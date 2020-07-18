Интервью чрезвычайтного и полномочного посла КНР в РК Чжан Сяо казахстанским СМИ о видеоконференции глав МИД

- Здравствуйте, господин посол! Несколько дней назад Китай и пять стран Центральной Азии, включая Казахстан, провели первую встречу глав МИД "Китай + Центральная Азия". Можете ли Вы рассказать нам о встрече?

- 16 июля член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберды, министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Меледов, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провели первую встречу глав МИД "Китай + Центральная Азия".

Стороны провели углубленный обмен мнениями по четырем основным темам: укрепление противоэпидемического сотрудничества, содействие восстановлению экономики, поддержание региональной безопасности и повышение уровня международной координации. Стороны в принципе согласились на ежегодное проведение встречи глав МИД "Китай + Центральная Азия", также было опубликовано "Совместное заявление". Было достигнуто общее понимание по таким вопросам, как продвижение сотрудничества между Китаем и странами Центральной Азии, содействие миру и развитию в регионе, укрепление сотрудничества в области предотвращения эпидемии и борьбы с ней. Кроме того, в список вопросов, по которым достигнуто понимание, вошли также создание "быстрых каналов" обмена персоналом и "зеленых коридоров" для грузопотока, расширение масштабов торговли, строительство здоровых и цифровых Шелковых путей, укрепление сельскохозяйственного сотрудничества, обеспечение продовольственной безопасности, создание цифровых экономических партнерств, совместная борьба с "тремя силами зла", поддержка процесса достижения мира и примирения в Афганистане, укрепление сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других многосторонних механизмах, совместная защита мультилатерализма, противодействие вмешательству во внутренние дела других стран и защита международной беспристрастности и справедливости.

- Каково намерение проведения встречи во время пандемии COVID-19? Какие важные влияния произошли на ситуацию в регионе?

- Как заявил на встрече член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И, Китай и страны ЦА, включая Казахстан, имеют тысячелетнюю историю дружеских обменов и многолетний успешный опыт тесного сотрудничества. Создание платформы коллективного диалога логично, естественно и соответствует всем условиям сегодняшней ситуации.

Данная встреча поддерживает международную систему, ядром которой является ООН. В этом году исполняется 75 лет со дня основания ООН, но некоторые державы, живущие по законам унилатерализма и политики силы, бросают вызов Уставу ООН, нанося ущерб общим интересам всех стран, придерживая менталитет "холодной войны". Успешное проведение встречи показывает, что Китай и страны ЦА, включая Казахстан, как ответственные члены международного сообщества, высоко держа над головой знамя мультилатерализма, защищают цель и принципы Устава ООН, поддерживают международную систему, противостоят любым действиям унилатерализма и насилия, принимают совместные усилия того, чтобы в мировом сообществе торжествовали беспристрастность и справедливость, а также содействуют демократизации международных отношений.

Данная встреча продемонстрировала высокий уровень отношений между Китаем и странами ЦА. Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И отметил, что страны ЦА впервые за долгое время высказываются и помогают китайской стороне в вопросах, вызывающих серьезную озабоченность у Китая, что полностью отражает высокий уровень стратегического партнерства. Китай это ценит. Китай ощущает значительную роль и поддерживает позитивные инициативы стран ЦА по развитию международного сотрудничества.

Данная встреча выведет отношения между Китаем и странами ЦА на новый этап. Укрепление коллективного сотрудничества является взаимопомощью между соседними странами, соответствует тенденциям времени и отвечает интересам граждан. Оно приносит пользу международному сообществу. Данная встреча станет важной возможностью для того, чтобы вывести взаимное доверие и сотрудничество между Китаем и странами ЦА на новый этап. Как сказал Председатель Си Цзиньпин: "Если вы верите всем своим сердцем, то вы можете далеко пойти". Я верю, что под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и глав государств ЦА наше сотрудничество в новую эпоху, несомненно, создаст еще много славных страниц в истории и откроет для наших стран еще больше перспектив в будущем развитии!

- С момента вспышки эпидемии COVID-19 Китай и Казахстан активно помогают друг другу, ведут совместную борьбу с эпидемией. Сотрудничество в области общественного здравоохранения и медицины достигло значительных результатов. Какие возможности эта встреча откроет перед китайско-казахстанскими отношениями?

- В марте сего года председатель Си Цзиньпин и президент Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор и единодушно подчеркнули, что Китай и Казахстан, как дружественные соседи и вечные всесторонние стратегические партнеры, должны углублять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, особенно в качественном сопряжении инициативы "Один пояс, один путь" с новой экономической политикой "Н±рлы жол". Я думаю, что перед лицом нынешней эпидемиологической ситуации единство и сотрудничество - это единственно верный путь.

Китай и Казахстан должны объединить усилия, чтобы победить эпидемию и стать хранителями жизни и здоровья. Обе страны предоставили друг другу большое количество противоэпидемиологической материальной помощи, и правительство Китая направило медицинскую группу для оказания помощи Казахстану в борьбе с эпидемией. В будущем Китай и Казахстан будут и дальше укреплять сотрудничество в области профилактики и контроля болезни, обмена информацией, исследований и разработок вакцин, обучения персонала, традиционной медицины и т.д., налаживания эффективного партнерства в области здравоохранения, а также сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения и другими международными организациями.

Китай и Казахстан должны помочь друг другу в восстановлении экономики и быть взаимовыгодными партнерами. Как только ситуация с эпидемией будет нормализована, нам нужно будет сосредоточиться на активном возобновлении производства. Необходимо ускорить открытие рынков друг для друга, улучшать деловую и бизнес-среду и активно содействовать упрощению условий торговли и инвестиций. Китай приглашает Казахстан принять активное участие в третьей Международной выставке импорта товаров в целях расширения рыночных возможностей. Китай готов увеличить масштабы импорта экологической сельскохозяйственной продукции из ЦА, совместно изучить новые возможности современного сельского хозяйства, обеспечить стабильность самого рынка и поставок сельскохозяйственной продукции, защищать региональную продовольственную безопасность. Мы должны расширить масштабы трансграничной электронной торговли, укрепить сотрудничество в таких высокотехнологичных областях, как 5G, искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления, спутниковая навигация, и ускорить строительство "Цифрового шелкового пути".

Китай и Казахстан должны поддерживать региональную безопасность и практиковать новую концепцию безопасности. Обе страны решительно осуждают терроризм, экстремизм и сепаратизм, выступают против всех их форм и считают "три силы зла" серьезной угрозой безопасности и стабильности всего региона. Китай и Казахстан будут активно реализовывать новую концепцию безопасности на основе совместности, комплексности, сотрудничества и устойчивости, углублять сотрудничество в области безопасности, совместно бороться с "тремя силами зла" и поддерживать безопасность и стабильность в регионе.

Китай и Казахстан должны укреплять многостороннее сотрудничество и быть защитниками справедливости. Китай и Казахстан имеют одинаковые или схожие позиции по ряду важных международных и региональных проблем и готовы далее укреплять сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций и финансовых учреждений, совместно реагировать на глобальные и региональные вызовы, твердо защищать принципы мультилатерализма, противодействовать вмешательству во внутренние дела других стран и дискриминации, стигматизации, расизму и ксенофобии, защищать международную беспристрастность и справедливость и содействовать развитию международного порядка и системы глобального управления в более справедливом и разумном направлении.

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