"Новая реальность": декан факультета психологии МГУ о проблемах детей и подростков в условиях пандемии

Дистанционное обучение несёт в себе не только риски, но и новые возможности. Такого мнения придерживается один из организаторов XV Всероссийского фестиваля Nauka 0+, президент Российской академии образования и декан факультета психологии МГУ профессор Юрий Зинченко. В интервью RT он рассказал о роли родителей, педагогов и гаджетов в формировании личности у детей и подростков, о способах избежать стресса во время пандемии коронавируса, а также о том, чему можно поучиться у поколения Z.

— На всероссийском фестивале Nauka 0+ вы выступаете организатором "боёв" молодых психологов в формате Science Slam. Что это такое? Какие проблемы сейчас волнуют молодых психологов?

— В рамках фестиваля Nauka 0+ 18 октября состоится IV Всероссийский Science Slam по психологии. Это международный формат, ответ молодых учёных на академические конференции, зачастую понятные только узкому кругу специалистов. Science Slam — возможность донести в непринуждённой форме результаты своих исследований, объяснить широкой аудитории, почему это важно всем. В ход идут шутки, метафоры, красивые картинки и примеры. В этом смысле Science Slam напоминает стендап-шоу, но главным всё равно остаётся качественное научное исследование и важные для общества выводы.

— Перед лицом коронавирусной угрозы все испытывают сильный стресс, особенно дети. Как можно им помочь адаптироваться к новым вызовам?

— Дети и подростки могут воспринимать всё гораздо эмоциональнее, чем взрослые, — их психика и эмоциональная саморегуляция ещё находятся в стадии формирования. Однако мы с вами живём в такое время, когда дети являются более уверенными пользователями цифрового пространства, чем взрослые. Задача взрослых — определить круг источников, которым можно доверять, научить анализировать поступающую информацию и контролировать эмоции.

— Многие родители ещё до коронавируса и перехода на дистанционное обучение переживали, что дети проводят много времени "в гаджетах". Каковы негативные последствия дистанционного общения и образования? Как их преодолеть?

— Активное внедрение гаджетов в жизнь детей уже с раннего возраста, несомненно, может приводить к рискам и негативным последствиям для психики, для детско-родительских отношений и для успешности обучения в частности.

Ни один гаджет не научит ребёнка правильно распознавать свои и чужие эмоции, управлять ими и контролировать их. Поэтому важно помнить, что гаджет не должен становиться единственной формой и источником эмоционального развития.

Как только гаджет вытесняет взрослого из взаимодействия с миром, ребёнок становится заложником тех норм и правил поведения, которые заданы в конкретной игре или видео. И мы, как взрослые, перестаём контролировать опыт и переживания, которые он испытывает, а значит, уже не сможем скорректировать при необходимости работу его психики и отношение к тому или иному явлению.

— Можно ли надеяться на то, что запустится обратный процесс и дети начнут больше, чем до пандемии, ценить общение в офлайн?

— Пандемия ограничила возможности живого общения. И дети, и взрослые ощутили его отсутствие особенно остро. И это важный для нас урок. Иногда, чтобы оказать поддержку близкому человеку, достаточно просто взять его за руку, и это заменит тысячи слов в мессенджерах. Согласно подходу психолога Льва Выготского, в подростковом возрасте межличностное общение является ведущей деятельностью. Через общение со сверстниками они узнают себя, другого человека, формируется самооценка, самосознание и ценностная структура личности.

Социальные сети дают возможность создания нескольких профилей. Например, в одном случае подросток может играть роль любителя искусства, в другом — пробовать себя в роли отрицательного героя компьютерной игры. В реальной жизни это может породить внутренний конфликт, привести к возникновению психических расстройств. Поэтому важно стараться создавать условия для живого общения, чтобы реальная жизнь была не менее интересной, чем виртуальная, и при этом помогала подростку в саморазвитии, самореализации и самопрезентации.

— В образовательном процессе всегда высоко ценилась роль преподавателя, выстраивались особые отношения между ним и учащимися, а в каждом учебном заведении формировался особый микроклимат, своя атмосфера. Вернётся ли такой микроклимат после пандемии? Разрушается ли традиционная роль коллектива?

— Действительно, роль преподавателя постепенно переживает трансформацию в связи с цифровизацией образования. Цифровые технологии предоставляют множество различных источников и экспертных знаний/позиций, из-за чего учителя действительно опасаются угрозы своему авторитету. Чтобы сохранить свою позицию, сегодня учителю нужно использовать современные преподавательские методики и говорить с учениками на одном языке. Это поможет выстроить хорошие отношения и обогатит образовательную среду.

Что касается учеников, то они становятся гибче и приобретают новый опыт. Ведь им заново нужно выстраивать отношения и находить своё место в коллективе, используя новые средства и решая новые социальные задачи. К тому же в онлайн-среде дети, страдавшие от буллинга (притеснений) в офлайн, могут с большим комфортом находиться на занятиях. А учитель может отслеживать и прерывать негативные примеры взаимодействия.

— Дистанционное образование способствует и малоподвижному образу жизни, гиподинамии. Как сейчас детям поддерживать не только силу духа, но и физическую форму?

— Чрезмерное использование гаджетов действительно приводит к ухудшению показателей физического здоровья детей и подростков. Любой вид пассивной деятельности требует регулярного чередования с активными физическими упражнениями, которые можно выполнять и в домашних условиях.

Главная задача — наполнить кислородом организм и разогнать кровь. Для этого достаточно делать 15—20-минутные перерывы, чтобы подышать, попрыгать, дать глазам отдохнуть.

Конечно, без участия родителей ребёнку сложно самоорганизоваться, поэтому роль взрослого в формировании физического и психического здоровья детей неоценима.

— Много говорится о негативных последствиях дистанционного обучения, сидения дома. А какой мы получаем положительный опыт?

— С помощью дистанционного обучения мы можем слушать лучших лекторов. В МГУ мы благодаря ситуации с пандемией серьёзно увеличили банк видеоматериалов. Лекции лучших преподавателей теперь доступны студентам и пользуются большим спросом. Волонтёры факультета психологии МГУ разработали и провели бесплатные вебинары для школьников по всей стране на темы профилактики учебного стресса, психологической готовности к ЕГЭ, способов эмоциональной саморегуляции.

Также при онлайн-обучении у учеников развивается сдерживающий контроль и вообще саморегуляция, преодоление клипового мышления, которое сейчас так развито у молодёжи.

Онлайн-лекции позволяют развивать концентрацию и произвольное внимание. Мы в целом стали более критичны к тому, что потребляем и как анализируем поступающую информацию.

— Каким формируется новое поколение молодых людей, входящих во взрослую жизнь? Есть целая теория поколений, для каждого придуманы названия — X, Y или Z. Насколько вообще корректно давать оценки разным поколениям и пытаться их "разложить по полочкам"?

— Поколение для современной психологии — это уже не просто общность родившихся в определённый год людей. Психологи давно поняли, что каждое поколение несёт в себе уникальный исторический и культурологический опыт, который не повторится у другой поколенческой когорты. Именно это заставило исследователей давать поколениям имена. Например, миллениалы, беби-бумеры, поколения Х, Y, Z.

Так называемая теория поколений далеко не безупречна, тем не менее от названия конкретного поколения не меняется главное: поколенческие группы различаются своими ценностями, привычками, социальными установками. "Виной" тому — их культурный, исторический и социально-психологический бэкграунд.

Многим исследователям интересно современное молодое поколение Z (самым старшим его представителям сейчас 18—20 лет). Это логично: именно это поколение сейчас учится в университетах, а значит, скоро займёт рабочие места, начнёт голосовать на выборах, войдёт в активную потребительскую фазу. В качестве ключевых черт представителей поколения вспоминают их погружённость в мир интернета: неслучайно их метафорично называют цифровыми аборигенами.

Часто поколение Z называют более свободным. Оно не торопится использовать классические критерии взросления более старших поколений. Нам ещё предстоит глубже познать это поколение, но уже сейчас понятно, насколько интересным и ярким может быть взаимодействие с ним. Нам есть чему у него поучиться.

— Учитываете ли Вы опыт зарубежных коллег по изучению проблем детей и подростков во время пандемии? Какие из этих проблем глобальные и могут решаться сообща, а какие присущи только нашему или, наоборот, западному менталитету?

— В период пандемии факультет психологии МГУ организовал и запустил совместные исследования с Европейской федерацией психологических ассоциаций и Международным союзом психологической науки при ЮНЕСКО. Нашими специалистами были разработаны рекомендации, которые были использованы в других странах для оказания психологической помощи различным социальным группам населения.

Пандемия и её последствия — новая для всего мира реальность. Поэтому большинство проблем оказались схожими.

Вопрос в том, что социокультурные и региональные особенности России невозможно сравнить ни с одной страной мира. В самом начале пандемии мы запустили всероссийский проект #ИсследуемДома. Это позволило нам собрать научные данные о психологическом состоянии обучающихся, студентов, учителей и педагогов в разных регионах России и выстроить систему оказания психологической помощи с учётом социокультурных и этнокультурных особенностей субъектов страны.

— Можете дать совет, как детям и подросткам сохранить психическое равновесие в эти непростые времена? И что для этого должны делать родители?

— Самый лучший способ поддержания позитивного эмоционального фона и психологического благополучия — получение психологической поддержки от значимых и близких людей.

Здесь многое зависит от готовности самих родителей быть чувствительными к тем изменениям, которые происходят с детьми в разные возрастные периоды, в кризисы развития и в трудных жизненных ситуациях. Пандемия дала возможность родителям лучше узнать своих детей, их потребности, особенности, индивидуальные способности. И это несомненный плюс и шаг навстречу друг другу.

Если мы все будем ощущать поддержку и понимание, то это поможет нам вовремя поделиться переживаниями, снизить уровень тревожности и опасений. Доверие и включённость в процесс развития и социализации детей и подростков являются залогом того, что ребёнок будет чувствовать себя в безопасности и ощущать безусловное принятие в семье.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства