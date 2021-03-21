Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал казахстанским СМИ интервью о "Двух сессиях" Китая 2021 года

Недавно в Китае успешно завершились "Две сессии" (четвертая сессия Народного политического консультативного совета и четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва). В "Двух сессиях" обобщились достижения экономического и социального развития за последние пять лет, и были приняты "14-ая пятилетка" и долгосрочные цели до 2035 года. Расскажите, пожалуйста, о соответствующей ситуации.

- Премьер Ли Кэцян в "Докладе о работе правительства" сего года отметил, что в 2020 году многонациональный народ Китая, под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является Си Цзиньпин, вел упорную борьбу. В результате Китаю удалось достичь огромных стратегических успехов в предотвращении и сдерживании эпидемии. ВВП вырос на 2,3%, и Китай стал единственной в мире ведущей экономикой с положительной динамикой экономического роста. Все, проживающие за чертой бедности 5,51 млн сельских жителей и все 52 слаборазвитых уезда полностью освободились от нищеты. Прирост трудоустроенного населения в городах и поселках составил 11,86 млн человек, уровень безработицы в городах и поселках, рассчитанный на основе выборочных исследований в масштабах всей страны, к концу 2020 года снизился до 5,2%. Космический аппарат "Тяньвэнь-1" долетел до Марса, "Чанъэ-5" доставил лунный грунт "домой", а пилотируемый глубоководный батискаф "Фэньдоучжэ", - на морское дно.

За истекшие 5 лет Китай добился новых исторических успехов в социально-экономическом развитии. ВВП увеличился с менее чем 70 трлн юаней до более чем 100 трлн юаней, более 60 млн новых рабочих мест было создано в городах и поселках, 55,75 млн малообеспеченных сельских жителей были выведены от бедности. Получен целый ряд важнейших научно-технических достижений в таких областях, как пилотируемое космоплавание, зондирование Луны, глубоководные проекты, суперкомпьютеры, квантовая информация и т.д. Экологическая среда была ощутимо улучшена, большие результаты были достигнуты в совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь". Новые успехи были достигнуты в сферах образования, здравоохранения, культуры и ряде других. Можно сказать, что основные цели и задачи 13-ой пятилетки успешно выполнены.

В 2021 году Китай достигнет роста ВВП более чем на 6%, в городах и поселках будет создано свыше 11 млн новых рабочих мест, и уровень безработицы удержится примерно на уровне 5,5%. Произойдет дальнейшее улучшение экологической ситуации, энергоемкость ВВП снизится примерно на 3%. Необходимо увеличивать расходы на обеспечение базового уровня благосостояния народа, стабилизировать и расширять потребление и увеличивать доходы жителей всеми способами. Оптимизировать и проводить политику по сокращению налогов. Всесторонне реализовать стратегию подъема сельских районов для обеспечения стабильного развития сельского хозяйства и увеличения доходов сельского населения. Развивать более справедливое и качественное образование, содействовать развитию системы здравоохранения и более эффективно удовлетворять духовные и культурные потребности народных масс.

Две сессии" в этом году также приняли "14-ю пятилетнюю программу народнохозяйственного и социального развития и перспективные цели развития на период до 2035 года". К 2025 году уровень урбанизации планируется повысить до 65%, средняя продолжительность обучения населения трудоспособного возраста достигнет 11,3 года, средняя ожидаемая продолжительность жизни населения увеличится на один год, а энергоемкость ВВП и объем выбросов двуокиси углерода на единицу ВВП снизятся соответственно на 13,5% и 18%. Уровень безработицы будет удерживаться на уровне ниже 5,5%. Опираясь на систему внутренней циркуляции экономики, нужно формировать мощную притягивающую силу, чтобы привлекать глобальные ресурсы, содействовать внутренней и международной, т.е. двойной циркуляции экономики. Необходимо на более высоком уровне создавать новую систему экономики открытого типа, содействовать высококачественному развитию в рамках совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь".

К 2035 году Китай будет в основном осуществлять социалистическую модернизацию, его экономический и научно-технический потенциал, а также совокупная национальная мощь будут значительно повышены. В Китае в основном будут осуществлены индустриализация нового типа, информатизация, урбанизация и модернизация сельского хозяйства, а его ВВП на душу населения достигнет уровня среднеразвитой страны. Будет в основном достигнута модернизация системы и способности госуправления, а культурная "мягкая сила" страны будет значительно усилена. Широко формируется зеленое производство и зеленый образ жизни.

Вы только что упомянули, что Китай будет содействовать высококачественному развитию совместного строительства "Один пояс, один путь". Каковы результаты инициативы "Один пояс, один путь" в 2020 году? Как она будет развиваться в будущем?

- В 2020 году вместо того, чтобы приостановиться из-за эпидемии сотрудничество в рамках "Один пояс, один путь", оно продвигалось и достигло новых результатов, доказав свою стрессоустойчивость и жизнеспособность. Были успешно проведены видеоконференции на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках данной инициативы и более 30 профильных совещаний. Ни один из приоритетных проектов не был остановлен из-за пандемии. В 2020 году количество грузовых поездов и объем грузовых перевозок по маршруту Китай - Европа побили исторический рекорд. Первоначально был построен "Цифровой шелковый путь", а "Зеленый шелковый путь" находится на стадии подъема.

Эпидемия в корне изменила мир, но неизменной остается востребованность ОПОП и решительный настрой Китая на международное сотрудничество в рамках данной инициативы. Формирование в Китае новой архитектоники развития откроет новые горизонты для совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь", а ее участникам - больше возможностей. Казахстан - место, где впервые было выдвинуто предложение о международном сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс, один путь", которая принесла народам обеих стран большие дивиденды. Китайско-казахстанское сотрудничество в "постэпидемическую эпоху" имеет широкие перспективы, с большим потенциалом в инвестициях, торговле, науке, технологиях, гуманитарных сферах. Мы готовы со всеми сторонами, включая Казахстан, общими усилиями обеспечить устойчивую и поступательную динамику сотрудничества в рамках высококачественного совместного строительства ОПОП. Пусть ОПОП станет для всех столбовой дорогой к совместному развитию и процветанию.

В "Двух сессиях" этого года совершенствовали избирательную систему Специального административного района Сянган. Каково его основное содержание? Зачем его совершенствовать?

- 11 марта на четвертой сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей подавляющим большинством голосов было принято "Решение о совершенствовании избирательной системы в Специальном административном районе Сянган". "Решение" предусматривает, что в Сянгане нужна избирательная система, которая обладает широкой представительностью, соответствует реалиям САР и представляет общие интересы общества, ядро которой является "Сянганом управляется патриотами".

Дела Сянгана - это внутренние дела Китая, никакое вмешательство извне недопустимо. В любой стране, верность Родине - это основополагающая политическая этика, подлежащая соблюдению каждым из госслужащих и кандидатов на них. Никто не имеет права делать безответственные замечания по этому поводу. Сянган является частью Китайской Народной Республики, и любовь к Сянгану как и к Родине совершенно одинакова. Цель усовершенствования избирательной системы Сянгана и установки необходимых "предохранительных клапанов" состоит в том, чтобы гарантировать, что власть и управление САР Сянган прочно находятся в руках патриотов, и таким образом обеспечить более надежную защиту прав жителей города и законные интересы иностранных инвесторов, сделать будущее Сянгана лучше.

Китай разработал ряд безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, демонстрируя миру свой потенциал в области медицинских технологий. Будет ли Китай делиться вакцинами с другими странами мира, включая Казахстан?

- Вакцина - это мощнейшее оружие против вируса и надежда на спасение жизней. Она должна служить миру и приносить пользу всему человечеству. Китай впервые в мире обещали, чтобы сделать свою вакцину доступной после завершения ее разработки и испытания, и содействует предоставлению доступа на вакцины развивающимся странам. В настоящее время Китай присоединился к Плану внедрения вакцины от коронавируса (COVAX) ВОЗ. Недавно в Казахстан были доставлены 3 млн флаконов вакцины из Китая.

Мы выступаем против "вакцинного национализма", тем более против попытки политизировать сотрудничество в этой области. Мы надеемся, что все дееспособные страны смогут сделать все возможное, чтобы предоставить вакцины нуждающимся странам, особенно развивающимся странам, обеспечивать общедоступность вакцины по распределению и цене, делать ее по-настоящему всенародной. Кроме того, перед лицом затянувшейся эпидемии будет применяться практика сертификации состояния здоровья в целях международных путешествий. По инициативе председателя Си Цзиньпина о взаимном признании международных QR-кодов здоровья будет введена китайская версия электронного сертификата о состоянии здоровья для международных путешествий. В рамках этой сертификации будет проводиться взаимная проверка результата тестов и вакцинации с полной защитой личных данных, с целью безопасного и бесперебойного передвижения людей.

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