27 января в Народном правительстве Синьцзян-Уйгурского автономного района состоялась пресс-конференция, посвященная выпускникам центров профессиональной подготовки и обучения, на которой ряд выпускников пригласили рассказать об учебе и жизни в центрах в форме репортерских вопросов и ответов, а также рассказали истинную историю избавления от экстремистских религиозных идей, получения стабильной работы и ведения нормальной жизни.

По сообщениям из-за рубежа, некоторых уйгуров, освобожденных из "лагеря", заставили заняться сбором хлопка. Это правда?

- Меня зовут Маматнияз Иминнияз. Раньше я проходил стажировку в Центре профессиональной подготовки и обучения уезда Яркенд округа Кашгар.

Когда я занимался бизнесом, я встретил некоторых религиозных экстремистов. Под их влиянием я начал постепенно отвергать китайцев, думая, что продукты, производимые и продаваемые ими, не являются халяльными и я не могу вести с ними дела. Затем я стал запрещать жене выходить на работу, чтобы заработать денег. Моя жена противилась, и я начал избивать ее. В январе 2018 года по уговору семьи я приехал в Центр профессиональной подготовки.

В Центре профессиональной подготовки и обучения мы в основном изучали китайский язык, законы, профессиональные навыки и дерадикализацию. Благодаря обучению, я узнал, что такое настоящий ислам, и что то, что религиозные экстремисты говорят нам, - вредно. Я понимаю, что избивать и ругать мою жену и ограничивать ее личную свободу незаконно. Если бы я не прошел курс в Центре, меня бы все больше отравляла псевдорелигиозная идеология, шаг за шагом толкая меня к бездне преступности. Мне страшно думать об этом сейчас, и я сожалею о том, что делал раньше.

В Центре профессиональной подготовки и обучения мы можем выбрать 1-2 профессиональных навыка в соответствии с нашими увлечениями. Я выбрал технику производства хлебопечения. Некоторые из моих одногруппников выбрали электронную коммерцию, кулинарию, парикмахерское дело. В Центре профессиональной подготовки и обучения мы с одногруппниками не только научились профессиональным навыкам, но и подружились, стали хорошими друзьями, и сейчас по-прежнему общаемся.

После того, когда я закончил учебу, я набрал 25 человек и открыл цех по производству хлеба. Сейчас я зарабатываю более 100 000 юаней в год. В начале прошлого года я основал компанию по производству чистой воды. В настоящее время наша компания имеет цех площадью 1800 квадратных метров, в нем работают более 20 сотрудников и он может производить более 40 000 бутылок очищенной воды каждый день, при этом годовой доход составляет 300 000 юаней. После того, как мои одногруппники закончили обучение, они тоже использовали полученные навыки для поиска стабильной работы: кто-то танцевал в художественной труппе, кто-то работал на швейной фабрике, кто-то открыл собственное дело и стал начальником. Некоторые открыли ресторан, автомастерскую. Сейчас жизнь полностью нормализовалась.

За рубежом Центр профессиональной подготовки и обучения называют "лагерем для заключенных", заявляя, что "некоторым из освобожденных сотрудников принудительно поручили собирать хлопок". Это полная чушь. Центр профессиональной подготовки и обучения - это школа, которая помогает нам избавиться от псевдорелигиозной идеологии, это вовсе не "лагерь для заключенных". В нашей стране мы имеем полное право свободы выбора профессии. Никто никогда нас ни к чему не принуждал. Мы никогда не слышали, чтобы кто-то был вынужден собирать хлопок после окончания учёбы в Центре, а теперь, когда технологии настолько развиты, необходимость в сборщиках хлопка отпадает. Я не знаю, как они сфабриковали эти слухи?

Некоторые зарубежные СМИ и организации заявляют, что центры профессиональной подготовки и обучения используют рабочую силу как средство для устранения крайних идей, вынуждая учеников быть дешевой или даже бесплатной рабочей силой на предприятиях. Скажите, пожалуйста, в центрах используется принудительный труд?

- Меня зовут Алимжан Маматали. Мне 28 лет. Я выпускник Хотанского центра профессиональной подготовки и обучения округа Хотан. В настоящее время я работаю в компании по недвижимости.

Некоторые зарубежные СМИ и организации заявляют, что мы были вынуждены работать на низкооплачиваемой работе или даже бесплатно на предприятиях. Это полная ложь и клевета. Я как выпускник лучше всех знаю положение учебного центра. Во время прохождения курсов нас никто ни к чему не принуждал.

В Центре профессиональной подготовки и обучения шесть уроков каждый день с понедельника по пятницу, изучение китайского языка, законов, обучение профессиональным навыкам и дерадикализация. По субботам, воскресеньям и в праздничные дни отдых. Вы можете связаться с членами вашей семьи по телефону в любое время, также в любое время можно попросить отгул. Помимо обучения, в Центре можно заниматься различными видами спорта, посещать художественные кружки.

В Центре я изучил основы работы с компьютером, после приступил к практическим заданиям. Я научился работать с программным обеспечением Office, таким как документы Word и таблицы Excel, и могу использовать программное обеспечение для профессионального редактирования изображений, дизайна визиток и рекламной продукции. После окончания учебы через ярмарку вакансий в Хотане я нашёл себе работу. Сейчас мой ежемесячный доход составляет 3000 юаней.

Некоторые средства массовой информации утверждали, что центры профессиональной подготовки и обучения Синьцзяна являются "концентрационными лагерями", где задержанных пытали, подвергали сексуальному насилию и даже удаляли им печень и почки. В то же время люди, имеющие опыт обучения и профессиональной подготовки, в интервью зарубежным СМИ сообщали, что они подвергались насилию в "концлагере". Достоверно ли их обвинение? Расскажите о Центре, в котором Вы проходили обучение?

- Меня зовут Венера Абдуали, я из уезда Маралбаши округа Кашгар, сейчас я работаю администратором в частной компании. Но до моей сегодняшней жизни я была заложницей деструктивных религиозных течений, Центр профессиональной подготовки и обучения спас меня и дал мне новую жизнь.

В прошлом в уезде, где я жила, я попала под влияние экстремистских религиозных идей. Проповедники говорили, что "мусульмане не могут смотреть телевизор или слушать радио, потому что телевещание не является халяльным". "Все китайцы - неверные, и товары, которые они производят, не являются халяль". "Мусульмане на свадьбах не должны петь и танцевать или плакать на похоронах, иначе попадут в ад после смерти". После уговоров семьи, я согласилась пройти курсы обучения в Центре.

После окончания учебы меня взяли на работу в частную компанию. Благодаря хорошему китайскому языку, пониманию электронной коммерции теперь я получаю ежемесячную зарплату в размере 4000 юаней. Сейчас мы с мужем откладываем деньги, чтобы потом купить квартиру. Мы также планируем завести ребенка и дать ему хорошее образование.

По сообщениям зарубежных средств массовой информации и организаций, некоторые мусульмане в Синьцзяне были заключены в Центры профессиональной подготовки и обучения за нарушение политики планирования семьи. Женщинам вводили неизвестные препараты, и были случаи принудительной стерилизации. Верны ли эти утверждения?

- Меня зовут Рысгуль Абдуламит, я проходила обучение в Центре профессиональной подготовки и обучения города Аксу, сейчас являюсь владелицей магазина одежды в Аксу.

Во время учебы я никогда не видела никого, кто проходил обучение в Центре из-за нарушения политики планирования семьи, и никогда не слышала от кого-либо, что их насильно стерилизовали. В октябре прошлого года я вышла замуж и, согласно государственной политике планирования семьи, могу иметь двоих детей. Сейчас мы с мужем активно готовимся к нашему первому ребенку. Некоторое время назад мы пошли в больницу на комплексное обследование перед беременностью. Врач сказал, что мое тело очень здоровое, и я определенно могу родить здорового ребенка.

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