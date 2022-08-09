О подготовке военных связистов рассказал в интервью заместитель начальника департамента связи полковник Даулет Аренов

Фото: генеральный директор TEZ TOUR Греция Димитрис ХАРИТИДИС

Нынешнее лето приготовило для казахстанских туристов приятный сюрприз: с 1 июня авиакомпания "Эйр Астана" запускает прямые рейсы в Ираклион - административный центр греческого острова Крит. Ставшая знаменитой фраза одного из чеховских персонажей "В Греции всё есть" в полной мере относится и к Криту. Здесь есть и шикарные пляжи под Голубым флагом экологической чистоты; и горные массивы, рассекающие живописные каньоны; и долины с раскинувшимися в них виноградниками, оливковыми, апельсиновыми и финиковыми рощами; и овеянные веками всемирно известные памятники архитектуры и искусства; и более трёх тысяч пещер со сталактитами и сталагмитами, в одной из которых, по легенде, родился самый могущественный античный бог Зевс.





Этот самый южный и теплый в Европе остров, где более 300 дней в году светит солнце, является также и самым развитым с точки зрения туристической инфраструктуры греческим регионом. Достаточно сказать, что 25% всех пятизвездочных отелей страны находятся именно на Крите.

Сегодня прославленный остров представляет генеральный директор "TEZ TOUR Греция" Димитрис ХАРИТИДИС.





Димитрис, какова сейчас эпидемиологическая ситуация в Греции и на Крите? Какие действуют ограничения, применяется ли масочный режим?

- Если не ошибаюсь, Греция была первой в Европе страной, открывшейся для туристов. В принципе, сейчас у нас всё спокойно, как и в остальной Европе. В мае власти страны отменили масочный режим во всех закрытых и открытых помещениях, а также в транспорте дальнего следования. Сейчас ношение масок обязательно лишь при посещении больниц, домов престарелых, а также при поездках в городском общественном транспорте. С 1 мая отменены QR-коды для входа в магазины, кафе, бары, рестораны. Форму PLF для прилета также необязательно заполнять.





Какие документы теперь необходимы казахстанским туристам для въезда в Грецию?

- Все антиковидные ограничения на въезд в страну для иностранных туристов сейчас отменены. Теперь иностранным гостям вне зависимости от наличия вакцинации больше не нужно перед поездкой сдавать ПЦР- или антиген-тесты, а также проходить экспресс-тестирование по прилёту в Грецию.

Главное, что необходимо для въезда, - шенгенская виза. Но греческое консульство достаточно лояльно к туристам. Мы не раз обсуждали вопрос выдачи виз с нашим посольством в Нур-Султане, с визовым центром в Алматы, с министерством иностранных дел Греции. Все настроены очень позитивно, так что с получением визы проблем не будет. Все что нужно - это стандартный набор документов, и добро пожаловать в Грецию!

Назовите Топ-5 самых красивых мест на Крите, где турист обязательно должен побывать?

- Это очень сложный вопрос. Красотой пронизан весь остров - от пляжей до маленьких аутентичных горных деревушек! Нужно просто взять машину в аренду, и за день вы составите свой собственный рейтинг - и не из пяти, а из пятидесяти местечек! Но, пожалуй, чаще всего в Топ-5 включают плато Лассити, залив Мирабелло, городки Ретимно и Ханью, пляжи Балос и Элафонисси.

Но самая знаменитая из критских достопримечательностей - это, конечно, Кносский дворец, который, как считается, и был тем самым легендарным "Лабиринтом Минотавра". Только лучше всего сюда ехать с хорошим экскурсоводом, иначе немудрено заблудиться или просто не придать значения тем или иным развалинам. Рекомендую обязательно побывать в Археологическом музее Ираклиона. Там собраны все артефакты минойской цивилизации, когда-либо найденные на Крите, и они действительно впечатляют. Не зря этот музей считается лучшим в Греции после Афинского. А уж в нашей стране, где археологическую ценность представляет чуть ли не каждый квадратный метр, это говорит о многом!





Расскажите о климате острова. В июле-августе, как известно, здесь бывают ветра "мельтеми", из-за чего на море образуются достаточно сильные волны.

- На Крите отличный климат! Именно благодаря ветрам здесь не бывает тяжелого зноя, который далеко не все хорошо переносят. Легкий бриз, температура редко превышает +33°С. Вечером приятно. Что касается волн, то остров изобилует укрытыми от ветров бухтами. Например, все отели заливов Элунды и Бали прекрасно защищены от ветров благодаря своему расположению. К тому же многие гостиницы оборудуют свои пляжи волнорезами, чтобы семьям с детьми было комфортнее купаться.

А еще благодаря ветрам на острове очень развит виндсерфинг. Есть целая школа, в том числе и для туристов, на пляже Амудара недалеко от Ираклиона.

Хочу сразу впечатлить вас статистикой: Греция, наряду с Турцией и Испанией, ежегодно входит в Топ-3 мировых лидеров по количеству пляжей, отмеченных знаком экологической чистоты - Голубым флагом. И больше всего их именно на Крите: в прошлом году эту престижную награду получили 120 здешних пляжей! Это означает, что куда бы вы ни поехали, отличный пляжный отдых вам гарантирован. Кроме того, Крит - огромный остров, и пляжи здесь, как и природа, отличаются разнообразием. Выбирайте по вкусу: хотите более жаркую и безветренную погоду, горный ландшафт и фешенебельные курорты - к вашим услугам восточная часть острова с регионом Лассити и пляжами Элунды. В богатых растительностью западной и центральной частях бухт меньше, но зато чаще встречаются протяженные песчаные пляжи. Здесь также расположены города Ираклион и Ретимно, поэтому и курортов больше, инфраструктура лучше развита, да и атмосфера в целом оживленнее. Но на качестве пляжей это не сказывается.





Куда лучше всего ехать обеспеченным туристам, а где больше возможностей для бюджетного отдыха? Что посоветуете выбрать: туристам, отдыхающим семьями с детьми; любителям спокойного, размеренного отдыха; молодежи и всем, кто предпочитает отдыхать весело и активно?

- Традиционно самыми фешенебельными и шикарными на Крите считаются курорты Элунды. Однако разделять районы острова с точки зрения бюджета - не совсем верно. Надо найти то место, которое будет нравиться именно вам, а отель уже можно подобрать практически на любой кошелек. Не стоит недооценивать небольшие недорогие гостиницы: каждую из них мы проверяем и утверждаем лично. Поэтому даже бюджетные 3* могут стать тем местом, куда вам захочется возвращаться каждый сезон. И еще следует учесть тот факт, что на Крите, как и вообще в Греции, хорошо развита концепция маленьких семейных отелей, где вас примут радушно как члена собственной семьи и вы отдохнете в настоящей греческой атмосфере.

Семьям с детьми хорошо подходят регионы Ираклиона и Ретимно с отличной инфраструктурой и множеством гостиниц, рассчитанных именно на формат семейного отдыха. Городки Малья и Херсониссос - оптимальный выбор для молодежного отдыха. Здесь сосредоточены лучшие ночные клубы, бары и развлечения на острове. Так что день релакса на замечательном пляже и ночь веселья в клубе - это вполне про критские каникулы!

Спокойный и размеренный отдых можно найти в отелях для взрослых в Малье и Ретимно. Вас не разбудят шумные малыши, требующие завтрака в шесть утра, а бассейн всегда будет свободен от надувных кругов. Советую обратить внимание и на район вблизи Элунды - здесь прекрасная инфраструктура, а в самой деревушке множество таверн и ресторанов. А какие там открываются умопомрачительные виды на залив Мирабелло!..





Раз уж речь зашла об отелях, есть у них здесь какие-то особенности и используется ли система "всё включено"?

- Концепция "всё включено" присутствует в большинстве критских отелей, однако не ожидайте в Греции найти Турцию. "Всё включено" в Турции - это система, благодаря которой можно вообще не покидать территорию курорта. У нас же туристы предпочитают много путешествовать по стране.

Грецию надо прочувствовать, выйти за пределы одной локации. Для того чтобы узнать и полюбить страну, ее надо увидеть! Погулять, арендовать машину, чтобы покататься по окрестностям, посетить маленькую таверну в горах или у моря. Потому что каким бы шикарным не был отель - все равно это массовое производство еды. А когда вы идете в таверну - результат получается совсем другой.

…И вот сидите уже в какой-нибудь таверне прямо у моря, волны ласкают ваши ноги, вы берете свежую рыбу или морепродукты, греческий салат, бокал вина при желании. Море разговаривает с вами вполголоса, вокруг всё спокойно, никто никуда не торопится… В Греции есть такое выражение: сига-сига - "тихо-тихо". Это такой здешний стиль жизни: не спешите, всё успеется, всё будет хорошо. И надо почувствовать эту ауру, вот так тихо-тихо насладиться, не торопясь, - едой, атмосферой, гостеприимством.

Так что не привязывайтесь только к отелю, познакомьтесь с самим островом - ведь он невероятно разнообразен и манит выйти за пределы отеля!





Проводятся ли на острове какие-нибудь традиционные фестивали и праздники, интересные для туристов, когда и где?

- Основные критские фестивали почти всегда связаны с едой: это фестиваль апельсинов, фестиваль вина, фестиваль улиток (да, здесь их очень любят жаренными с розмарином в вине). На лето приходится фестиваль сыра в традиционной горной деревне Зоньяна. Там режут головку сыра весом в тонну и раздают всем гостям. К тому же, как обычно на праздники, льется рекой вино - и все это под критскую музыку и с танцами.

В июне в местечке Матала, на южном побережье Крита, проходит ежегодный рок-фестиваль. Очень веселое мероприятие! Матала с шестидесятых годов прошлого века была пристанищем хиппи со всей Европы и даже США, так что звуки рок-музыки здесь абсолютно органичны.

Есть ли у местной кухни свои особенности, изюминки, которыми она выделяется на фоне традиционной греческой кухни?

- Разумеется, есть! Критская кухня богата блюдами, которые вы нигде больше в Греции не встретите! Например, клефтико - баранина или козлятина, томленые в печи с овощами. Или гамопилафо - рисовая каша на мясном бульоне, традиционно подаваемая на свадьбах, но в некоторых тавернах ее можно заказать и на ужин. Баранина антикристо готовится при столь высокой температуре, а мясо выкладывается вокруг открытого огня таким образом, что жир стекает на поддон и не дает запаха, а корочка становится хрустящей, запечатывая мякоть, которая как бы запекается в собственном соку. Это необычайно вкусное блюдо - одно из моих самых любимых на острове. Кроме того, я обычно заказываю стамнагати - сваренные критские травы, которые идеально подходят в качестве гарнира к свежей рыбе.





Я недавно прочитал, что на Крите культивируют 11 видов винограда и хорошо развито виноделие. Что попробовать ценителям этого напитка?

- Греция - это одно из тех мест на нашей планете, где родилось вино. "Одно из" - потому что многие страны претендуют на звание родины этого напитка. Греческие вина не так известны, как французские, испанские или итальянские, но это не значит, что они хуже, и в последнее время виноделие в Элладе набирает обороты. Здесь есть свои сорта винограда, например "Мандилари", "Видиано" и многие другие. "Котсифали", например, - чисто критский сорт. Кроме вин я бы посоветовал критскую виноградную водку раки. На Балканах раки есть везде. Я знаю, что гости из Казахстана часто бывают в Турции - раки есть и там, но это другой напиток, на основе аниса. У нас он называется узо. А критская раки больше похожа на грузинскую чачу.

Крит славится также своим оливковым маслом - оно здесь повсюду, и многие везут именно масло как главный подарок и сувенир с острова.





Где вы сами предпочитаете проводить свободное время на Крите и куда едете отдыхать во время отпуска?

- Если удается выбраться, то предпочитаю пляжи Элунды. Очень люблю и плоскогорье Лассити - там, по легенде, в горной пещере родился Зевс Громовержец. А для городских прогулок мой выбор - это Ретимно или Ханья, прекрасные города с великолепной архитектурой, замечательной набережной, отличными ресторанами и особой атмосферой!

А вообще, Крит - очень красивый остров. Здесь есть всё! И мощные горные гряды: например, Псилоритис - вторая по высоте гора Греции после пика Митикас на Олимпе! И незабываемое зрелище слияния морей на западе острова. И красивейший городок Ханья, и венецианский Ретимно, и Критская ривьера, и живописный Агиос-Николаос, и фешенебельная Элунда - всего не перечислишь!

У нас много интересного, красивого, вкусного! И всё это давно ждет гостей из Казахстана. Ведь последний раз чартеры именно на Крит были в 2013 году. С тех пор прошло уже 9 лет, и думаю, казахстанцы соскучились по острову, и это взаимно. Мы будем очень рады познакомить вас с критским гостеприимством и открыть красоту Греции. Для нас большая честь принимать Казахстан, и мы сделаем все возможное, чтобы вам захотелось возвращаться сюда снова и снова!

Беседовал Владимир КАКАУЛИН