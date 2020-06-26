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Интервью генерального консула Гэн Липин казахстанским СМИ о Белой книге о борьбе Китая с COVID-19

25.06.2020, 10:10 6724
7 июня Пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала Белую книгу под названием "Борьба с COVID-19: Китай в действии". В Белой книге записана подлинная история борьбы Китая с эпидемией новой коронавирусной инфекции, всесторонне разъяснены действия, концепция и позиция Китая в глобальном процессе борьбы с эпидемией, которые привлекли внимание всех стран мира. Недавно генеральный консул Китая в Алматы Гэн Липин дала письменное интервью нашей редакции касательно выпуска Белой книги и ответила на возникшие вопросы.
 
1. Здравствуйте, генеральный консул госпожа Гэн! Правительство Китая недавно опубликовало Белую книгу под названием "Борьба с COVID-19: Китай в действии". Не могли бы вы вкратце рассказать, каково первоначальное намерение китайского правительства в публикации Белой книги?
 
- С начала этого года наблюдается вспышка новой коронавирусной инфекции во всем мире, она продолжается уже полгода и до сих пор не поддается полному контролю. Ситуация в некоторых странах даже еще больше обостряется. Безопасность человечества и здоровье людей сталкиваются с серьезными угрозами. Эта глобальная пандемия стала серьезным кризисом и суровым испытанием для всех стран мира, включая Китай. Несмотря на то, что путь Китая в борьбе с эпидемией был не гладким, благодаря огромным усилиям всего китайского народа, Китай эффективно прервал цепь распространения коронавируса и продолжает прилагать все свои усилия для полного уничтожения общего врага человечества - новой коронавирусной инфекции. Достижения Китая привлекают внимание всего мира. Я лично считаю, что посредством публикации Белой книги был запечатлен не только незабываемый период сплоченной борьбы китайского народа, это еще и означает диалог и обмен между Китаем и всем миром по вопросам борьбы с эпидемией коронавируса.
 
2. Каково основное содержание Белой книги?
 
- Белая книга состоит из 37 000 иероглифов, в качестве координат была использована ось времени и полный спектр противоэпидемических действий, представлено всестороннее и подробное описание всего процесса борьбы с эпидемией коронавируса в Китае до настоящего момента. Я уверена, что благодаря Белой книге каждый человек может ощутить открытость, уважение к правам человека, сплоченность, эффективность, ответственность и самоотверженность, проявленные китайской стороной в борьбе с эпидемией. Ниже я кратко расскажу содержание, но все же рекомендую тем, кто заинтересован, прочитать полный текст Белой книги.
 
Почему мы говорим, что борьба с эпидемией в Китае проходила с высокой открытостью? Из записей Белой книги видно, что Китай поддерживает тесные контакты и связь с ВОЗ и соответствующими странами в каждый ключевой момент - с факта обнаружения коронавируса, его исследования, тестирования и определения - до принятия мер против него. Китай безотлагательно уведомил международное сообщество о вспышке болезни, поделился всей собранной информацией о вирусе, призвал к международному сотрудничеству по профилактике и контролю над эпидемией. Все это подробно описано в Белой книге с помощью временной шкалы. Китай всегда придерживался открытого, прозрачного и ответственного подхода к решению проблем, связанных со вспышкой коронавирусной инфекции, включая создание строгих механизмов и многослойной системы обнародования информации о распространении эпидемии, правомерную и своевременную обработку данных о подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, а также многоканальное и многоплатформенное распространение информации. Поскольку Китай понимает истину, что сегодня, в условиях современной глобализации, перед лицом глобальной пандемии, с которой человечество столкнулось впервые за последние 100 лет, ни одна страна не может оставаться в стороне и международное сообщество, только объединив усилия, сможет окончательно победить эпидемию. Кроме того, правительство Китая проводит ежедневные пресс-конференции по вопросам распространения коронавируса, которые позволяют каждому гражданину Китая своевременно и в полном объеме получать информацию об эпидемиологической ситуации, а также эффективно реагирует на озабоченность в обществе, поддерживает общественное взаимопонимание, предоставляя справочную информацию и соответствующие рекомендации и для других стран.
 
Права человека являются предметом пристального внимания в современном мире. Полное уважение и защита прав человека в период борьбы с эпидемией в Китае были положительно оценены всеми странами мира. Также является общим консенсусом то, что "право на жизнь является самым основным правом человека". Китайское правительство всегда ставит жизнь людей на первое место и в первую очередь придерживается принципа наивысшей ценности каждой человеческой жизни и народа в целом. В Китае всеми силами и любой ценой спасали жизни больных, решительно придерживались правил по приему, тестированию, лечению и изолированию больных COVID-19, чем смогли свести к минимуму уровень заражения коронавирусом. Также, сосредоточив внимание на повышении уровня госпитализации и процента выздоровления и снижении уровня инфицирования и смертности, всеми возможными усилиями оказывали медицинскую помощь независимо от национальности или происхождения, подтягивая самых лучших врачей, самое современное оборудование и самые необходимые ресурсы. Не считаясь с ценой, были спасены жизни каждого пациента - от новорожденных младенцев возрастом 30 часов - до пожилых людей в возрасте старше 100 лет. Только в провинции Хубэй с момента вспышки эпидемии удалось вылечить более 3000 зараженных коронавирусом больных в возрасте 80 лет и 7 пациентов старше 100 лет. Процент выздоровления подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Китае составил 94,3%. Общая стоимость медицинской помощи составила 1,35 миллиарда юаней, а медицинские расходы в среднем на человека среди диагностированных больных составила около 23 000 юаней. Из них - стоимость лечения тяжелобольных пациентов в среднем на человека превышает 150 000 юаней, а стоимость лечения некоторых крайне тяжелобольных пациентов составляет сотни тысяч юаней или даже миллионы юаней, и все это - за счет государства. 4 апреля в Китае прошел праздник Цинмин, в ходе которого - от высшего руководства страны до простых людей - люди отдали дань памяти героям, погибшим в ходе борьбы с эпидемией, и умершим от коронавируса соотечественникам. Благодаря общей координации действий центрального правительства и правительств всех уровней, были полностью обеспечены жизненно важные потребности изолированного в результате карантина населения, а также - противоэпидемической безопасностью в течение всего периода самоизоляции.
 
Единодушие и сплочение являются главной гарантией эффективной борьбы с пандемией коронавируса в Китае. С момента вспышки коронавируса, Коммунистическая партия и правительство КНР под личным руководством генерального секретаря Си Цзиньпина придали особое внимание всеобщей мобилизации народа Китая, совместно были брошены все силы на борьбу с эпидемией коронавируса. Стараниями и взаимодействием 1,4-миллиардного народа Китая удалось сдержать разного рода давление и вмешательство извне, и за относительно короткий срок взять под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране. Миллионы медицинских работников сражались на передовой линии в ходе борьбы с эпидемией, 12 миллионов жителей изолированного города Ухань стойко выдержали карантинные меры, 4 миллионами общественных работников в 650 тысячах жилых комплексах были построены "противоэпидемические крепости", 8 миллионов 810 тысяч добровольцев разных специальностей искренне внесли свой вклад в общее дело. Можно сказать, что каждый гражданин Китая принял участие в борьбе с коронавирусом и прошел через это большое испытание. Ставшие эпицентрами Хубэй и Ухань, получили поддержку народа всей страны, силами разных регионов к ним было быстро направлено 346 медицинских бригад и 40,26 тысячи медицинских работников. В городе Ухани в кратчайшие сроки были построены две инфекционные больницы, для постройки которых со всей страны было направлено 40 тысяч строителей и стянуто несколько тысяч единиц специальной техники. 19 провинций (районов и городов) оказали помощь 16 районов в провинции Хубэй. Общенациональными действиями удалось локализовать эпицентры Хубэй и Ухань и не дать распространиться вирусу по всей стране, все это - благодаря стараниям 1,4 миллиардного народа Китая, который проявил единодушие, сплоченность, единство, решительность и силу в победе над эпидемией. 
 
Развитие науки и техники в Китае, в свою очередь, оказали огромную поддержку в противостоянии с пандемией, значительным образом повысили эффективность и успешный результат борьбы с ней. Новые технологии, такие как большие данные и искусственный интеллект, важны при определении эпидемиологических тенденций и их расследовании, отслеживании и изоляции инфицированных людей, установлении контактировавших с ними, составлении "карт распространения эпидемии", предоставлении подробной информации об эпидемиологической ситуации - играют важную роль в проведении профилактических мер среди населения. В соответствии с законом мы создали базу данных по профилактике и борьбе с коронавирусом, внедрили "код здоровья", обеспечили упорядоченное передвижение персонала на работе, а также услуги по возобновлению работ и производства. Используя такие информационные технологии как 5G, мы активно продвигаем покупки в Интернете, удаленное обучение, онлайн-консультацию с врачом и другие новые услуги, которые максимально помогают снизить влияние вируса на нашу жизнь, подстраиваясь на новую модель рабочей жизни в условиях карантина. 
 
3. Рассказывается ли в Белой книге о внешнем сотрудничестве Китая с другими странами в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией?
 
- Да, в Белой книге говорится, что коронавирусная инфекция нового типа является самой распространенной мировой эпидемией за последние 100 лет, которая поставила под большую угрозу жизнь и здоровье человечества. В мировой борьбе с эпидемией, Китай всегда придерживается концепции "Сообщество единой судьбы человечества", помогая друг другу и сражаясь бок о бок с другими странами. Китай, взяв под контроль ситуацию с вирусом у себя в стране, одновременно оказал действенную поддержку мировому сообществу в борьбе с ней. С момента вспышки коронавируса, председатель КНР Си Цзиньпин лично способствовал развертыванию международного сотрудничества с 50 руководителями разных стран и международными организациями, провел телефонные разговоры и встречи, различным образом возглавил или принял участие в международных противоэпидемических совещаниях и мероприятиях разного рода, делясь противоэпидемическим и профилактическим опытом Китая, призывая разные стороны к формированию сознания "сообщества единой судьбы человечества", укреплению двустороннего и многостороннего cотрудничества, поддержке активной роли международных организаций и совместной борьбе с коронавирусом. Выступая с приветственным словом на церемонии открытия 73 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в виртуальном формате, председатель Си Цзиньпин призвал разные страны к сплочению, совместному созданию сообщества здравоохранения человечества, заявил о готовности Китая в ближайшие два года предоставить помощь в размере 2 миллиардов долларов США и построить в Китае глобальный гуманитарный склад, хаб для срочной нужд и создать 30 китайско-африканских механизмов сотрудничества по линии профильных больниц. Си Цзиньпин отметил, что после завершения Китаем исследований и разработки вакцины против коронавирусной пневмонии и ее ввода в действие, использование вакцины будет представлено в качестве глобального общественного продукта и что Китай поддерживает ряд крупных мер в глобальной борьбе с эпидемией. Кроме того, председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай незамедлительно уведомил ВОЗ, соответствующие страны и региональные организации, поделился информацией об эпидемиологической ситуации и геномной последовательности вируса, тем самым оказав основную поддержку в глобальной борьбе с коронавирусом. Китай активно предоставлял международному сообществу гуманитарную помощь: по состоянию на 31 мая, в 27 стран было направленно 29 групп медицинских специалистов, в 150 стран и регионов, в 4 международные организации были пожертвованы материальные средства для борьбы с вирусом, двумя траншами выделено ВОЗ общая сумма в размере 50 миллионов долларов США финансовой помощи. Одновременно с этим Китай старался обеспечивать международное сообщество качественными и достаточными материальными средствами первой неотложной помощи. И я верю, что все страны непременно почувствуют решительность и искренность Китая в защите безопасности общественного здравоохранения мира.
 
Конечно, Китай всегда будет помнить, что международное сообщество, включая Казахстан, оказывало ценную поддержку и помощь Китаю и китайскому народу, когда ситуация с эпидемией в Китае была наиболее сложной.
 
В настоящее время Китай, не ослабляя противоэпидемических мер, в правильной последовательности приступает к возобновлению работ и производства в стране. В данный момент экономика Китая быстрыми темпами возвращается в свое прежнее состояние и ее жизненная сила стремительно высвобождается. Китай в первую очередь возобновляет работу и производство, показывая свое преимущество, гарантируя стабильность и бесперебойность в мировой цепочке производства, тем самым создавая условия для борьбы с эпидемией и восстановления экономик мира. В будущем Китай, укрепляя международное сотрудничество в борьбе с эпидемией, одновременно будет совместными силами с другими странами справляться с растущим глобальным экономическим спадом и вносить больший вклад в стабилизацию мировой экономики.
 
Наконец, я хотела бы сказать, что Казахстан является близким дружественным соседом Китая. Солидарность, взаимодействие и стремление к общему развитию двух стран в различных областях уже стали образцом государственных отношений. Взаимопомощь и совместное преодоление временных трудностей в борьбе с коронавирусом служит примером высокого уровня развития отношений между Китаем и Казахстаном. И я верю, что совместными усилиями двух стран, Казахстан безусловно победит эту эпидемию как можно скорее.
 

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