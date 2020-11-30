Электромобильный Казахстан: интервью директора завода "СарыаркаАвтоПром" Сырым Сайранбековича Семейбаева

Костанай. 28 ноября. Kazakhstan Today - О тенденциях развития в Казахстане новых энергетических транспортных средств рассказывает в интервью директор завода "СарыаркаАвтоПром" Сырым Сайранбекович Семейбаев, передает Kazakhstan Today.





СарыаркаАвтоПром" - это лидер отечественного машиностроения, крупнейший завод в Казахстане, и первое в стране предприятие, которое наладило выпуск автомобилей методом мелкоузловой сборки CKD (Сomplete knock-down - "полноразборный"). Завод выпускает для рынка Казахстана и ближнего зарубежья авто различных брендов, в том числе электромобилей, сообщает информационная компания Урумчи.

Недавно в Казахстане открылся первый Национальный павильон отечественных электромобилей. Каковы его цели?

- Национальный павильон отечественных электромобилей открылся в октябре текущего года в городе Нур-Султан. Салон призван обратить внимание казахстанцев на экологически чистый вид транспорта.

Здесь жителям и гостям столицы предлагается опробовать новейшие технологии, которые, помимо экологического фактора, обладают уровнем комфорта, непостижимым для традиционных авто.

Уверены, что появление необычного для авторынка Казахстана объекта будет способствовать развитию в стране производства электрокаров с экспортной ориентацией и необходимую для них инфраструктуру.

Помимо долгосрочных планов, какие вопросы решил павильон уже на стадии открытия?

- Начнем с того, что в столице Казахстана функционирует не так много зарядных станций - немногим более 50. А вот только на территории одного нашего павильона одновременно можно заряжаться 25 электромобилям. Здесь для этого выделены специальные зоны.

Кроме того, мы понимаем, что даже с появлением функции онлайн-приобретения машин, клиенты все же отдают предпочтение зрительной и тактильной оценке будущей покупки. С учетом этого фактора, павильон дает полноценный выбор казахстанцам.

Какие модели электромобилей представлены в новом салоне?

- В павильоне представлены электромобили производства костанайского завода "СарыаркаАвтоПром", который уже имеет опыт выпуска электротранспорта на территории страны.

В салоне уже можно "открыть" для себя модели бренда JAC. Это JAC IEVS4 и JAC IEV7S. Последний, к слову, в октябре текущего года попал в Книгу рекордов Гиннеса России за самый продолжительный заезд без подзарядки. Отметка "семерки" была равна 376 км, что на 100 км больше заявленного производителем.

Отвечают ли мощности костанайского завода критериям международных партнеров, чтобы производить технику нового поколения?

- "СарыаркаАвтоПром" - это лидер отечественного машиностроения, крупнейший завод в Казахстане, и первое в стране предприятие, которое наладило выпуск автомобилей методом мелкоузловой сборки CKD. Мелкоузловая сборка подразумевает под собой комплекс сложных операций по сварке и окраске кузовов.

В цехах трудятся порядка 2000 человек, каждый из которых профессионал своего дела. А для обучения нового персонала разработаны международные программы по повышению квалификации, в том числе свою деятельность осуществляет и Университет САП.

Уровень качества здесь полностью соответствует всем критериям брендодержателей. Потому, взаимное сотрудничество только наращивает свои обороты.

Отметим, что обязательства перед государством, прописанные в Соглашении о промышленной сборке с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан выполнены заводом досрочно, что лишь подчеркивает градацию предприятия и статус надежного партнера.

Завод "СарыаркаАвтоПром" - единственное в Казахстане предприятие, которое выпускает все виды транспорта. Скажите, помимо электромобилей, в каких сферах идет развитие экотехники?

- Мы действительно внимательны к охране окружающей среды, поэтому одним из приоритетных задач перед заводом стоит развитие транспорта на альтернативном топливе.

Сегодня, нами уже производятся электробусы, которые курсируют на маршрутах в городах Нур-Султан, Павлодар и Актау. Надо отметить, что Актау - первый город в Казахстане, где электрические автобусы вышли на регулярное сообщение. А вскоре визитные карточки страны - курортные зоны, такие как Боровое, тоже могут перейти на экологически чистый вид транспорта.

Повышение уровня безопасности пассажиров и экологическая сохранность городов и областей страны стали возможными благодаря Программе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по обновлению и модернизации общественного транспорта отечественными электробусами, которая осуществляется совместно с АО "Фонд развития промышленности".

Отразилась ли на реализации проектов пандемия?

- Касательно производства и планов - нет. В самый пик пандемии, в марте, мы запустили новую линейку производства автомобилей Chevrolet, что несомненно знаковое для нас событие.

Кроме того, заводу в этом году исполнилось 10 лет, и мы планировали и осуществили выпуск 100-тысячного автомобиля, который пришелся на основной бренд предприятия - JAC.

А вот что касается формы труда, то - да. С первого дня пандемии завод был переведен на особый режим во избежание проникновения вируса на производство. Это и плановая многоразовая проверка всего персонала, и обработка всех помещений, и, даже, производство собственной техники для дезинфекции и стерилизации больших площадей. Все эти меры, в первую очередь, для безопасности наших сотрудников, и уже потом для обеспечения запланированных объёмов.

Еще важно, что "СарыаркаАвтоПром" занимается производством спецтехники для борьбы с COVID-19. В текущем году это 438 полностью укомплектованных медоборудованием автомобилей скорой медицинской помощи класса А, В и С на базе JAC Sunray, 200 санитарных транспорта на базе Chevrolet Damas и 100 передвижных медицинских комплекса на базе автобусов Yutong.

Надеемся, что вскоре мы сумеем сообща побороть этот вирус, и уверены, что наша техника в этом не подведет.

Не могли бы поделиться планами вашей компании относительно электромобилей на предстоящий год и на перспективу?

- В предстоящий год нами запланировано широкое производство электромобилей для рынка Казахстана и ближнего зарубежья.

Сегодня, к примеру, уже прорабатывается вопрос поставки 1000 единиц электрических JAC казахстанского производства на курорты Крыма. В России планируют запустить проект каршеринга, рассчитанный как на туристов, так и на местное население.

Вопрос создания каршеринга электромобилей открыт и для Казахстана, что позволит каждому лично ощутить все плюсы транспорта на альтернативном топливе.

Нужно понимать, что электромобили уже создают большую конкуренцию рынку авто во всем мире, определяя прогресс бережливого отношения общества к окружающей среде. Эта тенденция, рано или поздно, придет и к нам. Мы будем трудиться, чтобы ее появление в нашей стране не было долгим.

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