошли десятилетия, дело партии и страны значительно продвинулось вперед, в то же время теория и практика партии также значительно развивались. Стоя в новой исторической отправной точке, оглядываясь назад и заглядывая в будущее, мы должны делать всеобъемлющий и систематический обзор вековой борьбы партии, который имеет необыкновенно важное значение для ответа на вопрос: "Почему мы смогли добиться успеха в прошлом? Как мы сможем продолжать добиваться успеха в будущем?"

За столетие с момента основания КПК поколения ее членов, в лице Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, объединились и привели всенациональный народ Китая к борьбе за национальную независимость, освобождение народа и реализацию национального процветания и счастья, тем самым сформировав теоретической системы социализма с китайской спецификой. После XVIII Всекитайского съезда КПК 2012 года ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, со своей великой исторической инициативностью, огромной политической отвагой и огромным чувством ответственности преодолел серьезные риски и вызовы. В результате удалось решить многие сложнейшие вопросы, которые долгое время мы планировали, но не могли решить, также удалось завершить многие важнейшие дела, которые раньше оставались лишь намеченными планами, в итоге были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования в деле партии и государства. Дело социализма с китайской спецификой вступило в новую эру. Сформировались идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

Столетняя борьба КПК коренным образом изменила перспективы и судьбу китайского народа, открыла верный путь осуществления великого возрождения китайской нации, демонстрирует могучую жизненную силу марксизма, оказала глубокое влияние на мировой исторический процесс и закаляла КПК, шедшую в авангарде эпохи. В Китае есть старая поговорка: "по прошлому можно видеть, что придет на смену". Решение полностью воплощает в себе политическое сознание КПК - понимание законов исторического развития и овладение исторической инициативой. Оно показывает, что КПК имеет твердую волю и историческую ответственность помнить о первоначальной миссии и создавать лучшее будущее на новом историческом пути. Такое Решение имеет большое практическое значение и далеко идущее историческое значение.

Первая столетняя цель КПК была успешно достигнута - всестороннее построение среднезажиточного общества к столетию со дня основания КПК. Какая следующая цель? Каким образом она будет осуществляться?

КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, уже встала на новый путь осуществления намеченной к столетию КНР цели, которая заключается в превращении Китая в процветающую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую современную державу.

КПК будет, придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, с применением марксистских подходов, воззрений и методов наблюдать за эпохой, понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее развития. Кроме того, мы будем постоянно углублять знание закономерностей отправления власти компартией, закономерностей строительства социализма и закономерностей развития человеческого общества. Необходимо придерживаться основной теории, основной линии и основной стратегии партии. Следуя системному подходу, на основе единого планирования продвигать реализацию общей схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию. Необходимо исходить из условий нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, формировать новую архитектонику развития, содействовать высококачественному развитию, всесторонне углублять реформы и расширять открытость, содействовать достижению всеобщей зажиточности, способствовать укреплению собственного потенциала в области науки и техники. Необходимо развивать всеобъемлющую народную демократию, гарантировать народу положение хозяина страны, продолжать всестороннее соблюдение принципа верховенства закона в государственном управлении, последовательно претворять в жизнь систему основных ценностей социализма. Продолжать обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе развития, неизменно поддерживать гармоничное сосуществование человека и природы, координировать работу в сфере развития и безопасности, ускорять модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, согласованно содействовать повышению благосостояния населения, достижению могущества страны и созданию прекрасного Китая.





КПК будет всегда поддерживать кровные связи с народными массами, следовать концепции развития, ставящей в центр внимания народ, непрерывно и должным образом реализовывать, защищать и развивать коренные интересы широчайших народных масс, сплачивать многонациональный народ страны и вести его за собой в неустанной борьбе за прекрасную жизнь.

За последние несколько десятилетий Китай совершил чудо быстрого экономического развития и стал второй по величине экономикой мира. В чем "секрет" экономического развития Китая? Какими будут результаты для Казахстана?

Быстрый экономический рост Китая целиком и полностью является результатом упорного труда и неустанной борьбы миллиардного населения Китая под руководством КПК. Никакого "секрета" нет. Однако есть некий опыт, которым можно поделиться с казахстанскими друзьями. Во-первых, настойчиво рассматривать развитие, как главный приоритет партии в государственном управлении, а также решать проблемы в процессе развития. Во-вторых, настойчиво продолжать углублять реформы и открытость, соответствовать законам экономического развития и тенденциям в мире, воздерживаясь от жесткой, консервативной и закрытой политики. В-третьих, настойчиво внедрять инновации и рассматривать их, как первую движущую силу развития. В-четвертых, придерживаться комбинации эффективного рынка и эффективного правительства, чтобы рынок играл решающую роль в распределении ресурсов, а правительство - лучшую роль. Пятое и самое важное - это поддержать руководство партии. Надо укреплять общее руководство партии в экономической работе, настаивая на поиске истины на основе фактов, исходя из реальности и действуя в соответствии с экономическими законами, полностью мобилизуя полярность, инициативу и творчество всех сторон, придерживаясь системной концепции, укрепляя общее планирование и координацию, уделяя внимание основным социальным противоречиям и полностью используя экономическое планирование как стратегическое ориентирование. Надо использовать системные преимущества концентрированной власти социализма для решения основных задач.

В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс, один путь" во время своего визита в Казахстан. За последние восемь лет эта инициатива стала популярным международным общественным продуктом и платформой для международного сотрудничества. По состоянию на 2020 год объем торговли Китая со странами, расположенными вдоль "ОПОП", превысил 9,2 трлн долларов США, а прямые инвестиции Китая в эти страны достигли почти 140 млрд долларов США. Китай предоставил большое количество противоэпидемических материалов для стран, участвующих в совместном строительстве "ОПОП". Курсирование экспресс-поездов Китай - Европа быстро развивается против тенденции во время эпидемии, обеспечивая надежную гарантию стабильности глобальной цепочки поставок и основные средства к существованию людей.

Недавно президент Казахстана по приглашению присутствовал на церемонии открытия IV Китайской международной ярмарки импортных товаров онлайн. Он высоко оценил важность инициативы "Один пояс, один путь" для стран мира, включая Казахстан, и выразил признательность за вечное всестороннее стратегическое партнерство и прагматичное сотрудничество между двумя странами. "Сегодня я с уверенностью могу сказать, что наше вечное всестороннее стратегическое партнерство вступило в новый этап. Динамично развивающийся Китай всегда будет нашим главным и надежным партнером в Азии", - отметил Товаев.

Столкнувшись с невиданными ранее переменами и пандемией этого века, мы неуклонно способствуем качественному развитию "ОПОП", придерживаясь принципа общих консультаций, совместного строительства и общих выгод, отстаивая концепцию открытости, экологичности и бескорыстности. Мы привержены совместным проектам, которые соответствуют высоким стандартам, приносят пользу людям и являются устойчивыми, что позволит "ОПОП" постоянно адаптироваться к новой ситуации и создавать новую атмосферу. Мы приветствуем активное участие Казахстана вместе с Китаем и другими странами мира в совместном строительстве "ОПОП", укреплении взаимосвязей, разделении дивидендов сотрудничества и достижении общего развития.