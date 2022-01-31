Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ об онлайн-саммите глав государств Китая и государств Центральной Азии

Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо

Уважаемый Господин Посол, прежде всего, поздравляю вас с Китайским Новым годом! Недавно Председатель КНР Си Цзиньпин и главы пяти государств Центральной Азии совместно приняли участие в онлайн-саммите, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между странами. Саммит привлек большое внимание международного сообщества. Расскажите, пожалуйста, о саммите.

- Спасибо, и поздравляю Вас с Праздником Весны.

25 января Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Казахстан К.К. Токаев, Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров, Президент Таджикистана Э. Рахмон, Президент Туркменистана Г.М. Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистана Ш.М. Мирзиеев провели онлайн-саммит "Государства Центральной Азии - Китай" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Успешное проведение этого саммита можно охарактеризовать как значимое, плодотворное и далеко идущее. Лично я думаю, что 1, 2, 4, 5 пункты можно использовать для описания этого беспрецедентного саммита.

Пункт "1" означает, что этот саммит является первым крупным многосторонним дипломатическим мероприятием, организованным Китаем в этом году, а также первой за 30 лет коллективной встречей глав пяти государств Центральной Азии с лидером Китая, что имеет важное значение.

Пункт "2" - это два наиболее важных итога саммита: во-первых, шесть сторон заявляют о наступлении новой эпохи отношений между Китаем и государствами Центральной Азии; во-вторых, шесть стран полны решимости содействовать строительству сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии.

Пункт "4" - это "секрет успеха" 30-летнего сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии, который был назван на саммите, а именно четыре важного принципа - взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды.

Пункт "5" - это пять предложений, выдвинутых Председателем Си Цзиньпином по следующему шагу в развитии отношений между Китаем и ЦА на этом саммите: во-первых, укреплять узы добрососедства и дружбы; во-вторых, создать пояс высококачественного сотрудничества; в-третьих, создать надежный "щит" для укрепления мира, в-четвертых, создать в регионе "большую семью" с полным учетом культурного разнообразия и тесного взаимодействия; в-пятых, обеспечить мир и развитие на планете. Эти пять предложений основаны на реальности и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Они излагают идеи и меры Китая по совместному созданию сообщества единой судьбы с пятью центральноазиатскими странами на политическом, экономическом, культурном, безопасном и международном уровнях во имя будущего.

Кроме того, на саммите было принято совместное заявление глав государств Центральной Азии и Китая по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, которое определило общее направление развития отношений, придало новый импульс и открыло новую главу в истории китайско-центральноазиатских отношений.

Каковы основные достижения Китая и государств Центральной Азии, особенно Казахстана, с момента установления дипотношений 30 лет назад?

- Председатель Си Цзиньпин на саммите отметил: "Не зря говорят у нас в народе: "Человек достигает зрелости в тридцать лет." Зрелость 30-летних отношений и сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии проявляется в глубоком взаимодоверии, равноправии и взаимной выгоде". За последние 30 лет Китай и государства ЦА, включая Казахстан, в соответствии с "Четырьмя принципами", а именно - взаимоуважение, добрососедство, взаимопомощь и взаимная выгода, способствовали углублению сотрудничества в различных областях. Укрепляется многовековая дружба и гармоничное сосуществование культур, заложили пример межгосударственных отношений нового типа и внесли важный вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества.

В духе взаимопонимания и взаимоуступчивости окончательно урегулированы оставшиеся от истории пограничные вопросы, общая граница протяженностью более чем 3300 километров превратилась в узы дружбы, доверия и сотрудничества. Со всеми государствами ЦА у Китая установились отношения стратегического партнерства, а в 2019 году установилось вечное всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Казахстаном. За эти годы почти в сто раз вырос товарооборот и объем взаимных инвестиций, успешно реализован целый ряд значимых проектов сотрудничества, такие как нефтепровод Китай-Казахстан, газопровод Китай-ЦА и автомагистраль Западный Китай - Западная Европа. Грузовые поезда Китай - Европа через ЦА набрали более 25 тысяч поездов, База китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане открыла двери странам ЦА в Тихий океан.

Что более ценно, так это то, что за последние 30 лет Китай и пять государств ЦА унаследовали и пронесли на протяжении тысячелетий чувство Шелкового пути, плотно общаются и сближаются друг с другом. Например, молодой парень из Казахстана Исмаил Дауров, сражавшийся рядом с жителями провинции Шэньси в антиковидной борьбе, назвал себя "пришельцем, но не чужим". Его слова затронули сердца миллионов китайцев. Подобные эпизоды, а их достаточно много, греют душу и составляют чудесную поэму о тысячелетней дружбе между народами Китая и ЦА, которые всегда делят друг с другом и радость, и невзгоды.

В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, все стороны совместно заявили о наступлении новой эпохи отношений между государствами Центральной Азии и Китаем. Что означает "новая эпоха"?

- Ваш вопрос очень хороший. Новая эпоха - это эпоха, когда Китай и государства Центральной Азии, продолжая свое дружеское сотрудничество на протяжении 30 лет, преисполнены решимости на основе учета интересов друг друга совместными усилиями и дальше содействовать развитию стратегического партнерства, отличающегося насыщенным практическим содержанием, значимыми результатами и прочной дружбой, строительству сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии. Вне зависимости от переменчивой международной обстановки Китай был и остается добрым соседом, надежным партнером, близким другом и родным братом государств ЦА, которому всегда можно доверять и на которого всегда можно полагаться.

В новую эпоху мы будем поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, решительно поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих жизненно важные интересы, укреплять диалог и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата "Центральная Азия - Китай" и других многосторонних механизмов. В новую эпоху мы будем всемерно расширять практическое сотрудничество, продолжать гармонизацию и сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" и национальных стратегий развития государств Центральной Азии и стремиться к доведению товарооборота между Китаем и ЦА до 70 млрд долларов США к 2030 году. В новую эпоху мы будем добросовестно претворять в жизнь новую концепцию неделимой, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, совместными усилиями бореться с "тремя силами зла", категорически не допускаем попыток вмешательства извне во внутренние дела, принимать совместные усилия по поддержанию безопасности политической системы и власти, а также мира и стабильности в регионе. В новую эпоху мы должны приминать больше усилий в совместную борьбу с коронавирусом, поддерживать инициативу Республики Казахстан по созданию под эгидой ООН Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также учреждению специального многостороннего органа под эгидой ООН - Международного агентства по биологической безопасности. В новую эпоху мы будем твердо отстаивать многосторонний подход, общепризнанные принципы и нормы международного права, продвигать мироустройство и систему глобального управления в русле справедливого и рационального развития, вместе работать над построением сообщества единой судьбы человечества.

Я хочу подчеркнуть, что Китай предпримет конкретные действия, чтобы внести должный вклад в новую эпоху отношений Китая с ЦА. На саммите Председатель Си Цзиньпин объявил, что в 2022 году Китай будет предоставлять дополнительно 50 миллионов доз вакцины странам ЦА; постепенно восстанавливать пассажирские рейсы и совершенствовать грузопоток; в ближайшие три года предоставлять центральноазиатским государствам безвозмездную помощь в размере 500 млн долларов США для осуществления социально значимых проектов и пять тысяч квот на повышение квалификации специалистов в таких сферах, как здравоохранение, сокращение бедности и улучшение благосостояния жителей сельских районов, взаимосвязанность и информационные технологии; в последующее пять лет Китай выделит студентам из государств ЦА 1200 квот на правительственную стипендию, а также будет развивать туристическое сотрудничество с ЦА, активизировать работу по открытию центров культуры, открывать в нуждающихся странах центры традиционной китайской медицины. В заключение могу заметить, что мы полны уверенностью в светлом будущем китайско-центральноазиатских отношений!

Скоро начнутся зимние Олимпийские игры в Пекине. На саммите главы государств Центральной Азии выразили желание посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Китае на следующей неделе. Можете ли вы рассказать нам о ситуации? Будет ли президент К-Ж.Токаев присутствовать на церемонии открытия?

- Главы центральноазиатских стран, в том числе президент К.К. Токаев, неоднократно выражали свою поддержку проведению Китаем зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и недопустимости политизации спорта. Китай высоко ценит это. Китайская сторона тепло приветствует приезд Токаева в Китай для участия в церемонии открытия Олимпиады и совместного участия в грандиозном мероприятии. Соответствующие ведомства Китая и Казахстана тесно сотрудничают и активизируют подготовку для обеспечения полного успеха визита президента.

Казахстанская зимняя олимпийская делегация недавно отправилась в Пекин. Думаю, они будут соревноваться в своем стиле и превзойдут сами себя на этом грандиозном мероприятии. В то же время мы также ожидаем, что спортсмены из стран Центральной Азии проявят себя на Олимпийских играх и будут стремиться к высоким результатам. Кроме того, мы готовы провести онлайн Фестиваль искусств "Блеск ЦА" в рамках Олимпийского фестиваля культуры "Встреча в Пекине", чтобы продемонстрировать миру долгую и богатую историю и культуру Центральной Азии. Я убежден, что и зрителей, и спортсменов ждет прекрасный и незабываемый спортивный праздник, будь он онлайн или офлайн. Зимние Олимпийские игры - 2022 в Пекине, безусловно, будут иметь полный успех и сиять на весь мир!