Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла КНР в РК Чжан Сяо о визите члена Госсовета, министра иностранных дел КНР Ван И в Казахстан

12-13 сентября член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И посетил Казахстан с официальным визитом, где провел отдельные встречи с Первым Президентом - Елбасы РК Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и президентом РК Касым-Жомарт Токаевым, а также провел переговоры в узком и расширенном форматах с министром иностранных дел КР Тлеуберди.





Недавно член Госсовета, министр иностранных дел КНР господин Ван И посетил Казахстан с официальным визитом. Расскажите, пожалуйста, о визите?

- 12-13 сентября Член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И посетил Казахстан с официальным визитом, где провел отдельные встречи с Первым Президентом - Елбасы РК Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и президентом РК Касым-Жомарт Токаевым, а также провел переговоры в узком и расширенном форматах с министром иностранных дел КР Тлеуберди.

Этот визит был проведен на фоне все еще тяжелой ситуации с эпидемией коронавируса в глобальном масштабе, и регулярный обмен кадров между Китаем и Казахстаном еще не возобновился. Хотя ведомства обеих сторон на различных уровнях провели много переговоров с помощью видеосвязи и других онлайн-методов, этот офлайн-визит стал первым после вспышки эпидемии. Таким образом, этот визит знаменует собой перезапуск китайско-казахстанской "офлайн-дипломатии". В то же время министр Ван И стал первым зарубежным министром иностранных дел, посетившим Казахстан более чем за полгода с момента начала эпидемии в Казахстане, что отражает упор китайской стороны на двусторонние отношения и высокий уровень политического взаимного доверия между двумя странами. В ходе визита стороны достигли многих новых важных консенсусов, что стало хорошим началом возобновления китайско-казахстанской дипломатии в поствирусный период.

Каковы конкретные результаты этого визита?

- Казахстан - важная страна в Евразии и дружественный сосед Китая. За прошедшие годы главы государств Китая и Казахстана установили прочное политическое взаимное доверие и глубокую личную дружбу, обеспечивая важные стратегические ориентиры для здорового развития двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Этот визит дал плодотворные результаты во многих аспектах.

Фундамент китайско-казахстанских политических отношений стал более прочен. Во время визита Ван И передал важные послания председателя Си Цзиньпина Первому Президенту - Елбасы Казахстана Нурсултану Назарбаеву и президенту РК Касым-Жомарту Токаеву и получил положительный ответ. Обе стороны согласились, что устойчивое и стабильное развитие китайско-казахстанских отношений с богатым подтекстом напрямую связано с будущим обеих сторон. В сентябре прошлого года председатель Си и президент Токаев совместно объявили о выведении двусторонних отношений на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, таким образом открыв новую главу в истории китайско-казахстанских отношений. По словам президента Токаева, как бы ни изменилась международная ситуация, дружественная политика Казахстана в отношении Китая не изменится - это стратегический выбор Казахстана. Заявление президента Токаева задало тон развитию китайско-казахстанских отношений в поствирусный период. Обе стороны будут продолжать работать над тем, чтобы вечная дружба между нашими народами укрепилась во всех сферах и стала основой общественного мнения.

Китайско-казахстанское сотрудничество в различных сферах развивалось вопреки тенденции. Обе стороны согласились, что предложение председателя Си Цзиньпина о продвижении новой модели роста "двойной циркуляции" с акцентом на внутренние производство и потребление предоставит широкий рынок и огромные возможности для всех стран мира, включая Казахстан. В настоящее время экономика Китая преодолела последствия эпидемии, вырвалась вперед с низких позиций и стала единственной крупной экономикой, которая достигла положительного роста. Во время эпидемии регулярные сообщения поездов Китай-Европа стали "стальным караваном" по Евразийскому континенту. Новые технологии и бизнес-форматы, такие как электронная коммерция, онлайн-образование, большие данные и интернет-сеть 5G, находятся на подъеме, а отрасли культуры и развлечений, такие как кино и телевидение, издательское дело и игры, переживают бум. Онлайн-связь людей двух стран становится еще теснее. Не так давно посольство КНР в РК последовательно проводило несколько культурных мероприятий онлайн, в том числе летние курсы китайского языка, конкурс видеороликов "Один пояс, один путь: Следы и воспоминания", конкурс китайских песен "В Облаках Шелкового пути" и конкурс на знания о Китае "В Облаках Шелкового пути", которые были тепло встречены пользователями сети из обеих стран. "Один пояс, один путь" продолжает наполняться энергией в новом формате.

Китай и Казахстан действуют в унисон в многосторонних делах. Обе стороны заявили, что независимо от того, как изменяется международная ситуация, они будут решительно выступать против вмешательства во внутренние дела других стран. Обе стороны договорились принимать совместные усилия в борьбе с ложной информацией, в том числе предотвратить распространение ложной информации через социальные сети в целях подрыва двусторонних отношений и внутренней стабильности обеих стран. Казахстан активно откликнулся на Глобальную инициативу по безопасности данных, предложенную Китаем несколько дней назад. Обе стороны согласились с тем, что Китай и Казахстан являются сообществом единой судьбы. Наши страны будут совместно поддерживать многосторонность, защищать международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, защищать мир и спокойствие в регионе и содействовать построению сообщества единой судьбы человечества.

Эпидемия коронавируса еще не закончилась, какие новые меры предпримут Китай и Казахстан в сотрудничестве против вируса?

- Вирус - общий враг двух стран, а здоровье - общая цель двух народов. Как говорится, настоящая дружба познается в беде. С момента начала эпидемии Китай и Казахстан продвигали дух вечного всестороннего стратегического партнерства, оказали друг другу значительную материальную и духовную помощь, за относительно короткое время контролировали распространение эпидемии, успешно построили "противоэпидемиологическую стену" и установили ориентир для международного сотрудничества в борьбе с эпидемией.

Во время этого визита стороны обменялись мнениями об углублении противоэпидемиологического сотрудничества и в конечном итоге победе над вирусом, а также достигли важного консенсуса в отношении работы по построению "Шелкового пути здоровья" и сообщества здоровья. Во-первых, необходимо укрепить международное сотрудничество в борьбе с вирусом, решительно поддержать координирующую роль Всемирной организации здравоохранения в глобальном масштабе и противодействовать политизации и навешиванию ярлыков на эпидемию. Во-вторых, необходимо закрепить и расширить результаты в борьбе с эпидемией. Китай, как первая крупная страна в мире, которая преодолела эпидемию и возобновила работу и производство, уже разработал надежный план диагностики и лечения COVID-19 и начал обширные испытания вакцин против коронавируса. Китай готов и дальше оказывать Казахстану помощь в борьбе с эпидемией, включая закуп материалов, обучение экспертов, обмен опытом и сотрудничество в области лекарственных средств, а также ускорить создание механизма уведомления о серьезных эпидемиологических заболеваниях. В-третьих, необходимо активно проводить исследования и разработку вакцин, укреплять сотрудничество в ее производстве и закупке. Китайская сторона подчеркнула, что вакцина, производимая в Китае, является международным общественным продуктом и ее поставка в дружественные соседние страны, особенно в страны вдоль "Одного пояса, одного пути", будет приоритетной. Китай считает, что вакцина не должна монополизироваться определенной страной, не говоря уже о том, чтобы ее использовать в качестве политического инструмента. В-четвертых, необходима совместная работа по развитию сотрудничества в области традиционной китайской медицины. Китай готов продвигать традиционную китайскую медицину в соответствии с потребностями Казахстана для совместной защиты жизни и здоровья казахстанцев.

Как будет осуществляться китайско-казахстанское сотрудничество в поствирусный период?

- Из-за необходимости предотвращения и контроля эпидемии связь между Китаем и Казахстаном была затруднена в течение нескольких месяцев, что оказало определенное влияние на двустороннее сотрудничество в различных сферах, включая область инвестиций и производственных мощностей. В ходе визита обе стороны договорились, что на фоне нормализации профилактики и контроля эпидемии следует возобновить всестороннее сотрудничество на упорядоченной основе. Министры иностранных дел двух стран совместно объявили о начале "Программы по восстановлению первой тысячи специалистов в КНР и Казахстане" для облегчения обмена кадров и деловым персоналом в ключевых проектах. Это - отправная точка для восстановления кадрового обмена и восстановления офлайн-сотрудничества между Китаем и Казахстаном в поствирусный период.

Кроме того, стороны договорились о продолжении совместного сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" с НЭП "Нурлы жол", чтобы раскрыть потенциал для сотрудничества. Необходимо продолжить расширение автомобильных и железнодорожных перевозок, ускорить исследования по восстановлению и повышению грузоподъемности приграничных пропусков. В последнее время количество простоев грузовиков в Хоргосе значительно сократилось, благодаря усилиям китайской стороны; Китай будет рад приветствовать казахстанскую сторону на III Выставке импортных товаров Китая в Шанхае в текущем году; Совместное строительство "Цифрового Шелкового пути" укрепит сотрудничество в цифровой экономике; углубление культурного обмена усилит сотрудничество среди молодежи в области образования и культуры, а также приведет к созданию больше институтов Конфуция в Казахстане. Говорят, "солнце всегда наступает после бури". У нас есть основания полагать, что китайско-казахстанское сотрудничество в различных сферах увидит еще более яркий рассвет в поствирусный период.

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