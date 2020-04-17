Javan (Иран): коронавирус — бактериологическое оружие, несомненно, американского производства...

Американский политолог уверен, что тот вред, который уже нанесло обычным людям распространение коронавируса как в пределах США, так и вне их, совершенно не помешает самим Соединенным Штатам проводить политику, основанную, как и прежде, на агрессивном империализме, сообщает ИноСМИ.ru .

Известный политолог из Чикаго Стефан Линдеман, беседуя с информагентством "ТАСНИМ", в частности, подчеркнул, что Белый дом всегда находился на службе у привилегированных классов американского общества и это всегда было за счет того колоссального ущерба, который наносился и наносится простым американцам, а также миллионам людей за пределами Америки. Американская администрация никогда и ни в чем не видела препятствий для осуществления своей политики агрессивного империализма.

Богатейшая страна мира всегда в своей политике обслуживала исключительно привилегированный класс этой страны, и все это — ценой колоссального насилия над большинством людей, продолжил Линдеман. Вот и сейчас нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок и перчаток даже для медработников, дефицит лекарств, другого необходимого медицинского оборудования, да и просто коек в больницах и палатах — это показывает полное безразличие американских чиновников к простым гражданам. Этих проблем нет только для представителей привилегированных классов США.

Javan: Правительство США уже почти два месяца пытается принимать меры против распространения опаснейшего заболевания. 29 января в стране, согласно официальным сообщениям, появились первые заболевшие, 2 дня спустя объявляется чрезвычайное положение, начались экстренные тестирования на наличие коронавирусной инфекции, и при этом все больницы и медучреждения заговорили о нехватке коек в больницах, нехватке лекарств и необходимого оборудования для борьбы с заболеванием, об острой нехватке аппаратов искусственной вентиляции легких, много другого, что необходимо врачам, медсестрам и медработникам. Несмотря на, казалось бы, наличие высокотехнологичного медоборудования, самых новых лекарств и фармацевтических средств, появление этого типа вируса тем не менее показывает бессилие правительств западных государств против этого инфекционного заболевания. Сообщается, что даже пожилым людям отказывают в лечении и больничном уходе просто из-за того, что нет коек и мест в палатах. Как Вы полагаете, как это все стало возможно?

Стефан Линдеман: Начать ответ я бы хотел с того, что американцы имеют крайне плохое управление и администрирование на всех уровнях, и это несмотря на регулярные обещания, щедро раздаваемые перед выборами представителями двух враждующих друг с другом политических партий, которые тем не менее не стыдятся использовать избирателей в своих личных интересах. Но это то, что лежит на поверхности.

А по сути взгляды на господствующие проблемы что у демократов, что у республиканцев — одни и те же, просто у всех разные слова и разная риторика. В отношении основополагающих проблем, таких как война и мир, господство компаний-монополистов, насилий, творимых полицейскими служащими всех уровней — представители двух партий демонстрируют один и то же радикализм, непримиримость и даже фанатизм. Точка зрения на отношения с независимыми государствами, которые неподконтрольны США и пытаются вести себя независимо во внешней политике, у обоих одна и та же. Речь прежде всего о тех странах, в которых США хотели бы заменить свои законные правительства на другие, которые будут более послушны и лояльны Западу.

Это одна из причин резко враждебного отношения США к Ирану, кроме того, США хотели бы устранить основного соперника в регионе - Израиля, государства, которое здесь является опорой и проводником американских интересов. И демократы, и республиканцы регулярно перед выборами не забывают о враждебной риторике в отношении Ирана, однако права и благополучие собственных граждан их не заботят. Даже в нынешней ситуации, когда в стране свирепствует эпидемия и из-за нее объявлено национальное чрезвычайное положение, обе партии говорят нам о том, что надо поддержать и дать как можно больше возможностей тем компаниям, которые их спонсируют (каждый при этом, естественно, говорит о той компании, о какой выгодно говорить лишь ему), но все это, разумеется, за счет средств нас всех, то есть налогоплательщиков. Но при этом никто ни слова не говорит о тех мерах, которые были бы необходимы подавляющему большинству американского общества, где каждому грозит перспектива потерять работу на неопределенное время и не получить, хотя бы на минимальный срок, гарантированного пособия. Вот и сейчас: в больницах нет мест и оборудования для пациентов, оказавшихся зараженными коронавирусной инфекцией, нет аппаратов искусственной вентиляции легких, нет необходимых медикам препаратов. И это все — в богатейшей стране мира, где, однако, есть все для так называемой элиты и представителей господствующего меньшинства.

- По имеющейся информации, ситуация с распространением инфекции на территории США пока что ухудшается, и это, не в последнюю очередь из-за нехватки лекарств, необходимых фармацевтических товаров и медицинского оборудования. Это еще более ускорило распространение вируса. До сегодняшнего дня число заболевших с подтвержденным диагнозом составляет более сотни тысяч, умерших — свыше 1700 (по состоянию на конец марта 2020 года. - Прим. перев.). Эпицентром распространения инфекции стал штат Нью-Йорк, и он же пока лидер по числу заболевших, примерно половина всех инфицированных зарегистрирована именно в этом штате. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сообщал: "Нас отделяют лишь 10 дней от начала острейшей нехватки самых необходимых товаров и медикаментов. Если мы не получим в достаточном количестве аппараты для искусственной вентиляции легких, больные не выживут. Но нехватка наблюдается по всей стране. Все губернаторы штатов просят федеральное правительство принять срочные меры для отправки необходимого оборудования" (сообщение прозвучало 28 марта. - Прим. перев.). Как Вы полагаете, в чем заключается основной фактор просчетов администрации, ввиду того, что с распространением вируса США столкнулись еще два месяца тому назад. И как Вы расцениваете личную роль президента Дональда Трампа?

Стефан Линдеман: Прежде всего я бы сказал, что слово "просчет" здесь не вполне уместно. Надо вспомнить, США на протяжении всей своей истории, с самого начала и до настоящего времени, использовали запрещенное вооружение, в том числе бактериологического происхождения. Началось с того, что они использовали его против коренного населения, например, одеяла, инфицированные оспой. В годы гражданской войны Севера и Юга уже звучали, причем с обеих сторон, предложения использовать в боевых действиях газ хлор. Применялось запрещенное вооружение американскими войсками и в Первую, и Вторую мировую войну, то же самое происходило и в дальнейшем, причем открыто и не таясь. Но и сегодня США это делают, даже на военных учениях: применяется и бактериологическое, и химическое, и радиоактивное вооружение. Многие спрашивают, был ли создан и сам вирус COVID-19 тоже в США. На прошлой неделе госсекретарь Майк Помпео уже обвинил Россию, Китай и Иран в проведении целых информационных кампаний по поводу основного источника происхождения этого распространяющего инфекцию смертоносного вируса. Трамп, однако, поступил ничуть не лучше, объявив о "вирусе, завезенном из Ухани". Несомненно, вирус изобретен в США — правда, еще предстоит разобраться, в чьих интересах и с какими именно целями. Возможно, что как раз для распространения его в Иране. Почему среди стран Ближнего Востока он получил распространение прежде всего там? США уже неоднократно попадались на том, что делали другие страны жертвами испытаний своих "разработок". Вспомните войну в Ираке, первую и вторую. А вот Китай с 2018 года (для сравнения, это как раз год начала так называемой "таможенной войны" США и КНР) уже дважды сталкивался с пневмонией, как оказалось, животного происхождения: сначала это был птичий грипп, затем свиной. Случайно ли все это? И вирусные бактерии, которые погубили урожай на тысячах гектаров сельхозугодий… В декабре прошлого года — COVID-19, потом снова пневмония птичьего происхождения. Что все это означало — просто несчастливая судьба Китая? Или, быть может, целенаправленная война, которая ведется кем-то против Китая, чтобы во всем мире перестали покупать продукцию сельского хозяйства китайского происхождения, и, напротив, больше бы покупали американскую? На создание этого вируса уходили колоссальные ресурсы, финансовые, интеллектуальные, но, вместе с тем, не хватило средств на аппараты искусственной вентиляции легких, на необходимые лекарства, на маски и оборудование. Все это говорит о том, что тем, кто находится у власти в США, безразличны судьбы простых людей, зато очень близки и дороги интересы крупных компаний, в интересах которых и ведутся войны по всему миру. И в то же время никогда и ни в чем не испытывает недостатка привилегированный класс…

- Вот Аятолла Сейид Али Хаменеи, Верховный лидер Исламской Республики Иран совсем недавно говорил о предложенной США "помощи" Ирану для борьбы с коронавирусом. Он сказал, что "в высшей степени любопытно и странно, когда одна страна предлагает другой свою помощь, но в то же время отказывается снять с этой страны экономические санкции и под предлогом этих санкций препятствует доставке в Иран медикаментов и оборудования из других стран"… Каково Ваше мнение на этот счет?

Стефан Линдеман: Я полностью разделяю оценку господина Хаменеи относительно предложения этой якобы "помощи" Ирану, равно как и считаю, что все слезы о "многострадальном иранском народе", которые периодически проливают в Белом доме все президенты, нельзя охарактеризовать иначе, чем крокодиловыми. О том же самом говорил и министр иностранных дел Исламской Республики Мухаммад Джавад Зариф, когда отметил, что если бы США действительно желали оказать Ирану помощь, то сначала они отказались бы от политики терроризма в отношении Ирана, терроризма экономического, терроризма лекарственного, терроризма медицинского. Всем в мире очевидно, что администрации всех последних американских президентов, демократов ли, республиканцев ли, и администрация Трампа в том числе, преследует одну цель — уничтожить иранскую экономику и заставить народ этой страны выйти на улицы с протестами против правительства. Их основная цель и их всегдашняя стратегия — экспортировать в страны с неугодными им режимами гуманитарную катастрофу, чтобы заставить население бросить работу, выйти на улицу и свергнуть неудобное для США правительство.

- Также Верховный лидер Ирана сказал, обращаясь к правительству США: "Вы сами сейчас имеете дело с тотальным дефицитом, во-вторых, вас самих обвинили в создании вируса… Не знаю, насколько верно и правдиво это обвинение, но если такое обвинение существует, то какой же разумный человек будет просить вас о помощи?" Еще Верховный лидер говорил о том, что если вирус кем-то и создавался на самом деле, то, несомненно, кто-то решил использовать его против Ирана и якобы есть свидетельства об анализах ДНК, целенаправленно собранных у иранцев именно с этой целью, и это тоже часть их враждебной в отношении Ирана политики. Каково Ваше мнение по этому поводу?

Стефан Линдеман: Как я уже говорил, я абсолютно убежден, что вирус создан именно в США и именно в качестве бактериологического оружия, которое предполагается использовать против других стран и народов. Конечно, при этом возникает и другой вопрос, если это действительно создавалось в США ради использования против других стран, то как так оказалось, что получил распространение этот вирус и в самих западных странах, в том числе европейских, считающихся союзниками США, и теперь — и в самих США. Многие скажут, что это предположение нелогично, и действительно, на данный вопрос еще предстоит ответить — это будет возможно, когда у нас будет больше информации на этот счет. На данном этапе я полагаю, что то, что уже произошло, это в любом случае замаскированная агрессия США против ряда стран и вместе с ней — экономический кризис, искусственно созданный в самих США, в странах Запада и ряде других мест. Вторая гипотеза: возможно, цель распространения вируса состоит в том, чтобы могущественные страны и их правительства сосредоточили бы в своих руках еще больше власти и еще больше могущества, а значит, и еще больше ресурсов. А что касается тех жертв, которые уже понес сам американский народ и еще тысячи людей за пределами США — так за ценой, чтобы добиться еще большего могущества, эти правительства, в том числе и американское, никогда не стояли и стоять не будут. Большие жертвы никогда не были причиной для отказа от политики, сулящей большие дивиденды.





Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства