Интервью с основателем компании GPS & Smart Construction Олжасом Сулейменовым
25.11.2021, 14:12 9775
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Природа устроена очень умно, она передает генетический код через все живое
23.11.2021, 09:12 23788
Фото: Известия
Сейчас бурно развиваются генетические технологии. В чем особенность нашего времени? Наметился какой-то перелом?
- Курчатовский институт по поручению президента последние годы разрабатывал стратегию развития природоподобных технологий. Мы два столетия создавали новую, удобную для нас техносферу, укрощали природу. В итоге к концу ХХ века вмешательство человека в окружающий мир стало критическим. Построенная нами техносфера оказалась враждебной, антагонистической биосфере Земли.
При этом мы пытались усовершенствовать способности человека в виде механических систем. Например, рука: бульдозер, экскаватор, грейдер копируют ее возможности, но в значительно более примитивном виде. Или, например, компьютер. Понятно, что прототипом был мозг человека. Но если мы посмотрим на компьютер сегодня, поймем, что задачи у них похожие, но решаются совершенно по-разному. Компьютер - цифровое устройство, а мозг - аналоговое. Отсюда его высокая эффективность, низкое энергопотребление, тогда как компьютер - это скорее нагревательный прибор, а не вычислительный. Он несопоставим по мощности с мозгом человека.
Однако время идет. Теперь мы детально разобрались в системах и процессах живой природы на всех уровнях — начиная от белковых молекул до мозга человека. Искусственная нейронная сеть, нейроморфная система - это уже реальные шаги.
На пути к природоподобию?
- Да. Переходим к укладу, интегрированному в живую природу, а не антагонистичному ей. Мы уже можем буквально воспроизводить системы и процессы живой природы - синтезировать клетки, искусственные ткани, материалы, органы. Не копируя природу в виде механических систем - куска кремния или железа, а воспроизводя ее механизмы, материалы.
Каким образом?
- Через объединение, конвергенцию наук и технологий, которые работают вместе на одну цель - НБИКС. Сейчас уже невозможно отделить нано- от био-, от информационных технологий и когнитивных технологий, социогуманитарных наук.
В современной генетике объединяется и нано-, и био-, и информационные технологии. Ведь природа устроена очень умно, все живое создается и функционирует в соответствии с определенным кодом. Этот код генетический. Раньше об этом только догадывались, а сегодня мы его расшифровываем, читаем. Мы видим и можем сравнить, извлечь и даже исправить то, что записано в скрижалях у каждого человека, растения, животного - у всего живого.
И можно даже определить заложенные в генетический код болезни?
- Да, по некоторым наследственным болезням мы уже можем понять, где они "записаны" в геноме. И более того, в скором времени сможем их корректировать. То же самое с растениями. Какое-то растение хорошо плодоносит, имеет высокую урожайность, но не растет в определенной зоне, например на севере. А с помощью генетических технологий мы можем сделать его морозоустойчивым или засухоустойчивым.
Но ведь раньше это тоже можно было делать с помощью классической селекции. Правда, на это уходили десятилетия.
- Да, раньше мы это делали при помощи селекции, а теперь работаем с геномом, в рамках разрешенного законодательством направления. Знание генома дает возможность на то, что раньше мы эмпирически делали - взглянуть научно, на другом уровне, программировать заранее нужные нам свойства. По этому принципу мы можем создать персонализированную медицину, персонализированное сельское хозяйство.
Что это такое?
- Вот я к вам прихожу и говорю: "Я хочу иметь высокоурожайную пшеницу, которая росла бы на конкретном месте, с определенными климатическими условиями и почвой". А вы, генетик, создаете "под меня" новое растение. Еще, допустим, сельхозпроизводитель заказывает, чтобы эта пшеница была техническим сырьем для биотехнологической промышленности или могла использоваться для изготовления пасты. Генетика теперь дает возможность это делать.
Эти сорта пшеницы так сильно отличаются?
- Если вы хотите пасту приготовить итальянскую, вам нужны твердые сорта пшеницы. Что это такое? Это богатое белками зерно пшеницы, а значит, надо, чтобы было много клейковины. Если вы эту пшеницу готовите как сырье для химической или биотехнологической промышленности, вам надо, чтобы там был крахмал - для перегонки его в глюкозу. И еще много всяких нюансов. Теперь появилась возможность создать пшеницу адресно для потребителя.
Сельское хозяйство через несколько лет будет персонализированным?
- Оно уже есть. Изменения происходят прямо сейчас.
И можно будет подстроить важные сельскохозяйственные культуры под климатические условия?
- Да. Сегодня у нас зерновые и плодово-овощные культуры растут при одном климате, завтра он может измениться. И сейчас мы уже можем готовить наши сорта к потеплению, к тому, что они будут выращиваться в иных условиях. Вторая важная вещь - возбудители болезней и насекомые-вредители. Изменение климата может привести к тому, что те возбудители болезней, которые раньше жили только в теплых краях, появятся и у нас. Значит, надо уже сейчас создавать сорта с устойчивостью к этим болезням.
А можно ли создать растения, которые помогут коренным образом изменить ситуацию с накоплением CO2?
- Поглощение углекислого газа осуществляется за счет механизма фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза в природе очень невысока - КПД всего, по-моему, несколько процентов. Но если создать сельскохозяйственные растения, которые будут больше поглощать углекислого газа и быстрее расти, значит, фотосинтез станет эффективнее. Это становится уже частью нового природоподобного уклада. И дальше это выросшее растение, органическую массу перерабатывают промышленные микроорганизмы. Получается спирт или глюкоза - уникальное сырье для промышленности. Вы можете из нее получить любые кислоты органические (янтарную, молочную), а из них биополимеры. Таким образом можно постепенно перевести химическую промышленность, которая сегодня базируется на переработке нефти и природного газа, на природоподобные, "зеленые" рельсы. Целенаправленно выращивая биомассу с повышенным поглощением углекислого газа, можно создать новую природоподобную химическую промышленность, которая не будет выделять СО2.
А что, например, делать с азотной промышленностью? Там ведь особенно грязные химические производства?
- Действительно, у нас есть крупные заводы, которые производят различные химические продукты высокого передела, создавая дополнительную прибавочную стоимость для нашей экономики. Но ту часть, которая производит азотные удобрения, выбрасывая углекислый газ, мы можем заменить, если научимся выращивать микроорганизмы, которые усваивают азот из воздуха, и превращать их в азотные биоудобрения - тоже природоподобные технологии. Этим в Курчатовском геномном центре тоже занимаются.
Если вернуться к генетическим технологиям, давно ли они развиваются в Курчатовском институте?
- Еще в 1950-е годы, когда генетика в нашей стране была фактически под запретом, в Курчатовском институте был собран весь "цвет генетики". В радиобиологическом отделе Игорь Курчатов, а потом его последователь и соратник Анатолий Александров, который был и президентом Академии наук СССР, и директором Курчатовского института, собрали лучших специалистов. В 1958 году наша генетическая лаборатория выделилась в ГосНИИ генетики, дав старт для развития самой мощной на тот момент в мире, в 1960-х годах, биотехнологической промышленности.
Что производили?
- Сырье для антибиотиков, все виды аминокислот, кормовые биодобавки для скота и так далее. В 1968 году из части нашего биологического отдела был образован Институт молекулярной генетики АН СССР.
Да, создатель "Спутника V" Александр Гинцбург недавно в интервью "Известиям" говорил о том, что в свое время работал в Курчатовском институте - сильнейшем институте мира.
- Курчатовский институт был тем местом, где в трудные годы была сохранена и развивалась на мировом уровне генетика. Сегодня мы имеем один из самых мощных в мире генетических потенциалов. Генетические технологии развиваются в рамках федеральной программы. На совещании по развитию генетических технологий 17 ноября президент сказал, что если Курчатовский институт за что-то берется, он делает это основательно и доводит всегда задачи, которые перед ним ставит государство, до логического завершения. Поэтому у нас будет что выпить и чем закусить. И эта шутка, как говорится, не в бровь, а в глаз.
Вы на этом же совещании у президента подняли вопрос о введении паспортов для продуктов. Для чего это нужно сделать?
- Для контроля генно-модифицированной продукции. Как вы знаете, в России запрещено ее производство. Но если вы привезли продукт из-за границы, неизвестно, есть ли в нем ГМО. Поэтому надо вводить контроль. Должен быть цифровой паспорт, сертификация. Например, разработали технологию по производству нового кисломолочного продукта, создали микроорганизм. Значит, вы должны расшифровать геном и депонировать этот геном в базе данных. Дальше Роспотребнадзор может прийти в любой момент, как он делает в выборочном порядке, взять эту продукцию, расшифровать геном и сравнить его с тем, который указан в паспорте. Этот вопрос поднимался на совещании, я думаю, что он сегодня правомерен.
Это ведь относится и к лекарствам. Там же тоже некоторые субстанции получают с помощью генно-модифицированных организмов?
- Да, создание многих лекарств на этом базируется. Мы должны понимать, что новые технологии несут в себе не только большие возможности, но и новые вызовы.
COVID-19 разные люди переносят по-разному. Это связано с генетикой?
- Конечно. И в рамках одной семьи ближайшие родственники болеют по-разному. Надо изучать генетическую специфичность. А для этого надо собирать статистику и проводить глубокие исследования.
Еще мало времени прошло, чтобы делать выводы?
- Какие-то выводы делаются, но все-таки нужна большая выборка. Ее пока недостаточно, с моей точки зрения, но мы на правильном пути. Это очевидно, поэтому мы первыми создали вакцину. Пандемия пройдет, и именно генетика поможет нам бороться и предотвращать новые болезни.
Интервью с советником департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржаном Токкуловым
17.11.2021, 15:03 55621
Фото: кадр из видео
ОО "Дружба выпускников вузов КНР" продолжает рубрику интервью с выпускниками китайских вузов и сегодня в гостях советник департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК Бауыржан Токкулов.
Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о VI Пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая XIX созыва
15.11.2021, 18:21 69418
С 8 по 11 ноября 2021 года в Пекине состоялся VI Пленум ЦК КПК XIX созыва. Этот пленум является важным заседанием, проводимым в важный момент столетия со дня рождения Компартии Китая и в ключевой точке исторического пересечения целей борьбы "двух столетий". Пленум проходил под председательством Политбюро ЦК. Генеральный секретарь ЦК Си Цзиньпин выступил на пленуме с важной речью. Были рассмотрены и приняты Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии и Решение ЦК КПК по созыву XX Всекитайского съезда КПК.
Со дня своего рождения в 1921 году Коммунистическая партия Китая, всегда рассматривая борьбу за счастье китайского народа и возрождение китайской нации как свою изначальную цель и миссию, неизменно твердо утверждаясь в коммунистических идеалах и социалистических убеждениях, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны в неустанной борьбе за национальную независимость, народное освобождение, богатство и могущество государства и счастье народа, уже прошла столетний славный путь. Партия и народ, прошедшие через столетнюю борьбу, вписали величайшую эпопею в многотысячелетнюю историю китайской нации. На протяжении ста лет КПК вела за собой китайский народ в великой борьбе, накопила ценный исторический опыт, и непрерывно обогащает и развивает его на практике в новую эпоху.
Пленум принял решение о проведении XX Всекитайского съезда КПК во второй половине 2022 года в Пекине. КПК будет, сплачивая и ведя за собой многонациональный народ страны, преодолевать все трудности и препятствия, смело двигаться вперед, чтобы вносить новый и еще больший вклад во всестороннее строительство модернизированного социалистического государства, в борьбу за великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху, и в реализацию китайской мечты о великом возрождении китайской нации, тем самым выдающимися достижениями встречать созыв XX съезда КПК.
В истории Компартии Китая было два исторических решения, и Решение ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партии является третьим. С какой целью приняли это историческое решение? В чем его содержание?
Похоже, вы хорошо знакомы с историей Коммунистической партии Китая. И Решение ЦК КПК по некоторым историческим вопросам 1945 года, и Решение ЦК КПК по некоторым историческим вопросам партии с момента основания Китайской Народной Республики" 1981 года сыграли важную роль в содействии развитию дела партии и народа. Прошли десятилетия, дело партии и страны значительно продвинулось вперед, в то же время теория и практика партии также значительно развивались. Стоя в новой исторической отправной точке, оглядываясь назад и заглядывая в будущее, мы должны делать всеобъемлющий и систематический обзор вековой борьбы партии, который имеет необыкновенно важное значение для ответа на вопрос: "Почему мы смогли добиться успеха в прошлом? Как мы сможем продолжать добиваться успеха в будущем?"
За столетие с момента основания КПК поколения ее членов, в лице Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина, Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, объединились и привели всенациональный народ Китая к борьбе за национальную независимость, освобождение народа и реализацию национального процветания и счастья, тем самым сформировав теоретической системы социализма с китайской спецификой. После XVIII Всекитайского съезда КПК 2012 года ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, со своей великой исторической инициативностью, огромной политической отвагой и огромным чувством ответственности преодолел серьезные риски и вызовы. В результате удалось решить многие сложнейшие вопросы, которые долгое время мы планировали, но не могли решить, также удалось завершить многие важнейшие дела, которые раньше оставались лишь намеченными планами, в итоге были достигнуты исторические успехи и совершены исторические преобразования в деле партии и государства. Дело социализма с китайской спецификой вступило в новую эру. Сформировались идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.
Столетняя борьба КПК коренным образом изменила перспективы и судьбу китайского народа, открыла верный путь осуществления великого возрождения китайской нации, демонстрирует могучую жизненную силу марксизма, оказала глубокое влияние на мировой исторический процесс и закаляла КПК, шедшую в авангарде эпохи. В Китае есть старая поговорка: "по прошлому можно видеть, что придет на смену". Решение полностью воплощает в себе политическое сознание КПК - понимание законов исторического развития и овладение исторической инициативой. Оно показывает, что КПК имеет твердую волю и историческую ответственность помнить о первоначальной миссии и создавать лучшее будущее на новом историческом пути. Такое Решение имеет большое практическое значение и далеко идущее историческое значение.
Первая столетняя цель КПК была успешно достигнута - всестороннее построение среднезажиточного общества к столетию со дня основания КПК. Какая следующая цель? Каким образом она будет осуществляться?
КПК, сплачивая и ведя за собой китайский народ, уже встала на новый путь осуществления намеченной к столетию КНР цели, которая заключается в превращении Китая в процветающую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую социалистическую современную державу.
КПК будет, придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, с применением марксистских подходов, воззрений и методов наблюдать за эпохой, понимать ее характерные черты и направлять тенденции ее развития. Кроме того, мы будем постоянно углублять знание закономерностей отправления власти компартией, закономерностей строительства социализма и закономерностей развития человеческого общества. Необходимо придерживаться основной теории, основной линии и основной стратегии партии. Следуя системному подходу, на основе единого планирования продвигать реализацию общей схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию. Необходимо исходить из условий нового этапа развития, претворять в жизнь новую концепцию развития, формировать новую архитектонику развития, содействовать высококачественному развитию, всесторонне углублять реформы и расширять открытость, содействовать достижению всеобщей зажиточности, способствовать укреплению собственного потенциала в области науки и техники. Необходимо развивать всеобъемлющую народную демократию, гарантировать народу положение хозяина страны, продолжать всестороннее соблюдение принципа верховенства закона в государственном управлении, последовательно претворять в жизнь систему основных ценностей социализма. Продолжать обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе развития, неизменно поддерживать гармоничное сосуществование человека и природы, координировать работу в сфере развития и безопасности, ускорять модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, согласованно содействовать повышению благосостояния населения, достижению могущества страны и созданию прекрасного Китая.
КПК будет всегда поддерживать кровные связи с народными массами, следовать концепции развития, ставящей в центр внимания народ, непрерывно и должным образом реализовывать, защищать и развивать коренные интересы широчайших народных масс, сплачивать многонациональный народ страны и вести его за собой в неустанной борьбе за прекрасную жизнь.
За последние несколько десятилетий Китай совершил чудо быстрого экономического развития и стал второй по величине экономикой мира. В чем "секрет" экономического развития Китая? Какими будут результаты для Казахстана?
Быстрый экономический рост Китая целиком и полностью является результатом упорного труда и неустанной борьбы миллиардного населения Китая под руководством КПК. Никакого "секрета" нет. Однако есть некий опыт, которым можно поделиться с казахстанскими друзьями. Во-первых, настойчиво рассматривать развитие, как главный приоритет партии в государственном управлении, а также решать проблемы в процессе развития. Во-вторых, настойчиво продолжать углублять реформы и открытость, соответствовать законам экономического развития и тенденциям в мире, воздерживаясь от жесткой, консервативной и закрытой политики. В-третьих, настойчиво внедрять инновации и рассматривать их, как первую движущую силу развития. В-четвертых, придерживаться комбинации эффективного рынка и эффективного правительства, чтобы рынок играл решающую роль в распределении ресурсов, а правительство - лучшую роль. Пятое и самое важное - это поддержать руководство партии. Надо укреплять общее руководство партии в экономической работе, настаивая на поиске истины на основе фактов, исходя из реальности и действуя в соответствии с экономическими законами, полностью мобилизуя полярность, инициативу и творчество всех сторон, придерживаясь системной концепции, укрепляя общее планирование и координацию, уделяя внимание основным социальным противоречиям и полностью используя экономическое планирование как стратегическое ориентирование. Надо использовать системные преимущества концентрированной власти социализма для решения основных задач.
В 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой "Один пояс, один путь" во время своего визита в Казахстан. За последние восемь лет эта инициатива стала популярным международным общественным продуктом и платформой для международного сотрудничества. По состоянию на 2020 год объем торговли Китая со странами, расположенными вдоль "ОПОП", превысил 9,2 трлн долларов США, а прямые инвестиции Китая в эти страны достигли почти 140 млрд долларов США. Китай предоставил большое количество противоэпидемических материалов для стран, участвующих в совместном строительстве "ОПОП". Курсирование экспресс-поездов Китай - Европа быстро развивается против тенденции во время эпидемии, обеспечивая надежную гарантию стабильности глобальной цепочки поставок и основные средства к существованию людей.
Недавно президент Казахстана по приглашению присутствовал на церемонии открытия IV Китайской международной ярмарки импортных товаров онлайн. Он высоко оценил важность инициативы "Один пояс, один путь" для стран мира, включая Казахстан, и выразил признательность за вечное всестороннее стратегическое партнерство и прагматичное сотрудничество между двумя странами. "Сегодня я с уверенностью могу сказать, что наше вечное всестороннее стратегическое партнерство вступило в новый этап. Динамично развивающийся Китай всегда будет нашим главным и надежным партнером в Азии", - отметил Товаев.
Столкнувшись с невиданными ранее переменами и пандемией этого века, мы неуклонно способствуем качественному развитию "ОПОП", придерживаясь принципа общих консультаций, совместного строительства и общих выгод, отстаивая концепцию открытости, экологичности и бескорыстности. Мы привержены совместным проектам, которые соответствуют высоким стандартам, приносят пользу людям и являются устойчивыми, что позволит "ОПОП" постоянно адаптироваться к новой ситуации и создавать новую атмосферу. Мы приветствуем активное участие Казахстана вместе с Китаем и другими странами мира в совместном строительстве "ОПОП", укреплении взаимосвязей, разделении дивидендов сотрудничества и достижении общего развития.
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