20.10.2023, 14:37 3481
Генконсул КНР в Алматы дала интервью казахстанским СМИ
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Генеральный консул Китайской Народной Республики Цзян Вэй дала интервью казахстанским средствам массовой информации по итогам третьего форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" и китайско-казахстанскому сотрудничеству.
Недавно в Пекине успешно прошел третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", не могли бы Вы рассказать о результатах этого форума?
- За 10 лет в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" достигнуты исторические достижения, которые принесли пользу более чем 150 странам, открыв путь сотрудничества, возможностей и процветания, ведущий к общему развитию. Инициатива на сегодняшний день стала самым популярным международным общественным продуктом и масштабной платформой международного сотрудничества. В форуме приняли участие представители 151 страны и 41 международной организации, общее число зарегистрированных участников превысило 10 тысяч человек. Грандиозная встреча в полной мере отражает вдохновляющую силу и глобальное влияние совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
Председатель Си Цзиньпин выступил с программной речью на церемонии открытия форума, оглядываясь на достижения последних 10 лет, обобщил успешный опыт и подчеркнул, что совместное строительство "Одного пояса и одного пути" находится на правильной стороне истории, отвечает логике прогресса времени, открывает человечеству верный путь. Также было провозглашено о восьми шагах в поддержку высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути", что прояснило новое направление, открыло новое видение и придало новый импульс инициативе "Один пояс и один путь". Председатель Си Цзиньпин провел встречи и переговоры со всеми участвующими иностранными лидерами, включая президента Касым-Жомарта Токаева, в ходе которых достигнут ряд важных консенсусов сотрудничества, посылая миру ясный и отчетливый сигнал о солидарном сотрудничестве, открытости и взаимной выгоде, изобразив грандиозное видение совместной работы рука об руку для реализации глобальной модернизации.
В ходе форума было зафиксировано в общей сложности 458 достижений, что намного больше, чем на втором Форуме. В их число входят важные инициативы и институциональные механизмы, такие как "Пекинская инициатива по углублению сотрудничества в области взаимосвязанности", "Пекинская инициатива по зеленому развитию "Один пояс и один путь"", "Пекинская инициатива по международному сотрудничеству в области цифровой экономики "Один пояс и один путь"", План партнерства по инвестициям и финансированию зеленого развития, "Принципы высокого уровня по честному строительству "Одного пояса и одного пути"". Также включаются конкретные цели, в том числе проведение курсов по экологическому развитию для стран-партнеров на 100 000 человек и расширение совместных лабораторий до 100 к 2030 году. В ходе встречи предпринимателей также были заключены деловые контракты на сумму 97,2 миллиарда долларов, что способствует созданию еще большего количества рабочих мест и обеспечению экономического роста в разных странах. Кроме того, на встрече также было решено создать секретариат форума, который будет играть определенную роль в содействии созданию механизмов и реализации проектов.
Каковы основные моменты и достижения визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай для участия в третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь"?
- Официальный визит в Китай президента Касым-Жомарта Токаева, являющегося одним из самых почетных гостей председателя Си Цзиньпина, для участия в третьем Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" прошел успешно и было создано множество "первых":
Первое присутствие на Форуме. Президент Касым-Жомарт Токаев впервые принял участие в Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь". Китайская сторона оказала прием на самом высоком уровне, что в полной мере продемонстрировало высокий уровень и исключительность китайско-казахстанских отношений. В ходе форума первая двусторонняя встреча Председателя Си Цзиньпина с лидером иностранного государства состоялась именно с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Премьер Госсовета КНР Ли Цян, председатель ПК ВСНП Чжао Лэцзи и председатель ВК НПКСК Ван Хунин также по отдельности встретились с президентом Касым-Жомартом Токаевым. В присутствии глав двух государств подписан ряд документов о двустороннем сотрудничестве в сфере взаимосвязанности, экономического развития и других сферах. В ходе визита обе стороны подписали в общей сложности 30 документов о торгово-экономическом сотрудничестве на общую сумму более 16,5 миллиардов долларов.
Первый визит в Синьцзян. После участия в форуме президент Касым-Жомарт Токаев совершил специальную поездку в СУАР, что отразило особый статус Синьцзяна в развитии двусторонних отношений и всестороннего сотрудничества между Китаем и Казахстаном. С января по август текущего года объем торговли Синьцзяна с Казахстаном увеличился на 87%, и составляет более 40% от общего объема торговли между Китаем и Казахстаном. Являясь главными воротами открытия Китая на запад и центральной зоной Экономического пояса Шелкового пути, Синьцзян в международном сотрудничестве "Один пояс и один путь" обладает такими уникальными преимуществами, как местоположение, политика, ресурсы, культура и другие. Верим, что предложенные председателем Си Цзиньпином восемь шагов в поддержку высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь" обязательно придадут новый импульс для углубления сотрудничества между приграничными районами Китая и Казахстана.
Первое возвращение в свою альма-матер. Президент Касым-Жомарт Токаев вернулся в Пекинский университет языка и культуры впервые за 40 лет, навестил обучавших его ранее преподавателей, встретился с казахстанскими студентами, обучающимися в Китае и принял участие в церемонии открытия памятника аль-Фараби. Президент, как знаток Китая, свободно владеющий китайским языком и с превосходной каллиграфией, пользуется большой популярностью, а после его рассказа о любимом блюде "лапше по-сычуански" он вновь вызвал восторженные отклики в Китае и Казахстане. Сильное "чувство близости" президента Касым-Жомарта Токаева к Китаю и глубокая "неразрывная связь" с Китаем являются ярким отражением вечной дружбы и взаимопонимания между народами Китая и Казахстана. Безусловно, что визит президента Касым-Жомарта Токаева будет способствовать выведению китайско-казахстанских культурно-гуманитарных обменов и дела дружбы между двумя странами на более высокий уровень.
Принимая за отправную точку третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", каково ключевое направление развития китайско-казахстанского высококачественного совместного строительства "Одного пояса и одного пути" на следующем этапе?
- В ходе форума председатель Си Цзиньпин провел плодотворную встречу с президентом Касым-Жомартом Токаевым, наметив путь для продвижения Китая и Казахстана вперед в следующее "золотое" десятилетие высококачественного совместного строительства "Один пояс и один путь". Китай готов объединить усилия с казахстанскими друзьями для всесторонней реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, руководствуясь "восемью шагами", углубить высококачественное совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между двумя странами, совместно прокладывать более широкий и длинный путь к счастью, который принесет пользу народам двух стран, внести китайско-казахстанский вклад в построение мира открытости, толерантности, взаимосвязанности и совместного процветания.
Первое, построить мост взаимосвязанности. Совместными усилиями содействовать высококачественному развитию поездов "Китай-Европа", увеличить использование Транскаспийского международного транспортного маршрута, осуществлять сотрудничество по совместному строительству третьей трансграничной железной дороги, повышать пропускную способность, масштаб и эффективность маршрутов "Китай-Европа", общими усилиями создавать новые логистические коридоры на евразийском континенте с опорой на прямые железнодорожные и автомобильные перевозки.
Второе, построить мост "Цифрового Шелкового пути". Укрепить стыковку стратегий строительства "Цифрового Шелкового пути" и "Цифрового Казахстана", способствовать обмену цифровыми технологиями, такими как трансграничная электронная коммерция, искусственный интеллект, большие данные и блокчейн.
Третье, построить мост зеленых инноваций. Китай готов расширить импорт высококачественной экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Казахстана, расширить сферы сельскохозяйственного сотрудничества между двумя сторонами, углублять сотрудничество в сферах "зеленой" инфраструктуры, "зеленой" энергетики, "зеленого" транспорта и в других сферах, а также совместно реализовывать План действий по научно-техническим инновациям.
Четвертое, построить мост связи между народами. В скором времени вступит в силу китайско-казахстанское соглашение о взаимном безвизовом режиме. В следующем году в Китае будет проведен Год туризма Казахстана. Надеюсь, что обе стороны отнесуться к этому как к возможности, и в полной мере воспользуются Международными союзами "Шелковый путь" по линии туризма, музеев, театров, университетов и другими, для дальнейшего расширения и углубления культурно-гуманитарных связей, а также для укрепления социальной и общественной основы вечной дружбы между двумя странами, передавая из поколения в поколение.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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12.10.2023, 20:34 21421
Декриминализация побоев привела к массовым нарушениям прав человека - Смаилова Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Декриминализация побоев привела к массовым нарушениям прав человека, заявила президент фонда "Не молчи" Дина Смаилова журналисту информационного агентства Kazakhstan Today.
Повсеместная безнаказанность от того, что побои, легкий вред здоровью переведены в административные нарушения, привела к тому, что нация деградировала, причем стремительно. За каких-то пять-шесть лет мы скатились в пропасть деградации (...) Теперь еще и декриминализация побоев, которая привела к таким массовым нарушениям прав человека", - заявила правозащитница.
Дина Смаилова подчеркнула необходимость криминализации побоев.
Защитное предписание как нарушалось, так и нарушается. Ужесточение мер по защитному предписанию просто смешное. Было 5 суток, теперь 10 суток за нарушение защитного предписания, тогда как в других странах за нарушения защитного предписания - уголовная ответственность", - заявила правозащитница.
По ее словам, в других странах агрессор может попасть в тюрьму на срок от 1 до 5 лет. В разных странах по-разному, уточнила президент фонда "Не молчи".
Нам нужно обязательно ввести уголовную ответственность за нарушения защитного предписания. Очень важно немедленно брать под арест агрессоров, которые совершили преступления (...) Пока он ( агрессор. - Прим. ред.) находится на свободе, он угрожает жертве. Систематически мы получаем такие кейсы, когда человек, находясь под следствием, убивает жертву", - добавила Дина Смаилова.
Ранее сообщалось, что муж до смерти избил жену на глазах у дочери в Карагандинской области. Также в Карагандинской области неизвестный избил женщину на глазах у ребенка.
Стоит отметить, что в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
На учете в ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей. В результате участившихся случаев насилия в отношении женщин происходят конфликты и инциденты, имеющие многообразные тяжелые социальные последствия.
В частности, один из последних громких инцидентов произошел в Алматы, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения.
По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях. Особое внимание адвокат обратил на специфическое поведение следователя УВД Бостандыкского района по делу о нападении, которое привело к тяжким последствиям.
Между тем трое молодых людей, руководствуясь соображениями морали и нравственности, встали на защиту человеческих и социальных ценностей, подверглись варварскому нападению и избиению группой лиц, которые на сегодняшний день уже опознаны, известны следствию, но никак следствием не квалифицированы и, по данным адвоката, не вызываются для проведения очных ставок и пр.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
25.09.2023, 15:24 53996
Казахстанские СМИ в основном "забиты" иностранными агентами влияния - Исмагулов
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
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Недавно Комитет государственных доходов Министерства финансов РК опубликовал реестр лиц, получающих деньги или иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства.
В реестр вошли 240 физлиц и организаций, среди которых оказались известные казахстанские общественные деятели, журналисты и НПО. В частности, в список лиц, получающих финансирование из-за рубежа, попали журналисты Динара Егеубаева и Айнур Коскина, международный центр журналистики MediaNet, Internews Kazakhstan, экологическое общество "Зеленое спасение", ОФ "Международный фонд защиты слова "Эдил Соz" и другие.
Казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов рассказал в интервью SputnikLive о том, как появились и как работают в стране западные фонды и их агенты влияния.
Практически все люди, которые получали иностранное финансирование, получали его из стран Запада?
- Прямого указания о том, кто и от кого получал финансирование, нет. Комитет государственных доходов опубликовал только имя и название фонда или организации. Прямо там не указано, от кого лицо получало финансирование, от России или от стран Запада. Но если оценить всю деятельность людей из списка иноагентов, то видно, что практически все их них занимали прозападную или проукраинскую позицию. Работают с фондами USAID, Copoca, фондом NET.
Каким образом государство, органы управления, власти допускают, что подобного рода прозападные или антироссийские настроения могут проплачиваться и таким образом звучать в Казахстане?
- Ситуация очень простая. На самом деле в 1994 году наш первый президент подписал на Западе хартию, которая заявила о переходе на рыночную экономику и допускала приход западных фондов в страну.
Все эти фонды начали лезть к нам в начале 1990-х, проплачивая агентов влияния. Назовем их агентами влияния. То есть это люди, которые получают иностранное финансирование и потом реализуют определенные программы в стране.
Подготавливались политологи, различные стратегические аналитические институты, а потом они подавались на гранты от министерств.
Насколько велико влияние прозападных иноагентов на гражданское общество в Казахстане?
- Несмотря на то что в Казахстан вливаются десятки, а то и сотни миллионов долларов со стороны западных структур, я могу сказать, что общество до сих пор настроено к русским дружелюбно.
Есть определенная масса людей, которая выступает с русофобских позиций. Но, согласно статистике, это примерно 6-10% населения. Основная часть общества понимает, что нам нечего делить с русскими, мы едим один хлеб и живем в одной культурной реальности, наши родственники друг с другом переплелись, а с Россией мы соседи и братья.
Я бы сказал, что это неудача западных структур воздействовать на наше общество, потому что мы до сих пор остаемся дружелюбны. Все эти вопли "Слава Украине" и "Пусть Украина победит, а Россия развалится" - это громко кричат иностранные агенты влияния. Общество считает по-другому, но у него нет доступа к СМИ, потому что они в основном забиты иноагентами.
Организация USAID занимается рассеиванием антироссийской, русофобской политики, в том числе и в Казахстане. Насколько сильно их влияние и насколько они "вкачивают" деньги в раскачивание общества в Казахстане?
- Недавно я смотрел их отчеты, просто влез к ним в документацию, которую они выкладывают в открытый доступ, и увидел, что каждый месяц они проводят в Казахстане одно-два мероприятия. Представляете? То есть в год около 20-24 мероприятий при поддержке USAID.
Все эти структуры создают медиафорумы, на которых обсуждаются колонизация со стороны России и необходимость деколонизации. Вообще странная ситуация, потому что мы сами вроде бы в 18-19-м веке попросили протекторат России.
Что можно противопоставить подобного рода организациям в Казахстане?
- Я считаю, есть два выхода. Первое - если наше государство, которое в данные момент "набито" определенным количеством иноагентов, допускает само существование иноагентов на медийном и политологическом поле, то нужно играть в эту игру.
Необходимо финансирование таких структур. Создание определенных институтов, которые могли бы работать на нашем поле. Также созвать медиафорумы. Приглашать на них людей, которые дружелюбно настроены по отношению к России и вообще за мир между нашими странами, заливать информационную повестку своей повесткой. Второй вариант - полностью принять закон об иноагентах.
Полное интервью можно посмотреть по ссылке.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
28.08.2023, 12:13 106866
Эксперт: АЭС - спасение от энергодефицита на долгие годы Эксклюзив КТ
Фото: pixabay.com
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Нужна или не нужна Казахстану АЭС? Что представляет собой атомная энергетика, каковы ее преимущества перед другими "зелеными" источниками энергии, почему поселок Улкен рассматривается как наиболее удобное место для строительства АЭС и как прошли первые общественные слушания по этому вопросу? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today ответил начальник отдела радиационной физики твердого тела Института ядерной физики Министерства энергетики РК Кислицин Сергей Борисович (опыт работы в сфере атомной энергетики и материалов для атомных энергетических установок более 40 лет).
Для начала самый простой вопрос: вы за или против строительства АЭС?
- Безусловно, за.
Каковы главные аргументы в пользу строительства?
- Самый главный аргумент: атомная электростанция - это постоянная, гарантированная, не зависящая ни от погоды, ни от каких-либо других условий выработка электричества. Это главное преимущество АЭС.
Сколько регионов способна обеспечить электричеством АЭС, подобная той, которую хотят построить на Балхаше?
- Здесь надо смотреть на систему электроснабжения в целом в Казахстане. Исторически сложилось так, что энергоизбыточный регион - это север Казахстана: Экибастуз, Павлодар и другие города. Там находятся крупные тепловые электростанции, которые были включены в единую энергосеть СССР, регионы Западной Сибири, Урала и т.д. Юг Казахстана: Шымкент, Кызылординская, Жамбылская, Алматинская области не входили в эту систему. Они находились в отдельной системе вместе с Узбекистаном, Киргизией и Таджикистаном.
С обретением независимости электроснабжение в южных регионах пострадало, возникла нехватка электроэнергии. Многие помнят 92-94-е годы, когда в южных городах постоянно происходили веерные отключения электричества. В этот период руководство Казахстана потребовало от Министерства энергетики исправить ситуацию. И тогда был построен так называемый энергетический мост: юг и север Казахстана связали линиями электропередачи. И нарушение снабжения южных регионов электричеством было устранено. Мы ушли от веерных отключений. В тот период закрылось много предприятий, потребление электроэнергии значительно снизилось, и какое-то время система работала и не требовала дополнительных мощностей. Но сейчас она уже не может обеспечить южный регион достаточным количеством электроэнергии, и это существенно задерживает его развитие.
Мосту нужна опора, и это как раз выбранное место, поселок Улкен на берегу Балхаша. Он находится примерно посередине, в тысяче километров от севера, энергоизбыточного района страны, и на таком же расстоянии от энергодефицитных южных регионов. АЭС позволит дополнительно вырабатывать электроэнергию и равномерно распределять ее по стране, регулировать потоки. Если нужно - направлять на север, юг или в другие регионы. Т.е. это абсолютно грамотное решение энергетиков.
Были ли раньше у правительства планы построить АЭС?
- Это третья попытка.
А первые две почему не удались?
- Во-первых, строительство атомной станции - дело не одного года и не двух, и не пяти лет, а скорее 9-10 лет. Я даже не уверен, что при моей жизни это случится. Еще одна причина: раньше считали, что в Казахстане и так избыток электроэнергии. Ее продавали за рубеж, в Россию, в другие соседние страны. Но потом начала активно развиваться промышленность. Сейчас южные регионы активно развиваются, там строятся заводы. И, по прогнозам наших энергетиков, начиная с 2026 по 2030 годы будет ощущаться недостаток электроэнергии. До этого считалось, что нет такой острой необходимости строить новые электрогенерирующие мощности. А сейчас мы дошли "до ручки". Старые мощности выработали свой ресурс и требуют замены. Но при этом менять шило на мыло, т.е. угольные станции на угольные, смысла нет.
А в популярные ныне "зеленые" источники энергии - ветряки, солнечные батареи Вы верите?
- Чем хороша атомная энергетика? Это базовый источник энергии. Всем понятно, что в разные периоды дня и года электроэнергия тратится по-разному. Так вот, базовая электроэнергия - это то, что вырабатывается всегда, постоянно и на которую можно железно рассчитывать.
Ясно. Ветряки и солнечная энергия - не то, на что можно рассчитывать…
- Европа этого уже наелась. Прошлый год показал, что расчет на солнечную и ветровую энергию - это плохой расчет. Например, в Германии выработка электроэнергии на "зеленых" источниках достигает всего 40-50%. Будет штиль - и будет плохо.
Почему Улкен считается наиболее перспективным местом для строительства АЭС?
- Место выбрано ориентировочно на побережье Балхаша, в районе от города Балхаша до южной оконечности озера. Одну причину я уже назвал - это опора энергетического "моста", которая стоит ровно посередине.
Еще один фактор связан с авариями на АЭС. Например, после аварии в Чернобыле появилась 30-километровая "зона отчуждения", где население не живет, его выселили. Теперь такая зона принята за стандарт.
Еще один стандарт - трехсоткилометровая зона вокруг АЭС, где в случае аварии должен проводиться постоянный мониторинг экологического состояния, радиационного фона, здоровья людей и т.д. Если говорить об Улкене, то ни в одной, выходящих к озеру Балхаш областей: Жетicу, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской - нет ни одного крупного, густонаселенного города, который бы попадал в трехсоткилометровую зону. Ни Караганда, ни Талдыкорган, ни Алматы, ни Тараз не попадают.
Плюс для строительства АЭС требуется водоем…
- Это глубокое заблуждение. Есть как минимум два способа выработки электроэнергии на АЭС. Первый, когда внешний контур охлаждения атомной электростанции - это водоем. В США все АЭС работают по этому принципу. Сам атомный реактор охлаждается водой, которая доводится до кипения, второй контур - теплосъем с первого контура, где вода тоже доводится до кипения и парообразования, и третий контур - обычный водоем.
Другой принцип работы напоминает газовый котел в любом доме. Это замкнутая система. Стоит градирня, испарители в местах, где расположен атомный реактор большой мощности. Вода циркулирует внутри этого контура. При этом потребление воды минимальное, как в любой домашней отопительной системе. У вас есть бачок, в котором есть определенный запас воды. Проходя через всю систему, вода охлаждается и снова поступает в реактор, по кругу.
У нас хотят такую АЭС построить?
- Пока нет никакого проекта.
В чем самая большая сложность строительства АЭС?
- Системы защиты. Ранее строительство АЭС не было таким затратным и трудоемким. Но после аварий, которые случились на АЭС (в США - это Три-Майл-Айленд¹, где произошел ядерный взрыв), потом был Чернобыль, потом Фукусима, с каждым разом система безопасности на АЭС совершенствуется. Именно на нее уходят основные затраты. Сейчас системы безопасности должны быть пассивными, т.е. работать без вмешательства человека. Если возникает критическая ситуация, реактор автоматически глушится и таких последствий как в Чернобыле или на Фукусиме не должно быть. Но такие системы очень-очень дороги. Здесь и электроника, и механика, и многократное дублирование систем защиты.
Вы были на общественных слушаниях в Улкене, посвященных выбору места для строительства АЭС. Что можете о них рассказать?
- Давайте начнем с законов Республики Казахстан, касающихся атомной энергетики. Закон гласит, что решение о строительстве АЭС принимает правительство. Проведение референдумов для строительства не требуется. Но есть одна оговорка: должно учитываться мнение людей, которые живут в том регионе, где планируется строительство атомной станции. И вот первые слушания были проведены как раз в том месте, которое пока считается наиболее удобным и привлекательным для строительства. И целью их как раз было узнать мнение населения. В дальнейшем слушания, скорее всего, проведут также в крупных областных центрах: Алматы, Таразе и других, находящихся в той самой трехсоткилометровой зоне.
После слушаний, которые прошли в Улкене, все новостные ресурсы написали, что его жители выступили за строительство АЭС.
- Это надо было видеть… У них очень единодушное отношение к строительству. Они с энтузиазмом встречают это предложение, безо всяких преувеличений.
А как Вы думаете, отчего вдруг такие радость и энтузиазм? Может, на них было оказано какое-то давление?
- Причина энтузиазма проста: в Казахстане много городов, где жизнь едва теплится. Улкен в такой же ситуации. Городок был построен еще в советские времена, в конце 80-х. Население составляет примерно 2 тысячи жителей². Половина домов не заселена, они стоят с выбитыми окнами. В советские времена там собирались строить тепловую электростанцию и угольную станцию по той же самой причине - чтобы завязать юг и север в единую энергосеть. Туда проведена железная дорога, есть много домов в неплохом состоянии. И таких городков по Казахстану много, где были какие-то градообразующие предприятия, которые закрылись, а народ остался ни при чем. У жителей Улкена были надежды на то, что это будет город энергетиков. Но этого не случилось, и сейчас для них строительство атомной станции - шанс на лучшую жизнь. На слушаниях они говорили: "Чего вы тянете? Давайте строить скорее!"
Со сторонниками строительства все понятно. Поговорим теперь о противниках. После слушаний мы наблюдали на опубликованных видео, мягко говоря, бурное обсуждение. Люди буквально бились в истерике и перекрикивали всех, пытаясь что-то доказать.
- С нашей стороны на слушаниях были представители Министерства энергетики и организаций, Национального ядерного центра и Института ядерной физики. Наша задача была ответить на все вопросы о строительстве АЭС: зачем это нужно каковы перспективы и т.д. Также во встрече принимал участие аким Улкена, замакима Жамбылской области и активисты.
Это опять же сторонники строительства. А кто был на другой стороне баррикад и каковы были их аргументы?
- Аргументов я не слышал. Были выкрики отдельных людей. Я сейчас расскажу, как это все происходило. Слушания проходили в актовом зале обычной школы человек на 250. Зал был переполнен. Мы сидели рядом с жителями Улкена, в основном это были женщины, как более активная часть населения, мужчин было меньше, видимо, все на заработках. Жителей Улкена было примерно 30%. Остальные были приезжие, они приехали на автобусах, а кто-то даже прилетел самолетом. Встреча началась в 11.00. И тут случилась вакханалия.
А кто эти приезжие люди? Как они себя позиционировали?
- Они никак не представились, просто начались пляски с плакатами и заявления, что "строительство убьет Казахстан", "все предатели", "вы погубите Балхаш", "это хуже атомной бомбы" и т.д. Эти пляски вуду продолжались около 20-30 минут, ни аким, никто другой не могли их успокоить, все это снималось на камеру. Там было не менее 10 операторов. Но самое интересное - они минут 20 побесновались на камеру, а потом начали потихонечку исчезать. У меня возникло впечатление, что это были проплаченные какие-то люди, они показали себя, отработали деньги, а дальше - все.
Жители Улкена поначалу были ошарашены таким поведением, когда выскакивают, орут, потом сами вступили в дело, и случилась небольшая перепалка. Только когда приезжие стали постепенно уходить, беседа перешла в более спокойное русло. Кстати, позже, когда слушания закончились, мы пересеклись с этим людьми на обеде в кафе и очень мило общались. Они вполне адекватные, но там, в школе, зачем-то устроили целое представление. Ну и, если подумать, их привезли на автобусах, т.е., возможно, кто-то оплатил эту поездку недешевую и даже перелет этим людям.
Интересно, что со стороны жителей Улкена не было вопросов: "Зачем все это нужно?" и "Как все устроено?", в основном на эту тему мы общались с корреспондентами. Зато было много эмоциональных высказываний, что они уже устали жить в таких условиях. И очень рассчитывают, что строительство АЭС поможет все наладить.
На слушаниях также был наш казахстанский защитник природы Мэлс Елеусизов. Он тоже выступал?
- Я раньше пересекался с этим человеком. Он был активным членом движения "Невада - Семипалатинск", когда закрывали ядерный полигон в Семипалатинской области. С тех пор его риторика не изменилась. На слушаниях он поднимал две темы: экология и коррупция. Он тоже говорил, что Балхаш будет потерян, и все прочее. Но мы это уже неоднократно обсуждали в разных аудиториях, не только на этих слушаниях.
Елеусизова многие люди поддержат отчасти потому, что действительно переживают за природу. К тому же не все разбираются в процессах атомной энергетики. А что Вы можете сказать по поводу Балхаша? Грозит ему исчезновение из-за АЭС или не грозит?
- Состояние Балхаша в последнее время не самое лучшее - это факт. Приток воды не растет с годами, значительную часть воды отбирает Китай, ледники активно тают… Тем не менее персонал ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" и его гендиректор Тимур Жантикин³ провели очень большую работу по обоснованию того, что атомная станция не нанесет вреда этому водоему. Дело в том, что глубина Балхаша небольшая, в среднем от 6 до 9 метров. А площадь, которую он занимает, достаточно велика, поэтому вода активно испаряется. Даже если озеро будет выступать в качестве охладителя реактора, в этом случае потери воды в Балхаше составят 0,6% от того, что в целом испаряется с его поверхности безо всяких АЭС. Любой желающий с этими материалами ученых может ознакомиться.
Еще один момент: технико-экономического обоснования (далее ТЭО. - Прим. редакции) строительства АЭС еще нет. Сначала с помощью тендера должны определить, кто будет заниматься строительством, потом будут готовить ТЭО. В этом технико-экономическом обосновании есть обязательный раздел, в котором рассматривается экологическое состояние, возможные риски, негативные последствия строительства АЭС для населения и природы и т.д. Раздел проходит экспертизу как на национальном уровне, так и на международном, включая МАГАТЭ и другие организации. Все они дают свою оценку: насколько опасно строительство АЭС в этом регионе, приведет ли оно к потере Балхаша и т.д.
Т.е. говорить об экологических проблемах сейчас, пока нет полного, всеобъемлющего экологического исследования, которое будет проведено силами казахстанских и зарубежных ученых, и обязательно войдет в ТЭО, пока рано. Вот когда все цифры будут на руках, можно будет к ним апеллировать и сказать: вот, смотрите, ребята, какие риски, мы потеряем Балхаш, животный, растительный мир и прочее.
Насколько вообще строительство АЭС в любой стране контролируется международными организациями, в частности МАГАТЭ?
- С МАГАТЭ я достаточно много работал. Они никому ничего не могут приказать. Строить - не строить, убрать - заменить, это решает правительство страны. МАГАТЭ лишь дает рекомендации провести грамотное обследование. Крупные страны, такие как Россия и Китай например, могут прислушаться к этим рекомендациям, но решение принимают полностью самостоятельно.
То есть, по сути, это внутреннее дело страны?
- Совершенно верно.
И нет никаких общепринятых стандартов, без соблюдения которых построить АЭС не дадут?
- Стандарты есть. До начала строительства готовится так называемый Comprehensive report (всеобъемлющий доклад, - Прим. редакции) как для правительства той страны, в которой собираются строить АЭС, так и для МАГАТЭ. И все эти аспекты обсуждаются. Это нужно, в первую очередь, чтобы получить деньги на строительство, которое обойдется примерно в 10-12 миллиардов долларов. Понятно, что такие страны, как, например, Тунис, Белоруссия или Казахстан, не могут залезть в карман и запросто выложить такую сумму. Поэтому берут займы, в ВМФ например. Который, ознакомившись с Comprehensive report, решает, выделять ли этой стране деньги, есть ли в этом такая насущная необходимость, сможет ли страна впоследствии обслуживать станцию и т.д.
Здесь мы переходим к вопросу о коррупции. Многие казахстанцы вполне обоснованно считают, что строительство АЭС может стать способом наживы для чиновников, как это было в случае с другими "проектами века" - печально известным ЛРТ и прочими IT-городками, аэропортами и т.д. А саму АЭС построят как попало и обслуживать ее будут специалисты, не способные даже газовый баллон заправить.
- Аргументов у меня два. Первый - да, коррупция имеет место быть. И что, теперь ничего не делать? Ничего не строить, потому что все равно все украдут?
Второй - строить атомную электростанцию будем не мы, а одна из четырех стран: Россия, Китай, Корея или Франция. Деньги, которые будут вложены в строительство, оговорены заранее. Какие-то работы, конечно, будут выполняться нашими работниками. Например, чтобы выкопать котлован, не нужно приглашать рабочих из России. Ну а сам бак реактора и все остальное оборудование будут монтировать специалисты, которые уже много раз это делали. И это тоже некая гарантия от коррупции и некачественного строительства.
У Казахстана уже есть какие-то предпочтения в выборе страны, которая будет строить АЭС?
- Пока нет. Мое мнение - большую роль будет играть ценовое предложение. Кто даст лучшую цену при одинаковом качестве работы и предоставляемых услуг, тот и будет строить. И второй момент - обращение с радиоактивными отходами. Отработанное ядерное топливо нужно где-то утилизировать. Разные страны к этому по-разному относятся: Россия, например, забирает. У них есть мощности по переработке таких отходов. У Франции тоже есть, у других стран нет, даже у Штатов. США вообще не заморачиваются: отработанное ядерное топливо они вывозят в Атлантический и Тихий океан и там хоронят в стальных и бетонных контейнерах.
В Казахстане, кстати, опыт по захоронению подобных отходов есть, несмотря на отсутствие действующих атомных станций. У нас есть исследовательские реакторы, которые тоже производят отработанное топливо. В нашем ИЯФе, например, есть "могильники", места захоронения слабых радиоактивных отходов. Это достаточно дорогостоящие сооружения, но зато они позволят безопасно утилизировать отработанное топливо.
Кто будет обслуживать станцию после ее запуска?
- Есть разные решения. Например, богатые арабские страны просто покупают нужных специалистов. Что касается Казахстана, у нас была действующая атомная станция⁴, есть большой опыт ее эксплуатации. Также работают исследовательские ядерные реакторы, например водо-водяной реактор в поселке ИЯФ, по принципу которого можно построить АЭС на Балхаше. Т.е. в нашей стране вполне можно проводить обучение необходимых специалистов. Страны, которые будут строить, тоже будут участвовать в их подготовке. Уже есть планы, чтобы открыть определенные специальности в КазНУ, подключить российские вузы, которые предлагают совместные программы подготовки специалистов по обслуживанию атомных станций.
Получается, что строительство АЭС не ограничивается лишь ее возведением. Это огромная комплексная работа по многим направлениям, включая подготовку специалистов. Но если вы говорите, что строительство АЭС занимает лет 10, то на это есть время.
- Есть. И как только будет принято окончательное решение о строительстве, так и надо начинать их готовить. Ведь даже после пяти лет учебы в университете это еще не специалист, а только его "заготовка". Дальше ему нужно пройти обучение на месте, например у нас, в Институте ядерной физики, получить там квалификацию, подготовиться к работе. Потом будет стажировка на станции, подобной той, которая будет строиться у нас, поскольку Казахстан не рискует делать какие-то инновационные проекты, а только хорошо себя зарекомендовавшие и работающие по всему миру. Поэтому окончательную "доводку" специалисты будут проходить там. Трудности, конечно, есть, но это не смертельно. Ну и надо же себя уважать, расти, развиваться, а не заниматься только "черной" работой.
И последний вопрос: насколько сложна АЭС в обслуживании?
- По сравнению с тепловыми электростанциями, на которые ежедневно требуется завозить составы с углем и закидывать их в топку вагонами, современные АЭС требуют загрузки топлива один раз в 2-3 года. Расчетный срок работы станции от 50 до 100 лет. И если первые лет 20 страна возвращает деньги за ее строительство, то потом начинает на этом зарабатывать, продавая электроэнергию в соседние страны. И, повторюсь, АЭС - это непрекращающаяся и не зависящая ни от чего выработка электроэнергии, ее базовый источник, который способен спасти Казахстан от энергодефицита на долгие годы.
Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.
¹Авария на АЭС Три-Майл-Айленд (англ. Three Mile Island Accident) - крупнейшая авария в истории коммерческой атомной энергетики США, произошедшая 28 марта 1979 года на втором энергоблоке станции по причине своевременно не обнаруженной утечки теплоносителя первого контура реакторной установки и, соответственно, потери охлаждения ядерного топлива. В ходе аварии произошло расплавление около 50 % активной зоны реактора, после чего энергоблок так и не был восстановлен. Помещения АЭС подверглись значительному радиоактивному загрязнению, однако радиационные последствия для населения и окружающей среды оказались несущественными. Авария усилила уже существовавший кризис в атомной энергетике США и вызвала всплеск антиядерных настроений в обществе. Хотя всё это и не привело к мгновенному прекращению роста атомной энергетической отрасли США, её историческое развитие было остановлено. После 1979 и до 2012 года ни одной новой лицензии на строительство АЭС не было выдано, а ввод в строй 71 ранее запланированной станции был отменен (материал из Википедии)
²По последним данным, население поселка Улкен составляет 1 738 жителей.
³В ноябре 2021 года в интервью агентству Interfax-Казахстан Тимур Жантикин высказал свою точку зрения по поводу строительства АЭС в Казахстане, а также поделился мнением, какая модель АЭС подходит для страны, и где она должна располагаться.
⁴Единственная атомная электростанция в Казахстане находилась в городе Актау с реактором на быстрых нейтронах с мощностью в 350 МВт. АЭС работала в 1973 - 1999 годах. В настоящий момент атомная энергия в Казахстане не используется, несмотря на то, что запасы урана в стране, по данным МАГАТЭ, оценены в 900 тысяч тонн (материал из Википедии).
20.08.2023, 15:46 123311
Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше
Фото: Cottonbro Studio / Pexels
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По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2023 году - почти 73 года. Это немало, но врачи уверяют, что жить можно гораздо дольше, причем даже в старости сохраняя ясный ум и способность активно двигаться и радоваться жизни.
"Лента.ру" побеседовала с профессором кафедры болезней старения ФДПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, заведующим лабораторией заболеваний костно-мышечной системы Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России Антоном Наумовым и выяснила, когда и как нужно начинать заботиться о здоровье, чтобы максимально повысить шансы отметить столетие.
У долгожителей нет пылесосов и швабр"
Можно ли увеличить продолжительность жизни и как это сделать?
- В мире есть территории, где сконцентрировано максимальное количество долгожителей - людей старше 100-110 лет. Это так называемые голубые зоны. Все данные об увеличении продолжительности жизни удалось получить именно за счет анализа этих зон. Вне зависимости от географии, социального и экономического положения у жителей этих территорий выявили схожие черты.
Во-первых, это большой объем естественных движений. Мне на этом хочется сделать акцент, чтобы люди понимали: в глобальном смысле важно не посещение фитнес-залов с большими нагрузками, а именно естественные движения.
Одна из зон долгожителей - остров Окинава в Японии. Многие знают, что в Японии в домах практически нет столов, и женщина в 100 лет за день более 90 раз садится и встает с пола
Еще одна голубая зона - остров Сардиния. Из-за горного рельефа мужчины в некоторых поселениях ежедневно проходят от 30 до 35 километров - опять же большой объем естественных движений. Как правило, у долгожителей дома нет пылесосов и швабр. Для того чтобы помыть пол, им нужно нагибаться и в целом активно двигаться.
Во-вторых, это разумное питание. У жителей голубых зон разнообразное питание с преобладанием растительной пищи. Также они придерживаются правила 80 процентов: человек может положить на тарелку столько еды, сколько считает нужным, но съесть 80 процентов от этого.
Для поддержания основного обмена веществ человеку нужно в среднем 2500 килокалорий в сутки. В то же время все долгожители в голубых зонах потребляют 1800-1900 килокалорий, то есть 80 процентов от того, что мы считаем фундаментально необходимым для основного обмена.
В зонах долгожителей отсутствует как таковой фастфуд. Никому в голову не придет есть пищу с трансжирами, быстрыми углеводами. Конфетами они не перебиваются. Помимо этого, в таких зонах существует полноценная культура еды: пищу принимают за красиво накрытым столом, часто в компании друзей
В-третьих, важная наука, которую следует перенимать из голубых зон, - мировоззрение. Это такое интегральное понятие, которое включает в себя наличие у человека жизненной цели. В японском языке есть термин "икигай", он означает "смысл жизни" в прямом смысле слова. Жители Японии знают, для чего им нужно просыпаться утром, - ради своего "икигай". Пожилой человек встает утром, и он знает, что ему нужно отвести внуков в школу, потом встретиться с друзьями, у него есть цели и задачи на день, месяц, год. Это серьезный фактор, влияющий на продолжительность жизни.
Последнее, на чем основывается долголетие, - принадлежность к хорошей социальной группе. Речь об интересном круге общения, здесь большое значение имеют близкие люди и семья.
В высокогорной Сардинии в общественных местах почти нет рекламных плакатов с молодыми людьми, любые плакаты будут с пожилыми. Это уважение к возрасту. Также там отсутствует эйджизм. В той же Греции, Италии, Японии на детских праздниках всегда на почетных местах сидят бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки
Это важно не только для пожилых людей. Доказано, что дети, которые видели в своих семьях сразу несколько поколений, растут более добрыми, образованными и воспитанными.
Это четыре фундамента, на которых строится все, что называется антиэйджингом.
Два-три бокала вина в неделю не повредят"
Иногда знаменитости в погоне за вечной молодостью делают переливание крови. В этом есть смысл?
- Переливание крови - бесполезная процедура, нет доказательств ее эффективности.
Если мы говорим о молекулярном уровне омоложения, то должны задумываться об этом с неонатального периода. Если женщина заботится о долголетии детей, то она должна начать лучше питаться, изменить мировоззрение, снизить темп жизни, улучшить круг общения уже тогда, когда только забеременела.
Если же человек в 60 лет, проведя бурную молодость с наркотиками, алкоголем, курением, бессонными ночами, задумается об омоложении именно на молекулярном уровне, то перспектив у него в этом плане нет.
Тем не менее нельзя опускать руки, даже в 70-80 лет нужно предпринимать попытки вести более здоровый образ жизни. Главное, чтобы эти методы были подкреплены научно.
Можно ли отсрочить старость благодаря витаминам или другим медикаментам?
- На этот вопрос трудно ответить. Давайте посмотрим на примере витамина D. Мы знаем, что низкий уровень витамина D в сыворотке крови влечет пагубные последствия: прогрессирование сердечно-сосудистых и метаболических рисков, потерю плотности костей, повреждения суставов. Однако пока нет исследований, которые говорили бы, что регулярный прием витамина D приведет к снижению рисков атеросклероза или остеопороза.
Одни ученые заявляют, что употребление мультивитаминов помогает поддерживать физическое здоровье и иммунитет, другие ученые, также ссылаясь на научные работы, говорят, что избыточное употребление витаминов может навредить
Поэтому однозначного ответа на вопрос, нужно ли регулярно принимать витамины, нет. Если мы доказываем дефицит, например, витамина В12, лежащего в основе целого ряда заболеваний, в том числе когнитивных нарушений, то, конечно, этот витамин должен быть назначен.
Однако сказать, что сегодня есть волшебные пилюли, я пока не могу. Считаю, что долголетие - это в первую очередь правильный образ жизни.
Мы часто слышим, что богатые люди занимаются антиэйджингом. Замеряют уровень витаминов, минералов, микроэлементов, компенсируют любой их недостаток. Возможно, в будущем это станет стратегией борьбы со старением. Однако сегодня, повторюсь, такой стратегией является в первую очередь ответственное отношение к своему здоровью.
Как только люди поймут, что профилактические медицинские осмотры, диспансеризация - это обязательный компонент жизни, нам удастся существенно повлиять на продолжительность жизни
Врачи единогласно уверяют, что алкоголь вредит организму. Однако жители голубых зон его употребляют, но в умеренных количествах. Так все же бокал хорошего красного вина вредит здоровью или нет?
- Два-три бокала в неделю красного сухого вина с хорошей едой, наверное, не повредят. В ту же средиземноморскую диету входит два-три бокала сухого вина в неделю.
Главное осознавать опасность злоупотребления, соблюдать ограничения, выбирать только качественные напитки. В голубых зонах, как правило, это напитки, которые люди изготавливают с любовью, по рецептам, передающимся из поколения в поколение. Поэтому качественный алкоголь при отсутствии предпосылок к злоупотреблению не будет пагубным.
Почему говорят о пользе именно красного сухого вина? Потому что в нем есть ресвератрол - вещество, которое считается мощным антиоксидантом. Но уточню, что пока серьезных клинических, научных данных, подтверждающих этот факт, не получено.
А что насчет растительных диет? Они помогают прожить дольше?
- Я как врач-гериатр категорически против вегетарианства. Животный белок содержит незаменимые аминокислоты, которых нет в растительном белке.
Ограничение поступления белка всегда связано с потерей мышечной силы и массы, а это одна из главных проблем людей пожилого возраста. В медицине это называется саркопения, она входит в топ-5 основных факторов риска ухода людей из жизни.
Эволюционное развитие человека, его возможность увеличивать объем головного мозга, иметь энергию для жизни связаны с началом употребления мяса. И с эволюционной точки зрения, и с точки зрения целостности мышечной ткани для меня вегетарианство - негативный аспект.
Как влияет на продолжительность жизни одиночество?
- Наличие семьи и хороших с ней отношений - это важный аспект в вопросе долголетия. Есть исследования, показывающие, что продолжительность жизни одиноких людей в среднем на 5-6 лет ниже, чем у тех, у кого есть семья.
Одиночество - это безнадежность, а за ней следуют депрессия, тревога, перманентный выброс гормонов стресса, которые как раз увеличивают тот самый синдром системного медленно прогрессирующего воспаления, лежащего в основе развития болезней и старения.
В некоторых странах одиночество выделяют в отдельный гериатрический синдром, гериатрическая патология, как я уже сказал, существенно влияет на здоровье, продолжительность жизни. Одинокие люди чаще обращаются за медицинской помощью. Это люди, с которыми в большинстве стран мира связано тяжелое социальное бремя.
Мы на самом деле не все знаем о генах"
Какие факторы, помимо вредных привычек, ускоряют старение?
- Это скудное, однообразное питание, в котором не преобладает растительная пища, социальная изоляция, отсутствие достаточного количества социальных контактов, позитивного настроя. Также это отсутствие внимания к собственному здоровью, игнорирование первых симптомов заболеваний. В совокупности с вредными привычками эти факторы могут значительно сократить жизнь.
Отличается ли процесс старения у мужчин и женщин?
- Да, есть много патофизиологических отличий, в том числе связанных с различным гормональным статусом. Если у женщины с возраста 50-55 лет резко падает уровень эстрогенов - гормонов, защищающих все ткани организма, то у мужчины падение тестостерона, который тоже защищает большинство тканей, происходит постепенно. Тот же остеопороз, определяющий высокий риск перелома шейки бедра, у женщин встречается чаще, и он прогрессирует быстрее, чем у мужчин.
Старение костей происходит быстрее и глобальнее у женщин. При этом мужчины имеют вредные привычки, ускоряющие их старение
Можно ли считать седину в молодом возрасте признаком раннего старения?
- Седина - один из маркеров раннего старения. Однако здесь много спорных вопросов, ведь депигментация волоса может быть проявлением определенной стрессовой ситуации, которая впоследствии может быть нивелирована. Так что я бы не был категоричным и убежденным в том, что если человеку 40 лет и у него седые волосы, то он не доживет до 90 лет.
Какие еще бывают маркеры раннего старения?
- Это большой список. Помимо седины, в маркеры раннего старения входит низкий уровень витамина D и гемоглобина, наличие инсулинорезистентности, низкая физическая активность и избыточная масса тела.
Можно ли социальными факторами победить генетику? Допустим, в семье не было долгожителей. Может ли человек определенными действиями изменить эту тенденцию?
- Мы на самом деле не все знаем о генах. Существуют так называемые молчащие гены - кто-то их называет мусорными, которые ни за что не отвечают, но они есть, они общаются с друг с другом. Очевидно, когда мы будем хорошо понимать, как наши гены взаимодействуют и как на них влияет окружающая среда, мы сможем узнать, как менять генетическую программу.
А менять эту программу можно. Есть примеры, когда оба родителя имеют лишний вес, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, а ребенок поставил себе с молодого возраста цель не иметь избыточной массы тела и снизить риск кардиоваскулярных заболеваний, и ему это удается. В моем окружении есть люди в возрасте от 40 до 50 лет, которые поставили себе эту цель и достигают ее.
Поэтому я верю, что мы можем менять генетическую программу усилием воли и образом жизни. Думаю, если каждый из нас осознает, что не все предрешено и в наших руках много возможностей, это будет еще один шаг на пути к активному долголетию.
COVID-19 ускорил старение у большого числа пациентов"
Растет ли средняя продолжительность жизни в России?
- Если говорить про доковидное время, то в 2019 году средняя продолжительность жизни в России составляла 72 года. Тогда одной из глобальных целей у нас было поднять этот показатель до 78 лет к 2024 году. К сожалению, коронавирус испортил наши планы: во время пандемии была высокая смертность и средняя продолжительность жизни снизилась. Это касается практически всех стран мира, в том числе и России.
Поэтому в 2023 году мы только возвращаемся к доковидным показателям. В России, без разделения на мужчин и женщин, средняя продолжительность жизни - примерно 74 года
Но сейчас ВОЗ объявила о завершении пандемии. Можно больше не волноваться?
- Эта новость не означает, что проблема ушла. Коронавирус, как и грипп, останется с нами навсегда и будет даже не сезонной инфекцией, а циркулирующим вирусом. В стационарах мы до сих пор видим, что у нескольких человек в неделю выявляют SARS-CoV-2. Поэтому думать, что ковид исчез, а уж тем более расслабляться нельзя.
Отмечу, что тяжелое течение коронавируса и летальные исходы фиксируют в основном у пожилых пациентов, особенно у тех, у кого есть несколько заболеваний. Зарубежные ученые делают так называемые ковидограммы - специальные инструменты, которые позволяют прогнозировать тяжелое течение заболевания, смертность, госпитализацию пациентов с COVID-19. Они определяют уровень риска именно по двум этим параметрам: возрасту пациентов и количеству коморбидных заболеваний.
Поэтому если пожилой человек имеет хронические болезни, то все рекомендации по поводу личной безопасности остаются актуальными. Это и маски, и социальная дистанция
Конечно, для пожилых пациентов важны и специфические меры профилактики. Если мы говорим про здорового человека, то это вакцинация. Если речь про людей со сниженным иммунным статусом и хроническими заболеваниями, у которых может наблюдаться недостаточный ответ на вакцинацию, для них существует опция пассивной иммунизации моноклональными антителами.
Пассивная иммунизация подходит пациентам с коморбидными заболеваниями, особенно если не представляется возможность выполнить вакцинацию. Моноклональные антитела не вмешиваются в работу иммунной системы, они безопасны, но при контакте с вирусом способны быстро нейтрализовать его, что снижает риск манифестации
Манифестация болезни - развитие выраженных клинических проявлений болезни после ее бессимптомного или стертого течения симптомов, тяжелого течения болезни и смерти.
Правда ли, что коронавирус ускоряет старение?
- Да, это так. В организме есть стареющие клетки, в науке они называются сенесцентными. Они не делятся и не обновляются. Из-за старения они продуцируют много ненужных веществ, которые в свою очередь вызывают системное медленно прогрессирующее воспаление.
Во время пандемии мы установили, что вирус SARS-CoV-2 не просто усиливает сенесценцию клеток, но и ускоряет старение иммунной системы - одного из важнейших барьеров на пути к старению.
Как только возникают ошибки в ее работе, у человека резко ускоряется старение всего организма. Подтверждение этому сегодня есть как в большом количестве научных фундаментальных исследований, так и в клинической практике. Поэтому перенесенный COVID-19, несомненно, ускорил старение у достаточно большого числа пациентов.
У них появляется зависимость от других людей"
Как специалисты определяют, что наступила старость?
- Пока наука на пути к четкому определению границ старения. Никто не договорился о едином определении, потому что мы до сих пор не понимаем, как происходит процесс старения, как он начинается, и с какого момента мы будем считать человека старым.
Определений старения много: это и генетическая программа, и финал жизни, и истощение функциональных резервов организма. Важен момент, когда можно говорить о появлении медицинских проблем. Самой большой из них является развитие старческой астении. Это гериатрический синдром, характеризующийся возраст-ассоциированным снижением физиологического резерва и функций многих систем организма, приводящий к повышенной уязвимости организма пожилого человека к воздействию эндо- и экзогенных факторов и высокому риску развития неблагоприятных исходов для здоровья, потери автономности и смерти.
Как правило, это пациенты старше 75 лет, у которых прогрессирует потеря мышечной массы наряду с нарушением памяти и остальных когнитивных функций. У них появляется зависимость от других людей в бытовой жизни: при вставании с постели, посещении туалета, приготовлении пищи. Человек начинает терять автономность.
Возраст старения у каждого индивидуален, это не обязательно 60 или 65 лет. Бывают случаи, когда процессы старения начинаются в более раннем возрасте. Например, пациент имеет ревматоидный артрит - тяжелое заболевание соединительной ткани - у него старение может наступить в 40 лет (как и при других патологиях).
Неужели невозможно дожить до старости без болезней?
- Войти в старость без болезней вполне возможно, и такие люди есть. В Гонолулу проводили исследование с участием более восьми тысяч человек в возрасте от 45 лет. Оно показало, что пациенты в возрасте 100 лет, как правило, имеют либо незначительную артериальную гипертонию, либо незначительный сахарный диабет, который компенсируется диетами или лекарствами.
В моей практике не встречались абсолютно здоровые возрастные люди. Однако среди пациентов в возрасте 90-100 лет были относительно здоровые, у кого была только лишь контролируемая артериальная гипертензия. Гипертония - синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше и одновременно или самостоятельно - диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
Какие болезни чаще всего сопровождают старость?
- Это болезни практически всех органов и систем, в первую очередь болезни опорно-двигательного аппарата: заболевания суставов (остеоартрит), костей (остеопороз). Также это могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом: гастрит, синдром раздраженного кишечника. У курильщиков развивается хроническая обструктивная болезнь легких.
Конечно, это и болезни системы кровообращения, такие как артериальная гипертония или ишемическая болезнь сердца.
Когда пора обращаться к врачу-гериатру?
- В разных странах по-разному, но в среднем от 60 до 65 лет. В американской практике гериатрический осмотр проходят пациенты старше 65 лет. В России в соответствии с нормативным документами любой врач при осмотре пациентов старше 60 лет должен провести скрининг старческой астении.
Каждому пациенту старше 60 лет, если у него не было инфаркта или других катастроф со здоровьем, достаточно единожды провести комплексную гериатрическую оценку, чтобы понять, начались ли у него проблемы, связанные со старением.
Если пациенту, например, 70 лет, и он сам хочет понять, нужна ли ему консультация гериатра, следует спросить себя, есть ли какие-то ограничения в выполнении повседневных дел: сложно ли себя обслуживать дома, принимать определенные решения, есть ли спектр тревожно-депрессивных расстройств, проблемы с памятью, со слабостью. Это те случаи, которые должны заставить задуматься о консультации гериатра.
Гериатр - это не терапевт для пожилых. Это врач, целью которого является автономность пожилого пациента. И ему важно понять, что привело пациента к потере той или иной степени самостоятельности, и попытаться эти причины устранить.
Например, одним из главных гериатрических симптомов являются падения. Важно анализировать и медицинские, и социальные, и бытовые, и психологические проблемы пациента на этом фоне.
Представим пожилого мужчину со слабыми мышцами и проблемами с предстательной железой. За ночь ему приходится вставать три-пять раз, чтобы сходить в туалет. В очередной раз идя в туалет по неосвещенному пути, он не замечает препятствия, спотыкается и падает.
Здесь проблема не совсем в предстательной железе, а в мышечной слабости, начинающейся катаракте и дефектах безопасности окружающего быта. Задача гериатра как раз проанализировать причину падения, выявить все обстоятельства и попытаться их скорректировать.
Люди с высшим образованием живут дольше"
Чтобы продлить молодость нужно заниматься не только физическим, но и ментальным здоровьем. Что можно посоветовать для поддержания мозга в тонусе?
- На лекциях я всегда показываю два рисунка сосудов, которые сделаны еще в начале XX века - у ректора МГУ математика Некрасова и его извозчика Василия. У математика сосудистая сеть головного мозга оказалась примерно в три-четыре раза плотнее, чем у извозчика. Отсюда следует простой вывод: мозг должен постоянно работать.
Если мозг каждую минуту жизни решает какие-то задачи, он будет ясным и продуктивным достаточно долгое время. Неслучайно из эпидемиологических исследований мы видим, что люди с высшим образованием, работа которых связана именно с умственной активностью, живут дольше. Эти люди даже боль переносят легче, чем те, кто интеллектуально не так активно работает.
Нельзя сказать, что отсутствие высшего образования - это беда. Тем не менее каждый должен стараться напрягать свой мозг с помощью музыки, искусства, чтения книг, в первую очередь литературных произведений. Чем оно сложнее, тем полезнее для мозга. Это может быть также решение кроссвордов, задач.
Когда мы выявляем у пожилых людей когнитивные нарушения, рекомендуем им решать школьные задачи, разработанные для 5-6 классов. К мозгу нужно как к мышце: если его тренировать, он становится крепким.
В Японии не так давно опубликовали работу, в которой ученые показали, что, если у людей когнитивный досуг разнообразный, они живут примерно на четыре года дольше, чем остальные.
Что такое когнитивный досуг? Если пожилой человек умеет пользоваться как минимум видеосвязью, смотрит телевизор, читает, встречается с друзьями, особенно если они играют в игры - настольные или компьютерные - такие люди живут на четыре года дольше, чем те, кто проводят время у окна, наблюдая за движением деревьев.
Можно ли отсрочить развитие нейродегенеративных болезней?
- Признаться честно, мы знаем о нейродегенеративных заболеваниях не все. Мы понимаем, что в основе развития нейродегенерации лежит системное воспаление. По сути дела все, что увеличивает риск системного воспаления, будет увеличивать и риск нейродегенеративных процессов. Поэтому в группах риска по нейродегенеративным заболеваниям пациенты, имеющие хронические болезни.
Однако мы недостаточно знаем о том, почему у кого-то эти заболевания развиваются, а у кого-то нет. Если мы понимаем, что контроль холестерина, давления, глюкозы крови снижают риск появления сосудистой деменции, то про болезнь Альцгеймера то же самое сказать нельзя. Это могут быть все те же факторы риска, однако эту информацию пока не подтвердили.
Также мы не знаем, как предупредить или снизить интенсивность проявления нейродегенеративных болезней. Если говорить про болезнь Альцгеймера, правило когнитивного досуга в этом случае не работает.
Многие люди боятся не старости как таковой, а слабоумия. Российские ученые провели многолетние эксперименты с насекомыми и грызунами, в ходе которых доказали, что возможно остановить развитие болезней мозга с помощью пептидов. Сколько, по-вашему, потребуется времени, чтобы технологии стали применять на людях?
- Нельзя сказать, что пептиды - это некая революция в медицине, которая при появлении в рутинной клинической практике что-то изменит. Пока у нас мало научных данных о пептидных средствах, отсутствуют клинические данные. Выводы, которые делают об эффективности пептидных препаратов, не из клинических исследований, а из клинических наблюдений.
На насекомых и лабораторных животных много что получается, но когда начинают тестировать в клинике, результат может измениться. Подчеркну, что абсолютно не против пептидов. Возможно, при накоплении фундаментальных данных мы действительно увидим какую-то революцию, но на сегодняшний день данные отсутствуют.
6,6 процента от общей инвалидности среди людей старше 60 лет составляют проблемы с ментальным здоровьем. Люди в пожилом возрасте переживают стрессы, депрессии. Почему?
Здесь в качестве аргумента можно привести опять же данные наблюдения за долгожителями из голубых зон. Если у человека есть хорошая семья, круг общения, он следит за своим здоровьем, ему не надо три раза в неделю ходить в больницу на уколы, скорее всего, депрессия не будет столь выраженная и значимая.
Если же человек живет один, у него нет социальных контактов, но имеются проблемы со здоровьем, тут и возникает возрастная депрессия. Конечно, нельзя выделить какую-то одну причину ее развития. Мы можем перечислять факторы риска, коррекция и нивелирование могут помочь предотвратить возрастную депрессию.
На самом деле депрессия пожилых людей - большая проблема. Она плохо поддается лечению, редко выявляется. Многие думают, что человек в возрасте не должен прыгать и веселиться, как в 30 лет. Поэтому зачастую пациенты остаются без медицинской помощи
Реально ли уже сейчас прожить до 110-120 лет?
- Думаю, да, сегодня это абсолютно реально. История знает максимальную продолжительность в 122 года. Я присоединюсь к мнению большинства геронтологов и гериатров, которые считают секретом долголетия отсутствие факторов, приводящих к сокращению продолжительности жизни.
Я уверен, что, если человек придерживается здорового образа жизни с детства, его "икигай" заключается в том числе и в долголетии, он проходит регулярные медицинские осмотры, то он становится кандидатом в долгожители.
01.08.2023, 19:28 160251
Звездопад и Голубая луна: эксперт рассказала о ярких астрономических событиях 2023 года Эксклюзив КТ
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Специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина рассказала журналисту информационного агентства Kazakhstan Today о самых ярких астрономических событиях 2023 года.
Известно, что в августе нас ожидает несколько ярких астрономических событий. В частности, суперлуние. Пожалуйста, расскажите поподробнее что это такое?
- Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно.
В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле. Два ожидаются в августе (С 1 на 2 августа и с 30 на 31 августа) и последнее 28 сентября. 1 августа расстояние Луны от Земли будет составлять 357 тысяч 530 километров. 30 августа - 357 тысяч 354 километра.
Первое полнолуние в августе - обычное суперлуние. это время диаметр Луны на 14% больше и за счет этого яркость увеличивается до 30%, то есть почти на треть Луна светит сильнее. Второе полнолуние в этом месяце называется Голубой луной.
Еще одно ожидаемое явление - звездопад Персеиды. Расскажите о нем.
- Второе явление, которое буду наблюдать в августе - это звездопад Персеиды. Это метеорный поток, который является одним из долгопериодических, наблюдается чуть-ли не с начала нашего тысячелетия.
Первые упоминания о нем датируются 36-м нашей эры. Персеиды, как и большинство других метеорных потоков, образуются от хвоста кометы, то есть любой метеорный поток связан с появлением кометы. Персеиды обязаны своим появлением комете Свифта - Туттля. Ее (комету. - Прим. ред.) открыли в 1862 году, когда она проходила очень близко к Земле. Последний раз ее наблюдали в 1996 году и следующая комета появится в 2126 году примерно.
Персеиды являются одним из самых ярких метеорных потоков, и там мы наблюдаем не только метеоры, но и очень редко наблюдаются болиды.
Обычно Персеиды наблюдают во второй половине ночи. Для наблюдения необходимо выезжать дальше от города. Располагаться на природе и выбирать место, чтобы линия горизонта была чистая.
Звездопады или суперлуния оказывают какое-то влияние на здоровье или самочувствие человека?
- Что больше влияет на здоровье людей… Это, конечно, Луна. Это небесное тело - самое близкое. Если человек страдает лунатизмом, то он, конечно, подвержен влиянию полнолуния, какое бы оно ни было. Персеиды никак не влияют на здоровье людей. Вообще замечено, что большее влияние оказывает на самочувствие людей Солнце.
У многих астрономических явлений очень поэтичные название. Почему так сложилось?
- То, что в народе называют Голубой луной или Красной луной - это народные названия, не астрономические. У многих народов, каких-то племен полнолуние было связано с какими-то событиями, и если Луна в это время меняла немного цвет, то они давали им подобные названия.
Какие еще небесные явления смогут наблюдать казахстанцы до конца года?
- Вторая половина года будет очень интересная, потому что на небе появиться сразу две крупные планеты. С августа мы будет наблюдать Сатурн - самая красивая планета нашей солнечной системы. Смотрится эффектно. Также где-то с сентября или октября будет виден Юпитер - крупнейшая планета нашей солнечной системы.
28 сентября будет наблюдаться последнее суперлуние, которое совпадает с частичным лунным затмением. Это когда полная Луна будет пересекать полутень Земли.
11.07.2023, 20:14 199301
Преступлений в отношении женщин стало больше - правозащитница Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала о специфике преступлений в отношении женщин в Казахстане.
Вы давно занимаетесь защитой прав женщин. Как Вы считаете, изменилась ли специфика преступлений в отношении женщин за последние годы?
- Я вижу, что преступлений в отношении женщин стало больше. Полиция предоставляет нам какую-то статистику, что каких-то преступлений меньше, каких-то больше. Исходя из того, что поступает в фонд "НеМолчи", самих преступлений стало намного больше.
Кроме того, эти преступления стали шире. Очень много преступлений экономического характера в отношении своих же жен, сожительниц, сестер, даже матерей. Кредиты оформляют незаконно. Например, мужчине срочно нужны деньги, и он угрозами, шантажом заставляет женщину взять кредит. Наши банки зачем-то дают кредиты даже домохозяйкам, которые сидят дома с детьми. В результате женщина берет на себя обязательства перед банком, но деньги забирает ее супруг и тратит на свое усмотрение, а возвращает эти деньги женщина.
Также мужчины стали очень много шантажировать женщин интимными фотографиями. Женщины почему-то стыдятся этого. Я считаю, что стыдиться не нужно, а нужно сразу же подавать заявления в полицию. Это тоже одна из форм насилия, которая сейчас очень распространена в Казахстане.
Преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими. Я считаю, что раньше таких жестоких преступлений было меньше. Также меня пугает, что женщины стали совершать суициды вместе с детьми. Либо мужчины совершают убийство детей в такой форме, чтобы отомстить жене. Складывается такое ощущение, что наше общество психически нездорово. На это нужно обратить внимание властей.
С какими проблемами чаще всего сейчас обращаются к Вам казахстанки?
- В последнее время к нам много обращаются по вопросам защиты прав детей, то есть это буллинг, насилие в отношении детей. Этих преступлений стало очень много. Также семейно-бытовое насилие, изнасилование. Даже не знаю, чего больше.
Удивляет то, что в производстве фонда "НеМолчи" уже третье дело, где девушки избивают девушек. Такая неженская жестокость становиться какой-то нормой в обществе.
В последнее время все чаще говорят об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие. Как Вы считаете, помогло ли ужесточение наказания уменьшить количество подобных случаев?
- Такая мера не поможет. Я считаю так. Может быть, сократит риски, но решение как таковое наши правоохранители не нашли. Возможно, мы станем меньше закрывать уголовных дел, хотя сомневаюсь.
От того, что они придумали этот закон, насилия меньше не стало.
К сожалению, насилие и жестокость затрагивают даже самых маленьких жителей страны. Как часто Вы в своей работе сталкиваетесь с преступлениями против несовершеннолетних?
- Этот год у нас просто перенасыщен уголовными делами по детям. Больше всего возмущает, что эти уголовные дела закрывают в два раза чаще. По статистике, только два дела из пяти доходят до приговора суда. Остальные закрываются, потому что у нас повсеместная некомпетентность работы полиции, везде кумовство, круговая порука. Мы не можем никого привлечь к ответственности. Система образования покрывает "своих". В полиции обязательно сидят родственники или знакомые этих агрессоров. Мы практически не можем довести дело до приговора суда. Люди закрывают глаза даже на вопиющие случаи изнасилования детей. Система наша прогнила насквозь.
Не считаете ли Вы необходимым за преступления против детей принимать самые высшие меры социальной защиты?
- По поводу защиты детей у нас действительно хорошие законы. Я имею в виду, что касается жестокого обращения с ребенком, насилия над детьми.
У нас не работают экспертизы, недостаточно возможностей доказать, что ребенок был изнасилован, потому что мы пользуемся примитивными методами раскрытия дел 1959 года.
Когда ребенка семи лет заставляют заниматься оральным сексом, то это практически невозможно доказать.
Моя злость на правоохранительную систему растет с каждым днем. Сегодня закрыли дело по убийству, выставят его самоубийством, и даже в суициде никого не смогли обвинить. Как мы должны реагировать на правоохранительную систему?
Какие, на Ваш взгляд, меры возможны для предупреждения или даже полного искоренения насилия над детьми и женщинами?
- Для искоренения насилия над женщинами нужно работать системно. Сейчас фонд "НеМолчи" трансформирует свою миссию. Со следующего года мы будем предоставлять 100-процентно прозрачную статистику о том, сколько поступило уголовных дел, сколько было закрыто и кем, по каким мотивам закрывают уголовные дела, в каких департамента чаще, в каких реже.
Мы систематизируем приговоры судов, решения по закрытию дел. Потом покажем в цифрах, как это было в Алматы, Астане и т.д. Сразу же будет понятно, в каком регионе Казахстана коррупция зашкаливает.
Сейчас у нас очень много обращений. Мы будем расширять линию до 4 операторов. Я посмотрю на следующий год, как нам будут объяснять правоохранительные органы эту статистику.
Статистика будет достоверная, подтвержденная правоохранительной системой и каждым живым лицом. Потом мы с этими докладами будем выезжать за рубеж и говорить о том, что в творится Казахстане.
Напомним, в первом текущего года квартале в стране зарегистрировали 13,3 тысячи уголовных правонарушений в отношении женщин.
Чаще всего в отношении женщин совершались правонарушения против собственности: с начала года было зарегистрировано 11,5 тысячи случаев в секторе - на 14,5% меньше, чем годом ранее. Далее идут уголовные правонарушения против личности (732 случая, минус 27,2%) и транспортные уголовные правонарушения (368 случаев, плюс 1,7%).
Женщины также страдали от мошеннических действий, краж, мелких хищений, нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, неисполнения обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонения от уплаты средств и т. д.
23.06.2023, 17:33 251281
Как контролируют ситуацию с ВИЧ в Алматы, рассказал директор СПИД-центра
Фото: Центр по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы
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Директор Центра по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы Марат Сансызбекович Тукеев рассказал, как контролируют ситуацию с ВИЧ в мегаполисе.
Какова сегодня ситуация с распространением ВИЧ в Алматы и что предпринимается для своевременного выявления новых случаев заражения?
- Сегодня в Центре по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы на диспансерном учете состоит 4429 человек, имеющих диагноз ВИЧ. В Алматы примерно 400-500 человек в год узнают о том, что живут с ВИЧ-инфекцией. В 2022 году было выявлено 499 инфицированных жителей города, 2021 году - 467 человек. По оценочным расчетам, в городе только 86% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе. Остальные 14%, возможно, никогда не проходили тест на ВИЧ и, не имея симптомов, не обращаются к врачам. Ежегодно специалисты Центра СПИД проводят порядка 450 тысяч исследований на ВИЧ. Таким образом, в поле зрения наших служб находится около 15-20%, или примерно одна пятая часть населения нашего мегаполиса. Для своевременного выявления ВИЧ в стране внедрена система взаимодействия между центрами СПИД, поликлиниками, стационарами, неправительственными организациями, учреждениями уголовно-исполнительной системы и другими организациями. Каждая организация, согласно алгоритмам Министерства здравоохранения республики, проявляет эпидемиологическую настороженность к пациентам, находящимся в группе риска, и осуществляет тестирование на ВИЧ в соответствии с утвержденными правилами. Под контролем медиков также находятся люди, имеющие определенные клинические показания, доноры и реципиенты гемотрансфузий, органов, тканей, половых и фетальных клеток и пациенты, поступающие в стационар. В зоне особого внимания - будущие мамы, они дважды в течение беременности проходят тест на ВИЧ. Например, за 2022 году более 50 тысяч беременных женщин было обследовано на ВИЧ, и 24 результата оказались положительными. Наша задача в таких случаях предотвратить передачу ВИЧ ребенку. Если мама выполняет все рекомендации врачей и принимает антиретровирусные препараты, то риск передачи ВИЧ своему малышу снижается практически до 0-2%. Здесь хотелось бы особо остановиться на том, что в наше время ВИЧ рассматривается уже не как смертельная болезнь, а как хроническое заболевание. Терапия обеспечивает защиту иммунитета, при этом продолжительность и качество жизни человека с ВИЧ, принимающего препараты, не отличается от продолжительности и качества жизни человека без ВИЧ. Лечение помогает снизить вирусную нагрузку до минимального, не определяемого количества, и человек становится безопасен для своих половых партнеров.
Кто и как в основном заражается ВИЧ-инфекцией и что нужно делать людям, чтобы избежать заражения?
- По итогам 2022 года более 80% новых случаев заражений произошло при гетеро- и гомосексуальных контактах. При этом инфицирование при гомосексуальных контактах увеличилось за последние 5 лет практически вдвое. При употреблении наркотиков заразились почти 20% людей. Случаев гемотрансфузионного и артифициального инфицирования ВИЧ при медицинских манипуляциях в городе не зарегистрировано.
Для профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения реализуется программа "Снижение вреда", она финансируется государством. В рамках нее производится обмен шприцев для людей, употребляющих наркотики, раздача средств контрацепции для женщин и мужчин с низкой социальной ответственностью и мужчин, имеющих половой контакт с мужчинами, а также экспресс тестирование. На эти цели выделяется до 100 млн тенге в год.
Безусловно, большую поддержку в данной работе оказывают НПО. В 2023 году из местного бюджета было выделено 75 млн тенге на 5 проектов среди ключевых групп населения, в рамках государственного социального заказа, реализуемых НПО. В Алматы больше десятка неправительственных организаций, которые помогают в реализации профилактических программ, тестировании на ВИЧ экспресс методом в полевых условиях, и в целом проводят огромную работу для снижения стигмы и дискриминации, связанной с ВИЧ.
Какие меры предпринимаются при установлении каждого случая ВИЧ?
- При выявлении диагноза ВИЧ медики проводят консультирование, устанавливают факты, связанные с инфицированием. И сразу же в соответствии с последними международными протоколами ВОЗ и МЗ РК назначают антиретровирусную терапию. Для пациентов города Алматы из государственного бюджета на 2023 год выделено 1,9 млрд тенге на закуп препаратов, которые выдаются на бесплатной основе. Охват антиретровирусной терапией составляет 85%, эффективность проводимой терапии составляет около 90%. Повторюсь, эффективность - это когда концентрация вируса в организме человека снижается практически до нуля, соответственно, снижается и риск передачи вируса другому человеку и вероятность возникновения тяжелых последствий для иммунной системы. Проводимое лечение также позволило снизить смертность практически в два раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом. В нашем центре работает достаточное количество высококвалифицированных специалистов, в числе которых психологи, врачи-инфекционисты, гинекологи, дерматовенерологи и другие врачи с большим опытом работы в данной области. Пациенты находятся под врачебным наблюдением, проводится лабораторный мониторинг лечения, существует телеграм-бот для консультирования по любым вопросам. При этом, безусловно, соблюдается конфиденциальность и информации о пациентах не разглашается.
Есть ли система контроля за донорами и компонентами крови? Насколько она эффективна?
- В городе Алматы действует созданная по международным нормам и мировым практикам система по своевременному тестированию пациентов, включая доноров и реципиентов. Все положительные случаи по ВИЧ вносятся в национальный регистр. Проводится мониторинг за качеством проведения лабораторных исследований и эпидрасследований. Ведение пациентов осуществляется Казахским научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК, что обеспечивает прозрачность всего процесса. Обеспечение безопасности донорства осуществляется двумя организациями: Республиканским и городским центрами крови с использованием нескольких этапов защиты, к которым относится осмотр и опрос доноров на долабораторном этапе, сверка с базами данных по диспансеризации, двухэтапное тестирование, методами ИФА/ИХЛА и ПЦР на анализаторах закрытого типа. Дополнительно компоненты крови обеспечиваются мерами безопасности, такими как лейкофильтрация, вирусинактивация, карантинизация. Положительные пробы направляются в Центр СПИД для подтверждения диагноза. Контроль за обследованием реципиентов на ВИЧ через 1 и 3 месяца после переливания крови осуществляется как Центром СПИД, так и территориальными поликлиниками, информация о результатах вносится в соответствующие реестры. Мониторинг за обследованием реципиентов позволяет своевременно выявлять новые случаи, проводить эпидемиологические расследования и предотвращать дальнейшее распространение ВИЧ. В 2022 году на ВИЧ до переливания крови обследовано 9965 человек. В результате выявлено 10 человек, живущих с ВИЧ. За 5 месяцев 2023 года обследовано 4886 реципиентов, выявлено 4 человека с ВИЧ.
Как продвигается эпидемиологическое расследование в Центральной городской клинической больнице?
- Беспрецедентный в нашем городе случай в ЦГКБ выявлен в результате системной работы в рамках активных профилактических мероприятий городского Центра СПИД. Именно благодаря действующей системе по тестированию пациентов, поступающих в стационар, в том числе реципиентов, установлено, что два пациента получали медицинскую помощь в одной больнице. После поступления этой информации управлением общественного здравоохранения Алматы незамедлительно был инициирован мониторинг проводимых манипуляций и установление факторов риска. По результатам работы было принято решение проинформировать органы санитарно-эпидемиологического контроля. Оперативно были начаты мероприятия по обследованию пациентов, находившихся в контакте в стационаре. Активным поиском в рамках эпидрасследования был выявлен еще один пациент, которому также установлен диагноз ВИЧ. Поиск и тестирование контактных лиц продолжаются. Дополнительно проверяются все медицинские организации по медицинскому маршруту пациентов. В настоящее время комиссия по расследованию, включающая эпидемиологов из разных служб, продолжает работать, расследование находится на усиленном контроле, об итогах работы будет сообщено дополнительно.
В СМИ прошла информация, что пациенты лежали в апреле в больнице. Почему так долго ставился диагноз?
- В соответствии с нормативными правовыми актами пациенты, получившие гемотрансфузии (переливание крови), подлежат тестированию на ВИЧ через 1 и 3 месяца после последней гемотрансфузии. Данные сроки установлены с учетом иммунологического "окна": когда вирус в организме уже есть, но антитела, которые определяет лаборатория, еще не вырабатываются в достаточном для выявления количестве. То есть можно получить ложноотрицательный результат. Только к концу первого месяца возможно определить, произошло инфицирование или нет, а к концу третьего месяца при инфицировании уже у всех пациентов достаточный титр антител.
Что касается пациентов ЦГКБ, то они находились в стационаре в апреле, а обследование было проведено в конце мая, то есть через месяц. И современные методы исследований в нашей лаборатории позволили выявить вирус на ранней стадии. Соответственно, незамедлительно проведен подтверждающий тест на республиканском уровне. Таким образом, алгоритм тестирования полностью соответствует правилам диагностики.
Как контролируется в медицинских учреждениях санитарно-эпидемиологический режим?
- Меры по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях находятся на постоянном контроле как у самой организации, так и у организаций санитарно-эпидемиологического контроля и Центра СПИД. Проводится ежегодное обучение и последующая аттестация медицинских работников, в том числе и по мерам профилактики передачи ВИЧ-инфекции. За 2022 год Центром СПИД проведено 137 семинаров в различных медицинских организациях города, обучено 7892 медицинских работника.
Следует отметить, что все медицинские организации города в полном объеме обеспечены необходимыми средствами защиты и одноразовым инструментарием, закуп которых каждая организация осуществляет самостоятельно в рамках выделенного финансирования. Доступность, стерильность и однократность использования изделий медицинского назначения - это незыблемые условия организации любого лечебного процесса.
Центральная городская клиническая больница - это здание, построенное в прошлом веке. По всеобщему мнению, приемное отделение, экстренная операционная и реанимационный зал не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Планируется ли ее модернизация?
- Да, это здание 1971 года постройки. В феврале акиматом города начаты работы по проектированию строительства нового корпуса больницы на 500 коек. На эти цели в бюджете 2023 года выделены средства в размере 192 млн тенге. Новый корпус позволит создать условия для оказания качественной специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи населению двух районов города Алматы - Бостандыкского и Медеуского общей численностью 650 тысяч человек.
Безусловно, во главе угла будут соблюдение требований санитарно-эпидемиологического контроля, особенно в операционных залах и реанимации. Для этого уже на стадии проектирования закладываются международные стандарты чистых помещений, вентиляции, работы стерилизационных отделений, утилизации отходов и прочее. После получения государственной экспертизы на ПСД, сразу же будет инициировано выделение средств на строительство корпуса. Понимая, что новый корпус будет построен в среднесрочном периоде, в этом году управление общественного здравоохранения совместно с больницей реализуют программу дооснащения стерилизационного отделения и модернизации реанимации.
Насколько сейчас люди информированы о ВИЧ?
- На сегодняшний день наиболее эффективной мерой по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции среди населения является проведение информационно-образовательных программ. За 2022 год Центром СПИД проведено 122 лекции для студентов сузов и вузов, охвачено 12 415 человек. Для педагогов школ проведено 83 тренинга, подготовлено 2145 специалистов, для педагогов сузов и вузов проведено 63 тренинга, обучено 1109 человек. Также проводятся различные акции, конференции, форумы. Вместе с тем, учитывая, что инфекция регистрируется в основном в возрастной категории 30-49 лет, нам необходимо усилить информирование населения, особенно через СМИ, социальные сети о соблюдении элементарных мер предохранения. Важно помнить, что даже один половой контакт без средств защиты может привести к инфицированию ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем. Портрет инфицированного в Алматы постепенно меняется. Во многих случаях - это благополучные люди, к сожалению, имевшие случайные связи с неустановленными половыми партнерами…
Источник: Центр по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы
11.06.2023, 00:51 283651
Генеральный консул КНР в Алматы дала интервью СМИ
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй дала интервью средствам массовой информации.
Успешное проведение саммита "Китай - Центральная Азия" знаменует собой официальное создание механизма встреч лидеров Китая и стран Центральной Азии, что имеет важное эпохальное значение для развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии. Каковы основные достижения этого саммита? Какой вклад он внесет в построение сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии?
- 18-19 мая под председательством председателя КНР Си Цзиньпина в древней столице Сиань успешно прошел саммит "Китай - Центральная Азия". Этот саммит является первым масштабным многосторонним мероприятием, организованным Китаем после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. Это первый очный саммит глав государств шести стран за 31 год с момента установления дипломатических отношений между Китаем и этими странами, а также первый саммит с момента создания 3 года назад механизма Китай-Центральная Азия. Он имеет эпохальное значение в истории отношений между Китаем и странами Центральной Азии.
На саммите председатель Си Цзиньпин выступил с важной речью, выдвинув "четыре предложения" о том, какую Центральную Азию строить, "четыре настояния" о том, как построить китайско-центральноазиатское сообщество единой судьбы, и "восемь предложений" о том, как развивать сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии. Впервые с начала новой эры руководитель Китая подробно, сосредоточенно и систематически изложил внешнюю политику в отношении Центральной Азии, что получило высокое одобрение и восторженный отклик со стороны глав Центральноазиатских стран. Он также дает нам основные принципы и руководство по созданию более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии.
В ходе саммита "Китай - Центральная Азия" были подписаны 7 двусторонних и многосторонних документов, в том числе Сианьскую декларацию по итогам саммита "Китай - Центральная Азия" и "Перечень договоренностей и инициатив", а также более 100 соглашений о сотрудничестве в различных областях, приносящих богатый результат, реальное содержание и огромное влияние, которые никогда не наблюдались прежде.
Данный саммит, во-первых, придал новый импульс углублению отношений между Китаем и Центральной Азией. В Сианьской декларации провозглашено совместное строительство более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии, что еще раз демонстрирует волю и решимость шести стран осуществлять сотрудничество на более высоком уровне, с более высокими стандартами и с более высоким качеством.
Во-вторых, саммит построил новую платформу для расширения обменов и сотрудничества в различных областях. Стороны договорились официально создать механизм встреч глав государств Китая и Центральной Азии. Обе стороны - Китай и страны Центральной Азии - будут по очереди принимать саммит, который будет проводиться раз в два года.
Следующий саммит пройдет в 2025 году в Республике Казахстан. Были официально созданы механизмы встреч на уровне министров иностранных дел, экономики и торговли и таможни, а также такие платформы, как комитеты предпринимателей, форумы аналитических центров и союзы предприятий здравоохранения, достигнуты договоренности об ускорении создания механизмов встреч и диалогов в таких областях, как инвестиционно-индустриальная кооперация, транспорт, сельское хозяйство, управление чрезвычайными ситуациями, образование, политические партии, и создан в Китае постоянный секретариат механизма. Создание новых механизмов и площадок, безусловно, станет более эффективной гарантией расширения обменов между Китаем и Центральной Азией на всех уровнях и открытием более широкого пространства для углубления всестороннего сотрудничества.
В-третьих, саммит открыл новые перспективы для углубления взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. Председатель Си Цзиньпин объявил на саммите о ряде крупных инициатив сотрудничества. Они включает в себя расширение торгово-экономического сотрудничества, обновление инвестиционных соглашений, всестороннее повышение пропускной способности трансграничной перевозки, поддержание строительства Транскаспийского международного транспортного маршрута, создание партнерских отношений "Китай - Центральная Азия" в энергетическом секторе, ускорение реализации создания Центра традиционной медицины в Центральной Азии и открытия "мастерских Лу Баня" и т. д.
Председатель Си Цзиньпин также объявил о выделении в общей сложности 26 миллиардов юаней на финансовую поддержку и помощь. Также официально стартовал Год культуры и искусства народов Китая и Центральной Азии.
В-четвертых, саммит вложил новые силы в защиту международной честности и справедливости. Китай и страны Центральной Азии договорились подтверждать свою приверженность целям и принципам устава ООН, твердо защищать многосторонность, противостоять односторонности, гегемонизму и силовой политике, способствовать демократизации международных отношений и подталкивать международный порядок и систему глобального управления к более справедливому и разумному направлению развития. Эти позиции и предложения внесут "вклад Китая и Центральной Азии" в поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие прогрессу человеческой цивилизации.
В-пятых, он подал развивающимся странам новый пример стремления к единству и самосовершенствованию. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что должны быть обеспечены суверенитет, безопасность, независимость и территориальная целостность стран ЦА, самостоятельно выбранные их народами пути развития должны получать уважение, а их усилия к миру, добрососедству и спокойствию должны быть поддержаны. Слова Председателя Си Цзиньпина вызвали мощную поддержку и отклик народов стран Центральной Азии. Как представители сил мира и справедливости, Китай и страны Центральной Азии понимают друг друга и идут рука об руку вперед, что, несомненно, привнесет больше позитивной энергии и стабильности в сложный и неспокойный мир.
Успешное проведение первого саммита "Китай - Центральная Азия" ознаменовало собой официальное создание механизма встреч глав государств Китая и Центральной Азии, что стало важной вехой в истории развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии, наметило новый план развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии, открыло новую эру сотрудничества между двумя сторонами и внесло новый вклад в совместное содействие построению сообщества единой судьбы человечества.
С 17 по 19 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Китай для участия в саммите "Китай - Центральная Азия" и совершил успешный государственный визит в Китай. За этот период главы двух государств совместно стали свидетелями подписания 23 важных документов, в том числе соглашения о взаимном безвизовом режиме, создании мастерских "Лу Баня", взаимном создании культурных центров и совместном учреждении филиала Северо-Западного политехнического университета в Казахстане в КазНУ имени аль-Фараби. Какое влияние окажет этот визит на развитие казахстанско-китайских отношений?
- С 17 по 19 мая президент Касым-Жомарт Токаев был приглашен в Китай для участия в саммите "Китай-Центральная Азия" и совершил государственный визит в Китай, который увенчался полным успехом. Председатель Си Цзиньпин поздравил президента Касым-Жомарта Токаева с 70-летием дня рождения.
Визит президента Токаева в Китай в особый день свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений. Стороны высоко оценили достижения в развитии китайско-казахстанских отношений с момента установления дипломатических отношений 31 год назад и выразили готовность к дальнейшему повышению уровня двусторонних отношений, углублению сотрудничества в различных областях, глубокому обмену мнениями по международным и региональным проблемам, представляющим общий интерес.
Визит президента Токаева оказался очень насыщенным и плодотворным. Главы двух государств подписали "Совместное заявление Китая и Казахстана", совместно стали свидетелями подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве во многих сферах, таких как торгово-экономическая, энергетическая, транспортная, сельскохозяйственная, взаимной связи, гуманитарная и региональная. Среди них и привлекшее всеобщее внимание Соглашение о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном, открытие мастерских "Лу Баня, взаимное учреждение культурных центров и совместное открытие в Казахстане в КазНУ имени аль-Фараби филиала Северо-Западного политехнического университета. Стороны также объявили 2024 год - Годом туризма Казахстана в Китае.
Практика показала, что стратегическое лидерство глав государства является фундаментальной гарантией и самым большим преимуществом для устойчивого и высокого уровня развития китайско-казахстанских отношений. Визит президента Касым-Жомарта Токаева способствовал новому существенному прогрессу в китайско-казахстанских отношениях и сотрудничестве в различных областях и придал мощный импульс построению китайско-казахстанского сообщества единой судьбы.
В дальнейшем обе стороны будут руководствоваться консенсусом, достигнутым главами двух государств для скорейшей реализации достижений по совместному открытию культурных центров, мастерских "Лу Баня" и учреждения филиала университета. Пользуясь возможностью подписания соглашения о взаимном безвизовом режиме, обе стороны будут еще больше углублять обмены и сотрудничество в культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах.
В этом году исполняется десять лет совместному строительству инициативы "Один пояс и один путь" в Казахстане. Каких плодотворных результатов совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном достигло за последние десять лет? Как Казахстан и Китай будут способствовать дальнейшему качественному развитию совместного строительства инициативы в будущем?
- Казахстан является местом, где была впервые озвучена инициатива "Один пояс и один путь" и первой пилотной площадкой. Он занимает особо важное место в совместном строительстве этой инициативы. Китай и Казахстан положили начало подписанию документов о двустороннем сотрудничестве по совместному строительству "Одного пояса и одного пути" и добились солидных успехов в состыковке национальных стратегий развития, выстраивании механизмов сотрудничества, продвижении крупных проектов, предоставив реалистичный и удобный путь для регионального экономического развития и улучшения условий жизни людей, что создало образцовый пример для региона и даже международного сообщества.
Во-первых, устойчивое и долгосрочное развитие делового сотрудничества. В 2022 году объем торговли между Китаем и Казахстаном впервые превысил отметку в 31 миллиард долларов США, увеличившись на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в первом квартале этого года прирост составил 26,8%. Китай уже много лет подряд является вторым торговым партнером Казахстана, вторым направлением экспорта и вторым источником импорта. Обе стороны взяли на себя ведущую роль в осуществлении международного сотрудничества в области инвестиций и производственных мощностей. Китай прочно занимает пятое место среди крупнейших источников инвестиций в Казахстан и реализовал ряд крупных стратегических проектов в Казахстане, придавая устойчивый импульс сотрудничеству между двумя сторонами.
Во-вторых - это постоянное совершенствование инфраструктуры. Китай и Казахстан успешно осуществили глубокую интеграцию взаимосвязи, имеют 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефте-газопроводов, 2 трансграничные железные магистрали и 1 международный центр приграничного сотрудничества.
Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества в Ляньюньгане позволяет Казахстану иметь выход к Тихому океану. В 2022 году между Синьцзяном и Казахстаном курсировало более 13 000 поездов Китай-Европа (Центральная Азия), которые играют важную роль в обеспечении стабильности и бесперебойности международной цепочки поставок.
В-третьих, постоянное укрепление связи между народами. Пять институтов Конфуция, открытых Китаем в Казахстане, успешно функционируют. В настоящее время обе стороны ускоряют вступление в силу соглашения о взаимном безвизовом режиме, а также продвигают скорейшее открытие мастерских "Лу Баня" и филиала Северо-Западного политехнического университета в Казахстане, чтобы возвести мост для облегчения передвижения людей между двумя странами и укрепления обменов в сферах культуры, образования, туризма и других.
В качестве следующего шага мы готовы вместе с Казахстаном, придерживаясь принципа совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, ориентироваться на высокий стандарт, устойчивость и нацеленность на повышение благосостояния народов, совместно способствовать качественному развитию совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
Согласно официальным данным, с января по апрель 2023 года общий объем внешней торговли Синьцзяна с Казахстаном увеличился на 121,7%. Не могли бы Вы рассказать об успешном сотрудничестве между Синьцзяном и Казахстаном на примере проекта или компании?
- Являясь центральной зоной экономического пояса Шелкового пути, СУАР находится в авангарде китайско-казахстанского сотрудничества. За последние десять лет СУАР и Казахстан провели широкие обмены в рамках совместного строительства "Пояса и пути" и добились солидных результатов.
СУАР и Казахстан имеют 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефтегазопроводов и 2 трансграничные железные магистрали, тем самым осуществив глубокую интеграцию взаимосвязи. Поезд Китай-Европа (Средняя Азия) - это золотобуквенная вывеска совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между СУАР и Казахстаном. На сегодняшний день в общей сложности курсирует более 100 линий поездов Китай-Европа (Центральная Азия), что играет огромную роль в обеспечении стабильности производственной цепочки и цепочки поставок.
В марте этого года делегация по дружественному обмену СУАР КНР посетила Казахстан с визитом, что открыло новую главу в региональном сотрудничестве между двумя странами и совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" между Синьцзяном и Казахстаном. Мощные предприятия СУАР все больше инвестируют в Казахстан, активно участвуют в экономическом строительстве Казахстана.
В том числе Синьцзянская нефтяная компания "Гуанхуэй, китайская электротехническая и фотоэлектрическая компания, Синьцзянская международная торговая компания "Байи Стил", корпорация промышленной группы "Синьцзян Санбао" осуществляют взаимовыгодное сотрудничество в сферах энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства, строительных материалов и коммерческой логистики и продолжают придавать новый импульс, расширяя новые пространства для углубления китайско-казахстанского практического сотрудничества.
На следующем этапе СУАР будет расширять свою открытость для внешнего мира, углублять экономическое и торговое сотрудничество с Казахстаном, способствовать быстрому росту торговли, инвестиций между двумя сторонами и эффективному улучшению их качества, чтобы предоставить другим регионам образец взаимовыгодного сотрудничества.
Какое влияние окажет вступление в силу китайско-казахстанского соглашения о безвизовом режиме на Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"?
- Соглашение о взаимном безвизовом режиме является важным достижением визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай и будет способствовать активному обмену между гражданами двух стран и сотрудничеству в сферах экономики, культуры и туризма и.т.д. Центр приграничного сотрудничества "Хоргос" имеет уникальное географическое преимущество. В последние годы центр сотрудничества всеми силами развивал внешнюю торговлю, беспошлинную покупку товаров, офшорные финансы, трансграничный туризм, международные выставки и другие особые отрасли. К настоящему времени в центре сотрудничества разместилось 35 ключевых проектов, из которых 15 проектов завершены и введены в эксплуатацию, с общим объемом инвестиций более 30 млрд юаней.
По статистике китайской стороны, только в мае текущего года количество въезжающих и выезжающих в/из центра сотрудничества достигло 369 370 человек, в среднем 11 910 человек в день, увеличившись примерно в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Можно ожидать, что после вступления в силу безвизового режима передвижение людей между Китаем и Казахстаном станет более интенсивным.
Я верю, что центр сотрудничества обязательно сможет воспользоваться возможностью и благоприятной ситуацией, будет продвигать бизнес и торговлю через туризм, и через бизнес и торговлю приобретать известность, продолжит расширять трансграничную торговлю и инвестиционное сотрудничество, содействовать культурно-гуманитарному обмену и укреплению связей между народами двух стран, внесет еще больше вклада в развитие китайско-казахстанских отношений.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?