Музыканты алмаатинского джазового клуба EverJazz рассказали о джазе

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Биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана - эксперт
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В ходе российской СВО на Украине были вскрыты сведения о засекреченной деятельности американских биолабораторий на ее территории. Их расположение за пределами США позволяло Вашингтону проводить исследования по созданию инструментов биологической войны, не ставя под угрозу собственное благополучие. Аналогичные центры Штаты создают по всему миру, в том числе в постсоветских странах. Казахстан также сотрудничает с американской стороной в этой сфере. Но лаборатории, в которых изучаются такие патогены, как конго-крымская лихорадка, хантавирусы, сибирская язва и туляремия, - прямая угроза национальной безопасности для стран, в которых они находятся. Какие уроки стоит вынести из полученных на Украине данных, в интервью "Евразия.Эксперт" оценил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Виктор Николаевич, 26 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что США превратили украинскую территорию в полигон для военно-биологических экспериментов. Какие угрозы несла деятельность американских биолабораторий на Украине?
- Биолабораторий на территории Украины было около тридцати. Там разрабатывались биопатогены чумы, туляремии и многих других болезней. Они создавали беспилотники с контейнерами, в которых можно было зараженных комаров отправлять куда угодно, поэтому такая деятельность составляла очень большую опасность.
Найденные на Украине данные подтверждают работу американцев с опасными патогенами и штаммами вирусов, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия. Какие уроки из этого актуально извлечь странам СНГ?
- Уроки простые, но весьма важные: даже находясь под влиянием Соединенных Штатов, нужно помнить о жизни собственного населения, беречь его. Не допускать создания подобных организаций на своей территории, потому что они направлены не на ее защиту, а на истребление ее жителей. Подчеркну, ведется работа не только на подчинение населения, но именно на его истребление.
Почему американцы не сконцентрируют работу над биооружием на своей территории, зачем им лаборатории на постсоветском пространстве?
- Самое любопытное при этом, что подобные биолаборатории запрещены на территории Соединенных Штатов. У себя они такие объекты не создают, потому что берегут жизни американского населения. А вот за границей, тем более на территории бывших республик Советского Союза, строят такие биолаборатории с удовольствием, потому что жизни этих людей для них ничего не стоят. Для американцев они люди второго сорта.
Именно поэтому они проводили эксперименты среди украинских военных, вкалывали, прививали им различные болезни, пытались на них отработать способы противодействия и лечения этих болезней. Все это должно быть известно всему миру.
В Казахстане уже действует построенная на деньги Пентагона Центральная референс-лаборатория в Алма-Ате, которая имеет третий уровень биологической опасности. Строительство лаборатории с четвертым уровнем запланировано казахстанским руководством до 2025 г. Этот уровень означает высокий индивидуальный и общественный риск изучаемых вирусов, эффективных мер в борьбе с большинством из которых не существует. Почему в России с тревогой относятся к таким проектам на казахстанской территории?
- Казахстан - это пограничная с нами страна, и то, что происходит там, может впоследствии отразиться и на нашей безопасности. Тем более миграция казахского населения в Россию достаточно большая.
Обнаруженные на Украине биолаборатории США и пандемия стали поводом для создания нового подразделения коллективных сил ОДКБ. В ходе учений в Жамбылской области Казахстана, которые прошли осенью 2022 г., впервые было задействовано совместное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Какие еще меры актуально предпринять для обеспечения биологической безопасности России и ее союзников?
- Как мне кажется, этих мер достаточно. Но важны и информационно-пропагандистские меры. Мир должен знать, что представляют собой Соединенные Штаты - самое террористическое государство мира. Мало того что они нападают на различные государства, истребляют там правительства, сеют хаос и проводят цветные революции, но они еще и занимаются противозаконной деятельностью, нарушают все международные конвенции и ведут дело к истреблению населения стран, которые выбирают в качестве своих "подопытных пациентов".
Источник: беседовал Владимир Крапоткин, информационно-аналитическое издание "Евразия.Эксперт"
Шахиза Визарат: Я, безусловно, считаю сегодняшнюю политику России разрушением мировой монополии Запада
11.11.2022, 14:00 15926
Фото: bigasia.ru
15-16 сентября 2022 года в Самарканде состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором приняли участие лидеры государств - членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные лидеры. В рамках саммита президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч с руководителями ряда стран, в том числе с новым премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Саммит в Самарканде показал, в каком направлении будут развиваться новые институты международного сотрудничества и какие именно принципы составят фундамент будущего миропорядка. Стратегические вопросы взаимодействия России и Пакистана в эпоху разворота на Восток обсудил с доктором Шахидой Визарат, деканом колледжа экономики и социального развития Института управления бизнесом г. Карачи, Пакистан, генеральный директор телеканала "Большая Азия" и интернет-сайта bigasia.ru Александр Лебедев.
Александр Лебедев:
Профессор, добрый день! Спасибо большое, что нашли время поговорить с нами о стратегических вопросах развития российско-пакистанских отношений. Какими сегодня Вы видите отношения между Россией и Пакистаном в сфере политики и экономики?
Шахида Визарат:
- Я очень рада нашей встрече. Мне довелось несколько раз принимать участие в международных конференциях, организованных Российской Федерацией. На них обсуждалось развитие Шанхайской организации сотрудничества и те важнейшие вопросы двустороннего взаимодействия, на которых вы сделали акцент. Развитие взаимной торговли имеет большое значение для наших стран. Так, Россия в последние годы наращивает объемы экспорта в Пакистан, такой же процесс можно наблюдать и в обратном направлении. Обе стороны в первую очередь заинтересованы в развитии стратегических экономических отношений. При этом экономическая ситуация в мире представляется весьма драматичной, резко изменившись после 11 сентября 2001 года. За последние 20-25 лет мы наблюдали крушение многих действующих правительств, в первую очередь речь идет о трагических событиях в Афганистане, Сирии и Ливии. Сегодня экономическая ситуация в Пакистане очень сложная, наша экономика переживает период спада. Экономика же неразрывно связана с политикой, поэтому ограничения и санкции, вводимые в течение нескольких лет Соединенными Штатами против ряда стран, прежде всего Китайской Народной Республики и России, действительно бьют по их экономическим системам. Западные державы, в том числе США и Великобритания, диктуют так называемый мировой порядок, основанный на правилах, целью которого является возвращение развивающихся стран к периоду конца Второй мировой войны, то есть фактически к колониальной эпохе, что полностью противоречит интересам наших государств. Я, безусловно, считаю сегодняшнюю политику России разрушением монополии в мировой политике, единых правил, которые диктует Запад. Ее итогом является создание многополярного мира, и именно поэтому укрепление экономических, политических связей, а также взаимодействие в сфере безопасности крайне важны для дальнейшего развития наших стран.
Как Вы считаете, период экономического спада - это процесс объективный или субъективный? Он был вызван внутренними причинами или же произошел в результате влияния внешних факторов?
- Давайте обратимся к истории экономического развития Пакистана. До 1980 года наша страна процветала, и мы не брали крупных займов у международных финансовых институтов, как, например, сейчас. Но в конце 1980-х и 1990-х Пакистан вернулся к парламентско-демократической форме правления, и это был один из наиболее драматичных периодов, поскольку власти в те годы неоднократно обращались к международным финансовым институтам, в частности к Международному валютному фонду (МВФ) за крупными займами. Проблема в том, что, когда развивающаяся страна, как наша, обращается за помощью к МВФ, она должна платить слишком высокую цену за эти заемные деньги, что в определенной степени тормозит наше экономическое развитие и, соответственно, влияет и на общественную жизнь. Дело в том, что условия Международного валютного фонда очень жесткие. Они включают в себя определенную программу, требования к потребительской корзине населения, что в конечном итоге блокирует или значительно замедляет темпы экономического развития. Страна начинает брать дополнительные займы, попадает в "долговую ловушку", а имеющихся средств не хватает даже для обслуживания внешнего долга. Экономический кризис оказал сильное влияние и на социальную сферу, в частности на рост преступности, одним из распространенных видов которой в нашей стране является похищение людей. К сожалению, наша страна не усвоила уроков, полученных в 1980-е годы после займов у международных финансовых организаций. В настоящее время власти Пакистана вновь обращаются в МВФ, получая взамен грабительские программы помощи.
Возвращаясь к стратегическим отношениям Пакистана и России. Мы точно не являемся страной, которая обращается со своими партнерами как МВФ, поскольку у нас разные методы. И в российской прессе было очень много публикаций о том, что смена премьер-министра вашей страны весной 2022 года произошла под давлением Соединенных Штатов Америки. Интересно, что это случилось практически сразу после визита экс-премьера Пакистана в Москву. Как Вы считаете, имело ли место определенное давление извне или же все дело в совокупности объективных и субъективных факторов?
- Трудно оценить, насколько бывший премьер-министр Имран Хан за 3,5 года пребывания у власти стал близок к России или, например, к Китаю. При этом действительно имели место разногласия между экс-премьер-министром и начальником штаба сухопутных войск генералом Баджва. На мой взгляд, эта отставка в какой-то степени была спровоцирована с внешней стороны, то есть произошла под внешним давлением.
Тогда у меня еще один вопрос. Есть ли вероятность, что действующая администрация и политические элиты будут искусственно сдерживать развитие российско-пакистанских отношений?
- Сегодня тремя крупнейшими партиями в нашей стране являются Пакистанская мусульманская лига Наваз, Пакистанская народная партия и Партия движения за справедливость. Они придерживаются традиционной повестки дня, которая на протяжении многих лет была связана прежде всего с влиянием Соединенных Штатов. Не могу сказать о каком-то системном или официальном давлении. Но очень многие решения по ключевым проектам в Пакистане принимаются не в самой стране, а за ее пределами. Таким образом, существует фактически два уровня ограничений, которые накладываются на политику Пакистана. Прежде всего, это, конечно, позиция западных стран и англосаксонского мира, который делает все возможное, чтобы остановить, затормозить или в какой-то мере ограничить движение навстречу России. Второй уровень - это, конечно, Индия, которая также со своей стороны будет делать все от нее зависящее, чтобы затормозить движение РФ и Пакистана навстречу друг другу.
2 октября 2017 Вы выступали в Московском государственном университете на тему развития сотрудничества Пакистана с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Как изменились китайско-пакистанские отношения за последние 5 лет?
- Китайская Народная Республика и Республика Пакистан являются стратегическими партнерами, но бывшее руководство нашего государства приостановило несколько совместных проектов с этой страной, поэтому сегодня мы не наблюдаем такого тренда на интенсификацию взаимодействия, как в предыдущие годы. И несмотря на то что правительства обеих стран подтверждают стремление к сотрудничеству, реализация совместных проектов замедляется.
Поскольку экономика всегда является лакмусовой бумажкой в отношениях между странами, скажите, растет ли товарооборот Пакистана с США?
- На данном этапе товарооборот нашей страны как с США, так и с Европейским союзом действительно растет, но важно понимать, что это продолжение колониальной политики, которая является наследием прошлого.
Согласны ли Вы с точкой зрения, что приоритеты Пакистана сегодня смещаются с Запада на Восток? Означает ли это, что Пакистан, находясь в Азии, будет разворачиваться на Восток и постепенно выходить из-под влияния Запада, Евросоюза и США?
- Пакистан, безусловно, заинтересован в развитии отношений со странами Азиатского региона, но наша страна все еще находится под сильным влиянием США и Великобритании, которые обращаются с Пакистаном как с раненой птицей.
Пакистан на протяжении уже 5 лет является членом ШОС. Работа в этом формате как раз может помочь не только вылечить птицу, но и дать ей возможность расправить крылья и взлететь на уровень 1980-го года.
- Это действительно может стать решением многих наших проблем, и я неоднократно на протяжении многих лет говорила, что Пакистан выступает за интеграцию со странами региона и что секрет спасения Пакистана в определенной степени заключается в отходе от западного мира и укреплении сотрудничества со странами нашего региона, прежде всего с Афганистаном, Ираном, Турцией, Китаем и другими.
Это очень важный фактор, потому что США будут торговать и развивать экономическое сотрудничество только с теми странами, чьи ценности соответствуют западным. Мы абсолютно точно понимаем, что ценности Пакистана не могут сегодня соответствовать идеалам западного мира.
- Меня тоже удивляет, почему Пакистан продолжает ждать денег от Соединенных Штатов. Ведь на сегодняшний день Пакистан - страна, обладающая богатейшими запасами природных ресурсов. Еще одним значимым фактором для Пакистана является его географическое положение. Благодаря этим преимуществам наша страна как раз и может "исцелиться". Проблема в том, что Пакистан предоставлял свою территорию американцам бесплатно, что удивительно. И сегодня перед нами стоит задача начать масштабную разведку наших природных ресурсов, развивать промышленное производство и продавать уже конечные продукты, а не вновь занимать деньги, в частности, у США.
Здесь есть очень серьезная ремарка. Я говорю сейчас не о ценностях географического позиционирования в регионе, а о культурном коде. На мой взгляд, главная ценность и объединяющий фактор на Востоке - мусульманская культура, традиции и ценности, история народа, которая не совпадает с миром англосаксов.
- Действительно, самое важное - это человеческие ценности, которые мы все уважаем, и вы знаете, что те идеалы, которые были привнесены Соединенными Штатами, абсолютно противоречат нашим, мусульманским. Мы их не принимаем, поэтому, конечно, поддерживаем собственные ценности.
Сегодня мир делится по ментальным основаниям. Может быть, и эксперты, и политики должны консолидировать свою точку зрения и заявить: "Нет, мы должны изменить политику Пакистана"?
- Могу сказать, что простые люди как раз об этом и думают. Но, с другой стороны, существуют правящие элиты, которые не спешат менять свои взгляды и у которых есть собственные приоритеты.
В России не так давно главной ценностью тоже являлись деньги. Но в последнее время мы начинаем понимать, что это не так. И основной ценностью становятся сила духа народа и государства и сила оружия. А в Пакистане население практически в 2 раза больше, чем в России. И если в России проживает 20 млн мусульман, то в Вашей стране практически консолидированное общество в религиозном плане, а также мощная армия.
- Вы абсолютно правы. В Пакистане также уважают и ценят эти ценности и приоритеты, в том числе человеческие отношения и семейные узы. Именно это и сближает наши страны и в культурном плане, и в экономическом. Для России и Пакистана очень важно усиливать экономическое сотрудничество и интеграционные процессы, но, несмотря на это внутреннее желание населения нашей страны, все-таки прогресс происходит крайне медленно. В то же время я бы хотела обратить ваше внимание на то, что этот процесс будет замедляться до тех пор, пока Соединенные Штаты будут в значительной степени доминировать при принятии решений Пакистаном. С другой стороны, Россия должна не смотреть на Пакистан через призму отношений с Индией, а предпринимать определенные шаги и усилия для активного сотрудничества и прямого диалога с нашей страной.
Это очень важный тезис, поскольку существует аксиома, что путь в бизнес, политику и сотрудничество лежит исключительно через знания. Многие наши коллеги говорят, что знают настроения в Пакистане, и большинство людей там на стороне не России в проведении этой спецоперации, а Украины, потому что "большой обижает маленького".
- Я не совсем согласна с этим. В Пакистане по-разному относятся к специальной военной операции на Украине: образованные люди преимущественно читали и знают о тех причинах, которые вынудили Россию начать эту операцию. Особое возмущение среди местного населения вызвала информация о специальных химических лабораториях, которые размещались на территории Украины под руководством США. Это спровоцировало резко негативную реакцию в нашей стране. Российская сторона также должна понимать, что существует колоссальное лобби, которое противостоит сотрудничеству РФ и Пакистана. Речь идет, в частности, о лоббировании со стороны США и Индии. Надо еще учитывать, что много дезинформации вбрасывается на наш медийный рынок как со стороны США, так и со стороны Индии.
Мы вышли на самый интересующий меня как руководителя телеканала "Большая Азия" вопрос. Есть ли в Пакистане какая-то группа медийных компаний, лояльных к России, которые могут рассказывать о России в позитивном или как минимум объективном ключе?
- Я постараюсь это выяснить.
Как вы знаете, наш канал называется "Большая Азия" и наш слоган: "Открываем Азию для России". В России очень многие понимают, что у нашей страны есть отношения с Китаем, Пакистаном, с другими государствами; есть привилегированные партнеры, к которым де-юре относится Индия. Но это не означает, что мы не можем узнавать о традициях и культуре Пакистана. Многие иностранные коллеги удивляются, что у нас нет лоббистского диктата в СМИ. Я могу сказать, что мы открыты для сотрудничества, которое помогло бы выстроить мост для реальных отношений в медийной сфере между Россией и Пакистаном.
- Очень приятно слышать от такого джентльмена о важности и желании выстраивать стратегические культурные и экономические отношения между нашими странами.
Любая работа экспертов за рамками научных рассуждений должна подразумевать практическую деятельность. Надеюсь, мы сделаем следующий шаг к обсуждению сотрудничества в медийной сфере.
- Несколько лет назад я была в Брюсселе и неожиданно для себя включила телеканал Russia Today. Я была глубоко потрясена той правдивой информацией, которую передавал этот канал. По сравнению с тем, что транслируют BBC или CNN, разница просто колоссальная. Вернувшись в Пакистан, я стала спрашивать у всех, почему информация различается до такой степени и когда российское телевидение, какой-либо российский телеканал придет и начнет вещание в нашей стране.
Я люблю говорить, что микрофон - это "универсальная открывашка". Я буду очень рад, если среди ваших коллег, занимающихся разработкой экспертного мнения, появятся наши коллеги, специалисты из медиасферы.
- Я полностью поддерживаю эту идею, и мне нравится ваша метафора "открывашки". Надеюсь, что в ближайшее время канал "Большая Азия" будет представлен у нас в стране и мы все в Пакистане будем смотреть его.
Не думаю, что это просто, но хорошо, если так произойдет. Предлагаю вместе подумать о неких практических шагах по созданию информационного моста дружбы, доверия и сотрудничества. Я уверен, что по этому мосту мы сможем провести и экономические вопросы, и политические, и культурные. В современном мире самой надежной опорой является медиаресурс. Спасибо огромное за столь важный для нас и интересный разговор.
- Да, большое спасибо вам за приглашение!
СПРАВОЧНО:
Доктор Шахида Визарат - профессор и декан колледжа экономики и социального развития Института управления бизнеса города Карачи, Пакистан. Она получила степень магистра в Университете Вандербильта, США и степень доктора философии по экономике в Университете Восточной Англии. Она является автором трех книг и более 80 научных работ, опубликованных в международных и национальных журналах и газетах. В сферу ее интересов входят вопросы экономической политики, проблемы продовольственной безопасности, изучение международных финансовых институтов, конфликтов и многое другое.
Интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным
05.11.2022, 15:00 83446
Фото: академик КазНАЕН, доктор химических наук Александр Ильин
В Казахстане наблюдаются вспышки заболеваний скота, академик КазНАЕН, доктор химических наук Александр Ильин рассказал о возможностях борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
KAZAKHSTAN TODAY:
- Добрый день, уважаемый Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
А. Ильин:
- Начну с того, что по базовому образованию я химик, поэтому буду отвечать на ваш вопрос - очень интересный, действительно, всех волнующий - как химик, который занимается разработкой противовирусных и вообще противоинфекционных лекарственных средств уже много лет.
Первое - глобальный рост температуры приведет к тому, что экваториальная зона, в которой сконцентрировано биоразнообразие растений, грибов, насекомых и животных, а также возбудителей заболеваний, связанных с ними, будет расширяться. В Казахстан будут периодически заноситься тропические инфекции.
ВОЗ уже опубликовала список патогенов, которые могут вызвать следующую пандемию, и все они являются вирусами: Эбола, Марбург, Ласса, крым-конго, коронавирус MERS, Нипах и Хендра, Чикунгунья и Зика.
Второй причиной и источником биологических угроз является увеличение поголовья сельскохозяйственных животный, свиней, птиц и аквакультур в примышленном секторе производства белковых продуктов.
Поголовье животных в мире, по данным ФАО (в млн голов), составляет: КРС - 1300, МРС - 2100, свиней - 900, лошадей - 61, кур - 11 000. Количество домашних животных (кошек и собак) в мире достигло 400 млн.
Общее мировое производство пищевой рыбы, моллюсков и ракообразных достигло 171 млн тонн. Из них искусственно культивировано 80 млн тонн морских животных. Данное направление отрасли активно развивается и в Казахстане.
Широкое и бесконтрольное использование лекарственных средств, в первую очередь антибиотиков, вызывает появление резистентных форм вирусов и бактерий. Следом наступает целый каскад биологических процессов: это обмен между популяциями микроорганизмов генами, устойчивыми к воздействию лекарственных средств, это освоение новых "хозяев" - и мы как раз живем в это время.
В настоящее время идентифицировано более 600 видов возбудителей заразных болезней у сельскохозяйственных животных, около 400 видов - у домашних плотоядных животных и 1400 видов - у человека.
Совместное сосуществование крупных агломераций человека и сельскохозяйственных животных, тесный каждодневный контакт человека и домашних животных приводит к обмену патогенами.
Около 60% заразных болезней человека являются зоонозами, 80% потенциальных агентов биотеррора являются возбудители зоонозов.
Глобальная эпизоотическая обстановка крайне неблагоприятна и продолжает ухудшаться.
Если раньше эпидемии случались, условно, раз в 100 лет (можно вспомнить чуму, холеру, испанку, которая, как выяснили позже, была свиным гриппом), то сейчас для человека привычны грипп, ОРВИ, эпидемия коронавирусной инфекции, а следует ожидать появления и новых инфекций - это та реальность, в которой мы живем. Распространению инфекции способствует мобильность человеческой популяции. Если раньше инфекция могла не попасть на другой континент (когда испанцы занесли в Америку оспу, коренные жители от оспы вымерли практически полностью), то сейчас инфекционный агент может распространяться за считанные часы самолетом. Это сегодняшняя реальность. Отсюда актуальность тех работ, которые выполняются АО "Научный центр противоинфекционных препаратов", которое я возглавляю и которое финансируется из бюджета государства. Хочу заметить, что в данном случае наш центр - хороший пример дальновидности правительства Казахстана, потому что он был создан тогда, когда такой реальности не существовало. Не стоял в 2004 году так остро вопрос лекарственной устойчивости, антибиотикоустойчивости, но центр был создан, и задачей его была разработка новых противоинфекционных препаратов.
Поэтому так получилось, что как раз к началу эпидемии у нас был готов препарат для борьбы с коронавирусом. В январе 2020 года я заявил, что необходимо срочно использовать разработанный препарат для борьбы с коронавирусом.
- С чего началась Ваша работа именно в этом направлении?
- Я в свое время в Казахстане был разработал один из первых и необычных по своему эффекту противовирусный ветеринарный препарат. Он был запатентован, зарегистрирован в ряде стран. В производственных условиях он был испытан. Были проведены испытания на десятках тысяч голов, на целых хозяйствах в разных регионах Казахстана. Производственные испытания подтвердили высокую эффективность ветеринарного препарата.
Из этих исследований и испытаний возникла идея лекарственного препарата для лечения ВИЧ/СПИДа.
- Как назывался препарат, о котором Вы говорите?
- Никак не назывался. Необходимы были клинические испытания для его регистрации. Когда МЗ РК окончательно отказался проводить исследования, меня пригласил посол Армении и предложил провести разработку и клинические испытания препарата для лечения ВИЧ/СПИДа в Армении, и, конечно, я согласился. В конце 90-х на границе Армении и Грузии началась эпидемия ящура "Азия-1", и тогда ко мне обратился с просьбой министр Серж Саргсян, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы остановить эту эпидемию. Я в короткий срок синтезировал необходимое количество нового препарата на базе нашего казахстанского ветеринарного препарата, и мы с армянскими ветеринарами под общим руководством Т.Э. Агаджаняна в течение месяца все очаги ящура на территории Армении ликвидировали. МСХ РА докладывали о ликвидации ящура в МЭБ (Международное эпизоотическое бюро) в Великобритании. Для реализации предложенных мной проектов НИР в 2004 году в Казахстане было создано РГП "Научный центр противоинфекционных препаратов".
В научном центре мы успешно закончили разработку и испытания препарата для лечения мультирезистентного туберкулеза ФС-1. В Казахстане в это же время проводила испытания своих противотуберкулезных препаратов компания Johnson & Johnson, и я считаю, что мы если не "выиграли" это своего рода соревнование, то результаты у нас точно не хуже. Результаты по эффективности у нас лучше, чем у других, более того, казахстанский препарат вызывает восстановление чувствительности к антибиотикам и противотуберкулезным препаратами, а разработки зарубежных коллег показывают появление к их препаратам новых устойчивых форм туберкулезной палочки. Это две принципиальные разницы. Мы готовим сейчас публикации по проведенным исследованиям, и предварительные данные говорят о том, что препараты компании Johnson & Johnson в сочетании с нашим препаратом увеличивают свою эффективность так же, как и все другие. Так что работа наша завершилась с очень хорошими результатами, эффективность ФС-1 биостатистическим анализов первичных данных завершенных клинических испытаний подтвердила аудиторская компания из Германии.
- У этого препарата есть название?
- Над названием мы еще думаем. Мы его запатентуем, и, я надеюсь, этот препарат станет казахстанским брендом.
Такого же уровня исследования - это те разработки, о которых вы говорили с нашим партнером Тимуром Хусаиновичем Измайловым (гендиректор НПО "Казфармаком"), являющимся, так скажем, представителем второго поколения специалистов, занимающихся моими разработками, потому что его отец активно участвовал в испытаниях того самого моего первого ветеринарного препарата.
Тимур Измайлов обратил мое внимание на отсутствие ветеринарных препаратов, эффективных при быстропротекающих вирусных инфекциях с тотальной смертностью птиц. Взяв за основу препарат, которым был ликвидирован ящур в Армении, существенно улучшил его по эффективности, мы совместно провели полную разработку новых препаратов по всем международным стандартам. "Казфармаком" это все оплачивал, и мы совместно довели препараты до стадии регистрации. Я вполне доволен тем, что 2 новых препарата мы регистрируем тогда, когда это особенно актульно и необходимо. Они называются "Аривир" и "Эвритал". Для меня лично большая удача, что нашелся представитель, я надеюсь, нового поколения предпринимателей, которое вырастет из среднего и малого бизнеса в крупный, и я рад, что это наш земляк, казахстанец. Я вместе с Т.Х. Измайловым встречался с потенциальными покупателями "Аривира" и "Эвритала" и могу сказать, что препараты имеют огромный экспортный потенциал. Для этого нужно запустить их массовое производство.
- Расскажите, что могут эти ветеринарные препараты? Каково их действие?
- Знаете, для представителя каждой профессии, наверное, есть свой идеал. Для меня в области медицинской химии идеалом являются Пастер (Луи Пастер (Louis Pasteur) - ученый, химик, микробиолог, 1822-1895)* и Пауль Эрлих. Оба они нашли революционные способы и вещества для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. А Пауль Эрлих к тому же сформулировал требование к идеальному лекарству, так называемой золотой пуле: одно заболевание - одно лекарство - одна доза. Я, как и все ученые, которые занимаются разработкой лекарственных средств, к этому стремлюсь. Возможность проверить на практике золотую пулю появилась у команды Тимура Хусаиновича (Измайлова) при поддержке МСХ РК в очагах инфекционных болезней перед утилизацией зараженных животных. Меня утешает и радует, что результаты этих экспериментов и фотографии, которые может показать Тимур (Измайлов), приближают меня к тем идеалам, о которых я говорил: одна инъекция - и умирающий бычок, поросенок, птица, кошка или собака встали на ноги. Или агонизирующие цыплята, которые после одной инъекции оживают и встают.
- Мы сейчас можем уже, наверное, оценить колоссальные экономические потери от пандемии и эпизоотий, которые так или иначе перекрестно связаны с заболеваниями животного мира.
- Да, конечно! Это касается той же самой коронавирусной эпидемии - она еще не закончилась, и, я думаю, она надолго. Коронавирусная инфекция от человека уже освоила популяции всех животных, включая домашних и диких, от дельфинов до слонов. Они уже носители SARS Covi-2. Не исключено, что этот штамм вируса мутирует и станет патогенным. Начнется мор от SARS Covid среди сельхозяйственных животных. А это приведет к экономическим потерям. Необходимо противостоять биологическим угрозам. Я считаю, что наш президент правильно обратил внимание на лекарственную безопасность, фармацевтическую безопасность, вовремя поставил задачи, чтобы противодействовать биологическим угрозам, создав АО "Национальный биотехнологический холдинг QazBioPharm".
- Теперь перейдем к коронавирусу и к исследованиям в этой области. Вы сказали, что все аналогично, то есть таким образом можно разговаривать не только об агропромышленном комплексе, но, по всей видимости, можно будет решать проблему и внутри человеческого социума?
- Конечно. Весь мир этим занимается, и мы в том числе. Мы предложили свой препарат для борьбы с коронавирусом. Естественно, когда приходит новая инфекция, начинают разрабатывать вакцину. Но это не быстрый процесс, во всяком случае год-два нужно, чтобы вакцину разработать и зарегистрировать. Как ни ускоряйся, есть международные стандарты, при несоблюдении которых препарат не будет зарегистрирован и выведен на рынок. А люди ведь болеют и умирают сейчас, поэтому врачи начинают лечить. Врач обязан лечить - хоть как-то, хоть чем-то, поэтому, вы помните, коронавирус у нас пытались лечить и противомалярийными препаратами, и анти-ВИЧ-препаратами, и что только в протоколы лечения не включали. Поэтому обязательно нужно иметь противовирусный препарат резерва, желательно широкого спектра действия, для борьбы с новой инфекцией, чтобы было время для разработки, испытания, регистрации и производства новой вакцины.
- Есть для этого возможности?
- В Казахстане как раз такая возможность и реализуется: я так понимаю задачи, которые ставит правительство РК холдингу QazBioPharm. За вакцины я спокоен, они разрабатываются и будут разработаны новые под руководством К.Д. Закарья в НИИПББ. Что касается ветеринарных препаратов для животных и птиц, лидер в этой части - компания "Казфармаком".
- Насколько скоро это может быть реализовано?
- Общеизвестный факт: здесь многое зависит от регуляторных органов. Как только МЗ и МСХ РК приведут законодательство в соответствие с международными стандартами, определят приоритет отечественным разработчикам - ускорится вывод новых лекарственных средств на рынок. Наш научный центр имеет испытательную базу, аккредитованную по GLP, GMP и ISO17025. Это дает возможность всем нашим национальным разработчикам на нашей базе проводить испытания, получать протоколы этих испытаний, которые принимают Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства.
- Вы говорили об экономическом ущербе, который можно просчитать в сфере агропромышленного комплекса. Когда была эпидемия птичьего гриппа, там ведь существуют какие-то итоговые цифры?
- Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, так как он находится в компетенции Минсельхоза. Однако уверен это большие потери.
Потери от эпизоотий в прошлом составили, например: от ящура в Великобритании в 2001 году уничтожено 4230 тысяч голов КРС, ущерб $25-30 млрд, на Тайване 1997 году - уничтожено 4 млн свиней, ущерб $5-8 млрд, от гриппа птиц в 2004-2005 гг. в странах Юго-Восточной Азии $10-15 млрд.
- Давайте подведем промежуточный итог. Правильно я понимаю, что, имея сегодняшние научные разработки, о которых Вы говорили, при содействии и регистрации этих препаратов и регулировании государством самой отрасли, не буду даже спрашивать, о каких-то цифрах, касающихся возможного экономического эффекта, но это точно обеспечит и продовольственную безопасность, и экспортный потенциал, и, если в целом, благополучную эпидемиологическую обстановку в стране?
- Я вам сразу могу сказать цифры - сохранность сельскохозяйственных животных и птиц при регистрации и правильном, контролируемом использовании препарата "Аривир", даже в случае эпизоотии обеспечивается на уровне 90%. А использование кормовой добавки для профилактики доведет продуктивность до тех стандартов, которые генетически заложены в этих животных и технологиями промышленного животноводства.
- А как государство могло бы решить вопрос производства ветеринарных препаратов? Кто это решает?
- Президент и правительство уже решают проблему развития фармацевтической отрасли и лекарственной безопасности страны через целеполагание, привлечение инвестиций и регуляторные меры.
- При этом при всем кроме научной и ветеринарной составляющей всегда был, есть и будет стоять вопрос благосостояния государства. И то, как государство будет представлено в мировой экономике. Мы сейчас можем навскидку назвать с вами какой-то отрицательный эффект, который случается при полной потере поголовья сельскохозяйственных животных, но это только один аспект. А в случае если этого не происходит и применяются препараты, которые Вами разработаны и которые сейчас нуждаются в регистрации со стороны Минсельхоза, сохраняется все поголовье и нет риска того, что оно будет полностью уничтожено. Таким образом, обеспечена страна, обеспечено население, обеспечена продовольственная безопасность и обеспечен выход всего этого потенциала, который может сам себя поддерживать, на международный рынок. Таким образом, Казахстану обеспечивается стабильность как экспортеру агропромышленных продуктов, да? В чем это измеряется?
- Безусловно, так. Измеряется этот экономический эффект в десятках миллиардов долларов.
- То есть одно действие, которое, казалось бы, решает локальные проблемы, оно же автоматически решает экономические проблемы - помимо здорового сытого населения, еще и развитие экономики на международном уровне?
- Любая крупная фармацевтическая компания имеет у себя ветеринарное производство, производство ветеринарных препаратов. Это очень емкая, масштабная ниша, которую не нужно игнорировать.
- А еще - уже давно существовала мечта, чтобы Казахстан стал крупным мировым агропромышленным экспортером, а ведь это же все упирается в ветеринарию.
- Фармацевтическая отрасль ветеринарных препаратов практически отсутствует в нашей стране. Есть сейчас возможность эту отрасль создать. Я с оптимизмом смотрю в наше будущее, по крайней мере на сегодняшний день в Казахстане есть два ветеринарных препарата ("Аривир" и "Эвритал"), которые справятся с любой биологической угрозой животным и птицам.
- Огромное спасибо за интервью, Александр Иванович!
- Вам спасибо за возможность донести до людей, чем занимается одно из предприятий холдинга QazBioPharm.
* Луи Пастер - французский ученый-химик и микробиолог, совершивший прорыв в мировой науке. Ему принадлежит ряд великих открытий, в числе которых привычная сегодня пастеризация. Внес огромный вклад в развитие вакцинации, подарив миру прививки от смертельных болезней.
Об особенностях учения "Айбалта-2022" рассказали в Минобороны РК
02.10.2022, 19:07 52241
Фото: МО РК
В нескольких регионах нашей страны проводятся стратегические командно-штабные учения "Айбалта-2022". Также планируется проведение учений с воинскими контингентами Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".
В связи с этим с 28 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств - членов ОДКБ. Подробнее о том, как пройдут учения и кто примет в них участие, рассказал в ходе онлайн-брифинга заместитель начальника генерального штаба – начальник департамента оперативного планирования генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Марат Аймашев.
Марат Максутович, еще в августе началось стратегическое командно-штабное учение "Айбалта-2022", при этом в рамках него планируется провести ряд учений, в том числе с воинскими контингентами ОДКБ. Расскажите об их особенностях и отличиях и почему в этом году данные учения проводятся на территории Республики Казахстан.
- Все мероприятия оперативной, боевой и мобилизационной подготовки генеральным штабом планируются в реализацию поручений нашего верховного главнокомандующего по поддержанию боеготовности Вооруженных сил на требуемом уровне. Еще 16 августа этого года у нас началось стратегическое командно-штабное учение "Айбалта" под руководством начальника генерального штаба. Завершен первый этап учения в ходе которого были рассмотрены такие вопросы как скоординированное реагирование центральных государственных и местных исполнительных органов на различные кризисные ситуации, в том числе гибридного характера, уточнение планов действий в период нарастания военных угроз в военное время и с объявлением мобилизации, в органах военного управления оперативно-стратегического, оперативно-территориального, оперативно-тактического уровней проведено уточнение планов применения на военное время, главнокомандующими и командующими принимались решения, ставились боевые задачи подчиненным войскам. Также проведен ряд мобилизационных учений и тактико-специальных учений территориальных войск, на которые были призваны военнообязанные из запаса, проверены вооружение и военная техника воинских частей резерва. Особое внимание хочу обратить на комплексное учение "Бекет-2022" которое мы провели в Костанайской и Западно-Казахстанской областях.
С 26 сентября мы приступили ко второму этапу учения "Айбалта". Учение будет проводиться на различных полигонах во всех регионах Республики Казахстан - в южном, восточном, западном, центральном регионах. При этом хочу обратить особое внимание, на то, что учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ проходят в рамках именно нашего стратегического учения. Кроме этих учений у нас будет проведен еще ряд оперативно-тактических, тактических тактико-специальных, летно-тактических и специальных учений. Все учебно-боевые задачи на эти учения разработаны на основе решений, разработанных главнокомандующими и командующими на первом этапе учений.
Остановлюсь на особенностях учений в рамках ОДКБ. У нас проводятся три учения "Поиск", "Эшелон" и "Взаимодействие". Все они взаимоувязаны между собой и с учениями с нашими войсками. Учитывая важнейшее значение, которое приобретает разведка и материально-техническое обеспечение выделены отдельно учения "Поиск" и "Эшелон" с назначенными руководителями. Еще одна особенность – в соответствии с действующими соглашениями при применении Коллективных сил оперативного реагирования на территории Республики Казахстан командование ими возлагается на Десантно-штурмовые войска. Мы будем осуществлять планирование и применение боевых действий КСОР. Весь спектр задач будет решаться от специальных до оборонительных и контрнаступательных действий. Кроме того, на пункте управления командования КСОР мы развернули специальную геоинформационную платформу, которая позволит более детально и точно оценивать местность и наносить оперативную боевую обстановку в 3Д формате, будет использовано математическое программное обеспечение для моделирования боевых действий, разработанное Национальным университетом обороны Республики Казахстан. Касательно разведки в рамках учения "Поиск" она будет вестись непрерывно, при этом одновременно будет обеспечивать развертывание контингентов КСОР и применение в рамках совместной операции. Также будет обозначен противник специально назначенными подразделениями. Разведывательные органы будут постоянно перенацеливаться.
В рамках специальных учений "Эшелон" развернут весь комплект сил и средств стратегического, оперативно-стратегического, оперативного, тактического уровней. Это сборные пункты поврежденных машин, полевые хлебозаводы, ветеринарные лаборатории, артиллерийские склады и склады горюче-смазочных материалов, пункты массовых заправок. Также развернут и функционирует мобильный полевой госпиталь, в том числе и уникальный в своем составе полевой инфекционный госпиталь. В рамках этого учения будет организована перевозка войск железнодорожным транспортом в тесном взаимодействии с национальной компанией АО "Казахстан Темир Жолы" и обеспечение горюче-смазочным материалом совместно с единым оператором поставщиком ГСМ. Будет проведено пожарно-техническое учение с территориальными подразделениями МЧС.
Также в рамках этого учения будут проведены две научно-практические конференции по материально-техническому обеспечению и медицинскому обеспечению. Также создана большая исследовательская группа, которая проведет исследования по наиболее актуальным вопросам. Это применение беспилотных летательных аппаратов, создание и применение коалиционных авиационных сил, апробирование сводного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения по нейтрализации биологических угроз.
Что касается учений КСОР ОДКБ, в соответствии с решением советов министров обороны и комитета секретарей советов безопасности от 2018 года эти учения проводятся в государствах - членах ОДКБ по очереди. В данном случае в 2022 году они проводятся в Республике Казахстан.
Господин генерал, учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, какие способы и методы боевых действий планируется отработать в рамках учений?
- В Вооруженных силах на постоянной основе проводится анализ современных вооруженных конфликтов, мы извлекаем наиболее важные уроки для себя при этом проводим апробацию внедрения новых форм с учетом изменения организационно-штатной структуры, введения в строй и на вооружение новых образцов вооружения и военной техники, проводим их апробацию в ходе таких вот учений. В итоге мы вносим соответствующие изменения в руководящие документы.
Непосредственно на этих учениях будут отработаны такие формы и способы применения войск, которые я приведу для примера. Отражение средств воздушного нападения различного типа от авиационно-ракетных ударов с применением Сил воздушной обороны, войск ПВО, истребительной авиации, отражение ударов дронов, беспилотных летательных аппаратов с созданием комплексных мобильных групп, имеющих в своем составе средства радиоэлектронной борьбы, зенитно-артиллерийские, зенитно-ракетные огневые средства.
Также мы будем обучать войска ведению боевых действий с превосходящим по силе противником. Первое - это ведение маневренной обороны с использованием огневых засад, обходящих рейдовых отрядов, воздушно-наземный охват с применением тактических воздушных десантов и маневренных групп, применение комплексных огневых групп, включающих в состав противотанковые средства, огнеметы. Также будем применять смешанные авиационные группы, включающие в свой состав оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Будут применяться ночные действия. Разведка будет выявлять противника, обходящие рейдовые отряды, огневые средства и наносить поражение. Все это будет происходить в ночных условиях. Применяться будут разведывательно-огневые и разведывательно-ударные контуры.
На этом учении будем комплексировать все средства поражения: артиллерию, огнеметно-зажигательные средства, авиацию со всеми видами разведки воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной. Все это будет комплексироваться в единое информационно-боевое пространство.
Артиллерийскими подразделениями будет применяться противоогневой маневр и вестись контрбатарейная борьба. Мы сосредоточим противотанковые средства. Также будут применяться подразделения психологических операций. Будем воздействовать на критически важные объекты противника, в том числе системы управления и материально-технического обеспечения, но и формирования сил специального назначения будут выполнять задачи антитеррористического и контрдиверсионного характера, а также гуманитарные задачи.
Все эти формы и способы будут применяться в межвидовой разноведомственной группировкой Коллективных сил оперативного реагирования в реализацию принятого командующим решения в тесном взаимодействии с войсками регионального командования "Юг" с главной задачей: отразить превосходящего по силе противника, нанести ему максимальное поражение, создать условия для перехода в контрнаступление, разгромить вторгшуюся группировку противника и восстановить положение по государственной границе.
Важно ли проводить подобные учения в интересах обеспечения военной безопасности Республики Казахстан?
- Военно-политическая обстановка в настоящее время остается сложной, зачастую непредсказуемой и нестабильной. Республика Казахстан не рассматривает ни одно из государств в качестве противника. Военная доктрина носит миролюбивый, сугубо оборонительный характер и применение военной силы мы рассматриваем, как крайнюю меру, когда исчерпаны все невоенные средства. Но надо учесть, что роль военной силы, как инструмента решения военно-политических вопросов в современных условиях возрастает. Поэтому обеспечение военной безопасности приобретает актуальное и важное значение. Важнейшим компонентом обеспечения системы военной безопасности безусловно являются Вооруженные силы, способные обеспечить суверенитет и территориальную целостность государства, что достигается кропотливым трудом всех военнослужащих, в том числе и в ходе таких учений.
Успешно проведенные столь масштабные учения, в том числе коллективных сил ОДКБ, являются важнейшим сдерживающим фактором от возможной агрессии. Они демонстрируют мощь нашего государства и, конечно же, вселяют нашему народу уверенность в безопасности. Поэтому подобные учения имеют важнейшее значение для обеспечения военной безопасности.
Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал реализацию программы ArtSport
29.09.2022, 12:23 55466
Наши дети ходили на секции по программе ArtSport. Что будет с ней дальше?
- Дети - наше главное богатство. Ко мне несколько раз обращались по данному вопросу. Мы закрываем задолженности перед поставщиками, которые у нас есть, до 1 сентября. Из бюджета на эти цели мы выделим 2,2 млрд тенге.
Вчера (провели) встречу с рабочей группой, в состав которой вошли родители, депутаты маслихата, поставщики, первый заместитель прокурора города, председатель ревизионной комиссии и др.
Сегодня у нас 83 тысячи детей вовлечены в творческие кружки и спортивные секции по программе ArtSport. К сожалению, из всех зарегистрированных детей в городе у нас выявили официально одну четверть детей, не соответствующих условиям программы.
По данным ревизионной комиссии и прокуратуры, более 20 тысяч детей отношения к городу Алматы не имеют. Так, у более 2500 детей ИИН недействительны, а 18 тысяч детей не являются жителями города Алматы. На подобные выявленные случаи мы переплатили из бюджета 2,5 млрд тенге.
По 16 тысячам детей проверка еще не окончена - они переезжали, перемещались.
Я дал поручение по оставшимся детям - до конца 2022 года из бюджета будет выделено более 5 млрд тенге, чтобы оплатить честным поставщикам оказанные услуги. В 2023 году будем действовать как положено.
Я всегда говорил, что возле больших денег есть недобросовестные работники, деньги должны быть возвращены в бюджет. В настоящее время одно уголовное дело уже возбуждено, еще 5 предполагается возбудить в ближайшее время. С остальными будем разбираться.
Кто из отслуживших может получить льготы на получение образования, рассказала в интервью советник министра обороны Айгуль Тулембаева
26.09.2022, 12:05 59071
Фото: МО РК
Расскажите, пожалуйста, о льготах для отслуживших срочную службу солдат. Действительно ли они смогут поступить в вуз без сдачи ЕНТ и обучаться абсолютно бесплатно?
- Ну, не все. Бесплатно обучаться смогут не все, но все смогут обучаться без сдачи ЕНТ на платной основе в любом вузе страны. Это уже поддержано Министерством науки и высшего образования сейчас будут вноситься соответствующие поправки в типовые правила приема. Что касается бесплатного образования, это не будет государственный грант, это будет бесплатное образование за счет вузов страны, тех, которые участвуют в данном большом проекте. Это около 40 вузов, это ведущие вузы, все региональные вузы, которые предоставляют такую возможность самым лучшим отслужившим ребятам, которые показали наиболее высокие показатели в процессе службы, дисциплинированные, ответственные, активные в общественной жизни. Мы считаем, что именно они достойны такой возможности.
Кто и как будет отбирать наиболее достойных военнослужащих? Есть ли коррупционные риски при решении этого вопроса?
- Это логичный вопрос, учитывая специфику нашей страны, где с коррупцией боремся постоянно и не всегда успешно. Мы учитываем эти риски и поэтому мы сейчас разрабатываем методику отбора, в которой будет учтено все. Она будет прозрачная. Она будет опубликована. В этой методике будут учтены все факторы и все риски, в том числе и коррупционного характера. Не сомневаюсь, что эти риски минимальны, потому что воинская служба открытая. Все ребята видят друг друга. Невозможно, если человек пробежал на тройку, поставить ему пятерку. Все же это видят. Невозможно поставить пятерку, если человек неправильно ответил на вопрос по знанию воинских уставов. У нас же нет занятий личного плана, командир один на один с солдатом. Поэтому сделать так, что солдат, который не совсем хорошо старался, вдруг получает такую возможность, это просто невозможно. Тем не менее мы все эти риски учтем, более того, когда будет создана комиссия, мы планируем включить в нее представителей комитета солдатских матерей и, возможно, некоторых неправительственных организаций, в том числе ветеранов Вооруженных сил. Конечно же, все это будет решаться на высоком уровне.
Могут ли уже отслужившие воинскую службу молодые люди поступить на военную кафедру без экзаменов и обучаться бесплатно?
- Это та льгота, которую не все понимают. Думают, ну зачем военная кафедра, если он отслужил в армии? На мой взгляд, это очень серьезная льгота, потому что, отслужив в армии, они получают звание "рядовой", а военная кафедра позволит им получить офицерское звание "лейтенант". И если он когда-нибудь захочет связать свою жизнь с армией, то может сразу призваться на офицерскую должность и строить свою карьеру не с рядового, а с офицера. Здесь надо отметить, что поступить на военную кафедру сейчас очень тяжело, конкурс очень большой. А вот такая возможность поступить без экзаменов и обучаться бесплатно - это очень большое дело, и уверена, что эта льгота получит большую поддержку среди отслуживших ребят.
Когда будет введен в действие этот проект?
- Этот проект уже вводится в действие. Мы уже работаем над поправками в правила приема, составляем список вузов, работаем над перечнем специальностей. Ребята смогут поступать без экзаменов и в военно-учебные заведения Министерства обороны в том числе. А заработает этот проект уже в 2023 году. В этом году прием в вузы уже окончен. А следующий набор будет пилотный. Ребята смогут пойти в вузы, обучаться и получать те возможности, которых ранее у них не было.
На Ваш взгляд станут ли инициированные Министерством обороны льготы реальным мотивирующим фактором к прохождению срочной воинской службы среди молодежи?
- Я считаю, что да. К сожалению, сейчас в вузах уже долгое время нет отслуживших ребят. Не поступают в вузы отслужившие ребята, потому что ЕНТ является серьезным препятствием, ведь, отслужив, он потерял год. Старое ЕНТ уже не действует, ему нужно заново сдавать ЕНТ на платной основе, и, естественно, шансы, что он получит необходимый проходной балл, не очень высокие. И, на мой взгляд, это негативно влияет на имидж армии среди молодежи. Потому что молодежь студенческая не видит и не дружит с ребятами, которые служили. Это два разных мира. И то, что сейчас благодаря этим льготам часть отслуживших ребят пойдут учиться, кто-то захочет по контракту остаться в армии, кто-то пойти работать, - это выбор каждого, но есть и те, кто воспользуется этими возможностями. Это станет не только сильным мотивирующим фактом для ребят, но и оздоровит в военно-патриотическом плане атмосферу молодежи во всех вузах страны.
Перспективы развития ШОС в интервью с заместителем генерального секретаря организации Григорием Логвиновым
15.09.2022, 07:34 69786
Григорий Семенович Логвинов — заместитель Генерального секретаря ШОС
Родился в 1956 году. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В.Ломоносова (1979).
Владеет китайским, английским и немецким языками.
На дипломатической службе с 1979 года, работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства, а также посольствах в Китае и США.
В 2004-2008 годах — советник-посланник Посольства России в КНР, постоянный представитель при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества.
В 2008-2016 годах — посол по особым поручениям МИД России, отвечал за вопросы безопасности в Северо-Восточной Азии, включая ядерную проблему Корейского полуострова.
В 2016-2019 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Австралии и по совместительству в Вануату, Науру, Тувалу и Фиджи.
С июня 2019 года — посол по особым поручениям МИД России.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Женат, имеет двух дочерей.
Интервью подготовили журналисты:
Эрик Куватов
Kazakhstan Today
Альбина Абдурахманова CBC TV AZERBAIJAN
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?