Платные парковки возвращены в коммунальную собственность Алматы
26.04.2022, 07:01 1371
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Юрист об акции алматинцев: жителям приходится кричать, чтобы быть услышанными
12.04.2022, 13:46 8416
Фото: скриншот из видео КТК
Асель, как Вы лично, относитесь к поступку местных жителей?
- К выходу людей на улицу с плакатами отношусь с печалью, так как это признак того, что, чтобы быть услышанными, жителям приходится кричать! Стоять с плакатами и требовать законного решения проблем, которых не должно быть.
Как, на Ваш взгляд, строительство ЖК и школы в этом районе отразится на жизни местных жителей?
- Строительство ЖК - это снова нагромождение проблемы, снова создание напряженности. Строительство школы государственной общеобразовательной - это необходимость. Частная школа - это пробки, проблемы с парковкой и не все могут местные жители там обучаться.
По словам застройщика, они пошли на уступки и половину территории выделили под учебное заведение, небольшой парк тоже будет располагаться в соседнем дворе, однако местных это не устраивает. Есть ли какой-то выход из ситуации?
- Выход из ситуации - либо уже оставить сквер в том виде, что есть, либо строительство государственной школы.
Какую профессиональную юридическую оценку Вы смогли бы дать происходящему?
- Считаю, что необходимо пересматривать приобретение всех проблемных участков застройщиками и получение ими АПЗ до 2021 года комиссионно. Так, история многих участков такова, что участок долгое время находился в собственности банка как проблемный залог. Государству необходимо указанные участки выкупать у банка по "остаточной". Отменить уведомительный порядок получение АПЗ. Создать независимый экспертный совет с участием общественности по вопросу строительства. Создать правила проведения общественных обсуждений и слушаний по вопросу строительства. Усилить ответственность уполномоченных органов за выдаваемые ими решения.
"Страна улыбок" накануне тайского Нового года
26.03.2022, 15:28 22351
Фото: Depositphotos
О том, как живет сегодня один из самых популярных туристических регионов Таиланда - остров Пхукет, рассказал в беседе с нашим корреспондентом генеральный представитель туроператора TEZ TOUR в Юго-Восточной Азии Андрей СНЕТКОВ.
Какова сейчас в целом эпидемиологическая ситуация в Таиланде, и на Пхукете в частности? Какие действуют ограничения, где и как применяется масочный режим?
Ситуация благоприятная, уровень выявленных заражений снижается. Масочный режим обязателен в общественных местах. Без этого никуда. Это не только забота о местном населении, но и о гостях. Каких-либо ограничений, таких как QR коды или вход в рестораны по пропускам, нет. Иногда при полетах в другие провинции могут попросить показать сертификат о вакцинации. На Пхукете же в виду изолированности острова ситуация даже лучше, чем в целом по стране. С момента старта в прошлом году программы "Песочница Пхукета" система показала свою прочность и способность перестраиваться в зависимости от ухудшения или улучшения ситуации.
В Таиланде существует три программы для въезда в страну. На какую из них надо ориентироваться казахстанским туристам? Расскажите подробнее, что потребуется от наших туристов, начиная с момента прибытия в аэропорт.
На сегодняшний день существуют три основных варианта для въезда в Таиланд. Это программа Test & Go - самый свободный вариант, когда обязательное присутствие в отеле требуется только в первый день сдачи теста. "Песочница", которой пользуется большинство туристов из Казахстана и условия которой просты и давно понятны. И карантин для непривитых путешественников.
Самый подходящий вариант для туристов, прилетающих отдохнуть на море, - это схема "Песочницы". Test & Go больше подойдет тем, у кого есть объекты недвижимости и для кого это не более чем формальность, чтобы попасть в страну. Также этот вариант удобен для самостоятельных активных путешественников, совершающих переезды из региона в регион. Наших же туристов из Казахстана это касается мало: средняя длительность отдыха на Пхукете, к примеру, составляет 15 ночей. За это время гости совершают лишь 2-3 выезда, в основном на морские экскурсии.
Основной поток туристов прилетает на Пхукет, и тут всё максимально отработано и упрощено. По прибытии на остров и выходе из самолета путешественников будут ждать несколько станций контроля. Везде находятся ассистенты, которые помогают туристам. Заблудиться или потеряться невозможно. Сначала это будет проверка разрешительных и въездных документов. Далее туристы показывают регистрацию на тест ПЦР и проходят непосредственно к станции тестирования. Станций много, проходимость хорошая, и через несколько минут гости выходят в зону ожидания, где их встречает сотрудник нашей компании, отвечающий за трансфер. По прибытию в отель гости регистрируются и ожидают в комнате результата теста. Среднее время ожидания - 6 часов. По получению отрицательного теста гости свободны в своих перемещениях по острову.
Далее на 5 день гости самостоятельно делают экспресс-тест (АТК). После получения отрицательного результата и загрузки в программу туристы могут свободно передвигаться по всей стране.
В Паттайе схема совпадает, отличие в том, что из аэропорта гостей забирает транспорт отеля и по пути следования завозит в один из назначенных госпиталей для тестирования.
Актуальные правила въезда в страну всегда можно найти на русскоязычной версии сайта Туристического управления Таиланда.
Как изменилась работа отелей в связи с пандемией? Какова сейчас их средняя заполняемость?
Первое, что изменилось, это подход к обслуживанию гостей с точки зрения предотвращения распространения инфекции. Все отели, принимающие туристов из-за рубежа, сертифицированы как sha+, а это означает повышенный гигиенический стандарт и вакцинация минимум 70% сотрудников. Не скрою, что загрузка отелей пострадала. Но в местах повышенного спроса, таких как Лагуна или первая линия Патонга, на новогодние праздники в ряде отеле фиксировалась почти полная загруженность. Сейчас конкуренция среди отелей очень высокая, и путешественникам это идет только на пользу. Повысились стандарты обслуживания, а цены остаются на приемлемом уровне. Это прекрасная возможность отдохнуть в прекрасных отелях за вполне умеренную цену. На сегодняшний день в популярных локациях заполняемость держится в районе 50%, в менее популярных - порядка 30-40. Это мы говорим про Пхукет. В Паттайе показатели немного скромнее.
Как работают достопримечательности острова, рестораны, ночные клубы, торгово-развлекательные центры? Все ли доступны острова, пляжи?
Ночные клубы закрыты, но чаще всего наши гости из Казахстана едут за теплым морем, многообразием морепродуктов и тропических фруктов. Часть торговых центров закрыта, но основные, такие как "Сентрал" и "Флориста", работают в штатном режиме, постоянно проводя распродажи, что очень радует приезжающих модниц.
Рестораны, бары и кафе работают, алкоголь продается, заведения открыты до 23:00. Но есть ряд заведений, работающих до поздней ночи. Однако информация часто меняется, поэтому, если это принципиальный вопрос, перед поездкой имеет смысл обратиться к вашему агенту или найти информацию в интернете.
Все известные и манящие своим белым песком острова - такие как, например, Симиланы и Пхи-Пхи - доступны, и мы с радостью встречаем наших гостей, вернувшихся с морских прогулок загорелыми и довольными. В этом году большим спросом пользуются индивидуальные выходы на яхтах, когда семья или группа друзей уходит в море утром, посещая острова (какие именно - зависит от маршрута), купаясь в море, плавая с масками и возвращаясь домой к закату.
На сайте TEZ TOUR по онлайн-бронированию экскурсий tezeks.com сейчас везде вывешено объявление: "Экскурсия в настоящее время не проводится". Уточните, как действует экскурсионная программа компании?
На данный момент мы на местном уровне решили не принимать бронирования экскурсий через сайт tezeks.com. Ситуация в королевстве меняется весьма динамично, экскурсионные направления открываются, закрываются, дорабатываются, обновляются в режиме нон-стоп. И в этих условиях мы общаемся с туристами напрямую по прилёту в Таиланд и предлагаем им всё, что актуально на данный момент времени. Таким образом повышается качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.
Сейчас мы предлагаем гостям и групповые, и индивидуальные туры различных категорий. Самые популярные из них описаны в приложении.
Организуются ли экскурсии за пределы Пхукета и возможно ли самому куда-то съездить?
Конечно, при соблюдении всех формальностей гости могут посетить с нашими гидами соседнюю провинцию Пхангнга, озеро Као Сок в провинции Сураттани, близлежащие острова. Самим поехать тоже можно, но есть ли смысл? Опытный гид всегда поделится интересной и запоминающейся информацией, туристическая компания позаботится о транспорте, а гостям остается только наслаждаться отдыхом. Но если есть стойкое желание куда-то поехать самостоятельно, моя рекомендация - взять расширенную страховку с максимальным покрытием.
Появились ли за последнее время на острове какие-то новые достопримечательности, аттракционы?
В большинстве своем достопримечательности имеют коммерческую направленность, а в нынешних условиях низкой загрузки направления вряд ли кто-то решится на масштабные вложения. В то же время хорошо известные всем и обязательные к посещению места обновились и заиграли новыми красками. Обновленные, без толп туристов пляжи, обзорные площадки, храмы и исторические объекты смотрятся совсем по-другому. Поэтому ни в коем случае нельзя упускать возможность увидеть всё это в совершенно новом свете.
Тем более что приближается тайский Новый год - Сонгран, который отмечают с 12-го по 19-е апреля, в зависимости от провинции. Я надеюсь, что он пройдет полноценно и у наших гостей будет возможность погрузиться в совершенно особую атмосферу одного из самых любимых и веселых праздников в стране и вновь почувствовать себя немножко детьми.
Что, на ваш взгляд, надо обязательно посетить на Пхукете впервые приехавшим сюда туристам? А на что малоизвестное посоветуете обратить внимание тем, кто уже не раз здесь бывал, но наверняка что-то упустил? Есть ли на острове места, где вы сами отдыхаете душой?
Интересы у всех разные, но знакомство со страной я обязательно рекомендую начать с базовой для всех потребности - еды. Зайдите в настоящие местные рестораны, пусть даже придется проехать на такси немного дальше туристической зоны. Обязательно закажите суп Том Ям с морепродуктами, попробуйте также маринованных свежих креветок, тушеного в лимонном соусе группера, а затем запейте всё это великолепие местным пивом. Будет остро - налегайте на рис, он снимет нежелательные ощущения.
Для общего же понимания, что представляет собой Пхукет, рекомендую посетить наши обзорные экскурсии. В достаточно короткий промежуток времени можно посмотреть и на основные достопримечательности, и на неспешный уклад жизни местного населения.
Сам же я предпочитаю более отдаленные места: заповедник Као Сок, озеро Чао Лан на материке и близлежащие острова. Чем дальше забираешься, тем аутентичнее картинка и менее загруженные достопримечательности.
Есть ли на Пхукете деление на дорогие районы и более доступные? На какие курорты посоветуете ехать обеспеченным туристам, а где больше возможностей для экономного отдыха?
Безусловного деления на "дорого-богато" и всё остальное нет. Но есть районы, в которых исторически так сложилось, что цены там выше, чем у соседей (даже в пандемию). Это касается как отелей, так и точек общественного питания. Самый дорогой и востребованный на сегодня район - это Банг Тао. В остальных местах острова цены более-менее схожие.
Теперь порекомендуйте, где остановиться туристам, отдыхающим семьями с детьми?
Раз с детьми, то нужно спокойное море, направленный сервис в отелях и определенный набор продуктов в ресторанах и кафе. Это однозначно Банг Тао, Ката Ной и в высокий сезон Карон. Летом волны на море усиливаются, и купаться с совсем маленькими детьми становится проблематично. Также обратите внимание на пляж Найторн. Он не столь развит, как основные пляжи острова, и там не очень много отелей, но один из них - отель Nathanburi - предлагает идеальные условия именно для отдыха семей с детьми. Вокруг расположено множество кафе и массажных салонов - так что будет куда пойти вечером.
А на что обратить внимание туристам, предпочитающим спокойный, размеренный отдых?
На Пхукете романтичных и спокойных мест много. Обратите внимание на пляж Май Кхао. Он расположен на территории природного заповедника, удален от цивилизации, здесь атмосфера полного релакса. Также рекомендую пляж Натай, который находится на материке, в 15 минутах езды от моста Сарасин. Для романтического отдыха рекомендую и отель The Shore на пляже Ката Ной. Он предназначен для проживания только взрослых, и большинство вилл здесь имеют панорамный вид на океан.
И, наконец, где лучше остановиться молодежи и всем, кто любит отдыхать весело и активно?
Подойдут два основных района. Первый - Патонг, который находится в непосредственной близости от Бангла, основной тусовочной улицы Пхукета. Раньше туристы жаловались на загруженность и загрязненность Патонга, но сейчас нагрузка на район упала многократно и пляж там можно назвать одним из лучших. Опять же вариантов для проживания множество: от дорогих и качественных отелей до совсем скромных гестхаусов на третьей линии. Второй район - это Найхарн - Равай, который очень полюбился русскоязычным туристам и экспатам, приезжающим сюда на зимовку. Там каждый найдет себе компанию по вкусу - и бегуны, и любители йоги, и тусовщики. А на выходные постоянно проходят интересные вечеринки.
Какие блюда местной кухни посоветуете в первую очередь здесь попробовать? Где это лучше всего сделать?
Тайская кухня - одна из самых вкусных и разнообразных в мире. Я сам люблю готовить, в том числе и тайские блюда. Если говорить о Пхукете, то обязательно нужно попробовать морепродукты и блюда из них. Кроме того, что я упоминал ранее, настоятельно рекомендую оценить следующее:
- краб в желтом карри. Это неострое тайское блюдо, исключительно вкусное и довольно сытное;
- салат из мягкопанцерного краба. Очень вкусно, краба не нужно чистить, а тайские специи придают особый неповторимый оттенок;
- креветки жареные в тамариндовом соусе. Это то, что нравится всем. Тамаринд, один из основных продуктов тайской кухни, представляет собой экзотический фрукт из семейства бобовых. Соус из него можно использовать для добавления во многие блюда, чтобы придать им настоящий тайский аутентичный вкус;
- кальмары, обжаренные в соусе карри из соленых яиц. Это тайское блюдо вы можете найти в каждом ресторане морепродуктов.
А если захотелось чего-то экзотично-экстремального, попробуйте салат из столетних яиц. Такие яйца давно вошли в тайскую кухню, но все еще считаются чем-то особенным как для туристов, так и для самих тайцев.
В общем, интересных блюд предостаточно - приходите в ресторан и пробуйте то, что понравится, ориентируясь уже на свой вкус. Не бойтесь экспериментировать!
Что лучше всего приобрести на острове (сувениры, вещи, продукты), чтобы увезти с собой домой?
Лучше всего привезти хорошие воспоминания. Но если уж очень хочется что-то материальное, то выбрать есть из чего. Это местный жемчуг, изделия местных ювелиров, продукты тайской народной медицины, всевозможные продукты из кокосового масла, экзотические свежие и сушеные фрукты. Как и везде в мире, нужно помнить, что хороший продукт стоит своих денег. Если вам в путешествии понадобится совет по покупке сувениров или подарков, лучше всего обратиться к гидам TEZ TOUR - наши квалифицированные сотрудники с радостью вам помогут.
Какие месяцы самые подходящие для отдыха на Пхукете, когда здесь заканчивается высокий сезон?
Высокий сезон - это пять месяцев, когда на Пхукете стоит прекрасная погода: днем жарко и сухо, а вечерами прохладно; дожди случаются редко и идут недолго; волн на море практически нет. Такие комфортные условия длятся на острове с ноября по конец марта. Но в пик сезон цены на отели и услуги заметно повышаются. Даже нынешний пандемийный (назовем его так) сезон не исключение. Самое же удачное соотношение цен и погоды - вторая половина января, когда пик цен уже пройден, а погода все еще прекрасная.
В апреле температура немного поднимается, но все равно остаётся комфортной. Днем становится пожарче - температура порядка 30°С, а вечера приятные, хоть и нет такой прохлады, как в январе. Ночью температура воздуха - около 26°С. Впрочем, когда основное время гости проводят на море, изменение температуры на несколько градусов остается незаметным. Небо в апреле обычно чистое с легкой облачностью, и дожди - явление не частое. Апрель - это прекрасный месяц для купания в море. Вода прогревается до 28-30 градусов, что очень нравится детям.
А еще в это время на курорты острова приезжает много туристов, чтобы поучаствовать в праздновании тайского Нового года. Так что каждый выбирает сам, когда лучше ехать.
Беседовал Владимир КАКАУЛИН
Приложение
Самые популярные экскурсии TEZ TOUR на Пхукете
Удивительный Пхукет"
Знакомство с историей, религией и культурой страны. Посещение шоу змей с дегустацией "эликсира молодости". Комплекс Большого Будды с обзорной площадкой и храмом на холме Као Ранг. Латексная фабрика; ювелирный и жемчужный центры. Старый город Пхукета.
Пхукет в твоем стиле"
Любой маршрут по острову согласно пожеланиям гостя. Авторские маршруты от лучших гидов Пхукета.
Острова Пхи-Пхи и Бамбу
Проверенный временем полный классический тур на всемирно известный архипелаг островов Пхи-Пхи с посещением Пещеры викингов, лагун Ло Самах, Пиле и Майя, пляжа диких обезьян. Райский остров Бамбу. Особенность тура: снова открыт для посещений легендарный пляж Майа. Сопровождение русскоязычного гида.
Острова Джеймса Бонда
Визитная карточка Таиланда - залив Пхангнга и остров Джеймса Бонда. Исследование внутренних лагун, пещер и мангровых джунглей островов Хонг и Панак, острова Као Пинг и Тапу. Остров Паньи и поселение морских кочевников. Пляжный отдых на острове Нака.
Симиланские острова
Морское путешествие на всемирно известный архипелаг Симилианские острова. Нетронутая природа, уникальные флора и фауна, коралловые рифы, которыми восторгался Жак-Ив Кусто. Пляжный отдых и купание на двух островах, подъем на обзорную площадку, снорклинг у двух различных коралловых рифов.
Четыре андаманские жемчужины"
Двухдневный морской тур по самым знаменитым островам акватории Андаманского моря: остров Джеймса Бонда и деревня цыган Паньи, каноэ и остров Панак; Краби и пляж Прананг, Пещера плодородия, острова Близнецы и Курица; Пхи-Пхи: Пещера викингов, пляж обезьян, Майя-бэй, Пиле, остров Бамбу.
Бонус: обзорная площадка, ночная пляжная дискотека и конкурсы. Питание: полный пансион.
Острова Джеймса Бонда, Краби, Пхи-Пхи (один день)
Все "жемчужные" острова Андаманского моря за один день! Экзотическая флора и фауна, самые красивые и знаменитые пляжи, тайные гроты и пещеры, снорклинг у живописных островов, отдых и купание.
Морская рыбалка
Ловля экзотических морских рыб на тайском рыболовецком судне, троллинг и ловля на спиннинг. Сашими из пойманной рыбы. Вкусный обед и остановка для купания.
Острова Рача и Корал на катамаране
Комфортная морская прогулка на парусном катамаране. Пляжный отдых и вкусный обед. Закат у самой южной точки Пхукета.
Путь Аватара"
Насыщенная развлекательная программа: посещение музея истории и местного быта; купание в водопаде; обед (настоящая узбекская кухня от шефа); сафари на лодке по мангровым джунглям к близлежащему острову Хин Ром; обзорная площадка с видом на залив Пхангнга; купание со слонами; купание и отдых в отеле на горячих источниках; посещение горного племени Акха.
Национальный парк Кхао Лак (сафари)
Посещение фермы морских черепах; путешествие по тропической реке на бамбуковых плотах в мир национального заповедника. Деревня слонов: купание слонов, шоу, отдых и купание в водопаде. Пещерный буддистский храм, населенный дикими обезьянами.
Удивительная Пхангнга"
Знаменитый пляж Май Као, откуда можно наблюдать, как взлетают и идут на посадку самолеты. Обзорная площадка с видом на залив Пхангнга. Пещерный буддистский храм, населенный дикими обезьянами. Шокирующий храм "рая и ада". Купание в водопаде. Обед. Деревня слонов: катание на слонах или их купание, шоу. Сплав по реке на плотах или каноэ.
Национальный парк Кхао Сок и озеро Чео Лан (два дня)
Пещерный буддистский храм, населенный дикими обезьянами. Деревня слонов: катание на слонах или их купание, шоу. Прогулка на моторной лодке, осмотр достопримечательностей озера. Обед и свободное время для отдыха и купания. Вечернее сафари по озеру, возможность увидеть диких животных. Ужин, ночевка в дизайнерских капсульных бунгало. Утреннее сафари. Завтрак, обратный путь, обзорная площадка национального парка, величественный храм Ват Банг Тонг.
Парк развлечений "Мир Ханумана"
Канатный маршрут среди настоящего тропического леса для любителей экстрима.
Программа А: 32 платформы зиплайн, роллер, небесная прогулка.
Программа В: 18 платформ зиплайн, роллер, небесная прогулка.
Программа С: 10 платформ зиплайн, роллер, небесная прогулка.
Катание на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по холмистым, затопленным и горным тропам в прибрежных джунглях на востоке Пхукета (1 и 2 часа).
Катание и купание со слонами
Возможность близкого знакомства с тайскими слонами. Получасовая прогулка по джунглям острова на спине азиатского слона в сопровождении опытного погонщика. Купание со слоном в прохладном водоеме.
Пляжная прогулка на лошадях
Прогулка на лошади по пляжу Бангтао.
Программа 1: один час катания.
Программа 2: один час катания на закате.
Программа 3: полтора часа катания и купание с лошадью в море на пляже Лайан.
В заключительной части всех программ кормление и купание лошади.
Все вышеперечисленные экскурсии могут быть проведены как в групповом, так и в индивидуальном формате.
Танец о полку Игореве: Ансамблю Моисеева - 85
16.03.2022, 21:03 31721
Фото: iz.ru
По партийной программе
Славную дату ансамбль празднует серией гала-концертов - очередной состоялся в Большом театре, альма-матер отца-основателя. Игорь Моисеев начинал артистом ГАБТа, в 24 года поставил там свой первый балет, делал физкультурные парады на Красной площади, спектакли в Армянской студии Рубена Симонова, давал уроки фехтования в МХТ. А в тридцать организовал Ансамбль народного танца. "Оказалось, - признавался он потом, - что созданный мною коллектив на редкость подходит к той партийной программе, которая говорит, что создает искусство народ".
Со своими артистами он ездил в фольклорные экспедиции, искал то, что впоследствии назовут фольклорной интонацией, а танцам, созданным на ее основе, придавал академический блеск и отточенность. Незадолго до войны у ансамбля появился собственный дом - недостроенный театр Всеволода Мейерхольда, нынешний Концертный зал имени Чайковского, в разгар Великой Отечественной - собственная школа. А после Победы началась миротворческая и дипломатическая миссия.
Со своими артистами он ездил в фольклорные экспедиции, искал то, что впоследствии назовут фольклорной интонацией, а танцам, созданным на ее основе, придавал академический блеск и отточенность. Незадолго до войны у ансамбля появился собственный дом - недостроенный театр Всеволода Мейерхольда, нынешний Концертный зал имени Чайковского, в разгар Великой Отечественной - собственная школа. А после Победы началась миротворческая и дипломатическая миссия.
За свою 85-летнюю историю моисеевцы объездили более 60 стран, наращивая коллекцию танцев и не побывав разве что в Антарктиде. В каждой стране ансамбль осваивал местную хореографию, причем результат порой оказывался и народнее, и совершеннее первоисточника. Носители оригинала охотно помогали: Ким Чен Ир, восхитившись артистами, прислал в Москву корейских педагогов.
Праздник с тобой
После ухода из жизни отца-основателя авторские коллективы обычно хиреют, рано или поздно исчезают или до неузнаваемости переформатируются. Ансамбль Моисеева избежал этой участи, созданный им сценический жанр народного танца живет и процветает.
"Моисеев - гений, - сказала, открывая торжество в Большом театре, художественный руководитель и директор ГААНТ имени Игоря Моисеева Елена Щербакова. - Его Господь поцеловал, я считаю так. Он ни на кого не похож абсолютно как хореограф, как режиссер, как художник и плюс как философ, потому что Моисеев - это добро, мир и любовь для всех людей".
"Моисеев - гений, - сказала, открывая торжество в Большом театре, художественный руководитель и директор ГААНТ имени Игоря Моисеева Елена Щербакова. - Его Господь поцеловал, я считаю так. Он ни на кого не похож абсолютно как хореограф, как режиссер, как художник и плюс как философ, потому что Моисеев - это добро, мир и любовь для всех людей".
Поддержал директора народный артист СССР Владимир Васильев. 26 лет назад, в 90-й день рождения Моисеева, он, будучи директором ГАБТа, приветствовал его со сцены (в ложах также сидели президент Ельцин и премьер-министр Черномырдин с семьями). На этот раз Васильев появился на экране, но смысл его речи был примерно тем же: "Моисеев - наше детство, юность, зрелость. Моисеев - это всегда праздник".
После ковидных ограничений Большой выглядел непривычно многолюдным: до отказа заполненный партер и ярусы предвкушали феерическое зрелище. Моисеевцы начали с класс-концерта "Дорога к танцу" (упражнение у станка, упражнение на русскую тему, упражнение на украинскую тему). Затем пошли любимые мэтром жанры танцевальной сюиты и хореографической картины с экскурсами в Грецию, Мексику, Испанию, Аргентину, ну и конечно, любимые хиты вроде "Сицилийской тарантеллы", "Арагонской хоты" и "Гаучо". Везде ансамбль был подобен часовому механизму, заведенному на годы вперед. Техника - поразительная, обаяние - сногсшибательное, стабильность - непоколебимая. Плюс поразительное для многократно обкатанных программ ощущение свежести и новизны.
Талантливое нутро
Игорь Моисеев прожил долгую жизнь, успев отпраздновать свой сотый день рождения и 69-й - ансамбля. Домой к юбиляру тогда приехал президент Владимир Путин с букетом бордовых роз. В Кремлевском дворце вместе с моисеевцами танцевали звезды мирового балета. Присутствовал в зале и сам Игорь Александрович, поднявший бокал шампанского под звуки "Заздравной песни". Накануне он поговорил с "Известиями". Интервью, которое он дал обозревателю газеты, экс-артистке его ансамбля Лидии Шаминой стало для мэтра последним. Вот несколько выдержек из этого разговора.
Задумывались ли вы, для чего живете?
Задумывались ли вы, для чего живете?
- Я всегда хотел создавать вещи, которые меня художественно удовлетворяют. Так бы я сказал.
Чаще всего в репетиционном зале звучит ваше хлеcткое, как хлыст, "плие!" Артисты от него буквально стонут. Зачем вам это нужно?
- Прием плие (низкое приседание для прыжка. - "Известия") - это пружина, а значит, энергия. Без плие не может быть ни движения, ни толчка для прыжка - какой тогда танец? На сцене плие дает движению необходимую широту, какой нет в народных танцах. Собственно, это основа нашей школы танца. Вы говорите "трудно"? Так я никого не держу. У нас вообще всё танцевать неудобно: слишком много сил надо тратить.
Вы страшно злитесь, когда кого-то из ваших артистов называют солистами ансамбля.
- Я выгоню любого, кто возомнит себя солистом. С 10 февраля 1937 года, когда состоялась первая репетиция ансамбля, и до сих пор у нас действует принцип: "Все учат всё". Если артист солирует в одном номере, в следующем он абсолютный кордебалет. Так построены наши программы.
Вы своих артистов называете "дрессированными кроликами"? Почему?
Вы своих артистов называете "дрессированными кроликами"? Почему?
- Видите ли, очень трудно извлечь из них талантливое нутро. То ли ленивы, то ли не понимают, зачем пришли в ансамбль. Поэтому легче самому показать и крикнуть: "Делайте что вам говорят!"
В чем секрет вашего успеха?
- Я с юности усвоил одну вещь: никогда нельзя собой восхищаться. Чуть успокоился - всё, пропало.
Нам, зрителям, восхищаться можно и нужно. 4 апреля в Концертном зале имени Чайковского состоится еще один юбилейный концерт Ансамбля Игоря Моисеева. Время прийти и убедиться в верности его слов: "Не вижу более праздничного, жизнелюбивого вида искусства, чем народный танец… В нем таится такой заряд веселья и бодрости, который в состоянии опрокинуть все печали, заботы и страхи, нависшие над человеком наших дней".
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ по "двум сессиям" Китая в 2022 году и другим вопросам
16.03.2022, 20:40 31966
Фото: посольство КНР в РК
- Чтобы понять Китай, нужно понять "две сессии" Китая. "Две сессии" - важное событие в политической жизни китайского народа. На двух сессиях тысячи депутатов Всекитайского собрания народных представителей и члены Народного политического консультативного совета Китая обсуждают проблемы страны, чтобы мысли и чаяния народа были интегрированы в план развития страны на высшем уровне. "Две сессии" этого года находятся на особом историческом этапе. В прошлом году Коммунистическая партия Китая отпраздновала свое столетие, и Китай достиг своей первой столетней цели. 2022 год - год проведения XX Всекитайского съезда КПК и решающий год для реализации "14-го пятилетнего плана". Две сессии, состоявшиеся в такое время, имеют важное практическое значение и далеко идущее историческое значение для экономического и социального развития Китая.
Китай является второй по величине экономикой в мире, и международное сообщество очень заботится о его экономическом положении и перспективах. В 2021 году перед лицом сложных и тяжелых внутренних и международных ситуаций, а также множества рисков и вызовов Китай координировал борьбу с эпидемией и экономическо-социальное развитие и добился новых, крупных достижений. Валовой внутренний продукт достиг 114 трлн юаней (около 17,7 трлн долларов США), увеличившись на 8,1%, что составляет более 18% мировой экономики. В частности, в долларовом выражении годовой прирост достиг 3 трлн долларов США, что является беспрецедентным в истории мирового экономического развития. Кроме того, ВВП на душу населения в Китае достиг 12 500 долларов США. Было создано 12,69 млн новых рабочих мест в городах, средний уровень безработицы составил 5,1%, а располагаемый доход жителей на душу населения увеличился на 8,1% в реальном выражении. Можно сказать, что экономическая деятельность Китая достигла оптимального сочетания сравнительно высоких темпов роста, низкой инфляции и большей занятости.
В прошлом году инновационный потенциал Китая еще больше расширился: китайские астронавты впервые вышли на собственную космическую станцию, а зонд "Тяньвэнь-1" успешно приземлился на Марсе. Реформы и открытость продолжают углубляться: Общее количество субъектов рынка превысило 150 миллионов, а торговля товарами и валютные резервы занимают первое место в мире. Экономический вклад Китая в мировой экономический рост ожидается на уровне около 25%, и он продолжит оставаться ведущей силой в восстановлении мировой экономики.
Что касается основных ожидаемых целей развития Китая в 2022 году, то в "Отчете о работе правительства" указано, что ВВП увеличится примерно на 5,5%, будет создано более 11 млн новых рабочих мест в городах, а уровень безработицы будет контролироваться в пределах 5,5%. Потребительские цены вырастут на 3%, качество экологической среды продолжает улучшаться, а выбросы основных загрязнителей продолжают снижаться. С этой целью Китай будет придерживаться принципа поддержания стабильности и стремления к прогрессу, активизировать реализацию макроэкономической политики, такой как фискальная, денежно-кредитная политика и улучшение занятости, неуклонно углублять реформы, расширять открытость и продвигать инновации, а также стремиться к стимулировать жизнеспособность рынка и усилить эндогенную движущую силу развития. Необходимо укреплять баланс и координацию развития разных регионов, повышать качество урбанизации нового типа, способствовать общему возрождению сельской местности, эффективно защищать и улучшать условия жизни людей.
Не так давно в Пекине на высоком уровне были проведены зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, которые привлекли внимание всего мира. Каково значение этого события для Китая и всего мира?
- Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине имели полный успех. Выполняя свое обещание о "двух одинаково захватывающих Олимпийских играх", Китай представил миру яркое, безопасное и захватывающее событие. На церемонии открытия присутствовало около 170 официальных представителей почти из 70 стран и международных организаций, в том числе президент Казахстана К. Токаев. Приняли участие более 90 команд спортсменов, в том числе казахстанская. Здесь я хотел бы выразить искреннюю благодарность правительству и народу Казахстана за их поддержку зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.
Как сказал член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И, успех зимних Олимпийских игр в Пекине - это не только успех Китая, но и успех всего мира; это не только победа в спорте, но и победа единства. Олимпийские игры совпали с безудержным распространением штамма вируса Омикрон, обострением региональных проблем, а также с политическим вмешательством и саботажем со стороны нескольких стран. Но нас воодушевляет то, что большинство стран и народов решили объединиться в олимпийском духе. Можно сказать, что успешное проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине еще раз продемонстрировало стремление мира к "большему единству" и веру в лозунг "вместе ради общего будущего", а также является идеальной практикой и лучшей интерпретацией концепции сообщества единой судьбы человечества.
В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. В начале года главы двух государств обменялись поздравлениями и совместно приняли участие в видеосаммите, посвященном 30-летию установления дипотношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии. Во время "январских событий" в Казахстане Председатель Си Цзиньпин направил Президенту К. Токаеву устное письмо, в котором выразил твердую поддержку прекращению насилия и хаоса в Казахстане. В феврале Президент Токаев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и встретился с Председателем Си. В начале этого года вы тоже написали статью о том, что "китайско-казахстанские отношения переживают лучший период в истории". В настоящее время международная и региональная ситуация сложна и изменчива. Какими Вы видите перспективы развития наших отношений?
- Китайско-казахстанские отношения по-прежнему находятся на лучшем этапе развития в истории, и это не изменилось. Можно сказать, что за последние 30 лет китайско-казахстанские отношения начались с нуля. Основываясь на принципах взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды, две страны преодолели множество трудов и продвигались вперед, и постепенно подняли двусторонние отношения на беспрецедентный уровень вечного всестороннего стратегического партнерства. В прошлом году объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг 25,3 млрд долларов США, увеличившись на 18% в годовом исчислении. Совместное строительство "Одного пояса, одного пути" между нашими странами привело к успешной реализации ряда пилотных проектов стратегического сотрудничества, которые не только принесли ощутимую пользу народам двух стран, но и подали пример международному сообществу. "Единая искра", инициированная в Казахстане девять лет назад, образовала "сверкающую прерию" во всем мире.
После дождя выходит радуга". Пережив испытание "январскими событиями", отношения между двумя странами, вступающими в 30-летие, будут только улучшаться. Как сказал Председатель Си Цзиньпин Президенту К. Токаеву, Китай всегда будет надежным другом и верным партнером Казахстана и готов помочь Казахстану сохранить стабильность, развивать экономику и повышать уровень жизни населения. Китай готов работать с Казахстаном над углублением политического взаимного доверия, расширением всестороннего сотрудничества, стремлением к общему развитию и возрождению, неуклонно защищать китайско-казахстанскую дружбу, неуклонно углублять сотрудничество и неуклонно поддерживать друг друга, с тем, чтобы совместно создать еще золотые 30-лет для развития наших отношений.
Я верю, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения обязательно вступят в новую эру дружбы, более глубокого взаимного доверия, новых возможностей и более тесного сотрудничества.
Как была реализована инициатива "Один пояс, один путь" в 2021 году? Как реализация этой инициативы будет складываться в будущем? Какие возможности сможет увидеть Казахстан?
- За прошедший год международное сотрудничество в совместном строительстве "Один пояс, один путь" достигло ряда новых результатов. По направлению "жесткого соединения" были успешно завершены такие крупные проекты, как Китайско-Лаосская железная дорога, Новый порт Хайфа в Израиле, а также строительство и эксплуатация Китайско-пакистанского экономического коридора, порта Пирей в Греции, высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг в Индонезии и железной дороги Венгрия-Сербия. Грузовые поезда Китай-Европа снова достигли рекордного уровня. По "мягкому соединению" еще 10 стран подписали документы о сотрудничестве в рамках "Один пояс, один путь", таким образом количество членов семьи ОПОП достигло 180. В рамках "сердечного соединения" Китай приложил все усилия, чтобы помочь странам в их борьбе с эпидемией и сотрудничал с 20 партнерами из развивающихся стран в совместном производстве вакцин, большинство из которых расположенные вдоль ОПОП. Согласно отчету Всемирного банка, ОПОП выведет 7,6 млн человек из крайней бедности и 32 млн человек из умеренной бедности в соответствующих странах.
Факты в полной мере свидетельствуют о том, что круг партнеров по совместному строительству "Один пояс, один путь" продолжает расширяться, его фундамент становится все прочнее, а перспективы - шире. ОПОП, несомненно, откроет перед миром новые возможности развития в постэпидемическую эпоху. Китай готов работать со своими партнерами в рамках ОПОП, в том числе с Казахстаном, в соответствии с требованиями, выдвинутыми Председателем Си Цзиньпином на третьем симпозиуме о реализации "Один пояс, один путь" в прошлом году, продолжать содействовать качественному совместному строительству ОПОП и стремиться к достижению более высокого уровня сотрудничества, более высокой эффективности инвестиций, более высокой качество поставок и более высокой устойчивости, сделают ОПОП "поясом развития" и "путем счастья", который приносит пользу людям всех стран.
Каких достижений в борьбе с эпидемией добился Китай за последний год? Некоторые страны постепенно ослабили меры контроля, и многие казахстанцы хотят поехать в Китай для учебы, бизнеса и туризма. Будет ли Китай либерализовать въезд и выезд людей в этом году?
- За прошедший год китайское правительство придерживалось принципа "народ и жизнь превыше всего", настаивая на предотвращении распространения коронавируса из зарубежа и изнутри, настаивая на научной точности и нулевой терпимости, что эффективно обеспечивает безопасность, жизни людей и создали условия для экономического и социального развития. На следующем этапе мы продолжим нормализовывать профилактику и борьбу с эпидемией, строго придерживаться мер по предотвращению завоза вируса, осуществлять точные меры профилактики и контроля, продолжать вакцинацию и укреплять медицинские исследования, такие как вакцины и лекарства.
Недавно член Госсовета и министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай запустит "План здорового путешествия", создаст модернизированную версию "скоростной дороги" для обмена персоналом между Китаем и другими странами, а также запустит расширенную версию "Сертификата здоровья для международных поездок", чтобы помочь людям путешествовать безопасным, здоровым и удобным способом.
Ситуация в Украине по-прежнему очень нестабильна. Какова позиция Китая по этому поводу?
- В украинском вопросе мы всегда действовали объективно и беспристрастно, выносили независимые суждения и излагали свои взгляды, исходя из существа дела. "Метровый лед не в один день образуется". Ситуация в Украине складывалась по сложным причинам. Решение сложных проблем требует спокойствия и рациональности, а не подлива масла в огонь и обострения противоречий.
Китай считает, что для разрешения нынешнего кризиса мы должны придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Мы должны придерживаться принципа неделимости безопасности и учитывать рациональные заботы сторон о безопасности; мы должны настаивать на диалоге и переговорах, разрешать споры мирными средствами; мы должны сосредоточиться на долгосрочной стабильности в регионе и построить сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности. Международное сообщество должно подтолкнуть соответствующие стороны к проведению мирных переговоров. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и готов работать с международным сообществом для осуществления необходимого посредничества, когда это необходимо. Кроме того, следует принять меры для предотвращения крупномасштабных гуманитарных кризисов. Общество Красного Креста Китая оказало Украине экстренную гуманитарную помощь.
В прошлом году Китай торжественно отметил столетие со дня основания Коммунистической партии Китая. В этом году состоится XX съезд КПК. Каково значение этого съезда?
- Коммунистическая партия Китая является правящей партией, закрепленной в Конституции Китайской Народной Республики. Руководство Партии является наиболее существенной чертой социализма с китайской спецификой и величайшим преимуществом социалистического строя с китайской спецификой. Устав КПК гласит, что Всекитайский съезд Партии и Центральный комитет, избранный им, являются высшими руководящими органами Партии.
XX Всекитайский съезд КПК является первым съездом, созванным после того, как наша Партия привела многонациональный народ к достижению первой столетней цели. Поэтому этот съезд берет на себя основную миссию по подведению итогов прошлой работы, уточнению будущего направления, целей и плана действий Партии и государства, а также избранию нового центрального руководства.
В последние годы международное сообщество уделяло больше внимания КПК, чем в прошлом. Все больше иностранных друзей, в том числе друзей из Казахстана, восхищаются великими достижениями, достигнутыми китайским народом под руководством КПК, и надеются узнать секрет ее успеха. Как отметил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин: "Чтобы понять сегодняшний Китай, вы должны понять Коммунистическую партию Китая". Посольство Китая в Казахстане воспользуется этой возможностью, чтобы продолжить рассказывать историю КПК всем слоям общества Казахстана и помочь большему количеству друзей-казахстанцев по-настоящему понять КПК и ее XX съезд.
"Поддерживают нацистов и убийц": Азаров — о стратегии Запада на Украине и перспективах урегулирования кризиса
07.03.2022, 14:32 43296
Фото: Legion-Media
Страны НАТО во главе с США изначально преследовали цель столкнуть Киев и Москву. Такое мнение в интервью RT высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. При этом, по его словам, Запад и не собирался непосредственно вмешиваться в конфликт. Политик также считает, что российская спецоперация на несколько дней опередила запланированную атаку украинских сил на ДНР и ЛНР. Кроме того, Азаров усомнился в перспективах возможных переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности до завершения украинского кризиса.
Николай Янович, недавно вы заявили, что российская операция по защите мирного населения началась на сутки раньше, чем запланированная акция украинских силовиков. Откуда вы располагаете такими сведениями и насколько они достоверны?
- Таких сведений было немало от тех людей, которые живут в Донбассе и на Украине в целом и в какой-то степени владеют такой информацией. Потом характер самих действий: накопление боеприпасов, подготовка и построение в специальные штурмовые колонны - всё это говорило о том, что нападение ожидается в ближайшие дни. Я не могу сказать, за день ли, за два, насколько там опередили. Но то, что это решение (России о спецоперации. - RT) пошло на опережение, - это совершенно очевидно.
Среди источников, которые можно назвать, - Джордж Фридман, аналитик Стратфордского центра, который ещё в ноябре поместил достаточно большой аналитический материал, где он описал план действий войск киевского режима на донбасском направлении. Он спрогнозировал три ключевых удара. Один - на дебальцевском направлении, который отрезал бы Луганск от Донецка. Второй - в обход Донецка с юга. И, наконец, третий - на мариупольском направлении, который бы обеспечил заход в тыл Донецкой и Луганской республик и выход на государственную границу с Российской Федерацией, занятие этой границы.
Он оценил численность войск киевского режима там примерно в 120 тыс. Фридман также достаточно точно, ссылаясь на разведывательные службы Соединённых Штатов, на космические съёмки и так далее, оценил наличие танковых и бронетанковых группировок, систем залпового огня и всё довольно подробно разложил. И его информация не получила абсолютно никакого опровержения ни со стороны киевского режима, ни американцев.
Более того, начиная с ноября пошли интенсивные поставки вооружений из Америки и стран Европейского союза, стран НАТО. Причём эти вооружения носили характер не оборонительный, а наступательный. В январе усилились обстрелы территории Донбасса со стороны войск киевского режима - в десять раз больше, скажем, чем это было летом.
Ну и последнее — это масса выступлений всяческих министров и политиков о том, что донецкая проблема будет решаться хорватским вариантом. Меня также насторожило заявление американцев о том, что Путин готовит вторжение на Украину.
- Означает ли это, что вся информационная кампания, которая была развернута США и ее союзниками против России, была лишь предлогом для наращивания их сил на российских границах?
- Для чего достаточно серьёзное информационное наступление было предпринято со стороны американцев и европейцев?.. Чтобы, когда началось наступление войск киевского режима в Донбассе, а при таких масштабах накопленных сил оно могло бы быть очень скоротекущим... Они (ВСУ. - RT) планировали в течение трёх дней выйти на границу. То есть преимущество в силах было в четыре, в пять раз... Конечно, они сломили бы сопротивление этих двух корпусов. А это бы сразу же вызвало реакцию России. И тогда бы всё (план Запада. - RT) сработало. Как только Россия вступилась бы за Донбасс, вот в этот же момент бы началось: "Мы же говорили, предупреждали". Поэтому совершенно очевидно, что здесь была задумана провокация. Они (страны Запада. - RT) восемь лет старались киевский режим втянуть в серьёзный военный конфликт. Но сам киевский режим восемь лет убеждал своё население, что они воюют с Россией: Зеленский неоднократно, до этого Порошенко.
- Вооруженные силы Украины неоднократно проводили учения вместе с армиями стран НАТО, и США уверяли, что будут защищать всех своих партнёров. Почему же теперь эта "защита" свелась к накачке страны оружием? Почему все западные партнеры отказались от своих громких планов?
- Подставили, Зеленский подставил страну под такую стратегическую ошибку... Ведь нигде и никогда американцы и никто из руководителей стран НАТО не говорил о том, что они готовы защищать Украину. Они прекрасно понимали, с чем это связано. И их задачей было втравить Украину в войну с Россией, но самим при этом таскать каштаны из огня. А что такое "каштаны из огня"? Как совершенно цинично высказался Борис Джонсон, будучи с официальным визитом в Киеве: украинцы должны до последней капли крови, до последнего солдата защищать независимость республики.
Их задача была втравить, но самим в конфликт с Россией не вступать. И совершенно очевидно это проявилось при рассмотрении тех воплей Зеленского об установлении закрытого неба. Потому что все натовцы прекрасно понимали, что значит закрытое небо. Это значит вступить в абсолютно открытый военный конфликт с Россией, с лучшей армией мира по большому счёту, и потерпеть в этом конфликте поражение с громаднейшими потерями.
- Как вы считаете, насколько далеко готов зайти Запад в данном конфликте, существует ли реальная возможность военного столкновения НАТО и России? И если да, то чем оно может быть вызвано? Какие варианты развития военного конфликта возможны?
- Воевать самим натовцам очень не хочется. Но случайности всегда могут быть, особенно когда отношения напряжены. Всегда есть риск, что у кого-то не выдержат нервы или кто-то запустит ракету по ошибке. Поэтому должна быть отработана система мер, обеспечивающая безопасность в этих ситуациях. Сейчас наступило такое время, когда надо сделать всё, для того чтобы не допустить, чтобы из-за какой-то случайности такой конфликт начался.
Если бы НАТО так агрессивно не распространялось к границам России, то можно было бы уравновесить военные возможности (всех сторон. - RT). Ведь ваше руководство выступает прежде всего за то, чтобы безопасность была равной. Никто не говорит о превосходстве, никто не говорит о доктрине первого ядерного удара или превентивного удара... Поэтому тут мяч на стороне НАТО и американцев, хозяев альянса.
Кроме того, сейчас раздувается ненависть к России, я бы назвал это "русохейт". Причём она уже перешла все разумные рамки. Если вы посмотрите, скажем, западное телевидение, то можно даже поразиться, до какого безумства доходят эти люди, которые создают фейки и внедряют их в сознание своих граждан.
- Как бы вы прокомментировали переговорный процесс, который российская сторона пытается наладить? Насколько самостоятельна в нем Украина?
- Что тут комментировать. Когда договорились о создании зелёных коридоров для выхода мирного населения из Волновахи и Мариуполя, ни один человек не вышел. И снова придумывает не украинская сторона, а вот эти, так сказать, боевики, которые находятся в Мариуполе, и те, которые держат людей в заложниках в Волновахе. Говорят, что виновата противоположная сторона, то есть воины из Донецкой Народной Республики. И это очень похоже на "выполнение" Минских соглашений. Семь лет они всё время кивали: "А вот вы не сделали то-то, а вот Россия что-то не выполнила".
Поэтому я с самого начала сказал, что договариваться можно только с теми, кто имеет волю договариваться, желание договариваться, имеет возможности договариваться. То есть он имеет возможность отдавать указания войскам, а войска исполняют эти указания.
Если он (Зеленский. - RT) приказал прекратить огонь и обеспечить коридор для выхода, значит, все военные обязаны его выполнить. Но это же не выполняется. То есть Зеленский дал команду, а её никто не стал выполнять, стали придумывать отговорки.
Потом застрелили члена переговорной группы, народного депутата, пользующегося правом неприкосновенности, Дениса Киреева. Ведь во время государственного переворота мы не могли, например, арестовать заговорщиков, хотя мы их знали - того же Тягнибока или Яценюка. Почему не могли? Казалось бы, всё в наших руках - была власть, опасность переворота. Но они были народными депутатами, пользовались депутатской неприкосновенностью. А вот тут взяли и на улице застрелили Киреева. И никто этого не скрывает. СБУ об этом заявило открыто, что они ликвидировали "изменника".
Но ведь это называется внесудебная расправа и является преступлением. И никого из западных политиков это не коробит, что они поддерживают нацистов и убийц, закрывают на это глаза.
- Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы переговоров России и США по предложенным Москвой гарантиям безопасности?
- Я сомневаюсь, что до завершения украинского кризиса американцы пойдут на какие-либо серьёзные переговоры. Что теперь говорить о требованиях по безопасности? Если, скажем, на Украине установится реальная суверенная власть, которая будет отражать мнение украинского народа и его стремление жить в мире, безопасности и повышать своё благосостояние, то это правительство и должно будет проводить ту политику, которая обеспечит и безопасность с точки зрения и России.
Потому что фундаментальным принципом создания украинского государства в 1991 году был внеблоковый статус Украины. Это было зафиксировано в Конституции. Это было зафиксировано в Декларации о государственном суверенитете.
Но государственный переворот 2014 года сорвал поступательное развитие Украины. И вот те, кто пришли к власти, — это государственные преступники. Они изменили Конституцию, записав глупейшую статью о том, что страна будет прилагать усилия для вступления в НАТО. Поскольку союзы возникают и распадаются, а Конституция — это основополагающее устройство государства. И вступать в НАТО или не вступать — это не тема для Конституции. Более того, Зеленский договорился даже до того, что мы хотим обладать ядерным оружием.
Генеральный консул КНР о январских событиях в Алма-Ате
02.03.2022, 23:03 48916
Фото: кадр из видео
Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй рассказала телеканалу Almaty TV о работе консульства во время массовых беспорядков в январе, отношениях между странами и перспективах сотрудничества между Китаем и новым Казахстаном.
ШИБУТОВ: КАЗАХСТАНУ НУЖНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ
26.02.2022, 15:54 54301
Фото: ia-centr.ru
Как вы оцениваете происходящие 2-7 января события в Казахстане?
– Это попытка государственного переворота, поддерживаемая террористами и мародерами.
Насколько правильным был запрос поддержки ОДКБ? Это проявление слабости президента Казахстана?
– Когда по улице одного из ключевых городов Казахстана ходят 20 тысяч боевиков, которые при попустительстве или прямом руководстве части сотрудников КНБ проникают в страну, вооружаются, реализовывают попытки свергнуть власть и захват стратегических точек, а силовики на второй день беспорядков сдаются и разбегаются – тут нужно обращаться к союзникам. Нужно просить помощи, которая закреплена в договорах.
Принимая такое непопулярное, но необходимое решение, президент Казахстана показал себя сильным политиком. Он не пошел по пути популизма и выставил в приоритет безопасность граждан Казахстана. Глава страны обязан защитить граждан, а не чью-то национальную гордость или то, что за нее выдают. Особенно так называемую гордость тех граждан, которые живут за границей и не находятся в зоне боев.
Первым о запросе поддержки со стороны ОДКБ заговорил наш герой, первый летчик-космонавт Токтар Аубакиров. Президент прислушался и показал, что может быть лидером в кризисной ситуации.
Если бы не поддержка партнеров по ОДКБ, была вероятность того, что Казахстан не справился бы с ситуацией.
Какой худший сценарий мог бы быть?
– В Казахстане возник бы алматинский халифат. Как Ракка, город, который был столицей ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в России и странах Центральной Азии). Был риск того, что город с населением в два миллиона человек окажется захваченным террористами.
Напомню, что в Казахстане были обезглавлены три человека. Это наши силовики, один из них в ходе боев попал в плен, его казнили. Это не действия бандитов. Бандиты не любят, когда по ним стреляют. Их тактика – "бей и беги". Такие убийства – дело рук джихадистов. Они третий день бьются и бьются фанатично и самоубийственно. Это, мягко говоря, не тот почерк, который характерен для обычных бандитов. Особенно когда задействована армия с тяжелым вооружением.
Кто ответственен за погромы и мародерство в городах Казахстана?
– Смешанная компания. Отчасти это иностранные граждане. По всей видимости, это радикальные исламистские боевики из Кыргызстана, Узбекистана. Отчасти – местный криминал. Отчасти – непорядочные местные жители, которые воспользовались ситуацией и решили нажиться на чужом имуществе. Когда идет война, мародерство является обычным явлением. К сожалению.
Существует мнение, что протест делится на две части. Есть действительно мирные жители и те группировки, которых готовили заранее?
– Протест послужил прикрытием и поводом. А дальше мы наблюдали попытку государственного переворота. Она была организована и подготовлена частью казахстанской политической элиты.
В чем причина?
– Им не нравился процесс транзита власти, который подходил к логическому концу. И они решили его замедлить, или другой вариант – заставить президента Касым-Жомарта Токаева уйти в отставку. А 2024 год был не за горами (в 2024 году должны состояться президентские выборы. – Прим. Ia-centr.ru).
И эта стратегия могла бы реализоваться в Казахстане, если бы не помощь союзников.
Какие выводы можно сделать по тому, как подают события в Казахстане СМИ, финансируемые из-за рубежа?
– Филиал бюро "Радио Свобода" в Центральной Азии, который вещает на регион, попал под влияние исламистских сектантов. Они фактически оправдывают действия исламских радикалов. Об этом неоднократно говорили бывшие сотрудники этого СМИ. И такая связь с подачей информации о событиях в Казахстане на площадках этого СМИ совсем не случайна.
Какие выводы можно сделать из происходящих в Казахстане событий после наведения порядка?
– Мое мнение – стране нужны политические репрессии против пособников террористов. После того как порядок будет восстановлен, нужно провести "чистку" в рядах силовиков. Выявить тех, кто был вовлечен в процесс – допустил беспорядки по преступной халатности или был соучастником.
Нужны меры, похожие на те, которые были предприняты после попытки государственного переворота за авторством Рахата Алиева в 2007 году (бывший зять первого президента Нурсултана Назарбаева. – Прим. Ia-centr.ru). Тогда около 300 силовиков были уволены или осуждены. После нынешних событий масштабы будут больше. Проверять будут сотрудников прокуратуры, МВД, СГО и армию. Отдельные вопросы есть к КНБ Казахстана и его бывшему руководству.
По итогам событий 2022 года будут сделаны масштабные политические выводы, которые приведут к кадровым изменениям и уголовным делам.
Будут сделаны выводы и относительно тех, кого раньше в Казахстане называли "правозащитниками" и "либералами". Сейчас я бы определил их как информационных пособников террористов.
Некоторые из них просто идиоты, а некоторые работают и получают за свою деятельность деньги. Всех их нужно судить по статье 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и за пропаганду терроризма. Все случаи должны быть расследованы, и виновных нужно лишать свободы.
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК дал интервью по случаю визита Токаева в Китай
16.02.2022, 22:58 66281
Фото: посольство КНР в РК
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью по случаю визита Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Китай и участия на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022.
Недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Китай и принял участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент Токаев провел плодотворные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Можете ли вы рассказать нам, о чем именно шла речь?
- Как вы упомянули, с 4 по 5 февраля Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич по приглашению находился с рабочим визитом в Китае и присутствовал на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. В ходе визита Председатель КНР Си Цзиньпин провел двустороннюю встречу с Президентом Токаевым. Это первая офлайн-встреча глав государств Китая и Казахстана за два года после визита Президента Казахстана в Китай в 2019 году. Это также первый визит Президента Токаева после "январских событий" в Казахстане. Китай придает большое значение этому визиту, была проведена тщательная всесторонняя подготовка. Специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Посол Ли Хуэй встретил Президента РК в аэропорту. Китайская сторона также специально организовала размещение Президента Токаева и сопровождающих его лиц в Государственной резиденции "Дяоюйтай", что явилось особым протокольным жестом. Казахстанская сторона высоко оценила это.
С 30-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном совпадает "Зимняя олимпийская поездка" Президента Токаева, что имеет большое значение для продолжения добрых традиций в прошлом и открытия новых возможностей в будущее. В ходе встречи главы двух государств высоко оценили и подвели итоги 30 лет китайско-казахстанских отношений. Председатель Си Цзиньпин отметил, что за 30 лет отношения между Китаем и Казахстаном постоянно поднимались на новый уровень, выйдя на новую эру вечного всестороннего стратегического партнерства. Взаимосвязь двух стран вышла за рамки двусторонних отношений, и имеет большое значение для регионального и даже международного мира и стабильности. Председатель Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай твердо поддерживает Казахстан в защите его независимости, суверенитета и территориальной целостности и уверен в том, что Казахстан способен поддерживать национальную безопасность и социальную стабильность. Китай всегда будет надежным другом и верным партнером Казахстана и готов оказать помощь Казахстану в поддержании стабильности, развитии экономики и повышении уровня жизни населения. Китай готов работать с Казахстаном над углублением политического взаимного доверия, расширением всестороннего сотрудничества, стремлением к общему развитию, неуклонно защищать китайско-казахстанскую дружбу, неуклонно углублять сотрудничество и неуклонно поддерживать друг друга, с тем, чтобы совместно создать еще одну "золотую 30-летку" в развитии китайско-казахстанских отношений.
Упомянутая китайской стороной "Золотая тридцатилетка", звучит очень интересно. Что она означает? Как две страны будут выполнять этот долгосрочный план?
- Если за первые 30 лет китайско-казахстанские отношения совершили исторический скачок, то развитие китайско-казахстанских отношений, вступивших в новую эру, заслуживает еще больше ожиданий в следующие 30 лет.
Во-первых, политическое взаимное доверие является краеугольным камнем китайско-казахстанской дружбы. В ближайшие 30 лет две страны должны придерживаться позиции вечного всестороннего стратегического партнерства, продолжать углублять стратегическую координацию в политической сфере, сфере безопасности и международной сфере, совместно обеспечивать прочную безопасность, процветание и стабильность двух стран и региона, а также работать вместе, чтобы взять на себя инициативу в создании сообщества единой судьбы человечества.
Во-вторых, прагматическое сотрудничество является основой китайско-казахстанской дружбы. В настоящее время полным ходом идет совместное строительство "Одного пояса, одного пути" между Китаем и Казахстаном, приносящее большую пользу двум странам и двум народам. В ближайшие 30 лет обе стороны должны продолжать фокусироваться на качественной совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь", уделяя приоритетное внимание производственным мощностям, торговле, сельскому хозяйству и инфраструктуре, а также постоянно повышать уровень взаимосвязанности. В то же время сосредоточиться на развитии новых факторов роста в зеленой энергетике, современной медицине, искусственном интеллекте, электронной коммерции, цифровых финансах и других областях и делать упор на совместное создание "Зеленого шелкового пути", "Шелкового пути здоровья", "Цифрового шелкового пути".
В-третьих, гуманитарные обмены являются гарантией китайско-казахстанской дружбы. Перед лицом "постковидной эпохи" обеим сторонам, на основе возобновления обменов между людьми, следует еще больше расширить обмены в областях культуры, туризма, образования, СМИ, аналитических центров и других областях, а также предпринять шаги по созданию культурных центров друг у друга, расширить масштабы городов-побратимов, молодежных обменов и взаимодействия, большие шаги будут сближать два народа все ближе и ближе друг с другом.
Стоит отметить, что Президент К. Токаев является одним из немногих лидеров в мире, владеющим китайским языком и являющимся давним другом китайского народа. Верю, что под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Токаева китайско-казахстанские отношения, несомненно, будут двигаться к более светлому будущему.
Церемония открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине получила единогласно высокую оценку зрителей во всем мире. В настоящее время процесс зимних Олимпийских игр находится более чем на полпути, китайская команда показала большую силу, достойно выступили и казахстанские спортсмены. Как вы лично оцениваете зимнюю Олимпиаду?
- Пекин - первый город в мире, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры. В настоящее время, на полпути к завершению зимних Олимпийских игр мир увидел, что Пекин подготовился к преодолению трудностей, вызванных коронавирусной эпидемией, реализовал концепцию "просто, безопасно и блестяще" и передал миру прекрасное видение "Вместе ради общего будущего".
Многие СМИ сообщали, что внутри "замкнутого цикла" Олимпиады спортсмены из многих стран говорят, что еда, жилье, транспорт и соревнования превзошли все ожидания, есть вкусная еда, комфортное проживание и безопасная среда. Риска перекрестного заражения коронавирусом в "замкнутом цикле" нет, и никто из членов казахстанской делегации не заражен коронавирусом. Кроме того, Олимпиада также в полной мере отражает достижения высокотехнологичного развития Китая. Стадионы внутри и снаружи были оборудованы большим количеством роботов для бытового обслуживания, судейства соревнований, транспортных и других, которые поразили спортсменов со всего мира. Жители Пекина с таким энтузиазмом относятся к этому международному спортивному событию, которое проходит раз в четыре года, что даже выстраиваются длинные очереди перед магазинами, торгующими олимпийскими сувенирами, такими как "Бин Дуньдунь". В их глазах мы можем видеть гордость и волнение за свою страну, а также их уважение и восхищение олимпийским духом.
Современный мир еще не до конца преодолел трудности бушующей эпидемии и экономического спада, свирепствует "анти глобализация", а международная ситуация по-прежнему сталкивается со многими неопределенностями. Китай преодолел все трудности и провел зимние Олимпийские игры в соответствии с графиком, что не только продемонстрировало миру силу Китая, но и воплотило в себе высокий идеал людей во всем мире объединиться как единое целое "Вместе ради общего будущего". Игры принесли уверенность и дух сотрудничества международному сообществу для совместного преодоления трудностей. Эта движущая сила еще раз демонстрирует огромное значение построения сообщества единой судьбы человечества.
Источник: посольство КНР в РК.
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