Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о второй встрече министров иностранных дел «Китай - Центральная Азия»

Несколько дней назад в Сиане прошла вторая встреча министров иностранных дел «Китай - Центральная Азия». Не могли бы Вы нам рассказать о встрече? Почему эта встреча проводилась не в Пекине, а в Сиане?

- 12 мая в городе Сиань прошла вторая встреча министров иностранных дел «Китай - Центральная Азия». Заседание прошло под председательством члена Госсовета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. В нем приняли участие заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды, а также министры иностранных дел Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Это первая офлайн-встреча министров иностранных дел в формате «Китай - Центральная Азия» после видеовстречи в июле прошлого года. Кроме того, это первая многосторонняя встреча министров иностранных дел, организованная Китаем с момента вспышки эпидемии, что полностью отражает высокий уровень отношений Китая и стран Центральной Азии. На встрече были опубликованы «Совместное заявление глав МИД Китая и стран Центральной Азии о совместной борьбе с пандемией COVID-19», «Совместное заявление глав МИД Китая и стран Центральной Азии об углублении регионального сотрудничества» и «Совместное заявление глав МИД Китая и стран Центральной Азии по Афганистан», был принят «Меморандум о создании формата встреч глав МИД Китай - Центральная Азия».

Сиань в древности назывался "Чанъань". Он был древней столицей Китая и отправной точкой древнего Шелкового пути. За более чем две тысячи лет этот великий торговый путь простирался на тысячи миль и всегда был каналом дружественных обменов между Китаем и Центральной Азией. Состоявшаяся здесь встреча имеет глубокое историческое значение, а также для совместного создания будущего.

Какие цели были вложены в проведение данной встречи?

- Встреча была посвящена поддержанию региональной безопасности и стабильности. Геополитическая ситуация в Центральной Азии и прилегающих к ней территориях сложна. «Три силы зла», преступная деятельность и вмешательство крупных держав за пределами региона во внутренние дела других стран создают угрозу региональному миру и стабильности. Китай и пять стран Центральной Азии должны работать вместе и создать «якорь» для устойчивой региональной ситуации. Наши шесть стран должны укреплять стратегическое взаимное доверие, уважать пути развития друг друга, твердо поддерживать друг друга по вопросам, касающимся их важнейших интересов, гарантировать международную беспристрастность и справедливость, защищать многосторонность, четко противостоять иностранному вмешательству, поддерживать региональную безопасность и стабильность, таким образом продвигая построение международных отношений нового типа. Опираясь на двусторонние и многосторонние платформы, такие как Шанхайская организация сотрудничества и СВМДА, мы должны решительно бороться с «тремя силами зла» и осуществлять сотрудничество в областях предотвращения транснациональной организованной преступности, контроля над наркотиками, сетевой безопасности, управления НПО и охраны крупных мероприятий, так вместе мы создадим «безопасный Шелковый путь». Будущие политические договоренности Афганистана должны соответствовать принципу «под руководством афганцев и самими афганцами», а иностранные войска должны упорядоченно выводиться.

Встреча была посвящена повышению уровня прагматичного сотрудничества. В постэпидемическую эпоху шесть стран должны неуклонно внедрять новаторские идеи и совместно строить пилотную зону Экономического пояса Шелкового пути: укреплять стыковку рынков, продукций, правил и фондов, использовать дополнительные преимущества для улучшения качества и масштаба торговли. Китай будет делиться передовыми технологиями и оборудованием, реализовывать больше высококлассных и высококачественных проектов, которые принесут пользу людям и помогут странам продвинуть процесс промышленной модернизации. Необходимо расширить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, высоких технологий и других. Важны обеспечение бесперебойной работы международных каналов, таких как ж/д сообщения «Китай - Европа», использование потенциала мультимодальных перевозок, содействие упрощению таможенного оформления и создание «зеленых каналов» для трансграничных потоков товаров. Необходимо создать механизм взаимного признания «QR-кода здоровья» и «быстрые каналы» для входа и выхода персонала через границы, и способствовать здоровому и безопасному обмену персоналом. Для расширения гуманитарного сотрудничества Китай готов добавить еще 450 стипендий странам Центральной Азии в следующие три года, помочь пяти странам ЦА построить пять «Мастерских им. Лу Баня», чтобы взрастить высококлассные таланты, углублять сотрудничество в областях археологии, культурного наследия, защиты окружающей среды и т.д. Мы также будем содействовать созданию механизмов регионального сотрудничества и обмену опытом в области развития и возрождения малых и средних городов и сельской местности. Китай будет обмениваться со странами ЦАопытом по сокращению бедности и разрабатывать план обучения по сокращению бедности и помощи крестьянам на следующие три года.

Встреча была посвящена объединению в борьбе с эпидемией. Сама по себе офлайн-встреча глав МИД Китая и пяти стран ЦА в условиях эпидемии продемонстрировала уверенность наших шести стран в преодолении эпидемии и их решимость укреплять сотрудничество. Страны выступили с совместным заявлением о борьбы с пандемией коронавируса, уделяя особое внимание углублению противоэпидемического сотрудничества и противостоять «вакцинному национализму», чтобы не создавать «иммунного пробела брешь» между богатыми и бедными. На следующем этапе шесть стран должны как можно скорее создать систему уведомлений с важной эпидемической информацией, продолжить совершенствование совместного механизма профилактики и контроля эпидемии, активно осуществлять сотрудничество в области телемедицины, обеспечить полный охват центров традиционной медицины в ЦА и стремиться к улучшению наращивания потенциала общественного здравоохранения. Китай готов рассмотреть возможность предоставления новой партии вакцин странам ЦА, а также готов проводить исследования, разработки и производство вакцин со странами ЦА. Китай поддерживает содействие вакцинации граждан Казахстана в Китае, и наоборот - граждан Китая в Казахстане.

Встреча была посвящена построению сообщества единой судьбы человечества. В этом году исполняется 30 лет независимости стран ЦА и 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая, а в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и странами ЦА. Развитие отношений Китая со странами ЦА открывает перед собой новые исторические возможности. На фоне вышеупомянутого временного узла встреча министров иностранных дел дала четкий сигнал к тому, чтобы вывести взаимоотношения на новый уровень, что имеет большое значение. Стоя на новой исторической отправной точке, мы должны сосредоточиться на будущем, твердо изучить новый путь регионального сотрудничества, который соответствует веянию времени и имеет свои особенности, работать вместе для создания пояса взаимовыгодного и беспроигрышного сотрудничества. Мы будем приверженцами построения сообщества единой судьбы Китая и ЦА, прикладывать мудрость и силу в создание Сообщества единой судьбы человечества.

Как будут развиваться двусторонние китайско-казахстанские отношения в постэпидемическую эпоху?

- Новый исторический этап вечного всестороннего стратегического партнерства, установленного между Китаем и Казахстаном, отражает высокий уровень двусторонних отношений. Обе стороны должны полностью реализовать стратегический консенсус глав двух государств, поддерживать и развивать с трудом завоеванные китайско-казахстанские отношения и следить за тем, чтобы наша дружба не пострадала под силой дождей и ветров, не нарушилась под натиском шума и трудностей. Тесное сотрудничество принесет больше пользы народам двух стран.

Обе страны должны укреплять сотрудничество в рамках ШОС, СВМДА, ООН и других многосторонних структур, твердо защищать многосторонность, защищать международную систему, в основе которой лежит ООН, выступать против унилатерализма и запугивания, против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом прав человека.

Конечно, обе страны должны укреплять противоэпидемическое сотрудничество, особенно в области вакцин, углублять содействие в области медицины и здравоохранения, делиться опытом по профилактике, контролю и лечению, осуществлять сотрудничество телемедицины и традиционной медицины, чтобы совместно строить китайско-казахстанское сообщество здравоохранения.

Обе страны должны сосредоточиться на постэпидемическом периоде, продолжать продвигать качественную реализацию инициативы «Один пояс, один путь», осуществлять дорожную карту сопряжения итициативой «Экономического пояса Шелкового пути» и НЭП «Нурлы жол», активно продвигать содействие 14-й пятилетки Китая со Стратегическим планом «Казахстан-2025» для диверсифицированного, углубленного и высококачественного сотрудничества между двумя странами. Для еще более плодотворной работы Китаю и Казахстану необходимо ускорить переговоры и подписание межправительственного плана торгово-экономического сотрудничества и новую версию соглашения о защите инвестиций, реализовать ключевые проекты сотрудничества в области производственных мощностей, чтобы способствовать диверсификации экономической структуры Казахстана и построить современную национальную экономическую систему в Великой степи.

Нам также нужно повышать уровень взаимосвязанности в таких областях, как 5G, большие данные, искусственный интеллект, электронная коммерция, новая энергия и другие, делиться экологически чистыми технологиями, обмениваться опытом цифрового строительства и совместно строить «зеленый шелковый путь». Важно еще углублять культурные, образовательные, туристические и молодежные обмены, укреплять сотрудничество СМИ, решительно противостоять ложным заявлениям неких стран, дискредитирующим сотрудничество между нашими странами, таким образом продолжать укреплять социальную и общественную основу дружбы между двумя странами.

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