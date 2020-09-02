Детектор для коронавируса: разработчики прибора для обнаружения патогенов COVID-19 рассказали о его особенностях

На форуме "Армия-2020" был представлен медико-биологический прибор "Детектор-БИО", который способен определять наличие и концентрацию в помещении бактерий, токсинов и вирусов, в том числе возбудителя COVID-19. О возможностях и сфере применения изделия RT рассказали представители разработчиков аппарата — заведующий отделом природно-очаговых инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Артём Ткачук и начальник Специального конструкторского бюро №7 Красногорского завода имени С.А. Зверева Николай Тышкунов.

— Как возникла идея создания такого детектора?

Артём Ткачук: Автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов "Детектор-БИО" был разработан в рамках Федеральной целевой программы по обеспечению химической и биологической безопасности. Эта работа была начата в 2015 году под патронажем Министерства здравоохранения. Это была целая серия работ, направленных на создание отечественных устройств, которые могли бы обнаруживать в автоматическом и полуавтоматическом режиме патогенные биологические агенты в окружающей среде, прежде всего в воздухе. Комплекс способен обнаруживать достаточно большое количество вирусов, бактерий, токсинов — до 86 мишеней.

— Как удалось "натренировать" детектор на коронавирус?

А. Т.: Мы стали свидетелями беспрецедентного по масштабу распространения такого опасного инфекционного заболевания, как COVID-19. Естественно, мы не могли остаться в стороне от этой проблемы. "Детектор-БИО" способен определять наличие опасных, представляющих угрозу для здоровья человека концентраций вируса в воздухе. Определяет он это с помощью полимеразной цепной реакции. То есть так же, как и происходит анализ у нас в лаборатории.

— Насколько точны данные прибора?

А. Т.: При разработке детектора мы использовали проверенные и хорошо изученные методы диагностики и детекции патогенных биологических агентов, такие как иммунофлуоресцентный анализ, а также полимеразная цепная реакция в режиме реального времени. Поэтому точность комплекса высокая, он способен обнаружить концентрации на уровне фоновых значений. Его чувствительность сопоставима с методами в классической биологической лаборатории.

— Способен ли прибор определять не только наличие вируса, но и степень его концентрации, опасность её для человека?

А. Т.: Один из методов, используемых в детекторе, — это ПЦР в режиме реального времени, а основной принцип ПЦР — это не только определение наличия или отсутствия какого-то патогенного биологического агента, но и вычисление его концентрации. Поэтому технические характеристики прибора позволяют нам определить количество вируса на определённый объём воздуха.

— Какой объём помещения можно исследовать с помощью Вашего детектора?

Николай Тышкунов: Объём исследуемого помещения в данной модификации — 100 квадратных метров. На автоматический анализ пробы воздуха уходит от десяти до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов. Прибор предназначен для использования в местах массового скопления людей. Это досмотровые зоны аэропортов, железнодорожных вокзалов, места массовых мероприятий, стадионы. Также он может быть использован в системе национальной безопасности Российской Федерации.

— Есть ли в мире аналоги Вашего прибора?

Н. Т.: Несколько стран занимаются аналогичными разработками по системам биобезопасности. Это Южная Корея, Сингапур и, конечно, Соединённые Штаты. Но каждое изделие имеет свои особенности. Наше отличается высокой степенью автономной работы. Так, в режиме работы по идентификации биологической угрозы степень автономности нашего детектора — 30 дней без привлечения оператора.

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