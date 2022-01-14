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Героические поступки алматинцев

13.01.2022, 17:16 1276
Героические поступки алматинцев
200 террористов вошли в музей, обсуждая, не убить ли всех сотрудников. А те проявили невероятное мужество: укрыли в бункере 15 раненых силовиков и остались на своих рабочих местах, сообщает Sputnik.

В Центральном государственном музее Алматы рассказали подробности нападения, когда добычей мародеров едва не стали ценные исторические экспонаты.
 
По словам заместителя директора Бибигуль Дандыгараевой, когда 5 января в городе началась стрельба, в музее остались лишь семеро сотрудников, остальных отправили по домам.
 
Около четырех часов дня участники беспорядков добрались и до этого здания, сюда вошли около 200 молодых людей.
 

Я вышла к ним и попросила ничего не трогать. Рассказала, что здесь хранится бесценное наследие наших предков. Что если произойдет пожар, от нашей истории ничего не останется. Однако они начали ломать электронику", - поделилась подробностями страшного дня Бибигуль Дандыгараева.

 
Нападавших интересовало, где хранится оригинал "Золотого человека", где найти золотые экспонаты и есть ли в музее мечи и копья.
 

Я сказала, что подлинника "Золотого человека" у нас нет. Нас спасло то, что в музее было дежурное освещение, поэтому некоторых вещей в темноте было не разглядеть. Я без остановки рассказывала нападавшим о нашем музее, о его значении", - продолжила замдиректора.

 
Коллеги Дандыгараевой слышали, как нападавшие предложили всех поубивать.
 
Часть из них совершила в музее намаз. Спустя пять часов, около девяти вечера, в музей пришли два парня в черных пальто.
 

Хорошо одетые, выглядели как порядочные люди. Они сказали собравшимся, что сейчас все они пойдут на аэропорт Алматы, а затем вернутся и сделают из музея штаб. Затем все они ушли из музея", - отмечает Дандыгараева.

 
Ситуация осложнялась тем, что в подземном бункере музея сидели, затаившись, 15 раненых силовиков. Музейные сотрудники спрятали их, а также оказали им первую медицинскую помощь.
 

Было их жалко, совсем молодые парни. Кто-то был ранен в руки, кто-то - в ноги, кто-то - в спину. Мы плакали, глядя на них", - рассказала замдиректора.

 
В ближайшие дни станет точно ясно, какой материальный ущерб был нанесен музею. Однако главное – бесстрашным сотрудникам удалось сохранить национальное наследие Казахстана в целости и сохранности. Ради этого работникам пришлось двое суток подряд ночевать в музее.
 

Сейчас я дома. Не помню, чтобы я когда-либо в жизни так боялась. Когда столкнулась с нападавшими лицом к лицу, не боялась. Сейчас кажется, что это был кошмарный сон", - заключила Бибигуль Дандыгараева.


 

новости по теме

Сергей Нетёсов о covid-19, дельте, омикроне и сроках пандемии

12.12.2021, 10:30 50874
Сергей Нетёсов о covid-19, дельте, омикроне и сроках пандемии
Фото: Телеканал РБК
Эксклюзивное интервью телеканала РБК с вирусологом, профессором НГУ Сергеем Нетёсовым.

Новый штамм коронавируса "омикрон" вполне может вытеснить господствующий в настоящее время в мире штамм "дельта" или активно к нему присоединиться, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

 

Омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию

09.12.2021, 09:28 82545
Омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию
Фото: iz.ru
Штамм коронавируса Омикрон может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом в интервью "Известиям" заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. Также он сообщил о других особенностях нового варианта возбудителя COVID-19, поделился прогнозами развития пандемии и рассказал, какие еще сюрпризы может преподнести человечеству семейство коронавирусов.
 
Вирус-сюрприз
 
Александр Владимирович, мы знаем, что вы с коллегами разрабатываете свою математическую модель развития пандемии в России. Каков ваш прогноз? Сколько еще нам ждать окончания пандемии?
 
- Сценарий развития пандемии сейчас зависит исключительно от одного фактора — от скорости иммунизации населения. Если темпы вакцинации будут наращиваться с той скоростью, с которой возрастают сейчас, мы можем ожидать еще один небольшой подъем, затем заболеваемость пойдет на спад, станет вспышечной. Если темпы не будут нарастать, можно ожидать и еще одного подъема заболеваемости ближе к весне.
 
Специалисты института занимаются какими-либо антиковидными разработками?
 
- Да. Работаем с инженерами из местного технопарка, с сотрудниками Пермского университета и одной из московских IT-компаний. Коллеги помогают нам проектировать мобильную станцию для отбора проб воздуха в публичных помещениях и анализа его на наличие SARS-CoV-2, вируса гриппа и других. Принцип работы прибора прост: c помощью особой системы всасываем в прибор большие объемы воздуха и пропускаем через специальное устройство, которое и является ноу-хау. Дальше получившийся осадок тестируем методом ПЦР. Все это делается автономно в маленьком объеме в специальном транспортабельном переносимом корпусе. Сделали испытательный стенд, проверяем, насколько прибор чувствителен. Получили первые результаты, они очень обнадеживающие.
 
Когда прибор будет готов к промышленному тиражированию?
 
- Думаю, через полтора-два года. Надо понимать: коронавирусная пандемия закончится, но сами вирусы никуда не исчезнут. Более того, мы должны готовиться к тому, что и сами коронавирусы нас еще удивят, это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров.
 
Недавно экспедиция парижского института Пастера и лаосской академии наук работала в труднодоступном безлюдном районе между Вьетнамом, Лаосом и Китаем. Это покрытые джунглями горы, пещеры, лес, болота, водопады - непроходимые места. Ученые взяли там пробы у диких летучих мышей и выделили коронавирусы, удивительно похожие на SARS-CoV-2. И эти новые вирусы также могут эффективно заражать человеческие клетки, что было проверено в лабораторных условиях. Они ждут своего часа.
 
Есть еще несколько групп вирусов, которые также стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать, прийти к людям. Мы должны понимать, что такое может произойти в обозримом будущем, и быть к этому готовы.
 
То есть нас ждут новые коронавирусные эпидемии?
 
- Возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 - это третий за последние 20 лет коронавирус, который успешно прорвался в человеческую популяцию. SARS-CoV-1, который вызывал атипичную пневмонию, ворвался, похулиганил и исчез. Уже 18 лет мы его не видим, следы его пропали.
 
Потом прорвался вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который в десятки раз более смертоносный, чем новый коронавирус - от него умирают около 35%, каждый третий заболевший. Он локализован в узком регионе - на Ближнем Востоке, живет в диких верблюдах, заражаются в основном те, кто занимается скотоводством. Это профессиональная болезнь и очень опасная, даже при всех возможностях современной медицины в Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии.
 
Третьему коронавирусу - SARS-CoV-2 - удалось не просто ворваться в человеческую популяцию, но и широко распространиться. Значит, где-то может быть и четвертый, и пятый. Кандидатных вариантов, которые могут доставить нам сюрпризы, нашли уже много.
 
Страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты вируса
 
Что вы можете сказать о возникшем недавно Омикроне?
 
- Первоначальный переполох и даже некая истерическая реакция на появление штамма Омикрон связаны с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека.
 
Проникновение облегчается?
 
- Оно меняется и становится более эффективным, но мы пока всего не знаем. Тесты на нейтрализацию вируса занимают достаточно много времени, но биоинформатические исследования уже проведены во многих странах, в том числе в России. И ученые не нашли ничего такого, что бы ставило свойства вируса с ног на голову. Что плохо в штамме Омикрон, он точно так же, как и Дельта, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких - нижних дыхательных путей. Поэтому Омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно. При заражении "стареньким" коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь. Сейчас это три - пять дней.
 
Почему Омикрон возник именно в Африке?
 
- Штамм Омикрон появился в ЮАР и Ботсване, где высокая плотность населения. Здесь на не очень большой территории проживают десятки миллионов людей, здесь также один из самых низких уровней вакцинации в мире - всего 25%. Если посмотреть на карту вакцинного охвата, увидим низкий уровень, например, в Афганистане и Болгарии, где уровень вакцинации близок к юаровскому. Эти темные пятна на карте мирового вакцинного охвата - "кормовая площадка" для вируса. Пока вирусу есть где кормиться и размножаться, он будет мутировать. И страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты.
 
Как распространение Омикрона может повлиять на эффективность вакцин?
 
- Возможно, она будет несколько ниже, но не критично. Точных данных пока нет, есть предварительные. По одним, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим, снижается еще меньше. Что такое снижение эффективности даже на 40%? Это значит, против штамма Омикрон будут защищены люди с титром антител не 500 BAU, а 700 BAU. Но после вакцинации это может быть и 1,5 тыс. BAU, и 2 тыс. BAU. То есть уровень защитных антител намного выше, чем нужно для эффективной нейтрализации нового штамма. С ним справятся не два антитела, а три: "прибегут" на помощь другие, у правильно ответившего на вакцинацию их запас.
 
Сейчас все больше сообщений о разработках лекарств против коронавирусной инфекции. Есть решения на основе полыни и черного перца, компания Pfizer ведет испытания препарата Paxlovid, российские ученые создали препарат МИР-19. Какие разработки наиболее перспективны?
 
- Противовирусные свойства перца и полыни известны, а фармацевтическая наука так построена, что многие решения находятся методом перебора. Paxlovid действительно испытывают сейчас на генетически разных популяциях. Определенная эффективность у препарата есть, но не 100-процентная.
 
Препарат МИР-19 разработан на основе новой технологии малых интерферирующих РНК. Эта технология основана на очень глубоком понимании механизмов регуляции вирусного размножения в клетке. Она предполагает возможность манипулировать с технологической платформой и будет работать не только против коронавируса, но и против других РНК-содержащих вирусов, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции. Это выглядит очень многообещающе. Дождемся результатов клинических испытаний. Всегда с новыми препаратами вспоминаешь Льва Николаевича Толстого, его "Войну и мир": "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним идти".
 
Мы видим, что мировая фарминдустрия напряглась. Стартовало очень много разработок, в финал могут выйти несколько. Но более чем столетняя история медицины на миллиардах людей показала, что лучший препарат против вируса - профилактика. Лучше не заболеть, чем лечить.
 

Интервью с основателем компании GPS & Smart Construction Олжасом Сулейменовым

25.11.2021, 14:12 223944
Интервью с основателем компании GPS & Smart Construction Олжасом Сулейменовым
ОО "Дружба выпускников вузов КНР" продолжает рубрику интервью с выпускниками китайских вузов и сегодня в гостях предприниматель, общественный деятель и основатель компании GPS & Smart Construction Олжас Сулейменов.

 

Природа устроена очень умно, она передает генетический код через все живое

23.11.2021, 09:12 238146
Природа устроена очень умно, она передает генетический код через все живое
Фото: Известия
Сегодня во многом благодаря развитию генетических технологий появилась возможность создать сельскохозяйственную культуру по заказу потребителя, рассказал в интервью "Известиям" президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Переход на природоподобные технологии поможет не только сделать экономический рывок, но и решить проблему утилизации СО2, отметил он. Также Михаил Ковальчук рассказал о том, почему необходимы паспорта для продуктов и почему мы по-разному болеем COVID-19. Беседа состоялась после совещания, проведенного 17 ноября президентом Владимиром Путиным и посвященного вопросам развития в России генетических технологий. Головная организация, реализующая программу по генетике, - Курчатовский институт.
 
Сейчас бурно развиваются генетические технологии. В чем особенность нашего времени? Наметился какой-то перелом?
 
- Курчатовский институт по поручению президента последние годы разрабатывал стратегию развития природоподобных технологий. Мы два столетия создавали новую, удобную для нас техносферу, укрощали природу. В итоге к концу ХХ века вмешательство человека в окружающий мир стало критическим. Построенная нами техносфера оказалась враждебной, антагонистической биосфере Земли.
 
При этом мы пытались усовершенствовать способности человека в виде механических систем. Например, рука: бульдозер, экскаватор, грейдер копируют ее возможности, но в значительно более примитивном виде. Или, например, компьютер. Понятно, что прототипом был мозг человека. Но если мы посмотрим на компьютер сегодня, поймем, что задачи у них похожие, но решаются совершенно по-разному. Компьютер - цифровое устройство, а мозг - аналоговое. Отсюда его высокая эффективность, низкое энергопотребление, тогда как компьютер - это скорее нагревательный прибор, а не вычислительный. Он несопоставим по мощности с мозгом человека.
 
Однако время идет. Теперь мы детально разобрались в системах и процессах живой природы на всех уровнях — начиная от белковых молекул до мозга человека. Искусственная нейронная сеть, нейроморфная система - это уже реальные шаги.

 
На пути к природоподобию?
 
- Да. Переходим к укладу, интегрированному в живую природу, а не антагонистичному ей. Мы уже можем буквально воспроизводить системы и процессы живой природы - синтезировать клетки, искусственные ткани, материалы, органы. Не копируя природу в виде механических систем - куска кремния или железа, а воспроизводя ее механизмы, материалы.
 
Каким образом?
 
- Через объединение, конвергенцию наук и технологий, которые работают вместе на одну цель - НБИКС. Сейчас уже невозможно отделить нано- от био-, от информационных технологий и когнитивных технологий, социогуманитарных наук.
 
В современной генетике объединяется и нано-, и био-, и информационные технологии. Ведь природа устроена очень умно, все живое создается и функционирует в соответствии с определенным кодом. Этот код генетический. Раньше об этом только догадывались, а сегодня мы его расшифровываем, читаем. Мы видим и можем сравнить, извлечь и даже исправить то, что записано в скрижалях у каждого человека, растения, животного - у всего живого.
 
И можно даже определить заложенные в генетический код болезни?
 
- Да, по некоторым наследственным болезням мы уже можем понять, где они "записаны" в геноме. И более того, в скором времени сможем их корректировать. То же самое с растениями. Какое-то растение хорошо плодоносит, имеет высокую урожайность, но не растет в определенной зоне, например на севере. А с помощью генетических технологий мы можем сделать его морозоустойчивым или засухоустойчивым.
 
Но ведь раньше это тоже можно было делать с помощью классической селекции. Правда, на это уходили десятилетия.
 
- Да, раньше мы это делали при помощи селекции, а теперь работаем с геномом, в рамках разрешенного законодательством направления. Знание генома дает возможность на то, что раньше мы эмпирически делали - взглянуть научно, на другом уровне, программировать заранее нужные нам свойства. По этому принципу мы можем создать персонализированную медицину, персонализированное сельское хозяйство.
 
Что это такое?
 
- Вот я к вам прихожу и говорю: "Я хочу иметь высокоурожайную пшеницу, которая росла бы на конкретном месте, с определенными климатическими условиями и почвой". А вы, генетик, создаете "под меня" новое растение. Еще, допустим, сельхозпроизводитель заказывает, чтобы эта пшеница была техническим сырьем для биотехнологической промышленности или могла использоваться для изготовления пасты. Генетика теперь дает возможность это делать.
 
Эти сорта пшеницы так сильно отличаются?
 
- Если вы хотите пасту приготовить итальянскую, вам нужны твердые сорта пшеницы. Что это такое? Это богатое белками зерно пшеницы, а значит, надо, чтобы было много клейковины. Если вы эту пшеницу готовите как сырье для химической или биотехнологической промышленности, вам надо, чтобы там был крахмал - для перегонки его в глюкозу. И еще много всяких нюансов. Теперь появилась возможность создать пшеницу адресно для потребителя.
 
Сельское хозяйство через несколько лет будет персонализированным?
 
- Оно уже есть. Изменения происходят прямо сейчас.
 
И можно будет подстроить важные сельскохозяйственные культуры под климатические условия?
 
- Да. Сегодня у нас зерновые и плодово-овощные культуры растут при одном климате, завтра он может измениться. И сейчас мы уже можем готовить наши сорта к потеплению, к тому, что они будут выращиваться в иных условиях. Вторая важная вещь - возбудители болезней и насекомые-вредители. Изменение климата может привести к тому, что те возбудители болезней, которые раньше жили только в теплых краях, появятся и у нас. Значит, надо уже сейчас создавать сорта с устойчивостью к этим болезням.
 
А можно ли создать растения, которые помогут коренным образом изменить ситуацию с накоплением CO2?
 
- Поглощение углекислого газа осуществляется за счет механизма фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза в природе очень невысока - КПД всего, по-моему, несколько процентов. Но если создать сельскохозяйственные растения, которые будут больше поглощать углекислого газа и быстрее расти, значит, фотосинтез станет эффективнее. Это становится уже частью нового природоподобного уклада. И дальше это выросшее растение, органическую массу перерабатывают промышленные микроорганизмы. Получается спирт или глюкоза - уникальное сырье для промышленности. Вы можете из нее получить любые кислоты органические (янтарную, молочную), а из них биополимеры. Таким образом можно постепенно перевести химическую промышленность, которая сегодня базируется на переработке нефти и природного газа, на природоподобные, "зеленые" рельсы. Целенаправленно выращивая биомассу с повышенным поглощением углекислого газа, можно создать новую природоподобную химическую промышленность, которая не будет выделять СО2.
 
А что, например, делать с азотной промышленностью? Там ведь особенно грязные химические производства?
 
- Действительно, у нас есть крупные заводы, которые производят различные химические продукты высокого передела, создавая дополнительную прибавочную стоимость для нашей экономики. Но ту часть, которая производит азотные удобрения, выбрасывая углекислый газ, мы можем заменить, если научимся выращивать микроорганизмы, которые усваивают азот из воздуха, и превращать их в азотные биоудобрения - тоже природоподобные технологии. Этим в Курчатовском геномном центре тоже занимаются.
 
Если вернуться к генетическим технологиям, давно ли они развиваются в Курчатовском институте?
 
- Еще в 1950-е годы, когда генетика в нашей стране была фактически под запретом, в Курчатовском институте был собран весь "цвет генетики". В радиобиологическом отделе Игорь Курчатов, а потом его последователь и соратник Анатолий Александров, который был и президентом Академии наук СССР, и директором Курчатовского института, собрали лучших специалистов. В 1958 году наша генетическая лаборатория выделилась в ГосНИИ генетики, дав старт для развития самой мощной на тот момент в мире, в 1960-х годах, биотехнологической промышленности.
 
Что производили?
 
- Сырье для антибиотиков, все виды аминокислот, кормовые биодобавки для скота и так далее. В 1968 году из части нашего биологического отдела был образован Институт молекулярной генетики АН СССР.
 
Да, создатель "Спутника V" Александр Гинцбург недавно в интервью "Известиям" говорил о том, что в свое время работал в Курчатовском институте - сильнейшем институте мира.
 
- Курчатовский институт был тем местом, где в трудные годы была сохранена и развивалась на мировом уровне генетика. Сегодня мы имеем один из самых мощных в мире генетических потенциалов. Генетические технологии развиваются в рамках федеральной программы. На совещании по развитию генетических технологий 17 ноября президент сказал, что если Курчатовский институт за что-то берется, он делает это основательно и доводит всегда задачи, которые перед ним ставит государство, до логического завершения. Поэтому у нас будет что выпить и чем закусить. И эта шутка, как говорится, не в бровь, а в глаз.
 
Вы на этом же совещании у президента подняли вопрос о введении паспортов для продуктов. Для чего это нужно сделать?
 
- Для контроля генно-модифицированной продукции. Как вы знаете, в России запрещено ее производство. Но если вы привезли продукт из-за границы, неизвестно, есть ли в нем ГМО. Поэтому надо вводить контроль. Должен быть цифровой паспорт, сертификация. Например, разработали технологию по производству нового кисломолочного продукта, создали микроорганизм. Значит, вы должны расшифровать геном и депонировать этот геном в базе данных. Дальше Роспотребнадзор может прийти в любой момент, как он делает в выборочном порядке, взять эту продукцию, расшифровать геном и сравнить его с тем, который указан в паспорте. Этот вопрос поднимался на совещании, я думаю, что он сегодня правомерен.

 
Это ведь относится и к лекарствам. Там же тоже некоторые субстанции получают с помощью генно-модифицированных организмов?
 
- Да, создание многих лекарств на этом базируется. Мы должны понимать, что новые технологии несут в себе не только большие возможности, но и новые вызовы.
 
COVID-19 разные люди переносят по-разному. Это связано с генетикой?
 
- Конечно. И в рамках одной семьи ближайшие родственники болеют по-разному. Надо изучать генетическую специфичность. А для этого надо собирать статистику и проводить глубокие исследования.
 
Еще мало времени прошло, чтобы делать выводы?
 
- Какие-то выводы делаются, но все-таки нужна большая выборка. Ее пока недостаточно, с моей точки зрения, но мы на правильном пути. Это очевидно, поэтому мы первыми создали вакцину. Пандемия пройдет, и именно генетика поможет нам бороться и предотвращать новые болезни.
 

Интервью с советником департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржаном Токкуловым

17.11.2021, 15:03 264606
Интервью с советником департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржаном Токкуловым
Фото: кадр из видео
Многие выпускники китайских вузов здесь в Казахстане добились немалых успехов. ОО "Дружба выпускников ВУЗов КНР" провели уже ряд интервью с некоторыми из них и сегодня хотим познакомить вас с ещё одной личностью,  который тоже связал когда-то свою судьбу с Китаем. 

Оставайтесь с нами и вы узнаете, как помогла учёба в Китае одному из таких выпускников, каких вершин он добился на родине и в какой вуз он посоветовал бы поступить.

Интервью с советником Департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржан Токкулов.


 

Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о VI Пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая XIX созыва

15.11.2021, 18:21 203127
Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о VI Пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая XIX созыва
Уважаемый господин посол, недавно в Пекине состоялся VI Пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая XIX созыва. Известно, что все шестые пленумы ЦК КПК важны, и в этот раз он имеет большое историческое значение. Вы можете ознакомить с текущей ситуацией?
 
С 8 по 11 ноября 2021 года в Пекине состоялся VI Пленум ЦК КПК XIX созыва. Этот пленум является важным заседанием, проводимым в важный момент столетия со дня рождения Компартии Китая и в ключевой точке исторического пересечения целей борьбы "двух столетий". Пленум проходил под председательством Политбюро ЦК. Генеральный секретарь ЦК Си Цзиньпин выступил на пленуме с важной речью. Были рассмотрены и приняты Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии и Решение ЦК КПК по созыву XX Всекитайского съезда КПК.
 
Со дня своего рождения в 1921 году Коммунистическая партия Китая, всегда рассматривая борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию, неизменно твердо утверждаясь в коммунистических идеалах и социалистических убеждениях, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за национальную независимость, народное освобождение, богатство и могущество государства и счастье народа, уже прошла столетний славный путь. Партия и народ, прошедшие через столетнюю борьбу, вписали величайшую эпопею в многотысячелетнюю историю китайской нации. На протяжении ста лет КПК вела за собой китайский народ в великой борьбе, накопила ценный исторический опыт, и непрерывно обогащает и развивает его на практике в новую эпоху.
 
Пленум принял решение о проведении XX Всекитайского съезда КПК во второй половине 2022 года в Пекине. КПК будет, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, преодолевать все трудности и препятствия, смело двигаться вперед, чтобы вносить новый и еще больший вклад во всестороннее строительство модернизированного социалистического государства, в борьбу за великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху, и в реализацию китайской мечты о великом возрождении китайской нации, тем самым выдающимися достижениями встречать созыв XX съезда КПК.
 
В истории Компартии Китая было два исторических решения, и Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии является третьим. С какой целью приняли это историческое решение? В чем его содержание?
 
Похоже, вы хорошо знакомы с историей Коммунистической партии Китая. И Решение ЦК КПК по некоторым историческим вопросам 1945 года, и Решение ЦК КПК по некоторым историческим вопросам партии с момента основания Китайской Народной Республики" 1981 года сыграли важную роль в содействии развитию дела партии и народа. Прошли десятилетия, дело партии и страны значительно продвинулось вперед, в то же время теория и практика партии также значительно развивались. Стоя в новой исторической отправной точке, оглядываясь назад и заглядывая в будущее, мы должны делать всеобъемлющий и систематический обзор вековой борьбы партии, который имеет необыкновенно важное значение для ответа на вопрос: "Почему мы смогли добиться успеха в прошлом? Как мы сможем продолжать добиваться успеха в будущем?"
 
За столетие с момента основания КПК поколения ее членов, в лице Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, объединились и привели всенациональный народ Китая к борьбе за национальную независимость, освобождение народа и реализацию национального процветания и счастья, тем самым сформировав теоретической системы социализма с китайской спецификой. После XVIII Всекитайского съезда КПК 2012 года ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, со своей великой исторической инициативностью, огромной политической отвагой и огромным чувством ответственности преодолел серьезные риски и вызовы. В результате удалось решить многие сложнейшие вопросы, которые долгое время мы планировали, но не могли решить, также удалось завершить многие важнейшие дела, которые раньше оставались лишь намеченными планами, в итоге были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования в деле партии и государства. Дело социализма с китайской спецификой вступило в новую эру. Сформировались идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.
 
Столетняя борьба КПК коренным образом изменила перспективы и судьбу китайского народа, открыла верный путь осуществления великого возрождения китайской нации, демонстрирует могучую жизненную силу марксизма, оказала глубокое влияние на мировой исторический процесс и закаляла КПК, шедшую в авангарде эпохи. В Китае есть старая поговорка: "по прошлому можно видеть, что придет на смену". Решение полностью воплощает в себе политическое сознание КПК - понимание законов исторического развития и овладение исторической инициативой. Оно показывает, что КПК имеет твердую волю и историческую ответственность помнить о первоначальной миссии и создавать лучшее будущее на новом историческом пути. Такое Решение имеет большое практическое значение и далеко идущее историческое значение.
 
Первая столетняя цель КПК была успешно достигнута - всестороннее построение среднезажиточного общества к столетию со дня основания КПК. Какая следующая цель? Каким образом она будет осуществляться?
 
КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, уже встала на новый путь осуществления намеченной к столетию КНР цели, которая заключается в превращении Китая в процветающую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую современную державу.
 
КПК будет, придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, с применением марксистских подходов, воззрений и методов наблюдать за эпохой, понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее развития. Кроме того, мы будем постоянно углублять знание закономерностей отправления власти компартией, закономерностей строительства социализма и закономерностей развития человеческого общества. Необходимо придерживаться основной теории, основной линии и основной стратегии партии. Следуя системному подходу, на основе единого планирования продвигать реализацию общей схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию. Необходимо исходить из условий нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, формировать новую архитектонику развития, содействовать высококачественному развитию, всесторонне углублять реформы и расширять открытость, содействовать достижению всеобщей зажиточности, способствовать укреплению собственного потенциала в области науки и техники. Необходимо развивать всеобъемлющую народную демократию, гарантировать народу положение хозяина страны, продолжать всестороннее соблюдение принципа верховенства закона в государственном управлении, последовательно претворять в жизнь систему основных ценностей социализма. Продолжать обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе развития, неизменно поддерживать гармоничное сосуществование человека и природы, координировать работу в сфере развития и безопасности, ускорять модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, согласованно содействовать повышению благосостояния населения, достижению могущества страны и созданию прекрасного Китая.        

КПК будет всегда поддерживать кровные связи с народными массами, следовать концепции развития, ставящей в центр внимания народ, непрерывно и должным образом реализовывать, защищать и развивать коренные интересы широчайших народных масс, сплачивать многонациональный народ страны и вести его за собой в неустанной борьбе за прекрасную жизнь.
 
За последние несколько десятилетий Китай совершил чудо быстрого экономического развития и стал второй по величине экономикой мира. В чем "секрет" экономического развития Китая? Какими будут результаты для Казахстана?
 
Быстрый экономический рост Китая целиком и полностью является результатом упорного труда и неустанной борьбы миллиардного населения Китая под руководством КПК. Никакого "секрета" нет. Однако есть некий опыт, которым можно поделиться с казахстанскими друзьями. Во-первых, настойчиво рассматривать развитие, как главный приоритет партии в государственном управлении, а также решать проблемы в процессе развития. Во-вторых, настойчиво продолжать углублять реформы и открытость, соответствовать законам экономического развития и тенденциям в мире, воздерживаясь от жесткой, консервативной и закрытой политики. В-третьих, настойчиво внедрять инновации и рассматривать их, как первую движущую силу развития. В-четвертых, придерживаться комбинации эффективного рынка и эффективного правительства, чтобы рынок играл решающую роль в распределении ресурсов, а правительство - лучшую роль. Пятое и самое важное - это поддержать руководство партии. Надо укреплять общее руководство партии в экономической работе, настаивая на поиске истины на основе фактов, исходя из реальности и действуя в соответствии с экономическими законами, полностью мобилизуя полярность, инициативу и творчество всех сторон, придерживаясь системной концепции, укрепляя общее планирование и координацию, уделяя внимание основным социальным противоречиям и полностью используя экономическое планирование как стратегическое ориентирование. Надо использовать системные преимущества концентрированной власти социализма для решения основных задач.
 
В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс, один путь" во время своего визита в Казахстан. За последние восемь лет эта инициатива стала популярным международным общественным продуктом и платформой для международного сотрудничества. По состоянию на 2020 год объем торговли Китая со странами, расположенными вдоль "ОПОП", превысил 9,2 трлн долларов США, а прямые инвестиции Китая в эти страны достигли почти 140 млрд долларов США. Китай предоставил большое количество противоэпидемических материалов для стран, участвующих в совместном строительстве "ОПОП". Курсирование экспресс-поездов Китай - Европа быстро развивается против тенденции во время эпидемии, обеспечивая надежную гарантию стабильности глобальной цепочки поставок и основные средства к существованию людей.
 
Недавно президент Казахстана по приглашению присутствовал на церемонии открытия IV Китайской международной ярмарки импортных товаров онлайн. Он высоко оценил важность инициативы "Один пояс, один путь" для стран мира, включая Казахстан, и выразил признательность за вечное всестороннее стратегическое партнерство и прагматичное сотрудничество между двумя странами. "Сегодня я с уверенностью могу сказать, что наше вечное всестороннее стратегическое партнерство вступило в новый этап. Динамично развивающийся Китай всегда будет нашим главным и надежным партнером в Азии", - отметил Товаев.
 
Столкнувшись с невиданными ранее переменами и пандемией этого века, мы неуклонно способствуем качественному развитию "ОПОП", придерживаясь принципа общих консультаций, совместного строительства и общих выгод, отстаивая концепцию открытости, экологичности и бескорыстности. Мы привержены совместным проектам, которые соответствуют высоким стандартам, приносят пользу людям и являются устойчивыми, что позволит "ОПОП" постоянно адаптироваться к новой ситуации и создавать новую атмосферу. Мы приветствуем активное участие Казахстана вместе с Китаем и другими странами мира в совместном строительстве "ОПОП", укреплении взаимосвязей, разделении дивидендов сотрудничества и достижении общего развития.
 

"Это как будто состояние, противоположное невесомости": актриса Юлия Пересильд о возвращении на Землю

19.10.2021, 00:46 234204
"Это как будто состояние, противоположное невесомости": актриса Юлия Пересильд о возвращении на Землю
Актриса театра и кино Юлия Пересильд в интервью корреспонденту RT рассказала о том, что после возвращения на Землю чувствует себя хорошо, но "будто организм не очень пока понимает, как так получилось". По словам Юлии, ее самый большой страх перед полетом — физически не справиться с задачей снять фильм в космосе. Она добавила, что команде удалось сделать больше, чем изначально планировалось в рамках 12-дневных съемок фильма "Вызов" на МКС. Подробнее о том, как прошли первые в мире киносъемки в космосе, в видео RT.

 

Грозит ли странам ЕАЭС дефицит продуктов - интервью члена Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна

29.09.2021, 14:28 302556
Грозит ли странам ЕАЭС дефицит продуктов - интервью члена Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна
Продовольственную безопасность теперь "делится" на все государства, входящие в Евразийский экономический союз. Пандемия подстегнула интеграцию стран "пятерки": продовольствие есть, а переместить его из одной страны в другую - целая проблема, у каждой свои законы. Как будут искаться компромиссы, какие единые инвестпроекты появятся на общем экономическом пространстве, в интервью "Российской газете" рассказал член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян.
 
Утверждены принципы продовольственной безопасности стран ЕАЭС. Зачем они потребовались? Какое влияние на экономику стран союза они окажут?
 
Артак Камалян: Сейчас в каждой из стран ЕАЭС работают свои механизмы обеспечения продовольственной безопасности. Получается, что большинству угроз мы противостоим поодиночке и не учитываем возможности других государств евразийской "пятерки". Наша задача - исправить это. В документе определены ключевые подходы к сотрудничеству наших стран по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, мы согласовали показатели, по которым сможем проводить ежегодный мониторинг обеспеченности государств - членов ЕАЭС собственной продукцией.
  
Принципы продбезопасности предполагают недопустимость дискриминации и сочетание национальных интересов государств. Как с этим сочетаются квоты и пошлины на экспорт зерна и другого продовольствия, которые есть в РФ, но нет в других странах ЕАЭС?
 
Артак Камалян: На площадке ЕЭК мы проводили консультации с госорганами наших стран, чтобы унифицировать ставки вывозных таможенных пошлин в союзе по наиболее чувствительным видам продукции. Уже принято решение об установлении единых мер по ограничению экспорта гречихи с определением квот для государств-членов. Кроме того, мы достигли договоренности о целесообразности синхронизации мер регулирования экспорта отдельных товаров с учетом национальных особенностей и международных обязательств. Это касается пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и подсолнечного масла. Но пока конкретных параметров и соглашений на этот счет не утверждено.
 
Шли переговоры о создании единого интервенционного фонда ЕАЭС. Когда он может быть создан? Какие продукты могут в него войти?
 
Артак Камалян: На первом этапе это может быть зерно, а в дальнейшем - и другие товары. Но пока мы находимся в начальной стадии его формирования: о видах продукции и конкретных сроках начала работы фонда можно будет говорить только тогда, когда все страны ЕАЭС согласуют все ключевые параметры. Мы изучили международный опыт, направили предложения по возможному механизму работы такого продовольственного фонда нашим странам. Армения, Беларусь, Россия и Евразийский банк развития уже поддержали нашу работу. В ближайшее время планируем детально обсудить конкретику: структуру, финансирование, а также степень участия стран, формирование цен на продукцию, обеспечение логистики.
 
По какому продовольствию в ЕАЭС есть дефицит? Если нет, то по каким позициям есть опасения его возникновения?
 
Артак Камалян: Глобального дефицита продовольствия в странах ЕАЭС нет. Был момент в начале пандемии, когда нас всех охватила паника и мы начали тянуть одеяло каждый на себя. Но потом встретились, поговорили и поняли, что причин для беспокойства нет. У нас есть дефицит только по одной позиции - фрукты и ягоды. Самообеспеченность по ним составляет менее 50%. В общем объеме импорта продовольствия в страны ЕАЭС первую строчку занимают бананы - более 1 млрд долларов. С этим ничего не поделаешь. Но при этом яблок и груш мы импортируем на 800-900 млн долларов. Здесь есть над чем работать. Практически во всех странах ЕАЭС отрасль плодоводства развивается усиленными темпами. Надеемся, что в ближайшие 5-7 лет мы выйдем на уровень 65-70% обеспеченности фруктами. Это неплохой уровень с учетом того, что есть большой удельный вес фруктов и ягод, которые по климатическим причинам на территории ЕАЭС не растут.
 
Планируется ли создать в ЕАЭС семенной фонд? Когда в ЕАЭС будут унифицированы требования при обращении семян сельхозрастений?
 
Артак Камалян: У нас готова вся нормативно-правовая база, которая обеспечивает взаимное признание документов о качестве семян, выданных в странах ЕАЭС. Есть общая методическая база определения сортовых и посевных качеств семян, ведется работа по созданию единого реестра сортов сельхозрастений в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС. В мае 2021 года главы наших стран утвердили Перечень мер унификации законодательства на ближайшие пять лет в сферах испытания сортов и семеноводства. Этот документ открывает новый этап в формировании единого рынка семян. Возможность создания в ЕАЭС семенного фонда - уже следующий этап в развитии сотрудничества наших стран в области семеноводства. Это важно, поскольку позволит повысить обеспеченность аграриев ЕАЭС высокоурожайными сортами и высококачественными семенами, а в конечном итоге будет способствовать повышению конкурентоспособности АПК стран союза.
 
В одобренных принципах говорится о создании благоприятных условий для хранения и распределения сельхозпродукции. Значит ли это, что в странах союза появится единая сеть хранилищ и логистика?
 
Артак Камалян: У нас нет проблем с наличием продовольствия, но есть определенные трудности с его оперативным и беспрепятственным перемещением даже внутри союза. В пандемийный 2020 год эта проблема стала абсолютно очевидной, поэтому возникла идея создать единую сеть оптово-распределительных центров на территории ЕАЭС. Пока у нас нет конкретики, насколько экономически это будет выгодно - каков спрос, каковы могут быть объемы логистики. Есть вопросы, связанные с обеспечением безопасности продукции, транспортной инфраструктурой. Но мы активно прорабатываем эту идею совместно с Евразийским банком развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).
 
Когда будет сформирован общий рынок органической сельхозпродукции? Что препятствует этому сейчас? В какую сумму вы оцениваете его потенциал - какую долю мирового рынка органики может занять продукция из ЕАЭС?
 
Артак Камалян: В августе 2021 года главы правительств стран ЕАЭС утвердили дорожную карту по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции ЕАЭС. На сегодня основное препятствие для функционирования в союзе общего рынка органических товаров - различие национальных законодательств государств ЕАЭС в части требований к производству, маркировке, процедуре сертификации такой продукции, а также к аккредитации органов по оценке соответствия.
 
Запланированная дорожной картой разработка проекта международного договора как раз направлена на решение указанных вопросов, что в конечном итоге обеспечит беспрепятственное обращение органической продукции в ЕАЭС.
 
Согласно данным Научно-исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL), годовой объем рынка уже превысил отметку в 150 млрд евро, и в ближайшие годы с учетом глобального тренда на здоровый образ жизни и охрану окружающей среды тенденция роста только усилится.
 
Уверен, что организации и фермеры стран союза будут активно включаться в процесс органического сельхозпроизводства и смогут эффективно реализовать имеющийся потенциал для развития этого сектора, что позволит нам занять в перспективе до 10% мирового рынка - на такой объем мы ориентируемся.
 
Фруктов и ягод в ЕАЭС производится меньше половины от того, что нам нужно. Только яблок и груш в страны "пятерки" импортируется на 800-900 млн долларов в год.
 
В последнее время Беларусь серьезно увеличила поставки сыра в Россию. Поскольку белорусский сыр дешевле, это создает неравные условия для российских производителей. Как уберечь страны ЕАЭС от таких "излишков"?
 
Артак Камалян: Союз для того и создавался, чтобы был общий рынок и на нем в условиях свободной конкуренции выигрывали те производители, которые лучше, качественнее и дешевле производят ту или иную продукцию. Беларусь производит много качественного сыра. Я не могу сказать, что республика сильно увеличила поставки за последние пять лет в РФ. Да, они занимают примерно 30% российского рынка. Это много. Белорусский сыр занял нишу не столько российского сыра (российские производители тоже мощно развиваются), сколько сыра, который перестал поставляться в Россию из-за контрсанкций. Поэтому не думаю, что с белорусским сыром нужно бороться. Просто всем производителям ЕАЭС нужно повысить эффективность производства сыра и подтянуть качество. Да, кстати, по итогам 2020 года производство сыра в нашем союзе увеличилось на 7%.
 
В первом полугодии внешняя торговля ЕАЭС выросла на 24,5%, какой прогноз по итогам года? Пока объем внешней торговли ЕАЭС - 3% от мирового. Какую долю он может занять к 2030, 2035 годам?
 
Артак Камалян: По нашим данным, доля ЕАЭС в мировом объеме внешней торговли товарами по итогам 2020 года составила 3,6%. Мы ожидаем постепенного увеличения удельного веса мировой торговли до 5-7% к 2030 году.
 
При этом внешняя торговля продовольствием за первое полугодие 2021 года увеличилась на 16%: экспорт вырос на 21%, импорт - на 11%. Согласно нашим прогнозным балансам, в 2021 году объем внешней торговли союза продукцией АПК составит 56,3 млрд долларов, в том числе экспорт - 26,1 млрд долларов, импорт - 30,2 млрд долларов
 
По долгосрочному прогнозу ЕЭК, объем внешней торговли союза сельхозтоварами в 2030 году достигнет 84 млрд долларов, экспорт увеличится до 57 млрд долларов, импорт снизится до 27 млрд долларов, что обеспечит положительное сальдо внешней торговли в 30 млрд долларов.
 

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