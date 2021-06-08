Долгожданный праздник красоты и грации состоялся в Алматы

Долгожданный в мире художественной гимнастики «праздник красоты и грации», организованный одной из крупнейших школ города, состоялся в Алматы. С 3 по 6 июня «Школа художественной гимнастики Натальи Кузнецовой» при поддержке «Mon Amie» и «Collistar» провела международный турнир «Достык». Главный судья соревнований Анастасия Журавлева рассказала об особенностях организации и проведения турнира.





Расскажите немного о вашем турнире: каков масштаб ваших соревнований, что это за турнир и почему решили провести его именно сейчас?

- «Достык» - это наш традиционный турнир, мы проводим его уже более 20 лет в первый месяц лета. В этом году мы решили приурочить соревнования к 1 июня – Дню защиты детей, так как гимнастика, все-таки, преимущественно детский вид спорта. В турнире в этот раз приняли участие 30 команд из 5 стран – это Казахстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан и Азербайджан. Нашу страну представляли команды из 10 городов. При этом, несмотря на непростую ситуацию в мире, турнир вновь собрал рекордное количество участниц. Также в этом году «Достык» поддержали и выступили спонсорами наши партнеры – компания «Mon Amie» и бренд «Collistar», преподнеся участницам ценные подарки, за что мы им очень благодарны. Это, на самом деле, весьма символично: художественная гимнастика всегда являлась олицетворением красоты, грации и женственности, тогда как «Mon Amie» и «Collistar» являются одними из наиболее крупных и известных компаний в области бьюти-индустрии, и очень здорово, что девочки имеют возможность получить ценные призы, которые помогут им еще больше раскрыть свою женственность и природную красоту.





Как вам удалось организовать столь масштабные соревнования в условиях пандемии? Были ли сложности?

- Безусловно были некоторые особые нюансы при организации соревнований. Естественно, нами соблюдаются условия карантинного режима, прописанные в постановлениях главного санитарного врача, соревнования проводятся при пустых трибунах, систематически осуществляется проветривание зала и влажная уборка, все посетители СРК «Баганашил», на базе которого мы проводим турнир, проходят контроль термометрией, а также регистрацию через приложение “Ashyq”, все участники соревнований прошли ПЦР-тестирование. Кроме того, мы были вынуждены отказаться от традиционного яркого парада открытия соревнований в целях соблюдения карантинных ограничений.





Ваша школа ежегодно проводит 4 крупных турнира и из года в год бьет рекорды по количеству гимнасток, постоянно расширяет географию стран-участниц. В чем секрет такой популярности?

- Думаю, что нашим гостям нравится то, как мы организуем соревнования. Для нас это каждый раз целое событие с очень тщательной подготовкой по каждому аспекту. Более того, у нас действительно очень хорошая спортивная база: зал, соответствующий международным требованиям, профессиональный помост и ковровое покрытие высокого качества, правильные параметры освещения и температурного режима, большая площадь зала – за что спасибо нашему давнему партнеру СРК «Баганашил». Также мы всегда даем возможность выступить всем желающим, гимнасткам любого возраста и уровня подготовки, разделяя их на соответствующие категории. Так дети получают возможность опробовать свои силы и побороть страх выступления, все получают ценные призы и памятные подарки. Кроме того, статус наших соревнований позволяет детям выполнять спортивные разряды. В общем и целом, мы прилагаем все усилия для того, чтобы проводимые нами турниры становились настоящим праздником красоты и юности, приносили полезный опыт и удовольствие участницам и всегда проходили на высоком профессиональном уровне. Также мы хотели бы выразить благодарность всем нашим гостям за участие в соревнованиях и подготовку своих команд, что создаёт особый соревновательный дух и здоровую конкуренцию среди гимнасток.

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