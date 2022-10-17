Интервью официального представителя 20-го съезда КПК Сунь Ели

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Об особенностях учения "Айбалта-2022" рассказали в Минобороны РК
02.10.2022, 19:07 11536
Фото: МО РК
В нескольких регионах нашей страны проводятся стратегические командно-штабные учения "Айбалта-2022". Также планируется проведение учений с воинскими контингентами Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022", "Эшелон-2022".
В связи с этим с 28 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств - членов ОДКБ. Подробнее о том, как пройдут учения и кто примет в них участие, рассказал в ходе онлайн-брифинга заместитель начальника генерального штаба – начальник департамента оперативного планирования генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Марат Аймашев.
Марат Максутович, еще в августе началось стратегическое командно-штабное учение "Айбалта-2022", при этом в рамках него планируется провести ряд учений, в том числе с воинскими контингентами ОДКБ. Расскажите об их особенностях и отличиях и почему в этом году данные учения проводятся на территории Республики Казахстан.
- Все мероприятия оперативной, боевой и мобилизационной подготовки генеральным штабом планируются в реализацию поручений нашего верховного главнокомандующего по поддержанию боеготовности Вооруженных сил на требуемом уровне. Еще 16 августа этого года у нас началось стратегическое командно-штабное учение "Айбалта" под руководством начальника генерального штаба. Завершен первый этап учения в ходе которого были рассмотрены такие вопросы как скоординированное реагирование центральных государственных и местных исполнительных органов на различные кризисные ситуации, в том числе гибридного характера, уточнение планов действий в период нарастания военных угроз в военное время и с объявлением мобилизации, в органах военного управления оперативно-стратегического, оперативно-территориального, оперативно-тактического уровней проведено уточнение планов применения на военное время, главнокомандующими и командующими принимались решения, ставились боевые задачи подчиненным войскам. Также проведен ряд мобилизационных учений и тактико-специальных учений территориальных войск, на которые были призваны военнообязанные из запаса, проверены вооружение и военная техника воинских частей резерва. Особое внимание хочу обратить на комплексное учение "Бекет-2022" которое мы провели в Костанайской и Западно-Казахстанской областях.
С 26 сентября мы приступили ко второму этапу учения "Айбалта". Учение будет проводиться на различных полигонах во всех регионах Республики Казахстан - в южном, восточном, западном, центральном регионах. При этом хочу обратить особое внимание, на то, что учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ проходят в рамках именно нашего стратегического учения. Кроме этих учений у нас будет проведен еще ряд оперативно-тактических, тактических тактико-специальных, летно-тактических и специальных учений. Все учебно-боевые задачи на эти учения разработаны на основе решений, разработанных главнокомандующими и командующими на первом этапе учений.
Остановлюсь на особенностях учений в рамках ОДКБ. У нас проводятся три учения "Поиск", "Эшелон" и "Взаимодействие". Все они взаимоувязаны между собой и с учениями с нашими войсками. Учитывая важнейшее значение, которое приобретает разведка и материально-техническое обеспечение выделены отдельно учения "Поиск" и "Эшелон" с назначенными руководителями. Еще одна особенность – в соответствии с действующими соглашениями при применении Коллективных сил оперативного реагирования на территории Республики Казахстан командование ими возлагается на Десантно-штурмовые войска. Мы будем осуществлять планирование и применение боевых действий КСОР. Весь спектр задач будет решаться от специальных до оборонительных и контрнаступательных действий. Кроме того, на пункте управления командования КСОР мы развернули специальную геоинформационную платформу, которая позволит более детально и точно оценивать местность и наносить оперативную боевую обстановку в 3Д формате, будет использовано математическое программное обеспечение для моделирования боевых действий, разработанное Национальным университетом обороны Республики Казахстан. Касательно разведки в рамках учения "Поиск" она будет вестись непрерывно, при этом одновременно будет обеспечивать развертывание контингентов КСОР и применение в рамках совместной операции. Также будет обозначен противник специально назначенными подразделениями. Разведывательные органы будут постоянно перенацеливаться.
В рамках специальных учений "Эшелон" развернут весь комплект сил и средств стратегического, оперативно-стратегического, оперативного, тактического уровней. Это сборные пункты поврежденных машин, полевые хлебозаводы, ветеринарные лаборатории, артиллерийские склады и склады горюче-смазочных материалов, пункты массовых заправок. Также развернут и функционирует мобильный полевой госпиталь, в том числе и уникальный в своем составе полевой инфекционный госпиталь. В рамках этого учения будет организована перевозка войск железнодорожным транспортом в тесном взаимодействии с национальной компанией АО "Казахстан Темир Жолы" и обеспечение горюче-смазочным материалом совместно с единым оператором поставщиком ГСМ. Будет проведено пожарно-техническое учение с территориальными подразделениями МЧС.
Также в рамках этого учения будут проведены две научно-практические конференции по материально-техническому обеспечению и медицинскому обеспечению. Также создана большая исследовательская группа, которая проведет исследования по наиболее актуальным вопросам. Это применение беспилотных летательных аппаратов, создание и применение коалиционных авиационных сил, апробирование сводного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения по нейтрализации биологических угроз.
Что касается учений КСОР ОДКБ, в соответствии с решением советов министров обороны и комитета секретарей советов безопасности от 2018 года эти учения проводятся в государствах - членах ОДКБ по очереди. В данном случае в 2022 году они проводятся в Республике Казахстан.
Господин генерал, учитывая опыт современных вооруженных конфликтов, какие способы и методы боевых действий планируется отработать в рамках учений?
- В Вооруженных силах на постоянной основе проводится анализ современных вооруженных конфликтов, мы извлекаем наиболее важные уроки для себя при этом проводим апробацию внедрения новых форм с учетом изменения организационно-штатной структуры, введения в строй и на вооружение новых образцов вооружения и военной техники, проводим их апробацию в ходе таких вот учений. В итоге мы вносим соответствующие изменения в руководящие документы.
Непосредственно на этих учениях будут отработаны такие формы и способы применения войск, которые я приведу для примера. Отражение средств воздушного нападения различного типа от авиационно-ракетных ударов с применением Сил воздушной обороны, войск ПВО, истребительной авиации, отражение ударов дронов, беспилотных летательных аппаратов с созданием комплексных мобильных групп, имеющих в своем составе средства радиоэлектронной борьбы, зенитно-артиллерийские, зенитно-ракетные огневые средства.
Также мы будем обучать войска ведению боевых действий с превосходящим по силе противником. Первое - это ведение маневренной обороны с использованием огневых засад, обходящих рейдовых отрядов, воздушно-наземный охват с применением тактических воздушных десантов и маневренных групп, применение комплексных огневых групп, включающих в состав противотанковые средства, огнеметы. Также будем применять смешанные авиационные группы, включающие в свой состав оперативно-тактическую и армейскую авиацию. Будут применяться ночные действия. Разведка будет выявлять противника, обходящие рейдовые отряды, огневые средства и наносить поражение. Все это будет происходить в ночных условиях. Применяться будут разведывательно-огневые и разведывательно-ударные контуры.
На этом учении будем комплексировать все средства поражения: артиллерию, огнеметно-зажигательные средства, авиацию со всеми видами разведки воздушной, наземной, радиолокационной, оптико-электронной. Все это будет комплексироваться в единое информационно-боевое пространство.
Артиллерийскими подразделениями будет применяться противоогневой маневр и вестись контрбатарейная борьба. Мы сосредоточим противотанковые средства. Также будут применяться подразделения психологических операций. Будем воздействовать на критически важные объекты противника, в том числе системы управления и материально-технического обеспечения, но и формирования сил специального назначения будут выполнять задачи антитеррористического и контрдиверсионного характера, а также гуманитарные задачи.
Все эти формы и способы будут применяться в межвидовой разноведомственной группировкой Коллективных сил оперативного реагирования в реализацию принятого командующим решения в тесном взаимодействии с войсками регионального командования "Юг" с главной задачей: отразить превосходящего по силе противника, нанести ему максимальное поражение, создать условия для перехода в контрнаступление, разгромить вторгшуюся группировку противника и восстановить положение по государственной границе.
Важно ли проводить подобные учения в интересах обеспечения военной безопасности Республики Казахстан?
- Военно-политическая обстановка в настоящее время остается сложной, зачастую непредсказуемой и нестабильной. Республика Казахстан не рассматривает ни одно из государств в качестве противника. Военная доктрина носит миролюбивый, сугубо оборонительный характер и применение военной силы мы рассматриваем, как крайнюю меру, когда исчерпаны все невоенные средства. Но надо учесть, что роль военной силы, как инструмента решения военно-политических вопросов в современных условиях возрастает. Поэтому обеспечение военной безопасности приобретает актуальное и важное значение. Важнейшим компонентом обеспечения системы военной безопасности безусловно являются Вооруженные силы, способные обеспечить суверенитет и территориальную целостность государства, что достигается кропотливым трудом всех военнослужащих, в том числе и в ходе таких учений.
Успешно проведенные столь масштабные учения, в том числе коллективных сил ОДКБ, являются важнейшим сдерживающим фактором от возможной агрессии. Они демонстрируют мощь нашего государства и, конечно же, вселяют нашему народу уверенность в безопасности. Поэтому подобные учения имеют важнейшее значение для обеспечения военной безопасности.
Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал реализацию программы ArtSport
29.09.2022, 12:23 14761
Наши дети ходили на секции по программе ArtSport. Что будет с ней дальше?
- Дети - наше главное богатство. Ко мне несколько раз обращались по данному вопросу. Мы закрываем задолженности перед поставщиками, которые у нас есть, до 1 сентября. Из бюджета на эти цели мы выделим 2,2 млрд тенге.
Вчера (провели) встречу с рабочей группой, в состав которой вошли родители, депутаты маслихата, поставщики, первый заместитель прокурора города, председатель ревизионной комиссии и др.
Сегодня у нас 83 тысячи детей вовлечены в творческие кружки и спортивные секции по программе ArtSport. К сожалению, из всех зарегистрированных детей в городе у нас выявили официально одну четверть детей, не соответствующих условиям программы.
По данным ревизионной комиссии и прокуратуры, более 20 тысяч детей отношения к городу Алматы не имеют. Так, у более 2500 детей ИИН недействительны, а 18 тысяч детей не являются жителями города Алматы. На подобные выявленные случаи мы переплатили из бюджета 2,5 млрд тенге.
По 16 тысячам детей проверка еще не окончена - они переезжали, перемещались.
Я дал поручение по оставшимся детям - до конца 2022 года из бюджета будет выделено более 5 млрд тенге, чтобы оплатить честным поставщикам оказанные услуги. В 2023 году будем действовать как положено.
Я всегда говорил, что возле больших денег есть недобросовестные работники, деньги должны быть возвращены в бюджет. В настоящее время одно уголовное дело уже возбуждено, еще 5 предполагается возбудить в ближайшее время. С остальными будем разбираться.
Кто из отслуживших может получить льготы на получение образования, рассказала в интервью советник министра обороны Айгуль Тулембаева
26.09.2022, 12:05 18366
Фото: МО РК
Расскажите, пожалуйста, о льготах для отслуживших срочную службу солдат. Действительно ли они смогут поступить в вуз без сдачи ЕНТ и обучаться абсолютно бесплатно?
- Ну, не все. Бесплатно обучаться смогут не все, но все смогут обучаться без сдачи ЕНТ на платной основе в любом вузе страны. Это уже поддержано Министерством науки и высшего образования сейчас будут вноситься соответствующие поправки в типовые правила приема. Что касается бесплатного образования, это не будет государственный грант, это будет бесплатное образование за счет вузов страны, тех, которые участвуют в данном большом проекте. Это около 40 вузов, это ведущие вузы, все региональные вузы, которые предоставляют такую возможность самым лучшим отслужившим ребятам, которые показали наиболее высокие показатели в процессе службы, дисциплинированные, ответственные, активные в общественной жизни. Мы считаем, что именно они достойны такой возможности.
Кто и как будет отбирать наиболее достойных военнослужащих? Есть ли коррупционные риски при решении этого вопроса?
- Это логичный вопрос, учитывая специфику нашей страны, где с коррупцией боремся постоянно и не всегда успешно. Мы учитываем эти риски и поэтому мы сейчас разрабатываем методику отбора, в которой будет учтено все. Она будет прозрачная. Она будет опубликована. В этой методике будут учтены все факторы и все риски, в том числе и коррупционного характера. Не сомневаюсь, что эти риски минимальны, потому что воинская служба открытая. Все ребята видят друг друга. Невозможно, если человек пробежал на тройку, поставить ему пятерку. Все же это видят. Невозможно поставить пятерку, если человек неправильно ответил на вопрос по знанию воинских уставов. У нас же нет занятий личного плана, командир один на один с солдатом. Поэтому сделать так, что солдат, который не совсем хорошо старался, вдруг получает такую возможность, это просто невозможно. Тем не менее мы все эти риски учтем, более того, когда будет создана комиссия, мы планируем включить в нее представителей комитета солдатских матерей и, возможно, некоторых неправительственных организаций, в том числе ветеранов Вооруженных сил. Конечно же, все это будет решаться на высоком уровне.
Могут ли уже отслужившие воинскую службу молодые люди поступить на военную кафедру без экзаменов и обучаться бесплатно?
- Это та льгота, которую не все понимают. Думают, ну зачем военная кафедра, если он отслужил в армии? На мой взгляд, это очень серьезная льгота, потому что, отслужив в армии, они получают звание "рядовой", а военная кафедра позволит им получить офицерское звание "лейтенант". И если он когда-нибудь захочет связать свою жизнь с армией, то может сразу призваться на офицерскую должность и строить свою карьеру не с рядового, а с офицера. Здесь надо отметить, что поступить на военную кафедру сейчас очень тяжело, конкурс очень большой. А вот такая возможность поступить без экзаменов и обучаться бесплатно - это очень большое дело, и уверена, что эта льгота получит большую поддержку среди отслуживших ребят.
Когда будет введен в действие этот проект?
- Этот проект уже вводится в действие. Мы уже работаем над поправками в правила приема, составляем список вузов, работаем над перечнем специальностей. Ребята смогут поступать без экзаменов и в военно-учебные заведения Министерства обороны в том числе. А заработает этот проект уже в 2023 году. В этом году прием в вузы уже окончен. А следующий набор будет пилотный. Ребята смогут пойти в вузы, обучаться и получать те возможности, которых ранее у них не было.
На Ваш взгляд станут ли инициированные Министерством обороны льготы реальным мотивирующим фактором к прохождению срочной воинской службы среди молодежи?
- Я считаю, что да. К сожалению, сейчас в вузах уже долгое время нет отслуживших ребят. Не поступают в вузы отслужившие ребята, потому что ЕНТ является серьезным препятствием, ведь, отслужив, он потерял год. Старое ЕНТ уже не действует, ему нужно заново сдавать ЕНТ на платной основе, и, естественно, шансы, что он получит необходимый проходной балл, не очень высокие. И, на мой взгляд, это негативно влияет на имидж армии среди молодежи. Потому что молодежь студенческая не видит и не дружит с ребятами, которые служили. Это два разных мира. И то, что сейчас благодаря этим льготам часть отслуживших ребят пойдут учиться, кто-то захочет по контракту остаться в армии, кто-то пойти работать, - это выбор каждого, но есть и те, кто воспользуется этими возможностями. Это станет не только сильным мотивирующим фактом для ребят, но и оздоровит в военно-патриотическом плане атмосферу молодежи во всех вузах страны.
Перспективы развития ШОС в интервью с заместителем генерального секретаря организации Григорием Логвиновым
15.09.2022, 07:34 29311
Григорий Семенович Логвинов — заместитель Генерального секретаря ШОС
Родился в 1956 году. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В.Ломоносова (1979).
Владеет китайским, английским и немецким языками.
На дипломатической службе с 1979 года, работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства, а также посольствах в Китае и США.
В 2004-2008 годах — советник-посланник Посольства России в КНР, постоянный представитель при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества.
В 2008-2016 годах — посол по особым поручениям МИД России, отвечал за вопросы безопасности в Северо-Восточной Азии, включая ядерную проблему Корейского полуострова.
В 2016-2019 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Австралии и по совместительству в Вануату, Науру, Тувалу и Фиджи.
С июня 2019 года — посол по особым поручениям МИД России.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Женат, имеет двух дочерей.
Интервью подготовили журналисты:
Эрик Куватов
Kazakhstan Today
Альбина Абдурахманова CBC TV AZERBAIJAN
Об особенностях осенней призывной кампании рассказали в Минобороны
05.09.2022, 12:42 38941
Фото: Мин обороны РК
В сентябре в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года начался осенний призыв на срочную воинскую службу. Городские и районные призывные комиссии приступили к работе. Об особенностях осенней призывной кампании нам расскажет заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Дусимов Азамат Хабибулович.
Здравствуйте. Сколько военнослужащих срочной службы планируется призвать в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований?
- Как вы знаете, ежегодный призыв проводится осенью и весной. Общее количество в этом году запланировано более 35 000 призвать в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, из них текущей осенью у нас запланировано около 8000 человек призвать в Вооруженные силы, более 6000 - в Национальную гвардию, более 3000 - в Пограничные войска, около 300 человек - в Министерство по чрезвычайным ситуациям и около 100 - в Службу государственной охраны планируется призвать в текущем году.
С какими основными проблемами сталкиваются местные органы военного управления в процессе призывной кампании и насколько улучшилась работа местных органов военного управления в процессе подготовки призывной кампании по сравнению с предыдущей?
- Из анализа прошлого года у нас есть определенные наработки. Текущей весной мы провели анализ и выявили ряд проблем. Особенно в местных органах военного управления возникают проблемы по розыску и доставке призывников, а также отсутствие узких врачей-специалистов, таких как окулист, невропатолог, фтизиатр и др. В некоторых регионах эту проблему решали откомандированием врачей-специалистов из областных медицинских центров. В принципе, в текущем году осенью по докладам первых руководителей эта проблема решена.
Розыском призывников кто занимается? Военнослужащие Вооруженных сил?
- В средствах массовой информации много писали, что представители местных органов военного управления, но это заблуждение. В соответствии с действующим законодательством организация призыва возложена на местные исполнительные органы. На местные органы военного управления возложены только учет и оповещение призывников. В случае невозможности оповещения призывников материалы передаются соответствующим органам внутренних дел. На законодательном уровне ответственность за розыск и доставку призывников, даже порой бывает вынужденную, ответственны органы внутренних дел. К примеру, за весну более 5000 призывников получили повестки и не явились. Соответственно, мы сформировали список призывников, направили в органы внутренних дел, и они организовывали их розыск и доставку.
По каким причинам или жизненным обстоятельствам призывникам полагается отсрочка либо освобождение от службы?
- У нас есть законодательство - статья 35 и 36 статья закона "О воинской службе и статусе военнослужащих". Также хотел бы напомнить, что с 2020 года для граждан предоставлена государственная услуга - отсрочка и освобождение от срочной воинской службы, которую можно получить через портал электронного правительства. Не надо ходить никуда в военкомат. Если у вас есть соответствующие документы, подтверждающие, к примеру, образование, справки из учебного учреждения, по семейным обстоятельствам, в случае если один из членов семьи инвалид первой или второй группы и требует постоянного ухода, по состоянию здоровья, если в медицинском учреждении где-то на "Д" учете находился, ему будет предоставлена отсрочка. Также у нас есть освобождение. Граждане, которые до достижения 27-летнего возраста, им необходимо пройти медицинскую комиссию для получения военного билета - они освобождаются от призыва. От призыва освобождаются граждане, проходящие специальную государственную службу, имеющие научную степень.
Какие изменения вносятся в закон "О воинской службе и статусе военнослужащих" и какие льготы будут предусмотрены для тех, кто призван на срочную воинскую службу?
- В соответствии с поручением главы государства Министерство обороны совместно с заинтересованными государственными органами проводит данную работу. В ряд государственных нормативных правовых актов будет вноситься ряд изменений. К примеру, по инициативе Министерства обороны по согласованию с Министерством образования рассматривается вопрос предоставления льгот при поступлении в высшие учебные заведения лицам, выслужившим установленные сроки воинской службы. Также рассматривается вопрос обязательной отработки грантов. Если юноша с 18 до 27 лет призван на срочную воинскую службу, то он будет освобожден от обязательной трехгодичной отработки. Также вопрос о приостановлении кредитных обязательств на период прохождения срочной воинской службы, этот вопрос, в принципе, уже решен, этим преимуществом уже пользуется ряд призывников. Предусмотрены социальные выплаты по коммунальным услугам родителям военнослужащих срочной службы. Сумма будет дополнительно определена и обнародована.
Как Вы оцениваете качественный и количественный состав призывного контингента в ходе предварительного отбора, который прошел летом этого года?
- Перед каждым призывом местные органы военного управления совместно с другими войсками и воинскими формированиями проводят предварительное изучение. С 10 июля мы приступаем к этой работе. Соответственно, мы изучаем информацию по всем призывникам, где они находятся, кто окончил учебу, кто привлекался за нарушения законодательства. Мы должны объективную картину иметь. По сравнению с прошлым годом мы изучили около 79 000 призывников. В этом году план у нас стоит 85 000. Соответственно, есть положительная динамика в сторону улучшения призывного контингента. Уже на сегодняшний день 50% мы изучили. Эта работа будет продолжаться до конца призыва, потому что она выполняется поэтапно. Первыми у нас формируются команды для Пограничной службы КНБ. У Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Службы государственной охраны есть свои представители, которые занимаются изучением призывников. Не только военкомат, но и их представители изучают скрупулезно и уже направляют по командам.
С какими основными болезнями приходится сталкиваться при проведении медицинской комиссии и какая работа проводится по улучшению здоровья будущих призывников?
- Мы постоянно мониторим состояние здоровья призывников. К примеру, в прошлом году 74 000 призывников прошли медицинскую комиссию из них 80% - годные к воинской службе, 14% освобождены по состоянию здоровья, им предоставлена отсрочка от призыва. 10% нуждаются в лечении. До осени им необходимо было поправить свое здоровье. Врачи-специалисты призывной комиссии направляют их в медучреждения по месту прикрепления. Это все бесплатно, за счет государства. Основные заболевания из анализа призывной кампании - заболевания внутренних органов, неврологические заболевания и хирургические заболевания. Также есть проблемы со зрением призывников. Призывникам предоставляют отсрочку, чтобы он привел в порядок свое здоровье. Сейчас один из рассматриваемых вопросов - с 14-летнего возраста мониторить всех граждан мужского пола и в обязательном порядке ежегодно проводить скрининг, чтоб к призыву ребята были готовы на 100% по состоянию здоровья.
О цифровизации госуслуг в системе Минобороны рассказали в ведомстве
15.08.2022, 12:39 50661
Фото: МО РК
Сергей Владимирович, здравствуйте, расскажите, какие государственные услуги оказываются Министерством обороны?
- На текущий момент Министерством обороны и его структурными подразделениями в реестре государственных услуг мы имеем 17 видов государственных услуг, восемь из которых, оказываются местными органами военного управления через управления и отделы по делам обороны. Это выдача удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, сведений о подтверждении прохождения воинской службы, выдача сведений гражданам льготной категории, удостоверений участников ВОВ, справок гражданам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. Две услуги у нас оказывает войсковая часть 64615 (Главное медицинское управление) по санитарно-эпидемиологическим заключениям на проекты, по одной услуге оказывают Центральный архив и Главное управление военной инфраструктуры (постановка военнослужащих на учет для получения служебного жилья), одну услугу оказывает управление сил воздушной обороны (выдача разрешений на пролет авиации в запретных зонах). Кроме этого две государственные услуги, политика которых на стороне Министерства обороны, оказываются через местные исполнительные органы. Это две самые востребованные услуги, социально значимые – предоставление отсрочки от призыва на воинскую службу и освобождение от воинской службы, услугодателями которых являются местные исполнительные органы. В текущем году в реестр внесены еще две новых услуги. Одна услуга Центра пенсионного обеспечения по назначению пособий на погребение и единовременную выплату умершим пенсионерам министерства обороны и одна услуга Главного управления военной инфраструктуры – заключение и продление договора найма служебного жилища. Эти услуги социально значимые. Мы планируем реализовать их до исхода года и запустить в промышленную эксплуатацию.
В какой форме могут получать услуги Министерства обороны физические и юридические лица?
- У нас услугодателями являются подразделения Министерства обороны и Генерального штаба, в зависимости от этого ими используются разные информационные системы. В частности органы военного управления используют две информационные системы, услуги оказываются как на альтернативной так и на безальтернативной основе госуслуги. В частности в настоящее время четыре услуги оказываются на альтернативной основе. Это выдача удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, выдача сведений о разрешении выезда на ПМЖ, и выдача удостоверений участникам ВОВ. Эти услуги можно получить как через портал электронного правительства, так и через филиалы НАО "Правительство для граждан". Оказание этих услуг осуществляется через мобильное приложение "Е-gov". Услуги Главного военно-медицинского управления оказываются в "Е-gov" через сервис "Е-лицензирование". Непосредственно Силы воздушной обороны через "Е-лицензирование", услуги Центрального архива только через филиалы некомерческого акционерного общества и только в бумажном формате, услуги которые оказывает Главное управление военной инфраструктуры через портал электронного правительства и его мобильное приложение. Новые виды услуг, которые вносятся в реестр в этом году, будут к реализации подлежать на портале электронного правительства и его мобильной версии.
Сергей Владимирович, какое количество государственных услуг оказывается в год структурными подразделениями Министерства обороны?
- С начала года нашими структурными подразделениями оказано свыше 220 тысяч услуг. Основная масса приходится на местные органы военного управления. У нас свыше 40 тысяч услуг по отсрочкам от призыва в весеннюю призывную кампанию, по освобождению от призыва – свыше 6000. Значительная часть услуг оказывается по выезду на ПМЖ граждан, по постановке на воинский учет, по выдаче военного билета и выдаче удостоверений о приписке. Это те услуги, на которые поступает основное количество заявок. Для сравнения в 2021 году наши структурные подразделения оказали государственные услуги в объеме, превышающем 480 тысяч.
Доля оказания услуг через портал электронного правительства в настоящий момент составляет свыше 90%.
Проводятся ли какие-то мероприятия в рамках оптимизации государственных услуг?
- В рамках дебюрократизации государственных услуг во исполнение планов и задач, поставленных Главой государства, а также уполномоченным органом в области цифровизации, еще в мае месяце Министерством обороны проведен глубокий анализ, реинжиниринг всех бизнес-процессов по каждой государственной услуге и ее подвидам. У нас все госуслуги насчитывают 70 подвидов государственных услуг. Для полного понимания подвидом можно считать ту или иную категорию граждан, которые сталкиваются с оказанием услуги. Результаты данного реинжиниринга показали, что по 10 подвидам автоматизации не потребуется в связи с полной автоматизацией, 22 категории подлежат переводу в проактивный режим, но только при одном условии. Этим условием является полное взаимодействие и успешная интеграция в режиме актуализация c девятью центральными государственными органами, как правило все силовые органы. Через межведомственное взаимодействие которых мы сможем иметь полный пакет документов для перевода на всех наших услуг на проактивный формат оказания.
Как вы считаете, на каком уровне находится качество оказываемых услуг?
- Для полноты ответа на данный вопрос необходимо принять во внимание оценку уполномоченного органа по качеству оказания услуг в государстве, которым является АДГС. По результатам 2021 года в рамках операционной оценки деятельности центрального государственного органа по блоку "Взаимодействие с физическими и юридическими лицами" Минобороны набрало 76,46 десятых балла из 100 возможных. Для сравнения в 2020 году 26, 6 %, что указывает на тот факт, что эффективность в разы возрастает, качество в разы возрастает во всех направлениях оказания услуг.
Сергей Владимирович, благодарим Вас за познавательное интервью, до свидания!
О подготовке военных связистов рассказал в интервью заместитель начальника департамента связи полковник Даулет Аренов
08.08.2022, 09:45 56681
Фото: МО РК
Что на сегодняшний день представляют собой современные войска связи Вооруженных сил Республики Казахстан?
- Связь является неотъемлемой частью управления Вооруженными силами, составляя его материальную основу. В управлении Вооруженными силами средства связи играют важную роль, обеспечивая устойчивое, непрерывное управление войсками, вооружением, военной техникой и боевыми средствами в любых условиях и обстановке, поэтому недаром про связь и говорят, что это нерв армии.
В своем историческом зарождении связь прошла большой и долгий путь в процессе становления и развития Вооруженных сил, начиная от простейших звуковых, зрительных сигналов и команд, которые применялись непосредственно на поле боя, до сегодняшних многофункциональных, многоканальных систем, которые предназначены для обеспечения развертывания как стационарных, так и подвижных систем связи.
Войска связи относятся к специальным войскам и предназначены для развертывания систем связи для должностных лиц и органов управления в любых условиях боевой обстановки.
Организационно войска связи состоят из подразделений, частей, узлов связи. Министерство обороны и Генеральный штаб оказывают всестороннюю поддержку в развитии войск связи, поэтому на сегодняшний день в современных войсках связи находится современная техника, поставляемая нашим оборонно-промышленным комплексом: радио, радиорелейные, тропосферные и спутниковые средства связи.
Эта техника может обеспечивать пункты управления всеми видами связи из любого региона нашей страны.
С чего берет начало история современных войск связи независимого Казахстана и есть ли профессиональный праздник у связистов?
- Современные войска связи унаследованы от войск бывшего Советского Союза, дислоцирующихся на территории Казахстана. Их история неразрывно связана с генерал-майором Орынбековым, который возглавлял войска связи и стоял у истоков их создания. Начиная с 1992 года по 2002 год на протяжении 11 лет он создавал войска связи и возглавлял наш огромный коллектив воинов-связистов.
Министерство обороны и Генеральный штаб на сегодняшний момент уделяют особое внимание боевой готовности войск связи, повышению уровня подготовки личного состава и оснащению новой, современной техникой.
Как я и говорил ранее, главная задача связистов - обеспечение передачи и приема информации. На сегодняшний день ни одно мероприятие в Вооруженных силах не проходит без связистов, будь это повседневная жизнедеятельность при организации боевого дежурства, при организации боевой подготовки и в ходе проведения международных мероприятий. При проведении учений войска обеспечивают связью всех должностных лиц и органы управления, а также отрабатывают нормативы, учебные задачи для передачи сигналов и команд для применения войск.
Профессиональный праздник - День связистов отмечается 31 октября. Эта современная дата берет начало с момента формирования нашего главного органа управления - департамента связи. Эта традиция была установлена для того, чтобы поднять воинский престиж, а также в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению безопасности и обороне нашего государства.
Современные телекоммуникационные технологии не стоят на месте. Расскажите о перспективах развития войск связи и можно ли говорить о каких-то достижениях в этой области уже сегодня?
- Как я и говорил ранее, Министерство обороны и Генеральный штаб уделяют особое внимание развитию войск связи. Согласно военной доктрине по развитию военного управления одной из основных мер является поддержание эффективной работы информационных систем, систем инфраструктуры связи, а также телекоммуникационной системы специального назначения, недопущение изоляции нашего главнокомандующего.
Поэтому на сегодняшний момент в перспективных средствах связи применяются самые передовые и инновационные решения, применяются электронные компоненты, программное обеспечение. На сегодняшний момент оборонно-промышленный комплекс выпускает продукцию, нашу современную технику связи. Это радио, радиорелейные средства, спутниковые системы, производят модернизацию аналоговых средств связи на цифровые. Генеральной линией строительства и совершенствования системы связи у нас является переход на современные телекоммуникационные технологии.
Где вы готовите военных связистов для казахстанской армии?
- Испокон веков служба в армии была почетным делом для мужчины. На сегодняшний момент войска связи считаются интеллектуальными войсками. Для молодого поколения, которое выбирает службу в армии, у нас, в Казахстане, есть несколько учебных заведений. Одним из них является Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, который находится в городе Алматы. Там готовят будущих офицеров по специальности "автоматизация и инфокоммуникационные технологии в военном деле". На сегодняшний момент институт готовит наиболее подготовленных специалистов, умеющих эксплуатировать нашу современную технику связи. Для подготовки допризывной молодежи у нас имеются военно-технические школы, которые готовят для службы в армии. Те военнослужащие, которые будут проходить срочную службу в подразделениях связи, для них имеется учебный центр, который готовит по трем профилирующим специальностям: младшие специалисты по эксплуатации средств радиосвязи, радиорелейной вязи, а также командно-штабных машин. С этого года у нас выпускаются специалисты с двумя сертификатами. Первый сертификат они получают по военной специальности и второй сертификат - по гражданской специальности специалиста по эксплуатации воздушных и подземных кабельных систем связи. Данное направление предназначено для того, чтобы военнослужащий, выслужив определенный срок службы, имел свою первичную гражданскую специальность. Профессия военного связиста дает большие возможности и перспективы для получения высокооплачиваемой работы, а это является основным стимулом для молодого поколения, которое решило связать свою судьбу с армией.
Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй о ситуации в Тайваньском проливе
05.08.2022, 17:25 59431
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Мы заметили, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и некоторые западные СМИ заявили, что визит Пелоси на Тайвань не рассматривается в Белом доме как официальный акт США, и реакция Китая на это была крайне жесткой. На днях страны "Большой семерки" выступили с совместным заявлением, в котором призвали Китай не обострять ситуацию. Как вы оцениваете данные заявления?
- Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вопреки решительному протесту и жесткому предупреждению китайской стороны, совершила поездку на Тайвань. Этим шагом США серьезно нарушают принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, грубо посягают на суверенитет и территориальную целостность Китая, и подает сугубо ошибочные сигналы сепаратистским силам, выступающим за т. н. "независимость Тайваня", что вызвало сильное возмущение среди китайского народа и широкую оппозицию со стороны международного сообщества.
Оправдания американской стороны якобы о том, что посещение Пелоси Тайваня является личным актом и не имеет никакого отношения к правительству США, являются попыткой уйти от ответственности, и к тому же они просят китайскую сторону не реагировать на это крайне жестко. Такие заявления, выдавающие черное за белое, в свою очередь можно расценивать как "ложь прямо в глаза без зазрения совести". Разве Спикер Палаты представителей Конгресса, занимающий третье место в политической структуре США, не является официальным представителем Соединенных Штатов? Разве это не официальный акт США то, что она добавила Тайвань в маршрут своего официального турне по Азии? В коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и США от 1979 года Вашингтон дал четкое обещание перед Пекином в отношении политики одного Китая. Все государственные органы правительства США, включая законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, должны придерживаться внешней политики, признанной и приверженной правительством США, в которую также входит и политика одного Китая. Прибытие Пелоси на Тайвань является серьезнейшей политической провокацией с целью откровенного повышения уровня официальных контактов между Вашингтоном и Тайбэем, и очередным доказательством того, что американская сторона по тайваньскому вопросу "говорит одно, а делает другое". Члены "Большой семерки" также безответственно пишут в совместном заявлении, касающемся Тайваня, что они "будут придерживаться политики одного Китая, когда это применимо". Это серьезно нарушает принцип одного Китая и подрывает политический фундамент двусторонних отношений.
Вооруженные силы Китая заявили, что проведут целенаправленные масштабные военные учения в нескольких акваториях вокруг Тайваня. Какие ответные меры планирует предпринять Китай?
- Ни одна страна не может идти на компромисс и уступки в принципиальных вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности. Позиция правительства и народа Китая по тайваньскому вопросу последовательна и неуклонна. Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и могучие возможности китайского правительства и народа в этом отношении. США поддерживают и потворствуют сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", и намеренно бросают вызов Китаю по тайваньскому вопросу, пересекая красную черту и рамки дозволенного. В связи с этим любые контрмеры со стороны Китая правомерны и необходимы, а ответственность за все вытекающие из этого последствия будет полностью на стороне США и сепаратистских сил за "независимость Тайваня". Что касается ответных мер со стороны Китая, вы только что уже упомянули о некоторых из них, просим всех быть терпеливыми и увереными, что китайская сторона сдержит слово.
Как Вы оцениваете влияние поездки Нэнси Пелоси на китайско-американские отношения, региональную безопасность и стабильность?
- Тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая и является самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях. Потворство США посещению Нэнси Пелоси Тайваня, несомненно, навредит миру и стабильности в районе Тайваньского пролива и приведёт к созданию новых серьезных трудностей в китайско-американских отношениях. Сложившаяся на данный момент ситуация - это именно то, что китайская сторона не хочет видеть.
Следует отметить, что первопричиной напряженности ситуации в Тайваньском проливе являются попытки тайбэйского режима и Вашингтона изменить статус-кво. Власти Тайваня, зацикливаясь на получении т. н. "независимость" с опорой на США, взяли курс на "декитаизацию" и пытаются реализовать сепаратистский замысел посредством "тактики салями". Вашингтон, используя Тайвань как инструмент для сдерживания Китая, непрерывно искажает и ослабляет принцип "одного Китая", активизирует официальные контакты с тайбэйским режимом, оказывает поддержку сепаратистским силам на острове.
Отдельные лица со стороны США продолжают проповедовать теорию "военной угрозы Китая" в тайваньском вопросе с неправедной целью поиска себе оправданий для увеличения военных расходов, расширения военной мощи и вмешательства в дела Азиатско-Тихоокеанского региона. С начала этого года военные корабли США пересекали Тайваньский пролив в среднем раз в месяц, их военные самолеты также проводили крупномасштабную и высокочастотную разведку вблизи Китая. США непрерывно увеличивают продажу вооружения Тайваню, и постоянно собирает страны НАТО для демонстрации силы в Тайваньском проливе, пытаясь изменить статус-кво в Тайваньском вопросе и тем самым подталкивая Тайвань в "пучину катастрофы". Действия самих Соединенных Штатов - это и есть самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе.
Тайваньский вопрос относится исключительно к внутренним делам Китая и его решение не допускает вмешательства никаких иных иностранных сил. Будущее и надежда Тайваня - в мирном развитии отношений по обе стороны пролива. Полное воссоединение - это общие чаяния китайского народа и тенденция времени, которой никто не может помешать. Решимость китайского правительства и народа осуществить воссоединение Родины непоколебима и не будет изменена никакой силой или страной.
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