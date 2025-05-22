21.05.2025, 20:30 2731
Гимнастка сорвалась с высоты в столичном цирке: эксперт рассказал, какую ответственность может понести администрация Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
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Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today инцидент с сорвавшейся с высоты гимнасткой в столичном цирке, передает корреспондент агентства.
Инцидент, произошедший в цирке столицы, вновь поднял вопросы безопасности труда артистов, исполняющих опасные трюки. В свете полученной травмы гимнастки, падение которой произошло с высоты около 5 метров, целесообразно рассмотреть, предусмотрены ли в законодательстве Республики Казахстан меры по обеспечению страхования и техники безопасности подобных исполнителей и какую ответственность может понести администрация", - отметил эксперт.
Говоря о страховке при исполнении опасных трюков, Петр Кодаш приводит в пример опыт Канады.
Международная практика государств Канады, например, также предусматривает наличие жестких стандартов техники безопасности, особенно для исполнителей высотных трюков. Например, в Канаде применение страховки в цирковых номерах регулируется положениями провинциальных актов о здоровье и безопасности на рабочем месте. Кроме того, в рамках Международной ассоциации цирков действует обязательное требование к наличию страхующих механизмов при акробатических номерах, выполняемых на высоте, а также обязательная сертификация оборудования и инструкторов", - сообщил он.
Между тем, по его словам, в соседней России этому вопросу посвящены отдельные правила.
Артисты, исполняющие трюки на высоте четырех и более метров над манежем или на высоте трех и более метров над сценой, подлежат обязательной страховке. Страховка должна осуществляться при помощи специальных устройств или опытных пассировщиков в зависимости от конкретных условий исполнения трюков, устройства цирковых аппаратов и скорости их движения, количества участников номера и степени опасности. При выполнении трюков с использованием некоторых цирковых аппаратов в местах "прихода" и возможного падения работников необходимо укладывать страховочные маты или ставить пассировщиков. Маты должны укладываться точно в местах "прихода", аккуратно, без просветов. В случаях возможности падения исполнителя с высоты 3 метров и более необходимо ставить для страховки не менее двух пассировщиков. Пассировку и страховку артистов осуществляют специально подготовленные лица", - цитирует он приказ "Об утверждении правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах".
В казахстанской законодательстве, подчеркнул эксперт, в отличие от законодательства других стран, отсутствуют положения, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке".
По его словам, в данной ситуации на основании отечественного права необходимо обратить внимание на ряд ключевых моментов.
В частности, заявил эксперт, согласно подпункту 2 пункту 2 статьи 182 Трудового кодекса Республики Казахстан, работодатель обязан проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать документами по безопасному ведению производственного процесса и работ за счет собственных средств.
Администрацией цирка пояснено, что "она мастер спорта, привыкла выполнять сложные трюки без страховки, получила незначительную травму и в скором времени вернется на манеж и продолжит радовать зрителей цирка". В то время как УЗ Астаны указывает на то, что падение произошло с 5 метров и диагностированы травма головы и сотрясение мозга". Соответственно, даже если гимнастка является мастером спорта и привыкла выполнять трюки без страховки, работодатель обязан обеспечить ее безопасность как своего сотрудника и не снимать с себя ответственности за произошедший инцидент", - пояснил Петр Кодаш.
Также, по словам специалиста, в силу подпункта 14 пункта 2 статьи 182 ТК РК в обязанности работодателя входит и страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей и направление в уполномоченный государственный орган по труду сведения о заключении договора обязательного страхования работника.
Более того, такая обязанность помимо ТК РК закреплена прямо в законе Республики Казахстан по этому поводу - "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей" (...) Согласно подпункту 1,3 пункта 2 статьи 8, страхователь обязан: заключить договор обязательного страхования работника от несчастных случаев со страховщиком в соответствии с типовым договором обязательного страхования работника от несчастных случаев, утвержденным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение страховых случаев", - сообщил специалист.
По его словам, если в ходе внутреннего расследования будет установлено, что отсутствует регламентированная законом РК страховка и не были приняты достаточные меры безопасности, которые и привели к травме гимнастки, то администрация цирка будет признана виновной и будет нести установленную ответственность.
Несмотря на отсутствие прямого требования к технической страховке трюков в казахстанском праве, обязанности работодателя по охране труда и обязательному страхованию от несчастных случаев прямо закреплены в Трудовом кодексе. Таким образом, администрация цирка может быть привлечена к ответственности как в административном, так и в уголовном порядке - в зависимости от результатов расследования и характера допущенных нарушений", - добавил эксперт.
Напомним, 18 мая во время выступления в цирке Астаны с пятиметровой высоты сорвалась гимнастка. В управлении здравоохранения Астаны сообщили, что, упав с высоты пяти метров, акробатка получила травму головы и сотрясение мозга. С места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Состояние девушки стабильное, средней тяжести. Позже пресс-служба цирка опубликовала в соцсетях пост с комментарием об инциденте. Сообщается, что во время выступления "произошел технический инцидент".
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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17.05.2025, 18:47 44766
Семья - духовный код нации
Фото: Depositphotos
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Советник акима Восточно-Казахстанской области Алишер Сулейменов рассказал о значении ячейки общества, сообщает kazpravda.kz.
Алишер Аскарович, почему Международный день семьи так важен для нашей страны?
- День семьи - не просто дата в календаре. Это момент, когда мы задумываемся о том, а на чем же базируется общество? В нашей казахской традиции семья всегда была центром - местом, где передаются из поколения в поколение моральные устои, язык, история, знания.
Это неотъемлемая часть нашего культурного кода. Где крепка семья, там порядок, уважение к старшим и воспитание внуков в духе нации. Это не пафос - это основа нашего мироощущения. Без семьи не будет нации, а без нации не будет государства.
Наша история - это истории семей. Это и родовые традиции казахских жузов, и примеры многонациональных династий ученых, учителей, аграриев... В День семьи мы говорим не только о чувствах, но и об ответственности - за себя, за своих близких, за свою страну.
Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал важнейшую роль семьи. По его словам, крепкая семья - надежный залог гармоничного и устойчивого развития страны. И это не лозунг, а суть: государство сильно, когда в каждой семье есть понимание, зачем жить, ради чего растить детей.
Семья - это школа гражданственности, а гражданственность и есть стержень нации. Особенно сейчас, когда мир стремительно меняется, когда традиции могут потеряться. Но там, где сильная семья, есть якорь, который не дает нации дрейфовать.
Добавлю: когда государство уважает семью, оно уважает человека. Поэтому важно не только защищать институт семьи, но и культивировать уважение к родителям, заботу о детях, равенство возможностей.
В Казахстане много этносов. Не мешает ли это формировать общие ценности?
- Напротив, это делает нас сильнее. У каждого народа свои традиции, но суть одна: уважение к родителям, любовь к детям, забота друг о друге. У нас в Восточно-Казахстанской области живут представители 124 этносов, и все они чтят семью.
Именно через это мы и строим настоящий казахстанский патриотизм: не через лозунги, а через семейные ценности, понятные всем. И это не теория. В ВКО мы видим, как многонациональные семьи сохраняют язык, культуру, традиции. Это и есть живое единство.
Недаром именно в Усть-Каменогорске был открыт первый в стране Дом дружбы. Отсюда пошло движение Ассамблеи народа Казахстана, где семьи разных этносов объединились не ради формального братства, а ради настоящей, живой солидарности.
В чем Вы видите сегодняшние угрозы для семьи и как им противостоять?
- Самая большая угроза - разрыв поколений. Когда дети не понимают родителей, а родители - своих детей. Добавьте к этому цифровую перегрузку, подмену понятий и снижение авторитета семьи в медиа. Противостоять этому можно только одним способом - личным примером. Не лозунгами, а отношением: когда отец уважает мать, когда бабушка передает внучке не только рецепты, но и мудрость. А еще через объединяющие традиции - совместные праздники, семейные хроники, родословные. Это не просто "ностальгия" - это якоря, которые не дают утонуть в хаосе.
Какие реальные шаги предпринимаются для поддержки семей в Восточно-Казахстанской области?
- Мы не ограничиваемся общими словами. Более 300 тысяч жителей области получают адресную помощь, включая 13 тысяч многодетных семей. Только по проекту "Одноэтажный Восток" 631 семья обзавелась жильем. В 2025 году планируется выкуп еще 480 квартир для нуждающихся.
Мы решаем конкретные задачи - это обеспечение жильем, доступ к образованию, здравоохранению, социальным выплатам. За четыре месяца только адресную социальную помощь получили 895 семей, это 4 258 человек. Количество обращений сокращается, значит меры работают.
Уже нельзя ограничиваться минимальными выплатами: важно создавать среду, в которой семья чувствует себя уверенно, а это хорошие школы, доступная медицина, безопасные улицы. Именно поэтому в ВКО ежегодно открываются новые больницы, учебные заведения, спортивные центры. В этом году будут завершены 28 социальных объектов, включая Центр гематологии и крупный больничный комплекс в Риддере.
Казахстан сегодня бережно строит новую модель социального государства. Мы переходим от принципа "минимального выживания" к принципу "полноценной жизни". Это означает, что человек и семья должны не "подачку" получать, а чувствовать заботу. Социальная политика становится не разовой акцией, а системой, в которой важны качество среды, равные старты, уважение к уязвимым.
Что особенно важно - в новой социальной модели государство не навязывает, а слушает. Мы строим не просто вертикаль помощи, а горизонтальную солидарность. Это и программы для многодетных, и индивидуальные маршруты поддержки матерей-одиночек, и инклюзивные проекты для людей с особыми потребностями. И не где-то в теории, а здесь, в ВКО - это и служба социальных ассистентов, и мобильные центры, и обратная связь через цифровые платформы. Все, чтобы человек не ощущал себя потерянным в системе, а чувствовал, что система - для него.
Что Вы считаете примером социального проекта нового поколения?
- Проект "Гостевая семья", который сочетает в себе образование, культуру и доверие. Ребенок живет в другой семье, учит язык, знакомится с традициями, становится ближе к людям. В 2024 году в проекте участвовали 120 детей, в 2025-м будет 140.
Причем мы не просто учим языку, мы создаем атмосферу доверия между этносами. В этом проекте, например, русскоязычные дети изучают казахский язык, а дети-кандасы погружаются в многонациональную культуру. Это казахстанская модель дружбы и единения, реализованная в обычной семье.
Насколько эффективно работает контроль исполнения?
- Очень жестко. Мы внедрили цифровую платформу SOCIUM, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать, кому оказана помощь, как работают НПО, какие результаты. Все прозрачно.
Например, помощь ветеранам войны и боевых действий в этом году увеличена до пяти миллионов тенге на человека. Созданы механизмы: обратная связь, цифровой контроль, независимые мониторинговые группы. Это уже другой уровень управления - современный, адресный, требовательный.
А что с поддержкой старшего поколения?
- У нас есть целая система. Центр активного долголетия в Усть-Каменогорске - образец, как надо работать с людьми серебряного возраста. Более 400 человек посещают секции, занятия, лекции, мастер-классы. Планируем масштабировать этот опыт в другие районы.
Пожилые люди не должны быть в стороне - они опора семьи, ее духовный капитал. Мы расширяем социальные сервисы - это инватакси, санаторные путевки, обучение цифровой грамотности. Старшее поколение должно чувствовать не просто заботу, а нужность.
Какие механизмы помогают вовлекать самих граждан в реализацию семейных программ?
- Один из самых эффективных инструментов - родительские советы и сообщества при школах, а также участие граждан в формировании местных бюджетов. Люди должны не просто получать услуги, а быть соавторами решений. В этом году мы запускаем платформу "Сенің дауысың" - цифровой опросник, через который семьи смогут влиять на приоритеты в сфере образования, здравоохранения, досуга. Там, где семья не просто просит, а участвует, там и возникает подлинное партнерство между обществом и властью.
В условиях цифровой эпохи важно не потерять традиции и воспитать сильную молодежь, ведь она - зеркало семьи. Если в доме есть уважение, ребенок возьмет это с собой, впитает с раннего возраста. Важно не запрещать, а направлять, дать не только выбор, но и ценности.
Именно семья учит, что значит быть человеком - держать слово, помогать, быть честным. И это не приходит с экрана, это приходит лишь с примером родителей. И здесь роль старшего поколения - ключевая. Где дед говорит внуку не только "надо", но и "почему", там есть воспитание.
Как молодежь откликается на такие подходы?
- Все больше молодых людей интересуются своими корнями, участвуют в этнотурах, записывают родословные. Только в проекте "Сакральный Восток" в 2025 году участвовало более шести тысяч школьников. И это не формальность - молодые жаждут смысла. Молодежь хочет знать, кто она и что из себя представляет.
В ВКО внедряется дорожная карта "Болашақ мамандары" - школьники учатся рабочим профессиям, общаются с мастерами, посещают предприятия. Это и есть возвращение к ценностям через дело.
Кроме того, совместно с колледжами мы реализуем пилот "Шығыс маманы" - это ипотека для молодых специалистов рабочих профессий: человек может не просто получить образование, но и жилье, работу, поддержку. И это работает. Молодежь ВКО - умные, ищущие, деятельные люди. Надо просто дать им шанс, и они создадут сильные семьи.
Каковы Ваши взгляды на семью как источник культуры?
- Семья - это начало. Здесь рождается нравственность, она - корень культуры. А культура - это не только книги и музыка. Это язык, традиции, поведение, информация, этика. Сегодня мы говорим о цифровой культуре, но и она требует фундамента.
Экономика - это базис, но работает она ради культуры. Ради того, чтобы у каждого ребенка было право говорить на своем языке, уважать своих предков и строить страну, в которой хочется жить.
В Восточном Казахстане мы не противопоставляем культуру и технологию - мы соединяем их. В 343 школах работают IT-классы, но с акцентом на этику цифрового поведения. Это синтез, который нужен в XXI веке.
Мы развиваем культурную инфраструктуру - это новые библиотеки, театральные студии, креативные центры. В прошлом году открылся Shygys creative hub, где подростки учатся создавать музыку, мультфильмы, книги. Культура сегодня - это то, что делает страну узнаваемой, уважаемой и любимой.
Какие семейные качества Вы считаете наиболее важными для лидеров будущего?
- Честность, ответственность и умение слушать. Именно в семье ребенок учится тому, что каждое действие имеет последствия, что уважение нельзя требовать - его нужно заслужить. Лидер будущего не тот, кто громче всех говорит, а тот, кто умеет быть опорой. И если в детстве ребенок видел, как члены его семьи преодолевали трудности вместе, он будет строить коллектив, общество и страну по тем же принципам. Настоящее лидерство начинается у семейного стола.
Мухтар Ауэзов сказал: "Ел болам десең - бесігіңді түзе" (Хочешь быть нацией - начни с колыбели). Я бы добавил: "Защити семью - и ты защитишь Казахстан". И пусть каждый ребенок, рождающийся в нашем крае, знает: он приходит в мир, где есть дом, где его ждут, где его уважают, где он учится быть Человеком. Вот ради этого и стоит жить и строить страну, достойную своих семей.
А если уж смотреть в суть - ради семьи и создаются государства. Потому что именно в семье живет то, что переживет все системы, - любовь, достоинство, ответственность.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
13.05.2025, 15:59 61531
Генетическое сокровище Казахстана: биолог рассказала о уникальной яблоне Сиверса
Фото: depositphotos.com
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Заведующая лабораторией охраны генофонда плодовых растений Гаухар Мукан в ходе своей лекции на мероприятии, посвященном программе Tabiğat Labs 2025, которое прошло в Ботаническом саду Алматы, рассказала о яблоне Сиверса - уникальном эндемичном виде, произрастающем на территории Казахстана, сообщают организаторы мероприятия.
Гаухар Мукан подчеркнула, что лаборатория, в которой она работает, занимается именно сохранением и изучением яблони Сиверса. На базе Института ботаники в Алматы создана уникальная коллекция сортов этого вида, что подчеркивает его важность для науки, сельского хозяйства и национальной идентичности.
Также в своей лекции она напомнила об амбициозной задаче, поставленной в сталинские времена, - создание садов на территории Алматы площадью 14 тысяч гектаров, основанных на сорте апорт.
Однако отмечается, что эти посадки оказались неустойчивыми - апорт страдал от зимнего иссушения, и в итоге было принято решение списать эти сады. На этом фоне особенно важно значение дикорастущей яблони Сиверса, которая исторически произрастает в Казахстане и лучше адаптирована к местным условиям.
По словам Гаухар Мукан, Казахстан - единственное место в мире, где яблоня Сиверса в дикой природе может формировать полноценные лесные массивы. На территории Казахстана такие леса существуют до сих пор. Уникальность вида также в его долголетии: дерево может жить до 300 лет и даже в 200-летнем возрасте продолжать обильно плодоносить.
Лектор отдельно подчеркнула международную ценность яблони Сиверса. Во всем мире насчитывается около 27-30 видов, но именно казахстанский вариант представляет наибольший интерес. В 1990-х годах в США начался кризис в яблоневой индустрии: из-за близкородственного скрещивания культурные сорта утратили устойчивость к вредителям и болезням, что привело к банкротству многих фермерских хозяйств. В поисках решения американские ученые обратили внимание на яблоню Сиверса как на источник новой гермоплазмы - генетического материала, способного вернуть устойчивость и здоровье яблоневым садам.
Также в ходе мероприятия с лекцией на тему "Дерево как проводник: сакральная экология традиций" выступала этнограф, музеевед и преподаватель Галия Файзулина.
Моя роль - это поговорить о символических значениях деревьев. Но прежде всего об одном дереве, которое является самым важным, - это Мировое дерево. Ну и мы все знаем, что Мировое дерево связывает прошлое, настоящее и будущее. Его корни - это подземный мир, стволы и кроны - это мир людей, а верхушка - это небесный мир. В тюркской мифологии важное место занимает Мировое дерево, олицетворяя предков. Аналогом Мирового дерева у тюрков Саяно-Алтая является береза. Байкайын - это богатая береза, или священная береза в традиционном понимании. В эпических произведениях вариантом Мирового дерева чаще всего выступает тополь - терек", - пояснила специалист.
По мнению Галии Файзулиной, очень красиво описывает Байтерек казахстанский писатель и журналист Асылбек Бисенбаев.
Байтерек - не просто великое дерево: на нем, как листья, растут зародыши детей и скота. Когда приходит время, души детей в виде звезд летят в Средний мир - мир людей. Здесь же, на ветвях Байтерека, мудрый и бессмертный ворон учит души будущих шаманов. У корней великого дерева находятся живительные родники, которые дают начало великим рекам. Те реки, что текут на север, в страну мрака, холода и смерти, уносят с собой души умерших. На вершине Байтерека расположено гнездо двуглавого орла, который смотрит в разные стороны мира и проверяет исполнение богами и людьми воли Тенгри. Там же, в этом гнезде, орлица высиживает священное яйцо, из которого вновь возродится мир", - рассказала преподаватель.
По ее словам, считалось, что дерево, особенно высокое, связано с главным божеством - Тенгри, которое живет на небе.
То есть в картине мира тюрков дерево тесно связано с жизнью одного рода. И если срубить дерево, то это значит обречь на смерть людей, связанных между собой узами родства (...) Ну и опять возвращаясь к тому, что дерево - Мировое дерево - имеет очень важное значение, надо сказать, что в казахской мифологии Мировое дерево было парным. То есть был великий тополь - сильное дерево, и рядом находилась тонкая береза священного белого цвета, олицетворяющая чистоту, благородство, верность. Вместе эти деревья символизировали супружеские, семейные отношения. И не зря все-таки родственники жены называются в казахском языке "қайын-жұрт" - созвучно слову "береза" - "қайың". И внимание на это обратил еще Махмуд Кашгари аж в XI веке. Символично, что уединенное место возле Балхаша, где скрывался возлюбленный Баян Сулу - Козы-Көрпеш, называлось Шоқтерек - "одинокий тополь", - подчеркнула музеевед.
Она также отметила, что литературные произведения казахов очень архаичны. В частности, раньше считали, что эта легенда возникла в Средневековье, однако известный археолог Алькей Маргулан перенес время ее создания на I тысячелетие до нашей эры. И этому есть подтверждение - археологический предмет из так называемой Сибирской коллекции Петра Первого в Эрмитаже.
В XVII веке бугровщики - это копатели курганов - собрали 30 килограммов археологического золота, передали в Эрмитаж, и там есть пряжка. И вот содержание этой пряжки очень перекликается с содержанием эпоса о Баян Сулу и Козы-Көрпеше. Люди, изображенные на пряжке, относятся к эпохе раннего железного века - это VII-VI века до нашей эры. И, видимо, они лежат под тем самым деревом, которое является мировым", - сообщила специалист.
Кроме того, подчеркнула она, существуют аналоги Мирового дерева в быту. В частности, коновязь, которая означает хозяина дома, очаг, территории рода.
По словам этнографа, в казахской легенде небесной коновязью является Темірқазық - Полярная звезда, вокруг которой ходят два коня. В другой легенде Полярная звезда - это железный кол, вбитый Всевышним, чтобы обозначить центр мира.
Также, заявила преподаватель, репликой Мирового дерева является и бакан - шест-подпорка с развилкой на вершине, с помощью которого устанавливают шанырак. Его всегда держит мужчина. Это символ хозяина и микромодель Мирового дерева.
В тюркской культуре тополь - священное дерево, однако в эпосах он часто является предвестником смерти, несет траурную символику. Есть белый посох - ақ таяқ", - сообщила преподаватель.
Она пояснила, что когда в семье кто-то умирает, к примеру глава семьи, родственники встречают пришедших выразить соболезнования, опираясь на белый посох .
Его не используют в быту, как коновязь или бакан, он делается только специально для ритуалов, связанных с погребением. И у казахов есть такая поговорка: "ақ таяққа сүйену", то есть "без дела не опирайся на посох", потому что это является предвестником нехороших событий", - пояснила музеевед.
Она подчеркнула, что дерево кочевниками рассматривалось как живое существо. Его свойства сохранялись и в изделиях. Отсюда сакральность деревянных музыкальных инструментов.
Предки казахов относились к деревьям не только утилитарно, что вполне естественно, что они использовали этот материал, но и поклонялись им, обожествляли, наделяли атрибутами божественной силы и разума. Это было связано с тем, что каждое растущее дерево напоминало им о Байтереке, о Мировом дереве", - добавила этнограф.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
13.04.2025, 12:18 120176
Будет сложно выбраться из климатической ловушки - эколог о таянии ледников
Фото: ИА "Кабар"
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Эколог Бактыбек Саипбаев в интервью ИА "Кабар" рассказал о климатических вызовах, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии. В частности, в Кыргызстане процессы глобального потепления идут быстрее, чем в среднем на планете. Из-за роста температуры в первую очередь страдают горные экосистемы. Это выражается в сокращении площади ледников и уменьшении запасов пресной воды. Эксперт рассказал о тревожных тенденциях и необходимости принятия срочных мер для сохранения экологического баланса в Центральной Азии.
Площадь ледников в горах Центральной Азии за полвека сократилась почти на 20%, по другим данным, еще больше. Главная причина их таяния - это деятельность человека или это цикличный процесс, когда в течение тысячелетий климат на планете становится то жарче, то холоднее?
- Сейчас это не первостепенный вопрос. Факт того, что деятельность людей влияет на изменение климата, неоспорим. И только человек может сделать так, чтобы нивелировать последствия, которые губительны для нашей экосистемы, и приостановить деградацию ледников, чем бы она ни была вызвана. Нужны экстренные меры, чтобы ситуация в нашем регионе не усугубилась и на пространстве, в котором мы сейчас живем, сохранились приемлемые условия для нашего же существования.
Если сказать кратко и по существу, то температура воздуха в Центральной Азии повышается почти в два раза быстрее, чем в среднем на планете. Общий климатический тренд для региона крайне неблагоприятен: в горах идет деградация ледников, в низовьях летняя температура становится все выше. Если эта тенденция сохранится и далее, то через 20 лет регион может потерять до 40% своих водных запасов.
Понятно, что выбросы в атмосферу тоже ухудшают экологию. Но даст ли их сокращение и переход на "зеленую энергетику" нужный эффект в короткие сроки?
- "Зеленая энергетика" не решит всех наших проблем, если мы говорим о ветряных, солнечных установках и малых ГЭС. Все вместе, при благополучном раскладе, они закроют примерно половину наших потребностей. На строительство крупных станций уйдут годы, ТЭО "Камбар Аты-1" находится все еще на стадии актуализации, а экономить воду, спасать ледники нужно уже сейчас.
Та же наполненная чаша большого водохранилища смягчает климат, сдерживает резкие перепады температур. Этот фактор тоже замедлил бы таяния ледников. Но сейчас мы имеем только Токтогулку, и за зиму сбрасываем значительный ее объем для выработки электроэнергии. То есть только за счет "зеленой энергетики" выбраться из климатической ловушки нам будет крайне и крайне сложно.
Что мы можем сделать для того, чтобы попытаться замедлить процессы глобального потепления в Центральной Азии? Какой антикризисный план спасения ледников, Вы как эколог могли бы предложить?
- Во-первых, необходимо ежегодно планомерно и систематически, на протяжении весьма длительного периода времени, (порядка 2-3 десятилетий), высаживать на склонах гор вокруг зоны ледников саженцы деревьев, (лучше всего тянь-шанские ели). По принципу гидробиотического насоса эти деревья начнут своими глубоко уходящими под землю корнями извлекать воду, а через свою крону выделять влагу в атмосферу. Эта влага затем начнет конденсироваться и формировать облака. В свою очередь, облака начнут отдавать свою влагу в виде дождей и снега над ледниками. В конечном итоге эти осадки начнут помогать ледникам образовывать новый лед, то есть замедлят их деградацию.
Естественно, ни Кыргызстан, ни Таджикистан не смогут своими собственными силами осуществлять столь масштабные посадки деревьев. В осуществлении этого глобального природоохранного проекта нам должны помочь Узбекистан, Казахстан и Туркменистан, поскольку только таким способом эти государства смогут избежать надвигающегося дефицита воды. Также надо подключать Китай и Россию.
Кроме того, на окраинах ледников можно устанавливать снежные пушки, генераторы и конденсаторы льда, чтобы затормозить подтаивание краев ледников и остановить их сползание.
Во-вторых, надо, наконец, завершить строительство каскада гидроэлектростанций на реке Нарын. Дело в том, что эти гидротехнические сооружения в первую очередь задумывались как водосборники, а не производители электроэнергии. Их главная задача состояла в бесперебойном обеспечении Узбекистана и Казахстана поливной водой в весенне-летний период.
Водохранилища этого каскада гидроэлектростанций также способствовали бы смягчению горного климата и сдерживанию мирового потепления. А испарения воды с поверхности этих водохранилищ также помогли бы формированию облаков, которые, в свою очередь, изливали бы дожди на ледники, тем самым также тормозя их уменьшение.
Таким образом, с помощью систематического высаживания саженцев деревьев на склонах гор вокруг зоны ледников, а также завершения строительства каскада ГЭС на реке Нарын и формирования на них полноценных водохранилищ, можно было бы существенно снизить темпы потепления в горных регионах, тем самым затормозить деградацию ледников.
Воду придется экономить в любом случае. Ведь если волны жары станут затяжными, растает не только лед, но и уменьшиться количество осадков. При этом в нашем регионе до сих пор много каналов просто выкопаны в земле, орошение полей производится арычным способом. На одной из международных конференций эксперты привели очень показательные расчеты, согласно которым при такой неэффективной системе теряется почти половина поливной воды. Как быть с этим?
- За 30 лет независимости наши водоканалы и другие ирригационные сооружения, доставшиеся нам от СССР, пришли в полную непригодность. Старые протекающие ирригационные сети крайне неэффективны. В результате, до 50% воды теряется впустую! Она не доходит до полей, а уходит в землю. Поэтому надо строить современные водосборники, водонакопители и водораспределители, бетонированные каналы и акведуки, а также пластиковые трубопроводы для полноценной доставки воды до полей. Практикуемый у нас традиционный арычный полив безнадежно устарел. Надо вводить очень жесткий контроль расхода воды, иначе до 60% потенциального урожая может теряться!
А каким образом мы производим поливы полей?! Наши поливы просто смывают плодородный слой почвы! Где поливальные машины, которых было так много в советское время?! Ведь их использование уменьшало расход воды в 2-2,5 раза! Где широко практиковавшийся в советское время шланговый полив, когда каждые 50-60 см в шлангах были отверстия для выхода воды с целью более планомерного орошения. Это ведь был некий советский прототип капельного орошения. Не говоря уже о том, что если бы мы внедрили современное капельное орошение, то мы смогли бы использовать воду для сельского хозяйства в десятки раз меньше, чем расходуем сейчас, а урожая было бы больше. Кстати, это касается не только нас, но и наших соседей.
Иначе говоря, если мы научимся экономить, беречь влагу, используя достаточно простые решения, то даже в периоды засух, нам будет хватать воды и на хозяйственную деятельность, и на полив сельскохозяйственных угодий?
- Нам нужно ускоряться все делать то, о чем я уже сказал. Строить большие ГЭС с водохранилищами, серьезно думать об использовании энергии атома и водорода. Чтобы сохранять воду в горах и зимой, не срабатывая огромные запасы в холодное время года.
Так же важны масштабные экологические мероприятия по обсадке ледников лесами, повсеместное внедрение капельного орошения в сельском хозяйстве. Если мы справимся с этими задачами, то сможем в значительной степени смягчить последствия глобального потепления.
Автор: Кирилл Степанюк, ИАЦ "Кабар"
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
04.04.2025, 19:00 150681
В управлении образования Алматинской области прокомментировали вырубку деревьев на территории детдома в Баганашиле Эксклюзив КТ
Фото: pixabay.com
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В управлении образования Алматинской области прокомментировали вырубку деревьев на территории областного детского дома № 1 в Баганашиле, передает корреспондент агентства.
По мнению чиновников, "вырубка деревьев на территории центра была проведена в установленном порядке. В ходе проверки, осуществляемой уполномоченными органами, установлено, что среди удаленных деревьев отсутствуют виды, занесенные в Красную книгу. Нарушений природоохранного законодательства не выявлено, в связи с чем по данному заявлению возбудить уголовное дела не имеется (представляется. - Прим. ред.) возможным".
Кроме того, в управлении образования считают, что вырубка некоторых деревьев являлась "вынужденной мерой для предотвращения, ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, которые могли повлечь за собой угрозу жизни и здоровью детей".
Более того, с точки зрения управления образования, "вырубка другой части деревьев произведена в целях благоустройства территории существующих объектов и приведения в эстетический вид, необходимости улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений с учетом компенсационной посадки и восстановлению деревьев путем их посадки в эквиваленте согласно соответствующего разрешения КГУ "Управления экологии и окружающей среды города Алматы" от 11 февраля 2025 года".
Что касается хвойных деревьев, выкопанных на территории детдома в Баганашиле, то, как заявили в ведомстве, "хвойные деревья были выкопаны для их дальнейшей обработки (...) В настоящее время обратно устанавливаются (деревья обратно устанавливаются. - Прим. ред.) в лунки, то есть в их первоначальные места посадки".
При этом в ведомстве утверждают, что "до осуществления работ по вырубке, была проведена инвентаризация и лесопатологическое обследование зеленых насаждений с предоставлением пояснительной записки".
В управлении заверили, что "на их место посажено 45 лиственных и 17 хвойных деревьев. Кроме того, была подана заявка на 300 саженцев для посадки новых деревьев. В ближайшее время количество высаженных деревьев будет доведено до 500 саженцев".
Говоря о дальнейшей судьбе здания областного детского дома № 1 в Баганашиле, в управлении образования Алматинской области сообщили, что рассматривается вопрос реконструкции и капитального ремонта.
С 2023 года детский дом реорганизован в областной центр поддержки детей нуждающихся в специальных социальных услугах. В связи с этим принимает детей на временное проживание до определения статуса и оказания социальных услуг, соответственно, там живут дети на постоянном проживании и на временном проживании. 3 марта 2025 года в городе Қонаеве состоялась встреча акима Алматинской области и воспитанников детского дома, а также в данной встрече присутствовала уполномоченный по правам ребенка Республики Казахстан Динара Закиева. В данное время воспитанники детского дома остаются, а две группы временного содержания переезжают в Қонаев, в новое строящееся здание. Вопрос реконструкции и капитального ремонта рассматривается", - сообщили в управлении в ответ на запрос агентства.
По данным ведомства, в марте прошлого года был заключен меморандум о взаимном сотрудничестве для строительства социально значимого объекта "Детский дом".
В конце мая 2025 года в городе Қонаев завершится строительство современного детского дома, которое ведет инвестор. Проект стал частью масштабного сотрудничества акимата Алматы и Алматинской области и частного инвестора. Кроме того, инвестор построит Дом творчества в городе Иссыке, рассчитанный на 120 мест. Эти объекты создаются в рамках социального партнерства, где инвестор берет на себя расходы на строительство. Из государственного бюджета деньги не выделялись", - заверили в управлении.
Напомним, в начале марта стало известно, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях. Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.
Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
В фонде "Добровольное общество "Милосердие" заявили что "земля в Баганашыле - лакомый кусок недвижимости. Этот район - один из самых дорогих в Алматы, и его коммерческая привлекательность очевидна".
08.03.2025, 19:43 206046
Глава МИД Китая ответил на вопросы СМИ о внешней политике КНР и международных отношениях
Фото: russian.news.cn
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7 марта 2025 года на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, состоявшейся в пресс-центре "Медиа", член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И ответил на вопросы китайских и иностранных СМИ по внешней политике Китая и международным отношениям.
Ван И: Дорогие друзья, корреспонденты, добрый день! Очень рад очередной встрече с вами. Благодарю вас за постоянное внимание и поддержку китайской дипломатии. В 2024 году мировой ландшафт претерпевал глубочайшие преобразования, а в Китае значительный прорыв был совершен по реформе и развитию. Под верным руководством Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина китайская дипломатия добилась значительного прогресса, при создании благоприятных внешних условий для высококачественного развития сыграла важную стабилизирующую роль в турбулентном мире. Формирование сообщества единой судьбы человечества постоянно дает хорошие результаты. В наступившем году мир также будет охвачен вызовами. Оставаясь приверженными первоначальным задачам внешней политики Китая, мы будем вместе со всеми странами неуклонно идти по верному пути в соответствии с велением времени, отстаивать международную справедливость, обеспечивать мир и стабильность во всем мире. Сейчас с удовольствием отвечаю на ваши вопросы.
CCTV: Расскажите, пожалуйста, об основных результатах, достигнутых за прошедший год в области дипломатии главы государства. Каких новых моментов можно ожидать в этом году?
Ван И: Дипломатия главы государства - высший формат внешнеполитической деятельности Китая. Благодаря личному планированию и усилиям Председателя Си Цзиньпина истекший год прошел с плодотворными результатами, вспоминающиеся моменты в области дипломатии главы государства до сих пор всплывают в памяти. Три главных международных мероприятия, которые принимает Китай, включая Юбилейное собрание в честь 70-летия провозглашения пяти принципов мирного сосуществования, Саммит Форума китайско-африканского сотрудничества и Форум сотрудничества Китая и арабских государств, служат новым образцом совместного начинания стран Глобального Юга. По итогам четырех важных зарубежных поездок в Европу, в Центральную Азию, на саммит БРИКС и в Латинскую Америку был сформирован новый драйвер для мировой солидарности и сотрудничества. Председатель Си Цзиньпин также принял много иностранных коллег и друзей. По итогам 130 переговоров и встреч оставили новые теплые эпизоды о дружеских связях между Китаем и зарубежными странами.
Как вождь крупнейшей в мире партии и крупной державы, Председатель Си Цзиньпин с глобальным кругозором и чувством эпохальной ответственности руководит китайской дипломатией, которая уверенно движется при сохранении ключевых принципов с инновационными подходами. В отношениях Китая с внешним миром происходят позитивные и далекоидущие изменения. Первое, позиция Китая во внешней политике, прежде всего великолепное видение и инициативы Председателя Си Цзиньпина пользуются большим одобрением и поддержкой со стороны международного сообщества. Второе, активные усилия, направленные Китаем на противодействие глобальным вызовам и урегулирование актуальных и сложных проблем все больше ожидаются и ценятся во многих странах мира. Третье, полезные практики и успешный опыт китайской модернизации находят все больше единомышленников.
2025 год - знаменательный год для Китая и всего мира, который будет наполнен новыми яркими моментами дипломатии главы государства. Церемония открытия зимних Азиатских игр в прошлом месяце, на которой присутствовал Председатель Си Цзиньпин, стала началом календаря международных мероприятий Китая в 2025 году. Мы также торжественно отметим 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в мировой антифашистской войне, проведем саммит ШОС и целый ряд важных мероприятий. У Председателя Си Цзиньпина запланирован ряд зарубежных визитов. Дипломатия главы государства напишет новую яркую страницу в летописи плотного взаимодействия и совместного развития Китая с внешним миром.
ИТАР-ТАСС: В течение года сохраняется высокая плотность контактов между руководителями Китая и России, в здоровом русле развиваются отношения двух стран. В свете восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном возникло некое беспокойство насчет возможного последствия для китайско-российской стратегической связки. Как вы прокомментируете отношения между Китаем и Россией?
Ван И: Ни одна из ежегодных пресс-конференций не обходится без упоминания китайско-российских отношений, вопрос задается один и тот же в разных вариациях. Сразу подчеркну, что вне зависимости от международной конъюнктуры дружба между Китаем и Россией была и остается исторически незыблемой и самодостаточной.
Основываясь на историческом опыте, мы решили быть навеки добрыми соседями и друзьями, развивать всеобъемлющее стратегическое взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество. Потому что это, как ничто другое, отвечает коренным интересам народов двух стран и веяниям времени. В духе "неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон" Китай и Россия нашли верный путь и послужили ярким примером для выстраивания нового типа отношений между крупными державами и взаимосвязей между соседними странами. Зрелые, стойкие и устойчивые китайско-российские отношения носят неконъюнктурный характер, что бы вокруг нас не происходило, они не подвержены влиянию внешних факторов, выдержали испытание как международной турбулентностью, так и геополитическими играми.
Прошедший год был ознаменован 75-летием установления дипотношений между Китаем и Россией, трижды встречались Председатель Си Цзиньпин и Президент Путин. Благодаря руководству лидеров двух государств поднимаются на новую историческую высоту отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху .
В этом году отмечается 80-летие Победы во Второй мировой войне. Будучи главными театрами военных действий в Азии и Европе, Китай и Россия вели ожесточенную борьбу с агрессорами, ценой неисчислимых жертв внесли значительный исторический вклад ради Великой победы в мировой антифашистской войне. В контексте совместного празднования памятной даты будем вместе отстаивать историческую память о Второй мировой войне и ее итоги, защищать ооноцентричное мироустройство, продвигать миропорядок в русле более справедливого и рационального развития.
Агентство Синьхуа: Вы только что подчеркнули стабилизирующее значение китайской дипломатии для нейтрализации мировой турбулентности в минувшем году. Чего мы можем ожидать от китайской дипломатии в этом году в плане противодействия возможному усугублению и без того непростой международной ситуации?
Ван И: Разделяю вашу оценку о мировых преобразованиях и турбулентности, о глобальном дефиците предсказуемости. Куда идет современный мир, как формируется контур мироустройства - во многом будет зависеть от выбора разных, прежде всего крупных стран мира. Во внешней политике Китай будет твердо стоять на правильной стороне истории, на страже прогресса человечества, быть стойким в противовес мировой непредсказуемости.
Китайская дипломатия твердо стоит на страже национальных интересов. Славный и несгибаемый китайский народ никогда не был провокатором, не поддался и не поддается на провокации. Никакие давления, запугивания и шантажи не могут ни на йоту пошатать единство 1,4-миллиардного китайского народа, ни что не могут остановить исторический процесс великого возрождения китайской нации.
Китайская дипломатия твердо стоит на страже международного мира и стабильности. Будем последовательно расширять глобальное партнерство в духе равноправия, открытости и сотрудничества, действенными шагами претворять в жизнь китайский вариант урегулирования "горячих точек", вместе со странами Глобального Юга открывать новые горизонты развития солидарности во имя совместного возрождения. Конкретными фактами докажем, что мирное развитие ведет к далекому и светлому будущему, оно должно стать всеобщим консенсусом мирового сообщества.
Китайская дипломатия твердо стоит на страже международного равноправия и справедливости. Будем неуклонно придерживаться подлинной многосторонности, ради общего будущего человечества и благополучия населения способствовать глобальному управлению на основе принципов совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, строго соблюдать цели и принципы Устава ООН с целью консолидации самого широкого консенсуса по развитию равноправного и упорядоченного многополярного мира.
Китайская дипломатия твердо стоит на страже глобального всеобщего развития. Продолжаем расширять открытость высокого уровня, делиться с остальными странами мира широкими возможностями китайской модернизации. Будем защищать режим многосторонней свободной торговли, создавать открытую, инклюзивную, недискриминационную среду для международной кооперации, стимулировать общедоступную и инклюзивную экономическую глобализацию.
CNN: После возвращения в Белый дом Трамп реализует политику "Америка прежде всего". Он подписал несколько указов о выходе США из целого ряда международных механизмов и соглашений, в том числе Совет ООН по правам человека и ВОЗ. Приносит ли это Китаю стратегический шанс перестроить глобальную архитектуру?
Ван И: В мире более 190 государств. Можете представить, если каждая страна ставит приоритетом свои собственные интересы и мыслит с позиции силы, то мир повернется вспять к "Закону джунглей", от которого прежде всего будут страдать малые и слабые страны, впоследствии международные правила и миропорядок подвергнутся серьезному удару.
Более ста лет назад на Парижской мирной конференции китайский представитель задал исторический вопрос:"Преобладает ли право над силой или же сила равняется праву?" В реализации внешней политики новый Китай решительно выступает за международную справедливость, категорически выступает против политики силы и гегемонии. История движется лишь вперед, а не назад. Крупные страны должны достойно выполнить свои международные обязательства и нести свою долю ответственности. Здесь не допускается корыстолюбие и притеснение слабых сильными. На Западе говорят, что нет вечных друзей, есть только вечные интересы. А по китайскому менталитету друзья должны быть вечными, а интересы - общими.
Председатель Си Цзиньпин в соответствии с тенденцией истории и лейтмотивом эпохи инициирует совместное строительство сообщества единой судьбы человечества, призывает все государства преодолеть разногласия и различия, сообща беречь единственную пригодную для жизни человека планету во имя формирования глобальной деревни с неделимой судьбой. Это грандиозное видение созвучно величайшему идеалу блестящей китайской цивилизации, демонстрирует дух интернационализма китайских коммунистов, дает нам мыслить на моральной высоте общечеловеческого блага, словно "подняться на высочайший пик, тогда все горы окрест покажутся карликовыми". Отрадно отметить растущее количество стран, присоединяющихся к формированию сообщества единой судьбы человечества, и то, что более 100 стран поддерживают три Глобальные инициативы, и свыше трех четверти стран участвуют в совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь". История докажет, что победа будет за теми, кто созидает ради всех. Совместное созидание во имя сообщества единой судьбы человечества сделает мир общим для всех стран, и будущее - общим для всех народов.
Radio Republic Indonesia: Нарастание нестабильности и непредсказуемости в мире наносит урон прежде всего развивающимся, средним и малым странам. Как страны Глобального Юга должны защищать свои интересы?
Ван И: В эпоху великих перемен подъем Глобального Юга - это один из главных мегатрендов современных международных отношений и, пожалуй, наиболее яркая черта нашего времени. На страны Глобального Юга приходится больше чем 40% мирового ВВП, они составляют 4/5 глобального роста, служат одним из ключевых факторов в поддержании международного мира, развития и совершенствовании глобального управления.
В условиях невиданных за столетие глубоких преобразований соотношение сил в мире переживает исторические изменения в пользу Востока и Юга. Насколько будет устойчиво и успешно развиваться мир в будущем - во многом будет зависеть от Глобального Юга.
Глобальный Юг должен уверенно стремиться вперед. С начала текущего года Индонезия стала полноправным членом БРИКС, еще 9 стран-партнеров присоединились к семье Объединения. Сегодня БРИКС позиционирует себя как опору сотрудничества Глобального Юга и драйвер его роста. Важно делать "Большой БРИКС" еще сильнее и крепче, давать тем самым неиссякаемую силу для дальнейшего развития Глобального Юга.
Глобальный Юг должен действовать солидарно. В текущем году саммит ШОС пройдет в Китае, помимо этого Бразилия и ЮАР примут саммит БРИКС и G20 соответственно. На мировой арене страны Глобального Юга должны выступать солидарно, защищать общие интересы, неустанно расширять представленность и право голоса в глобальном управлении.
Глобальный Юг должен добиваться развития. В ноябре прошлого года Председатель Си Цзиньпин объявил 8 действий Китая в области глобального развития, что послужило дополнительным толчком для ускоренного развития Глобального Юга. Следует ставить задачу развития в центр глобальной повестки, культивировать драйверы роста, укреплять потенциал развития, плечом к плечу двигаться по пути модернизации.
Китай естественно является частью Глобального Юга, где все страны объединяет не только общая историческая память о борьбе против колониализма и гегемонизма, но и совпадающая миссия национального возрождения. Как бы ни изменился мир, Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, непоколебимо оставаться в нем, стоять рядом с другими партнерами во имя открытия новой главы в летописи развития человечества.
Bloomberg: США и Россия уже начали прямые переговоры по урегулированию украинского кризиса. Президент Трамп сказал, что он приветствовал бы содействие со стороны Китая. Как Китай видит свою роль в этом процессе?
Ван И: С самого начала украинского кризиса Китай привержен политическому урегулированию путем диалога и переговоров, и прилагает все усилия для содействия мирным переговорам. Когда только что обострился кризис Председатель Си Цзиньпин уже озвучил "четыре необходимости", которые служат для Китая руководством к действиям. В этом духе была опубликована "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса", совершились поездки спецпредставителя по выполнению миссии челночной дипломатии, по совместной инициативе Китая и Бразилии создана Группа "Друзей мира" в ООН с участием ряда стран Глобального Юга. Мы всегда придерживаемся объективной и беспристрастной позиции, выступаем за хладнокровное и сбалансированное решение, чтобы создать условия и укреплять взаимопонимание для урегулирования.
Китай приветствует и поддерживает все усилия к достижению мира. В то же время стоит отметить, что первопричины кризиса имеют глубокие исторические корни, невозможно его решить в одночасье. В конфликте победителей нет, от мира никто не проиграет. Сесть за стол переговоров не только положит конец конфликту, но и проложит путь к миру. Занимая не совсем совпадающие позиции, все вовлеченные стороны зато имеют общий настрой выйти на справедливое, устойчивое, юридически обязывающее и приемлемое для всех сторон мирное соглашение. Стоит дорожить этим весьма ценным общим настроем и сделать его общей задачей. Китай готов в соответствии с волей вовлеченных сторон вместе с мировым сообществом прилагать конструктивные усилия для урегулирования кризиса и достижения устойчивого мира.
И последнее, на что я хочу обратить ваше внимание, украинский кризис уже затягивается более 3 лет, а уж сейчас ясно, что этой трагедии можно было избежать. Для всех важно извлечь из этого кризиса урок о том, что безопасность должна быть взаимной и равной, безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет безопасности других. Лишь претворение в жизнь концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности позволит обеспечить устойчивый мир на евразийском континенте да и во всем мире.
CGTN: Произведенный Deepseek фурор ярко демонстрирует инновационный потенциал Китая в сфере искусственного интеллекта. Существует мнение, что США никак не допустят технологичного лидерства Китая. Как вы комментируете конкуренцию между Китаем и США в научно-технической сфере?
Ван И: Последние достижения Китая по технологической инновации приносят нам достаточно много сюрпризов. С тех пор когда успешно была выполнена задача "Две бомбы, один спутник" до сегодняшнего космического корабля Шэньчжоу и зонда Чанъэ, 5G, квантового вычисления и Deepseek, несколько поколений китайцев прошли огромный путь и открыли самую широкую перспективу возрождения страны с помощь науки и технологии.
Путь этот не усыпан розами. Будь то космическая отрасль либо производство чипов, варварское сдерживание извне ни на секунду не прекращается. Блокада порождает контрблокаду, нажим и ограничение превращается в катализатор инновации. Нэчжа мечется над самыми яростными волнами бушующего моря для "взлета к небесам". Как гласит китайская мудрость, "Зеленые горы преградить не смогут, все равно на восток река течет". Инновации преградить невозможно, разъединение в конечном счете приведет к самоизоляции.
Наука и технология должны служить не железному занавесу, а общечеловеческим благам. Во имя совместного развития человечества, китайская сторона, неукоснительно реализуя выдвинутую Председателем Си Цзиньпином "Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом", опубликовала "Инклюзивную программу наращивания потенциала ИИ", выступила соинициатором с Бразилией, ЮАР и Африканским союзом по продвижению Инициативы по международному сотрудничеству в области открытой науки, призывает уделять больше внимания наращиванию технологичного потенциала Глобального Юга, не обходить никого вниманием. Мы готовы делиться инновационными достижениями с большими странами мира и совместно гоняться за высшей целью человечества.
Агентство Reuters: Дональд Трамп, чуть не сразу после возвращения в Белый дом, ввел дополнительные пошлины в отношении товаров из Китая под предлогом проблемы с фентанилом. При этом он выразил и готовность наладить добрые отношения с Китаем. Как Китай собирается наладить диалог с США? Предполагаются ли какие-нибудь изменения по сравнению с первым сроком Трампа?
Ван И: Взаимное уважение лежит в основе межгосударственных отношений, не являются исключением и отношения между Китаем и США. Не стоит питать иллюзий, что можешь давить на Китай и одновременно ладить с ним. Двурушничество как таковое может не только пошатнуть двусторонние отношения, но и лишить возможности установления взаимодоверия.
Что касается упомянутого вами фентанила, нужно сразу четко дать понять, что Китай всегда ведет самую решительную борьбу с незаконным оборотом и производством наркотиков. Китай как никто другой проводит антинаркотическую политику во всей строгости и полноте. Еще в 2019 году по просьбе американской стороны Китай стал первой страной, где официально объявлена полная регуляция всех веществ, связанных с фентанилом. На самом деле злоупотребление фентанилом в Америке - это собственная проблема Соединенных Штатов, с которой должны справиться сами американцы. Но мы, тем не менее, протянули им руку помощь. А нам, к сожалению, ответили не добром, а обидой, тем более грубыми тарифными шагами. Не думаю, что такое поведение совместимо со статусом ответственной державы.
Если в делах постигла неудача, ищи первопричину в себе самом". Давайте посмотрим, что американцы получили за эти годы от тарифных и торговых войн? Что случилось с отрицательным сальдо? Меньше стало или наоборот? Что с производственной конкурентоспособностью? Сильнее стало или наоборот? Как обстоят дела с инфляцией? Лучше стала? Как жизнь людей? Лучше стала? Торговые связи у нас с США строятся на взаимной и паритетной основе. Сотрудничество приводит к взаимным выгодам, в случае не прекращения неадекватных шагов ответные шаги Китая не заставят себя ждать.
Китай и США, как крупнейшая в мире развивающаяся и развитая страна, будут существовать на земном шаре довольно долго, мир - это безальтернативный выбор. Как отмечал Председатель Си Цзиньпин во время телефонного разговора с Президентом Трампом в начале года, конфронтация и конфликт не должны быть в нашем выборе. Китай и США обладают широкими общими интересами и пространством сотрудничества, вполне могут стать партнерами ради совместного развития и процветания.
Китайская сторона будет и дальше продвигать китайско-американские отношения в русле стабильного и здорового развития в соответствии с выдвинутыми Председателем Си Цзиньпином принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. В то же время, надеемся, что Вашингтон сможет прислушиваться к мнению народов двух стран, верно подходить к веянию истории, объективно и благоразумно воспринимать развитие Китая, прагматично и конструктивно налаживать с Китаем контакты, которые призваны приносить пользу не только обеим странам, но и всему миру.
Газета Жэньминьжибао: Как Китай оценивает нынешнюю роль ШОС? Каких предложений и проектов от Китая можно ожидать во время его председательства в ШОС? Какие вопросы будут лежать на повестке предстоящего саммита в Китае?
Ван И: В этом году Китай председательствует в ШОС. ШОС родилась в Китае и названа в честь китайского города Шанхай, и потому она имеет особое символическое значение для нас. Мы очень рады возвращению ШОС домой на родную землю.
Могу с удовлетворением отмечать, что спустя 24 года число участников огромной шосовской семьи выросло от 6 до 26, она являет собой крупнейшую в мире региональную организацию с точки зрения географического охвата и численности населения.
Развитие и укрепление ШОС стало возможным благодаря сохранению приверженности "Шанхайскому духу" и преданности первоначальной цели - взаимодоверие, взаимовыгода, равноправие, консультации, уважение к многообразию цивилизаций и стремление к совместному развитию, что позволило выйти на совершенно новый путь регионального сотрудничества.
В рамках китайского председательства под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии" проводится более 100 мероприятий в области политики, безопасности, экономики и культурно-гуманитарных связей. Пусть действие Китая придаст блеск "Шанхайскому духу", пусть китайский драйвер послужит мощным дополнительным толчком к развитию ШОС .
Хотел бы вам сообщить, что этой осенью в городе Тяньцзинь на берегу реки Хайхэ состоится очередной саммит ШОС, в ходе которого лидеры стран-участниц Организации будут подытоживать имеющийся опыт, вырабатывать план на перспективу, цементировать общий подход сотрудничества, что непременно позволит взять новый старт в шосовском процессе во имя формирования более крепкого сообщества единой судьбы ШОС.
Global Times: Существует точка зрения о том, что современный миропорядок переживает критически опасный момент со времен окончания Второй мировой войны, ущемляется авторитет и роль Организации Объединенных Наций. Как по мнению китайской стороны можно найти выход из нынешней ситуации и какую роль мог бы играть Китай?
Ван И: Текущий год проходит под знаком 80-летия основания ООН. Важнейшим решением мирового сообщества на излете Второй мировой войне стало учреждение ООН в качестве ведущей платформы для защиты международного мира и осуществления глобального управления. Факты свидетельствуют, что ООН выдержала испытания и доказала свою востребованность.
Теперь ситуация кардинально изменилась, наблюдается активизация односторонности и разгул политики силы, различные претензии стали выдвигать в отношении ООН. Однако мы исходим из того, что чем острее стоят противоречия, тем актуальнее закреплять центральную роль ООН, и чем сложнее складывается кризисная ситуация, тем важнее защищать достойный авторитет ООН.
Никто не хочет вновь попасть под господство закона джунглей. Как это можно избежать? Во-первых, необходимо закрепить как основу основ суверенное равенство, что предполагает признание всех стран мира, будь то большие или малые, сильные или слабые, равными участниками мирового сообщества. Последнее слово вовсе не стоит за тем, у кого кулак посильнее. Во-вторых, следует придерживаться принципов равноправия и справедливости, противостоять попыткам мирового меньшинства монополизировать международные дела. Голос Глобального Юга достоин более широкой аудитории, а законные права и интересы всех стран заслуживают полноценной защиты. В-третьих, важно неукоснительно придерживаться многосторонних начал и отстаивать принципы "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования". На смену блоковой конфронтации должно прийти инклюзивное взаимодействие, а "клубы избранных" необходимо устранять путем расширения круга единомышленников. В-четвертых, следует укреплять авторитет международного права. Крупные государства должны подать пример честности и приверженности верховенству права, выступать против практики двойных стандартов и выборочного правоприменения вместо того, чтобы прибегать к выдавливанию конкурентов, монополизации рынка, жульничеству и разбою.
Стоя у истоков послевоенного мироустройства, Китай не только получает выгоду от этого мироустройства, но и, естественно, его защищает и укрепляет. Мы не намерены начать все заново и не поддерживаем подобных попыток каких бы то ни было стран. Как постоянный член Совбеза ООН, Китай прекрасно понимает взятые на себя международные обязательства, будет незыблемо отстаивать центральную роль ООН и достойно выполнять роль стабилизирующего фактора в многосторонней международной системе, высказываться за справедливость от имени Глобального Юга. В прошлом месяце под китайским председательством прошло заседание Совбеза ООН высокого уровня с участием представителей более чем 100 стран на тему "продвижение многосторонности - реформирование и улучшение глобального управления", которое положило начало юбилейному году 80-летия ООН. Готовы вместе с международными партнерами оживить в памяти идеалы отцов-основателей ООН, строго стоять на страже целей и принципов Устава ООН, построить более справедливую и разумную систему глобального управления.
Турецкое агентство "Анадолу": США заявили о намерении "взять под контроль" и "захватить" сектор Газа, переселить проживающих там палестинцев в соседние страны. Как прокомментирует Китай план Вашингтона и судьбу сектора Газа? Какую роль играет Китай в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке?
Ван И: Сектор Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью территории Палестины. Любые попытки насильственно изменить статус сектора Газа повлекут за собой не мир, а лишь новое потрясение и хаос. Мы поддерживаем план Египта и арабских государств по мирному восстановлению сектора Газа. Чаяние людей и общепризнанные правила не подлежат ущемлению. Крупные государства, которые поистине переживают за жителей сектора Газа, должны продвигать полноценное и долгосрочное прекращение огня, наращивать гуманитарную помощь, придерживаясь принципа "палестинцы управляют Палестиной", вносить вклад в восстановление сектора Газа.
Без спокойного Ближнего Востока не может быть и речи о мире во всем мире, стержнем ближневосточного урегулирования по-прежнему остается палестинская проблематика. Суть затягивания и обострения палестино-израильского конфликта заключается в том, что план "два государства" лишь на половину реализован: давно был основан Израиль, а создание палестинского государства откладывается на неопределенный срок. Приоритетное внимание международного сообщества пора уделять, прежде всего, плану "два государства" в пользу основания независимого Государства Палестина. Ведь в этом состоит залог подлинного мира между Палестиной и Израилем, и в целом долгосрочного мира и согласия между арабами и евреями. В этих же целях следует обеспечить полноценное выполнение "Пекинской декларации" ради палестинского единства, преодолеть разногласии внутри стран Ближнего Востока в пользу создания палестинского государства, способствовать консолидации усилий международного сообщества для оказания поддержку палестино-израильсткому урегулированию.
Будучи стратегическим партнером стран Ближнего Востока и доверительным другом арабского мира, Китай будет и впредь решительно высказываться ради справедливости, мира и развития в поддержку народа Ближнего Востока, поддерживать страны региона, которые должны брать в руку свою судьбу, самостоятельно изыскивать путь развития во имя мира и процветания.
News Agency of Nigeria: В прошлом году под китайским председательством успешно состоялся в Пекине саммит Форума китайско-африканского сотрудничества и ваш новый год как всегда начался с турне по Африке. Каких шагов можно ожидать от Китая по реализации итогов Форума в интересах развития и возрождения континента?
Ван И: Китай и Африка были и остаются преданными друзьями, надежными партнерами и доверительными братьями ради общего будущего. Под руководством Председателя Си Цзиньпина и лидеров Африки, китайско-африканские отношения находятся на историческом пике, двустороннее стратегическое партнерство охватывает все африканские страны, с которыми у нас имеются дипотношения, сообщество единой судьбы Китая и Африки поднялось на уровень "всепогодный".
В этом году исполняется 25 лет со дня создания Форума китайско-африканского сотрудничества. На протяжении 25 лет, при помощи Китая в Африке построены и модернизированы автомобильные дороги протяженностью более 100 тыс. километров автодорог, а также железные дороги, протяженность которых превышает 10 тыс. За последние 3 года, китайские компании создали Африке более 1,1 миллиона рабочих мест, и мы уже 16 лет подряд занимаем место крупнейшего торгового партнера Африки. Сотрудничество с Китаем приносит нашим африканским братьям и сестрам реально ощутимые выгоды. В знак уважения к господину Юань Лунпину один фермер из Гамбии в прошлом году специально привозил в провинцию Хунань рис, который он сам выращивал. Благодаря гибридному рису из Китая этот фермер и его соотечественники избавились от голода и вселил надежду на будущее. Подобны сюжеты чуть не каждый день происходят в Африке.
В 21 веке от Африки можно многого ожидать, модернизация современного мира будет невозможна без модернизации Африки. Стабильность и развитие Африки напрямую касается общего будущего человечества, голос и заботы Африки должны быть услышаны в мире. Африка пробуждается, все страны должны ее поддерживать в поиске нового пути самостоятельного развития.
В текущем году запущен ход реализации итогов Пекинского саммита. В рамках совместной реализации 10 планов партнерских действий с Африкой для совместного продвижения модернизации, будем оказывать содействие в ускорении индустриализации и модернизации АПК в Африке, принимать шаги по нулевым таможенным пошлинам для 100% тарифных позиций, культивировать новые точки роста в таких сферах, как цифровые и зеленые технологии, искусственный интеллект, реализовать 1000 небольших по масштабу, зато реально выгодных для местного населения социальных проектов, активизировать обмен опытом по государственному управлению, расширять представительность и права голоса Африки в международных делах. В этому году саммит G20 впервые пройдет на Африканском континенте, будем решительно поддерживать председательство ЮАР, чтобы оставить яркий африканский отпечаток в глобальном управлении.
Телеканал Феникс: В отдельных западных странах слышится риторика о том, якобы резолюция 2758 Генеральной Ассамблеи не равняется принципу "Одного Китая", поскольку в ней не залакировано четкое определение принадлежности Тайваня и не запрещено участие острова в международных организациях. Как Вы бы это прокомментировали?
Ван И: Данная риторика нелепа и крайне опасна, бросает откровенный вызов авторитету ООН и послевоенному мироустройству. Тем, кто раздувает такую шумиху, советую внимательно пройтись по общеизвестной истине.
Тайвань - неотъемлемая часть территории Китая, это неоспоримый исторический факт. В этом году исполняется 80 лет освобождения Тайваня от японской оккупации. Победив японских агрессоров, китайский народ вернул Тайвань в лоно Китая. В опубликованных основными странами-победительницами войны "Каирской декларации" и "Потсдамской декларации" четко прописано, что все территории, отнятые Японией у китайского народа, такие как Тайвань, должны быть возвращены Китаю, впоследствии Япония приняла условия "Потсдамской декларации" - безоговорочную капитуляцию. Перечисленные аргументы недвусмысленно подтвердили суверенитет Китая над Тайванем, что является важной составляющей послевоенного миропорядка.
В 1971 году подавляющим большинством голосов была принята резолюция 2758 Генеральной Ассамблей ООН, которая постановляет восстановить Китайскую Народную Республику во всех ее правах и немедленно изгнать представителей тайваньских властей из рядов ООН. Данная резолюция раз навсегда закрыла вопрос о представительстве всего Китая, включая Тайвань, в ООН, пресекла любые спекуляции вокруг т.н. "двух Китаев" или "одного Китая, одного Тайваня". "Провинция Тайвань Китая" является единственным названием Тайваня в ООН. Тайвань никогда не был и не будет отдельным государством. Раздувать так пресловутую риторику "независимость Тайваня", это не что иное, как расколоть Китай. Поддержка и потворство сил "независимости Тайваня" будет воспринято как вмешательство во внутренние дела Китая в ущерб
Принцип государственного суверенитета - краеугольный камень Устава ООН, тут не допускается применение кем бы то ни было двойного стандарта. Уважение суверенитета и территориальной целостности диктует поддержку полного воссоединения Китая, приверженность принципу "одного Китая" подразумевает под собой противодействие "независимости Тайваня" во всех ее проявлениях. Воссоединение Родины - это общие чаяния всех наших соотечественников, это необратимая тенденция и непреложная справедливость. Те, кто стремятся к "независимости Тайваня", в конечном итоге обжигаются. Попытки сдерживать Китай за счет разыгрывания тайваньской карты обречены на провал. Воссоединение родной Отчизны - неудержимая историческая тенденция.
Associated Press of Pakistan: Китай всегда уделяет приоритетное внимание отношениям с сопредельными регионами, но попытки США разместить здесь ракеты средней дальности могут провоцировать конфликт. Как Китай оценивает ситуацию в сопредельных странах? Какие новые измерения в отношениях с ними?
Ван И: С начала 21-ого века Азия сохраняет устойчивый темп роста, став драйвером глобального развития и континентом мира и стабильности. Это достижение настолько ценно, что стоит особо беречь. Азия - это защищенная крыша для Китая, в этом общем доме живут Китай и каждые азиатские страны. Выдвинутая Председателем Си Цзиньпином концепция "доброжелательность, искренность, взаимовыгодность и инклюзивность" открыла новые горизонты дружественного сотрудничества Китая с соседними странами. Сегодня Китай достиг консенсуса с 17 соседними странами по созданию сообщества единой судьбы, сформировав "два ключевых кластера" - на Индокитайском полуострове и в Центральной Азии. Мы также подписали соглашения о сотрудничестве по совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" с 25 соседними странами. Китай является крупнейшим торговым партнером для 18 стран. Современный Китай для Азии уже стал стабилизирующим ядром, двигателем экономического развития и опорой региональной безопасности.
Безусловно, у соседей бывают неполадки. Например, оставшиеся от истории вопросы и противоречие реальных интересов. Их нужно должным образом разрешать. Но как говорится: "гармония в доме - залог всех благополучий". Придерживаясь концепции "общего дома", следуя курсу на создание сообщества единой судьбы, мы обязательно преодолеем разногласия и достигнем взаимовыгодного сотрудничества на основе равноправных консультаций, взаимной уступчивости и понимания. Китай продолжает расширять открытость, включая в одностороннем порядке, чтобы делиться плодами своего развития.
Что касается упомянутой в вашем вопросе возможности размещения США ракет средней дальности в регионе, Китай решительно выступает против, таких планов не приветствуют и другие страны региона. Так называемая "Индо-тихоокеанская стратегия" США находится на обороте уже много лет, а что дала региону? Лишь эскалацию напряженности и разжигание противоречий. Как говорится: "за что возьмется, все заваливает".
Азия - не арена соперничества между крупными державами, а должна быть образцом международного сотрудничества. Мы выступаем за открытый регионализм, и совместное использование возможностей развития Азии на основе взаимного уважения и взаимной выгоды.
Агентство Франс Пресс: Натянуты отношения между Китаем и ЕС в торговле, в особенности электромобилями продолжаются существовать довольно долго. В этом контексте как МИД Китая оценивает перспективы развития отношений с ЕС?
Ван И: В этом году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между Китаем и ЕС. История развитие китайско-европейских отношений за последние полвека показывает, что самым ценным опытом является взаимное уважение, самой мощной движущей силой является взаимная выгода и обоюдный выигрыш. Обе стороны сошлись прежде всего во мнениях о многосторонности, партнерство - это наиболее точное позиционирование взаимоотношений между Китаем и Европой.
За прошедшие 50 лет были достигнуты значительные свершения в сотрудничестве между Китаем и ЕС. Двусторонний товарооборот увеличился с 2,4 млрд долларов до 780 млрд долларов США, а объем инвестиций увеличился до 260 млрд долларов почти с нуля. Общее количество контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа превысило 100 тыс., которые составляют "золотым караваном" между Азией и Европой.
А 50 лет спустя, сегодня на Китай и ЕС приходится более трети мирового ВВП, стратегическая и глобальная значимость сотрудничества Китая и Европы только растет. Здоровые и устойчивые китайско-европейские отношения не только откроют светлое будущее для обеих сторон, но и всего мира.
В начале текущего года во время телефонного разговора с председателем Европейского Совета Антониу Коштой Председатель Си Цзиньпин отметил, что чем больше серьезной и сложной становится международная ситуация, тем важнее быть верным первоначальным целям при установлении дипломатических отношений, активизировать стратегический диалог, укреплять стратегическое взаимодоверие, сохранять приверженность статусу партнерства. Мы по-прежнему питаем оптимизм по поводу отношений в Европой, которая по нашему убеждению может стать для нас надежным партнером. У обеих сторон хватает возможности и мудрости для надлежащего решения существующих проблем путем дружеских консультаций ради открытия вполне обнадеживающей перспективы в последующее 50-летие.
China Daily: Социальные опросы показывают существенный рост симпатии среди населения Юго-Восточной Азии по отношению к Китаю. Страны Глобального Юга, включая государства Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, предпочитают дать Китаю, нежели США и европейские страны, положительную оценку. Как Вы бы прокомментировали результаты вышеуказанных соцопросов и выявленное предпочтение?
Ван И: Отношения любых двух стран строятся на дружбе между их народами, которая, в свою очередь, содействует миру. Поступательное социально-экономическое развитие и постоянное расширение открытости высокого уровня в Китае сопровождаются активизацией обменов и контактов между народами Китая и других стран мира, а также их непрерывным сближением.
Упомянутая вами положительная оценка Китаю со стороны народов стран Глобального Юга - это на самом деле так и есть. Китай всегда придерживается принципов честности и доброжелательности в отношении других стран развивающегося мира, с которыми нас связывает чувство естественной близости и идентичности. Обратил внимание также на то, что среди населения развитых стран популярным трендом становится "открыть и обнять Китай". Благодаря туристическим поездкам или с помощью соцсетей можешь иметь полное представление о безопасной, открытой и современной стране в лице Китая, знакомиться с дружелюбными, добрыми и интересными китайцами. Цитирую слова молодого человека из США: в китайцах я вижу море позитива!
Слова простых людей, словно солнце, разгоняют тучи предубеждений. Сближение сердец похоронит любые разделительные линии. Призываем иностранных друзей выбраться из информационного пузыря, сбросить предвзятые мнения, собственными глазами открыть для себя настоящий и энергичный Китай, с открытой душой упиваться ритмом динамичной жизни 1,4-млрдного китайского народа.
Kyodo News: После того, как Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и Председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Перу в прошлом ноябре, активизируются дружественные обмены. Однако в японско-китайских отношениях существует и много проблем. Министр Ван, как вы оцениваете нынешние японско-китайские отношения? Готов ли Китай позитивно откликнуться на озабоченности и ожидания японской стороны в отношении восстановления импорта продукции рыбного промысла и содействия спокойному ведению бизнеса японскими предприятиями в Китае?
Ван И: В прошлом ноябре между руководителями двух стран были достигнуты важные договоренности по всестороннему развитию китайско-японских стратегических взаимовыгодных отношений в соответствии с духом четырех политических документов между Китаем и Японией, по выстраиванию конструктивных, стабильных китайско-японских отношений, отвечающих требованиям новой эпохи. Благодаря общим усилиям видим тенденцию к улучшению и развитию двусторонних отношений. Мы приветствуем укрепление обмена между различными кругами общественности, расширение взаимовыгодного сотрудничества и усилия по перенастройке чувства дружбы между народами, поскольку все это пойдет на пользу обеим сторонам в долгосрочной перспективе. Что касается тех конкретных озабоченностей, китайская сторона будет ответственным образом продвигать их решение, соблюдая соответствующие законы и правила.
Хотел бы особо подчеркнуть, что в этом году отмечается 80-летие Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам. Сохранение исторической памяти об истории важно для завтрашнего дня. Тот, кто забудет историю, утратит ориентировку в будущее. Чудовищное преступление японского милитаризма против народов Китая и других стран Азии не имеет срока давности, да и причинило самому японскому народу невыразимые страдания. Предотвращение возрождения милитаризма - это неотложный долг Японии и непреклонная воля китайского и других азиатских народов. Япония должна оглядываться на свою историю ответственно и честно, последовательно идти по пути мирного развития, строго соблюдать дух мирной конституции.
Принцип "одного Китая" является политической основой китайско-японских отношений. Прошло уже 80 лет после присоединения Тайваня к Китаю, а некоторые японцы отказываются исправить свои ошибки, вступают в сговор с сепаратистскими силами, выступающими за "независимость Тайваня". Со всей серьезностью их предупреждаем: чем пытаться связать тайваньский вопрос с безопасностью Японии, лучше запомнить, провоцировать тему Тайваня создаст проблемы самой Японии.
Обмен между Китаем и Японией своими корнями уходит в далекое прошлое, Япония должна бы лучше всех знать Китай, как миролюбивую силу, доверительного и дружеского соседа. На протяжении тысячелетия Китай принес Японии одни возможности, а угрозы - никогда. В условиях колоссальных исторических перемен здравомыслящие японские друзья должны взвешенно подумать о том, какие правила поведения соседям необходимо соблюдать, и что такой тренд, а потом - творить добро.
Folha de Sao Paulo (Фолья де Сан Паулу): В прошлом месяце во время первого турне по Латинской Америке Госсекретарь США выдвинул ультиматум по отдалению от Китая, предупредив о возможных мерах в случае отсутствия изменений. Как Китай собирается на это реагировать? Будут ли об этом переговорить на предстоящем форуме Китай-Латинская Америка?
Ван И: Сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой относится к сотрудничеству Юг-Юг, которому свойственна взаимная поддержка без никаких геополитических расчетов. При выстраивании отношений с латиноамериканскими партнерами мы неуклонно придерживаемся принципов равноправия и обоюдного выигрыша, никогда не претендуем на формирование для себя какой-то сферы влияния, не направлены против кого-то.
То, чего хочет народ Латинской Америки, - это собственный домашний очаг, а не какой-то чужой задний двор. То, чего ожидают страны Латинской Америки, - это самостоятельность и независимость, а не пресловутая доктрина Монро. Китайско-латиноамериканское сотрудничество пользуется широкой поддержкой благодаря тому, что оно осуществляется при уважении желания местного населения, отвечает нуждам стран региона, предоставляет надежный выбор и широкие возможности для возрождения Латинской Америки.
Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпин со своими латиноамериканскими коллегами при поддержке Форума Китай-Латинская Америка сообщество единой судьбы Китая и Латинской Америки в новую эпоху формируется весьма плодотворно, приносит выгоды народам всех стран.
В этом году исполняется 10 лет с момента официального запуска Форума. Запланировано в первом полугодии провести в Китае четвертую министерскую встречу Форума. Пусть она поможет нам преодолеть географические расстояния и всяческие помехи, станет еще одной уникальной возможностью вывести на новый уровень сотрудничество между Китаем и Латинской Америкой.
China Dragon TV: В последние годы вялость глобальной экономики также создает определенные сложности для китайской экономики . Как вы оцениваете китайскую экономику? Каких новаторств можно ожидать в текущем году от китайской дипломатии в плане стимулирования китайской модернизации и социально-экономического развития?
Ван И: По итогам прошлого года китайская экономика выросла на 5%, что позволило нашей стране выделяться среди ведущих стран мира. К тому же этих успехов удалось достичь в ходе всемерного продвижения зеленой трансформации в условиях нисходящего тренда роста всего мира и односторонних нелегитимных санкций со стороны США, что ярко демонстрирует выносливость и огромный потенциал китайской экономики.
Председатель Си Цзиньпин отмечал: "Пройденное испытание делает нас сильнее". Будь то международный финансовый кризис или коронавирусная инфекция, из каждого испытания китайская экономика всегда выходит еще более сильной и успешной. Убеждение наше базируется на сверхмасштабном рынке и внутреннем спросе, мощной индустриальной системе и инновационном потенциале, а также институциональных преимуществах и политике реформ и открытости. "Следующий Китай - все еще Китай", первая часть китайского чуда завершилась беспрецедентными высокими темпами роста, вторая часть обещает быть еще более яркой и восхитительной.
Китайская дипломатия будет как и прежде служить твердой стратегической опорой и создавать благоприятные внешние условия для реализации китайской модернизации. Будем упрощать взаимные поездки, сегодня Китай вводит в одностороннем порядке безвизовый режим в отношении 38 стран, продлен срок безвизового транзитного пребывания для граждан 54 стран до 240 часов. Ожидается, что "круг друзей" безвизового режима пополнится новыми участниками, и посещение Китая станет международной модой. Будем повышать эффективность внешнеполитических услуг, координировать дипломатические ресурсы, проявлять инновационный дух в оптимизации глобальных презентаций МИД, налаживая связи для продвижения открытого сотрудничества. Будем улучшать деловую среду, планомерно расширять открытость на институциональном уровне, сохранять одностороннюю открытость наименее развитым странам, неуклонно сокращать негативный список и расширять доступ на рынок, чтобы Китай по-прежнему остался приоритетным выбором для международного сотрудничества.
Сингапурская газета "Ляньхэ цзаобао": С какими последними результатами идут консультации между Китаем и странами АСЕАН по Кодексу поведения в Южно-Китайском море(COC), в чем сложности? Не омрачат ли переговорный процесс возникшие в прошлом году провокации со стороны Филиппин в ЮКМ?
Ван И: В прошлом году, благодаря совместным усилиям Китая и стран АСЕАН, ситуация в ЮКМ была в целом стабильной, проход через ЮКМ остается самым безопасным, загруженным для мирового судоходства и авиации. У нас с Индонезией заключено межправительственное соглашение о морском сотрудничестве, с Малайзией стартовал двусторонний диалог по морским вопросам, со всеми непосредственно вовлеченными в урегулирование ЮКМ странами у нас действует двусторонний механизм диалога по морским делам. Как показывает практика, нет проблем, которые не могут решаться через диалог, нет задач, которые не могут выполняться путем сотрудничества.
По поводу упомянутых вами провокаций со стороны Филиппин совсем недавно на одном международном форуме из уст официального лица региональной страны прозвучал весьма интересный, я бы сказал, точный тезис о том, что каждый случай провокаций Филиппин с Китаем сопоставим с теневым шоу кожаных кукол. И каждый из них был режиссирован извне и транслирован западными СМИ, по одному и тому же сценарию с расчетом на очернение и дискредитацию Китая. Такой воспроизводимый фарс уже мало кого интересует. Продолжаем защищать собственные территориальный суверенитет и морские интересы в рамках закона, при осуществлении юрисдикции над Рифом Жэньай и Островом Хуанъянь мы также готовы с учетом реалий проявлять дух гуманизма. Нужно вновь ясно дать понять, что провокатор самому себе навредит, пешка окажется в опале в конце концов.
Долгосрочное добрососедство, дружба, мир и спокойствие в ЮКМ не может наладиться без доверия и правил. Речь прежде всего идет о важности исполнять положения Декларации о поведении сторон в ЮКМ, ускорять согласование Кодекса поведения сторон. Благодаря усилиям китайской стороны, интенсивнее продвигается переговорный процесс, успешно прошло третье чтение. Мы имеем полное основание полагать на его окончательное согласование и принятие. Готовы со странами АСЕАН активизировать диалог, устранять помехи, стремиться к общему при сохранении различий с целью скорейшего доработки Кодекса, по-настоящему превратить ЮКМ в море мира, дружбы и сотрудничества.
Beijing Daily: В этом году отмечается 30-летняя годовщина проведения 4-ой Всемирной конференции по положению женщин. В 2020 г. Председатель Си Цзиньпин предложил в очередной раз созвать Глобальный саммит женщин в Китае в 2025 г. Вы не могли бы проинформировать о ходе подготовки к саммиту?
Ван И: Завтра будет Международный день трудящихся женщин, пользуясь возможностью, поздравляю всех женщин с праздником!
В 1995 г. в Пекине состоялась 4-ая Всемирная конференция по положению женщин ООН, принятые на которой "Пекинская декларация" и "Платформа действий" стали важными вехами глобального гендерного равенства. В контексте 30-летия проведения Пекинской конференции и с целью реализации важной инициативы Председателя Си Цзиньпина, Китай проведет очередной саммит женщин во второй половине текущего года.
За 30 лет на основе духа Пекинской конференции Китай достиг исторических успехов по продвижению развитию дела женщин в Китае, претворяя в жизнь основную государственную политику гендерного равенства и национальный план действий по содействию всестороннему развитию женщин. Бесчисленные выдающиеся женщины стали героинями времени и внесли значительный вклад в китайскую модернизацию.
За три десятилетия Китай практическими действиями играет ведущую роль в развитии дела женщин в мире. Мы поддерживаем работу структуры "ООН-Женщины", совместно с ЮНЕСКО учредили Премию за достижения в области образования девочек и женщин, оказали помощь в реализации 100 проектов в области охраны здоровья матери и ребенка в развивающихся странах, подготовили более 200 тыс. высококвалифицированных кадров из числа женщин для более чем 180 стран и регионов.
30 лет назад Пекин свидетельствовал о решимости женщин во всем мире добиться равенства. 30 лет спустя гости вновь соберутся в Пекине для обсуждения планов развития женщин в мире. Надеемся, что все больше женщин получат возможности для самореализации и исполнят свои мечты.
Press Trust of India: Благодаря контактам на высшем уровне Индии и Китаю удалось выйти из тупика. Как вы оцениваете перспективу двусторонних отношений? Могут ли Индия и Китай выстроить устойчивые отношения на фоне глобальной турбулентности?
Ван И: За прошедший год китайско-индийские отношения сделали положительные шаги. В октябре прошлого года в Казани состоялась результативная встреча Председателя Си Цзиньпина с Премьер-министром Моди. На ней были определены стратегические ориентиры для улучшения и развития китайско-индийских отношений. Стороны реализуют важные договоренности высших руководителей, укрепляют контакты на разных уровнях и практическое сотрудничество. Достигнут ряд позитивных результатов.
Китай и Индия - важные соседи друг для друга. Мы уверены, что единственный правильный выбор для обеих стран - это быть партнерами, взаимно способствующими развитию, это гармоничное взаимодействие, подобное "танцу дракона и слона".
Для двух крупнейших развивающихся стран, общая задача в том, чтобы ускорить развитие и возрождение своей страны. В том, чтобы поддерживать, а не истощать друг друга. В том, чтобы укреплять сотрудничество, а не строить барьеры недоверия. Только это отвечает коренным интересам двух стран и их народов.
Как древние цивилизации, у наших стран достаточно ума и способности, чтобы сохранять мир и стабильность на границе вплоть до достижения справедливого и рационального решения. Важно не позиционировать двусторонние отношения пограничными вопросами, и не допустить влияния отдельных разногласий на общие двусторонние отношения.
Как важные представители Глобального Юга, наши страны несут и ответственность в борьбе с гегемонизмом и политикой силы. Нужно защищать не только законные интересы двух стран, но и основные нормы и принципы международных отношений. Сотрудничество Китая и Индии дает большую надежду на демократизацию международных отношений и усиление роли Глобального Юга.
В этом году отмечается 75-летие со дня установления дипотношений Китая и Индии, мы готовы вместе с индийской стороной прилагать усилия, обобщая исторический опыт и открывая новые перспективы, чтобы содействовать здоровому и стабильному развитию китайско-индийских отношений.
Агентство CNS: Прошлый год запоминается тем, что Китай благополучно эвакуировал свыше 10 тыс. своих соотечественников из-за рубежа. В последнее время такие трансграничные преступления как азартные онлайн-игры и телеком-мошенничество, привлекли большое внимание общественности. По мере того как больше и больше китайцев выезжают за границу, как МИД Китая будет эффективнее обеспечивать законные права и интересы находящихся за рубежом китайских граждан?
Ван И: ЦК КПК заботится обо всех соотечественниках за рубежом и переживает за их безопасность и благополучие. В 2024 году более 10 тыс. китайских граждан были эвакуированы из Ливана, Гаити и других зон конфликтной ситуации. Мы обработали более 50 тыс. дел, связанных с консульской защитой, более 500 тыс. звонков по горячей линии 12308, и опубликовали более 5 тыс. предупреждений о безопасности за рубежом. Наша цель проста - где бы вы ни находились, Родина всегда рядом.
Азартные онлайн-игры и телеком-мошенничество - вызывает серьезную тревогу среди населения, является предметом приоритетного внимания МИДа. Благодаря совместным усилиям лидеров Китая и соседних стран, правоохранительные и дипломатические органы сообща организовали трансграничную операцию по спасению застрявших китайских граждан. Все мошеннические центры северной Мьянмы вдоль китайской границы были полностью ликвидированы. Китай, Таиланд, Мьянма и Лаос совместно принимают меры по борьбе с телеком-мошенничеством в пограничных районах Тайланда и Мьянмы. Наша миссия ясна - срезать черные руки, протягивающиеся к народу, и избавить общество от азартных онлайн-игр и телеком- мошенничества навсегда.
В 2025 году мы будем сосредоточены на создании системы обеспечения безопасности наших соотечественников за рубежом, которая включает в себя три ключевых направления: Первое, формировать платформу международного сотрудничества по обеспечению безопасности за рубежом, углублять сотрудничество в области безопасности со всеми странами, в частности со странами-участницами инициативы "Одного пояса и одного пути" и государствами Ланьцан-Меконг, расширяя круг друзей взаимопомощи. Второе, эффективно использовать горячую линию 12308, предоставлять круглосуточные консультации и помощь. Третье, совершенствовать механизм раннего предупреждения рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации, обеспечить более эффективную консульскую защиту для соотечественников за рубежом и развеять их опасения.
Пресс-конференция продлилась 1 час 30 минут.
05.03.2025, 20:38 214576
Социально и юридически значимый вопрос - эксперт о скандале вокруг переселения воспитанников детдома Эксклюзив КТ
Фото: yandex.kz
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Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today скандал вокруг переселения воспитанников Алматинского областного детского дома № 1.
Вопрос о переселении воспитанников Алматинского областного детского дома № 1, располагающегося в достаточно комфортном для города Алматы микрорайоне Баганашыл, в город Конаев стал предметом активного общественного обсуждения. Как общественность, так и сами воспитанники выразили свою тревогу по поводу планов переноса учреждения, ссылаясь на возможные неблагоприятные условия в новом месте и опасения, связанные с коммерческой застройкой на месте текущего детского дома. Все мы помним, что 2024 год ознаменовал собой значимый этап в области защиты прав детей в Республике Казахстан - были утверждены три основных закона, которые должны оказать существенное влияние в будущем на улучшение условий для молодежи, особенно в сфере социальной поддержки и обеспечения безопасности подрастающего поколения страны. Соответственно, переселение детей из детского дома - это социально и юридически значимый вопрос, который требует строгого соблюдения законодательства Республики Казахстан", - заявил специалист.
По его словам, этот активно обсуждаемый случай затрагивает несколько ключевых аспектов:
- защиту прав детей;
- законность распоряжения государственной собственностью;
- соблюдение процедур общественного обсуждения;
- психологическая составляющая.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш подробно рассказал о каждом из них.
В частности, первым аспектом, заявил специалист, являются права ребенка и законность переселения.
Как отметил эксперт, основной закон, регулирующий права детей в Республике Казахстан, - это Закон РК "О правах ребенка в Республике Казахстан", в котором прямо предусмотрено, что:
- государство обязано обеспечивать защиту прав и законных интересов детей, в том числе их право на достойные условия проживания и развития;
- перемещение воспитанников детского дома без их согласия и без веских причин может нарушать их право на стабильность и благоприятную среду.
Дополнительно следует учитывать, что Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка, в 3-й статье которой закрепляется принцип приоритета интересов ребенка. Это означает, что любое решение о переселении должно быть обосновано с точки зрения улучшения условий детей, а не удобства государственных органов или развития бизнеса", - подчеркнул Петр Кодаш.
Второй аспект - процедура изменения местоположения детского дома.
По словам Петра Кодаша, в Казахстане не существует законодательно установленного механизма принудительного переселения детских домов, однако любые изменения, связанные с государственными учреждениями, должны проходить через следующие юридические этапы:
- обоснование необходимости переезда;
- проведение общественных обсуждений, если затрагиваются интересы граждан или меняется целевое назначение земельного участка;
- обеспечение равных или лучших условий для детей в новом месте.
В данном случае нет официальных данных о том, что текущее здание детского дома в Алматы признано аварийным или что новое место проживания воспитанников в Конаеве действительно обеспечит им лучшие условия, чем есть сейчас", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что, если эти требования не выполняются, переселение можно легко оспорить как нарушающее права детей.
По данным активистов, причиной возможного переселения может быть изменение целевого назначения участка и продажа земли под коммерческую застройку. Если это действительно так, то возникает ряд вопросов о законности таких действий. Земля под детским домом относится к государственному фонду и предназначена для социальных нужд. Ее перевод в категорию коммерческого использования должен проходить строгие процедуры, включая решение акимата и общественные слушания. Если земля переводится под застройку, а переселение детей оправдывается ложными причинами, то такие действия могут подпадать под признаки злоупотребления полномочиями или даже коррупционных схем", - заявил Петр Кодаш.
По его словам, если подтвердится, что истинная причина переселения - только коммерческие интересы, общественность и правозащитники могут требовать отмены такого решения через судебные органы.
Третий аспект, заявил специалист, - это роль общественного контроля и правозащитных организаций.
В данном вопросе активную позицию заняли как сами воспитанники детского дома, так и общественные организации. Вмешательство общественности и правозащитников уже привело к положительному результату об оставлении воспитанников на прежнем месте, но дальнейший контроль важен, и здесь должны приложить усилия уже надзорные органы", - сообщил он.
Также, отметил Петр Кодаш, стоит обратить внимание на возможные социальные последствия переселения.
Перемещение детей из привычной среды может крайне негативно сказаться на их психологическом состоянии и развитии, адаптации. Поэтому любые инициативы, касающиеся детей в нашей стране, должны базироваться на комплексном анализе и соблюдении юридических норм, а также на самом главном - интересах самих детей и действительном их волеизъявлении", - добавил эксперт.
Напомним, недавно стало известно, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева.
В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Вчера детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.
Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров.
Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.
В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.
Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.
Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.
В 2020 году, когда появилась новость о планируемом закрытии детдома, его воспитанники выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и общественности не допустить переселения и ликвидации детского дома. По словам детей, они не хотели переезжать в Дом юношества и "SOS Детские деревни", куда их распределяли после закрытия детдома, сообщал NUR.KZ.
04.03.2025, 15:18 219851
Земля в Баганашыле - лакомый кусок - в фонде ДОМ высказались о скандале вокруг переселения воспитанников детдома Эксклюзив КТ
Фото: almobl_akimat
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В фонде "Добровольное общество "Милосердие" высказались о скандале вокруг о переселения воспитанников Алматинского областного детского дома № 1 в Конаев, передает корреспондент агентства.
Перенос обосновывают строительством нового здания в Конаеве. Инвестором выступает компания Damu Development Group, которая в декабре 2024 года начала возведение нового корпуса. Окончание строительства запланировано на май 2025 года. Однако возникает закономерный вопрос: почему этот процесс инициировал частный инвестор? Земля в Баганашыле - лакомый кусок недвижимости. Этот район - один из самых дорогих в Алматы, и его коммерческая привлекательность очевидна. Горожане справедливо задаются вопросом: неужели на месте детского дома появится очередной торговый центр, элитный ЖК или коттеджный поселок? Перевод детского дома осуществляется втайне, без общественного обсуждения. В СМИ проект представляют как успешное партнерство государства и бизнеса, но не указывают, кто подписывал документы от имени города Алматы", - заявили в пресс-службе корреспонденту Kazakhstan Today.
В фонде отметили, что "детский дом уже много лет теряет свои земельные участки без объяснений и компенсации".
Загородная дача в Ерменсае, принадлежащая детскому дому, доведена до аварийного состояния, а земли в селе Курамыс частично переданы частным лицам и компаниям. Наш фонд, помогающий детскому дому на протяжении более чем 20 лет, выпускники и общественные активисты призывают власти немедленно остановить работы по освобождению территории в Баганашыле и провести независимое расследование", - проинформировали в фонде ДОМ.
Сейчас фонд намерен направлять официальные запросы в госорганы с целью прояснить сложившуюся ситуацию. В том числе:
- провести проверку законности принятых решений по отчуждению земельных участков детского дома и привлечь к ответственности тех, кто стоит за сомнительными сделками;
- вернуть детскому дому все незаконно отчужденные земельные участки, восстановить и отремонтировать дачу детского дома;
- заморозить любые строительные работы до завершения общественного обсуждения;
- обеспечить сиротам достойные условия без принудительного переселения в неизвестность;
- использовать землю, принадлежащую акимату Алматинской области, в наилучших интересах детей и построить новое здание или коттеджи по принципу детских деревень на территории детского дома в Баганашыле.
Это не просто спор о земле. Это борьба за права детей, за справедливость в отношении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Озвученное в настоящий момент акиматом Алматинской области решение оставить детей в детском доме в Баганашыле, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве, несколько расходится с информацией от УПР Динары Закиевой, что в строящемся в Конаев здании будут размещен интернат имени Нусипбаева. Мы направим запрос, чтобы акимат области разъяснил официально и подробно, какое именно принятое решение, чтобы понимать дальнейшую судьбу детей, а также земли данного детского дома", - сообщили в пресс-службе.
По официальным данным управления образования Алматинской области, на сегодняшний день в детском доме постоянно проживают 112 сирот, еще 30 подростков временно находятся там из-за сложных жизненных обстоятельств.
В пресс-службе подчеркнули, что ранее дети направили в фонд обращение.
Мы, бывшие и нынешние воспитанники детского дома, обращаемся к вам с последней надеждой. Наш детский дом, наш единственный родной уголок, где мы чувствовали себя в безопасности, хотят снести. Нас хотят перевести в область. Там нет привычной нам жизни, нет наших школ, учителей, воспитателей, друзей и родных. Пожалуйста, помогите нам разобраться с данной проблемой!" - заявили он.
Кроме того, отметили в фонде, "дети в ужасе от уничтожения практически всех деревьев на территории их детского дома".
За закрытыми дверьми было принято решение о переводе учреждения из поселка Баганашыл в город Конаев. Это решение не обсуждалось с общественностью", - подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, недавно стало известно, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева.
В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.
Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Между тем в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Вчера детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, останутся в этом же здании.
Позже юрист Анна Чернова в своем аккаунте в Instagram написала, что многих волнует вырубка деревьев и куда пропали ели, которые, по словам очевидцев, бережно упаковали и вывезли. Были ли получены разрешения, направлялись ли заявления на эти разрешения и т.д.
Она подчеркнула, что деревья являются госсобственностью. Поэтому, по мнению Анны Черновой, тут необходимо обязательно вмешаться и антикоррупционной службе.
Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров.
Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.
В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.
Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.
Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.
В 2020 году, когда появилась новость о планируемом закрытии детдома, его воспитанники выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и общественности не допустить переселения и ликвидации детского дома. По словам детей, они не хотели переезжать в Дом юношества и "SOS Детские деревни", куда их распределяли после закрытия детдома, сообщал NUR.KZ.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
20.02.2025, 20:02 248341
Трансграничная передача персональных данных требует строгого соблюдения законодательства - эксперт Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Редакция информационного агентства Kazakhstan Today попросила начальника юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петра Кодаша разъяснить нормы закона "О персональных данных и их защите", в частности вопрос трансграничной передачи данных.
Как подчеркнул специалист, трансграничная передача персональных данных требует строгого соблюдения законодательства и защиты прав собственника данных.
Компании должны быть прозрачными в отношении того, как и для чего используются предоставленные ПД, а граждане - осведомлены о своих правах и возможностях контроля над своими данными", - заявил он.
Эксперт пояснил, что понятие "трансграничная передача персональных данных" регламентировано Законом РК "О персональных данных и их защите", согласно которому это процесс передачи данных о физических лицах между различными государствами, особенно когда данные передаются за пределы национальной юрисдикции.
По его словам, персональные данные - это сведения, относящиеся к определенному или определяемому на их основании субъекту персональных данных, зафиксированные на электронном, бумажном или ином материальном носителе.
Таким образом, под персональными данными подразумеваются любые сведения о человеке, которые прямо или косвенно позволяют его идентифицировать, как, например, ФИО, дата и место рождения, адрес и телефон, паспортные данные, информация о семейном, социальном и имущественном положении, образовании, профессии и занимаемой должности, сведения, касающиеся расовой или национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния здоровья, физиологические данные - дактилоскопические данные, радужная оболочка глаз, голос, анализы ДНК и другие, изображение человека - фотография и видеозапись и тому подобное", - пояснил эксперт.
Специалист также привел несколько примеров, когда передача данных будет квалифицироваться как трансграничная:
- передача данных работников: когда данные работников передаются зарубежным компаниям для организации командировок или обучения за пределами РК;
- исполнение контрактов или совершение нотариальных действий: данные гражданина передаются иностранным контрагентам для исполнения контрактных обязательств, оформления доверенностей или других правовых действий;
- обработка или хранение данных за рубежом: данные обрабатываются или хранятся с использованием сервисов, находящихся за рубежом. Например, через зарубежные облачные платформы;
- использование иностранными компаниями различного рода CRM-систем: когда данные передаются или используются в иностранных CRM-системы для ведения клиентских баз данных;
- доступ к базам данных, находящимся за рубежом: когда иностранному лицу предоставляется доступ к базам данных, находящихся на территории Казахстана, но содержащих персональные данные, или когда такие данные могут быть использованы иностранными сторонами.
Однако важно отметить, что не всегда использование персональных данных за пределами РК является трансграничной передачей. Например, если иностранная компания использует данные граждан Казахстана, но эти данные не передаются за границу, или доступ к данным предоставляется своему сотруднику, который находится за пределами РК, это не считается трансграничной передачей данных", - отметил Петр Кодаш.
Таким образом, пояснил эксперт, для того чтобы передача ПД граждан Казахстана квалифицировалась как трансграничная, должны быть выполнены два условия:
- передача данных должна быть осуществлена за пределы территории Казахстана;
- обработка данных должна происходить на территории другой страны.
Трансграничная передача персональных данных на территорию иностранных государств осуществляется только в случае обеспечения этими государствами защиты данных", - подчеркнул он.
Кроме того, по словам Петра Кодаша, осуществление трансграничной передачи персональных данных на территорию иностранного государств, не обеспечивающих защиту персональных данных, может осуществляться в случаях:
- наличия согласия субъекта или его законного представителя на трансграничную передачу его персональных данных;
- предусмотренных международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. Такие договоры обычно предусматривают, что данные будут защищены в той стране, куда они передаются;
- предусмотренных законами Республики Казахстан, если это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека и гражданина, здоровья и нравственности населения;
- защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, если получение согласия субъекта или его законного представителя невозможно.
По его словам, для трансграничной передачи данных действующим законодательством РК не установлены какие-либо специальные требования. Соответственно, отметил эксперт, руководствоваться необходимо общими принципами и условиями, установленными законом о ПД:
- обработка данных в РК должна осуществляться на законной и справедливой основе;
- обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;
- не допускается обработка данных, несовместимая с целями их сбора;
- запрещается объединение баз данных, содержащих персональные данные, если их обработка осуществляется в целях, несовместимых между собой;
- при обработке данных необходимо обеспечивать их точность, достаточность и актуальность в отношении целей обработки.
Операторы, которые занимаются сбором и обработкой персональных данных, обязаны следить за тем, чтобы передача данных за границу происходила в рамках закона. Если организация передает данные за пределы страны, она должна уведомить пользователей и обеспечить надлежащий уровень защиты этих данных", - заявил Петр Кодаш.
Он подчеркнул, что граждане должны быть уверены в том, что их персональные данные защищены и никуда "не утекут".
В Казахстане ответственность за нарушение законодательства о ПД возложена на широкий круг лиц, включая собственников и операторов баз ПД. В отношении нарушителей применяется административная либо уголовная ответственность.
Также Петр Кодаш рассказал, что основное различие между данными видами ответственности заключается в тяжести нарушения и видах санкций, возлагаемых государством.
В частности, в соответствии со статьей 79 КоАП РК нарушения закона о персональных данных, не содержащие признаков преступления, такие как:
- незаконный сбор и (или) обработка персональных данных, совершенных собственником, оператором или третьим лицом с использованием его/ее служебного положения;
- несоблюдение собственником, оператором или третьей стороной мер по защите личных данных
могут повлечь за собой штраф на физическое/юридическое лицо в размере от 10 до 200 МРП в зависимости от тяжести деяния.
Что касается уголовного наказания, то в соответствии со статьей 147 УК РК предусмотрены наказания за нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных. Уголовная ответственность за эти правонарушения затрагивает несколько аспектов, включая нарушение мер защиты персональных данных, незаконный сбор или распространение информации о частной жизни, а также незаконный доступ к электронным информационным системам и передаваемой информации. За нарушение мер защиты данных установлены наказания, включая штрафы и лишение свободы до 2 лет. Однако важно отметить, что ответственность наступает только в случае, если это деяние нанесло существенный вред правам и законным интересам лиц", - заявил эксперт.
Он пояснил, что существенный вред включает в себя такие последствия, как нарушение конституционных прав, причинение значительного ущерба или возникновение трудной жизненной ситуации у потерпевшего.
Это определение существенно влияет на правоприменение, так как доказать "существенный вред" может быть непросто, особенно в случаях, когда утечка данных не приводит к явным или измеримым последствиям для пострадавшего", - подчеркнул Петр Кодаш.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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