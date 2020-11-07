Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал письменное интервью казахстанским СМИ об экономической ситуации в Китае в III квартале 2020 года

Недавно Национальное бюро статистики Китая объявило об экономической ситуации в Китае в III квартале. Вы можете предоставить нам подробную информацию?

- В первые три квартала этого года, столкнувшись с огромным воздействием эпидемии COVID-19 и сложной внутренней и внешней средой, Китай скоординировал усилия по содействию профилактике и контролю эпидемии, а также экономическому и социальному развитию, эффективно содействуя восстановлению производства и жизненного порядка.

Темпы экономического роста изменились с отрицательных показателей на положительные. За первые три квартала ВВП Китая достиг цифры 72,2786 трлн юаней, увеличившись на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из которых в третьем квартале увеличился на 4,9%. Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие организации прогнозируют, что Китай будет единственной крупной экономикой, которая добьется положительного роста в этом году. Восстановление экономики Китая вызовет "мультипликативный эффект", который будет стимулировать восстановление экономики всех стран мира, включая Казахстан.

Инвестиции перестали падать и восстановились. За первые три квартала инвестиции в основной капитал (без учета сельских домохозяйств) в Китае составили 43,653 трлн юаней, увеличившись на 0,8% в годовом исчислении. Среди них инвестиции в высокотехнологичную промышленность увеличились на 9,1%; инвестиции в фармацевтическое производство, производство компьютеров и оргтехники - на 21,2% и 9,3%, соответственно; инвестиции в индустрию услуг электронной коммерции, индустрию информационных услуг и индустрию услуг по трансформации научно-технических достижений увеличились на 20,4%, 16,9% и 16,8%, соответственно.

Стремительно развиваются новые технологии и новые форматы бизнеса. За первые три квартала добавленная стоимость высокотехнологичной обрабатывающей промышленности и производства оборудования в Китае увеличилась на 5,9% и 4,7% в годовом исчислении соответственно. Производство промышленных роботов и интегральных схем увеличилось на 18,2% и 14,7%, соответственно, добавленная стоимость услуг передачи информации, программного и IT - на 15,9%, а розничные продажи через Интернет достигли 8,0065 трлн юаней, увеличившись на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Положение в международной торговле и инвестиции улучшилось. За первые три квартала общий объем импорта и экспорта товаров составил 23,1151 трлн юаней, увеличившись на 0,7% в годовом исчислении, из которых в III квартале увеличился на 7,5%. Фактическое использование иностранного капитала увеличилось на 2,5%. Прямые нефинансовые инвестиции китайских предприятий в страны вдоль "Пояса и пути" составили 13,02 млрд долларов США, увеличившись на 29,7%; общая стоимость новых подписанных проектных контрактов составила 83,71 млрд долларов США, что составляет 55,7% от объема новых подписанных проектных контрактов со странами мира за тот же период 2019 года.

Уровень жизни населения под защитой. За первые три квартала 8,98 млн человек были трудоустроены по всей стране. В сентябре уровень безработицы в городских районах составил 5,4%, что на 0,2 процентного пункта меньше, чем в августе. За три квартала располагаемый доход жителей страны на душу населения составил 23 781 юань, что в номинальном выражении больше на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Какие меры предприняло правительство Китая для восстановления экономики?

- В ответ на воздействие эпидемии и изменений во внешней среде, а также для стабильного восстановления экономики Китай ввел ряд мер поддержки населения и бизнеса на время трудностей.

Во-первых, это стабилизация занятости и защита уровня жизни людей. Правительство сосредоточило внимание на трудоустройстве ключевых групп населения и улучшении мер по стабилизации и расширению занятости. Усилило поддержку бедных людей, расширило пределы страхования от безработицы и минимального социального обеспечения для горожан. За первые три квартала инвестиции в социальный сектор увеличились на 9,2%, что на 3,9 процентного пункта выше, чем в первом полугодии; в том числе инвестиции в здравоохранение и образование увеличились на 20,3% и 12,7%, соответственно.

Во-вторых, правительство оказало помощь компаниям в преодолении трудностей. С января по август 1,88 трлн юаней было дополнительно выделено на снижение налогов и сборов, что снизило нагрузку на предприятия. Содействовало финансовой системе для разумного распределения прибыли различным предприятиям объемом 1,5 трлн юаней за год и ее предоставлению эффективных финансовых услуг большему количеству малых, средних и микропредприятий и бизнесам в испытывающих трудности отраслях. Улучшило условия деловой среды, продвинуло "единую интернетскую службу" и "межпровинциальное подключение" в государственных услугах, и создало систему "хороших и плохих отзывов" для них.

В-третьих, формируется новая модель развития, основанная на расширении внутреннего спроса. Продвинуло процессы строительства инфраструктуры и урбанизации нового типа и транспортных, водохозяйственных и других крупных строительных проектов, а также преобразовало старые городские микрорайоны. Продолжило развитие онлайн- и офлайн-интеграции бытовых услуг и сгладило каналы для внешнеторговых предприятий по трансформированию экспортной продукции во внутренние. Поддержало стимулирование потребления нового типа ради ускорения развития новых бизнес-форматов и моделей.

В-четвертых, важным стало расширение открытости и стабилизация международной торговли и инвестиций. Строго соблюдались закон об иностранных инвестициях и соответствующие нормативные акты, а также внедрен негативный список доступа для иностранных инвестиций. Китай продолжил оптимизировать процедуры таможенного оформления и улучшать политику в отношении скидок с экспортных налогов, экспортных кредитов и страхования кредитов. Углублена реализация пилотной программы инновационного развития торговли услугами, а также продолжили продвигать работу в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Как будет развиваться китайско-казахстанское сотрудничество в условиях эпидемии?

- С начала этого года Китай и Казахстан в духе вечного всестороннего стратегического партнерства, осуществляя противоэпидемическое сотрудничество, продолжают реализовывать взаимодействие в рамках инициативы "Один пояс, один путь". В сентябре во время своего визита в Казахстан член Госсовета и министр иностранных дел КНР г-н Ван И и министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди совместно объявили о запуске Программы по восстановлению первой тысячи специалистов в КНР и Казахстане для содействия ключевым проектам и обмену деловыми связями между обеими странами.

В настоящее время китайско-казахстанское сотрудничество в основном преодолело последствия эпидемии и постепенно вернулось в нормальное русло. По данным Китая, с января по август 2020 года объем двусторонней торговли между Китаем и Казахстаном составил 13,17 млрд долларов США, увеличившись на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в условиях пандемии он восстановил положительный рост. Экспорт Китая в Казахстан составил 6,36 млрд долларов, что на 10,6% меньше в годовом исчислении; а импорт из Казахстана составил 6,81 млрд долларов, увеличившись на 14,8%. За тот же период прямые инвестиции Китая в Казахстан достигли 360 млн долларов, что на 80% больше, чем в прошлом году. С января по июль в Казахстан через КПП "Хоргос" прибыло 2240 поездов с грузооборотом 3,3 млн тонн. Алматинская солнечная фотоэлектрическая электростанция, созданная китайским предприятием, была введена в эксплуатацию в июле, проект Карагандинской железорудной термоэлектрической печи YDD фактически завершен. Другие крупные совместные проекты, в том числе Жамбылская ветровая электростанция и Тургусонская гидроэлектростанция в Восточном Казахстане беспрерывно строятся, а проект IPCI по производству полипропилена в Атырауской области и стекольный завод в Кызылординской области завершены на 70% от общего объема работ.

Недавно председатель КНР г-н Си Цзиньпин предложил продвигать новую модель роста "двойной циркуляции" с акцентом на внутреннюю циркуляцию и взаимным продвижением внутренней и внешней циркуляций. Новая модель роста - это не замкнутая внутренняя циркуляция, а открытая двойная внутри страны и за рубежом. Это - модель развития, в которой Китай более тесно связан с мировой экономикой, и все страны обсуждают, строят и разделяют беспроигрышную ситуацию. Это не только принесет пользу долгосрочному экономическому развитию Китая, но и будет предоставлять больше возможностей для развития других стран мира, включая Казахстан. На следующем этапе Китай и Казахстан должны начать всестороннее сотрудничество в постэпидемиологическую эпоху на упорядоченной основе. С одной стороны, мы должны усилить координацию противоэпидемических политик, с другой - нам необходимо продолжить реализацию сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" с НЭП "Нурлы жол", углубить согласование и сотрудничество в сферах транзитных перевозок, медицины и здравоохранения, цифровой экономики, культурный обмен и т.д., найти "общий знаменатель" для предотвращения и контроля эпидемии и углубления прагматического сотрудничества между двумя странами для новых достижений взаимовыгодного сотрудничества.

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