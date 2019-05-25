Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй в позитивном ключе прокомментировал ограничения со стороны США

Пекин. 24 мая. Kazakhstan Today - Утром 21 мая основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй за круглым столом ответил на вопросы китайских СМИ. В течение пресс-конференции, длившейся более 2,5 часов, Жэнь Чжэнфэй в позитивном ключе прокомментировал последние события вокруг Huawei, касающиеся в том числе ограничений со стороны США, вариантов замены чипов, разработок в области 5G. Также он выразил свое мнение насчет общественного имиджа компании и рассказал об отношениях с семьей, передает Kazakhstan Today.

О влиянии ограничений со стороны США: Американское правительство недооценивает наши силы

Жень Чжэнфэй заявил: "90-дневная лицензия не несет для Huawei никакого смысла. Мы уже готовы. Самое главное для нас - как следует делать свое дело, а то, что делает американское правительство, мы контролировать не можем".

Он отметил, что внесение Huawei в cписок организаций Министерства торговли США сильно не отразится на работе компании.

Мы, несомненно, продолжим служить нашим клиентам, у нас огромные возможности по серийному производству. Мы по-прежнему успешно участвуем в конкурентных торгах во всем мире. Темпы роста могут замедлится, но не так сильно, как предполагают. В первом квартале наши операционные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39%, в апреле было снижение до 25%, возможно, к концу года опять будет снижение, но до отрицательного роста дело не дойдет. И развитию отрасли ущерба не будет", - сказал основатель компании.

Жэнь Чжэнфэй также выразил благодарность американским компаниям: "На протяжении 30 лет американские компании развивались вместе с нами и внесли большой вклад в наше развитие. Подавляющее большинство компаний, к которым Huawei обращалась за консалтинговыми услугами, американские. Это несколько десятков компаний, среди которых IBM, Accenture и другие".

Он подчеркнул, что запрет США повлияет только на "низкотехнологичные" продукты Huawei и что на передовые области, в том числе 5G, сильного влияния не будет. Жэнь Чжэнфэй отметил, что в области 5G другие производители в течение трех лет не смогут догнать Huawei.

Американское правительство недооценивает наши силы", - заявил он.

Про планы замещения процессоров: Мы всегда будем нуждаться в американских чипах

Жэнь Чжэнфэй подчеркнул, что Huawei всегда будет нуждаться в чипах американского производства. Он отметил, что американские компании сейчас подают заявки на лицензию Бюро промышленности и безопасности США. Если лицензию предоставят, то Huawei продолжит покупать их полупроводники или продавать им свои (нужно не только покупать, но и продавать, чтобы стимулировать их прогресс). По словам Жэня Чжэнфэя, Huawei не планирует вытеснять США и недальновидно думать только о собственном развитии. Необходимо обеспечить общее развитие. Если поставки в итоге будут заблокированы, то ничего страшного не произойдет, так как Huawei может производить все высокотехнологичные полупроводники самостоятельно.

Жэнь Чжэнфэй пояснил, что в "мирное" время Huawei всегда придерживалась политики 1+1: половину чипов закупала в США, другую половину производила самостоятельно. По его словам, несмотря на то, что собственные чипы дешевле в производстве, Huawei все равно приобретала более дорогостоящие американские полупроводники, так как Huawei не должна отстраняться от внешнего мира. Наоборот, компания выступает за интеграцию.

Наша дружба с американскими компаниями формировалась на протяжении нескольких десятков лет, и ее нельзя разорвать как лист бумаги. Если американским компаниям удастся заполучить лицензии, мы продолжим в больших объемах закупать их комплектующие. Сейчас ситуация непонятная, но мы можем подождать. Если им выдадут лицензии, то мы продолжим нормальные торговые отношения с американскими компаниями и будем совместно строить информационное общество. В этом деле мы не хотим изолироваться от других".

5G - это не атомная бомба, а технология, призванная служить на благо общества

По мнению Жэня Чжэнфэя, США не должны лезть на Huawei с кулаками только из-за того, что компания вышла в лидеры, потому что 5G - это не атомная бомба, а технология, призванная служить на благо общества", - говорится в сообщении компании.

Он пояснил, что емкость сетей нового поколения в 20 раз выше, чем у 4G и в 10000 раз выше, чем у 2G, притом что энергопотребление по сравнению с 4Gниже в 10 раз, а размеры оборудования меньше на 70%. Базовая станция 5G отличается особой компактностью и весит всего 20 килограммов, а ее габариты не превышают размера портфеля для документов. Поэтому больше не нужны металлические башни: оборудование можно размещать где угодно: на столбах и стенах.

В оборудовании Huawei применяются материалы, которым коррозия не страшна на протяжении нескольких десятков лет, поэтому его можно размещать даже в канализациях.

Кроме этого, 5G обладает очень широким каналом и позволяет передавать различный контент в очень высоком разрешении, такой как видео в 8К. Бытует мнение, что себестоимость будет ниже в 10 раз. На самом деле, можно добиться снижения в 100 раз, чтобы телевидение в высоком разрешении стало общедоступным сервисом. Это будет способствовать быстрому развитию культуры. В своем развитии страны должны опираться на культуру, философию, образование. Все это составляет основу развития страны. Поэтому 5G изменит общество, считают в компании. Благодаря крайне низким задержкам сети нового поколения также получат широкое промышленное применение.

Про разработки и специалистов: Конкурировать с западными компаниями за таланты

Жэнь Чжэнфэй отметил, что у Huawei по всему миру открыто 26 центров исследований и разработок, в которых на постоянной основе трудятся более 700 ученых в области математики, более 800 - в области физики и более 120 - в области химии. У Huawei также есть центр стратегических исследований, оказывающий поддержку ведущим мировым университетам и ученым в их научной деятельности.

Основатель компании подчеркнул, что в сотрудничестве с университетами Huawei основывается на принципах закона Бэя-Доула. Это значит, что выгоду получают вузы. Все интеллектуальные права на диссертации и результаты исследований остаются за университетами и их учеными, а не переходят к Huawei. Перед тем, как использовать эти интеллектуальные труды, Huawei совершает с правообладателем коммерческую сделку. В этом и заключается принцип закона Бэя-Доула.

Комментируя конкуренцию с Hi-Tech-компаниями за талантливых специалистов, Жэнь Чжэнфэй отметил, что учащиеся Новосибирского университета на Международной олимпиаде по информатике уже на протяжении шести лет завоевывают золотые и серебряные медали, однако Google переманивает их к себе, предлагая зарплаты в пять-шесть раз выше. Начиная с этого года, Huawei вступит в борьбу за таланты и будет предлагать условия еще лучше, чтобы молодые специалисты оставались в России.

Поддерживая ученых, мы не ждем моментальных успехов. Поражение - тоже успех. Главное, чтобы команда развивалась. Только так мы сможем постоянно двигаться вперед", - сказал основатель Huawei.

О важности фундаментальных исследований: Придавать особое значение вкладу математиков

Как сказал Жэнь Чжэнфэй, смартфон Р30 - это чистая математика. Сейчас хорошую фотографию мы получаем в результате математических вычислений. Возможности человеческого глаза равны ста миллионам объективов, а у камеры он один.

Наш телефон разбивает полученное изображение на множество частей и при помощи алгоритмов выдает картинку на качественном уровне человеческого глаза".

Жэнь Чжэнфэй отметил, что девиз математиков Huawei - "сделать камеру смартфона лучше человеческого глаза". Они хотят сделать так, чтобы "с телефона можно было фотографировать луну и делать снимки за тысячу километров".

Наверное, это возможно, ведь при помощи математики можно усилить слабый световой сигнал", - сказал Жэнь Чжэнфэй.

Смартфоны Huawei развиваются так быстро благодаря тем "стратегическим запасам", которые компания изначально готовила для сетевого сегмента. Но так как они там не пригодились, их определили в потребительский бизнес. Это дало этому направлению огромный толчок: каждые три месяца появлялось новое поколение. В основном это вклад математиков, но и физики тоже помогли, разработав трихромный сенсор.

Невозможно развивать бизнес в электронной сфере, опираясь только на закупки компонентов у других. В устройствах прочих поставщиков тоже заложена математика, но эта математика установлена в их комплектующие другими компаниями. Я думаю, что в этом плане мы сильнее всех в мире", - отметил Жэнь Чжэнфэй.

Об общественном мнении: Не стоит разжигать националистические настроения

В китайском Интернете об уровне патриотизма часто судят по тому, каким телефоном человек пользуется: Apple или Huawei. Однако основатель Huawei отметил, что все члены его семьи пользуются телефонами Apple.

Жень Чжэнфэй пояснил, что сейчас общество разделилось: одни говорят, что настоящие патриоты должны поддерживать Huawei, другие - что Huawei использует патриотизм китайских граждан в своих интересах.

Нельзя считать, что если кто-то покупает Huawei, то он патриот, а тот, кто не покупает, - не патриот. Huawei - это продукт. Нравится - покупай, не нравится - не покупай. Не нужно привязывать его к политике. Ни в коем случае нельзя разжигать националистические настроения", - сказал основатель компании.

Моим детям, например, телефоны Huawei не нравятся, им нравится Apple. В моей семье у всех телефоны Apple. У Apple хорошая экосистема. Я сам дарил им макбуки перед заграничными поездками. Нельзя ограничивать свое сознание тем, что любить Huawei обязательно означает любить телефоны Huawei", - добавил Жэнь Чжэнфэй.

Об облике предприятия: Улучшать имидж компании, предоставляя высококачественные услуги

Жень Чжэнфэй заявил, что имидж нужно строить не рекламой, а оказанием клиентам высококачественных услуг. Например, корейская компания LG на оборудовании Huawei развернула LTE в диапазоне 300 Мгц. Во время визита Папы Римского Франциска 300 тыс. человек на территории около 1,6 квадратного метра одновременно передавали через эту сеть фото и видео. И сеть не "упала".

Второй пример - это обеспечение связи во время хаджа. Перед молитвой 40-50 мусульман выключают мобильные телефоны, а по ее завершении практически одновременно включают обратно. И сеть Huawei спокойно выдерживает такую нагрузку. Именно такими мировыми примерами нужно строить свой имидж, а не пытаться улучшить его через СМИ и рекламу.

Инвестиции Huawei в другие страны отвечают запросам компании, например, в Англии мы инвестировали в завод по производству оптических чипов. Мы это сделали, в основном, потому, что Англия должна стать экспортным центром этой продукции. У нас такие заводы в Германии и Японии. Построили мы их исходя из спроса, а не для того, чтобы продемонстрировать какой-то статус. Нам не нужен статус, нам нужны только заказы.

О семье: Они арестовали мою дочь, чтобы сломить мою волю

Комментируя арест своей дочери Мэн Ваньчжоу в Канаде, Жэнь Чжэнфэй отметил: "Этим они хотели сломить мою волю, но дочь сообщила мне, что она уже морально готова задержаться там надолго. У нее оптимистичный настрой. Мне от этого стало гораздо легче. Я должен смотреть на проблемы этого мира с позиции выше собственного сознания, своей семьи и Huawei. Только так я могу быть объективным".

Все мы пожертвовали собой и семьей ради единого идеала. Сейчас у нас конфликт с США, но в итоге мы должны внести совместный вклад в развитие человечества".

Жэнь Чжэнфэй поведал трогательную историю двух своих браков: "Моя первая жена - это властная женщина. Я, правда, не понимаю, что она во мне нашла. Тогда, кроме хорошей учебы, ничем я похвастаться не мог. И в семье все было плохо. Мы прожили вместе 20 лет, потом расстались. Она помогала в оформлении брака с моей второй женой Яо Лин. С пропиской для младшей дочери тоже помогла. У нее хорошие отношения с моей второй женой".

О ценностях Huawei: Мы не делим сотрудников на своих и чужих

На вопрос, "какая сила заставляет иностранных сотрудников признать ценности Huawei", Жэнь Чжэнфэй ответил, что в компании нет существенных отличий между китайскими и иностранными сотрудниками, потому что иностранные сотрудники тоже работают для клиентов, так же как и китайские. Поэтому и ценности одни и те же.

Относительно переработок Жэнь Чжэнфэй отметил: "Huawei уважает трудовые законодательства всех стран и соблюдает права иностранных сотрудников. Но у них есть чувство долга. Без чувства долга не будет результатов. По правде говоря, наши иностранные ученые работают самоотверженнее китайцев: многие уже четвертый десяток разменяли, но до сих пор без семьи".





Справка о 5G

5G получил распространение гораздо раньше, чем ожидалось: в настоящее время уже существует четыре поставщика чипов 5G, в продаже появятся 40 моделей мобильных телефонов 5G. На сегодняшний день Huawei заключила 40 коммерческих контрактов по всему миру и построила более 70000 5G базовых станций, что обеспечило компании лидерство среди поставщиков ИКТ-оборудования.

Huawei ожидает, что к 2025 году сети 5G охватят 58% населения мира и будут обслуживать 2,8 млрд пользователей. Huawei уже развернула ряд сетей 5G в разных странах мира в тестовом режиме, а также начала применение коммерческого использования технологии.

Huawei и южнокорейский телекоммуникационный оператор LG Uplus в преддверии Всемирного мобильного конгресса 2019 года объявили о создании коммерческой сети Gbps 5G, для которой уже развернуто более 10 000 сетевых узлов. LG Uplus и Huawei также продемонстрировали сервисы виртуальной реальности и видео ультравысокого разрешения на базе сетей 5G, приближающие создание новых коммерческих приложений.

Ведущие операторы стремятся приблизить коммерческое внедрение 5G. Прежде всего это происходит в крупнейших странах, где технология появилась раньше и где в сумме проживает треть населения планеты. Масштаб внедрения 5G превосходит масштабы первых этапов внедрения технологий 3G и 4G. Вызовом нового времени является необходимость смены подхода к инженерному построению мобильных сетей. Например, спектр для сетей 2G, 3G и 4G составляет около 50 МГц. В эпоху 5G спектр превышает 200 МГц. Это требует серьезного пересмотра системы защиты от помех, а также поиска возможностей для изоляции.

В мире только несколько компаний работают над оборудованием инфраструктуры 5G, не так много компаний занимаются микроволновой технологией.

Однако Huawei - единственная компания в мире, которая может интегрировать базовые станции 5G с самой передовой микроволновой технологией Massive MIMO. С этой возможностью наши базовые станции 5G даже не нуждаются в оптоволоконных подключениях. Вместо этого они могут использовать сверхбыстрое микроволновое подключение для поддержки транзитных соединений с очень широкой полосой пропускания. Это убедительное решение, которое имеет большой экономический смысл. Данная технология лучше всего применима для малонаселенных сельских районов.

В 2018-2019 годах Huawei активно работает с регулятором в области связи РК, операторами связи РК по возможности развертывания пилотного тестирования оборудования мобильной связи 5G на территории Республики Казахстан во втором полугодии 2019 года.

Стоит отметить, что некоторые ключевые элементы технологии 5G как MassiveMIMO уже были протестированы на сетях операторов связи РК, получены положительные результаты.

Для успешного проведения всех подготовительных работ необходимо заранее определиться с регионами для проведения тестирования, а также же со спектром выделяющихся частот для проведения пилотного проекта. Это является в первую очередь прерогативой регулятора в области связи и операторов связи РК. В компании отмечают, что для достижения максимальной пропускной способности в сетях 5G международная организация 3GPP рекомендует выделение непрерывного спектра 100 МГц в полосе частот 3400-3800 МГц.

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