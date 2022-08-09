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О подготовке военных связистов рассказал в интервью заместитель начальника департамента связи полковник Даулет Аренов

08.08.2022, 09:45 1541
О подготовке военных связистов рассказал в интервью заместитель начальника департамента связи полковник Даулет Аренов
Фото: МО РК
Военные связисты в круглосуточном режиме обеспечивают Вооруженные силы современной, эффективной и надежной связью. Они поддерживают качественный уровень системы управления вооружением и войсками, следят за исправностью узлов связи и технических средств. Подробнее о современных войсках связи рассказал заместитель начальника департамента связи полковник Даулет Аренов. 
 
Что на сегодняшний день представляют собой современные войска связи Вооруженных сил Республики Казахстан? 
 
- Связь является неотъемлемой частью управления Вооруженными силами, составляя его материальную основу. В управлении Вооруженными силами средства связи играют важную роль, обеспечивая устойчивое, непрерывное управление войсками, вооружением, военной техникой и боевыми средствами в любых условиях и обстановке, поэтому недаром про связь и говорят, что это нерв армии. 
 
В своем историческом зарождении связь прошла большой и долгий путь в процессе становления и развития Вооруженных сил, начиная от простейших звуковых, зрительных сигналов и команд, которые применялись непосредственно на поле боя, до сегодняшних многофункциональных, многоканальных систем, которые предназначены для обеспечения развертывания как стационарных, так и подвижных систем связи. 
 
Войска связи относятся к специальным войскам и предназначены для развертывания систем связи для должностных лиц и органов управления в любых условиях боевой обстановки. 
 
Организационно войска связи состоят из подразделений, частей, узлов связи. Министерство обороны и Генеральный штаб оказывают всестороннюю поддержку в развитии войск связи, поэтому на сегодняшний день в современных войсках связи находится современная техника, поставляемая нашим оборонно-промышленным комплексом: радио, радиорелейные, тропосферные и спутниковые средства связи.
 
Эта техника может обеспечивать пункты управления всеми видами связи из любого региона нашей страны. 
 
С чего берет начало история современных войск связи независимого Казахстана и есть ли профессиональный праздник у связистов? 
 
- Современные войска связи унаследованы от войск бывшего Советского Союза, дислоцирующихся на территории Казахстана. Их история неразрывно связана с генерал-майором Орынбековым, который возглавлял войска связи и стоял у истоков их создания. Начиная с 1992 года по 2002 год на протяжении 11 лет он создавал войска связи и возглавлял наш огромный коллектив воинов-связистов. 
 
Министерство обороны и Генеральный штаб на сегодняшний момент уделяют особое внимание боевой готовности войск связи, повышению уровня подготовки личного состава и оснащению новой, современной техникой. 
 
Как я и говорил ранее, главная задача связистов - обеспечение передачи и приема информации. На сегодняшний день ни одно мероприятие в Вооруженных силах не проходит без связистов, будь это повседневная жизнедеятельность при организации боевого дежурства, при организации боевой подготовки и в ходе проведения международных мероприятий. При проведении учений войска обеспечивают связью всех должностных лиц и органы управления, а также отрабатывают нормативы, учебные задачи для передачи сигналов и команд для применения войск. 
 
Профессиональный праздник - День связистов отмечается 31 октября. Эта современная дата берет начало с момента формирования нашего главного органа управления - департамента связи. Эта традиция была установлена для того, чтобы поднять воинский престиж, а также в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению безопасности и обороне нашего государства. 
 
Современные телекоммуникационные технологии не стоят на месте. Расскажите о перспективах развития войск связи и можно ли говорить о каких-то достижениях в этой области уже сегодня? 
 
- Как я и говорил ранее, Министерство обороны и Генеральный штаб уделяют особое внимание развитию войск связи. Согласно военной доктрине по развитию военного управления одной из основных мер является поддержание эффективной работы информационных систем, систем инфраструктуры связи, а также телекоммуникационной системы специального назначения, недопущение изоляции нашего главнокомандующего. 
 
Поэтому на сегодняшний момент в перспективных средствах связи применяются самые передовые и инновационные решения, применяются электронные компоненты, программное обеспечение. На сегодняшний момент оборонно-промышленный комплекс выпускает продукцию, нашу современную технику связи. Это радио, радиорелейные средства, спутниковые системы, производят модернизацию аналоговых средств связи на цифровые. Генеральной линией строительства и совершенствования системы связи у нас является переход на современные телекоммуникационные технологии. 
 
Где вы готовите военных связистов для казахстанской армии? 
 
- Испокон веков служба в армии была почетным делом для мужчины. На сегодняшний момент войска связи считаются интеллектуальными войсками. Для молодого поколения, которое выбирает службу в армии, у нас, в Казахстане, есть несколько учебных заведений. Одним из них является Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, который находится в городе Алматы. Там готовят будущих офицеров по специальности "автоматизация и инфокоммуникационные технологии в военном деле". На сегодняшний момент институт готовит наиболее подготовленных специалистов, умеющих эксплуатировать нашу современную технику связи. Для подготовки допризывной молодежи у нас имеются военно-технические школы, которые готовят для службы в армии. Те военнослужащие, которые будут проходить срочную службу в подразделениях связи, для них имеется учебный центр, который готовит по трем профилирующим специальностям: младшие специалисты по эксплуатации средств радиосвязи, радиорелейной вязи, а также командно-штабных машин. С этого года у нас выпускаются специалисты с двумя сертификатами. Первый сертификат они получают по военной специальности и второй сертификат - по гражданской специальности специалиста по эксплуатации воздушных и подземных кабельных систем связи. Данное направление предназначено для того, чтобы военнослужащий, выслужив определенный срок службы, имел свою первичную гражданскую специальность. Профессия военного связиста дает большие возможности и перспективы для получения высокооплачиваемой работы, а это является основным стимулом для молодого поколения, которое решило связать свою судьбу с армией.
 

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Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй о ситуации в Тайваньском проливе

05.08.2022, 17:25 4381
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Провокационный визит Спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, невзирая на настойчивые протесты и предупреждения властей Китая, вызвал большое внимание в международном сообществе. В связи с этим международным инцидентом наша редакция взяла интервью у Генерального консула Китая в Алматы Цзян Вэй.
 
Мы заметили, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и некоторые западные СМИ заявили, что визит Пелоси на Тайвань не рассматривается в Белом доме как официальный акт США, и реакция Китая на это была крайне жесткой. На днях страны "Большой семерки" выступили с совместным заявлением, в котором призвали Китай не обострять ситуацию. Как вы оцениваете данные заявления?
 
- Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вопреки решительному протесту и жесткому предупреждению китайской стороны, совершила поездку на Тайвань. Этим шагом США серьезно нарушают принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, грубо посягают на суверенитет и территориальную целостность Китая, и подает сугубо ошибочные сигналы сепаратистским силам, выступающим за т. н. "независимость Тайваня", что вызвало сильное возмущение среди китайского народа и широкую оппозицию со стороны международного сообщества.
 
Оправдания американской стороны якобы о том, что посещение Пелоси Тайваня является личным актом и не имеет никакого отношения к правительству США, являются попыткой уйти от ответственности, и к тому же они просят китайскую сторону не реагировать на это крайне жестко. Такие заявления, выдавающие черное за белое, в свою очередь можно расценивать как "ложь прямо в глаза без зазрения совести". Разве Спикер Палаты представителей Конгресса, занимающий третье место в политической структуре США, не является официальным представителем Соединенных Штатов? Разве это не официальный акт США то, что она добавила Тайвань в маршрут своего официального турне по Азии? В коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и США от 1979 года Вашингтон дал четкое обещание перед Пекином в отношении политики одного Китая. Все государственные органы правительства США, включая законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, должны придерживаться внешней политики, признанной и приверженной правительством США, в которую также входит и политика одного Китая. Прибытие Пелоси на Тайвань является серьезнейшей политической провокацией с целью откровенного повышения уровня официальных контактов между Вашингтоном и Тайбэем, и очередным доказательством того, что американская сторона по тайваньскому вопросу "говорит одно, а делает другое". Члены "Большой семерки" также безответственно пишут в совместном заявлении, касающемся Тайваня, что они "будут придерживаться политики одного Китая, когда это применимо". Это серьезно нарушает принцип одного Китая и подрывает политический фундамент двусторонних отношений.
 
Вооруженные силы Китая заявили, что проведут целенаправленные масштабные военные учения в нескольких акваториях вокруг Тайваня. Какие ответные меры планирует предпринять Китай?
 
- Ни одна страна не может идти на компромисс и уступки в принципиальных вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности. Позиция правительства и народа Китая по тайваньскому вопросу последовательна и неуклонна. Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и могучие возможности китайского правительства и народа в этом отношении. США поддерживают и потворствуют сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", и намеренно бросают вызов Китаю по тайваньскому вопросу, пересекая красную черту и рамки дозволенного. В связи с этим любые контрмеры со стороны Китая правомерны и необходимы, а ответственность за все вытекающие из этого последствия будет полностью на стороне США и сепаратистских сил за "независимость Тайваня". Что касается ответных мер со стороны Китая, вы только что уже упомянули о некоторых из них, просим всех быть терпеливыми и увереными, что китайская сторона сдержит слово.
 
Как Вы оцениваете влияние поездки Нэнси Пелоси на китайско-американские отношения, региональную безопасность и стабильность?
 
- Тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая и является самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях. Потворство США посещению Нэнси Пелоси Тайваня, несомненно, навредит миру и стабильности в районе Тайваньского пролива и приведёт к созданию новых серьезных трудностей в китайско-американских отношениях. Сложившаяся на данный момент ситуация - это именно то, что китайская сторона не хочет видеть.
 
Следует отметить, что первопричиной напряженности ситуации в Тайваньском проливе являются попытки тайбэйского режима и Вашингтона изменить статус-кво. Власти Тайваня, зацикливаясь на получении т. н. "независимость" с опорой на США, взяли курс на "декитаизацию" и пытаются реализовать сепаратистский замысел посредством "тактики салями". Вашингтон, используя Тайвань как инструмент для сдерживания Китая, непрерывно искажает и ослабляет принцип "одного Китая", активизирует официальные контакты с тайбэйским режимом, оказывает поддержку сепаратистским силам на острове. 
 
Отдельные лица со стороны США продолжают проповедовать теорию "военной угрозы Китая" в тайваньском вопросе с неправедной целью поиска себе оправданий для увеличения военных расходов, расширения военной мощи и вмешательства в дела Азиатско-Тихоокеанского региона. С начала этого года военные корабли США пересекали Тайваньский пролив в среднем раз в месяц, их военные самолеты также проводили крупномасштабную и высокочастотную разведку вблизи Китая. США непрерывно увеличивают продажу вооружения Тайваню, и постоянно собирает страны НАТО для демонстрации силы в Тайваньском проливе, пытаясь изменить статус-кво в Тайваньском вопросе и тем самым подталкивая Тайвань в "пучину катастрофы". Действия самих Соединенных Штатов - это и есть самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе.
 
Тайваньский вопрос относится исключительно к внутренним делам Китая и его решение не допускает вмешательства никаких иных иностранных сил. Будущее и надежда Тайваня - в мирном развитии отношений по обе стороны пролива. Полное воссоединение - это общие чаяния китайского народа и тенденция времени, которой никто не может помешать. Решимость китайского правительства и народа осуществить воссоединение Родины непоколебима и не будет изменена никакой силой или страной.
 

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая

03.08.2022, 13:12 7241
Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая
Фото: Посольство КНР в РК
Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью ведущим казахстанским СМИ о поездке спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань
 
Недавно Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо дал интервью ведущим казахстанским СМИ о поездке спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
 
В последнее время проблема Тайваня привлекла широкое внимание международного сообщества. Не могли бы вы снова представить Тайвань нашим читателям?
 
Тайвань - провинция Китая, расположенная на юго-востоке Китая, состоит из острова Тайвань, крупнейшего острова Китая и его отдаленных островов, общей площадью около 36 тыс.кв.км и населением около 24 млн человек, 98% из которых ханьцы. Уже в 230 году нашей эры китайский флот прибыл на Тайвань. Около 610 г. н.э. прибрежные жители материкового Китая начали переселяться на остров Пэнху на Тайване. В 12 веке китайская династия Сун отправила чиновников на остров Пэнху на Тайване. В 17 веке династия Цин учредила административное агентство на острове Тайвань, а в 1874 году была официально учреждена провинция Тайвань. С 1895 по 1945 год Тайвань был оккупирован японскими империалистами. После капитуляции Японии в 1945 году Тайвань вернулся в состав Китая. Это свидетельствует о том, что Тайвань с древних времен является неотъемлемой частью территории Китая, и Китай обладает неоспоримым суверенитетом над Тайванем.
 
В мире существует только один Китай, Тайвань является частью Китая, и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Таково основное содержание принципа одного Китая, ставшего консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. В 1971 году Резолюция ГА ООН 2758 признала правительство Китайской Народной Республики единственным законным представителем Китая в ООН. В настоящее время большинство стран мира, в том числе США, установили дипломатические отношения с Китаем на основе признания принципа одного Китая. Республика Казахстан твердо придерживается политики одного Китая и выступает против любой формы "независимости Тайваня", что Китай ценит.
 
Вы только что упомянули, что США признают принцип одного Китая. Но Китай критикует США за вмешательство в тайваньский вопрос, почему?
 
Самым большим препятствием на пути решения так называемого "тайваньского вопроса" являются препятствия со стороны Соединенных Штатов. В 1950 году Соединенные Штаты разместили войска на Тайване, грубо вмешались во внутренние дела Китая, препятствовали Народно-освободительной армий Китая и создали "тайваньский вопрос". Китай официально установил дипломатические отношения с США в 1979 году после того, как Соединенные Штаты выполнили три предварительных условия, предложенных китайской стороной: "разрыв дипломатических отношений, расторжение договора и вывод войск". До и после установления дипломатических отношений между Китаем и Америкой США прямо заявили о своем принятии принципа одного Китая в трех совместных коммюнике, т.е. Шанхайское коммюнике 1972 г., "Коммюнике об установлении дипломатических отношений" 1978 г. и Коммюнике от 17 августа 1982 г.
 
Однако с момента установления дипломатических отношений между Китаем и США Штаты внедрили "двойные стандарты" по тайваньскому вопросу, неверно истолковали "принцип одного Китая" с помощью различных словесных игр и нарушили три китайско-американских совместных коммюнике. Соединенные Штаты в одностороннем порядке состряпали незаконные документы, такие как "Закон об отношениях с Тайванем" и "Шесть гарантий Тайваню", которые бросают вызов принципу одного Китая, значительно ослабили ограничения на официальные обмены между Соединенными Штатами и Тайванем, значительно повысили уровень и частоту обменов между двумя сторонами, и нагло экспортировали большое количество оружии и техники на Тайвань, чтобы способствовать тайваньским властям расширить так называемое "международное пространство". Нетрудно заметить, что в тайваньском вопросе Соединенные Штаты продолжают прыгать вверх и вниз, нарушая консенсус обеих сторон и препятствуя мирному воссоединению Китая. Его основная цель состоит в том, чтобы использовать проблему Тайваня для сдерживания развития Китая, в целях сохранения своего статуса "мирового лидера".
 
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань и встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Госсекретарь США Блинкен заявил, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, и призвал Китай "не нагнетать напряженность". Что Вы думаете об этом?
 
Прежде всего, я хочу исправить вашу формулировку: Тайвань - это провинция Китая, откуда взялся "Президент"? Кроме того, Пелоси, занимая третье место среди высокопоставленных чиновников США, представляет американских чиновников, куда бы она ни направлялась. Ее поездка на Тайвань означает, что Соединенные Штаты грубо вмешались во внутренние дела Китая, нанесли серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, попрали принцип одного Китая и серьезно угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе. Это несомненно подорвет китайско-американские отношения и проведет к серьезному последствию.
 
В последнее время Китай неоднократно выражал американской стороне серьезную озабоченность и позицию, что он решительно выступает против поездки спикера Пелоси на Тайвань. Председатель Си Цзиньпин акцентировал внимание на принципиальной позиции Китая по тайваньскому вопросу во время телефонного разговора с Президентом США Джо Байденом несколько дней назад. Позиция Китая против официальных обменов между США и Тайванем ясна и последовательна. Как подчеркнул Председатель Си Цзиньпин, три китайско-американских совместных коммюнике являются политическими обязательствами обеих сторон, а принцип одного Китая является политической основой китайско-американских отношений. Мы решительно выступаем против сепаратизма "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил и никогда не оставим места силам "независимости Тайваня" в любой форме. Позиция китайского правительства и китайского народа по тайваньскому вопросу была последовательной, и более 1,4 миллиарда китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Общественное мнение нельзя нарушать, играющие с огнем непременно сожгут самих себя. Мы надеемся, что американская сторона ясно это осознает.
 
Принцип одного Китая является красной чертой в наших отношениях с любой страной. Мы никогда не позволим "перейти черту" или вмешаться каким-либо внешним силам во внутренние дела Китая. Мы примем все необходимые меры для сохранения национального единства, территориальной целостности и суверенитета, а также сдерживание "независимости Тайваня" сепаратистских сил и внешнего вмешательства. Американская сторона должна отказаться от любых попыток разыграть "тайваньскую карту", жить в соответствии со своими словами и делами, строго соблюдать принцип одного Китая и выполнять три совместных китайско-американских коммюнике. Если США пойдут своим путем, то будут нести ответственность за все серьезные последствия.
 
Соединенные Штаты продают оружие Тайваню и заявляют, что охраняют мир и стабильность в Тайваньском проливе. Недавно в воды Южно-Китайского моря зашел авианосец "Рейган". В то же время китайские военные также проводят военные учения в Тайваньском проливе. Приведет ли это к военному конфликту в Тайваньском проливе?
 
Продажа США оружия тайваньскому региону Китая серьезно нарушила принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подорвала суверенитет и интересы безопасности Китая и нанесла серьезный ущерб китайско-американским отношениям. Этот шаг не только не "поддерживает" мир и стабильность через Тайваньский пролив, но и создает серьезную угрозу миру и стабильности в Азии. Китай решительно выступает против и осуждает эти действия. США должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, прекратить продажу оружия Тайваню и военные связи между США и Тайванем.
 
Нынешним источником напряженности в Тайваньском проливе является стремление некоторых сепаратистских сил на острове Тайвань полагаться на Соединенные Штаты для достижения "независимости Тайваня", а также попытка некоторых лиц в Соединенных Штатах сдерживать развитие Китая с помощью Тайваньского вопроса. Попытка американской стороны применить силу, чтобы воспрепятствовать мирному воссоединению Китая и поставить сами США в крайне опасное положение, является очень глупым поступком. Вся ответственность за угрозу миру через Тайваньский пролив ложится на силы "независимости Тайваня" и на американскую сторону.
 
По вопросам, касающимся основных интересов Китая, таких как суверенитет и территориальная целостность, Китай не может идти на компромиссы. Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Народно-освободительная Армия Китая не допустит это и обязательно принимает твердые контрмеры для защиты суверенитета и территориальную целостность. Мы советуем США не выступать против 1,4 миллиарда китайцев.
 

Цифровой облик казахстанской армии

01.08.2022, 11:05 9851
Цифровой облик казахстанской армии
Фото: Минобороны РК
Автоматизация процессов в армии направлена на сокращение цикла управленческой деятельности от получения боевой задачи до анализа ее исполнения. О накопленном опыте в сфере цифровой модернизации Вооруженных сил, наличии необходимого потенциала сил и средств рассказывает заместитель министра обороны Республики Казахстан Дархан Ахмедиев.
 
От солдата - до генерала
 
- Армия - неотъемлемая часть нашего общества. Без современной военной инфраструктуры и логистической системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил ее невозможно представить. Работа над созданием единой телекоммуникационной сети военного назначения и упрощением множества ресурсозатратных неавтоматизированных процессов идет не первый год. 
 
В настоящее время в министерстве разрабатывается стратегия цифровой трансформации - документ, следуя которому, наше ведомство будет последовательно решать вопросы цифровизации. И с этим документом необходимо ознакомить всех военнослужащих: от солдата и до генерала. 
 
Документ предназначен не только для военных, но также для госорганов, чтобы в обществе видели, какой вектор направления развития мы выбрали. Это нужно также для наших партнеров из отечественных и международных IT-компаний. Они в свою очередь будут готовить свои решения для того, чтобы обеспечить наши потребности. 
 
Это, во-первых, развитие инфраструктуры. Для успешной цифровизации необходима своя сетевая топология, поскольку несовершенство инфраструктуры усложняет переход на цифровой формат. У нас разработан целый блок систем. К примеру, есть централизованная информация о материально-техническом обеспечении - наличии боеприпасов, вооружения. Но, для своевременной ее актуализации нужна единая система в воинских частях между центром и конечным адресатом - ротами, чтобы отойти от "ручного режима" и забыть о пресловутом человеческом факторе. 
 
- Выражение "кадры решают все" близко к теме нашего разговора. Не случайно ведь один из приоритетов стратегии цифровой трансформации вооруженных сил называется "Люди и навыки"? 
 
- На сегодняшний день определены пять приоритетных направлений. Как пример, можно привести проекты с рабочими названиями "Армия с цифровыми навыками", "Цифровые офицеры" и "IT-специалисты в армии". 
 
Армия нуждается в грамотных специалистах, которые умеют пользоваться современными программами. Конечно, в наши дни призывной контингент отличается от новобранцев прошлых лет, среди молодого пополнения много ребят со средним специальным и высшим образованием, и в подразделениях есть люди, которым можно доверить IT-сферу. Тем не менее, нам необходимо организовать всеобуч, что предполагает проведение курсов для личного состава Вооруженных сил по трем категориям: пользователи, администраторы ведомственных информационных сетей и персонал по приобретению IT-услуг. 
 
Существует проблема - информационные системы разных подразделений привязаны к различным стекам, то есть, не интегрированы. Отсутствие интеграции удлиняет процесс исполнения задачи. Поэтому мы переводим данные в облако, чтобы службы могли взаимодействовать между собой, но это кропотливая работа, затратная по финансовым и временным ресурсам.
 
В оборонном ведомстве приступили к созданию института CDTO (Chief digital transformation officer). Это офицер-руководитель, в зоне ответственности которого лежит вся цифровая повестка. 
 
Должность для старших офицеров. Отбор будет строгий и длительный. К примеру, если заявки подали 3000 кандидатов, то после тестов на знание законодательства, допустим, пройдет порядка 500 человек. 
 
Потом они сдают тест на IQ. Прошедшие его 100 экзаменуемых делают презентацию, свое видение цифровой трансформации Вооруженных сил, где будет оцениваться подача информации, мотивация офицера и так далее. Исходя из результатов, выберут лучших полсотни. После живого собеседования с членами комиссии останется 30 претендентов. Из них мы выберем 13 человек, которые будут рекомендованы к назначению, именно столько позиций пока создали. 
 
Это будут "цифровые офицеры", такие должности будут введены для оптимизации и повышения эффективности армии в составы управлений Главнокомандующих видами Вооруженных сил, Командующих родами войск и региональными командованиями. Такая мера позволит непрерывно внедрять в жизнедеятельность Вооруженных сил процессы информационных технологий и инноваций. 
 
Следующий проект "IT-специалисты в армии" планируется реализовать вне Вооруженных сил с участием специалистов из гражданской сферы - создание резерва из профессионалов, постоянно занятых в сфере IT-услуг для их привлечения в случае необходимости к решению боевых задач в киберпространстве. Инициатива позволит осуществлять оперативное реагирование, профессиональную поддержку и координацию войск с помощью информационных технологий.
 
Виртуальная реальность поля боя
 
- Цифровые технологии стремительно преображают военную отрасль, влияют на способы ведения войны, а также повышают возможности в обеспечении безопасности. Вместе с тем, рост компьютеризации требует усиления защиты военных систем управления и связи, создания "суверенного" интернета. Что в этом направлении делается в нашей стране?
 
- Закрытые сети, которые никак не пересекаются со Всемирной паутиной, появились во многих армиях. Такое решение позволяет им, не опасаясь утечки, наладить работу по управлению ресурсами и войсками. Есть риски кибербезопасности, но в закрытом контуре эта опасность минимизирована.
 
Запланировано формирование защищенных каналов связи не только для МО, идет совместная работа над созданием единой транспортной среды специального назначения для ряда государственных спецорганов. Мы на стадии определения бюджета, в рабочую группу, где обсуждаются пути осуществления этой идеи, вошли представители перечисленных структур. В зависимости от задач, потребностей и возможностей будет использоваться как волоконно-оптический кабель, так спутниковая и радиорелейная связь.
 
- Опыт современных конфликтов показывает, что часто в боевых действиях задействуются не крупные группировки, а батальоны, и даже взводы, которые действуют нередко независимо от основных подразделений. В такой боевой обстановке возможность получения оперативных данных небольшими чинами становится первостепенной. Есть ли в распоряжении казахстанских военных источник надежной связи?
 
- Да, есть. Сегодня мы обеспечили связь внутри Вооруженных сил, и тактическое звено может связаться с вышестоящим командованием. Можно ограничиться только передачей голосовых сообщений. У волоконно-оптической связи пропускная способность выше, возможно передать большие пакеты данных - цифры, координаты, карты. 
 
Мы строим защищенную сеть, она сможет передавать оперативные данные из любой точки Казахстана, в этой системе будут связаны все боевые единицы, бронетехника, авиация. Но, для этого нужно иметь инфраструктуру, обеспечить ее техническими средствами, разработать программное обеспечение.
 
На данный момент у нас не везде налажена связь с высокой пропускной способностью. Кроме того, инфраструктура где-то морально устарела, программное обеспечение привязано к разным стекам, то есть, их надо "заставить" говорить на одном языке. В целом, технические сложности в реализации проектов мы можем решить своими силами. Необходимы время и финансовые ресурсы.
 
- По мере того, как ширится компьютеризация вооруженных сил, возрастает и опасность того, что в ходе боевых действий системы управления могут подвергнуться атакам. И чем больше насыщены войска цифровыми технологиями, тем чувствительнее будет вражеский удар. С пониманием этого в современных армиях появилось стремление создать кибервойска. И в их задачи входит не только защита военных компьютерных сетей, но и проведение кибератак. Нет ли планов сформировать в казахстанской армии киберподразделение?
 
- Наша Военная доктрина носит оборонительный характер. Тем не менее, мы должны быть готовы к любым новым вызовам и угрозам. В Казахстане наблюдается дефицит специалистов в области кибербезопасности. Наш проект "IT-специалисты в армии" направлен на то, чтобы в час "Ч" мы могли "мобилизовать" в Вооруженные силы потенциал специалистов из гражданской сферы. Скажем, для защиты объектов и инфраструктуры, а это аэропорты, вокзалы, ТЭЦ, банки. 
 
Уходящая натура
 
- Считается, что армии передовых стран уже давно стали движущей силой технологического прогресса, поскольку у них, помимо значительных финансовых возможностей, есть желание обойти потенциального врага. В условиях нашей страны можно ли говорить о господдержке инноваций и передовых изысканий в сфере обороны?
 
- Необходимо заручиться эффективной государственной поддержкой инновационных и научных проектов в оборонной отрасли. Поэтому мы прорабатываем создание инновационного центра в области обороны и безопасности. Уже создана команда, которая этим занимается.
 
- Когда говорят об успешной компьютеризации деятельности войск, часто вспоминают образ планшетиста ПВО, как пример умирающей профессии. Наверное, перечень воинских ремесел, уходящих в прошлое, можно будет продолжить?
 
- Да, сегодня, когда применяется автоматизированное отображение воздушной обстановки, ручной труд планшетистов выглядит как рудимент прошлого века. Контроль готовности боевых средств, целераспределение и решение штурманских задач осуществляются с применением программно-аппаратных комплексов.
 
В нашем ведомстве продолжается реализация проекта "Цифровой местный орган военного управления", доказавший свою эффективность в формировании единой информационной среды и обеспечении доступности для граждан государственных услуг. Проект позволил достичь необходимой интеграции с информационными системами других государственных органов.
 
Многие процессы в учреждениях Министерства обороны, как и в других государственных органах, претерпевают изменения. Нововведения не обошли и коридоры местных органов военного управления в казахстанских городах. Учитывая наличие интеграции и персональных данных призывников в других госорганах, можно сократить ненужные расходы. К примеру, информацию о здоровье допризывника, или его обучении на дневном отделении вуза мы можем получить из данных других министерств в режиме "запрос-ответ".
 
Процессы цифровизации государственных услуг сегодня очень актуальны. К примеру, автоматизация процедуры приема на воинскую службу по контракту, предполагающая интеграцию с системой кадрового учета, значительно сократит сроки приема на службу и полностью исключит человеческий фактор. 
 
- Месяц назад СМИ сообщали о "десанте IT-шников", высадившемся на военной авиабазе.
 
- Площадкой для воплощения в жизнь амбициозного проекта была выбрана авиабаза в Талдыкоргане. Для этого на авиабазу для ознакомления с ее инфраструктурой и техническими возможностями мы доставили топ-менеджеров порядка 30 отечественных IT-компаний.
 
Лидеры цифровой индустрии готовы предложить широкий спектр решений для автоматизации рутинных процедур и избавления от бумажной волокиты - начиная от пропускной системы на КПП до учета материально-технических запасов, вооружения и кадров. Пилотный проект по оснащению современными устройствами проводится для отбора эффективных решений для дальнейшего масштабирования по всем воинским частям и учреждениям Вооруженных сил. Он обеспечит возможность оперативной оценки обстановки и эффективного управления воинской частью, позволит высвободить временные, финансовые и человеческие ресурсы армии для выполнения первостепенных задач по повышению боевой готовности. 
 
Проект планируется реализовать уже в четвертом квартале текущего года. Отбор наиболее эффективных и применимых в Вооруженных силах IT-технологий для дальнейшего тиражирования во всех воинских частях осуществит специальная комиссия.
 
Мы готовы закупить технические средства, оборудование, чтобы пилот для разработчиков не был сильно затратным. Уже определен список компаний, которые будут внедрять инновации. 
 
- В наши дни военные многих стран мечтают о создании универсального солдата, его еще называют солдатом будущего. Как бы футуристично это не звучало, такой боевой единицей в скором будущем постараются обзавестись все армии.
 
- Над созданием бойца, тактические возможности которого значительно улучшены за счет современных технологий, работают во многих странах. Концепция увеличения мощности и эффективности отдельно взятого воина на основе технологических достижений XXI века уже не из области фантастики. Максимизировать не только боевую мощь и выживаемость, но и мобильность солдата на поле боя, рассматривая бойца, как систему, возможно путем цифровизации его действий. Например, в защитный шлем интегрируются наборы сенсоров, их связывают с датчиками на оружии, очки оснащаются прибором ночного видения и тепловизором. Есть и другие технологии. 
 
Недавно мы посетили международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub", где одна казахстанская компания продемонстрировала нам такое решение. 
 
В целом, все усилия направлены на повышение боеготовности Вооруженных сил и трансформацию в высокопрофессиональные современные военные подразделения. 
 

Интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным

22.07.2022, 19:32 17796
Интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным
Фото: академик КазНАЕН, доктор химических наук Александр Ильин
KAZAKHSTAN TODAY::
 - Добрый день, уважаемый Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц. 
 
А. Ильин:
 - Начну с того, что по базовому образованию я химик, поэтому буду отвечать на ваш вопрос - очень интересный, действительно, всех волнующий - как химик, который занимается разработкой противовирусных и вообще противоинфекционных лекарственных средств уже много лет.
 
Первое - глобальный рост температуры приведет к тому, что экваториальная зона, в которой сконцентрировано биоразнообразие растений, грибов, насекомых и животных, а также возбудителей заболеваний, связанных с ними, будет расширяться. В Казахстан будут периодически заноситься тропические инфекции.
 
ВОЗ уже опубликовала список патогенов, которые могут вызвать следующую пандемию, и все они являются вирусами: Эбола, Марбург, Ласса, крым-конго, коронавирус MERS, Нипах и Хендра, Чикунгунья и Зика.
 
Второй причиной и источником биологических угроз является увеличение поголовья сельскохозяйственных животный, свиней, птиц и аквакультур в примышленном секторе производства белковых продуктов.
 
Поголовье животных в мире, по данным ФАО (в млн голов), составляет: КРС - 1300, МРС - 2100, свиней - 900, лошадей - 61, кур - 11 000. Количество домашних животных (кошек и собак) в мире достигло 400 млн.
 
Общее мировое производство пищевой рыбы, моллюсков и ракообразных достигло 171 млн тонн. Из них искусственно культивировано 80 млн тонн морских животных. Данное направление отрасли активно развивается и в Казахстане.
 
Широкое и бесконтрольное использование лекарственных средств, в первую очередь антибиотиков, вызывает появление резистентных форм вирусов и бактерий. Следом наступает целый каскад биологических процессов: это обмен между популяциями микроорганизмов генами, устойчивыми к воздействию лекарственных средств, это освоение новых "хозяев" - и мы как раз живем в это время.
 
В настоящее время идентифицировано более 600 видов возбудителей заразных болезней у сельскохозяйственных животных, около 400 видов - у домашних плотоядных животных и 1400 видов - у человека.
 
Совместное сосуществование крупных агломераций человека и сельскохозяйственных животных, тесный каждодневный контакт человека и домашних животных приводит к обмену патогенами.
 
Около 60% заразных болезней человека являются зоонозами, 80% потенциальных агентов биотеррора являются возбудители зоонозов.
 
Глобальная эпизоотическая обстановка крайне неблагоприятна и продолжает ухудшаться.
 
Если раньше эпидемии случались, условно, раз в 100 лет (можно вспомнить чуму, холеру, испанку, которая, как выяснили позже, была свиным гриппом), то сейчас для человека привычны грипп, ОРВИ, эпидемия коронавирусной инфекции, а следует ожидать появления и новых инфекций - это та реальность, в которой мы живем. Распространению инфекции способствует мобильность человеческой популяции. Если раньше инфекция могла не попасть на другой континент (когда испанцы занесли в Америку оспу, коренные жители от оспы вымерли практически полностью), то сейчас инфекционный агент может распространяться за считанные часы самолетом. Это сегодняшняя реальность. Отсюда актуальность тех работ, которые выполняются АО "Научный центр противоинфекционных препаратов", которое я возглавляю и которое финансируется из бюджета государства. Хочу заметить, что в данном случае наш центр - хороший пример дальновидности правительства Казахстана, потому что он был создан тогда, когда такой реальности не существовало. Не стоял в 2004 году так остро вопрос лекарственной устойчивости, антибиотикоустойчивости, но центр был создан, и задачей его была разработка новых противоинфекционных препаратов.
 
Поэтому так получилось, что как раз к началу эпидемии у нас был готов препарат для борьбы с коронавирусом. В январе 2020 года я заявил, что необходимо срочно использовать разработанный препарат для борьбы с коронавирусом.
 
- С чего началась Ваша работа именно в этом направлении?
 
Я в свое время в Казахстане был разработал один из первых и необычных по своему эффекту противовирусный ветеринарный препарат. Он был запатентован, зарегистрирован в ряде стран. В производственных условиях он был испытан. Были проведены испытания на десятках тысяч голов, на целых хозяйствах в разных регионах Казахстана. Производственные испытания подтвердили высокую эффективность ветеринарного препарата. 
 
Из этих исследований и испытаний возникла идея лекарственного препарата для лечения ВИЧ/СПИДа. 
 
- Как назывался препарат, о котором Вы говорите?
 
Никак не назывался. Необходимы были клинические испытания для его регистрации. Когда МЗ РК окончательно отказался проводить исследования, меня пригласил посол Армении и предложил провести разработку и клинические испытания препарата для лечения ВИЧ/СПИДа в Армении, и, конечно, я согласился. В конце 90-х на границе Армении и Грузии началась эпидемия ящура "Азия-1", и тогда ко мне обратился с просьбой министр Серж Саргсян, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы остановить эту эпидемию. Я в короткий срок синтезировал необходимое количество нового препарата на базе нашего казахстанского ветеринарного препарата, и мы с армянскими ветеринарами под общим руководством Т.Э. Агаджаняна в течение месяца все очаги ящура на территории Армении ликвидировали. МСХ РА докладывали о ликвидации ящура в МЭБ (Международное эпизоотическое бюро) в Великобритании. Для реализации предложенных мной проектов НИР в 2004 году в Казахстане было создано РГП "Научный центр противоинфекционных препаратов".
 
В научном центре мы успешно закончили разработку и испытания препарата для лечения мультирезистентного туберкулеза ФС-1. В Казахстане в это же время проводила испытания своих противотуберкулезных препаратов компания Johnson & Johnson, и я считаю, что мы если не "выиграли" это своего рода соревнование, то результаты у нас точно не хуже. Результаты по эффективности у нас лучше, чем у других, более того, казахстанский препарат вызывает восстановление чувствительности к антибиотикам и противотуберкулезным препаратами, а разработки зарубежных коллег показывают появление к их препаратам новых устойчивых форм туберкулезной палочки. Это две принципиальные разницы. Мы готовим сейчас публикации по проведенным исследованиям, и предварительные данные говорят о том, что препараты компании Johnson & Johnson в сочетании с нашим препаратом увеличивают свою эффективность так же, как и все другие. Так что работа наша завершилась с очень хорошими результатами, эффективность ФС-1 биостатистическим анализов первичных данных завершенных клинических испытаний подтвердила аудиторская компания из Германии.
 
- У этого препарата есть название?
 
Над названием мы еще думаем. Мы его запатентуем, и, я надеюсь, этот препарат станет казахстанским брендом.
 
Такого же уровня исследования - это те разработки, о которых вы говорили с нашим партнером Тимуром Хусаиновичем Измайловым (гендиректор НПО "Казфармаком"), являющимся, так скажем, представителем второго поколения специалистов, занимающихся моими разработками, потому что его отец активно участвовал в испытаниях того самого моего первого ветеринарного препарата. 
 
Тимур Измайлов обратил мое внимание на отсутствие ветеринарных препаратов, эффективных при быстропротекающих вирусных инфекциях с тотальной смертностью птиц. Взяв за основу препарат, которым был ликвидирован ящур в Армении, существенно улучшил его по эффективности, мы совместно провели полную разработку новых препаратов по всем международным стандартам. "Казфармаком" это все оплачивал, и мы совместно довели препараты до стадии регистрации. Я вполне доволен тем, что 2 новых препарата мы регистрируем тогда, когда это особенно актульно и необходимо. Они называются "Аривир" и "Эвритал". Для меня лично большая удача, что нашелся представитель, я надеюсь, нового поколения предпринимателей, которое вырастет из среднего и малого бизнеса в крупный, и я рад, что это наш земляк, казахстанец. Я вместе с Т.Х. Измайловым встречался с потенциальными покупателями "Аривира" и "Эвритала" и могу сказать, что препараты имеют огромный экспортный потенциал. Для этого нужно запустить их массовое производство. 
 
- Расскажите, что могут эти ветеринарные препараты? Каково их действие?
 
Знаете, для представителя каждой профессии, наверное, есть свой идеал. Для меня в области медицинской химии идеалом являются Пастер (Луи Пастер (Louis Pasteur) - ученый, химик, микробиолог, 1822-1895)* и Пауль Эрлих. Оба они нашли революционные способы и вещества для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. А Пауль Эрлих к тому же сформулировал требование к идеальному лекарству, так называемой золотой пуле: одно заболевание - одно лекарство - одна доза. Я, как и все ученые, которые занимаются разработкой лекарственных средств, к этому стремлюсь. Возможность проверить на практике золотую пулю появилась у команды Тимура Хусаиновича (Измайлова) при поддержке МСХ РК в очагах инфекционных болезней перед утилизацией зараженных животных. Меня утешает и радует, что результаты этих экспериментов и фотографии, которые может показать Тимур (Измайлов), приближают меня к тем идеалам, о которых я говорил: одна инъекция - и умирающий бычок, поросенок, птица, кошка или собака встали на ноги. Или агонизирующие цыплята, которые после одной инъекции оживают и встают.
 
- Мы сейчас можем уже, наверное, оценить колоссальные экономические потери от пандемии и эпизоотий, которые так или иначе перекрестно связаны с заболеваниями животного мира. 
 
Да, конечно! Это касается той же самой коронавирусной эпидемии - она еще не закончилась, и, я думаю, она надолго. Коронавирусная инфекция от человека уже освоила популяции всех животных, включая домашних и диких, от дельфинов до слонов. Они уже носители SARS Covi-2. Не исключено, что этот штамм вируса мутирует и станет патогенным. Начнется мор от SARS Covid среди сельхозяйственных животных. А это приведет к экономическим потерям. Необходимо противостоять биологическим угрозам. Я считаю, что наш президент правильно обратил внимание на лекарственную безопасность, фармацевтическую безопасность, вовремя поставил задачи, чтобы противодействовать биологическим угрозам, создав АО "Национальный биотехнологический холдинг QazBioPharm".
 
- Теперь перейдем к коронавирусу и к исследованиям в этой области. Вы сказали, что все аналогично, то есть таким образом можно разговаривать не только об агропромышленном комплексе, но, по всей видимости, можно будет решать проблему и внутри человеческого социума?
 
Конечно. Весь мир этим занимается, и мы в том числе. Мы предложили свой препарат для борьбы с коронавирусом. Естественно, когда приходит новая инфекция, начинают разрабатывать вакцину. Но это не быстрый процесс, во всяком случае год-два нужно, чтобы вакцину разработать и зарегистрировать. Как ни ускоряйся, есть международные стандарты, при несоблюдении которых препарат не будет зарегистрирован и выведен на рынок. А люди ведь болеют и умирают сейчас, поэтому врачи начинают лечить. Врач обязан лечить - хоть как-то, хоть чем-то, поэтому, вы помните, коронавирус у нас пытались лечить и противомалярийными препаратами, и анти-ВИЧ-препаратами, и что только в протоколы лечения не включали. Поэтому обязательно нужно иметь противовирусный препарат резерва, желательно широкого спектра действия, для борьбы с новой инфекцией, чтобы было время для разработки, испытания, регистрации и производства новой вакцины.
 
- Есть для этого возможности?
 
В Казахстане как раз такая возможность и реализуется: я так понимаю задачи, которые ставит правительство РК холдингу QazBioPharm. За вакцины я спокоен, они разрабатываются и будут разработаны новые под руководством К.Д. Закарья в НИИПББ. Что касается ветеринарных препаратов для животных и птиц, лидер в этой части - компания "Казфармаком". 
 
- Насколько скоро это может быть реализовано?
 
Общеизвестный факт: здесь многое зависит от регуляторных органов. Как только МЗ и МСХ РК приведут законодательство в соответствие с международными стандартами, определят приоритет отечественным разработчикам - ускорится вывод новых лекарственных средств на рынок. Наш научный центр имеет испытательную базу, аккредитованную по GLP, GMP и ISO17025. Это дает возможность всем нашим национальным разработчикам на нашей базе проводить испытания, получать протоколы этих испытаний, которые принимают Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства.
 
- Вы говорили об экономическом ущербе, который можно просчитать в сфере агропромышленного комплекса. Когда была эпидемия птичьего гриппа, там ведь существуют какие-то итоговые цифры?
 
Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, так как он находится в компетенции Минсельхоза. Однако уверен это большие потери.
 
Потери от эпизоотий в прошлом составили, например: от ящура в Великобритании в 2001 году уничтожено 4230 тысяч голов КРС, ущерб $25-30 млрд, на Тайване 1997 году - уничтожено 4 млн свиней, ущерб $5-8 млрд, от гриппа птиц в 2004-2005 гг. в странах Юго-Восточной Азии $10-15 млрд.
 
- Давайте подведем промежуточный итог. Правильно я понимаю, что, имея сегодняшние научные разработки, о которых Вы говорили, при содействии и регистрации этих препаратов и регулировании государством самой отрасли, не буду даже спрашивать, о каких-то цифрах, касающихся возможного экономического эффекта, но это точно обеспечит и продовольственную безопасность, и экспортный потенциал, и, если в целом, благополучную эпидемиологическую обстановку в стране?
 
Я вам сразу могу сказать цифры - сохранность сельскохозяйственных животных и птиц при регистрации и правильном, контролируемом использовании препарата "Аривир", даже в случае эпизоотии обеспечивается на уровне 90%. А использование кормовой добавки для профилактики доведет продуктивность до тех стандартов, которые генетически заложены в этих животных и технологиями промышленного животноводства.
 
- А как государство могло бы решить вопрос производства ветеринарных препаратов? Кто это решает?
 
Президент и правительство уже решают проблему развития фармацевтической отрасли и лекарственной безопасности страны через целеполагание, привлечение инвестиций и регуляторные меры.
 
- При этом при всем кроме научной и ветеринарной составляющей всегда был, есть и будет стоять вопрос благосостояния государства. И то, как государство будет представлено в мировой экономике. Мы сейчас можем навскидку назвать с вами какой-то отрицательный эффект, который случается при полной потере поголовья сельскохозяйственных животных, но это только один аспект. А в случае если этого не происходит и применяются препараты, которые Вами разработаны и которые сейчас нуждаются в регистрации со стороны Минсельхоза, сохраняется все поголовье и нет риска того, что оно будет полностью уничтожено. Таким образом, обеспечена страна, обеспечено население, обеспечена продовольственная безопасность и обеспечен выход всего этого потенциала, который может сам себя поддерживать, на международный рынок. Таким образом, Казахстану обеспечивается стабильность как экспортеру агропромышленных продуктов, да? В чем это измеряется? 
 
Безусловно, так. Измеряется этот экономический эффект в десятках миллиардов долларов.
 
- То есть одно действие, которое, казалось бы, решает локальные проблемы, оно же автоматически решает экономические проблемы - помимо здорового сытого населения, еще и развитие экономики на международном уровне?
 
Любая крупная фармацевтическая компания имеет у себя ветеринарное производство, производство ветеринарных препаратов. Это очень емкая, масштабная ниша, которую не нужно игнорировать.
 
- А еще - уже давно существовала мечта, чтобы Казахстан стал крупным мировым агропромышленным экспортером, а ведь это же все упирается в ветеринарию.
 
Фармацевтическая отрасль ветеринарных препаратов практически отсутствует в нашей стране. Есть сейчас возможность эту отрасль создать. Я с оптимизмом смотрю в наше будущее, по крайней мере на сегодняшний день в Казахстане есть два ветеринарных препарата ("Аривир" и "Эвритал"), которые справятся с любой биологической угрозой животным и птицам.
 
- Огромное спасибо за интервью, Александр Иванович! 
 
Вам спасибо за возможность донести до людей, чем занимается одно из предприятий холдинга QazBioPharm.
 
* Луи Пастер - французский ученый-химик и микробиолог, совершивший прорыв в мировой науке. Ему принадлежит ряд великих открытий, в числе которых привычная сегодня пастеризация. Внес огромный вклад в развитие вакцинации, подарив миру прививки от смертельных болезней.
 

Юрий Стоянов: "У меня было недержание языка"

14.07.2022, 23:42 23536
Юрий Стоянов: "У меня было недержание языка"
Фото: spbdnevnik.ru
"Когда я уезжал в Москву, родители дали напутствие: "Держи свой язык за зубами и помни, что тебя содержат родители-коммунисты", - рассказал aif.ru Юрий Стоянов, который 10 июля отмечает 65-летие.
 
Образ Ленина
 
Юрий Николаевич, ваши родители ведь дети войны?
 
— Отцу было 10 лет, а маме - всего 6, когда началась война. Мамина семья жила в Сталинграде. Город бомбили, они эвакуировались в сторону юга. Но эшелон тоже разбомбили... В Ташкенте их приютила семья узбекского учителя. Мама была там на привилегированном положении: по узбекской традиции все лучшее отдавалось гостям. Она, наверно, была единственным упитанным ребенком в этой семье.
 
Вообще, страшное время, что военное, что послевоенное. До середины 1950-х крестьяне, жившие в деревне и выполнявшие государственные работы, были практически крепостными, паспорта которых председатель колхоза запирал в сейф. Деревню, где жил отец, сначала заняли немцы, потом румыны, потом ее освободили наши. У отца в семье росли еще две родных сестры. Всем семья не могла дать высшее образование, и по понятиям того времени образование дали старшему сыну. Помимо обучения в медицинском институте, папа еще работал на заводе. Времени, казалось бы, не оставалось. Но тем не менее не так давно я нашел его записную книжечку. В ней отмечены все концерты, на которые он ходил. Когда я читал эту книжку, никак не мог понять: это записная книжка студента медицинского института или студента консерватории? Были месяцы, в которые он более 20 раз бывал на симфонических концертах и в опере!
 
Тогда не было этого комплекса, что все лучшее - в Москве. Существовало понятие деревни и города. А Одесса, где мы жили, была уникальным, молодым, свободным городом со своими театрами, вузами, морем, огромным портом. Когда я приехал в Москву, то был абсолютно лишен провинциального комплекса, да и по уровню среднего образования мог дать фору однокурсникам.
 
Недавно в столице у меня произошла удивительная встреча с моей няней. Когда она за мной присматривала, то сама еще была девчонкой. C ней я нечаянно выучил "Евгения Онегина". Она готовилась поступать в институт и читала Пушкина, училась и убаюкивала меня. В 4 года я знал наизусть целые главы!

А как вы из Одессы перебрались в Бородино?
 
— В Википедии сначала ошиблись, там написали, что я родился в Бородино, но сейчас уже исправили. Я родился в Одессе. Когда был еще грудным ребенком, родители, закончив институт, уехали на практику в село Бородино под Одессой. Моя мама работала в сельской школе. Потом, уже в Одессе, она стала завучем по воспитательной работе в школе, куда я пришел учиться. Конечно, ей периодически приходилось нервничать из-за меня. Когда надо было сдавать украинский язык и литературу, которые принимала она, я бегал по дому и орал: "Не буду учить! Я поступаю в ГИТИС! Зачем мне это!?" В итоге выучил только один билет и сообщил об этом маме. Пришел на экзамен, вытащил не глядя. Вижу, мать начинает смеяться. Оказалось, я вытянул тот билет, который и выучил. А на сочинении директор подошел ко мне и тихо так прошептал: "Напишешь "Образ Ленина в советском искусстве", получишь пять".

И вы написали?
 
— Конечно! Тогда вышел фильм "6 июля" с Каюровым, это была почти диссидентская тема по тем временам, что во всем виноваты те, кто извратил учение и образ Ленина. И начинались уже другие фильмы с непривычным Лениным, не таким прищурившимся добрым дедом, который спасает зайцев и любит детей. Детей у него не было, а зайцев он убивал на охоте. Думаю, я хорошо написал сочинение, они должны были плакать, жалко должно было быть им Ленина.
 
Кстати, я, может быть, единственный из 65-летних, кого Ленин посвятил в пионеры. На сцене Одесского драматического театра мы стояли бледны, у нас тряслись ноги. Вышел Ленин и сказал: "В борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы!" Мы прокричали: "Всегда готовы!" Ленин продолжил: "Пионэры, вы должны показывать всем пример!" А потом я случайно оказался в ненужном месте в ненужное время, за кулисами театра, где увидел, как моя мама протянула Ленину конверт. Ленин, он же заслуженный артист, открыл конверт и пересчитал несколько червонцев, на которых был изображен профиль Ильича. Так Ленин получил от моей мамы трех Лениных. Грим у него уже поплыл, лысина была плохо приклеена. Я был разочарован. Потом, когда я Илюше Олейникову сделал замечание по поводу его концертной рубашки, он мне дал совет: "Юрий, никогда не рассматривай декорацию вблизи".

"Не выбрасывай меня, пожалуйста"
 
Видела несколько фотографий вас с родителями, по ним кажется, что к вам всегда относились с обожанием.
 
— Я вырос в любви, но в любви строгой. Мне и тапочком перепадало. Моя задача была, когда возвращался из школы, что-то натворив, тапочек спрятать. У нас в доме был настоящий культ работы: на работе родители говорили о работе, дома - о работе, на отдыхе - о работе. Когда мамы и папы целыми днями не было дома, я себя обделенным не чувствовал, наоборот, классно, друзей можно притащить или на море сгонять. Вы представляете, что сейчас ваш девятилетний ребенок отправится на море? Вы же поседеете. Мобильных не было, геолокация не была подключена. Пересыпь, пляж завода Продмаш и кинотеатр - вот наши геолокации.
 
Из опасностей разве что одну вспомню. Однажды я отправился в летний кинотеатр - мы на деревья залезали и смотрели оттуда "Тарзана" и всевозможную индийскую лабуду, от которой весь зал рыдал, как на похоронах. Сеанс закончился, я шел домой. Внезапно передо мной образовались три парня. У одного из них - пистолет-пугач. Я увидел дуло, направленное на меня, и побежал зигзагами, восьмерками, как в индийских фильмах - из них-то я знал, что пуля так не попадет.
 
В то время мы жили в страхе, в вечном ожидании войны. В школе постоянно репетировали воздушную тревогу: лечь головой в сторону взрыва, вытянуть большой палец вперед. Если палец перекрывает ядерный гриб, тогда еще можно спастись, а если нет - тебе хана. Было вечное изучение противогазов, антидотов, костюмов химщазиты. Дети видели страшные сны о войне и ядерных взрывах... Эти страхи были очень осязаемы. Мы росли с этим ощущением опасности. Она в моем поколении генетически уже заложена.

Вы в школе были чрезвычайно остры на язык, смущали вашу маму?
 
— Я не маму смущал, а ее начальство. Когда я уезжал в Москву, мне мои родители сказали напутственную фразу: "Держи свой язык, пожалуйста, за зубами и помни, что тебя содержат родители-коммунисты". Недержание языка у меня было, это правда. Я уже тогда начал показывать Брежнева, всех директоров нашей школы, педагогов. У меня хорошо получалось. А одноклассники и рады были, говорили: "Юрик, покажи этого, Юрик, покажи того!" Артисту много ли надо, он же за аплодисменты забудет обо всем. Аплодисменты - наш хлеб.
 
Однажды, когда я в очередной раз кого-то передразнил, мама сказала, что выбросит меня с пятого этажа - мы жили на пятом этаже. Я, стоя на балконе, прокричал так, чтобы это слышал весь двор: "Мама, не выбрасывай меня, пожалуйста, ты еще будешь мною гордиться!"
 
Но у нас в семье не принято было выпячивать себя, к успехам было очень ироничное отношение, хвалить себя было неприлично. Советское воспитание. И когда моя мама прочитала мою книгу, она меня попросила: "Юра, ты не мог бы себя любить чуть-чуть побольше?" Я ответил: "Нет, потому что вы меня так воспитали". Но себя надо хоть иногда любить, хотя бы для того, чтобы подольше пожить.

В театре получал 140 рублей
 
Вы смогли ее просьбу исполнить и чуть больше себя любить?
 
— Нет. Правду про себя я знаю, цену себе я знаю, но это так, когда один на один и когда что-то хорошо получилось. А вот вслух об этом сказать не могу. Меня ужасно смущают люди, которые на полном серьезе рассказывают о себе практически в третьем лице. Я им иногда завидую, но понимаю, что я бы так никогда не смог. Есть и среди актеров такие, и среди режиссеров. По-моему, это от отсутствия ума или такой мамы, как у меня была.
 
В 1991-м развалился Союз, экономика разваливалась, а вы внезапно пришли к успеху с вашим "Городком", для вашей семьи все изменилось?
 
— Развал Союза прошелся по нашей семье очень жестко. Мой отец уходил из жизни в 1993-м году. У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить. Абсолютно все было нарушено, разрушено, поломано. Страна умирала, и мой отец вместе с ней умирал. Я не лью крокодиловы слезы, но моя Родина — это Советский Союз. Была у нас такая страна. Когда хоронили одного моего друга, я не мог быть в Одессе, но написал в память о нем: "Страны у нас разные, а Родина одна".
 
К сожалению, мой отец не застал "Городок". Он ушел из жизни, когда его сын был наполненный амбициями, подающий надежды и абсолютно несостоявшийся артист. Мама моя мой успех в "Городке" не сразу восприняла. Я помню, после нескольких выпусков она сказала: "Сынок, скажи, пожалуйста, вот ты играешь женщин, а эти женщины могут быть кем-то еще, кроме меня?" Она считала, что все это пародия на нее. Отчасти это была правда. Потому что это та женщина, которую я знал больше всех.

"Вампиров" ваша мама оценила?
 
— Она почувствовала жанр, правда, сказала: "Что ж ты такой страшный, небритый? Ты же в жизни хорошо выглядишь, прилично одет, причесан". Я ответил: "Мам, ну это же такая прелесть". А для меня действительно такое наслаждение, что я не причесываюсь, не бреюсь, мне наклеили ногти, я вспомнил, на какую ногу хромать, и пошел в кадр.
 
Парадокс, но мне кажется, что лучше эту роль сыграл бы Илюша, если бы был жив. И эта роль - это мое посвящение всему тому, что он не успел сыграть, а я доигрываю за него. Как только я начинаю мастерить в кадре, использовать внешние приемы, тут же вспоминаю его особую сдержанность, скупую выразительность.
 
Вы в нем подсмотрели Святослава Вернидубовича?
 
— Нет. Я долго смотрел на себя в зеркало, на свое благополучное лицо, на все несоответствия меня этой роли. Смотрел, потом зачесал волосы вперед, не побрился 4 дня и понял, что Святослав Вернидубович - человек, которому неважно, как он выглядит последнюю тысячу лет. Это стало отправным моментом. Вот сейчас снимается продолжение. Съемки идут и в Москве, и в Смоленске. Мне очень нравится сценарий второго сезона. У нас вся команда прежняя, только режиссер новый, Дима Грибанов. Он был 22 года назад оператором-постановщиком в одном из первых фильмов, где я снимался, "Очень русский детектив". С тех пор мы не виделись до этого момента. И когда он зашел на площадку, я увидел человека, который совершенно не изменился. Я заметил: "Дима, а вампир-то не я, а ты!"

Ваш герой в "Вампирах средней полосы" всем своим поведением показывает, что вечная жизнь - это огромная беда и проклятие. Как же так? Ведь многие столетия ищут эликсир бессмертия.
 
— Обмануть Бога люди пытались всегда, но ни у кого не получилось. Почитайте "Фауста". Это наказание жуткое, переживать людей, которых ты любишь. Как можно к этому стремиться? Когда ты провожаешь, например, в последний путь близкого человека, если ты выходишь потом на улицу и тебя раздражают люди тем, что они не знают, как тебе в этот момент плохо, тем, что заняты своими делами, значит, ты чего-то не понял в этой жизни. В этом и есть Бог: в том, что жизнь продолжается в тех, кто просто идет мимо и кому до тебя нет никакого дела.
 

Принцип одного Китая не может быть оспорен: чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью по вопросам, связанным с Тайванем

16.06.2022, 18:22 41366
Принцип одного Китая не может быть оспорен: чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью по вопросам, связанным с Тайванем
Фото: посольство КНР в РК
В последнее время США часто раздували тайваньский вопрос, что отрицательно сказывалось на китайско-американских отношениях. Не могли бы вы предоставить основные сведения о Тайване, а также о тайваньском вопросе?
 
- Тайвань - провинция Китая, расположенная на юго-востоке страны. Она состоит из самого большого острова Китая - острова Тайвань и прилегающих к нему островов. Ее общая площадь - около 36 тысяч кв. км, население составляет около 24 млн человек. 
 
Уже в 230 году н.э. китайский флот прибыл на Тайвань. В XII веке Китай отправил чиновников на острова Пэнху Тайваня, чтобы эффективно контролировать Тайваньский регион. В XVII веке Китай создал уезды на Тайване, а затем префектуры и провинцию. С 1895 по 1945 год Тайвань был оккупирован японскими империалистами. После капитуляции Японии в 1945 году Тайвань вернулся в объятия родины. Это свидетельствует о том, что Тайвань с древних времен является неотъемлемой частью территории Китая и Китай обладает неоспоримым суверенитетом над Тайванем.
 
В мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а правительство КНР - единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Таково основное содержание принципа одного Китая, ставшего консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. В 1971 году резолюция № 2758 Организации Объединенных Наций признала правительство КНР единственным законным представителем Китая в ООН. В настоящее время большинство стран мира, в том числе США, установили дипломатические отношения с Китаем на основе признания принципа одного Китая. Республика Казахстан твердо придерживается политики одного Китая и выступает против любой формы "независимости Тайваня", и Китай это высоко ценит.
 
Вы только что упомянули, что США признают принцип одного Китая. Но недавно официальный представитель Госдепартамента США Прайс написал в социальных сетях, что США не согласны с китайским принципом одного Китая и по-прежнему привержены политике, которую Соединенные Штаты проводят при поддержке обеих партий. Политика основана на "Законе об отношениях с Тайванем", трех совместных американско-китайских коммюнике и "Шести гарантиях по отношению к Тайваню". Что вы думаете о его высказываниях?
 
- Данный американский представитель пытается обмануть мир, играя в словесные игры, чтобы обелить действия США по подрыву мира в Тайваньском проливе и грубому вмешательству во внутренние дела Китая.
 
Обращаясь к истории, мы видим, что тайваньский вопрос когда-то был самым большим препятствием на пути нормализации китайско-американских отношений. Китай официально установил дипломатические отношения с Соединенными Штатами в 1979 году после того, как США выполнили три предварительных условия, предложенных китайской стороной: "разрыв дипломатических отношений (с Тайванем), расторжение договора и вывод войск (из Тайваня)". Видно, что принцип одного Китая является необходимым условием установления дипломатических отношений между Китаем и США. До и после установления дипотношений с Китаем Соединенные Штаты прямо заявили о своем принятии принципа одного Китая в Шанхайском коммюнике 1972 года, Коммюнике об установлении дипломатических отношений 1978 года и Коммюнике от 17 августа 1982 года.
 
Однако за последние 40 лет США грубейшим способом не следовали принципу одного Китая и трем китайско-американским совместным коммюнике. Особенно в последние годы префикс американской "Политики одного Китая" становится все длиннее и длиннее, и они в одностороннем порядке состряпали незаконные документы, такие как "Закон об отношениях с Тайванем" и "Шесть гарантий для Тайваня", бросают вызов политике одного Китая, которые Китай с самого начала не признавал и решительно противился; Соединенные Штаты значительно ослабили ограничения на официальные обмены между США и Тайванем, а уровень и частота обменов между двумя сторонами значительно увеличились; военные отношения между Соединенными Штатами и Тайванем стали более частыми и открытыми, и общий объем продаж США оружия Тайваню превысил 70 млрд долларов США; Соединенные Штаты также помогли Тайваню расширить так называемое международное пространство и открыто помогают Тайваню "укрепить дипломатические отношения".
 
Нетрудно заметить, что в тайваньском вопросе именно США продолжают попирать свои обязательства, нарушая консенсус обеих сторон и пытаясь использовать тайваньский вопрос для воспрепятствования мирному воссоединению Китая, подрыва мира и стабильности в Азии, и сдерживать развитие Китая.
 
Недавно члены Конгресса и Сената, чиновники и другие должностные лица из Соединенных Штатов и других стран "посетили" Тайвань, встретились с "Президентом Тайваня" Цай Инвэнь и другими высокопоставленными лицами и призвали Тайвань присоединиться к ВОЗ в качестве "наблюдателя". Что Вы думаете об этом?
 
- Тайвань является провинцией Китая, откуда взялся "Президент", какие права имеет Тайвань для ведения официальных обменов с другими странами и какое право он имеет на участие в международных организациях, состоящих из суверенных государств? Официальные лица соответствующих стран посещали Тайвань и подстрекали к его участию в международных организациях, что серьезно нарушает принцип одного Китая, чем Китай сильно недоволен и решительно выступает против этого.
 
Не так давно 75-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла решение прямо отказаться от включения в повестку дня Ассамблеи так называемого приглашения Тайваня принять участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя, предложенного отдельными странами. Перед открытием ассамблеи почти 90 стран выразили свою приверженность принципу одного Китая и выразили свое несогласие с участием Тайваня, направив специальные письма в ВОЗ. Это в полной мере показывает, что принцип одного Китая является народным стремлением международного сообщества и общей тенденцией и никакие вызовы недопустимы.
 
Президент США Джо Байден заявил, что если континентальная часть Китая предпримет действия против Тайваня, это будет "похоже на то, что произошло в Украине" и США обеспечат Тайваню военную защиту. Соединенные Штаты по-прежнему продают оружие Тайваню. Что Вы думаете об этом? Не спровоцируют ли действия США военный конфликт в Тайваньском проливе?
 
- Украинский вопрос - это вопрос между Россией и Украиной, двумя суверенными государствами, а тайваньский вопрос - это внутренние дела Китая, сравнивать эти два вопроса абсурд. Китай никогда не позволит какой-либо внешней силе вмешиваться в свои внутренние дела.
 
Продажа США оружия Тайваньскому региону Китая серьезно нарушила принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подорвала суверенитет и интересы безопасности Китая, а также серьезно подорвала китайско-американские отношения и мир и стабильность в Тайваньском проливе. Китай решительно выступает против этого и резко осуждает подобные действия. США должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, прекратить продажу оружия Тайваню и военные связи между США и Тайванем.
 
Источником нынешней напряженности в Тайваньском проливе являются тщетные попытки сил "независимости Тайваня", которые полагаются на Соединенные Штаты в реализации своих амбиций по расколу Родины, а также тщетные попытки некоторых американцев сдерживать развитие Китая с помощью тайваньского вопроса. Подстрекательство США к "независимости Тайваня" поставит Тайвань в опасное положение, а также подвергнет огромным рискам сами США. Вся ответственность за угрозу миру в Тайваньском проливе лежит на силах "независимости Тайваня" и на американской стороне.
 
По вопросам, касающимся основных интересов Китая, таких как суверенитет и территориальная целостность, Китай не может идти на компромиссы. Как отметил член Госсовета и министр обороны КНР Вэй Фэнхэ в своем выступлении на 19-м диалоге "Шангри-Ла", "Тайвань - это Тайвань Китая, тайваньский вопрос - это внутренние дела Китая, воссоединение Родины обязательно должно быть достигнуто, раскол и "независимость Тайваня" никогда не закончится хорошо, а вмешательство внешних сил никогда не увенчается успехом. Мирное воссоединение является величайшим желанием китайского народа, и мы готовы приложить максимум усилий. Но, если кто-то посмеет разделить Тайвань от Китая, мы сделаем все возможное, чтобы сражаться, чего бы это ни стоило, никто не должен недооценивать решимость, волю и мощные возможности китайских вооруженных сил". Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и мощные возможности китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Я советую США не выступать против 1,4 млрд китайцев.
 

В человечестве накопилась критическая масса людей без иммунитета к оспе

09.06.2022, 10:19 46591
В человечестве накопилась критическая масса людей без иммунитета к оспе
Фото: vedomostiural.ru
Вирусолог Александр Лукашев рассказал "Известиям" о том, почему обезьянья болезнь пересекает межвидовой порог и опаснее ли она ВИЧ-инфекции
 
Пристальное внимание врачей и ученых к вспышке заболеваемости обезьяньей оспой снизит темпы ее распространения, рассказал в интервью "Известиям" член-корреспондент РАН вирусолог Александр Лукашев. Они и сейчас значительно ниже, чем у COVID-19, поэтому риск новой пандемии невелик. Специалист также объяснил, почему вирус вышел за пределы Африки, хотя раньше этого не происходило, какое влияние на распространение болезни оказало прекращение вакцинации от обычной оспы и почему новая угроза по степени опасности даже близко не стоит рядом с ВИЧ-инфекцией.
 
Коллективный иммунитет человечества постепенно уменьшался
 
Когда обезьянья оспа появилась в человеческой популяции? Говорят, что в 1970-х…
 
- Она не появилась, она была всегда - и в 50-е, и в 70-е. И вирусологам о ней было известно с тех же времен. На самом деле название "обезьянья оспа" не совсем точное. Вирус впервые выделили от обезьяны - да, но изначально он был свойственен грызунам в Центральной Африке.
 
Понятно ли, когда вирус перешагнул межвидовой барьер?
 
Он не перешагивал барьер один раз, как коронавирус. Это зооноз, то есть вирус, который циркулирует в дикой природе и периодически заражает людей. Обычно каждый год в Африке наблюдается несколько сотен или тысяч случаев заражений обезьяньей оспой - там это довольно распространенная история. При этом цепочки его передачи очень короткие, они практически никогда не выходили за пределы Африки. Число заболевших, которое наблюдается по всему миру в последнее время, беспрецедентно.
 
В чем причина?
 
- Это обусловлено тем, что примерно в 1980 году людей прекратили прививать от натуральной оспы - посчитали, что она окончательно побеждена. Вакцина от нее обеспечивала частичную защиту и от обезьяньей оспы. С тех пор коллективный иммунитет человечества по отношению к этим болезням постепенно уменьшался. И в какой-то момент накопилась критическая масса людей, чей организм не знаком с вирусом оспы. Это первый фактор. Второй - вирус попал в социальную среду, где он может очень эффективно передаваться - среди людей, практикующих беспорядочные половые связи.
 
Можно ли обезьянью оспу поставить в один ряд с птичьим и свиным гриппом, коронавирусом?
 
- Нет, нельзя. Коронавирус совершил межвидовой переход один раз, грипп перешагивает этот барьер намного легче, но все же редко - раз в 20-30 лет. Обезьянья оспа - классический зооноз, она эндемична у животных и регулярно заражает людей. Главный вопрос сейчас в том, закрепится ли вирус в популяции людей или нет.
 
Обезьянья оспа может коснуться и нас
 
В ВОЗ заявили о том, что с 13 мая по 2 июня прирост заболеваний обезьяньей оспой составил 203%. С чем это связано?
 
- На самом деле цифру нельзя назвать большой. Это прирост в три раза за три недели. Если мы вспомним коронавирус, то даже с менее заразным штаммом прирост в три раза шел за одну неделю, а уж если говорить про омикрон, то за неделю показатель увеличивался в пять-семь раз. Скорость распространения обезьяньей оспы пока что не вызывает у ученых паники. Да, появилась настороженность относительно групп риска, подверженных заражению. Но это и хорошо - значит, болезнь будет под большим контролем и скорость распространения вируса снизится.
 
В какой среде вирус распространяется активнее, кто входит в группы риска?
 
- Вирус обезьяньей оспы сейчас распространяется преимущественно среди людей, которые практикуют беспорядочные половые связи. Но рано или поздно он выплеснется и в другие слои населения. Насколько успешно инфекция там распространится, пока что предсказывать рано.
 
Есть ли вероятность новой пандемии?
 
- Я думаю, что риск пандемии низок. Во-первых, вирус распространяется не так эффективно, как, например, COVID-19. Во-вторых, его можно остановить, просто отказавшись от избыточных привычек или определенных моделей поведения.
 
Придет ли вирус в Россию?
 
- Сейчас, конечно, с учетом меньшей интенсивности путешествий и разрыва связей с Европой этот риск ниже, но рано или поздно обезьянью оспу могут занести и к нам.
 
Почему сейчас, когда есть тревожные звоночки, страны не закрывают границы?
 
- Потому что не считают угрозу критической. Вирус можно остановить, просто пропагандируя осведомленность об этом заболевании и профилактические мероприятия среди групп риска.
 
Существуют две ветви вируса - западноафриканская и центральноафриканская. В чем между ними различия?
 
- Основное различие - летальность. Она выше у центральноафриканского варианта. Но сейчас распространяется западноафриканский, менее летальный.
 
Можно использовать старую вакцину
 
Некоторые ученые говорят, что обезьянья оспа может оказаться страшнее ВИЧ или коронавируса. Так ли это?
 
- Нет, она не страшнее ни ВИЧ, ни коронавируса. У этого заболевания нет длительного скрытого периода. ВИЧ так активно распространялся, потому что симптомы появляются только через много лет после заражения. То есть долгое время заболевание никак не проявляется и при этом человек активно заражает окружающих.
 
С обезьяньей оспой ситуация совсем иная. Болезнь протекает с явными симптомами. Если человек за собой следит, он может очень быстро их выявить, обратиться к врачу и прекратить распространять вирус. Кроме того, летальность обезьяньей оспы не так высока. Существуют лекарственные препараты, вакцина. Я считаю, что это совершенно несопоставимо с угрозой ВИЧ.
 
Точно так же из-за того, что вирус передается только при тесном контакте, угроза несопоставима с коронавирусом, который очень эффективно передается респираторным путем.
 
Есть натуральная оспа, обезьянья... а еще какие-то?
 
- Вирусов оспы в природе достаточно много, они могут эпизодически заражать человека и даже приводить к летальному исходу. Есть, например, коровья оспа. На основе этого вируса врач Энтони Дженнер 300 лет назад сделал вакцину от натуральной оспы.
 
Схожи ли обезьянья оспа и натуральная, можно ли лечить первую лекарствами от второй?
 
- Лечить можно. Кроме того, вакцина от натуральной оспы тоже обеспечивает пусть и неполную, но достаточно существенную защиту от обезьяньей оспы. Главное различие между вирусами - летальность, которая в десятки, если не в сотни раз ниже в случае обезьяньей оспы.
 
Вакцина от натуральной оспы, которой прививали в прошлом веке, не соответствует современным требованиям - вызывает много побочных реакций. Ведутся ли разработки нового препарата?
 
- Ведутся, и активно. Но, насколько я знаю, эти вакцины не испытывались широко, по крайней мере у нас в стране. В случае серьезной угрозы, конечно, может быть использована и старая вакцина от натуральной оспы. Она очень реактогенная, но способна остановить даже активную передачу вируса обезьяньей оспы. Если такая необходимость возникнет, получить вакцину и начать ее использовать будет значительно легче, чем в случае с COVID-19.
 

"В Греции есть всё!" На Крите - тем более

31.05.2022, 19:57 52746
"В Греции есть всё!" На Крите - тем более
Фото: генеральный директор TEZ TOUR Греция Димитрис ХАРИТИДИС
Нынешнее лето приготовило для казахстанских туристов приятный сюрприз: с 1 июня авиакомпания "Эйр Астана" запускает прямые рейсы в Ираклион - административный центр греческого острова Крит. Ставшая знаменитой фраза одного из чеховских персонажей "В Греции всё есть" в полной мере относится и к Криту. Здесь есть и шикарные пляжи под Голубым флагом экологической чистоты; и горные массивы, рассекающие живописные каньоны; и долины с раскинувшимися в них виноградниками, оливковыми, апельсиновыми и финиковыми рощами; и овеянные веками всемирно известные памятники архитектуры и искусства; и более трёх тысяч пещер со сталактитами и сталагмитами, в одной из которых, по легенде, родился самый могущественный античный бог Зевс.

 
Этот самый южный и теплый в Европе остров, где более 300 дней в году светит солнце, является также и самым развитым с точки зрения туристической инфраструктуры греческим регионом. Достаточно сказать, что 25% всех пятизвездочных отелей страны находятся именно на Крите.
 
Сегодня прославленный остров представляет генеральный директор "TEZ TOUR Греция" Димитрис ХАРИТИДИС.

 
Димитрис, какова сейчас эпидемиологическая ситуация в Греции и на Крите? Какие действуют ограничения, применяется ли масочный режим?
 
- Если не ошибаюсь, Греция была первой в Европе страной, открывшейся для туристов. В принципе, сейчас у нас всё спокойно, как и в остальной Европе. В мае власти страны отменили масочный режим во всех закрытых и открытых помещениях, а также в транспорте дальнего следования. Сейчас ношение масок обязательно лишь при посещении больниц, домов престарелых, а также при поездках в городском общественном транспорте. С 1 мая отменены QR-коды для входа в магазины, кафе, бары, рестораны. Форму PLF для прилета также необязательно заполнять.

 
Какие документы теперь необходимы казахстанским туристам для въезда в Грецию? 
 
- Все антиковидные ограничения на въезд в страну для иностранных туристов сейчас отменены. Теперь иностранным гостям вне зависимости от наличия вакцинации больше не нужно перед поездкой сдавать ПЦР- или антиген-тесты, а также проходить экспресс-тестирование по прилёту в Грецию.
 
Главное, что необходимо для въезда, - шенгенская виза. Но греческое консульство достаточно лояльно к туристам. Мы не раз обсуждали вопрос выдачи виз с нашим посольством в Нур-Султане, с визовым центром в Алматы, с министерством иностранных дел Греции. Все настроены очень позитивно, так что с получением визы проблем не будет. Все что нужно - это стандартный набор документов, и добро пожаловать в Грецию!
 
Назовите Топ-5 самых красивых мест на Крите, где турист обязательно должен побывать?
 
- Это очень сложный вопрос. Красотой пронизан весь остров - от пляжей до маленьких аутентичных горных деревушек! Нужно просто взять машину в аренду, и за день вы составите свой собственный рейтинг - и не из пяти, а из пятидесяти местечек! Но, пожалуй, чаще всего в Топ-5 включают плато Лассити, залив Мирабелло, городки Ретимно и Ханью, пляжи Балос и Элафонисси. 
 
Но самая знаменитая из критских достопримечательностей - это, конечно, Кносский дворец, который, как считается, и был тем самым легендарным "Лабиринтом Минотавра". Только лучше всего сюда ехать с хорошим экскурсоводом, иначе немудрено заблудиться или просто не придать значения тем или иным развалинам. Рекомендую обязательно побывать в Археологическом музее Ираклиона. Там собраны все артефакты минойской цивилизации, когда-либо найденные на Крите, и они действительно впечатляют. Не зря этот музей считается лучшим в Греции после Афинского. А уж в нашей стране, где археологическую ценность представляет чуть ли не каждый квадратный метр, это говорит о многом!

 
Расскажите о климате острова. В июле-августе, как известно, здесь бывают ветра "мельтеми", из-за чего на море образуются достаточно сильные волны. 
 
- На Крите отличный климат! Именно благодаря ветрам здесь не бывает тяжелого зноя, который далеко не все хорошо переносят. Легкий бриз, температура редко превышает +33°С. Вечером приятно. Что касается волн, то остров изобилует укрытыми от ветров бухтами. Например, все отели заливов Элунды и Бали прекрасно защищены от ветров благодаря своему расположению. К тому же многие гостиницы оборудуют свои пляжи волнорезами, чтобы семьям с детьми было комфортнее купаться. 
 
А еще благодаря ветрам на острове очень развит виндсерфинг. Есть целая школа, в том числе и для туристов, на пляже Амудара недалеко от Ираклиона. 
 
Хочу сразу впечатлить вас статистикой: Греция, наряду с Турцией и Испанией, ежегодно входит в Топ-3 мировых лидеров по количеству пляжей, отмеченных знаком экологической чистоты - Голубым флагом. И больше всего их именно на Крите: в прошлом году эту престижную награду получили 120 здешних пляжей! Это означает, что куда бы вы ни поехали, отличный пляжный отдых вам гарантирован. Кроме того, Крит - огромный остров, и пляжи здесь, как и природа, отличаются разнообразием. Выбирайте по вкусу: хотите более жаркую и безветренную погоду, горный ландшафт и фешенебельные курорты - к вашим услугам восточная часть острова с регионом Лассити и пляжами Элунды. В богатых растительностью западной и центральной частях бухт меньше, но зато чаще встречаются протяженные песчаные пляжи. Здесь также расположены города Ираклион и Ретимно, поэтому и курортов больше, инфраструктура лучше развита, да и атмосфера в целом оживленнее. Но на качестве пляжей это не сказывается. 

 
Куда лучше всего ехать обеспеченным туристам, а где больше возможностей для бюджетного отдыха? Что посоветуете выбрать: туристам, отдыхающим семьями с детьми; любителям спокойного, размеренного отдыха; молодежи и всем, кто предпочитает отдыхать весело и активно?
 
- Традиционно самыми фешенебельными и шикарными на Крите считаются курорты Элунды. Однако разделять районы острова с точки зрения бюджета - не совсем верно. Надо найти то место, которое будет нравиться именно вам, а отель уже можно подобрать практически на любой кошелек. Не стоит недооценивать небольшие недорогие гостиницы: каждую из них мы проверяем и утверждаем лично. Поэтому даже бюджетные 3* могут стать тем местом, куда вам захочется возвращаться каждый сезон. И еще следует учесть тот факт, что на Крите, как и вообще в Греции, хорошо развита концепция маленьких семейных отелей, где вас примут радушно как члена собственной семьи и вы отдохнете в настоящей греческой атмосфере. 
 
Семьям с детьми хорошо подходят регионы Ираклиона и Ретимно с отличной инфраструктурой и множеством гостиниц, рассчитанных именно на формат семейного отдыха. Городки Малья и Херсониссос - оптимальный выбор для молодежного отдыха. Здесь сосредоточены лучшие ночные клубы, бары и развлечения на острове. Так что день релакса на замечательном пляже и ночь веселья в клубе - это вполне про критские каникулы!
 
Спокойный и размеренный отдых можно найти в отелях для взрослых в Малье и Ретимно. Вас не разбудят шумные малыши, требующие завтрака в шесть утра, а бассейн всегда будет свободен от надувных кругов. Советую обратить внимание и на район вблизи Элунды - здесь прекрасная инфраструктура, а в самой деревушке множество таверн и ресторанов. А какие там открываются умопомрачительные виды на залив Мирабелло!.. 

 
Раз уж речь зашла об отелях, есть у них здесь какие-то особенности и используется ли система "всё включено"?
 
- Концепция "всё включено" присутствует в большинстве критских отелей, однако не ожидайте в Греции найти Турцию. "Всё включено" в Турции - это система, благодаря которой можно вообще не покидать территорию курорта. У нас же туристы предпочитают много путешествовать по стране.
 
Грецию надо прочувствовать, выйти за пределы одной локации. Для того чтобы узнать и полюбить страну, ее надо увидеть! Погулять, арендовать машину, чтобы покататься по окрестностям, посетить маленькую таверну в горах или у моря. Потому что каким бы шикарным не был отель - все равно это массовое производство еды. А когда вы идете в таверну - результат получается совсем другой. 
 
…И вот сидите уже в какой-нибудь таверне прямо у моря, волны ласкают ваши ноги, вы берете свежую рыбу или морепродукты, греческий салат, бокал вина при желании. Море разговаривает с вами вполголоса, вокруг всё спокойно, никто никуда не торопится… В Греции есть такое выражение: сига-сига - "тихо-тихо". Это такой здешний стиль жизни: не спешите, всё успеется, всё будет хорошо. И надо почувствовать эту ауру, вот так тихо-тихо насладиться, не торопясь, - едой, атмосферой, гостеприимством. 
 
Так что не привязывайтесь только к отелю, познакомьтесь с самим островом - ведь он невероятно разнообразен и манит выйти за пределы отеля! 

 
Проводятся ли на острове какие-нибудь традиционные фестивали и праздники, интересные для туристов, когда и где?
 
- Основные критские фестивали почти всегда связаны с едой: это фестиваль апельсинов, фестиваль вина, фестиваль улиток (да, здесь их очень любят жаренными с розмарином в вине). На лето приходится фестиваль сыра в традиционной горной деревне Зоньяна. Там режут головку сыра весом в тонну и раздают всем гостям. К тому же, как обычно на праздники, льется рекой вино - и все это под критскую музыку и с танцами. 
 
В июне в местечке Матала, на южном побережье Крита, проходит ежегодный рок-фестиваль. Очень веселое мероприятие! Матала с шестидесятых годов прошлого века была пристанищем хиппи со всей Европы и даже США, так что звуки рок-музыки здесь абсолютно органичны.
 
Есть ли у местной кухни свои особенности, изюминки, которыми она выделяется на фоне традиционной греческой кухни? 
 
- Разумеется, есть! Критская кухня богата блюдами, которые вы нигде больше в Греции не встретите! Например, клефтико - баранина или козлятина, томленые в печи с овощами. Или гамопилафо - рисовая каша на мясном бульоне, традиционно подаваемая на свадьбах, но в некоторых тавернах ее можно заказать и на ужин. Баранина антикристо готовится при столь высокой температуре, а мясо выкладывается вокруг открытого огня таким образом, что жир стекает на поддон и не дает запаха, а корочка становится хрустящей, запечатывая мякоть, которая как бы запекается в собственном соку. Это необычайно вкусное блюдо - одно из моих самых любимых на острове. Кроме того, я обычно заказываю стамнагати - сваренные критские травы, которые идеально подходят в качестве гарнира к свежей рыбе.

 
Я недавно прочитал, что на Крите культивируют 11 видов винограда и хорошо развито виноделие. Что попробовать ценителям этого напитка? 
 
- Греция - это одно из тех мест на нашей планете, где родилось вино. "Одно из" - потому что многие страны претендуют на звание родины этого напитка. Греческие вина не так известны, как французские, испанские или итальянские, но это не значит, что они хуже, и в последнее время виноделие в Элладе набирает обороты. Здесь есть свои сорта винограда, например "Мандилари", "Видиано" и многие другие. "Котсифали", например, - чисто критский сорт. Кроме вин я бы посоветовал критскую виноградную водку раки. На Балканах раки есть везде. Я знаю, что гости из Казахстана часто бывают в Турции - раки есть и там, но это другой напиток, на основе аниса. У нас он называется узо. А критская раки больше похожа на грузинскую чачу.
 
Крит славится также своим оливковым маслом - оно здесь повсюду, и многие везут именно масло как главный подарок и сувенир с острова. 

 
Где вы сами предпочитаете проводить свободное время на Крите и куда едете отдыхать во время отпуска?
 
- Если удается выбраться, то предпочитаю пляжи Элунды. Очень люблю и плоскогорье Лассити - там, по легенде, в горной пещере родился Зевс Громовержец. А для городских прогулок мой выбор - это Ретимно или Ханья, прекрасные города с великолепной архитектурой, замечательной набережной, отличными ресторанами и особой атмосферой! 
 
А вообще, Крит - очень красивый остров. Здесь есть всё! И мощные горные гряды: например, Псилоритис - вторая по высоте гора Греции после пика Митикас на Олимпе! И незабываемое зрелище слияния морей на западе острова. И красивейший городок Ханья, и венецианский Ретимно, и Критская ривьера, и живописный Агиос-Николаос, и фешенебельная Элунда - всего не перечислишь!
 
У нас много интересного, красивого, вкусного! И всё это давно ждет гостей из Казахстана. Ведь последний раз чартеры именно на Крит были в 2013 году. С тех пор прошло уже 9 лет, и думаю, казахстанцы соскучились по острову, и это взаимно. Мы будем очень рады познакомить вас с критским гостеприимством и открыть красоту Греции. Для нас большая честь принимать Казахстан, и мы сделаем все возможное, чтобы вам захотелось возвращаться сюда снова и снова!
 
Беседовал Владимир КАКАУЛИН
 

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