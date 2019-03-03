Генеральный директор Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой рассказала в интервью Kazakhstan Today о подготовке Кубка КХГ

Журавлева Анастасия Михайловна, генеральный директор Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой, мастер спорта РК, тренер высшей категории высшего уровня квалификации, судья международной категории, старший тренер молодёжной сборной города Алматы.





- Как Вы оцениваете уровень проведения соревнований? Были ли сложности при проведении турнира?

- На мой взгляд, соревнования, как и всегда, проходят на очень высоком уровне. Мы сделали все, что от нас зависит, чтобы турнир был организован должным образом. Безусловно, определенные трудности были. В первую очередь потому, что мы не ожидали такого количества участниц на этом турнире. Дело в том, что "открытым" мы сделали его только в прошлом году, однако он вызвал большой интерес со стороны представителей клубов многих городов Казахстана и стран ближнего зарубежья. Так, в этом году участие приняли 26 команд из ряда городов Казахстана, а также Киргизии, Украины и Польши.

- На этом турнире Вы впервые включили в программу соревнований выступления по групповой эстетической гимнастике. Расскажите подробнее: что это за вид спорта и чем он отличается от художественной гимнастики?

- Да, мы действительно приняли решение о внедрении этого вида спорта в программу обучения нашей школы. Это менее травмоопасный, более зрелищный, более масштабный вид спорта. Здесь вовлекается большее количество гимнасток, чем в тех же групповых упражнениях художественной гимнастики - до 14 человек в одной команде. Эстетическая гимнастика требует меньших физических данных и имеет значительно более широкие возрастные рамки для спортсменок. Этот вид более зрелищный, у нас получилось целое событие, праздник, как для детей, так и для их родителей. После выступлений составов по эстетической гимнастике многие родители отметили, что их дочерей было не узнать - настолько "эстетика" отличается от художественной гимнастики по эмоциональной составляющей.

- Планируете ли Вы и дальше развивать в своей школе наряду с художественной эстетическую гимнастику?

- Да, мы планируем развиваться в этом направлении и вместе с художественной продвигать эстетическую гимнастику. Для нас это новый ответственный этап. Несколько команд от нашей школы будут принимать участие в Чемпионате города Алматы по эстетической гимнастике в марте этого года.

- Вам удается собрать огромное количество участниц на каждых соревнованиях - до 1000 гимнасток - и благополучно справиться с поставленной задачей. Собираетесь ли Вы выходить на международный уровень?

- На самом деле, наши ежегодные традиционные соревнования "Достык" всегда являлись международными. По факту, как минимум 1-2 наших ежегодных турнира стабильно набирают более 5 стран-участниц. Что же касается официального статуса FIG - конечно, мы к этому стремимся, это есть в планах, но это требует больших финансовых и трудовых затрат. Мы сделаем все от нас зависящее, но решающее слово принадлежит казахстанской Федерации гимнастики.

Напомним, что сегодня, 2 марта 2019 года, в Алматы прошел третий день Кубка Клуба художественной гимнастики Н. Кузнецовой, участие в котором приняли около 1000 спортсменок. Соревнования проходят с 28 февраля по 4 марта в спортивно-оздоровительном комплексе "Баганашил".

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