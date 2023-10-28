Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо дал интервью казахстанским средствам массовой информации об успешном проведении 3-го Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" и участии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в форуме в Китае.
Благодарю Вас, господин посол, за то, что согласились на наше интервью. С 17 по 18 октября в Пекине успешно прошел 3-й Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь", который привлек широкое внимание и вызвал сильный резонанс в международном сообществе. Господин посол, можете ли Вы рассказать об основной ситуации и важном значении нынешнего форума?
- С 17 по 18 октября в Пекине успешно прошел 3-й Форум международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Темой этого форума являлось высококачественное строительство "Один пояс и один путь" и совместное осуществление общего развития и процветания. Форум собрал представителей 151 страны и 41 международной организации, число участников превысило 10 тысяч человек.
На церемонии открытия форума председатель Си Цзиньпин в программной речи обобщил полезный опыт прошедшего десятилетия, подведя итоги, и подчеркнул, что совместное строительство инициативы "Один пояс и один путь" занимает правильное место в истории, отвечает логике прогресса времени, открывает верный путь развития для человечества. Объявленные 8 шагов в поддержку высококачественного строительства "Один пояс и один путь" наметили новые ориентиры, открыли новые перспективы и придадут новый импульс сотрудничеству в рамках инициативы. На полях форума председатель Си Цзиньпин провел встречи и переговоры со всеми приглашенными зарубежными лидерами, по итогам которых был достигнут целый ряд важных договоренностей.
В ходе форума состоялись панельные мероприятия, включая 3 заседания высокого уровня на темы: цифровая экономика, взаимосвязанность и зеленое развитие, а также 6 тематических дискуссий: бесперебойная торговля, сближение народов, обмены по линии аналитических центров, честный Шелковый путь, межрегиональное сотрудничество, морское сотрудничество. Успешно прошла конференция предпринимателей в рамках "Один пояс и один путь". По итогам форума принято заявление председателя, в котором комплексно изложены достигнутые договоренности и результаты.
Форум завершился на мажорной ноте, показав плодотворные результаты, что стало очередной вехой на пути совместного строительства "Один пояс и один путь". Форум прошел в духе солидарности, укрепив международный консенсус о совместном строительстве инициативы "Один пояс и один путь". Форум прошел в интересах взаимной выгоды, солидно обогатив пакет результатов сотрудничества. Форум прошел во имя развития, открыв светлые перспективы взаимодействия по реализации инициативы "Один пояс и один путь". Нынешний форум послал миру четкий сигнал в поддержку солидарности, сотрудничества, открытости и взаимного выигрыша, также достиг самого значимого консенсуса по поводу вступления инициативы в новую стадию высококачественного сотрудничества. Самое грандиозное видение форума - прилагать совместные усилия для реализации модернизации всех стран мир, отличительная черта форума - нацеленность на практические шаги и реальный эффект.
Успешное проведение нынешнего форума непременно придаст неиссякаемую энергию глобальному экономическому росту и всеобщему развитию.
Господин посол, Вы только что упомянули, что важнейшим консенсусом, достигнутым на форуме, является вступление инициативы "Один пояс и один путь" в новую стадию высококачественного сотрудничества. Чего нам следует ожидать от выхода совместного строительства "Один пояс и один путь" на новый этап высококачественного развития?
- По этому вопросу член Политбюро ЦК КПК и министр иностранных дел Ван И уже дал хороший ответ китайским и зарубежным журналистам.
Новая стадия высококачественного сотрудничества, о которой заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на церемонии открытия форума, имеет важное значение для дальнейшего продвижения международного сотрудничества и глобального развития.
Во-первых, новая стадия предполагает укрепление инфраструктурной взаимосвязанности на евразийском континенте. Объявлены меры в 5 аспектах для формирования взаимосвязанной транспортной сети на Евразийском континенте, а именно: укреплять железнодорожную взаимосвязанность на основе маршрута Китай - Европа, открыть новые логистические коридоры на Евразийском континенте с опорой на прямые автомобильные перевозки, создать транскаспийский международный транспортный коридор, содействовать развитию "Морского Шелкового пути" и новых маршрутов сухопутно-морских грузоперевозок, активизировать строительство воздушного шелкового пути между Китаем и Европой.
Во-вторых, новая стадия будет проходить в контексте внедрения "зеленого" Шелкового пути. Будет активизироваться сотрудничество в сферах "зеленой" инфраструктуры, "зеленой" энергетики, "зеленых" финансов и "зеленого" транспорта, увеличиваться поддержка деятельности международного союза "зеленого" развития в рамках "Один пояс и один путь" в духе принципов "зеленых" инвестиций. Пусть "зеленое" развитие станет яркой спецификой "Один пояс и один путь".
В-третьих, важным драйвером развития на новой стадии будет выступать цифровой Шелковый путь. Китай со всеми сторонами создаст открытый, равноправный и недискриминационный климат для цифрового развития в интересах углубленной интеграции цифровых технологий и реального сектора экономики, а также сокращения цифрового разрыва. Китай выдвинул инициативу по глобальному управлению искусственным интеллектом, которая весьма востребована для совершенствования и укрепления глобального цифрового управления.
В-четвертых, на новой стадии Китай и партнеры будут работать сообща над модернизацией всех стран мира. Интеграция экономики Китая с мировой будет углубляться путем сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс и один путь". Неустанные усилия будут сосредотачиваться на развитии открытой мировой экономики с целью осуществления модернизации на принципах мирного развития, взаимовыгодного сотрудничества и всеобщего процветания во имя выдвинутых председателем Си Цзиньпином инициативы по глобальному развитию, инициативы по глобальной безопасности и глобальной инициативы цивилизации в контексте формирования сообщества единой судьбы человечества.
Новая стадия высококачественного развития "Один пояс и один путь" несомненно создаст больше возможностей для мировой экономики и принесет больше хороших новостей для всего мира.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению посетил Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Это второй визит президента Казахстана в Китай в этом году. Господин посол, каковы результаты визита? Какое влияние это окажет на развитие китайско-казахстанских отношений?
- С 17 по 18 октября президент Касым-Жомарт Токаев был приглашен принять участие в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" в Пекине и соответствующих мероприятиях, что увенчалось полным успехом. Как вы сказали, господин Токаев в этом году дважды посетил Китай, что в полной мере продемонстрировало высокий уровень и особенность китайско-казахстанских отношений.
В ходе своего визита в Китай президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме и произнес речь на китайском языке, что произвело глубокое впечатление на китайский народ и получило высокую оценку. В своем выступлении президент высоко оценил инициативу совместного строительства "Один пояс и один путь" и выразил твердое желание Казахстана в дальнейшем активном и глубоком участии в высококачественном совместном строительстве инициативы.
В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Как давние друзья, два лидера провели сердечную беседу, обменялись мнениями по китайско-казахстанским отношениям, совместному строительству "Один пояс и один путь" и соответствующим международным вопросам, достигли важной договоренности об углублении политического взаимного доверия и расширения сотрудничества в различных областях в целях создания нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений. Кроме того, премьер Госсовета КНР Ли Цян, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин провели встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, где также обсудили вопросы содействия развитию китайско-казахстанских отношений и углублению сотрудничества в соответствующих областях.
Я бы хотел отметить, что во время своего пребывания в Пекине президент Касым-Жомарт Токаев также встретился с руководителями многих китайских предприятий, обсудил практическое сотрудничество по темам расширения взаимосвязанности и торгово-экономической сфере и стал свидетелем подписания многочисленных документов о сотрудничестве в областях инвестиций, торговли, научно-технического производства и финансов. Больше всего меня тронуло то, что президент Касым-Жомарт Токаев вернулся в свою альма-матер - Пекинский университет языков и культуры, где он навестил своих преподавателей и тепло пообщался со студентами. "Возвращение домой" господина президента было теплым и полным "человеческого прикосновения", что польстило преподавателям и студентам его альма-матер, а также тронуло тысячи людей в Китае и Казахстане.
Именно под стратегическим руководством глав государств Китая и Казахстана наши отношения осуществили опережающее развитие и достигли самого высокого уровня в истории вечного всестороннего стратегического партнерства. Благодаря тысячелетним обменам между народами Китая и Казахстана дружба, которая уходит корнями в прошлое, крепнет день ото дня. Теперь народам двух стран представлена великолепная картина китайско-казахстанских добрососедских и дружественных отношений, высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь" и сотрудничества в различных областях. Китайская сторона готова работать с казахстанской стороной над претворением в действительность договоренности лидеров двух стран, укреплением связей на различных уровнях и углублением сотрудничества во всех аспектах с целью совместного создания очередного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений на благо народов двух стран.
В этом году исполняется десять лет со дня выдвижения инициативы "Один пояс и один путь". Какое место занимает Казахстан в ее совместном строительстве? Каких достижений за последние десять лет добились Казахстан и Китай в сотрудничестве по совместному строительству "Один пояс и один путь"?
- 10 лет назад председатель Си Цзиньпин в Казахстане впервые озвучил инициативу о создании "Экономического пояса Шелкового пути". Казахстан является местом, где впервые была провозглашена инициатива "Один пояс и один путь", он занимает особое и важное положение в совместном строительстве "Один пояс и один путь". За последние 10 лет под стратегическим руководством глав двух стран Китай и Казахстан постоянно укрепляли политическое сопряжение, неуклонно продвигали взаимосвязь объектов инфраструктуры, бесперебойную торговлю, финансирование капитала и сближение сердец народов. Совместное строительство, как свободный набросок превратился в тонкую выписку деталей, оно уже достигло высококачественного уровня развития. Был осуществлен ряд крупных важных проектов и достигнуты ощутимые и яркие результаты, что стало образцом и ориентиром для сотрудничества в совместном строительстве в глобальном масштабе.
Успешное проведение 3-го Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь" придало новый импульс совместному строительству инициативы между Китаем и Казахстаном. В ходе форума главы двух стран встретились и стали свидетелями подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве в области взаимосвязанности и экономического развития. Ряд китайско-казахстанских проектов был включен в список проектов прагматического сотрудничества форума. Обе стороны ускорят сотрудничество в областях взаимосвязанности, транскаспийских международных перевозок, сельскохозяйственной продукции, полезных ископаемых, профессионального обучения и т.д.
Пользуясь возможностями форума, Китай и Казахстан в дальнейшем обобщат опыт достижений, продолжат придерживаться принципа "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование" в целях продвижения высококачественного строительства "Один пояс и один путь" и достижения новых результатов.
Во-первых, укрепляется политическое сопряжение. Обе страны будут в полной мере выполнять координирующую роль китайско-казахстанского комитета по сотрудничеству, продвигать стратегическое сопряжение в рамках "Цифрового Шелкового пути" и программы "Цифровой Казахстан" и ускоренными темпами содействовать реализации подписанных правительствами двух стран соглашений в областях взаимосвязанности, экономических технологий в целях заложения политической основы для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Во-вторых, продолжается расширение взаимосвязанности. Обе страны продолжают расширять объем железнодорожных перевозок двух стран, количество отправлений и эффективность контейнерных поездов Китай - Европа за счет возможностей транскаспийского международного транспортного коридора, повышать уровень взаимосвязанности приграничных пунктов, трансграничных железных дорог и международных мультимодальных перевозок.
В-третьих, неуклонно увеличиваются торговые обмены. Китайская сторона будет работать с казахстанской стороной над повышением уровня упрощения процедур торговли и инвестиций, реализацией ключевых проектов сотрудничества в области инвестиций в мощности, расширением сотрудничества в областях зеленой энергетики, таких как ветроэнергетика, фотоэлектрическая и солнечная тепловая энергия, а также продвижением сотрудничества и развития в сфере цифровых технологий, включая трансграничной электронной коммерции, искусственного интеллекта, больших данных и блокчейна.
В-четвертых, упрочивается гуманистическое сотрудничество. Китай и Казахстан совместно организуют Год туризма Казахстана в Китае в следующем году, ускорят взаимное учреждение культурных центров, активизируют усилия по строительству "мастерских Лу Баня" и совместного китайско-казахстанского университета, а также подготовят больше высококвалифицированных специалистов из Китая и Казахстана для качественного строительства "Один пояс и один путь". Скоро вступит в силу соглашение между правительствами КНР и РК о взаимном освобождении от визовых требований, что предоставит новые возможности для развития людских обменов и торгово-экономических связей.
Как известно, в рамках форума президент Касым-Жомарт Токаев посетил Синьцзян. Господин посол, каковы Ваши ожидания от сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном Китая?
- 18 октября, после участия в 3-ем Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь", президент Токаев специально совершил визит в СУАР КНР и обсудил вопросы об углублении дружественных обменов и практического сотрудничества между Казахстаном и СУАР КНР. Обе стороны обменялись мнениями, касающимися реализации результатов первого саммита Китай-Центральная Азия и 3-его Форума международного сотрудничества "Один пояс и один путь", содействия высококачественному совместному строительству "Один пояс и один путь" и углубления взаимовыгодного сотрудничества в различных областях между двумя странами. Визит достиг ожидаемых результатов и наметил конкретные планы для дальнейших обменов и сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном. Визит президента Токаева в Синьцзян, хотя был непродолжительным, но возымел большое значение, что в полной мере отражает важность и искренность Казахстана в углублении сотрудничества с Синьцзяном и является важной вехой в истории обменов и сотрудничества между Казахстаном и Синьцзяном.
В марте этого года Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй возглавил делегацию из СУАР КНР по дружественному обмену в Казахстан. Казахстанская сторона оказала делегации прием на высоком уровне, что принесло свои положительные результаты. Благодаря совместным усилиям Китая и Казахстана договоренности визита эффективно реализуются, развитие обменов и сотрудничества в различных областях между Синьцзяном Китая и Казахстаном ускоряется, что придает мощный импульс развитию китайско-казахстанских отношений и сотрудничеству в различных областях. По данным статистики за первые восемь месяцев этого года объем импорта и экспорта Синьцзяна в Казахстан составил 86,72 млрд юаней, что на 75,4% больше по сравнению с аналогическим периодом.
Казахстан и Синьцзян соединены горами и реками, имеют схожую культуру и экономически дополняют друг друга, Казахстан играет важную роль в открытии сотрудничества Синьцзяна с внешним миром. СУАР КНР является ключевым регионом экономического пояса Шелкового пути, а также авангардом и основной позицией китайско-казахстанского сотрудничества и высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь". Синьцзян Китая и Казахстан имеют большой потенциал и широкие перспективы для обмена и сотрудничества в различных областях.
По случаю открытия нового "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений успешный визит президента Токаева в Синьцзян способствует дальнейшему укреплению политического сопряжения в области развития между Синьцзяном Китая и Казахстаном, углубит взаимовыгодное сотрудничество в областях экономики и торговли, взаимосвязанности, производственной мощности, сельского хозяйства, туризма и т.д., а также внесет очередной вклад в развитие вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
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