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Перспективы развития ШОС в интервью с заместителем генерального секретаря организации Григорием Логвиновым

15.09.2022, 07:34 1746
Перспективы развития ШОС в интервью с заместителем генерального секретаря организации Григорием Логвиновым
Григорий Семенович Логвинов — заместитель Генерального секретаря ШОС
 
Родился в 1956 году. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В.Ломоносова (1979).
 
Владеет китайским, английским и немецким языками.
 
На дипломатической службе с 1979 года, работал на различных должностях в центральном аппарате Министерства, а также посольствах в Китае и США.
 
В 2004-2008 годах — советник-посланник Посольства России в КНР, постоянный представитель при Секретариате Шанхайской организации сотрудничества.
 
В 2008-2016 годах — посол по особым поручениям МИД России, отвечал за вопросы безопасности в Северо-Восточной Азии, включая ядерную проблему Корейского полуострова.
 
В 2016-2019 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Австралии и по совместительству в Вануату, Науру, Тувалу и Фиджи.
 
С июня 2019 года — посол по особым поручениям МИД России.
 
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
 
Женат, имеет двух дочерей.

 
Интервью подготовили журналисты:
Эрик Куватов
Kazakhstan Today 
Альбина Абдурахманова  CBC TV AZERBAIJAN
 

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Об особенностях осенней призывной кампании рассказали в Минобороны

05.09.2022, 12:42 11371
Об особенностях осенней призывной кампании рассказали в Минобороны
Фото: Мин обороны РК
В сентябре в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 2022 года начался осенний призыв на срочную воинскую службу. Городские и районные призывные комиссии приступили к работе. Об особенностях осенней призывной кампании нам расскажет заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Дусимов Азамат Хабибулович.
 
Здравствуйте. Сколько военнослужащих срочной службы планируется призвать в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований?
 
- Как вы знаете, ежегодный призыв проводится осенью и весной. Общее количество в этом году запланировано более 35 000 призвать в ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, из них текущей осенью у нас запланировано около 8000 человек призвать в Вооруженные силы, более 6000 - в Национальную гвардию, более 3000 - в Пограничные войска, около 300 человек - в Министерство по чрезвычайным ситуациям и около 100 - в Службу государственной охраны планируется призвать в текущем году.
 
С какими основными проблемами сталкиваются местные органы военного управления в процессе призывной кампании и насколько улучшилась работа местных органов военного управления в процессе подготовки призывной кампании по сравнению с предыдущей?
 
- Из анализа прошлого года у нас есть определенные наработки. Текущей весной мы провели анализ и выявили ряд проблем. Особенно в местных органах военного управления возникают проблемы по розыску и доставке призывников, а также отсутствие узких врачей-специалистов, таких как окулист, невропатолог, фтизиатр и др. В некоторых регионах эту проблему решали откомандированием врачей-специалистов из областных медицинских центров. В принципе, в текущем году осенью по докладам первых руководителей эта проблема решена.
 
Розыском призывников кто занимается? Военнослужащие Вооруженных сил?
 
- В средствах массовой информации много писали, что представители местных органов военного управления, но это заблуждение. В соответствии с действующим законодательством организация призыва возложена на местные исполнительные органы. На местные органы военного управления возложены только учет и оповещение призывников. В случае невозможности оповещения призывников материалы передаются соответствующим органам внутренних дел. На законодательном уровне ответственность за розыск и доставку призывников, даже порой бывает вынужденную, ответственны органы внутренних дел. К примеру, за весну более 5000 призывников получили повестки и не явились. Соответственно, мы сформировали список призывников, направили в органы внутренних дел, и они организовывали их розыск и доставку.
 
По каким причинам или жизненным обстоятельствам призывникам полагается отсрочка либо освобождение от службы?
 
- У нас есть законодательство - статья 35 и 36 статья закона "О воинской службе и статусе военнослужащих". Также хотел бы напомнить, что с 2020 года для граждан предоставлена государственная услуга - отсрочка и освобождение от срочной воинской службы, которую можно получить через портал электронного правительства. Не надо ходить никуда в военкомат. Если у вас есть соответствующие документы, подтверждающие, к примеру, образование, справки из учебного учреждения, по семейным обстоятельствам, в случае если один из членов семьи инвалид первой или второй группы и требует постоянного ухода, по состоянию здоровья, если в медицинском учреждении где-то на "Д" учете находился, ему будет предоставлена отсрочка. Также у нас есть освобождение. Граждане, которые до достижения 27-летнего возраста, им необходимо пройти медицинскую комиссию для получения военного билета - они освобождаются от призыва. От призыва освобождаются граждане, проходящие специальную государственную службу, имеющие научную степень.
 
Какие изменения вносятся в закон "О воинской службе и статусе военнослужащих" и какие льготы будут предусмотрены для тех, кто призван на срочную воинскую службу?
 
- В соответствии с поручением главы государства Министерство обороны совместно с заинтересованными государственными органами проводит данную работу. В ряд государственных нормативных правовых актов будет вноситься ряд изменений. К примеру, по инициативе Министерства обороны по согласованию с Министерством образования рассматривается вопрос предоставления льгот при поступлении в высшие учебные заведения лицам, выслужившим установленные сроки воинской службы. Также рассматривается вопрос обязательной отработки грантов. Если юноша с 18 до 27 лет призван на срочную воинскую службу, то он будет освобожден от обязательной трехгодичной отработки. Также вопрос о приостановлении кредитных обязательств на период прохождения срочной воинской службы, этот вопрос, в принципе, уже решен, этим преимуществом уже пользуется ряд призывников. Предусмотрены социальные выплаты по коммунальным услугам родителям военнослужащих срочной службы. Сумма будет дополнительно определена и обнародована. 
 
Как Вы оцениваете качественный и количественный состав призывного контингента в ходе предварительного отбора, который прошел летом этого года?
 
- Перед каждым призывом местные органы военного управления совместно с другими войсками и воинскими формированиями проводят предварительное изучение. С 10 июля мы приступаем к этой работе. Соответственно, мы изучаем информацию по всем призывникам, где они находятся, кто окончил учебу, кто привлекался за нарушения законодательства. Мы должны объективную картину иметь. По сравнению с прошлым годом мы изучили около 79 000 призывников. В этом году план у нас стоит 85 000. Соответственно, есть положительная динамика в сторону улучшения призывного контингента. Уже на сегодняшний день 50% мы изучили. Эта работа будет продолжаться до конца призыва, потому что она выполняется поэтапно. Первыми у нас формируются команды для Пограничной службы КНБ. У Вооруженных сил, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Службы государственной охраны есть свои представители, которые занимаются изучением призывников. Не только военкомат, но и их представители изучают скрупулезно и уже направляют по командам.
 
С какими основными болезнями приходится сталкиваться при проведении медицинской комиссии и какая работа проводится по улучшению здоровья будущих призывников? 
 
- Мы постоянно мониторим состояние здоровья призывников. К примеру, в прошлом году 74 000 призывников прошли медицинскую комиссию из них 80% - годные к воинской службе, 14% освобождены по состоянию здоровья, им предоставлена отсрочка от призыва. 10% нуждаются в лечении. До осени им необходимо было поправить свое здоровье. Врачи-специалисты призывной комиссии направляют их в медучреждения по месту прикрепления. Это все бесплатно, за счет государства. Основные заболевания из анализа призывной кампании - заболевания внутренних органов, неврологические заболевания и хирургические заболевания. Также есть проблемы со зрением призывников. Призывникам предоставляют отсрочку, чтобы он привел в порядок свое здоровье. Сейчас один из рассматриваемых вопросов - с 14-летнего возраста мониторить всех граждан мужского пола и в обязательном порядке ежегодно проводить скрининг, чтоб к призыву ребята были готовы на 100% по состоянию здоровья.
 
 

О цифровизации госуслуг в системе Минобороны рассказали в ведомстве

15.08.2022, 12:39 23091
О цифровизации госуслуг в системе Минобороны рассказали в ведомстве
Фото: МО РК
В результате проведенной работы с 2011-2021 годы, Министерством обороны достигнуты определенные положительные результаты в области цифровизации. В частности, государственные услуги переведены в электронный формат. О том, какие именно услуги оказываются в армии, рассказал в эфире онлайн-брифинга Министерства обороны начальник управления по контролю за качеством оказания государственных услуг полковник Сергей Владимирович Попов.
 
Сергей Владимирович, здравствуйте, расскажите, какие государственные услуги оказываются Министерством обороны?
 
- На текущий момент Министерством обороны и его структурными подразделениями в реестре государственных услуг мы имеем 17 видов государственных услуг, восемь из которых, оказываются местными органами военного управления через управления и отделы по делам обороны. Это выдача удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, сведений о подтверждении прохождения воинской службы, выдача сведений гражданам льготной категории, удостоверений участников ВОВ, справок гражданам, выезжающим на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. Две услуги у нас оказывает войсковая часть 64615 (Главное медицинское управление) по санитарно-эпидемиологическим заключениям на проекты, по одной услуге оказывают Центральный архив и Главное управление военной инфраструктуры (постановка военнослужащих на учет для получения служебного жилья), одну услугу оказывает управление сил воздушной обороны (выдача разрешений на пролет авиации в запретных зонах). Кроме этого две государственные услуги, политика которых на стороне Министерства обороны, оказываются через местные исполнительные органы. Это две самые востребованные услуги, социально значимые – предоставление отсрочки от призыва на воинскую службу и освобождение от воинской службы, услугодателями которых являются местные исполнительные органы. В текущем году в реестр внесены еще две новых услуги. Одна услуга Центра пенсионного обеспечения по назначению пособий на погребение и единовременную выплату умершим пенсионерам министерства обороны и одна услуга Главного управления военной инфраструктуры – заключение и продление договора найма служебного жилища. Эти услуги социально значимые. Мы планируем реализовать их до исхода года и запустить в промышленную эксплуатацию. 
 
В какой форме могут получать услуги Министерства обороны физические и юридические лица?
 
- У нас услугодателями являются подразделения Министерства обороны и Генерального штаба, в зависимости от этого ими используются разные информационные системы. В частности органы военного управления используют две информационные системы, услуги оказываются как на альтернативной так и на безальтернативной основе госуслуги. В частности в настоящее время четыре услуги оказываются на альтернативной основе. Это выдача удостоверений о приписке к призывным участкам, военных билетов, выдача сведений о разрешении выезда на ПМЖ, и выдача удостоверений участникам ВОВ. Эти услуги можно получить как через портал электронного правительства, так и через филиалы НАО "Правительство для граждан". Оказание этих услуг осуществляется через мобильное приложение "Е-gov". Услуги Главного военно-медицинского управления оказываются в "Е-gov" через сервис "Е-лицензирование". Непосредственно Силы воздушной обороны через "Е-лицензирование", услуги Центрального архива только через филиалы некомерческого акционерного общества и только в бумажном формате, услуги которые оказывает Главное управление военной инфраструктуры через портал электронного правительства и его мобильное приложение. Новые виды услуг, которые вносятся в реестр в этом году, будут к реализации подлежать на портале электронного правительства и его мобильной версии.
 
Сергей Владимирович, какое количество государственных услуг оказывается в год структурными подразделениями Министерства обороны?
 
- С начала года нашими структурными подразделениями оказано свыше 220 тысяч услуг. Основная масса приходится на местные органы военного управления. У нас свыше 40 тысяч услуг по отсрочкам от призыва в весеннюю призывную кампанию, по освобождению от призыва – свыше 6000. Значительная часть услуг оказывается по выезду на ПМЖ граждан, по постановке на воинский учет, по выдаче военного билета и выдаче удостоверений о приписке. Это те услуги, на которые поступает основное количество заявок. Для сравнения в 2021 году наши структурные подразделения оказали государственные услуги в объеме, превышающем 480 тысяч.
 
Доля оказания услуг через портал электронного правительства в настоящий момент составляет свыше 90%.
 
Проводятся ли какие-то мероприятия в рамках оптимизации государственных услуг?
 
- В рамках дебюрократизации государственных услуг во исполнение планов и задач, поставленных Главой государства, а также уполномоченным органом в области цифровизации, еще в мае месяце Министерством обороны проведен глубокий анализ, реинжиниринг всех бизнес-процессов по каждой государственной услуге и ее подвидам. У нас все госуслуги насчитывают 70 подвидов государственных услуг. Для полного понимания подвидом можно считать ту или иную категорию граждан, которые сталкиваются с оказанием услуги. Результаты данного реинжиниринга показали, что по 10 подвидам автоматизации не потребуется в связи с полной автоматизацией, 22 категории подлежат переводу в проактивный режим, но только при одном условии. Этим условием является полное взаимодействие и успешная интеграция в режиме актуализация c девятью центральными государственными органами, как правило все силовые органы. Через межведомственное взаимодействие которых мы сможем иметь полный пакет документов для перевода на всех наших услуг на проактивный формат оказания. 
 
Как вы считаете, на каком уровне находится качество оказываемых услуг?
 
- Для полноты ответа на данный вопрос необходимо принять во внимание оценку уполномоченного органа по качеству оказания услуг в государстве, которым является АДГС. По результатам 2021 года в рамках операционной оценки деятельности центрального государственного органа по блоку "Взаимодействие с физическими и юридическими лицами" Минобороны набрало 76,46 десятых балла из 100 возможных. Для сравнения в 2020 году 26, 6 %, что указывает на тот факт, что эффективность в разы возрастает, качество в разы возрастает во всех направлениях оказания услуг.
 
Сергей Владимирович, благодарим Вас за познавательное интервью, до свидания!
 

О подготовке военных связистов рассказал в интервью заместитель начальника департамента связи полковник Даулет Аренов

08.08.2022, 09:45 29111
О подготовке военных связистов рассказал в интервью заместитель начальника департамента связи полковник Даулет Аренов
Фото: МО РК
Военные связисты в круглосуточном режиме обеспечивают Вооруженные силы современной, эффективной и надежной связью. Они поддерживают качественный уровень системы управления вооружением и войсками, следят за исправностью узлов связи и технических средств. Подробнее о современных войсках связи рассказал заместитель начальника департамента связи полковник Даулет Аренов. 
 
Что на сегодняшний день представляют собой современные войска связи Вооруженных сил Республики Казахстан? 
 
- Связь является неотъемлемой частью управления Вооруженными силами, составляя его материальную основу. В управлении Вооруженными силами средства связи играют важную роль, обеспечивая устойчивое, непрерывное управление войсками, вооружением, военной техникой и боевыми средствами в любых условиях и обстановке, поэтому недаром про связь и говорят, что это нерв армии. 
 
В своем историческом зарождении связь прошла большой и долгий путь в процессе становления и развития Вооруженных сил, начиная от простейших звуковых, зрительных сигналов и команд, которые применялись непосредственно на поле боя, до сегодняшних многофункциональных, многоканальных систем, которые предназначены для обеспечения развертывания как стационарных, так и подвижных систем связи. 
 
Войска связи относятся к специальным войскам и предназначены для развертывания систем связи для должностных лиц и органов управления в любых условиях боевой обстановки. 
 
Организационно войска связи состоят из подразделений, частей, узлов связи. Министерство обороны и Генеральный штаб оказывают всестороннюю поддержку в развитии войск связи, поэтому на сегодняшний день в современных войсках связи находится современная техника, поставляемая нашим оборонно-промышленным комплексом: радио, радиорелейные, тропосферные и спутниковые средства связи.
 
Эта техника может обеспечивать пункты управления всеми видами связи из любого региона нашей страны. 
 
С чего берет начало история современных войск связи независимого Казахстана и есть ли профессиональный праздник у связистов? 
 
- Современные войска связи унаследованы от войск бывшего Советского Союза, дислоцирующихся на территории Казахстана. Их история неразрывно связана с генерал-майором Орынбековым, который возглавлял войска связи и стоял у истоков их создания. Начиная с 1992 года по 2002 год на протяжении 11 лет он создавал войска связи и возглавлял наш огромный коллектив воинов-связистов. 
 
Министерство обороны и Генеральный штаб на сегодняшний момент уделяют особое внимание боевой готовности войск связи, повышению уровня подготовки личного состава и оснащению новой, современной техникой. 
 
Как я и говорил ранее, главная задача связистов - обеспечение передачи и приема информации. На сегодняшний день ни одно мероприятие в Вооруженных силах не проходит без связистов, будь это повседневная жизнедеятельность при организации боевого дежурства, при организации боевой подготовки и в ходе проведения международных мероприятий. При проведении учений войска обеспечивают связью всех должностных лиц и органы управления, а также отрабатывают нормативы, учебные задачи для передачи сигналов и команд для применения войск. 
 
Профессиональный праздник - День связистов отмечается 31 октября. Эта современная дата берет начало с момента формирования нашего главного органа управления - департамента связи. Эта традиция была установлена для того, чтобы поднять воинский престиж, а также в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению безопасности и обороне нашего государства. 
 
Современные телекоммуникационные технологии не стоят на месте. Расскажите о перспективах развития войск связи и можно ли говорить о каких-то достижениях в этой области уже сегодня? 
 
- Как я и говорил ранее, Министерство обороны и Генеральный штаб уделяют особое внимание развитию войск связи. Согласно военной доктрине по развитию военного управления одной из основных мер является поддержание эффективной работы информационных систем, систем инфраструктуры связи, а также телекоммуникационной системы специального назначения, недопущение изоляции нашего главнокомандующего. 
 
Поэтому на сегодняшний момент в перспективных средствах связи применяются самые передовые и инновационные решения, применяются электронные компоненты, программное обеспечение. На сегодняшний момент оборонно-промышленный комплекс выпускает продукцию, нашу современную технику связи. Это радио, радиорелейные средства, спутниковые системы, производят модернизацию аналоговых средств связи на цифровые. Генеральной линией строительства и совершенствования системы связи у нас является переход на современные телекоммуникационные технологии. 
 
Где вы готовите военных связистов для казахстанской армии? 
 
- Испокон веков служба в армии была почетным делом для мужчины. На сегодняшний момент войска связи считаются интеллектуальными войсками. Для молодого поколения, которое выбирает службу в армии, у нас, в Казахстане, есть несколько учебных заведений. Одним из них является Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, который находится в городе Алматы. Там готовят будущих офицеров по специальности "автоматизация и инфокоммуникационные технологии в военном деле". На сегодняшний момент институт готовит наиболее подготовленных специалистов, умеющих эксплуатировать нашу современную технику связи. Для подготовки допризывной молодежи у нас имеются военно-технические школы, которые готовят для службы в армии. Те военнослужащие, которые будут проходить срочную службу в подразделениях связи, для них имеется учебный центр, который готовит по трем профилирующим специальностям: младшие специалисты по эксплуатации средств радиосвязи, радиорелейной вязи, а также командно-штабных машин. С этого года у нас выпускаются специалисты с двумя сертификатами. Первый сертификат они получают по военной специальности и второй сертификат - по гражданской специальности специалиста по эксплуатации воздушных и подземных кабельных систем связи. Данное направление предназначено для того, чтобы военнослужащий, выслужив определенный срок службы, имел свою первичную гражданскую специальность. Профессия военного связиста дает большие возможности и перспективы для получения высокооплачиваемой работы, а это является основным стимулом для молодого поколения, которое решило связать свою судьбу с армией.
 

Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй о ситуации в Тайваньском проливе

05.08.2022, 17:25 31986
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
Провокационный визит Спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, невзирая на настойчивые протесты и предупреждения властей Китая, вызвал большое внимание в международном сообществе. В связи с этим международным инцидентом наша редакция взяла интервью у Генерального консула Китая в Алматы Цзян Вэй.
 
Мы заметили, что Госсекретарь США Энтони Блинкен и некоторые западные СМИ заявили, что визит Пелоси на Тайвань не рассматривается в Белом доме как официальный акт США, и реакция Китая на это была крайне жесткой. На днях страны "Большой семерки" выступили с совместным заявлением, в котором призвали Китай не обострять ситуацию. Как вы оцениваете данные заявления?
 
- Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вопреки решительному протесту и жесткому предупреждению китайской стороны, совершила поездку на Тайвань. Этим шагом США серьезно нарушают принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, грубо посягают на суверенитет и территориальную целостность Китая, и подает сугубо ошибочные сигналы сепаратистским силам, выступающим за т. н. "независимость Тайваня", что вызвало сильное возмущение среди китайского народа и широкую оппозицию со стороны международного сообщества.
 
Оправдания американской стороны якобы о том, что посещение Пелоси Тайваня является личным актом и не имеет никакого отношения к правительству США, являются попыткой уйти от ответственности, и к тому же они просят китайскую сторону не реагировать на это крайне жестко. Такие заявления, выдавающие черное за белое, в свою очередь можно расценивать как "ложь прямо в глаза без зазрения совести". Разве Спикер Палаты представителей Конгресса, занимающий третье место в политической структуре США, не является официальным представителем Соединенных Штатов? Разве это не официальный акт США то, что она добавила Тайвань в маршрут своего официального турне по Азии? В коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и США от 1979 года Вашингтон дал четкое обещание перед Пекином в отношении политики одного Китая. Все государственные органы правительства США, включая законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, должны придерживаться внешней политики, признанной и приверженной правительством США, в которую также входит и политика одного Китая. Прибытие Пелоси на Тайвань является серьезнейшей политической провокацией с целью откровенного повышения уровня официальных контактов между Вашингтоном и Тайбэем, и очередным доказательством того, что американская сторона по тайваньскому вопросу "говорит одно, а делает другое". Члены "Большой семерки" также безответственно пишут в совместном заявлении, касающемся Тайваня, что они "будут придерживаться политики одного Китая, когда это применимо". Это серьезно нарушает принцип одного Китая и подрывает политический фундамент двусторонних отношений.
 
Вооруженные силы Китая заявили, что проведут целенаправленные масштабные военные учения в нескольких акваториях вокруг Тайваня. Какие ответные меры планирует предпринять Китай?
 
- Ни одна страна не может идти на компромисс и уступки в принципиальных вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности. Позиция правительства и народа Китая по тайваньскому вопросу последовательна и неуклонна. Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и могучие возможности китайского правительства и народа в этом отношении. США поддерживают и потворствуют сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", и намеренно бросают вызов Китаю по тайваньскому вопросу, пересекая красную черту и рамки дозволенного. В связи с этим любые контрмеры со стороны Китая правомерны и необходимы, а ответственность за все вытекающие из этого последствия будет полностью на стороне США и сепаратистских сил за "независимость Тайваня". Что касается ответных мер со стороны Китая, вы только что уже упомянули о некоторых из них, просим всех быть терпеливыми и увереными, что китайская сторона сдержит слово.
 
Как Вы оцениваете влияние поездки Нэнси Пелоси на китайско-американские отношения, региональную безопасность и стабильность?
 
- Тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая и является самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях. Потворство США посещению Нэнси Пелоси Тайваня, несомненно, навредит миру и стабильности в районе Тайваньского пролива и приведёт к созданию новых серьезных трудностей в китайско-американских отношениях. Сложившаяся на данный момент ситуация - это именно то, что китайская сторона не хочет видеть.
 
Следует отметить, что первопричиной напряженности ситуации в Тайваньском проливе являются попытки тайбэйского режима и Вашингтона изменить статус-кво. Власти Тайваня, зацикливаясь на получении т. н. "независимость" с опорой на США, взяли курс на "декитаизацию" и пытаются реализовать сепаратистский замысел посредством "тактики салями". Вашингтон, используя Тайвань как инструмент для сдерживания Китая, непрерывно искажает и ослабляет принцип "одного Китая", активизирует официальные контакты с тайбэйским режимом, оказывает поддержку сепаратистским силам на острове. 
 
Отдельные лица со стороны США продолжают проповедовать теорию "военной угрозы Китая" в тайваньском вопросе с неправедной целью поиска себе оправданий для увеличения военных расходов, расширения военной мощи и вмешательства в дела Азиатско-Тихоокеанского региона. С начала этого года военные корабли США пересекали Тайваньский пролив в среднем раз в месяц, их военные самолеты также проводили крупномасштабную и высокочастотную разведку вблизи Китая. США непрерывно увеличивают продажу вооружения Тайваню, и постоянно собирает страны НАТО для демонстрации силы в Тайваньском проливе, пытаясь изменить статус-кво в Тайваньском вопросе и тем самым подталкивая Тайвань в "пучину катастрофы". Действия самих Соединенных Штатов - это и есть самая большая угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе.
 
Тайваньский вопрос относится исключительно к внутренним делам Китая и его решение не допускает вмешательства никаких иных иностранных сил. Будущее и надежда Тайваня - в мирном развитии отношений по обе стороны пролива. Полное воссоединение - это общие чаяния китайского народа и тенденция времени, которой никто не может помешать. Решимость китайского правительства и народа осуществить воссоединение Родины непоколебима и не будет изменена никакой силой или страной.
 

Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая

03.08.2022, 13:12 34846
Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая
Фото: Посольство КНР в РК
Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью ведущим казахстанским СМИ о поездке спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань
 
Недавно Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо дал интервью ведущим казахстанским СМИ о поездке спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
 
В последнее время проблема Тайваня привлекла широкое внимание международного сообщества. Не могли бы вы снова представить Тайвань нашим читателям?
 
Тайвань - провинция Китая, расположенная на юго-востоке Китая, состоит из острова Тайвань, крупнейшего острова Китая и его отдаленных островов, общей площадью около 36 тыс.кв.км и населением около 24 млн человек, 98% из которых ханьцы. Уже в 230 году нашей эры китайский флот прибыл на Тайвань. Около 610 г. н.э. прибрежные жители материкового Китая начали переселяться на остров Пэнху на Тайване. В 12 веке китайская династия Сун отправила чиновников на остров Пэнху на Тайване. В 17 веке династия Цин учредила административное агентство на острове Тайвань, а в 1874 году была официально учреждена провинция Тайвань. С 1895 по 1945 год Тайвань был оккупирован японскими империалистами. После капитуляции Японии в 1945 году Тайвань вернулся в состав Китая. Это свидетельствует о том, что Тайвань с древних времен является неотъемлемой частью территории Китая, и Китай обладает неоспоримым суверенитетом над Тайванем.
 
В мире существует только один Китай, Тайвань является частью Китая, и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Таково основное содержание принципа одного Китая, ставшего консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. В 1971 году Резолюция ГА ООН 2758 признала правительство Китайской Народной Республики единственным законным представителем Китая в ООН. В настоящее время большинство стран мира, в том числе США, установили дипломатические отношения с Китаем на основе признания принципа одного Китая. Республика Казахстан твердо придерживается политики одного Китая и выступает против любой формы "независимости Тайваня", что Китай ценит.
 
Вы только что упомянули, что США признают принцип одного Китая. Но Китай критикует США за вмешательство в тайваньский вопрос, почему?
 
Самым большим препятствием на пути решения так называемого "тайваньского вопроса" являются препятствия со стороны Соединенных Штатов. В 1950 году Соединенные Штаты разместили войска на Тайване, грубо вмешались во внутренние дела Китая, препятствовали Народно-освободительной армий Китая и создали "тайваньский вопрос". Китай официально установил дипломатические отношения с США в 1979 году после того, как Соединенные Штаты выполнили три предварительных условия, предложенных китайской стороной: "разрыв дипломатических отношений, расторжение договора и вывод войск". До и после установления дипломатических отношений между Китаем и Америкой США прямо заявили о своем принятии принципа одного Китая в трех совместных коммюнике, т.е. Шанхайское коммюнике 1972 г., "Коммюнике об установлении дипломатических отношений" 1978 г. и Коммюнике от 17 августа 1982 г.
 
Однако с момента установления дипломатических отношений между Китаем и США Штаты внедрили "двойные стандарты" по тайваньскому вопросу, неверно истолковали "принцип одного Китая" с помощью различных словесных игр и нарушили три китайско-американских совместных коммюнике. Соединенные Штаты в одностороннем порядке состряпали незаконные документы, такие как "Закон об отношениях с Тайванем" и "Шесть гарантий Тайваню", которые бросают вызов принципу одного Китая, значительно ослабили ограничения на официальные обмены между Соединенными Штатами и Тайванем, значительно повысили уровень и частоту обменов между двумя сторонами, и нагло экспортировали большое количество оружии и техники на Тайвань, чтобы способствовать тайваньским властям расширить так называемое "международное пространство". Нетрудно заметить, что в тайваньском вопросе Соединенные Штаты продолжают прыгать вверх и вниз, нарушая консенсус обеих сторон и препятствуя мирному воссоединению Китая. Его основная цель состоит в том, чтобы использовать проблему Тайваня для сдерживания развития Китая, в целях сохранения своего статуса "мирового лидера".
 
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань и встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Госсекретарь США Блинкен заявил, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, и призвал Китай "не нагнетать напряженность". Что Вы думаете об этом?
 
Прежде всего, я хочу исправить вашу формулировку: Тайвань - это провинция Китая, откуда взялся "Президент"? Кроме того, Пелоси, занимая третье место среди высокопоставленных чиновников США, представляет американских чиновников, куда бы она ни направлялась. Ее поездка на Тайвань означает, что Соединенные Штаты грубо вмешались во внутренние дела Китая, нанесли серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, попрали принцип одного Китая и серьезно угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе. Это несомненно подорвет китайско-американские отношения и проведет к серьезному последствию.
 
В последнее время Китай неоднократно выражал американской стороне серьезную озабоченность и позицию, что он решительно выступает против поездки спикера Пелоси на Тайвань. Председатель Си Цзиньпин акцентировал внимание на принципиальной позиции Китая по тайваньскому вопросу во время телефонного разговора с Президентом США Джо Байденом несколько дней назад. Позиция Китая против официальных обменов между США и Тайванем ясна и последовательна. Как подчеркнул Председатель Си Цзиньпин, три китайско-американских совместных коммюнике являются политическими обязательствами обеих сторон, а принцип одного Китая является политической основой китайско-американских отношений. Мы решительно выступаем против сепаратизма "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил и никогда не оставим места силам "независимости Тайваня" в любой форме. Позиция китайского правительства и китайского народа по тайваньскому вопросу была последовательной, и более 1,4 миллиарда китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Общественное мнение нельзя нарушать, играющие с огнем непременно сожгут самих себя. Мы надеемся, что американская сторона ясно это осознает.
 
Принцип одного Китая является красной чертой в наших отношениях с любой страной. Мы никогда не позволим "перейти черту" или вмешаться каким-либо внешним силам во внутренние дела Китая. Мы примем все необходимые меры для сохранения национального единства, территориальной целостности и суверенитета, а также сдерживание "независимости Тайваня" сепаратистских сил и внешнего вмешательства. Американская сторона должна отказаться от любых попыток разыграть "тайваньскую карту", жить в соответствии со своими словами и делами, строго соблюдать принцип одного Китая и выполнять три совместных китайско-американских коммюнике. Если США пойдут своим путем, то будут нести ответственность за все серьезные последствия.
 
Соединенные Штаты продают оружие Тайваню и заявляют, что охраняют мир и стабильность в Тайваньском проливе. Недавно в воды Южно-Китайского моря зашел авианосец "Рейган". В то же время китайские военные также проводят военные учения в Тайваньском проливе. Приведет ли это к военному конфликту в Тайваньском проливе?
 
Продажа США оружия тайваньскому региону Китая серьезно нарушила принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подорвала суверенитет и интересы безопасности Китая и нанесла серьезный ущерб китайско-американским отношениям. Этот шаг не только не "поддерживает" мир и стабильность через Тайваньский пролив, но и создает серьезную угрозу миру и стабильности в Азии. Китай решительно выступает против и осуждает эти действия. США должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, прекратить продажу оружия Тайваню и военные связи между США и Тайванем.
 
Нынешним источником напряженности в Тайваньском проливе является стремление некоторых сепаратистских сил на острове Тайвань полагаться на Соединенные Штаты для достижения "независимости Тайваня", а также попытка некоторых лиц в Соединенных Штатах сдерживать развитие Китая с помощью Тайваньского вопроса. Попытка американской стороны применить силу, чтобы воспрепятствовать мирному воссоединению Китая и поставить сами США в крайне опасное положение, является очень глупым поступком. Вся ответственность за угрозу миру через Тайваньский пролив ложится на силы "независимости Тайваня" и на американскую сторону.
 
По вопросам, касающимся основных интересов Китая, таких как суверенитет и территориальная целостность, Китай не может идти на компромиссы. Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Народно-освободительная Армия Китая не допустит это и обязательно принимает твердые контрмеры для защиты суверенитета и территориальную целостность. Мы советуем США не выступать против 1,4 миллиарда китайцев.
 

Цифровой облик казахстанской армии

01.08.2022, 11:05 37456
Цифровой облик казахстанской армии
Фото: Минобороны РК
Автоматизация процессов в армии направлена на сокращение цикла управленческой деятельности от получения боевой задачи до анализа ее исполнения. О накопленном опыте в сфере цифровой модернизации Вооруженных сил, наличии необходимого потенциала сил и средств рассказывает заместитель министра обороны Республики Казахстан Дархан Ахмедиев.
 
От солдата - до генерала
 
- Армия - неотъемлемая часть нашего общества. Без современной военной инфраструктуры и логистической системы материально-технического обеспечения Вооруженных сил ее невозможно представить. Работа над созданием единой телекоммуникационной сети военного назначения и упрощением множества ресурсозатратных неавтоматизированных процессов идет не первый год. 
 
В настоящее время в министерстве разрабатывается стратегия цифровой трансформации - документ, следуя которому, наше ведомство будет последовательно решать вопросы цифровизации. И с этим документом необходимо ознакомить всех военнослужащих: от солдата и до генерала. 
 
Документ предназначен не только для военных, но также для госорганов, чтобы в обществе видели, какой вектор направления развития мы выбрали. Это нужно также для наших партнеров из отечественных и международных IT-компаний. Они в свою очередь будут готовить свои решения для того, чтобы обеспечить наши потребности. 
 
Это, во-первых, развитие инфраструктуры. Для успешной цифровизации необходима своя сетевая топология, поскольку несовершенство инфраструктуры усложняет переход на цифровой формат. У нас разработан целый блок систем. К примеру, есть централизованная информация о материально-техническом обеспечении - наличии боеприпасов, вооружения. Но, для своевременной ее актуализации нужна единая система в воинских частях между центром и конечным адресатом - ротами, чтобы отойти от "ручного режима" и забыть о пресловутом человеческом факторе. 
 
- Выражение "кадры решают все" близко к теме нашего разговора. Не случайно ведь один из приоритетов стратегии цифровой трансформации вооруженных сил называется "Люди и навыки"? 
 
- На сегодняшний день определены пять приоритетных направлений. Как пример, можно привести проекты с рабочими названиями "Армия с цифровыми навыками", "Цифровые офицеры" и "IT-специалисты в армии". 
 
Армия нуждается в грамотных специалистах, которые умеют пользоваться современными программами. Конечно, в наши дни призывной контингент отличается от новобранцев прошлых лет, среди молодого пополнения много ребят со средним специальным и высшим образованием, и в подразделениях есть люди, которым можно доверить IT-сферу. Тем не менее, нам необходимо организовать всеобуч, что предполагает проведение курсов для личного состава Вооруженных сил по трем категориям: пользователи, администраторы ведомственных информационных сетей и персонал по приобретению IT-услуг. 
 
Существует проблема - информационные системы разных подразделений привязаны к различным стекам, то есть, не интегрированы. Отсутствие интеграции удлиняет процесс исполнения задачи. Поэтому мы переводим данные в облако, чтобы службы могли взаимодействовать между собой, но это кропотливая работа, затратная по финансовым и временным ресурсам.
 
В оборонном ведомстве приступили к созданию института CDTO (Chief digital transformation officer). Это офицер-руководитель, в зоне ответственности которого лежит вся цифровая повестка. 
 
Должность для старших офицеров. Отбор будет строгий и длительный. К примеру, если заявки подали 3000 кандидатов, то после тестов на знание законодательства, допустим, пройдет порядка 500 человек. 
 
Потом они сдают тест на IQ. Прошедшие его 100 экзаменуемых делают презентацию, свое видение цифровой трансформации Вооруженных сил, где будет оцениваться подача информации, мотивация офицера и так далее. Исходя из результатов, выберут лучших полсотни. После живого собеседования с членами комиссии останется 30 претендентов. Из них мы выберем 13 человек, которые будут рекомендованы к назначению, именно столько позиций пока создали. 
 
Это будут "цифровые офицеры", такие должности будут введены для оптимизации и повышения эффективности армии в составы управлений Главнокомандующих видами Вооруженных сил, Командующих родами войск и региональными командованиями. Такая мера позволит непрерывно внедрять в жизнедеятельность Вооруженных сил процессы информационных технологий и инноваций. 
 
Следующий проект "IT-специалисты в армии" планируется реализовать вне Вооруженных сил с участием специалистов из гражданской сферы - создание резерва из профессионалов, постоянно занятых в сфере IT-услуг для их привлечения в случае необходимости к решению боевых задач в киберпространстве. Инициатива позволит осуществлять оперативное реагирование, профессиональную поддержку и координацию войск с помощью информационных технологий.
 
Виртуальная реальность поля боя
 
- Цифровые технологии стремительно преображают военную отрасль, влияют на способы ведения войны, а также повышают возможности в обеспечении безопасности. Вместе с тем, рост компьютеризации требует усиления защиты военных систем управления и связи, создания "суверенного" интернета. Что в этом направлении делается в нашей стране?
 
- Закрытые сети, которые никак не пересекаются со Всемирной паутиной, появились во многих армиях. Такое решение позволяет им, не опасаясь утечки, наладить работу по управлению ресурсами и войсками. Есть риски кибербезопасности, но в закрытом контуре эта опасность минимизирована.
 
Запланировано формирование защищенных каналов связи не только для МО, идет совместная работа над созданием единой транспортной среды специального назначения для ряда государственных спецорганов. Мы на стадии определения бюджета, в рабочую группу, где обсуждаются пути осуществления этой идеи, вошли представители перечисленных структур. В зависимости от задач, потребностей и возможностей будет использоваться как волоконно-оптический кабель, так спутниковая и радиорелейная связь.
 
- Опыт современных конфликтов показывает, что часто в боевых действиях задействуются не крупные группировки, а батальоны, и даже взводы, которые действуют нередко независимо от основных подразделений. В такой боевой обстановке возможность получения оперативных данных небольшими чинами становится первостепенной. Есть ли в распоряжении казахстанских военных источник надежной связи?
 
- Да, есть. Сегодня мы обеспечили связь внутри Вооруженных сил, и тактическое звено может связаться с вышестоящим командованием. Можно ограничиться только передачей голосовых сообщений. У волоконно-оптической связи пропускная способность выше, возможно передать большие пакеты данных - цифры, координаты, карты. 
 
Мы строим защищенную сеть, она сможет передавать оперативные данные из любой точки Казахстана, в этой системе будут связаны все боевые единицы, бронетехника, авиация. Но, для этого нужно иметь инфраструктуру, обеспечить ее техническими средствами, разработать программное обеспечение.
 
На данный момент у нас не везде налажена связь с высокой пропускной способностью. Кроме того, инфраструктура где-то морально устарела, программное обеспечение привязано к разным стекам, то есть, их надо "заставить" говорить на одном языке. В целом, технические сложности в реализации проектов мы можем решить своими силами. Необходимы время и финансовые ресурсы.
 
- По мере того, как ширится компьютеризация вооруженных сил, возрастает и опасность того, что в ходе боевых действий системы управления могут подвергнуться атакам. И чем больше насыщены войска цифровыми технологиями, тем чувствительнее будет вражеский удар. С пониманием этого в современных армиях появилось стремление создать кибервойска. И в их задачи входит не только защита военных компьютерных сетей, но и проведение кибератак. Нет ли планов сформировать в казахстанской армии киберподразделение?
 
- Наша Военная доктрина носит оборонительный характер. Тем не менее, мы должны быть готовы к любым новым вызовам и угрозам. В Казахстане наблюдается дефицит специалистов в области кибербезопасности. Наш проект "IT-специалисты в армии" направлен на то, чтобы в час "Ч" мы могли "мобилизовать" в Вооруженные силы потенциал специалистов из гражданской сферы. Скажем, для защиты объектов и инфраструктуры, а это аэропорты, вокзалы, ТЭЦ, банки. 
 
Уходящая натура
 
- Считается, что армии передовых стран уже давно стали движущей силой технологического прогресса, поскольку у них, помимо значительных финансовых возможностей, есть желание обойти потенциального врага. В условиях нашей страны можно ли говорить о господдержке инноваций и передовых изысканий в сфере обороны?
 
- Необходимо заручиться эффективной государственной поддержкой инновационных и научных проектов в оборонной отрасли. Поэтому мы прорабатываем создание инновационного центра в области обороны и безопасности. Уже создана команда, которая этим занимается.
 
- Когда говорят об успешной компьютеризации деятельности войск, часто вспоминают образ планшетиста ПВО, как пример умирающей профессии. Наверное, перечень воинских ремесел, уходящих в прошлое, можно будет продолжить?
 
- Да, сегодня, когда применяется автоматизированное отображение воздушной обстановки, ручной труд планшетистов выглядит как рудимент прошлого века. Контроль готовности боевых средств, целераспределение и решение штурманских задач осуществляются с применением программно-аппаратных комплексов.
 
В нашем ведомстве продолжается реализация проекта "Цифровой местный орган военного управления", доказавший свою эффективность в формировании единой информационной среды и обеспечении доступности для граждан государственных услуг. Проект позволил достичь необходимой интеграции с информационными системами других государственных органов.
 
Многие процессы в учреждениях Министерства обороны, как и в других государственных органах, претерпевают изменения. Нововведения не обошли и коридоры местных органов военного управления в казахстанских городах. Учитывая наличие интеграции и персональных данных призывников в других госорганах, можно сократить ненужные расходы. К примеру, информацию о здоровье допризывника, или его обучении на дневном отделении вуза мы можем получить из данных других министерств в режиме "запрос-ответ".
 
Процессы цифровизации государственных услуг сегодня очень актуальны. К примеру, автоматизация процедуры приема на воинскую службу по контракту, предполагающая интеграцию с системой кадрового учета, значительно сократит сроки приема на службу и полностью исключит человеческий фактор. 
 
- Месяц назад СМИ сообщали о "десанте IT-шников", высадившемся на военной авиабазе.
 
- Площадкой для воплощения в жизнь амбициозного проекта была выбрана авиабаза в Талдыкоргане. Для этого на авиабазу для ознакомления с ее инфраструктурой и техническими возможностями мы доставили топ-менеджеров порядка 30 отечественных IT-компаний.
 
Лидеры цифровой индустрии готовы предложить широкий спектр решений для автоматизации рутинных процедур и избавления от бумажной волокиты - начиная от пропускной системы на КПП до учета материально-технических запасов, вооружения и кадров. Пилотный проект по оснащению современными устройствами проводится для отбора эффективных решений для дальнейшего масштабирования по всем воинским частям и учреждениям Вооруженных сил. Он обеспечит возможность оперативной оценки обстановки и эффективного управления воинской частью, позволит высвободить временные, финансовые и человеческие ресурсы армии для выполнения первостепенных задач по повышению боевой готовности. 
 
Проект планируется реализовать уже в четвертом квартале текущего года. Отбор наиболее эффективных и применимых в Вооруженных силах IT-технологий для дальнейшего тиражирования во всех воинских частях осуществит специальная комиссия.
 
Мы готовы закупить технические средства, оборудование, чтобы пилот для разработчиков не был сильно затратным. Уже определен список компаний, которые будут внедрять инновации. 
 
- В наши дни военные многих стран мечтают о создании универсального солдата, его еще называют солдатом будущего. Как бы футуристично это не звучало, такой боевой единицей в скором будущем постараются обзавестись все армии.
 
- Над созданием бойца, тактические возможности которого значительно улучшены за счет современных технологий, работают во многих странах. Концепция увеличения мощности и эффективности отдельно взятого воина на основе технологических достижений XXI века уже не из области фантастики. Максимизировать не только боевую мощь и выживаемость, но и мобильность солдата на поле боя, рассматривая бойца, как систему, возможно путем цифровизации его действий. Например, в защитный шлем интегрируются наборы сенсоров, их связывают с датчиками на оружии, очки оснащаются прибором ночного видения и тепловизором. Есть и другие технологии. 
 
Недавно мы посетили международный технопарк IT-стартапов "Astana Hub", где одна казахстанская компания продемонстрировала нам такое решение. 
 
В целом, все усилия направлены на повышение боеготовности Вооруженных сил и трансформацию в высокопрофессиональные современные военные подразделения. 
 

Интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным

22.07.2022, 19:32 45401
Интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным
Фото: академик КазНАЕН, доктор химических наук Александр Ильин
KAZAKHSTAN TODAY::
 - Добрый день, уважаемый Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц. 
 
А. Ильин:
 - Начну с того, что по базовому образованию я химик, поэтому буду отвечать на ваш вопрос - очень интересный, действительно, всех волнующий - как химик, который занимается разработкой противовирусных и вообще противоинфекционных лекарственных средств уже много лет.
 
Первое - глобальный рост температуры приведет к тому, что экваториальная зона, в которой сконцентрировано биоразнообразие растений, грибов, насекомых и животных, а также возбудителей заболеваний, связанных с ними, будет расширяться. В Казахстан будут периодически заноситься тропические инфекции.
 
ВОЗ уже опубликовала список патогенов, которые могут вызвать следующую пандемию, и все они являются вирусами: Эбола, Марбург, Ласса, крым-конго, коронавирус MERS, Нипах и Хендра, Чикунгунья и Зика.
 
Второй причиной и источником биологических угроз является увеличение поголовья сельскохозяйственных животный, свиней, птиц и аквакультур в примышленном секторе производства белковых продуктов.
 
Поголовье животных в мире, по данным ФАО (в млн голов), составляет: КРС - 1300, МРС - 2100, свиней - 900, лошадей - 61, кур - 11 000. Количество домашних животных (кошек и собак) в мире достигло 400 млн.
 
Общее мировое производство пищевой рыбы, моллюсков и ракообразных достигло 171 млн тонн. Из них искусственно культивировано 80 млн тонн морских животных. Данное направление отрасли активно развивается и в Казахстане.
 
Широкое и бесконтрольное использование лекарственных средств, в первую очередь антибиотиков, вызывает появление резистентных форм вирусов и бактерий. Следом наступает целый каскад биологических процессов: это обмен между популяциями микроорганизмов генами, устойчивыми к воздействию лекарственных средств, это освоение новых "хозяев" - и мы как раз живем в это время.
 
В настоящее время идентифицировано более 600 видов возбудителей заразных болезней у сельскохозяйственных животных, около 400 видов - у домашних плотоядных животных и 1400 видов - у человека.
 
Совместное сосуществование крупных агломераций человека и сельскохозяйственных животных, тесный каждодневный контакт человека и домашних животных приводит к обмену патогенами.
 
Около 60% заразных болезней человека являются зоонозами, 80% потенциальных агентов биотеррора являются возбудители зоонозов.
 
Глобальная эпизоотическая обстановка крайне неблагоприятна и продолжает ухудшаться.
 
Если раньше эпидемии случались, условно, раз в 100 лет (можно вспомнить чуму, холеру, испанку, которая, как выяснили позже, была свиным гриппом), то сейчас для человека привычны грипп, ОРВИ, эпидемия коронавирусной инфекции, а следует ожидать появления и новых инфекций - это та реальность, в которой мы живем. Распространению инфекции способствует мобильность человеческой популяции. Если раньше инфекция могла не попасть на другой континент (когда испанцы занесли в Америку оспу, коренные жители от оспы вымерли практически полностью), то сейчас инфекционный агент может распространяться за считанные часы самолетом. Это сегодняшняя реальность. Отсюда актуальность тех работ, которые выполняются АО "Научный центр противоинфекционных препаратов", которое я возглавляю и которое финансируется из бюджета государства. Хочу заметить, что в данном случае наш центр - хороший пример дальновидности правительства Казахстана, потому что он был создан тогда, когда такой реальности не существовало. Не стоял в 2004 году так остро вопрос лекарственной устойчивости, антибиотикоустойчивости, но центр был создан, и задачей его была разработка новых противоинфекционных препаратов.
 
Поэтому так получилось, что как раз к началу эпидемии у нас был готов препарат для борьбы с коронавирусом. В январе 2020 года я заявил, что необходимо срочно использовать разработанный препарат для борьбы с коронавирусом.
 
- С чего началась Ваша работа именно в этом направлении?
 
Я в свое время в Казахстане был разработал один из первых и необычных по своему эффекту противовирусный ветеринарный препарат. Он был запатентован, зарегистрирован в ряде стран. В производственных условиях он был испытан. Были проведены испытания на десятках тысяч голов, на целых хозяйствах в разных регионах Казахстана. Производственные испытания подтвердили высокую эффективность ветеринарного препарата. 
 
Из этих исследований и испытаний возникла идея лекарственного препарата для лечения ВИЧ/СПИДа. 
 
- Как назывался препарат, о котором Вы говорите?
 
Никак не назывался. Необходимы были клинические испытания для его регистрации. Когда МЗ РК окончательно отказался проводить исследования, меня пригласил посол Армении и предложил провести разработку и клинические испытания препарата для лечения ВИЧ/СПИДа в Армении, и, конечно, я согласился. В конце 90-х на границе Армении и Грузии началась эпидемия ящура "Азия-1", и тогда ко мне обратился с просьбой министр Серж Саргсян, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы остановить эту эпидемию. Я в короткий срок синтезировал необходимое количество нового препарата на базе нашего казахстанского ветеринарного препарата, и мы с армянскими ветеринарами под общим руководством Т.Э. Агаджаняна в течение месяца все очаги ящура на территории Армении ликвидировали. МСХ РА докладывали о ликвидации ящура в МЭБ (Международное эпизоотическое бюро) в Великобритании. Для реализации предложенных мной проектов НИР в 2004 году в Казахстане было создано РГП "Научный центр противоинфекционных препаратов".
 
В научном центре мы успешно закончили разработку и испытания препарата для лечения мультирезистентного туберкулеза ФС-1. В Казахстане в это же время проводила испытания своих противотуберкулезных препаратов компания Johnson & Johnson, и я считаю, что мы если не "выиграли" это своего рода соревнование, то результаты у нас точно не хуже. Результаты по эффективности у нас лучше, чем у других, более того, казахстанский препарат вызывает восстановление чувствительности к антибиотикам и противотуберкулезным препаратами, а разработки зарубежных коллег показывают появление к их препаратам новых устойчивых форм туберкулезной палочки. Это две принципиальные разницы. Мы готовим сейчас публикации по проведенным исследованиям, и предварительные данные говорят о том, что препараты компании Johnson & Johnson в сочетании с нашим препаратом увеличивают свою эффективность так же, как и все другие. Так что работа наша завершилась с очень хорошими результатами, эффективность ФС-1 биостатистическим анализов первичных данных завершенных клинических испытаний подтвердила аудиторская компания из Германии.
 
- У этого препарата есть название?
 
Над названием мы еще думаем. Мы его запатентуем, и, я надеюсь, этот препарат станет казахстанским брендом.
 
Такого же уровня исследования - это те разработки, о которых вы говорили с нашим партнером Тимуром Хусаиновичем Измайловым (гендиректор НПО "Казфармаком"), являющимся, так скажем, представителем второго поколения специалистов, занимающихся моими разработками, потому что его отец активно участвовал в испытаниях того самого моего первого ветеринарного препарата. 
 
Тимур Измайлов обратил мое внимание на отсутствие ветеринарных препаратов, эффективных при быстропротекающих вирусных инфекциях с тотальной смертностью птиц. Взяв за основу препарат, которым был ликвидирован ящур в Армении, существенно улучшил его по эффективности, мы совместно провели полную разработку новых препаратов по всем международным стандартам. "Казфармаком" это все оплачивал, и мы совместно довели препараты до стадии регистрации. Я вполне доволен тем, что 2 новых препарата мы регистрируем тогда, когда это особенно актульно и необходимо. Они называются "Аривир" и "Эвритал". Для меня лично большая удача, что нашелся представитель, я надеюсь, нового поколения предпринимателей, которое вырастет из среднего и малого бизнеса в крупный, и я рад, что это наш земляк, казахстанец. Я вместе с Т.Х. Измайловым встречался с потенциальными покупателями "Аривира" и "Эвритала" и могу сказать, что препараты имеют огромный экспортный потенциал. Для этого нужно запустить их массовое производство. 
 
- Расскажите, что могут эти ветеринарные препараты? Каково их действие?
 
Знаете, для представителя каждой профессии, наверное, есть свой идеал. Для меня в области медицинской химии идеалом являются Пастер (Луи Пастер (Louis Pasteur) - ученый, химик, микробиолог, 1822-1895)* и Пауль Эрлих. Оба они нашли революционные способы и вещества для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. А Пауль Эрлих к тому же сформулировал требование к идеальному лекарству, так называемой золотой пуле: одно заболевание - одно лекарство - одна доза. Я, как и все ученые, которые занимаются разработкой лекарственных средств, к этому стремлюсь. Возможность проверить на практике золотую пулю появилась у команды Тимура Хусаиновича (Измайлова) при поддержке МСХ РК в очагах инфекционных болезней перед утилизацией зараженных животных. Меня утешает и радует, что результаты этих экспериментов и фотографии, которые может показать Тимур (Измайлов), приближают меня к тем идеалам, о которых я говорил: одна инъекция - и умирающий бычок, поросенок, птица, кошка или собака встали на ноги. Или агонизирующие цыплята, которые после одной инъекции оживают и встают.
 
- Мы сейчас можем уже, наверное, оценить колоссальные экономические потери от пандемии и эпизоотий, которые так или иначе перекрестно связаны с заболеваниями животного мира. 
 
Да, конечно! Это касается той же самой коронавирусной эпидемии - она еще не закончилась, и, я думаю, она надолго. Коронавирусная инфекция от человека уже освоила популяции всех животных, включая домашних и диких, от дельфинов до слонов. Они уже носители SARS Covi-2. Не исключено, что этот штамм вируса мутирует и станет патогенным. Начнется мор от SARS Covid среди сельхозяйственных животных. А это приведет к экономическим потерям. Необходимо противостоять биологическим угрозам. Я считаю, что наш президент правильно обратил внимание на лекарственную безопасность, фармацевтическую безопасность, вовремя поставил задачи, чтобы противодействовать биологическим угрозам, создав АО "Национальный биотехнологический холдинг QazBioPharm".
 
- Теперь перейдем к коронавирусу и к исследованиям в этой области. Вы сказали, что все аналогично, то есть таким образом можно разговаривать не только об агропромышленном комплексе, но, по всей видимости, можно будет решать проблему и внутри человеческого социума?
 
Конечно. Весь мир этим занимается, и мы в том числе. Мы предложили свой препарат для борьбы с коронавирусом. Естественно, когда приходит новая инфекция, начинают разрабатывать вакцину. Но это не быстрый процесс, во всяком случае год-два нужно, чтобы вакцину разработать и зарегистрировать. Как ни ускоряйся, есть международные стандарты, при несоблюдении которых препарат не будет зарегистрирован и выведен на рынок. А люди ведь болеют и умирают сейчас, поэтому врачи начинают лечить. Врач обязан лечить - хоть как-то, хоть чем-то, поэтому, вы помните, коронавирус у нас пытались лечить и противомалярийными препаратами, и анти-ВИЧ-препаратами, и что только в протоколы лечения не включали. Поэтому обязательно нужно иметь противовирусный препарат резерва, желательно широкого спектра действия, для борьбы с новой инфекцией, чтобы было время для разработки, испытания, регистрации и производства новой вакцины.
 
- Есть для этого возможности?
 
В Казахстане как раз такая возможность и реализуется: я так понимаю задачи, которые ставит правительство РК холдингу QazBioPharm. За вакцины я спокоен, они разрабатываются и будут разработаны новые под руководством К.Д. Закарья в НИИПББ. Что касается ветеринарных препаратов для животных и птиц, лидер в этой части - компания "Казфармаком". 
 
- Насколько скоро это может быть реализовано?
 
Общеизвестный факт: здесь многое зависит от регуляторных органов. Как только МЗ и МСХ РК приведут законодательство в соответствие с международными стандартами, определят приоритет отечественным разработчикам - ускорится вывод новых лекарственных средств на рынок. Наш научный центр имеет испытательную базу, аккредитованную по GLP, GMP и ISO17025. Это дает возможность всем нашим национальным разработчикам на нашей базе проводить испытания, получать протоколы этих испытаний, которые принимают Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства.
 
- Вы говорили об экономическом ущербе, который можно просчитать в сфере агропромышленного комплекса. Когда была эпидемия птичьего гриппа, там ведь существуют какие-то итоговые цифры?
 
Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, так как он находится в компетенции Минсельхоза. Однако уверен это большие потери.
 
Потери от эпизоотий в прошлом составили, например: от ящура в Великобритании в 2001 году уничтожено 4230 тысяч голов КРС, ущерб $25-30 млрд, на Тайване 1997 году - уничтожено 4 млн свиней, ущерб $5-8 млрд, от гриппа птиц в 2004-2005 гг. в странах Юго-Восточной Азии $10-15 млрд.
 
- Давайте подведем промежуточный итог. Правильно я понимаю, что, имея сегодняшние научные разработки, о которых Вы говорили, при содействии и регистрации этих препаратов и регулировании государством самой отрасли, не буду даже спрашивать, о каких-то цифрах, касающихся возможного экономического эффекта, но это точно обеспечит и продовольственную безопасность, и экспортный потенциал, и, если в целом, благополучную эпидемиологическую обстановку в стране?
 
Я вам сразу могу сказать цифры - сохранность сельскохозяйственных животных и птиц при регистрации и правильном, контролируемом использовании препарата "Аривир", даже в случае эпизоотии обеспечивается на уровне 90%. А использование кормовой добавки для профилактики доведет продуктивность до тех стандартов, которые генетически заложены в этих животных и технологиями промышленного животноводства.
 
- А как государство могло бы решить вопрос производства ветеринарных препаратов? Кто это решает?
 
Президент и правительство уже решают проблему развития фармацевтической отрасли и лекарственной безопасности страны через целеполагание, привлечение инвестиций и регуляторные меры.
 
- При этом при всем кроме научной и ветеринарной составляющей всегда был, есть и будет стоять вопрос благосостояния государства. И то, как государство будет представлено в мировой экономике. Мы сейчас можем навскидку назвать с вами какой-то отрицательный эффект, который случается при полной потере поголовья сельскохозяйственных животных, но это только один аспект. А в случае если этого не происходит и применяются препараты, которые Вами разработаны и которые сейчас нуждаются в регистрации со стороны Минсельхоза, сохраняется все поголовье и нет риска того, что оно будет полностью уничтожено. Таким образом, обеспечена страна, обеспечено население, обеспечена продовольственная безопасность и обеспечен выход всего этого потенциала, который может сам себя поддерживать, на международный рынок. Таким образом, Казахстану обеспечивается стабильность как экспортеру агропромышленных продуктов, да? В чем это измеряется? 
 
Безусловно, так. Измеряется этот экономический эффект в десятках миллиардов долларов.
 
- То есть одно действие, которое, казалось бы, решает локальные проблемы, оно же автоматически решает экономические проблемы - помимо здорового сытого населения, еще и развитие экономики на международном уровне?
 
Любая крупная фармацевтическая компания имеет у себя ветеринарное производство, производство ветеринарных препаратов. Это очень емкая, масштабная ниша, которую не нужно игнорировать.
 
- А еще - уже давно существовала мечта, чтобы Казахстан стал крупным мировым агропромышленным экспортером, а ведь это же все упирается в ветеринарию.
 
Фармацевтическая отрасль ветеринарных препаратов практически отсутствует в нашей стране. Есть сейчас возможность эту отрасль создать. Я с оптимизмом смотрю в наше будущее, по крайней мере на сегодняшний день в Казахстане есть два ветеринарных препарата ("Аривир" и "Эвритал"), которые справятся с любой биологической угрозой животным и птицам.
 
- Огромное спасибо за интервью, Александр Иванович! 
 
Вам спасибо за возможность донести до людей, чем занимается одно из предприятий холдинга QazBioPharm.
 
* Луи Пастер - французский ученый-химик и микробиолог, совершивший прорыв в мировой науке. Ему принадлежит ряд великих открытий, в числе которых привычная сегодня пастеризация. Внес огромный вклад в развитие вакцинации, подарив миру прививки от смертельных болезней.
 

Юрий Стоянов: "У меня было недержание языка"

14.07.2022, 23:42 51021
Юрий Стоянов: "У меня было недержание языка"
Фото: spbdnevnik.ru
"Когда я уезжал в Москву, родители дали напутствие: "Держи свой язык за зубами и помни, что тебя содержат родители-коммунисты", - рассказал aif.ru Юрий Стоянов, который 10 июля отмечает 65-летие.
 
Образ Ленина
 
Юрий Николаевич, ваши родители ведь дети войны?
 
— Отцу было 10 лет, а маме - всего 6, когда началась война. Мамина семья жила в Сталинграде. Город бомбили, они эвакуировались в сторону юга. Но эшелон тоже разбомбили... В Ташкенте их приютила семья узбекского учителя. Мама была там на привилегированном положении: по узбекской традиции все лучшее отдавалось гостям. Она, наверно, была единственным упитанным ребенком в этой семье.
 
Вообще, страшное время, что военное, что послевоенное. До середины 1950-х крестьяне, жившие в деревне и выполнявшие государственные работы, были практически крепостными, паспорта которых председатель колхоза запирал в сейф. Деревню, где жил отец, сначала заняли немцы, потом румыны, потом ее освободили наши. У отца в семье росли еще две родных сестры. Всем семья не могла дать высшее образование, и по понятиям того времени образование дали старшему сыну. Помимо обучения в медицинском институте, папа еще работал на заводе. Времени, казалось бы, не оставалось. Но тем не менее не так давно я нашел его записную книжечку. В ней отмечены все концерты, на которые он ходил. Когда я читал эту книжку, никак не мог понять: это записная книжка студента медицинского института или студента консерватории? Были месяцы, в которые он более 20 раз бывал на симфонических концертах и в опере!
 
Тогда не было этого комплекса, что все лучшее - в Москве. Существовало понятие деревни и города. А Одесса, где мы жили, была уникальным, молодым, свободным городом со своими театрами, вузами, морем, огромным портом. Когда я приехал в Москву, то был абсолютно лишен провинциального комплекса, да и по уровню среднего образования мог дать фору однокурсникам.
 
Недавно в столице у меня произошла удивительная встреча с моей няней. Когда она за мной присматривала, то сама еще была девчонкой. C ней я нечаянно выучил "Евгения Онегина". Она готовилась поступать в институт и читала Пушкина, училась и убаюкивала меня. В 4 года я знал наизусть целые главы!

А как вы из Одессы перебрались в Бородино?
 
— В Википедии сначала ошиблись, там написали, что я родился в Бородино, но сейчас уже исправили. Я родился в Одессе. Когда был еще грудным ребенком, родители, закончив институт, уехали на практику в село Бородино под Одессой. Моя мама работала в сельской школе. Потом, уже в Одессе, она стала завучем по воспитательной работе в школе, куда я пришел учиться. Конечно, ей периодически приходилось нервничать из-за меня. Когда надо было сдавать украинский язык и литературу, которые принимала она, я бегал по дому и орал: "Не буду учить! Я поступаю в ГИТИС! Зачем мне это!?" В итоге выучил только один билет и сообщил об этом маме. Пришел на экзамен, вытащил не глядя. Вижу, мать начинает смеяться. Оказалось, я вытянул тот билет, который и выучил. А на сочинении директор подошел ко мне и тихо так прошептал: "Напишешь "Образ Ленина в советском искусстве", получишь пять".

И вы написали?
 
— Конечно! Тогда вышел фильм "6 июля" с Каюровым, это была почти диссидентская тема по тем временам, что во всем виноваты те, кто извратил учение и образ Ленина. И начинались уже другие фильмы с непривычным Лениным, не таким прищурившимся добрым дедом, который спасает зайцев и любит детей. Детей у него не было, а зайцев он убивал на охоте. Думаю, я хорошо написал сочинение, они должны были плакать, жалко должно было быть им Ленина.
 
Кстати, я, может быть, единственный из 65-летних, кого Ленин посвятил в пионеры. На сцене Одесского драматического театра мы стояли бледны, у нас тряслись ноги. Вышел Ленин и сказал: "В борьбе за дело коммунистической партии будьте готовы!" Мы прокричали: "Всегда готовы!" Ленин продолжил: "Пионэры, вы должны показывать всем пример!" А потом я случайно оказался в ненужном месте в ненужное время, за кулисами театра, где увидел, как моя мама протянула Ленину конверт. Ленин, он же заслуженный артист, открыл конверт и пересчитал несколько червонцев, на которых был изображен профиль Ильича. Так Ленин получил от моей мамы трех Лениных. Грим у него уже поплыл, лысина была плохо приклеена. Я был разочарован. Потом, когда я Илюше Олейникову сделал замечание по поводу его концертной рубашки, он мне дал совет: "Юрий, никогда не рассматривай декорацию вблизи".

"Не выбрасывай меня, пожалуйста"
 
Видела несколько фотографий вас с родителями, по ним кажется, что к вам всегда относились с обожанием.
 
— Я вырос в любви, но в любви строгой. Мне и тапочком перепадало. Моя задача была, когда возвращался из школы, что-то натворив, тапочек спрятать. У нас в доме был настоящий культ работы: на работе родители говорили о работе, дома - о работе, на отдыхе - о работе. Когда мамы и папы целыми днями не было дома, я себя обделенным не чувствовал, наоборот, классно, друзей можно притащить или на море сгонять. Вы представляете, что сейчас ваш девятилетний ребенок отправится на море? Вы же поседеете. Мобильных не было, геолокация не была подключена. Пересыпь, пляж завода Продмаш и кинотеатр - вот наши геолокации.
 
Из опасностей разве что одну вспомню. Однажды я отправился в летний кинотеатр - мы на деревья залезали и смотрели оттуда "Тарзана" и всевозможную индийскую лабуду, от которой весь зал рыдал, как на похоронах. Сеанс закончился, я шел домой. Внезапно передо мной образовались три парня. У одного из них - пистолет-пугач. Я увидел дуло, направленное на меня, и побежал зигзагами, восьмерками, как в индийских фильмах - из них-то я знал, что пуля так не попадет.
 
В то время мы жили в страхе, в вечном ожидании войны. В школе постоянно репетировали воздушную тревогу: лечь головой в сторону взрыва, вытянуть большой палец вперед. Если палец перекрывает ядерный гриб, тогда еще можно спастись, а если нет - тебе хана. Было вечное изучение противогазов, антидотов, костюмов химщазиты. Дети видели страшные сны о войне и ядерных взрывах... Эти страхи были очень осязаемы. Мы росли с этим ощущением опасности. Она в моем поколении генетически уже заложена.

Вы в школе были чрезвычайно остры на язык, смущали вашу маму?
 
— Я не маму смущал, а ее начальство. Когда я уезжал в Москву, мне мои родители сказали напутственную фразу: "Держи свой язык, пожалуйста, за зубами и помни, что тебя содержат родители-коммунисты". Недержание языка у меня было, это правда. Я уже тогда начал показывать Брежнева, всех директоров нашей школы, педагогов. У меня хорошо получалось. А одноклассники и рады были, говорили: "Юрик, покажи этого, Юрик, покажи того!" Артисту много ли надо, он же за аплодисменты забудет обо всем. Аплодисменты - наш хлеб.
 
Однажды, когда я в очередной раз кого-то передразнил, мама сказала, что выбросит меня с пятого этажа - мы жили на пятом этаже. Я, стоя на балконе, прокричал так, чтобы это слышал весь двор: "Мама, не выбрасывай меня, пожалуйста, ты еще будешь мною гордиться!"
 
Но у нас в семье не принято было выпячивать себя, к успехам было очень ироничное отношение, хвалить себя было неприлично. Советское воспитание. И когда моя мама прочитала мою книгу, она меня попросила: "Юра, ты не мог бы себя любить чуть-чуть побольше?" Я ответил: "Нет, потому что вы меня так воспитали". Но себя надо хоть иногда любить, хотя бы для того, чтобы подольше пожить.

В театре получал 140 рублей
 
Вы смогли ее просьбу исполнить и чуть больше себя любить?
 
— Нет. Правду про себя я знаю, цену себе я знаю, но это так, когда один на один и когда что-то хорошо получилось. А вот вслух об этом сказать не могу. Меня ужасно смущают люди, которые на полном серьезе рассказывают о себе практически в третьем лице. Я им иногда завидую, но понимаю, что я бы так никогда не смог. Есть и среди актеров такие, и среди режиссеров. По-моему, это от отсутствия ума или такой мамы, как у меня была.
 
В 1991-м развалился Союз, экономика разваливалась, а вы внезапно пришли к успеху с вашим "Городком", для вашей семьи все изменилось?
 
— Развал Союза прошелся по нашей семье очень жестко. Мой отец уходил из жизни в 1993-м году. У меня зарплата была в театре на уровне советских 140 рублей. Она считалась нищенской. Отцу нужны были лекарства, но даже физраствора было не купить. Абсолютно все было нарушено, разрушено, поломано. Страна умирала, и мой отец вместе с ней умирал. Я не лью крокодиловы слезы, но моя Родина — это Советский Союз. Была у нас такая страна. Когда хоронили одного моего друга, я не мог быть в Одессе, но написал в память о нем: "Страны у нас разные, а Родина одна".
 
К сожалению, мой отец не застал "Городок". Он ушел из жизни, когда его сын был наполненный амбициями, подающий надежды и абсолютно несостоявшийся артист. Мама моя мой успех в "Городке" не сразу восприняла. Я помню, после нескольких выпусков она сказала: "Сынок, скажи, пожалуйста, вот ты играешь женщин, а эти женщины могут быть кем-то еще, кроме меня?" Она считала, что все это пародия на нее. Отчасти это была правда. Потому что это та женщина, которую я знал больше всех.

"Вампиров" ваша мама оценила?
 
— Она почувствовала жанр, правда, сказала: "Что ж ты такой страшный, небритый? Ты же в жизни хорошо выглядишь, прилично одет, причесан". Я ответил: "Мам, ну это же такая прелесть". А для меня действительно такое наслаждение, что я не причесываюсь, не бреюсь, мне наклеили ногти, я вспомнил, на какую ногу хромать, и пошел в кадр.
 
Парадокс, но мне кажется, что лучше эту роль сыграл бы Илюша, если бы был жив. И эта роль - это мое посвящение всему тому, что он не успел сыграть, а я доигрываю за него. Как только я начинаю мастерить в кадре, использовать внешние приемы, тут же вспоминаю его особую сдержанность, скупую выразительность.
 
Вы в нем подсмотрели Святослава Вернидубовича?
 
— Нет. Я долго смотрел на себя в зеркало, на свое благополучное лицо, на все несоответствия меня этой роли. Смотрел, потом зачесал волосы вперед, не побрился 4 дня и понял, что Святослав Вернидубович - человек, которому неважно, как он выглядит последнюю тысячу лет. Это стало отправным моментом. Вот сейчас снимается продолжение. Съемки идут и в Москве, и в Смоленске. Мне очень нравится сценарий второго сезона. У нас вся команда прежняя, только режиссер новый, Дима Грибанов. Он был 22 года назад оператором-постановщиком в одном из первых фильмов, где я снимался, "Очень русский детектив". С тех пор мы не виделись до этого момента. И когда он зашел на площадку, я увидел человека, который совершенно не изменился. Я заметил: "Дима, а вампир-то не я, а ты!"

Ваш герой в "Вампирах средней полосы" всем своим поведением показывает, что вечная жизнь - это огромная беда и проклятие. Как же так? Ведь многие столетия ищут эликсир бессмертия.
 
— Обмануть Бога люди пытались всегда, но ни у кого не получилось. Почитайте "Фауста". Это наказание жуткое, переживать людей, которых ты любишь. Как можно к этому стремиться? Когда ты провожаешь, например, в последний путь близкого человека, если ты выходишь потом на улицу и тебя раздражают люди тем, что они не знают, как тебе в этот момент плохо, тем, что заняты своими делами, значит, ты чего-то не понял в этой жизни. В этом и есть Бог: в том, что жизнь продолжается в тех, кто просто идет мимо и кому до тебя нет никакого дела.
 

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