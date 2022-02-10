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Посол РФ в Казахстане дал интервью российским СМИ

08.02.2022, 22:37 4661
Посол РФ в Казахстане дал интервью российским СМИ
Фото: twitter/@MID_RF
В преддверии предстоящего на этой неделе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву посол РФ в этой стране Алексей БОРОДАВКИН рассказал в эксклюзивном интервью заведующему отделом международной политики "НГ" Юрию ПАНИЕВУ о ситуации в республике после трагических событий в январе, а также о прошлом, настоящем и будущем ее отношений с Россией.
 
Алексей Николаевич, в последнее время Казахстан оказался в фокусе международного внимания. Циркулирует множество комментариев по поводу его внутренней и внешней политики после недавней вылазки боевиков в Алма-Ате и ряде других районов республики. Поэтому хотелось бы получить от вас ответ на вопрос о том, какое место занимает Казахстан в системе внешнеполитических приоритетов России.
 
– Если коротко, то Казахстан – это ближайший союзник и интеграционный партнер России. Это главное. А если разбираться глубже, то следует добавить, что Казахстан – это одно из состоявшихся государств на постсоветском пространстве. Даже после январских событий это утверждение остается в силе. Не хочу кого-то обидеть, но справедливо будет сказать, что не многие бывшие республики СССР могут "похвастаться" таким статусом.
 
Что касается наших союзнических отношений, то это не просто красивые слова или пустая формула. Они наполнены практическим содержанием и динамично развиваются.
 
Готовность наших стран поддержать друг друга перед лицом новых вызовов наглядно проявилась в период пандемии. Россия пришла на помощь братской республике, направив внушительный десант медицинского персонала и гуманитарную помощь в самый острый для Казахстана период коронакризиса летом 2020 года. Наиболее весомым примером противокоронавирусного сотрудничества стал состоявшийся в феврале 2021 года запуск производства российской вакцины "Спутник V" на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса.
 
Наши экономические связи в последние годы вышли на качественно новый уровень: как я уже сказал, Россия и Казахстан – интеграционные партнеры. Наши экономики плотно переплетены и взаимозависимы, работают производственные цепочки, растут взаимные инвестиции, не говоря уж о товарообороте.
 
Важнейшее значение в комплексе сотрудничества играет гуманитарное измерение. Речь прежде всего идет об образовании, контактах между людьми, сохранении русского языка, культуре, искусстве, общих исторических ценностях и т.д.
 
Не могу не напомнить, что после распада Советского Союза Казахстан никогда не пытался дистанцироваться от России. В отличие, например, от Украины он никогда не воспринимал СНГ как "механизм цивилизованного развода". Напротив, именно от Казахстана, от его первого президента Нурсултана Назарбаева исходила инициатива о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Именно он выдвинул эту идею в 1994 году, и отнюдь не по вине Казахстана она долго пролежала под сукном и была реализована только в 2015-м.
 
Казахстан был и одним из инициаторов создания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 20-летие которой мы отмечаем. Опыт показал, что учреждение этой организации было абсолютно правильным. И именно Казахстан первым в ее истории воспользовался миротворческими силами ОДКБ для борьбы с бандитским террористическим нападением и восстановления стабильности в стране.
 
Какие проблемы в нашем сотрудничестве вы наблюдаете?
 
– То, о чем я уже рассказал, совсем не означает, что у России и Казахстана нет различий и наше сотрудничество протекает абсолютно гармонично. Начну с того, что в современной России распад СССР воспринимается как трагедия. В Казахстане же акцент делается на том, что 30 лет назад страна обрела независимость. Независимость, к которой казахи шли на протяжении многих десятилетий, и они гордятся этим своим достижением. Думаю, что они имеют право на такой подход.
 
Другой исторический пример. Казахи считают, что свою историю они ведут от Золотой Орды, 750-летие которой здесь отметили в прошлом году. Понятно, что в Казахстане об этом государстве говорят с пиететом. А для России Золотая Орда ассоциируется с монголо-татарским нашествием и 300-летним игом. Ну что же, каждый волен иметь свою точку зрения на исторические события. Важно только, чтобы их интерпретации отвечали объективной исторической правде, не запускались фальшивки и история не использовалась в деструктивных политических целях для того, чтобы сеять конфликты и раздор между народами. Это, кстати, относится и к таким чувствительным эпизодам нашего прошлого, как Туркестанское восстание 1916 года, голод 1920–1930-х годов и сталинские репрессии. Историю нужно оставить историкам.
 
Какие изменения ожидаются в Казахстане после январского кризиса?
 
– Этот кризис стал катализатором назревших общественно-политических и социально-экономических изменений в стране. Все властные полномочия главы государства теперь сосредоточены в руках президента Касым-Жомарта Токаева. В своих выступлениях он уже очертил контуры глубоких реформ и модернизации страны, строительства "нового Казахстана". Речь идет о том, что казахстанское общество должно стать более равноправным и справедливым, что будут искоренены "олигополия" и коррупция, эффективнее заработает экономика, будут перестроены и усилены силовые и правоохранительные структуры, государство станет человекоцентричным, будет внимательнее относиться к нуждам и чаяниям простых людей. Задачи, поставленные главой государства, впечатляют своими масштабами и заслуживают поддержки со стороны друзей Казахстана, в первую очередь России.
 
В ближайшее время состоится рабочий визит президента Токаева в Москву. В ходе его переговоров с президентом Владимиром Путиным будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с последовательным наращиванием союзнических отношений и интеграционных связей между нашими странами. Сейчас идет интенсивная подготовка визита, российские и казахстанские министерства, ведомства и другие структуры находятся в процессе согласования важных договоренностей, которые планируется закрепить на уровне глав наших государств.
 
Вы сказали, что российско-казахстанские союзнические отношения наполнены практическим содержанием и динамично развиваются. Не могли бы вы подробнее остановиться на этой теме?
 
– Российско-казахстанский союз в области безопасности особенно важен на фоне развития обстановки на западных рубежах России. Хочу обратить внимание, что нам нет необходимости ставить вопрос о гарантиях безопасности на юге и юго-востоке, там, где мы граничим с Казахстаном. 7,5 тыс. км нашей границы с этой страной не только полностью делимитированы, но и являются символом добрососедства и прозрачности. А территориальный вопрос отсутствует в повестке наших двусторонних отношений, его просто не существует.
 
Теперь, что касается практического наполнения наших союзнических отношений. Добросовестно придерживаясь своих обязательств в этой сфере, Казахстан не дал согласия на полеты американской и британской боевой авиации над своей территорией по афганскому маршруту, понимая, что появление в казахстанском небе военных самолетов этих государств с ударными вооружениями на борту стало бы угрозой для безопасности не только самого Казахстана, но и России. Ведь в люках этих самолетов могли находиться даже крылатые ракеты "воздух–земля".
 
Еще одна иллюстрация – в годы президентства Токаева в Казахстане перестали проводиться ежегодные миротворческие учения "Степной орел" с участием военных из США и других стран НАТО. Сейчас мы становимся свидетелями того, насколько далекую от миролюбия по отношению к России и, следовательно, ее союзникам линию проводят Вашингтон и Североатлантический альянс. Так что, насколько мне известно, "Степной орел" в Казахстане летать больше не будет. А мы совместно с казахстанскими друзьями будем укреплять и совершенствовать миротворческий потенциал ОДКБ, доказавший свою состоятельность не словом, а делом.
 
Не поддался Нур-Султан и на уговоры американцев разместить на казахстанской территории выводимую из Афганистана военную и разведывательную инфраструктуру ВС США, а также неких афганских "беженцев", которые сотрудничали с силами западной коалиции в ИРА.
 
Казахстан фактически полностью перешел на закупки вооружений и военной техники в Российской Федерации, понимая, что в случае совместных действий вооруженных сил наших стран как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ военным необходима полная совместимость оружия и боевой техники.
 
Думаю, что январские события в Алма-Ате и других городах Казахстана и помощь, которую российские вооруженные силы в составе КМС ОДКБ оказали Казахстану, наглядно подтвердили, что нашим вооруженным силам, правоохранительным органам и спецслужбам необходимо развивать еще более тесные сотрудничество и координацию.
 
Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику. Каково отношение к этому у российских дипломатов?
 
– В современном мире большинство вменяемых правительств, которые стараются создать максимально благоприятные внешние условия для внутреннего развития своих государств, проводят многовекторную внешнюю политику. Это обусловлено тем, что мир стал многополюсным. Недавно, выступая перед депутатами Государственной думы, министр иностранных дел России Сергей Лавров весьма четко артикулировал эту мысль применительно к России.
 
Но слово "многовекторность" далеко не в полной мере способно описать нюансировку взаимоотношений между государствами. Что касается Казахстана и России, то, как я уже говорил, мы – союзники и интеграционные партнеры. С некоторыми другими государствами у Казахстана отношения стратегического партнерства. Это, разумеется, совершенно иное, гораздо более скромное качество. С большинством стран мира Казахстан просто сотрудничает. На политическом треке, например в ООН, и в сфере торговли.
 
Союзнические отношения с Казахстаном наглядно проявляются в том, что мы плотно координируем позиции как в глобальных международных организациях, например в ООН, ОЗХО, ВТО и т.д., так и в многосторонних региональных структурах – Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), "каспийской пятерке" и т.д.
 
Наши позиции совпадают и по противодействию наиболее актуальным для Центральной Азии угрозам – возможной террористической агрессии и нарастающему наркотрафику с территории Афганистана.
 
В глобальной повестке дня у России с Казахстаном есть, пожалуй, лишь одна тема, по которой мы не звучим в унисон. Это ядерное разоружение. Но и здесь разногласия носят не принципиальный характер – как Россия, так и Казахстан выступают за построение безъядерного мира. Россия убеждена, что движение в этом направлении должно быть постепенным в контексте всеобщего и полного разоружения. Казахстан же хочет двигаться в ускоренном темпе, что, по нашему мнению, может негативно сказаться на стратегической стабильности и вместо блага привести к возникновению и усилению рисков военной конфронтации.
 
Добавлю, что движения вперед – ни медленного, ни ускоренного – на важнейшем с точки зрения глобальной безопасности разоруженческом направлении пока, к сожалению, не происходит, причем отнюдь не из-за наших с Казахстаном разночтений по данному вопросу. Вина за это лежит на коллективном Западе, особенно США, которые последовательно демонтируют международно-правовую архитектуру договоренностей в сфере ограничения вооружений.
 
А как обстоят дела на экономическом треке?
 
– Казахстан, по данным за 2020 год, находился на 68-м месте по ВВП в мире. Поставлена задача к 2050 году войти в число 30 экономически наиболее развитых стран. Что же касается постсоветского пространства, то после России Казахстан занимает лидирующую позицию по объему экономики, причем по итогам прошлого года на фоне оживления деловой активности после ковидного шока она вышла на траекторию роста. В 2020 году ВВП увеличился на 4%, а объем внешнеторгового оборота – на 15%, достигнув 100 млрд долл. Россия – главный торговый партнер Казахстана. А Казахстан по товарообороту с Россией вплотную следует за Белоруссией, занимая по этому показателю второе место среди стран СНГ. Статистики еще скажут свое последнее слово, но, по предварительным данным, в прошлом году российско-казахстанский товарооборот приблизился к рекордной отметке 24 млрд долл.
 
Накопленные инвестиции российских компаний в казахстанскую экономику превысили 43 млрд долл. (неофициальная статистика, учитывающая офшорные операции отечественных банков и компаний). Только за прошлый год российские экономоператоры заключили целый ряд прорывных хозяйственных соглашений, в том числе об освоении ПАО "Лукойл" месторождений на шельфе казахстанской части Каспийского моря "Женис", "Аль-Фараби", "Каламкас-море" и "Хазар" (общая стоимость работ оценивается в 20 млрд долл.) и о строительстве ПАО "Татнефть" заводов по изготовлению шин, бутадиеновых каучуков и дорожного битума. Кроме того, принято решение организовать совместный выпуск легкого многоцелевого самолета "Байкал". Состоялось открытие в Алма-Ате уникального Центра ядерной медицины при содействии российской ГК "МедИнвестГрупп". В Казахстане налажены сборочные производства российских вертолетов, грузовых и легковых автомобилей, а также сельскохозяйственной техники. Совместными усилиями развиваются урановая и горнодобывающая отрасли, производство удобрений и возобновляемая энергетика. На казахстанском финансовом рынке работают Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и др.
 
Отдельного внимания заслуживают запущенные переговоры об участии Группы "Сбер" в цифровой трансформации госорганов Казахстана. А госкорпорация "Росатом" готова стать подрядчиком строительства АЭС в Казахстане, о необходимости которой уже не раз заявлял президент Токаев.
 
Казахстанские деловые круги также демонстрируют желание вкладываться в российскую экономику. Прежде всего речь идет о разработке KAZ Minerals Баимского месторождения на Чукотке, которое, по имеющимся оценкам, потребует инвестиций в 8 млрд долл.
 
Таким образом, экономическая ценность России и Казахстана друг для друга в качестве интеграционных партнеров несомненна. Причем объективные данные показывают, что сближение и взаимопроникновение хозяйственных систем наших стран как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС носит взаимовыгодный характер и происходит широким фронтом ускоренными темпами.
 
Что вы можете сказать о гуманитарно-политическом измерении наших отношений, в том числе о росте казахского национализма, о "казахизации", о положении русского языка и переходе казахского языка на латиницу?
 
– Приходится признать, что перечисленные вами вопросы гораздо чаще фигурируют в заголовках новостей, чем то, о чем я рассказал в предыдущей части интервью. По-моему, это искажает подлинную картину российско-казахстанских отношений.
 
При этом хочу отметить, что рост национализма в казахстанском обществе действительно имеет место. В том числе его экстремистские проявления, например, в виде языковых патрулей. Но этот пещерный национализм, как его охарактеризовал один из руководителей администрации президента Казахстана, не только не получает поддержки со стороны властей, но и преследуется по закону. Люди, которые исповедуют крайние националистические и русофобские взгляды, в руководстве казахстанского государства, которое сейчас формирует президент Токаев, не приживутся.
 
Несколько слов о "казахизации". Из Казахстана по государственной программе переселения только за прошлый год выехало в Российскую Федерацию более 25 тыс. человек. По этому показателю Казахстан лидирует на постсоветском пространстве. Главные мотивы отъезда – воссоединение семьи и лучшие социально-экономические условия жизни в России, а именно высокооплачиваемая работа, комфортная среда, более высокий уровень здравоохранения и социальной защиты, пенсий и пособий. Но от тех русских, которые "нашли себя" в Казахстане, мы не слышим жалоб о каких-то целенаправленных притеснениях и дискриминации. Русские и славяне представлены в руководстве всех структур государственной власти: в Сенате, Мажилисе, правительстве, других государственных органах управления, в областных администрациях. Наших соотечественников много среди лидеров общественного мнения, в средствах массовой информации.
 
Оговорюсь при этом, что бытовой национализм в Казахстане – к сожалению, явление довольно распространенное. Этой "болезнью" страдают и Казахстан, и Россия. Бороться с этим нам надо совместно, а не путем мегафонных обвинений в адрес друг друга, что лишь обостряет соответствующую проблему.
 
По-русски в Казахстане говорят все. Причем большинство без акцента и грамматических ошибок. Статус русского языка в качестве официального закреплен в казахстанской Конституции, и никто здесь не собирается в этом отношении что-то менять. Более того, владение русским языком рассматривается в Казахстане в качестве преимущества. Например, тем, кто им не владеет, весьма трудно устроиться на квалифицированную работу.
 
Уверен, что русский язык в Казахстане сохранит свои позиции и будет впредь востребован хотя бы потому, что казахстанская молодежь стремится поступить в российские вузы (сейчас у нас учится около 60 тыс. ребят из Казахстана). Они не смогли бы этого сделать без знания русского языка. А на подходе – открытие в республике филиалов российских высших учебных заведений (это прямое поручение президента Токаева), преподавание в которых тоже будет русскоязычным. Не знают русского языка главным образом так называемые кандасы – казахи, переселившиеся в Казахстан из других государств. Это явно осложняет им задачу ассимиляции в современном казахстанском обществе, что создает немалые проблемы для казахстанских властей.
 
Ну а что касается латинизации казахского языка, то, во-первых, это дело самих казахстанцев, а во-вторых, здесь хорошо понимают на всех уровнях власти, насколько это затратная, трудная и неоднозначная инициатива. А пока казахстанские ученые-лингвисты продолжают попытки решить весьма сложную задачу: как вместить фонетическое богатство казахского языка, для графического изображения которого требуются 42 буквы на основе кириллицы, в 26-знаковый латинский алфавит. 
 

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Путин дал эксклюзивное интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну

03.02.2022, 10:25 13321
Путин дал эксклюзивное интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну
Фото: kremlin.ru
В преддверии открытия церемонии зимних Олимпийских игр в Пекине президент РФ Владимир Путин дал эксклюзивное интервью в письменной форме гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну.
 
Уважаемый господин президент, я очень рад, что мне снова выпала возможность взять у Вас интервью. Во-первых, позвольте мне поприветствовать Ваш приезд на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин. В феврале 2014 года Председатель КНР Си Цзиньпин по Вашему приглашению принял участие в церемонии открытия 22-х Зимних Олимпийских игр в Сочи. Это был первый раз, когда китайский лидер присутствовал на крупных международных спортивных соревнованиях за рубежом. Тогда он сказал: "Если у соседей радостное событие, то, конечно же, нужно ехать туда, чтобы поздравить их с этим". Сегодня радостное событие у Китая – мы впервые проводим Зимнюю Олимпиаду, тем более во время празднования Праздника Весны (Новый год по китайскому лунному календарю). Подавая заявку на проведение Зимних Олимпийских игр, Китай озвучил план по вовлечению в зимние виды спорта 300 млн человек. И даже на моей малой родине – в провинции Чжэцзян на юге Китая – строят горнолыжные комплексы. Вы стали первым иностранным лидером, подтвердившим свой приезд на церемонию открытия. На ваш взгляд, какую особую роль играет спорт в соседских отношениях Китая и России, как наши страны могут укреплять сотрудничество в снежно-ледовой культуре, зимних видах спорта и связанной с ними индустрии? Каких результатов Вы ждете от российских спортсменов на Олимпиаде? Можете ли Вы предположить, сколько они завоюют золотых медалей?
 
- Мы давно знакомы с Председателем Си Цзиньпином и как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем,тесно и часто общаемся. Поэтому сразу же откликнулся на его приглашение посетить Китай с визитом, разделить с китайскими друзьями радость проведения главного спортивного праздника планеты в этом году – Зимних Олимпийских игр. Характерно, что эта первая в истории зимняя Олимпиада на китайской земле пройдет в разгар празднования китайского Нового года, в Пекине – в городе, впервые в истории получившем право принять как летние, так и зимние Олимпийские игры.
 
Знаю, что организаторы хорошо подготовились к Играм. Осуществили масштабные вложения в спортивную и транспортную инфраструктуру, построили современные спортивные комплексы. Создали условия для безопасного пребывания зарубежных спортсменов, тренеров, журналистов.
 
Уверен, столь качественная подготовка к олимпийским стартам поможет олимпийцам проявить свой спортивный характер и в честной бескомпромиссной борьбе продемонстрировать свое мастерство и умение добиваться поставленных целей. Конечно, мы будем болеть за наших спортсменов, радоваться каждой их победе, каждому достижению. Но сколько их будет и какого достоинства будут награды, покажут только соревнования. Да и эпидемическая ситуация может повлиять на участие спортсменов, а значит и на итоговые результаты.
 
Спорт – уникальное явление человеческой цивилизации. И большие спортивные праздники призваны способствовать сближению народов, углублению взаимопонимания, продвижению общепризнанного принципа "честной игры". Яркое тому подтверждение – успешное проведение в нашей стране таких масштабных спортивных мероприятий, как Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 года.
 
Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Считаем недопустимой практику "коллективного наказания" за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением. И конечно, мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещенных препаратов, выступаем за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте.
 
Наличие в нашей стране развитой инфраструктуры, известных своими чемпионами и традициями спортивных школ, богатая история спортивных рекордов, организация в стране крупных международных соревнований способствуют вовлечению наших граждан, и особенно молодежи, в занятия физкультурой и спортом, помогают сохранить здоровье людей и нации в целом, формируют прочный фундамент будущих спортивных достижений. Планируем, что к 2024 году доля людей, регулярно занимающихся спортом, составит 55 процентов, а к 2030 году достигнет 70 процентов.
 
Что касается связей в области физкультуры и спорта между Россией и Китаем, они занимают важное место в двустороннем гуманитарном сотрудничестве, носят широкий и комплексный характер. Ряд мероприятий, в том числе в зимних видах спорта, стали по-настоящему знаковыми. В их числе Российско-Китайские зимние молодежные игры, ежегодные матчи по хоккею на льду на реке Амур между командами приграничных регионов двух стран. Активно развивается обмен между спортивными федерациями России и Китая, профессиональными клубами. Так, уже несколько лет китайский хоккейный клуб "Куньлунь рэд стар" выступает в российской Континентальной хоккейной лиге – договоренность об этом была достигнута в рамках моего визита в Китай в 2016 году. Налажено взаимодействие по линии юниорского хоккея. Один из матчей между командами ребят из России и Китая мы с Председателем Си посетили в июне 2018 года.
 
Значимым, ярким явлением в жизни наших двух стран, безусловно, станет проведение в 2022-2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта, о чем мы с Председателем Си Цзиньпином объявили в декабре 2021 года. В программе порядка 500 различных мероприятий в сфере массового и молодежного спорта, образования, спортивной науки и подготовки кадров. Наиболее успешные из них будут переведены на регулярную основу.
 
Убежден, что Олимпийские зимние игры в Пекине пройдут на самом высоком уровне. Желаю всем спортсменам, участникам Олимпиады успешных выступлений и удачи, а гостям – ярких незабываемых впечатлений и хорошего настроения.
 
Вначале Китай и Россия рассматривали друг друга как дружественные государства, потом установили отношения конструктивного всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В июне 2019 года мы вывели их на еще более высокий уровень, уровень новой эпохи. 28 июня 2021 года в ходе видеоконференции Вы с Председателем КНР Си Цзиньпином объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Насколько важное значение, на Ваш взгляд, это имеет для двусторонних отношений?
 
- Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный более 20 лет назад – базовый программный документ, заложивший правовую основу для долгосрочного и стабильного развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Поэтому 28 июня прошлого года мы с Председателем КНР Си Цзиньпином совместно решили продлить его действие на очередной пятилетний период.
 
Это очень глубокий по заложенным в нем идеям документ, многие положения которого продолжают раскрываться в условиях нынешней стремительно меняющейся международной обстановки.
 
Отношения России и Китая развиваются на равноправной деидеологизированной основе. Наше партнерство устойчиво, самоценно, свободно от политической конъюнктуры и не направлено против кого-либо. В его основе уважение и учет коренных интересов друг друга, приверженность международному праву и Уставу ООН.
 
Атмосфера политического доверия, сформировавшаяся в том числе благодаря данному договору, позволила нашим странам выстроить эффективную многоуровневую структуру межгосударственного сотрудничества, ключевую роль в которой играют встречи лидеров двух стран.
 
Китай уверенно занимает первое место среди торговых партнеров России. В прошедшем году, даже несмотря на связанные с пандемией ограничения, двусторонний товарооборот, по предварительным данным, достиг исторического максимума – 140 миллиардов долларов.
 
КНР – наш стратегический партнер на международной арене. По большинству вопросов глобальной повестки наши подходы совпадают или весьма близки. Мы поддерживаем тесную координацию в ведущих многосторонних организациях и форматах, таких как ООН, БРИКС, ШОС, "Группа двадцати", АТЭС, ВАС, что оказывает стабилизирующее воздействие на непростую текущую ситуацию в мире.
 
Подытоживая, хочу еще раз повторить: заложенные нами в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве идеи позволили нашим странам выйти на беспрецедентно высокий уровень партнерства, качественно изменили его характер и масштаб, создали условия для дальнейшего совместного движения вперед.
 
Если позволите, хотел бы задать Вам последний вопрос от имени всех интернет-пользователей и любителей зимних видов спорта в Китае. Во время интервью, которое я брал у Вас три года назад, Вы сказали, что "пытаетесь" играть в хоккей. На самом деле это Ваше высказывание было слишком скромным. В мае прошлого года в матче Ночной хоккейной лиги вы забили шайбу всего через 30 секунд после начала матча, а в итоге забили восемь шайб – это уровень, не уступающий профессиональному хоккеисту. Вы можете поделиться секретами своего мастерства с китайскими любителями хоккея? А можете ли Вы предположить, кто первым из российских хоккеистов забьет шайбу на Олимпиаде? Какие еще виды зимнего спорта Вы бы хотели освоить кроме хоккея?
 
- Считаю себя не вправе давать какие-либо советы людям, увлеченным хоккеем - пусть это делают профессиональные хоккеисты и тренеры. На мой взгляд, главное, чтобы человек занимался любимым видом спорта, неважно каким, регулярно. Упорно и целеустремленно шел к поставленной цели. Тогда и мастерство постепенно придет.
 
Хоккей в России имеет давние традиции и очень популярен. Особое место здесь принадлежит Ночной хоккейной лиге, созданной в 2011 году. Сегодня это почти 1100 команд, объединяющих более 20 тысяч хоккеистов из большинства регионов нашей страны. Многие наши знаменитые олимпийские чемпионы, чемпионы мира активно участвуют в развитии этого проекта, за что им большое спасибо.
 
Достигнутые успехи очевидны. В прошлом году в нашей стране в качестве любителей в хоккей играли более 620 тысяч человек. И это число постоянно растет.
 
С удовольствием принимаю участие в мероприятиях Лиги, когда позволяет график. При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору.
 
Конечно, мы очень рассчитываем, что наши хоккеисты достойно выступят на предстоящих Играх. У России хорошо подготовленная, сплоченная командным духом и волей к победе "ледовая дружина". И каждому ее звену по силам первым забить шайбу в ворота соперников.
 
Нет никаких сомнений, что соревнования по хоккею на Олимпиаде будут, как всегда, яркими и запоминающимися. Будем болеть за красивый хоккей, и конечно, верим в наших ребят и желаем им успехов.
 

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ об онлайн-саммите глав государств Китая и государств Центральной Азии

30.01.2022, 13:34 19611
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ об онлайн-саммите глав государств Китая и государств Центральной Азии
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
Уважаемый Господин Посол, прежде всего, поздравляю вас с Китайским Новым годом! Недавно Председатель КНР Си Цзиньпин и главы пяти государств Центральной Азии совместно приняли участие в онлайн-саммите, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между странами. Саммит привлек большое внимание международного сообщества. Расскажите, пожалуйста, о саммите. 
 
- Спасибо, и поздравляю Вас с Праздником Весны. 
 
25 января Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Казахстан К.К. Токаев, Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров, Президент Таджикистана Э. Рахмон, Президент Туркменистана Г.М. Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистана Ш.М. Мирзиеев провели онлайн-саммит "Государства Центральной Азии - Китай" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Успешное проведение этого саммита можно охарактеризовать как значимое, плодотворное и далеко идущее. Лично я думаю, что 1, 2, 4, 5 пункты можно использовать для описания этого беспрецедентного саммита.
 
Пункт "1" означает, что этот саммит является первым крупным многосторонним дипломатическим мероприятием, организованным Китаем в этом году, а также первой за 30 лет коллективной встречей глав пяти государств Центральной Азии с лидером Китая, что имеет важное значение.
 
Пункт "2" - это два наиболее важных итога саммита: во-первых, шесть сторон заявляют о наступлении новой эпохи отношений между Китаем и государствами Центральной Азии; во-вторых, шесть стран полны решимости содействовать строительству сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии.
 
Пункт "4" - это "секрет успеха" 30-летнего сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии, который был назван на саммите, а именно четыре важного принципа - взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды.
 
Пункт "5" - это пять предложений, выдвинутых Председателем Си Цзиньпином по следующему шагу в развитии отношений между Китаем и ЦА на этом саммите: во-первых, укреплять узы добрососедства и дружбы; во-вторых, создать пояс высококачественного сотрудничества; в-третьих, создать надежный "щит" для укрепления мира, в-четвертых, создать в регионе "большую семью" с полным учетом культурного разнообразия и тесного взаимодействия; в-пятых, обеспечить мир и развитие на планете. Эти пять предложений основаны на реальности и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Они излагают идеи и меры Китая по совместному созданию сообщества единой судьбы с пятью центральноазиатскими странами на политическом, экономическом, культурном, безопасном и международном уровнях во имя будущего.
 
Кроме того, на саммите было принято совместное заявление глав государств Центральной Азии и Китая по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, которое определило общее направление развития отношений, придало новый импульс и открыло новую главу в истории китайско-центральноазиатских отношений.
 
Каковы основные достижения Китая и государств Центральной Азии, особенно Казахстана, с момента установления дипотношений 30 лет назад?
 
- Председатель Си Цзиньпин на саммите отметил: "Не зря говорят у нас в народе: "Человек достигает зрелости в тридцать лет." Зрелость 30-летних отношений и сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии проявляется в глубоком взаимодоверии, равноправии и взаимной выгоде". За последние 30 лет Китай и государства ЦА, включая Казахстан, в соответствии с "Четырьмя принципами", а именно - взаимоуважение, добрососедство, взаимопомощь и взаимная выгода, способствовали углублению сотрудничества в различных областях. Укрепляется многовековая дружба и гармоничное сосуществование культур, заложили пример межгосударственных отношений нового типа и внесли важный вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества.
 
В духе взаимопонимания и взаимоуступчивости окончательно урегулированы оставшиеся от истории пограничные вопросы, общая граница протяженностью более чем 3300 километров превратилась в узы дружбы, доверия и сотрудничества. Со всеми государствами ЦА у Китая установились отношения стратегического партнерства, а в 2019 году установилось вечное всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Казахстаном. За эти годы почти в сто раз вырос товарооборот и объем взаимных инвестиций, успешно реализован целый ряд значимых проектов сотрудничества, такие как нефтепровод Китай-Казахстан, газопровод Китай-ЦА и автомагистраль Западный Китай - Западная Европа. Грузовые поезда Китай - Европа через ЦА набрали более 25 тысяч поездов, База китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане открыла двери странам ЦА в Тихий океан.
 
Что более ценно, так это то, что за последние 30 лет Китай и пять государств ЦА унаследовали и пронесли на протяжении тысячелетий чувство Шелкового пути, плотно общаются и сближаются друг с другом. Например, молодой парень из Казахстана Исмаил Дауров, сражавшийся рядом с жителями провинции Шэньси в антиковидной борьбе, назвал себя "пришельцем, но не чужим". Его слова затронули сердца миллионов китайцев. Подобные эпизоды, а их достаточно много, греют душу и составляют чудесную поэму о тысячелетней дружбе между народами Китая и ЦА, которые всегда делят друг с другом и радость, и невзгоды.
 
В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, все стороны совместно заявили о наступлении новой эпохи отношений между государствами Центральной Азии и Китаем. Что означает "новая эпоха"?
 
- Ваш вопрос очень хороший. Новая эпоха - это эпоха, когда Китай и государства Центральной Азии, продолжая свое дружеское сотрудничество на протяжении 30 лет, преисполнены решимости на основе учета интересов друг друга совместными усилиями и дальше содействовать развитию стратегического партнерства, отличающегося насыщенным практическим содержанием, значимыми результатами и прочной дружбой, строительству сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии. Вне зависимости от переменчивой международной обстановки Китай был и остается добрым соседом, надежным партнером, близким другом и родным братом государств ЦА, которому всегда можно доверять и на которого всегда можно полагаться.
 
В новую эпоху мы будем поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, решительно поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих жизненно важные интересы, укреплять диалог и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата "Центральная Азия - Китай" и других многосторонних механизмов. В новую эпоху мы будем всемерно расширять практическое сотрудничество, продолжать гармонизацию и сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" и национальных стратегий развития государств Центральной Азии и стремиться к доведению товарооборота между Китаем и ЦА до 70 млрд долларов США к 2030 году. В новую эпоху мы будем добросовестно претворять в жизнь новую концепцию неделимой, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, совместными усилиями бореться с "тремя силами зла", категорически не допускаем попыток вмешательства извне во внутренние дела, принимать совместные усилия по поддержанию безопасности политической системы и власти, а также мира и стабильности в регионе. В новую эпоху мы должны приминать больше усилий в совместную борьбу с коронавирусом, поддерживать инициативу Республики Казахстан по созданию под эгидой ООН Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также учреждению специального многостороннего органа под эгидой ООН - Международного агентства по биологической безопасности. В новую эпоху мы будем твердо отстаивать многосторонний подход, общепризнанные принципы и нормы международного права, продвигать мироустройство и систему глобального управления в русле справедливого и рационального развития, вместе работать над построением сообщества единой судьбы человечества.
 
Я хочу подчеркнуть, что Китай предпримет конкретные действия, чтобы внести должный вклад в новую эпоху отношений Китая с ЦА. На саммите Председатель Си Цзиньпин объявил, что в 2022 году Китай будет предоставлять дополнительно 50 миллионов доз вакцины странам ЦА; постепенно восстанавливать пассажирские рейсы и совершенствовать грузопоток; в ближайшие три года предоставлять центральноазиатским государствам безвозмездную помощь в размере 500 млн долларов США для осуществления социально значимых проектов и пять тысяч квот на повышение квалификации специалистов в таких сферах, как здравоохранение, сокращение бедности и улучшение благосостояния жителей сельских районов, взаимосвязанность и информационные технологии; в последующее пять лет Китай выделит студентам из государств ЦА 1200 квот на правительственную стипендию, а также будет развивать туристическое сотрудничество с ЦА, активизировать работу по открытию центров культуры, открывать в нуждающихся странах центры традиционной китайской медицины. В заключение могу заметить, что мы полны уверенностью в светлом будущем китайско-центральноазиатских отношений!
 
Скоро начнутся зимние Олимпийские игры в Пекине. На саммите главы государств Центральной Азии выразили желание посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Китае на следующей неделе. Можете ли вы рассказать нам о ситуации? Будет ли президент К-Ж.Токаев присутствовать на церемонии открытия?
 
- Главы центральноазиатских стран, в том числе президент К.К. Токаев, неоднократно выражали свою поддержку проведению Китаем зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и недопустимости политизации спорта. Китай высоко ценит это. Китайская сторона тепло приветствует приезд Токаева в Китай для участия в церемонии открытия Олимпиады и совместного участия в грандиозном мероприятии. Соответствующие ведомства Китая и Казахстана тесно сотрудничают и активизируют подготовку для обеспечения полного успеха визита президента.
 
Казахстанская зимняя олимпийская делегация недавно отправилась в Пекин. Думаю, они будут соревноваться в своем стиле и превзойдут сами себя на этом грандиозном мероприятии. В то же время мы также ожидаем, что спортсмены из стран Центральной Азии проявят себя на Олимпийских играх и будут стремиться к высоким результатам. Кроме того, мы готовы провести онлайн Фестиваль искусств "Блеск ЦА" в рамках Олимпийского фестиваля культуры "Встреча в Пекине", чтобы продемонстрировать миру долгую и богатую историю и культуру Центральной Азии. Я убежден, что и зрителей, и спортсменов ждет прекрасный и незабываемый спортивный праздник, будь он онлайн или офлайн. Зимние Олимпийские игры - 2022 в Пекине, безусловно, будут иметь полный успех и сиять на весь мир!
 

Блэкаут в Центральной Азии: эксперт назвал причины

27.01.2022, 15:29 23201
Блэкаут в Центральной Азии: эксперт назвал причины
Массовые отключения электричества в трех странах Центральной Азии привели к сбоям в инфраструктуре и коснулись десятков тысяч людей. Что стало причиной блэкаута и как избежать этого в будущем, телеканалу "МИР 24" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

 
По некоторым версиям, массовое отключение в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане произошло из-за перегрузки транзитной линии на территории Казахстана. Пока непонятно, кто виноват. С одной стороны, Казахстан обвиняет во всем энергетиков Узбекистана, в Минэнерго Узбекистана говорят, что это Казахстан виноват, поскольку авария произошла на их территории. В энергокольцо Центральной Азии входит Таджикистан. А его обрушение не затронуло.
 
- Смысл в том, что Таджикистан изначально входил в это кольцо, но в 2009 году они из него вышли. Планы обратно вернуться в эту систему были, но они это сделать не успели. В момент, когда произошла авария, Таджикистан не был подключен к энергокольцу, иначе он тоже пострадал бы. Ни Туркменистан, ни Таджикистан не были подсоединены, работали автономно, поэтому их это не коснулось. Ни от них перетока не было, ни к ним перетока не было. Они остались автономными.
 
Сейчас в рамках восстановления всей системы каждый пытается автономно заработать, чтобы у себя электроэнергия была, а потом уже, возможно, все вернутся к кольцу и перетокам. Сейчас восстановительные работы идут по той же системе, как Таджикистан отключился. Все отключаются от кольца и внутри восстанавливают энергосистему.
 
Сколько может понадобиться времени, чтобы вернуть все?
 
- Несколько дней может уйти. Основные энергопотребители, столицы будут восстановлены в первую очередь, но полностью вся система на национальном уровне заработает только через несколько дней.
 
У некоторых есть дефицит, например, у Кыргызстана, потому что гидростанции не могут выработать достаточное количество энергии, поэтому им сейчас придется еще и выбирать, кому восстанавливать энергоснабжение, а кому нет. Населению восстановят полностью, а какие-то промышленные объекты, может быть, отключат или введут специальный график подачи электроэнергии, потому что импорта нет, вам придется ограничивать кого-то из своих потребителей. Это может занять неделю или более.
 
Энергокольцо Центральной Азии как управляется?
 
- Есть система управления, изначально она была в Ташкенте. Там профессиональные энергетики просто регулируют, куда какая подача идет, какая система взаимных перетоков, потому что вся система электроэнергетики должна работать в онлайн-режиме: сколько выработано в данный момент, столько и потребляется. Никакой системы хранения не предусмотрено, поэтому должен быть системный оператор, который следит, какие станции в данный момент включены в энергобаланс, какие вырабатывают электроэнергию и сдают ее в сеть. Если потребление снижается, например, ночью, то системный оператор говорит, кому нужно отключаться или снижать выработку, а кому работать.
 
Управление должно быть, оно происходит. На межгосударственном уровне в этом кольце идет учет, сколько в данный момент нужно соседней стране, сколько не хватает энергии, кто конкретно поставит ее. В данном случае Кыргызстан импортировал, поставщиками были Казахстан и Узбекистан. Сколько в данный момент, ежесуточно поставляет Узбекистан, сколько Казахстан, чтобы все было синхронизировано.
 
Единая система управления - это центр, который позволяет синхронизировать энергоперетоки.
 
Энергокольцо создавалось для энергобезопасности сразу в нескольких странах, и сейчас после масштабного отключения наверняка прозвучат мнения, что система не оправдала себя.
 
- Такие голоса будут слышны, но плюсов от существования и функционирования подобной системы значительно больше, чем минусов. Потому что такие аварии случаются редко, нужно просто создать дополнительную систему резервов, построить новые электростанции, чтобы были резервные мощности, а не работа постоянно на пределе, как было. Все это выгодно и поставщикам, потому что они поставляют электроэнергию не бесплатно, они ее экспортируют, продают. Разные системы энергоснабжения: у кого-то тепловые электростанции, которыми легче управлять, у кого-то ГЭС зимой вырабатывают меньше электроэнергии, потому что воды меньше, а летом больше, поэтому страны, которые ориентированы на гидростанции, зимой, как правило, являются импортерами, а летом - экспортерами, причем летом экспортная энергия к соседям и обратно - это дешевая энергия, поэтому всем это выгодно. Сначала ты зарабатываешь, потом, если у тебя не хватает электроэнергии, ты покупаешь ее, причем дешевую.
 
Главный смысл энергокольца - это надежность энергоснабжения. Сейчас это уникальный случай - такое ЧП, но в целом энергокольцо всегда позволяло таких блэкаутов избегать, то есть переток от соседа был всегда плечом, которое помогало проходить аварии.
 
С точки зрения безопасности - чем больше стран участвуют в энергокольце, чем больше вариантов, вырабатывающих, генерирующих станций, тем безопаснее система по себе?
 
- Чем больше мощностей по выработке электроэнергии, тем она безопаснее, потому что это не единственное кольцо. Есть пример БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва), и она позволяет России и Беларуси поддерживать энергосистему Прибалтики. Она нормально работает и покрывает дефицит у прибалтов. В БРЭЛЛ такие ситуации не возникают, потому что у России и у Беларуси большой профицит электроэнергии. И мы всегда можем свои резервы предоставить.
 
В Центральной Азии произошла такая авария во многом потому, что некий профицит, третьи резервы уже проедались возрастающим спросом. Надо просто нормальное функционирование энергосистемы восстановить, нарастить резервы, чтобы в запасе были электростанции, их мощности, и тогда энергокольцо будет выполнять свою основную задачу, будет позволять сохранять надежность энергоснабжения всех участников энергокольца.
 

 

Героические поступки алматинцев

13.01.2022, 17:16 34051
Героические поступки алматинцев
200 террористов вошли в музей, обсуждая, не убить ли всех сотрудников. А те проявили невероятное мужество: укрыли в бункере 15 раненых силовиков и остались на своих рабочих местах, сообщает Sputnik.

В Центральном государственном музее Алматы рассказали подробности нападения, когда добычей мародеров едва не стали ценные исторические экспонаты.
 
По словам заместителя директора Бибигуль Дандыгараевой, когда 5 января в городе началась стрельба, в музее остались лишь семеро сотрудников, остальных отправили по домам.
 
Около четырех часов дня участники беспорядков добрались и до этого здания, сюда вошли около 200 молодых людей.
 

Я вышла к ним и попросила ничего не трогать. Рассказала, что здесь хранится бесценное наследие наших предков. Что если произойдет пожар, от нашей истории ничего не останется. Однако они начали ломать электронику", - поделилась подробностями страшного дня Бибигуль Дандыгараева.

 
Нападавших интересовало, где хранится оригинал "Золотого человека", где найти золотые экспонаты и есть ли в музее мечи и копья.
 

Я сказала, что подлинника "Золотого человека" у нас нет. Нас спасло то, что в музее было дежурное освещение, поэтому некоторых вещей в темноте было не разглядеть. Я без остановки рассказывала нападавшим о нашем музее, о его значении", - продолжила замдиректора.

 
Коллеги Дандыгараевой слышали, как нападавшие предложили всех поубивать.
 
Часть из них совершила в музее намаз. Спустя пять часов, около девяти вечера, в музей пришли два парня в черных пальто.
 

Хорошо одетые, выглядели как порядочные люди. Они сказали собравшимся, что сейчас все они пойдут на аэропорт Алматы, а затем вернутся и сделают из музея штаб. Затем все они ушли из музея", - отмечает Дандыгараева.

 
Ситуация осложнялась тем, что в подземном бункере музея сидели, затаившись, 15 раненых силовиков. Музейные сотрудники спрятали их, а также оказали им первую медицинскую помощь.
 

Было их жалко, совсем молодые парни. Кто-то был ранен в руки, кто-то - в ноги, кто-то - в спину. Мы плакали, глядя на них", - рассказала замдиректора.

 
В ближайшие дни станет точно ясно, какой материальный ущерб был нанесен музею. Однако главное – бесстрашным сотрудникам удалось сохранить национальное наследие Казахстана в целости и сохранности. Ради этого работникам пришлось двое суток подряд ночевать в музее.
 

Сейчас я дома. Не помню, чтобы я когда-либо в жизни так боялась. Когда столкнулась с нападавшими лицом к лицу, не боялась. Сейчас кажется, что это был кошмарный сон", - заключила Бибигуль Дандыгараева.


 

Сергей Нетёсов о covid-19, дельте, омикроне и сроках пандемии

12.12.2021, 10:30 83649
Сергей Нетёсов о covid-19, дельте, омикроне и сроках пандемии
Фото: Телеканал РБК
Эксклюзивное интервью телеканала РБК с вирусологом, профессором НГУ Сергеем Нетёсовым.

Новый штамм коронавируса "омикрон" вполне может вытеснить господствующий в настоящее время в мире штамм "дельта" или активно к нему присоединиться, считает вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.

 

Омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию

09.12.2021, 09:28 115320
Омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию
Фото: iz.ru
Штамм коронавируса Омикрон может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом в интервью "Известиям" заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. Также он сообщил о других особенностях нового варианта возбудителя COVID-19, поделился прогнозами развития пандемии и рассказал, какие еще сюрпризы может преподнести человечеству семейство коронавирусов.
 
Вирус-сюрприз
 
Александр Владимирович, мы знаем, что вы с коллегами разрабатываете свою математическую модель развития пандемии в России. Каков ваш прогноз? Сколько еще нам ждать окончания пандемии?
 
- Сценарий развития пандемии сейчас зависит исключительно от одного фактора — от скорости иммунизации населения. Если темпы вакцинации будут наращиваться с той скоростью, с которой возрастают сейчас, мы можем ожидать еще один небольшой подъем, затем заболеваемость пойдет на спад, станет вспышечной. Если темпы не будут нарастать, можно ожидать и еще одного подъема заболеваемости ближе к весне.
 
Специалисты института занимаются какими-либо антиковидными разработками?
 
- Да. Работаем с инженерами из местного технопарка, с сотрудниками Пермского университета и одной из московских IT-компаний. Коллеги помогают нам проектировать мобильную станцию для отбора проб воздуха в публичных помещениях и анализа его на наличие SARS-CoV-2, вируса гриппа и других. Принцип работы прибора прост: c помощью особой системы всасываем в прибор большие объемы воздуха и пропускаем через специальное устройство, которое и является ноу-хау. Дальше получившийся осадок тестируем методом ПЦР. Все это делается автономно в маленьком объеме в специальном транспортабельном переносимом корпусе. Сделали испытательный стенд, проверяем, насколько прибор чувствителен. Получили первые результаты, они очень обнадеживающие.
 
Когда прибор будет готов к промышленному тиражированию?
 
- Думаю, через полтора-два года. Надо понимать: коронавирусная пандемия закончится, но сами вирусы никуда не исчезнут. Более того, мы должны готовиться к тому, что и сами коронавирусы нас еще удивят, это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров.
 
Недавно экспедиция парижского института Пастера и лаосской академии наук работала в труднодоступном безлюдном районе между Вьетнамом, Лаосом и Китаем. Это покрытые джунглями горы, пещеры, лес, болота, водопады - непроходимые места. Ученые взяли там пробы у диких летучих мышей и выделили коронавирусы, удивительно похожие на SARS-CoV-2. И эти новые вирусы также могут эффективно заражать человеческие клетки, что было проверено в лабораторных условиях. Они ждут своего часа.
 
Есть еще несколько групп вирусов, которые также стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать, прийти к людям. Мы должны понимать, что такое может произойти в обозримом будущем, и быть к этому готовы.
 
То есть нас ждут новые коронавирусные эпидемии?
 
- Возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 - это третий за последние 20 лет коронавирус, который успешно прорвался в человеческую популяцию. SARS-CoV-1, который вызывал атипичную пневмонию, ворвался, похулиганил и исчез. Уже 18 лет мы его не видим, следы его пропали.
 
Потом прорвался вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который в десятки раз более смертоносный, чем новый коронавирус - от него умирают около 35%, каждый третий заболевший. Он локализован в узком регионе - на Ближнем Востоке, живет в диких верблюдах, заражаются в основном те, кто занимается скотоводством. Это профессиональная болезнь и очень опасная, даже при всех возможностях современной медицины в Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии.
 
Третьему коронавирусу - SARS-CoV-2 - удалось не просто ворваться в человеческую популяцию, но и широко распространиться. Значит, где-то может быть и четвертый, и пятый. Кандидатных вариантов, которые могут доставить нам сюрпризы, нашли уже много.
 
Страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты вируса
 
Что вы можете сказать о возникшем недавно Омикроне?
 
- Первоначальный переполох и даже некая истерическая реакция на появление штамма Омикрон связаны с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека.
 
Проникновение облегчается?
 
- Оно меняется и становится более эффективным, но мы пока всего не знаем. Тесты на нейтрализацию вируса занимают достаточно много времени, но биоинформатические исследования уже проведены во многих странах, в том числе в России. И ученые не нашли ничего такого, что бы ставило свойства вируса с ног на голову. Что плохо в штамме Омикрон, он точно так же, как и Дельта, более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких - нижних дыхательных путей. Поэтому Омикрон быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно. При заражении "стареньким" коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь. Сейчас это три - пять дней.
 
Почему Омикрон возник именно в Африке?
 
- Штамм Омикрон появился в ЮАР и Ботсване, где высокая плотность населения. Здесь на не очень большой территории проживают десятки миллионов людей, здесь также один из самых низких уровней вакцинации в мире - всего 25%. Если посмотреть на карту вакцинного охвата, увидим низкий уровень, например, в Афганистане и Болгарии, где уровень вакцинации близок к юаровскому. Эти темные пятна на карте мирового вакцинного охвата - "кормовая площадка" для вируса. Пока вирусу есть где кормиться и размножаться, он будет мутировать. И страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты.
 
Как распространение Омикрона может повлиять на эффективность вакцин?
 
- Возможно, она будет несколько ниже, но не критично. Точных данных пока нет, есть предварительные. По одним, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим, снижается еще меньше. Что такое снижение эффективности даже на 40%? Это значит, против штамма Омикрон будут защищены люди с титром антител не 500 BAU, а 700 BAU. Но после вакцинации это может быть и 1,5 тыс. BAU, и 2 тыс. BAU. То есть уровень защитных антител намного выше, чем нужно для эффективной нейтрализации нового штамма. С ним справятся не два антитела, а три: "прибегут" на помощь другие, у правильно ответившего на вакцинацию их запас.
 
Сейчас все больше сообщений о разработках лекарств против коронавирусной инфекции. Есть решения на основе полыни и черного перца, компания Pfizer ведет испытания препарата Paxlovid, российские ученые создали препарат МИР-19. Какие разработки наиболее перспективны?
 
- Противовирусные свойства перца и полыни известны, а фармацевтическая наука так построена, что многие решения находятся методом перебора. Paxlovid действительно испытывают сейчас на генетически разных популяциях. Определенная эффективность у препарата есть, но не 100-процентная.
 
Препарат МИР-19 разработан на основе новой технологии малых интерферирующих РНК. Эта технология основана на очень глубоком понимании механизмов регуляции вирусного размножения в клетке. Она предполагает возможность манипулировать с технологической платформой и будет работать не только против коронавируса, но и против других РНК-содержащих вирусов, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции. Это выглядит очень многообещающе. Дождемся результатов клинических испытаний. Всегда с новыми препаратами вспоминаешь Льва Николаевича Толстого, его "Войну и мир": "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним идти".
 
Мы видим, что мировая фарминдустрия напряглась. Стартовало очень много разработок, в финал могут выйти несколько. Но более чем столетняя история медицины на миллиардах людей показала, что лучший препарат против вируса - профилактика. Лучше не заболеть, чем лечить.
 

Интервью с основателем компании GPS & Smart Construction Олжасом Сулейменовым

25.11.2021, 14:12 256719
Интервью с основателем компании GPS & Smart Construction Олжасом Сулейменовым
ОО "Дружба выпускников вузов КНР" продолжает рубрику интервью с выпускниками китайских вузов и сегодня в гостях предприниматель, общественный деятель и основатель компании GPS & Smart Construction Олжас Сулейменов.

 

Природа устроена очень умно, она передает генетический код через все живое

23.11.2021, 09:12 270676
Природа устроена очень умно, она передает генетический код через все живое
Фото: Известия
Сегодня во многом благодаря развитию генетических технологий появилась возможность создать сельскохозяйственную культуру по заказу потребителя, рассказал в интервью "Известиям" президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Переход на природоподобные технологии поможет не только сделать экономический рывок, но и решить проблему утилизации СО2, отметил он. Также Михаил Ковальчук рассказал о том, почему необходимы паспорта для продуктов и почему мы по-разному болеем COVID-19. Беседа состоялась после совещания, проведенного 17 ноября президентом Владимиром Путиным и посвященного вопросам развития в России генетических технологий. Головная организация, реализующая программу по генетике, - Курчатовский институт.
 
Сейчас бурно развиваются генетические технологии. В чем особенность нашего времени? Наметился какой-то перелом?
 
- Курчатовский институт по поручению президента последние годы разрабатывал стратегию развития природоподобных технологий. Мы два столетия создавали новую, удобную для нас техносферу, укрощали природу. В итоге к концу ХХ века вмешательство человека в окружающий мир стало критическим. Построенная нами техносфера оказалась враждебной, антагонистической биосфере Земли.
 
При этом мы пытались усовершенствовать способности человека в виде механических систем. Например, рука: бульдозер, экскаватор, грейдер копируют ее возможности, но в значительно более примитивном виде. Или, например, компьютер. Понятно, что прототипом был мозг человека. Но если мы посмотрим на компьютер сегодня, поймем, что задачи у них похожие, но решаются совершенно по-разному. Компьютер - цифровое устройство, а мозг - аналоговое. Отсюда его высокая эффективность, низкое энергопотребление, тогда как компьютер - это скорее нагревательный прибор, а не вычислительный. Он несопоставим по мощности с мозгом человека.
 
Однако время идет. Теперь мы детально разобрались в системах и процессах живой природы на всех уровнях — начиная от белковых молекул до мозга человека. Искусственная нейронная сеть, нейроморфная система - это уже реальные шаги.

 
На пути к природоподобию?
 
- Да. Переходим к укладу, интегрированному в живую природу, а не антагонистичному ей. Мы уже можем буквально воспроизводить системы и процессы живой природы - синтезировать клетки, искусственные ткани, материалы, органы. Не копируя природу в виде механических систем - куска кремния или железа, а воспроизводя ее механизмы, материалы.
 
Каким образом?
 
- Через объединение, конвергенцию наук и технологий, которые работают вместе на одну цель - НБИКС. Сейчас уже невозможно отделить нано- от био-, от информационных технологий и когнитивных технологий, социогуманитарных наук.
 
В современной генетике объединяется и нано-, и био-, и информационные технологии. Ведь природа устроена очень умно, все живое создается и функционирует в соответствии с определенным кодом. Этот код генетический. Раньше об этом только догадывались, а сегодня мы его расшифровываем, читаем. Мы видим и можем сравнить, извлечь и даже исправить то, что записано в скрижалях у каждого человека, растения, животного - у всего живого.
 
И можно даже определить заложенные в генетический код болезни?
 
- Да, по некоторым наследственным болезням мы уже можем понять, где они "записаны" в геноме. И более того, в скором времени сможем их корректировать. То же самое с растениями. Какое-то растение хорошо плодоносит, имеет высокую урожайность, но не растет в определенной зоне, например на севере. А с помощью генетических технологий мы можем сделать его морозоустойчивым или засухоустойчивым.
 
Но ведь раньше это тоже можно было делать с помощью классической селекции. Правда, на это уходили десятилетия.
 
- Да, раньше мы это делали при помощи селекции, а теперь работаем с геномом, в рамках разрешенного законодательством направления. Знание генома дает возможность на то, что раньше мы эмпирически делали - взглянуть научно, на другом уровне, программировать заранее нужные нам свойства. По этому принципу мы можем создать персонализированную медицину, персонализированное сельское хозяйство.
 
Что это такое?
 
- Вот я к вам прихожу и говорю: "Я хочу иметь высокоурожайную пшеницу, которая росла бы на конкретном месте, с определенными климатическими условиями и почвой". А вы, генетик, создаете "под меня" новое растение. Еще, допустим, сельхозпроизводитель заказывает, чтобы эта пшеница была техническим сырьем для биотехнологической промышленности или могла использоваться для изготовления пасты. Генетика теперь дает возможность это делать.
 
Эти сорта пшеницы так сильно отличаются?
 
- Если вы хотите пасту приготовить итальянскую, вам нужны твердые сорта пшеницы. Что это такое? Это богатое белками зерно пшеницы, а значит, надо, чтобы было много клейковины. Если вы эту пшеницу готовите как сырье для химической или биотехнологической промышленности, вам надо, чтобы там был крахмал - для перегонки его в глюкозу. И еще много всяких нюансов. Теперь появилась возможность создать пшеницу адресно для потребителя.
 
Сельское хозяйство через несколько лет будет персонализированным?
 
- Оно уже есть. Изменения происходят прямо сейчас.
 
И можно будет подстроить важные сельскохозяйственные культуры под климатические условия?
 
- Да. Сегодня у нас зерновые и плодово-овощные культуры растут при одном климате, завтра он может измениться. И сейчас мы уже можем готовить наши сорта к потеплению, к тому, что они будут выращиваться в иных условиях. Вторая важная вещь - возбудители болезней и насекомые-вредители. Изменение климата может привести к тому, что те возбудители болезней, которые раньше жили только в теплых краях, появятся и у нас. Значит, надо уже сейчас создавать сорта с устойчивостью к этим болезням.
 
А можно ли создать растения, которые помогут коренным образом изменить ситуацию с накоплением CO2?
 
- Поглощение углекислого газа осуществляется за счет механизма фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза в природе очень невысока - КПД всего, по-моему, несколько процентов. Но если создать сельскохозяйственные растения, которые будут больше поглощать углекислого газа и быстрее расти, значит, фотосинтез станет эффективнее. Это становится уже частью нового природоподобного уклада. И дальше это выросшее растение, органическую массу перерабатывают промышленные микроорганизмы. Получается спирт или глюкоза - уникальное сырье для промышленности. Вы можете из нее получить любые кислоты органические (янтарную, молочную), а из них биополимеры. Таким образом можно постепенно перевести химическую промышленность, которая сегодня базируется на переработке нефти и природного газа, на природоподобные, "зеленые" рельсы. Целенаправленно выращивая биомассу с повышенным поглощением углекислого газа, можно создать новую природоподобную химическую промышленность, которая не будет выделять СО2.
 
А что, например, делать с азотной промышленностью? Там ведь особенно грязные химические производства?
 
- Действительно, у нас есть крупные заводы, которые производят различные химические продукты высокого передела, создавая дополнительную прибавочную стоимость для нашей экономики. Но ту часть, которая производит азотные удобрения, выбрасывая углекислый газ, мы можем заменить, если научимся выращивать микроорганизмы, которые усваивают азот из воздуха, и превращать их в азотные биоудобрения - тоже природоподобные технологии. Этим в Курчатовском геномном центре тоже занимаются.
 
Если вернуться к генетическим технологиям, давно ли они развиваются в Курчатовском институте?
 
- Еще в 1950-е годы, когда генетика в нашей стране была фактически под запретом, в Курчатовском институте был собран весь "цвет генетики". В радиобиологическом отделе Игорь Курчатов, а потом его последователь и соратник Анатолий Александров, который был и президентом Академии наук СССР, и директором Курчатовского института, собрали лучших специалистов. В 1958 году наша генетическая лаборатория выделилась в ГосНИИ генетики, дав старт для развития самой мощной на тот момент в мире, в 1960-х годах, биотехнологической промышленности.
 
Что производили?
 
- Сырье для антибиотиков, все виды аминокислот, кормовые биодобавки для скота и так далее. В 1968 году из части нашего биологического отдела был образован Институт молекулярной генетики АН СССР.
 
Да, создатель "Спутника V" Александр Гинцбург недавно в интервью "Известиям" говорил о том, что в свое время работал в Курчатовском институте - сильнейшем институте мира.
 
- Курчатовский институт был тем местом, где в трудные годы была сохранена и развивалась на мировом уровне генетика. Сегодня мы имеем один из самых мощных в мире генетических потенциалов. Генетические технологии развиваются в рамках федеральной программы. На совещании по развитию генетических технологий 17 ноября президент сказал, что если Курчатовский институт за что-то берется, он делает это основательно и доводит всегда задачи, которые перед ним ставит государство, до логического завершения. Поэтому у нас будет что выпить и чем закусить. И эта шутка, как говорится, не в бровь, а в глаз.
 
Вы на этом же совещании у президента подняли вопрос о введении паспортов для продуктов. Для чего это нужно сделать?
 
- Для контроля генно-модифицированной продукции. Как вы знаете, в России запрещено ее производство. Но если вы привезли продукт из-за границы, неизвестно, есть ли в нем ГМО. Поэтому надо вводить контроль. Должен быть цифровой паспорт, сертификация. Например, разработали технологию по производству нового кисломолочного продукта, создали микроорганизм. Значит, вы должны расшифровать геном и депонировать этот геном в базе данных. Дальше Роспотребнадзор может прийти в любой момент, как он делает в выборочном порядке, взять эту продукцию, расшифровать геном и сравнить его с тем, который указан в паспорте. Этот вопрос поднимался на совещании, я думаю, что он сегодня правомерен.

 
Это ведь относится и к лекарствам. Там же тоже некоторые субстанции получают с помощью генно-модифицированных организмов?
 
- Да, создание многих лекарств на этом базируется. Мы должны понимать, что новые технологии несут в себе не только большие возможности, но и новые вызовы.
 
COVID-19 разные люди переносят по-разному. Это связано с генетикой?
 
- Конечно. И в рамках одной семьи ближайшие родственники болеют по-разному. Надо изучать генетическую специфичность. А для этого надо собирать статистику и проводить глубокие исследования.
 
Еще мало времени прошло, чтобы делать выводы?
 
- Какие-то выводы делаются, но все-таки нужна большая выборка. Ее пока недостаточно, с моей точки зрения, но мы на правильном пути. Это очевидно, поэтому мы первыми создали вакцину. Пандемия пройдет, и именно генетика поможет нам бороться и предотвращать новые болезни.
 

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