Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал реализацию программы ArtSport

Фото: Минобороны РК

Автоматизация процессов в армии направлена на сокращение цикла управленческой деятельности от получения боевой задачи до анализа ее исполнения. О накопленном опыте в сфере цифровой модернизации Вооруженных сил, наличии необходимого потенциала сил и средств рассказывает заместитель министра обороны Республики Казахстан Дархан Ахмедиев.

От солдата - до генерала

- Армия - неотъемлемая часть нашего общества. Без современной военной инфраструктуры и логистической системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил ее невозможно представить. Работа над созданием единой телекоммуникационной сети военного назначения и упрощением множества ресурсозатратных неавтоматизированных процессов идет не первый год.

В настоящее время в министерстве разрабатывается стратегия цифровой трансформации - документ, следуя которому, наше ведомство будет последовательно решать вопросы цифровизации. И с этим документом необходимо ознакомить всех военнослужащих: от солдата и до генерала.

Документ предназначен не только для военных, но также для госорганов, чтобы в обществе видели, какой вектор направления развития мы выбрали. Это нужно также для наших партнеров из отечественных и международных IT-компаний. Они в свою очередь будут готовить свои решения для того, чтобы обеспечить наши потребности.

Это, во-первых, развитие инфраструктуры. Для успешной цифровизации необходима своя сетевая топология, поскольку несовершенство инфраструктуры усложняет переход на цифровой формат. У нас разработан целый блок систем. К примеру, есть централизованная информация о материально-техническом обеспечении - наличии боеприпасов, вооружения. Но, для своевременной ее актуализации нужна единая система в воинских частях между центром и конечным адресатом - ротами, чтобы отойти от "ручного режима" и забыть о пресловутом человеческом факторе.

- Выражение "кадры решают все" близко к теме нашего разговора. Не случайно ведь один из приоритетов стратегии цифровой трансформации вооруженных сил называется "Люди и навыки"?

- На сегодняшний день определены пять приоритетных направлений. Как пример, можно привести проекты с рабочими названиями "Армия с цифровыми навыками", "Цифровые офицеры" и "IT-специалисты в армии".

Армия нуждается в грамотных специалистах, которые умеют пользоваться современными программами. Конечно, в наши дни призывной контингент отличается от новобранцев прошлых лет, среди молодого пополнения много ребят со средним специальным и высшим образованием, и в подразделениях есть люди, которым можно доверить IT-сферу. Тем не менее, нам необходимо организовать всеобуч, что предполагает проведение курсов для личного состава Вооруженных сил по трем категориям: пользователи, администраторы ведомственных информационных сетей и персонал по приобретению IT-услуг.

Существует проблема - информационные системы разных подразделений привязаны к различным стекам, то есть, не интегрированы. Отсутствие интеграции удлиняет процесс исполнения задачи. Поэтому мы переводим данные в облако, чтобы службы могли взаимодействовать между собой, но это кропотливая работа, затратная по финансовым и временным ресурсам.

В оборонном ведомстве приступили к созданию института CDTO (Chief digital transformation officer). Это офицер-руководитель, в зоне ответственности которого лежит вся цифровая повестка.

Должность для старших офицеров. Отбор будет строгий и длительный. К примеру, если заявки подали 3000 кандидатов, то после тестов на знание законодательства, допустим, пройдет порядка 500 человек.

Потом они сдают тест на IQ. Прошедшие его 100 экзаменуемых делают презентацию, свое видение цифровой трансформации Вооруженных сил, где будет оцениваться подача информации, мотивация офицера и так далее. Исходя из результатов, выберут лучших полсотни. После живого собеседования с членами комиссии останется 30 претендентов. Из них мы выберем 13 человек, которые будут рекомендованы к назначению, именно столько позиций пока создали.

Это будут "цифровые офицеры", такие должности будут введены для оптимизации и повышения эффективности армии в составы управлений Главнокомандующих видами Вооруженных сил, Командующих родами войск и региональными командованиями. Такая мера позволит непрерывно внедрять в жизнедеятельность Вооруженных сил процессы информационных технологий и инноваций.

Следующий проект "IT-специалисты в армии" планируется реализовать вне Вооруженных сил с участием специалистов из гражданской сферы - создание резерва из профессионалов, постоянно занятых в сфере IT-услуг для их привлечения в случае необходимости к решению боевых задач в киберпространстве. Инициатива позволит осуществлять оперативное реагирование, профессиональную поддержку и координацию войск с помощью информационных технологий.

Виртуальная реальность поля боя

- Цифровые технологии стремительно преображают военную отрасль, влияют на способы ведения войны, а также повышают возможности в обеспечении безопасности. Вместе с тем, рост компьютеризации требует усиления защиты военных систем управления и связи, создания "суверенного" интернета. Что в этом направлении делается в нашей стране?

- Закрытые сети, которые никак не пересекаются со Всемирной паутиной, появились во многих армиях. Такое решение позволяет им, не опасаясь утечки, наладить работу по управлению ресурсами и войсками. Есть риски кибербезопасности, но в закрытом контуре эта опасность минимизирована.

Запланировано формирование защищенных каналов связи не только для МО, идет совместная работа над созданием единой транспортной среды специального назначения для ряда государственных спецорганов. Мы на стадии определения бюджета, в рабочую группу, где обсуждаются пути осуществления этой идеи, вошли представители перечисленных структур. В зависимости от задач, потребностей и возможностей будет использоваться как волоконно-оптический кабель, так спутниковая и радиорелейная связь.

- Опыт современных конфликтов показывает, что часто в боевых действиях задействуются не крупные группировки, а батальоны, и даже взводы, которые действуют нередко независимо от основных подразделений. В такой боевой обстановке возможность получения оперативных данных небольшими чинами становится первостепенной. Есть ли в распоряжении казахстанских военных источник надежной связи?

- Да, есть. Сегодня мы обеспечили связь внутри Вооруженных сил, и тактическое звено может связаться с вышестоящим командованием. Можно ограничиться только передачей голосовых сообщений. У волоконно-оптической связи пропускная способность выше, возможно передать большие пакеты данных - цифры, координаты, карты.

Мы строим защищенную сеть, она сможет передавать оперативные данные из любой точки Казахстана, в этой системе будут связаны все боевые единицы, бронетехника, авиация. Но, для этого нужно иметь инфраструктуру, обеспечить ее техническими средствами, разработать программное обеспечение.

На данный момент у нас не везде налажена связь с высокой пропускной способностью. Кроме того, инфраструктура где-то морально устарела, программное обеспечение привязано к разным стекам, то есть, их надо "заставить" говорить на одном языке. В целом, технические сложности в реализации проектов мы можем решить своими силами. Необходимы время и финансовые ресурсы.

- По мере того, как ширится компьютеризация вооруженных сил, возрастает и опасность того, что в ходе боевых действий системы управления могут подвергнуться атакам. И чем больше насыщены войска цифровыми технологиями, тем чувствительнее будет вражеский удар. С пониманием этого в современных армиях появилось стремление создать кибервойска. И в их задачи входит не только защита военных компьютерных сетей, но и проведение кибератак. Нет ли планов сформировать в казахстанской армии киберподразделение?

- Наша Военная доктрина носит оборонительный характер. Тем не менее, мы должны быть готовы к любым новым вызовам и угрозам. В Казахстане наблюдается дефицит специалистов в области кибербезопасности. Наш проект "IT-специалисты в армии" направлен на то, чтобы в час "Ч" мы могли "мобилизовать" в Вооруженные силы потенциал специалистов из гражданской сферы. Скажем, для защиты объектов и инфраструктуры, а это аэропорты, вокзалы, ТЭЦ, банки.

Уходящая натура

- Считается, что армии передовых стран уже давно стали движущей силой технологического прогресса, поскольку у них, помимо значительных финансовых возможностей, есть желание обойти потенциального врага. В условиях нашей страны можно ли говорить о господдержке инноваций и передовых изысканий в сфере обороны?

- Необходимо заручиться эффективной государственной поддержкой инновационных и научных проектов в оборонной отрасли. Поэтому мы прорабатываем создание инновационного центра в области обороны и безопасности. Уже создана команда, которая этим занимается.

- Когда говорят об успешной компьютеризации деятельности войск, часто вспоминают образ планшетиста ПВО, как пример умирающей профессии. Наверное, перечень воинских ремесел, уходящих в прошлое, можно будет продолжить?

- Да, сегодня, когда применяется автоматизированное отображение воздушной обстановки, ручной труд планшетистов выглядит как рудимент прошлого века. Контроль готовности боевых средств, целераспределение и решение штурманских задач осуществляются с применением программно-аппаратных комплексов.

В нашем ведомстве продолжается реализация проекта "Цифровой местный орган военного управления", доказавший свою эффективность в формировании единой информационной среды и обеспечении доступности для граждан государственных услуг. Проект позволил достичь необходимой интеграции с информационными системами других государственных органов.

Многие процессы в учреждениях Министерства обороны, как и в других государственных органах, претерпевают изменения. Нововведения не обошли и коридоры местных органов военного управления в казахстанских городах. Учитывая наличие интеграции и персональных данных призывников в других госорганах, можно сократить ненужные расходы. К примеру, информацию о здоровье допризывника, или его обучении на дневном отделении вуза мы можем получить из данных других министерств в режиме "запрос-ответ".

Процессы цифровизации государственных услуг сегодня очень актуальны. К примеру, автоматизация процедуры приема на воинскую службу по контракту, предполагающая интеграцию с системой кадрового учета, значительно сократит сроки приема на службу и полностью исключит человеческий фактор.

- Месяц назад СМИ сообщали о "десанте IT-шников", высадившемся на военной авиабазе.

- Площадкой для воплощения в жизнь амбициозного проекта была выбрана авиабаза в Талдыкоргане. Для этого на авиабазу для ознакомления с ее инфраструктурой и техническими возможностями мы доставили топ-менеджеров порядка 30 отечественных IT-компаний.

Лидеры цифровой индустрии готовы предложить широкий спектр решений для автоматизации рутинных процедур и избавления от бумажной волокиты - начиная от пропускной системы на КПП до учета материально-технических запасов, вооружения и кадров. Пилотный проект по оснащению современными устройствами проводится для отбора эффективных решений для дальнейшего масштабирования по всем воинским частям и учреждениям Вооруженных сил. Он обеспечит возможность оперативной оценки обстановки и эффективного управления воинской частью, позволит высвободить временные, финансовые и человеческие ресурсы армии для выполнения первостепенных задач по повышению боевой готовности.

Проект планируется реализовать уже в четвертом квартале текущего года. Отбор наиболее эффективных и применимых в Вооруженных силах IT-технологий для дальнейшего тиражирования во всех воинских частях осуществит специальная комиссия.

Мы готовы закупить технические средства, оборудование, чтобы пилот для разработчиков не был сильно затратным. Уже определен список компаний, которые будут внедрять инновации.

- В наши дни военные многих стран мечтают о создании универсального солдата, его еще называют солдатом будущего. Как бы футуристично это не звучало, такой боевой единицей в скором будущем постараются обзавестись все армии.

- Над созданием бойца, тактические возможности которого значительно улучшены за счет современных технологий, работают во многих странах. Концепция увеличения мощности и эффективности отдельно взятого воина на основе технологических достижений XXI века уже не из области фантастики. Максимизировать не только боевую мощь и выживаемость, но и мобильность солдата на поле боя, рассматривая бойца, как систему, возможно путем цифровизации его действий. Например, в защитный шлем интегрируются наборы сенсоров, их связывают с датчиками на оружии, очки оснащаются прибором ночного видения и тепловизором. Есть и другие технологии.

Недавно мы посетили международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub", где одна казахстанская компания продемонстрировала нам такое решение.

В целом, все усилия направлены на повышение боеготовности Вооруженных сил и трансформацию в высокопрофессиональные современные военные подразделения.