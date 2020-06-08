Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью о "двух сессиях" 2020 года КНР казахстанскому сайту "Азаттық рухы".





- Здравствуйте, уважаемый господин Чжан Сяо! Мы заметили, что "две сессии" КНР не определили цель роста ВВП Китая в этом году. Не могли бы вы представить конкретную ситуацию? Как это повлияет на китайско-казахстанское сотрудничество?

- Всем известно, что пандемия COVID-19 серьезно повлияла на экономику стран по всему миру. В последнее время главные международные организации прогнозировали, что глобальный экономический рост в этом году будет -3% или даже ниже. Китайская экономика, глубоко интегрированная в мировую, не остается безучастной. Из-за того, что при крайне неопределенных глобальных эпидемической и экономико-торговой ситуациях экономическое развитие Китая сталкивается с некоторыми непредсказуемыми влияющими факторами, в этом году мы не определили количественную цель показателя роста ВВП, отходя от реальности.

Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян указал в "Отчете о работе правительства", что в этом году Китай будет уделять первостепенное внимание стабильности занятости, защите жизни населения и окончательной победе в борьбе с бедностью, создавая более 9 млн новых рабочих мест в городских районах, и в основном стабилизирует потребительские цены; обеспечит стабильность импорта и экспорта, улучшая их качество, баланс международных платежей в основном, а также синхронность роста доходов населения и темпа экономического роста; все сельские жители будут освобождены от бедности. Потребление энергии на единицу ВВП и выбросы основных загрязнителей продолжают снижаться. Эти цели будут достигнуты, и я полностью уверен в перспективах экономики Китая.

Эффективный контроль Китая над эпидемией в относительно короткий период времени, обеспечение основных требований жизни людей, своевременная и эффективная реализация поставок, стабилизация цен и возобновление производства, рост новых форматов бизнеса вопреки тенденции, такие как онлайн-покупки, экспресс-доставка, онлайн-офисы, указывают на то, что экономика Китая обладает высокой устойчивостью и большим потенциалом. Китай остается драйвером, который приведет к восстановлению и дальнейшему развитию мировой экономики.

С тех пор как 28 лет назад Китай и Казахстан установили дипломатические отношения, сотрудничество между двумя странами было плодотворным. В условиях долгосрочной пандемии форма китайско-казахстанского сотрудничества неизбежно изменится. Нам всем следует подумать о том, как осуществлять высококачественное сотрудничество в новых условиях, вводить новшества в модели сотрудничества, а также развивать новые отрасли, такие как медицина и фармацевтика, здравоохранение, технологии и инновации, цифровая экономика, культура и развлечения и т.д., чтобы построить "Шелковый путь здоровья", и работать вместе ради создания лучшего будущего вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.

- Какие меры принял Китай по борьбе с эпидемией COVID-19? Как Вы думаете, какой самый главный урок дала нам эпидемия?

- С самого начала вспышки эпидемии Председатель КНР Си Цзиньпин, ставя человеческую жизнь превыше всего, лично давал распоряжения и возглавлял общенациональную кампанию по борьбе с эпидемией. Китай решительно внедрил строгие меры контроля, такие как закрытие города Уханя в Хубэе на карантин, быстрое строительство больниц Хуошеншань, Лэйшеньшань и модульных больниц, придерживаясь принципа "раннее обнаружение, раннее обращение, ранняя изоляция и раннее лечение", которые эффективно предотвращали распространение эпидемии. Все внимание должно быть строго сконцентрировано на пациентах, экспертах, ресурсах и лечении, чтобы максимально повысить уровень лечения и снизить уровень смертности. Укрепление научных исследований, постоянная оптимизация плана диагностики и лечения, а также расширение научных исследований, разработок и производства предметов медицинского назначения. В настоящее время Китай в целом победил эпидемию.

Надо отметить, что несколько дней назад в городе Ухане было проведено исследование концентрированной нуклеиновой кислоты почти на 9,9 млн человек. Подтвержденных случаев не было обнаружено, было выявлено 300 бессимптомных инфекций, частота выявления составила 0,303 на 10000, а также были зарегистрированы из числа близких контактов 1174, результаты теста на нуклеиновую кислоту которых были отрицательными. Люди с бессимптомной инфекцией и те, кто был с ними в тесном контакте, были изолированы и наблюдаются. В общей сложности 10,109 млн человек в Ухане прошли тестирование на нуклеиновую кислоту и достигли "полного охвата", что редко встречается во всем мире. Данные доказывают, что г. Ухань - безопасен, и жители Уханя - здоровы.

Как сказал член государственного совета и министр иностранных дел КНР Ван И: "Урок, который принесла нам эта эпидемия, заключается в том, что народы всех стран мира как никогда взаимосвязаны и взаимозависимы в защите жизни и здоровья. Мы как никогда трезво понимаем, что все страны живут на одной планете и человечество объединяет общее будущее." Председатель Си Цзиньпин не раз призывал объединяться воедино в борьбе с общим врагом - вирусом, мощнейшим оружием для победы над которым являются солидарность и сотрудничество. В борьбе с эпидемией мы ценой человеческих жертв научились, что все страны мира должны преодолеть географическое, этническое, культурно-историческое различие, несмотря на разницу в социальных слоях, вместе формировать сообщество единой судьбы человечества.

Создание сообщества здравоохранения человечества является одной из важных целей построения сообщества единой судьбы человечества. С этой целью Китай активно осуществляет международное сотрудничество открытым, транспарентным и ответственным образом, оперативно информирует об эпидемиологической ситуации, активно обменивается технологиями и методами предотвращения эпидемии и способствует взаимодействию международного сообщества в борьбе с коронавирусом. К настоящему времени Китай предоставил экстренную помощь почти 150 странам, включая Казахстан, и 4 международным организациям, организовал видеоконференции для экспертов в области здравоохранения в более чем 170 странах и направил группы медицинских экспертов в 24 страны. Китай также производит для всего мира дефицитные медицинские средства и оборудование, обеспечивая их качество, экспортировали 56,8 млрд штук медицинских масок и 250 млн комплектов защитных костюмов в другие страны. Как отметил член госсовета и министр иностранных дел Ван И, Китай ведет себя не как спаситель, а доверительный партнер, на которого всегда можно полагаться в самое трудное время.

- Недавно США и некоторые западные страны раскритиковали "Решение об учреждении и совершенствовании правовой системы и механизма исполнения по национальной безопасности в специальном административном районе Сянгана", принятое ВСНП КНР, угрожая отменить особый торговый статус Сянгана. Некоторые "демократы" в этом городе также начались протесты. Почему Китай принял это решение? Какое влияние это решение окажет на Сянган?

- Первое, что я хочу подчеркнуть, это то, что дела в Сянгане являются сугубо внутренними делами Китайской Народной Республики, и никакое внешнее вмешательство не допускается. Соединенные Штаты не имеют права делать безответственные замечания по вопросу Сянгана.

Центральное правительство несет максимальную и окончательную ответственность за нацбезопасность на территории всех местных административных единиц. Это базовый принцип в теории государственного суверенитета и общепринятая практика во всех странах. Все страны мира, включая США, приняли специальные законы для обеспечения национальной безопасности.

Как мы все знаем, с июня прошлого года так называемые демократы разрушили общественный строй "Жемчужины Востока", блокируя улицы, сжигая здания, занимая кампусы университетов, избивая прохожих и нападая на полицию. Некоторые внешние силы, пользуясь ситуацией, намерены отделить Сянган от состава Китая. Это вовсе не "ненасильственная демонстрация", а насильственно-террористическая деятельность, которая серьезно угрожает национальной безопасности, режиму "Одна страна - две системы", а также процветанию и стабильности Сянгана и нормальной жизни граждан. Факты доказали, что создание и совершенствование в Сянгане правовой системы и механизма исполнения по национальной безопасности уже приобретает неотложный и обязательный характер.

Поскольку некоторые силы повторяют заявление о "демократии", давайте посмотрим на общественное мнение в Сянгане. Несколько дней назад известный сянганский актер Джеки Чан привел более 2600 артистов в поддержку решения ВСНП с собственными подписями. Мероприятие "Поддержка законодательства по национальной безопасности", которое началось 24 мая, собрало подписи почти у 2 млн простых граждан, а общая численность населения города составляет чуть более 7 млн. Согласие и несогласие народа очевидны.

- В последнее время некоторые американские политики объявили, что будут вводить санкции против некоторых китайских компаний, утверждая, что Китай и США "утратят связи". Вы также неоднократно публично критиковали США. Считаете ли Вы, что Китай и США движутся к "новой холодной войне"?

- Китай не боится никаких угроз или "санкций" со стороны любой страны. Решимость Китая защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития неизменна. Ни одна страна не должна ожидать, что Китай проглотит горькие плоды, которые наносят ущерб национальным интересам.

Что касается т.н. "новой холодной войны", Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян отметил, что китайско-американские отношения очень важны, и между двумя странами существуют широкие общие интересы. Мы всегда выступали за отказ от мышления "холодной войны". По моему мнению, "новая холодная война" - это заговор некоторых американских политиков, которые не перестают создавать разнообразные мифы, распространяя "политические вирусы", и использовать любую возможность для нападок и дискредитации Китая. Они пытаются взять китайско-американские отношения в заложники для развязывания "новой холодной войны". Такой опасный подход не будет угрожать Китаю, а только вставит палки в колеса, повредит будущему развитию самих Соединенных Штатов и поставит под угрозу стабильность и процветание всего мира.

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