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"Поддерживают нацистов и убийц": Азаров — о стратегии Запада на Украине и перспективах урегулирования кризиса

07.03.2022, 14:32 2856
"Поддерживают нацистов и убийц": Азаров — о стратегии Запада на Украине и перспективах урегулирования кризиса
Фото: Legion-Media
Страны НАТО во главе с США изначально преследовали цель столкнуть Киев и Москву. Такое мнение в интервью RT высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. При этом, по его словам, Запад и не собирался непосредственно вмешиваться в конфликт. Политик также считает, что российская спецоперация на несколько дней опередила запланированную атаку украинских сил на ДНР и ЛНР. Кроме того, Азаров усомнился в перспективах возможных переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности до завершения украинского кризиса.
 
Николай Янович, недавно вы заявили, что российская операция по защите мирного населения началась на сутки раньше, чем запланированная акция украинских силовиков. Откуда вы располагаете такими сведениями и насколько они достоверны?
 
- Таких сведений было немало от тех людей, которые живут в Донбассе и на Украине в целом и в какой-то степени владеют такой информацией. Потом характер самих действий: накопление боеприпасов, подготовка и построение в специальные штурмовые колонны - всё это говорило о том, что нападение ожидается в ближайшие дни. Я не могу сказать, за день ли, за два, насколько там опередили. Но то, что это решение (России о спецоперации. - RT) пошло на опережение, - это совершенно очевидно.
 
Среди источников, которые можно назвать, - Джордж Фридман, аналитик Стратфордского центра, который ещё в ноябре поместил достаточно большой аналитический материал, где он описал план действий войск киевского режима на донбасском направлении. Он спрогнозировал три ключевых удара. Один - на дебальцевском направлении, который отрезал бы Луганск от Донецка. Второй - в обход Донецка с юга. И, наконец, третий - на мариупольском направлении, который бы обеспечил заход в тыл Донецкой и Луганской республик и выход на государственную границу с Российской Федерацией, занятие этой границы.
 
Он оценил численность войск киевского режима там примерно в 120 тыс. Фридман также достаточно точно, ссылаясь на разведывательные службы Соединённых Штатов, на космические съёмки и так далее, оценил наличие танковых и бронетанковых группировок, систем залпового огня и всё довольно подробно разложил. И его информация не получила абсолютно никакого опровержения ни со стороны киевского режима, ни американцев.
 
Более того, начиная с ноября пошли интенсивные поставки вооружений из Америки и стран Европейского союза, стран НАТО. Причём эти вооружения носили характер не оборонительный, а наступательный. В январе усилились обстрелы территории Донбасса со стороны войск киевского режима - в десять раз больше, скажем, чем это было летом.
 
Ну и последнее — это масса выступлений всяческих министров и политиков о том, что донецкая проблема будет решаться хорватским вариантом. Меня также насторожило заявление американцев о том, что Путин готовит вторжение на Украину.
 
- Означает ли это, что вся информационная кампания, которая была развёрнута США и её союзниками против России, была лишь предлогом для наращивания их сил на российских границах?
 
- Для чего достаточно серьёзное информационное наступление было предпринято со стороны американцев и европейцев?.. Чтобы, когда началось наступление войск киевского режима в Донбассе, а при таких масштабах накопленных сил оно могло бы быть очень скоротекущим... Они (ВСУ. - RT) планировали в течение трёх дней выйти на границу. То есть преимущество в силах было в четыре, в пять раз... Конечно, они сломили бы сопротивление этих двух корпусов. А это бы сразу же вызвало реакцию России. И тогда бы всё (план Запада. - RT) сработало. Как только Россия вступилась бы за Донбасс, вот в этот же момент бы началось: "Мы же говорили, предупреждали". Поэтому совершенно очевидно, что здесь была задумана провокация. Они (страны Запада. - RT) восемь лет старались киевский режим втянуть в серьёзный военный конфликт. Но сам киевский режим восемь лет убеждал своё население, что они воюют с Россией: Зеленский неоднократно, до этого Порошенко.
 
- Вооружённые силы Украины неоднократно проводили учения вместе с армиями стран НАТО, и США уверяли, что будут защищать всех своих партнёров. Почему же теперь эта "защита" свелась к накачке страны оружием? Почему все западные партнёры отказались от своих громких планов?
 
- Подставили, Зеленский подставил страну под такую стратегическую ошибку... Ведь нигде и никогда американцы и никто из руководителей стран НАТО не говорил о том, что они готовы защищать Украину. Они прекрасно понимали, с чем это связано. И их задачей было втравить Украину в войну с Россией, но самим при этом таскать каштаны из огня. А что такое "каштаны из огня"? Как совершенно цинично высказался Борис Джонсон, будучи с официальным визитом в Киеве: украинцы должны до последней капли крови, до последнего солдата защищать независимость республики.
 
Их задача была втравить, но самим в конфликт с Россией не вступать. И совершенно очевидно это проявилось при рассмотрении тех воплей Зеленского об установлении закрытого неба. Потому что все натовцы прекрасно понимали, что значит закрытое небо. Это значит вступить в абсолютно открытый военный конфликт с Россией, с лучшей армией мира по большому счёту, и потерпеть в этом конфликте поражение с громаднейшими потерями.
 
- Как вы считаете, насколько далеко готов зайти Запад в данном конфликте, существует ли реальная возможность военного столкновения НАТО и России? И если да, то чем оно может быть вызвано? Какие варианты развития военного конфликта возможны?
 
- Воевать самим натовцам очень не хочется. Но случайности всегда могут быть, особенно когда отношения напряжены. Всегда есть риск, что у кого-то не выдержат нервы или кто-то запустит ракету по ошибке. Поэтому должна быть отработана система мер, обеспечивающая безопасность в этих ситуациях. Сейчас наступило такое время, когда надо сделать всё, для того чтобы не допустить, чтобы из-за какой-то случайности такой конфликт начался.
 
Если бы НАТО так агрессивно не распространялось к границам России, то можно было бы уравновесить военные возможности (всех сторон. - RT). Ведь ваше руководство выступает прежде всего за то, чтобы безопасность была равной. Никто не говорит о превосходстве, никто не говорит о доктрине первого ядерного удара или превентивного удара... Поэтому тут мяч на стороне НАТО и американцев, хозяев альянса.
 
Кроме того, сейчас раздувается ненависть к России, я бы назвал это "русохейт". Причём она уже перешла все разумные рамки. Если вы посмотрите, скажем, западное телевидение, то можно даже поразиться, до какого безумства доходят эти люди, которые создают фейки и внедряют их в сознание своих граждан.
 
- Как бы вы прокомментировали переговорный процесс, который российская сторона пытается наладить? Насколько самостоятельна в нём Украина?
 
- Что тут комментировать. Когда договорились о создании зелёных коридоров для выхода мирного населения из Волновахи и Мариуполя, ни один человек не вышел. И снова придумывает не украинская сторона, а вот эти, так сказать, боевики, которые находятся в Мариуполе, и те, которые держат людей в заложниках в Волновахе. Говорят, что виновата противоположная сторона, то есть воины из Донецкой Народной Республики. И это очень похоже на "выполнение" Минских соглашений. Семь лет они всё время кивали: "А вот вы не сделали то-то, а вот Россия что-то не выполнила".
 
Поэтому я с самого начала сказал, что договариваться можно только с теми, кто имеет волю договариваться, желание договариваться, имеет возможности договариваться. То есть он имеет возможность отдавать указания войскам, а войска исполняют эти указания.
 
Если он (Зеленский. - RT) приказал прекратить огонь и обеспечить коридор для выхода, значит, все военные обязаны его выполнить. Но это же не выполняется. То есть Зеленский дал команду, а её никто не стал выполнять, стали придумывать отговорки.
 
Потом застрелили члена переговорной группы, народного депутата, пользующегося правом неприкосновенности, Дениса Киреева. Ведь во время государственного переворота мы не могли, например, арестовать заговорщиков, хотя мы их знали - того же Тягнибока или Яценюка. Почему не могли? Казалось бы, всё в наших руках - была власть, опасность переворота. Но они были народными депутатами, пользовались депутатской неприкосновенностью. А вот тут взяли и на улице застрелили Киреева. И никто этого не скрывает. СБУ об этом заявило открыто, что они ликвидировали "изменника".
 
Но ведь это называется внесудебная расправа и является преступлением. И никого из западных политиков это не коробит, что они поддерживают нацистов и убийц, закрывают на это глаза.
 
- Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы переговоров России и США по предложенным Москвой гарантиям безопасности?
 
- Я сомневаюсь, что до завершения украинского кризиса американцы пойдут на какие-либо серьёзные переговоры. Что теперь говорить о требованиях по безопасности? Если, скажем, на Украине установится реальная суверенная власть, которая будет отражать мнение украинского народа и его стремление жить в мире, безопасности и повышать своё благосостояние, то это правительство и должно будет проводить ту политику, которая обеспечит и безопасность с точки зрения и России.
 
Потому что фундаментальным принципом создания украинского государства в 1991 году был внеблоковый статус Украины. Это было зафиксировано в Конституции. Это было зафиксировано в Декларации о государственном суверенитете.
 
Но государственный переворот 2014 года сорвал поступательное развитие Украины. И вот те, кто пришли к власти, — это государственные преступники. Они изменили Конституцию, записав глупейшую статью о том, что страна будет прилагать усилия для вступления в НАТО. Поскольку союзы возникают и распадаются, а Конституция — это основополагающее устройство государства. И вступать в НАТО или не вступать — это не тема для Конституции. Более того, Зеленский договорился даже до того, что мы хотим обладать ядерным оружием.
 

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Генеральный консул КНР о январских событиях в Алма-Ате

02.03.2022, 23:03 8431
Генеральный консул КНР о январских событиях в Алма-Ате

Фото: кадр из видео

Генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй рассказала  телеканалу Almaty TV о работе консульства во время массовых беспорядков в январе, отношениях между странами и перспективах сотрудничества между Китаем и новым Казахстаном.

ШИБУТОВ: КАЗАХСТАНУ НУЖНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ

26.02.2022, 15:54 13816
ШИБУТОВ: КАЗАХСТАНУ НУЖНЫ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ПОСОБНИКОВ ТЕРРОРИСТОВ
Фото: ia-centr.ru
Казахстанский политолог Марат Шибутов рассказал Ia-centr.ru, какие выводы можно сделать из происходящих в Казахстане событий в начале 2022 года.
 
Как вы оцениваете происходящие 2-7 января события в Казахстане?
 
– Это попытка государственного переворота, поддерживаемая террористами и мародерами.
 
 Насколько правильным был запрос поддержки ОДКБ? Это проявление слабости президента Казахстана?
 
– Когда по улице одного из ключевых городов Казахстана ходят 20 тысяч боевиков, которые при попустительстве или прямом руководстве части сотрудников КНБ проникают в страну, вооружаются, реализовывают попытки свергнуть власть и захват стратегических точек, а силовики на второй день беспорядков сдаются и разбегаются – тут нужно обращаться к союзникам. Нужно просить помощи, которая закреплена в договорах.
 
Принимая такое непопулярное, но необходимое решение, президент Казахстана показал себя сильным политиком. Он не пошел по пути популизма и выставил в приоритет безопасность граждан Казахстана. Глава страны обязан защитить граждан, а не чью-то национальную гордость или то, что за нее выдают. Особенно так называемую гордость тех граждан, которые живут за границей и не находятся в зоне боев.
 
Первым о запросе поддержки со стороны ОДКБ заговорил наш герой, первый летчик-космонавт Токтар Аубакиров. Президент прислушался и показал, что может быть лидером в кризисной ситуации.
 
Если бы не поддержка партнеров по ОДКБ, была вероятность того, что Казахстан не справился бы с ситуацией.
 
Какой худший сценарий мог бы быть?
 
– В Казахстане возник бы алматинский халифат. Как Ракка, город, который был столицей ИГ* (террористическая группировка, запрещенная в России и странах Центральной Азии). Был риск того, что город с населением в два миллиона человек окажется захваченным террористами.
 
Напомню, что в Казахстане были обезглавлены три человека. Это наши силовики, один из них в ходе боев попал в плен, его казнили. Это не действия бандитов. Бандиты не любят, когда по ним стреляют. Их тактика – "бей и беги". Такие убийства – дело рук джихадистов. Они третий день бьются и бьются фанатично и самоубийственно. Это, мягко говоря, не тот почерк, который характерен для обычных бандитов. Особенно когда задействована армия с тяжелым вооружением.
 
Кто ответственен за погромы и мародерство в городах Казахстана?
 
– Смешанная компания. Отчасти это иностранные граждане. По всей видимости, это радикальные исламистские боевики из Кыргызстана, Узбекистана. Отчасти – местный криминал. Отчасти – непорядочные местные жители, которые воспользовались ситуацией и решили нажиться на чужом имуществе. Когда идет война, мародерство является обычным явлением. К сожалению.
 
Существует мнение, что протест делится на две части. Есть действительно мирные жители и те группировки, которых готовили заранее?
 
– Протест послужил прикрытием и поводом. А дальше мы наблюдали попытку государственного переворота. Она была организована и подготовлена частью казахстанской политической элиты.
 
В чем причина?
 
– Им не нравился процесс транзита власти, который подходил к логическому концу. И они решили его замедлить, или другой вариант – заставить президента Касым-Жомарта Токаева уйти в отставку. А 2024 год был не за горами (в 2024 году должны состояться президентские выборы. – Прим. Ia-centr.ru).
 
И эта стратегия могла бы реализоваться в Казахстане, если бы не помощь союзников.
 
Какие выводы можно сделать по тому, как подают события в Казахстане СМИ, финансируемые из-за рубежа?
 
– Филиал бюро "Радио Свобода" в Центральной Азии, который вещает на регион, попал под влияние исламистских сектантов. Они фактически оправдывают действия исламских радикалов. Об этом неоднократно говорили бывшие сотрудники этого СМИ. И такая связь с подачей информации о событиях в Казахстане на площадках этого СМИ совсем не случайна.
 
Какие выводы можно сделать из происходящих в Казахстане событий после наведения порядка?
 
– Мое мнение – стране нужны политические репрессии против пособников террористов. После того как порядок будет восстановлен, нужно провести "чистку" в рядах силовиков. Выявить тех, кто был вовлечен в процесс – допустил беспорядки по преступной халатности или был соучастником.
 
Нужны меры, похожие на те, которые были предприняты после попытки государственного переворота за авторством Рахата Алиева в 2007 году (бывший зять первого президента Нурсултана Назарбаева. – Прим. Ia-centr.ru). Тогда около 300 силовиков были уволены или осуждены. После нынешних событий масштабы будут больше. Проверять будут сотрудников прокуратуры, МВД, СГО и армию. Отдельные вопросы есть к КНБ Казахстана и его бывшему руководству.
 
По итогам событий 2022 года будут сделаны масштабные политические выводы, которые приведут к кадровым изменениям и уголовным делам.
 
Будут сделаны выводы и относительно тех, кого раньше в Казахстане называли "правозащитниками" и "либералами". Сейчас я бы определил их как информационных пособников террористов.
 
Некоторые из них просто идиоты, а некоторые работают и получают за свою деятельность деньги. Всех их нужно судить по статье 174 УК РК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" и за пропаганду терроризма. Все случаи должны быть расследованы, и виновных нужно лишать свободы.
 

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК дал интервью по случаю визита Токаева в Китай

16.02.2022, 22:58 25961
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК дал интервью по случаю визита Токаева в Китай
Фото: посольство КНР в РК
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью по случаю визита Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в Китай и участия на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022.
 
Недавно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Китай и принял участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Президент Токаев провел плодотворные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Можете ли вы рассказать нам, о чем именно шла речь? 
 
- Как вы упомянули, с 4 по 5 февраля Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич по приглашению находился с рабочим визитом в Китае и присутствовал на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. В ходе визита Председатель КНР Си Цзиньпин провел двустороннюю встречу с Президентом Токаевым. Это первая офлайн-встреча глав государств Китая и Казахстана за два года после визита Президента Казахстана в Китай в 2019 году. Это также первый визит Президента Токаева после "январских событий" в Казахстане. Китай придает большое значение этому визиту, была проведена тщательная всесторонняя подготовка. Специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Посол Ли Хуэй встретил Президента РК в аэропорту. Китайская сторона также специально организовала размещение Президента Токаева и сопровождающих его лиц в Государственной резиденции "Дяоюйтай", что явилось особым протокольным жестом. Казахстанская сторона высоко оценила это.
 
С 30-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном совпадает "Зимняя олимпийская поездка" Президента Токаева, что имеет большое значение для продолжения добрых традиций в прошлом и открытия новых возможностей в будущее. В ходе встречи главы двух государств высоко оценили и подвели итоги 30 лет китайско-казахстанских отношений. Председатель Си Цзиньпин отметил, что за 30 лет отношения между Китаем и Казахстаном постоянно поднимались на новый уровень, выйдя на новую эру вечного всестороннего стратегического партнерства. Взаимосвязь двух стран вышла за рамки двусторонних отношений, и имеет большое значение для регионального и даже международного мира и стабильности. Председатель Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай твердо поддерживает Казахстан в защите его независимости, суверенитета и территориальной целостности и уверен в том, что Казахстан способен поддерживать национальную безопасность и социальную стабильность. Китай всегда будет надежным другом и верным партнером Казахстана и готов оказать помощь Казахстану в поддержании стабильности, развитии экономики и повышении уровня жизни населения. Китай готов работать с Казахстаном над углублением политического взаимного доверия, расширением всестороннего сотрудничества, стремлением к общему развитию, неуклонно защищать китайско-казахстанскую дружбу, неуклонно углублять сотрудничество и неуклонно поддерживать друг друга, с тем, чтобы совместно создать еще одну "золотую 30-летку" в развитии китайско-казахстанских отношений.
 
Упомянутая китайской стороной "Золотая тридцатилетка", звучит очень интересно. Что она означает? Как две страны будут выполнять этот долгосрочный план? 
 
- Если за первые 30 лет китайско-казахстанские отношения совершили исторический скачок, то развитие китайско-казахстанских отношений, вступивших в новую эру, заслуживает еще больше ожиданий в следующие 30 лет. 
 
Во-первых, политическое взаимное доверие является краеугольным камнем китайско-казахстанской дружбы. В ближайшие 30 лет две страны должны придерживаться позиции вечного всестороннего стратегического партнерства, продолжать углублять стратегическую координацию в политической сфере, сфере безопасности и международной сфере, совместно обеспечивать прочную безопасность, процветание и стабильность двух стран и региона, а также работать вместе, чтобы взять на себя инициативу в создании сообщества единой судьбы человечества.
 
Во-вторых, прагматическое сотрудничество является основой китайско-казахстанской дружбы. В настоящее время полным ходом идет совместное строительство "Одного пояса, одного пути" между Китаем и Казахстаном, приносящее большую пользу двум странам и двум народам. В ближайшие 30 лет обе стороны должны продолжать фокусироваться на качественной совместной реализации инициативы "Один пояс, один путь", уделяя приоритетное внимание производственным мощностям, торговле, сельскому хозяйству и инфраструктуре, а также постоянно повышать уровень взаимосвязанности. В то же время сосредоточиться на развитии новых факторов роста в зеленой энергетике, современной медицине, искусственном интеллекте, электронной коммерции, цифровых финансах и других областях и делать упор на совместное создание "Зеленого шелкового пути", "Шелкового пути здоровья", "Цифрового шелкового пути".
 
В-третьих, гуманитарные обмены являются гарантией китайско-казахстанской дружбы. Перед лицом "постковидной эпохи" обеим сторонам, на основе возобновления обменов между людьми, следует еще больше расширить обмены в областях культуры, туризма, образования, СМИ, аналитических центров и других областях, а также предпринять шаги по созданию культурных центров друг у друга, расширить масштабы городов-побратимов, молодежных обменов и взаимодействия, большие шаги будут сближать два народа все ближе и ближе друг с другом.
 
Стоит отметить, что Президент К. Токаев является одним из немногих лидеров в мире, владеющим китайским языком и являющимся давним другом китайского народа. Верю, что под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Токаева китайско-казахстанские отношения, несомненно, будут двигаться к более светлому будущему.
 
Церемония открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине получила единогласно высокую оценку зрителей во всем мире. В настоящее время процесс зимних Олимпийских игр находится более чем на полпути, китайская команда показала большую силу, достойно выступили и казахстанские спортсмены. Как вы лично оцениваете зимнюю Олимпиаду?
 
- Пекин - первый город в мире, который принимал как летние, так и зимние Олимпийские игры. В настоящее время, на полпути к завершению зимних Олимпийских игр мир увидел, что Пекин подготовился к преодолению трудностей, вызванных коронавирусной эпидемией, реализовал концепцию "просто, безопасно и блестяще" и передал миру прекрасное видение "Вместе ради общего будущего". 
 
Многие СМИ сообщали, что внутри "замкнутого цикла" Олимпиады спортсмены из многих стран говорят, что еда, жилье, транспорт и соревнования превзошли все ожидания, есть вкусная еда, комфортное проживание и безопасная среда. Риска перекрестного заражения коронавирусом в "замкнутом цикле" нет, и никто из членов казахстанской делегации не заражен коронавирусом. Кроме того, Олимпиада также в полной мере отражает достижения высокотехнологичного развития Китая. Стадионы внутри и снаружи были оборудованы большим количеством роботов для бытового обслуживания, судейства соревнований, транспортных и других, которые поразили спортсменов со всего мира. Жители Пекина с таким энтузиазмом относятся к этому международному спортивному событию, которое проходит раз в четыре года, что даже выстраиваются длинные очереди перед магазинами, торгующими олимпийскими сувенирами, такими как "Бин Дуньдунь". В их глазах мы можем видеть гордость и волнение за свою страну, а также их уважение и восхищение олимпийским духом.
 
Современный мир еще не до конца преодолел трудности бушующей эпидемии и экономического спада, свирепствует "анти глобализация", а международная ситуация по-прежнему сталкивается со многими неопределенностями. Китай преодолел все трудности и провел зимние Олимпийские игры в соответствии с графиком, что не только продемонстрировало миру силу Китая, но и воплотило в себе высокий идеал людей во всем мире объединиться как единое целое "Вместе ради общего будущего". Игры принесли уверенность и дух сотрудничества международному сообществу для совместного преодоления трудностей. Эта движущая сила еще раз демонстрирует огромное значение построения сообщества единой судьбы человечества.

Источник: посольство КНР в РК.
 

Посол РФ в Казахстане дал интервью российским СМИ

08.02.2022, 22:37 37866
Посол РФ в Казахстане дал интервью российским СМИ
Фото: twitter/@MID_RF
В преддверии предстоящего на этой неделе визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву посол РФ в этой стране Алексей БОРОДАВКИН рассказал в эксклюзивном интервью заведующему отделом международной политики "НГ" Юрию ПАНИЕВУ о ситуации в республике после трагических событий в январе, а также о прошлом, настоящем и будущем ее отношений с Россией.
 
Алексей Николаевич, в последнее время Казахстан оказался в фокусе международного внимания. Циркулирует множество комментариев по поводу его внутренней и внешней политики после недавней вылазки боевиков в Алма-Ате и ряде других районов республики. Поэтому хотелось бы получить от вас ответ на вопрос о том, какое место занимает Казахстан в системе внешнеполитических приоритетов России.
 
– Если коротко, то Казахстан – это ближайший союзник и интеграционный партнер России. Это главное. А если разбираться глубже, то следует добавить, что Казахстан – это одно из состоявшихся государств на постсоветском пространстве. Даже после январских событий это утверждение остается в силе. Не хочу кого-то обидеть, но справедливо будет сказать, что не многие бывшие республики СССР могут "похвастаться" таким статусом.
 
Что касается наших союзнических отношений, то это не просто красивые слова или пустая формула. Они наполнены практическим содержанием и динамично развиваются.
 
Готовность наших стран поддержать друг друга перед лицом новых вызовов наглядно проявилась в период пандемии. Россия пришла на помощь братской республике, направив внушительный десант медицинского персонала и гуманитарную помощь в самый острый для Казахстана период коронакризиса летом 2020 года. Наиболее весомым примером противокоронавирусного сотрудничества стал состоявшийся в феврале 2021 года запуск производства российской вакцины "Спутник V" на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса.
 
Наши экономические связи в последние годы вышли на качественно новый уровень: как я уже сказал, Россия и Казахстан – интеграционные партнеры. Наши экономики плотно переплетены и взаимозависимы, работают производственные цепочки, растут взаимные инвестиции, не говоря уж о товарообороте.
 
Важнейшее значение в комплексе сотрудничества играет гуманитарное измерение. Речь прежде всего идет об образовании, контактах между людьми, сохранении русского языка, культуре, искусстве, общих исторических ценностях и т.д.
 
Не могу не напомнить, что после распада Советского Союза Казахстан никогда не пытался дистанцироваться от России. В отличие, например, от Украины он никогда не воспринимал СНГ как "механизм цивилизованного развода". Напротив, именно от Казахстана, от его первого президента Нурсултана Назарбаева исходила инициатива о создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Именно он выдвинул эту идею в 1994 году, и отнюдь не по вине Казахстана она долго пролежала под сукном и была реализована только в 2015-м.
 
Казахстан был и одним из инициаторов создания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 20-летие которой мы отмечаем. Опыт показал, что учреждение этой организации было абсолютно правильным. И именно Казахстан первым в ее истории воспользовался миротворческими силами ОДКБ для борьбы с бандитским террористическим нападением и восстановления стабильности в стране.
 
Какие проблемы в нашем сотрудничестве вы наблюдаете?
 
– То, о чем я уже рассказал, совсем не означает, что у России и Казахстана нет различий и наше сотрудничество протекает абсолютно гармонично. Начну с того, что в современной России распад СССР воспринимается как трагедия. В Казахстане же акцент делается на том, что 30 лет назад страна обрела независимость. Независимость, к которой казахи шли на протяжении многих десятилетий, и они гордятся этим своим достижением. Думаю, что они имеют право на такой подход.
 
Другой исторический пример. Казахи считают, что свою историю они ведут от Золотой Орды, 750-летие которой здесь отметили в прошлом году. Понятно, что в Казахстане об этом государстве говорят с пиететом. А для России Золотая Орда ассоциируется с монголо-татарским нашествием и 300-летним игом. Ну что же, каждый волен иметь свою точку зрения на исторические события. Важно только, чтобы их интерпретации отвечали объективной исторической правде, не запускались фальшивки и история не использовалась в деструктивных политических целях для того, чтобы сеять конфликты и раздор между народами. Это, кстати, относится и к таким чувствительным эпизодам нашего прошлого, как Туркестанское восстание 1916 года, голод 1920–1930-х годов и сталинские репрессии. Историю нужно оставить историкам.
 
Какие изменения ожидаются в Казахстане после январского кризиса?
 
– Этот кризис стал катализатором назревших общественно-политических и социально-экономических изменений в стране. Все властные полномочия главы государства теперь сосредоточены в руках президента Касым-Жомарта Токаева. В своих выступлениях он уже очертил контуры глубоких реформ и модернизации страны, строительства "нового Казахстана". Речь идет о том, что казахстанское общество должно стать более равноправным и справедливым, что будут искоренены "олигополия" и коррупция, эффективнее заработает экономика, будут перестроены и усилены силовые и правоохранительные структуры, государство станет человекоцентричным, будет внимательнее относиться к нуждам и чаяниям простых людей. Задачи, поставленные главой государства, впечатляют своими масштабами и заслуживают поддержки со стороны друзей Казахстана, в первую очередь России.
 
В ближайшее время состоится рабочий визит президента Токаева в Москву. В ходе его переговоров с президентом Владимиром Путиным будет рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с последовательным наращиванием союзнических отношений и интеграционных связей между нашими странами. Сейчас идет интенсивная подготовка визита, российские и казахстанские министерства, ведомства и другие структуры находятся в процессе согласования важных договоренностей, которые планируется закрепить на уровне глав наших государств.
 
Вы сказали, что российско-казахстанские союзнические отношения наполнены практическим содержанием и динамично развиваются. Не могли бы вы подробнее остановиться на этой теме?
 
– Российско-казахстанский союз в области безопасности особенно важен на фоне развития обстановки на западных рубежах России. Хочу обратить внимание, что нам нет необходимости ставить вопрос о гарантиях безопасности на юге и юго-востоке, там, где мы граничим с Казахстаном. 7,5 тыс. км нашей границы с этой страной не только полностью делимитированы, но и являются символом добрососедства и прозрачности. А территориальный вопрос отсутствует в повестке наших двусторонних отношений, его просто не существует.
 
Теперь, что касается практического наполнения наших союзнических отношений. Добросовестно придерживаясь своих обязательств в этой сфере, Казахстан не дал согласия на полеты американской и британской боевой авиации над своей территорией по афганскому маршруту, понимая, что появление в казахстанском небе военных самолетов этих государств с ударными вооружениями на борту стало бы угрозой для безопасности не только самого Казахстана, но и России. Ведь в люках этих самолетов могли находиться даже крылатые ракеты "воздух–земля".
 
Еще одна иллюстрация – в годы президентства Токаева в Казахстане перестали проводиться ежегодные миротворческие учения "Степной орел" с участием военных из США и других стран НАТО. Сейчас мы становимся свидетелями того, насколько далекую от миролюбия по отношению к России и, следовательно, ее союзникам линию проводят Вашингтон и Североатлантический альянс. Так что, насколько мне известно, "Степной орел" в Казахстане летать больше не будет. А мы совместно с казахстанскими друзьями будем укреплять и совершенствовать миротворческий потенциал ОДКБ, доказавший свою состоятельность не словом, а делом.
 
Не поддался Нур-Султан и на уговоры американцев разместить на казахстанской территории выводимую из Афганистана военную и разведывательную инфраструктуру ВС США, а также неких афганских "беженцев", которые сотрудничали с силами западной коалиции в ИРА.
 
Казахстан фактически полностью перешел на закупки вооружений и военной техники в Российской Федерации, понимая, что в случае совместных действий вооруженных сил наших стран как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ военным необходима полная совместимость оружия и боевой техники.
 
Думаю, что январские события в Алма-Ате и других городах Казахстана и помощь, которую российские вооруженные силы в составе КМС ОДКБ оказали Казахстану, наглядно подтвердили, что нашим вооруженным силам, правоохранительным органам и спецслужбам необходимо развивать еще более тесные сотрудничество и координацию.
 
Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику. Каково отношение к этому у российских дипломатов?
 
– В современном мире большинство вменяемых правительств, которые стараются создать максимально благоприятные внешние условия для внутреннего развития своих государств, проводят многовекторную внешнюю политику. Это обусловлено тем, что мир стал многополюсным. Недавно, выступая перед депутатами Государственной думы, министр иностранных дел России Сергей Лавров весьма четко артикулировал эту мысль применительно к России.
 
Но слово "многовекторность" далеко не в полной мере способно описать нюансировку взаимоотношений между государствами. Что касается Казахстана и России, то, как я уже говорил, мы – союзники и интеграционные партнеры. С некоторыми другими государствами у Казахстана отношения стратегического партнерства. Это, разумеется, совершенно иное, гораздо более скромное качество. С большинством стран мира Казахстан просто сотрудничает. На политическом треке, например в ООН, и в сфере торговли.
 
Союзнические отношения с Казахстаном наглядно проявляются в том, что мы плотно координируем позиции как в глобальных международных организациях, например в ООН, ОЗХО, ВТО и т.д., так и в многосторонних региональных структурах – Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), "каспийской пятерке" и т.д.
 
Наши позиции совпадают и по противодействию наиболее актуальным для Центральной Азии угрозам – возможной террористической агрессии и нарастающему наркотрафику с территории Афганистана.
 
В глобальной повестке дня у России с Казахстаном есть, пожалуй, лишь одна тема, по которой мы не звучим в унисон. Это ядерное разоружение. Но и здесь разногласия носят не принципиальный характер – как Россия, так и Казахстан выступают за построение безъядерного мира. Россия убеждена, что движение в этом направлении должно быть постепенным в контексте всеобщего и полного разоружения. Казахстан же хочет двигаться в ускоренном темпе, что, по нашему мнению, может негативно сказаться на стратегической стабильности и вместо блага привести к возникновению и усилению рисков военной конфронтации.
 
Добавлю, что движения вперед – ни медленного, ни ускоренного – на важнейшем с точки зрения глобальной безопасности разоруженческом направлении пока, к сожалению, не происходит, причем отнюдь не из-за наших с Казахстаном разночтений по данному вопросу. Вина за это лежит на коллективном Западе, особенно США, которые последовательно демонтируют международно-правовую архитектуру договоренностей в сфере ограничения вооружений.
 
А как обстоят дела на экономическом треке?
 
– Казахстан, по данным за 2020 год, находился на 68-м месте по ВВП в мире. Поставлена задача к 2050 году войти в число 30 экономически наиболее развитых стран. Что же касается постсоветского пространства, то после России Казахстан занимает лидирующую позицию по объему экономики, причем по итогам прошлого года на фоне оживления деловой активности после ковидного шока она вышла на траекторию роста. В 2020 году ВВП увеличился на 4%, а объем внешнеторгового оборота – на 15%, достигнув 100 млрд долл. Россия – главный торговый партнер Казахстана. А Казахстан по товарообороту с Россией вплотную следует за Белоруссией, занимая по этому показателю второе место среди стран СНГ. Статистики еще скажут свое последнее слово, но, по предварительным данным, в прошлом году российско-казахстанский товарооборот приблизился к рекордной отметке 24 млрд долл.
 
Накопленные инвестиции российских компаний в казахстанскую экономику превысили 43 млрд долл. (неофициальная статистика, учитывающая офшорные операции отечественных банков и компаний). Только за прошлый год российские экономоператоры заключили целый ряд прорывных хозяйственных соглашений, в том числе об освоении ПАО "Лукойл" месторождений на шельфе казахстанской части Каспийского моря "Женис", "Аль-Фараби", "Каламкас-море" и "Хазар" (общая стоимость работ оценивается в 20 млрд долл.) и о строительстве ПАО "Татнефть" заводов по изготовлению шин, бутадиеновых каучуков и дорожного битума. Кроме того, принято решение организовать совместный выпуск легкого многоцелевого самолета "Байкал". Состоялось открытие в Алма-Ате уникального Центра ядерной медицины при содействии российской ГК "МедИнвестГрупп". В Казахстане налажены сборочные производства российских вертолетов, грузовых и легковых автомобилей, а также сельскохозяйственной техники. Совместными усилиями развиваются урановая и горнодобывающая отрасли, производство удобрений и возобновляемая энергетика. На казахстанском финансовом рынке работают Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ и др.
 
Отдельного внимания заслуживают запущенные переговоры об участии Группы "Сбер" в цифровой трансформации госорганов Казахстана. А госкорпорация "Росатом" готова стать подрядчиком строительства АЭС в Казахстане, о необходимости которой уже не раз заявлял президент Токаев.
 
Казахстанские деловые круги также демонстрируют желание вкладываться в российскую экономику. Прежде всего речь идет о разработке KAZ Minerals Баимского месторождения на Чукотке, которое, по имеющимся оценкам, потребует инвестиций в 8 млрд долл.
 
Таким образом, экономическая ценность России и Казахстана друг для друга в качестве интеграционных партнеров несомненна. Причем объективные данные показывают, что сближение и взаимопроникновение хозяйственных систем наших стран как в двустороннем формате, так и в рамках ЕАЭС носит взаимовыгодный характер и происходит широким фронтом ускоренными темпами.
 
Что вы можете сказать о гуманитарно-политическом измерении наших отношений, в том числе о росте казахского национализма, о "казахизации", о положении русского языка и переходе казахского языка на латиницу?
 
– Приходится признать, что перечисленные вами вопросы гораздо чаще фигурируют в заголовках новостей, чем то, о чем я рассказал в предыдущей части интервью. По-моему, это искажает подлинную картину российско-казахстанских отношений.
 
При этом хочу отметить, что рост национализма в казахстанском обществе действительно имеет место. В том числе его экстремистские проявления, например, в виде языковых патрулей. Но этот пещерный национализм, как его охарактеризовал один из руководителей администрации президента Казахстана, не только не получает поддержки со стороны властей, но и преследуется по закону. Люди, которые исповедуют крайние националистические и русофобские взгляды, в руководстве казахстанского государства, которое сейчас формирует президент Токаев, не приживутся.
 
Несколько слов о "казахизации". Из Казахстана по государственной программе переселения только за прошлый год выехало в Российскую Федерацию более 25 тыс. человек. По этому показателю Казахстан лидирует на постсоветском пространстве. Главные мотивы отъезда – воссоединение семьи и лучшие социально-экономические условия жизни в России, а именно высокооплачиваемая работа, комфортная среда, более высокий уровень здравоохранения и социальной защиты, пенсий и пособий. Но от тех русских, которые "нашли себя" в Казахстане, мы не слышим жалоб о каких-то целенаправленных притеснениях и дискриминации. Русские и славяне представлены в руководстве всех структур государственной власти: в Сенате, Мажилисе, правительстве, других государственных органах управления, в областных администрациях. Наших соотечественников много среди лидеров общественного мнения, в средствах массовой информации.
 
Оговорюсь при этом, что бытовой национализм в Казахстане – к сожалению, явление довольно распространенное. Этой "болезнью" страдают и Казахстан, и Россия. Бороться с этим нам надо совместно, а не путем мегафонных обвинений в адрес друг друга, что лишь обостряет соответствующую проблему.
 
По-русски в Казахстане говорят все. Причем большинство без акцента и грамматических ошибок. Статус русского языка в качестве официального закреплен в казахстанской Конституции, и никто здесь не собирается в этом отношении что-то менять. Более того, владение русским языком рассматривается в Казахстане в качестве преимущества. Например, тем, кто им не владеет, весьма трудно устроиться на квалифицированную работу.
 
Уверен, что русский язык в Казахстане сохранит свои позиции и будет впредь востребован хотя бы потому, что казахстанская молодежь стремится поступить в российские вузы (сейчас у нас учится около 60 тыс. ребят из Казахстана). Они не смогли бы этого сделать без знания русского языка. А на подходе – открытие в республике филиалов российских высших учебных заведений (это прямое поручение президента Токаева), преподавание в которых тоже будет русскоязычным. Не знают русского языка главным образом так называемые кандасы – казахи, переселившиеся в Казахстан из других государств. Это явно осложняет им задачу ассимиляции в современном казахстанском обществе, что создает немалые проблемы для казахстанских властей.
 
Ну а что касается латинизации казахского языка, то, во-первых, это дело самих казахстанцев, а во-вторых, здесь хорошо понимают на всех уровнях власти, насколько это затратная, трудная и неоднозначная инициатива. А пока казахстанские ученые-лингвисты продолжают попытки решить весьма сложную задачу: как вместить фонетическое богатство казахского языка, для графического изображения которого требуются 42 буквы на основе кириллицы, в 26-знаковый латинский алфавит. 
 

Путин дал эксклюзивное интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну

03.02.2022, 10:25 46651
Путин дал эксклюзивное интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну
Фото: kremlin.ru
В преддверии открытия церемонии зимних Олимпийских игр в Пекине президент РФ Владимир Путин дал эксклюзивное интервью в письменной форме гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну.
 
Уважаемый господин президент, я очень рад, что мне снова выпала возможность взять у Вас интервью. Во-первых, позвольте мне поприветствовать Ваш приезд на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин. В феврале 2014 года Председатель КНР Си Цзиньпин по Вашему приглашению принял участие в церемонии открытия 22-х Зимних Олимпийских игр в Сочи. Это был первый раз, когда китайский лидер присутствовал на крупных международных спортивных соревнованиях за рубежом. Тогда он сказал: "Если у соседей радостное событие, то, конечно же, нужно ехать туда, чтобы поздравить их с этим". Сегодня радостное событие у Китая – мы впервые проводим Зимнюю Олимпиаду, тем более во время празднования Праздника Весны (Новый год по китайскому лунному календарю). Подавая заявку на проведение Зимних Олимпийских игр, Китай озвучил план по вовлечению в зимние виды спорта 300 млн человек. И даже на моей малой родине – в провинции Чжэцзян на юге Китая – строят горнолыжные комплексы. Вы стали первым иностранным лидером, подтвердившим свой приезд на церемонию открытия. На ваш взгляд, какую особую роль играет спорт в соседских отношениях Китая и России, как наши страны могут укреплять сотрудничество в снежно-ледовой культуре, зимних видах спорта и связанной с ними индустрии? Каких результатов Вы ждете от российских спортсменов на Олимпиаде? Можете ли Вы предположить, сколько они завоюют золотых медалей?
 
- Мы давно знакомы с Председателем Си Цзиньпином и как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем,тесно и часто общаемся. Поэтому сразу же откликнулся на его приглашение посетить Китай с визитом, разделить с китайскими друзьями радость проведения главного спортивного праздника планеты в этом году – Зимних Олимпийских игр. Характерно, что эта первая в истории зимняя Олимпиада на китайской земле пройдет в разгар празднования китайского Нового года, в Пекине – в городе, впервые в истории получившем право принять как летние, так и зимние Олимпийские игры.
 
Знаю, что организаторы хорошо подготовились к Играм. Осуществили масштабные вложения в спортивную и транспортную инфраструктуру, построили современные спортивные комплексы. Создали условия для безопасного пребывания зарубежных спортсменов, тренеров, журналистов.
 
Уверен, столь качественная подготовка к олимпийским стартам поможет олимпийцам проявить свой спортивный характер и в честной бескомпромиссной борьбе продемонстрировать свое мастерство и умение добиваться поставленных целей. Конечно, мы будем болеть за наших спортсменов, радоваться каждой их победе, каждому достижению. Но сколько их будет и какого достоинства будут награды, покажут только соревнования. Да и эпидемическая ситуация может повлиять на участие спортсменов, а значит и на итоговые результаты.
 
Спорт – уникальное явление человеческой цивилизации. И большие спортивные праздники призваны способствовать сближению народов, углублению взаимопонимания, продвижению общепризнанного принципа "честной игры". Яркое тому подтверждение – успешное проведение в нашей стране таких масштабных спортивных мероприятий, как Зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи, Чемпионат мира по футболу 2018 года.
 
Россия была и остается приверженной традиционным олимпийским ценностям. Мы выступаем против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации. Считаем недопустимой практику "коллективного наказания" за правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением. И конечно, мы решительно осуждаем применение спортсменами запрещенных препаратов, выступаем за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте.
 
Наличие в нашей стране развитой инфраструктуры, известных своими чемпионами и традициями спортивных школ, богатая история спортивных рекордов, организация в стране крупных международных соревнований способствуют вовлечению наших граждан, и особенно молодежи, в занятия физкультурой и спортом, помогают сохранить здоровье людей и нации в целом, формируют прочный фундамент будущих спортивных достижений. Планируем, что к 2024 году доля людей, регулярно занимающихся спортом, составит 55 процентов, а к 2030 году достигнет 70 процентов.
 
Что касается связей в области физкультуры и спорта между Россией и Китаем, они занимают важное место в двустороннем гуманитарном сотрудничестве, носят широкий и комплексный характер. Ряд мероприятий, в том числе в зимних видах спорта, стали по-настоящему знаковыми. В их числе Российско-Китайские зимние молодежные игры, ежегодные матчи по хоккею на льду на реке Амур между командами приграничных регионов двух стран. Активно развивается обмен между спортивными федерациями России и Китая, профессиональными клубами. Так, уже несколько лет китайский хоккейный клуб "Куньлунь рэд стар" выступает в российской Континентальной хоккейной лиге – договоренность об этом была достигнута в рамках моего визита в Китай в 2016 году. Налажено взаимодействие по линии юниорского хоккея. Один из матчей между командами ребят из России и Китая мы с Председателем Си посетили в июне 2018 года.
 
Значимым, ярким явлением в жизни наших двух стран, безусловно, станет проведение в 2022-2023 годах Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта, о чем мы с Председателем Си Цзиньпином объявили в декабре 2021 года. В программе порядка 500 различных мероприятий в сфере массового и молодежного спорта, образования, спортивной науки и подготовки кадров. Наиболее успешные из них будут переведены на регулярную основу.
 
Убежден, что Олимпийские зимние игры в Пекине пройдут на самом высоком уровне. Желаю всем спортсменам, участникам Олимпиады успешных выступлений и удачи, а гостям – ярких незабываемых впечатлений и хорошего настроения.
 
Вначале Китай и Россия рассматривали друг друга как дружественные государства, потом установили отношения конструктивного всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В июне 2019 года мы вывели их на еще более высокий уровень, уровень новой эпохи. 28 июня 2021 года в ходе видеоконференции Вы с Председателем КНР Си Цзиньпином объявили о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Насколько важное значение, на Ваш взгляд, это имеет для двусторонних отношений?
 
- Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, подписанный более 20 лет назад – базовый программный документ, заложивший правовую основу для долгосрочного и стабильного развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Поэтому 28 июня прошлого года мы с Председателем КНР Си Цзиньпином совместно решили продлить его действие на очередной пятилетний период.
 
Это очень глубокий по заложенным в нем идеям документ, многие положения которого продолжают раскрываться в условиях нынешней стремительно меняющейся международной обстановки.
 
Отношения России и Китая развиваются на равноправной деидеологизированной основе. Наше партнерство устойчиво, самоценно, свободно от политической конъюнктуры и не направлено против кого-либо. В его основе уважение и учет коренных интересов друг друга, приверженность международному праву и Уставу ООН.
 
Атмосфера политического доверия, сформировавшаяся в том числе благодаря данному договору, позволила нашим странам выстроить эффективную многоуровневую структуру межгосударственного сотрудничества, ключевую роль в которой играют встречи лидеров двух стран.
 
Китай уверенно занимает первое место среди торговых партнеров России. В прошедшем году, даже несмотря на связанные с пандемией ограничения, двусторонний товарооборот, по предварительным данным, достиг исторического максимума – 140 миллиардов долларов.
 
КНР – наш стратегический партнер на международной арене. По большинству вопросов глобальной повестки наши подходы совпадают или весьма близки. Мы поддерживаем тесную координацию в ведущих многосторонних организациях и форматах, таких как ООН, БРИКС, ШОС, "Группа двадцати", АТЭС, ВАС, что оказывает стабилизирующее воздействие на непростую текущую ситуацию в мире.
 
Подытоживая, хочу еще раз повторить: заложенные нами в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве идеи позволили нашим странам выйти на беспрецедентно высокий уровень партнерства, качественно изменили его характер и масштаб, создали условия для дальнейшего совместного движения вперед.
 
Если позволите, хотел бы задать Вам последний вопрос от имени всех интернет-пользователей и любителей зимних видов спорта в Китае. Во время интервью, которое я брал у Вас три года назад, Вы сказали, что "пытаетесь" играть в хоккей. На самом деле это Ваше высказывание было слишком скромным. В мае прошлого года в матче Ночной хоккейной лиги вы забили шайбу всего через 30 секунд после начала матча, а в итоге забили восемь шайб – это уровень, не уступающий профессиональному хоккеисту. Вы можете поделиться секретами своего мастерства с китайскими любителями хоккея? А можете ли Вы предположить, кто первым из российских хоккеистов забьет шайбу на Олимпиаде? Какие еще виды зимнего спорта Вы бы хотели освоить кроме хоккея?
 
- Считаю себя не вправе давать какие-либо советы людям, увлеченным хоккеем - пусть это делают профессиональные хоккеисты и тренеры. На мой взгляд, главное, чтобы человек занимался любимым видом спорта, неважно каким, регулярно. Упорно и целеустремленно шел к поставленной цели. Тогда и мастерство постепенно придет.
 
Хоккей в России имеет давние традиции и очень популярен. Особое место здесь принадлежит Ночной хоккейной лиге, созданной в 2011 году. Сегодня это почти 1100 команд, объединяющих более 20 тысяч хоккеистов из большинства регионов нашей страны. Многие наши знаменитые олимпийские чемпионы, чемпионы мира активно участвуют в развитии этого проекта, за что им большое спасибо.
 
Достигнутые успехи очевидны. В прошлом году в нашей стране в качестве любителей в хоккей играли более 620 тысяч человек. И это число постоянно растет.
 
С удовольствием принимаю участие в мероприятиях Лиги, когда позволяет график. При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору.
 
Конечно, мы очень рассчитываем, что наши хоккеисты достойно выступят на предстоящих Играх. У России хорошо подготовленная, сплоченная командным духом и волей к победе "ледовая дружина". И каждому ее звену по силам первым забить шайбу в ворота соперников.
 
Нет никаких сомнений, что соревнования по хоккею на Олимпиаде будут, как всегда, яркими и запоминающимися. Будем болеть за красивый хоккей, и конечно, верим в наших ребят и желаем им успехов.
 

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ об онлайн-саммите глав государств Китая и государств Центральной Азии

30.01.2022, 13:34 52941
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ об онлайн-саммите глав государств Китая и государств Центральной Азии
Фото: Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо
Уважаемый Господин Посол, прежде всего, поздравляю вас с Китайским Новым годом! Недавно Председатель КНР Си Цзиньпин и главы пяти государств Центральной Азии совместно приняли участие в онлайн-саммите, посвященном 30-летию установления дипломатических отношений между странами. Саммит привлек большое внимание международного сообщества. Расскажите, пожалуйста, о саммите. 
 
- Спасибо, и поздравляю Вас с Праздником Весны. 
 
25 января Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Республики Казахстан К.К. Токаев, Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров, Президент Таджикистана Э. Рахмон, Президент Туркменистана Г.М. Бердымухамедов и Президент Республики Узбекистана Ш.М. Мирзиеев провели онлайн-саммит "Государства Центральной Азии - Китай" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Успешное проведение этого саммита можно охарактеризовать как значимое, плодотворное и далеко идущее. Лично я думаю, что 1, 2, 4, 5 пункты можно использовать для описания этого беспрецедентного саммита.
 
Пункт "1" означает, что этот саммит является первым крупным многосторонним дипломатическим мероприятием, организованным Китаем в этом году, а также первой за 30 лет коллективной встречей глав пяти государств Центральной Азии с лидером Китая, что имеет важное значение.
 
Пункт "2" - это два наиболее важных итога саммита: во-первых, шесть сторон заявляют о наступлении новой эпохи отношений между Китаем и государствами Центральной Азии; во-вторых, шесть стран полны решимости содействовать строительству сообщество единой судьбы Китая и Центральной Азии.
 
Пункт "4" - это "секрет успеха" 30-летнего сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии, который был назван на саммите, а именно четыре важного принципа - взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды.
 
Пункт "5" - это пять предложений, выдвинутых Председателем Си Цзиньпином по следующему шагу в развитии отношений между Китаем и ЦА на этом саммите: во-первых, укреплять узы добрососедства и дружбы; во-вторых, создать пояс высококачественного сотрудничества; в-третьих, создать надежный "щит" для укрепления мира, в-четвертых, создать в регионе "большую семью" с полным учетом культурного разнообразия и тесного взаимодействия; в-пятых, обеспечить мир и развитие на планете. Эти пять предложений основаны на реальности и рассчитаны на долгосрочную перспективу. Они излагают идеи и меры Китая по совместному созданию сообщества единой судьбы с пятью центральноазиатскими странами на политическом, экономическом, культурном, безопасном и международном уровнях во имя будущего.
 
Кроме того, на саммите было принято совместное заявление глав государств Центральной Азии и Китая по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, которое определило общее направление развития отношений, придало новый импульс и открыло новую главу в истории китайско-центральноазиатских отношений.
 
Каковы основные достижения Китая и государств Центральной Азии, особенно Казахстана, с момента установления дипотношений 30 лет назад?
 
- Председатель Си Цзиньпин на саммите отметил: "Не зря говорят у нас в народе: "Человек достигает зрелости в тридцать лет." Зрелость 30-летних отношений и сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии проявляется в глубоком взаимодоверии, равноправии и взаимной выгоде". За последние 30 лет Китай и государства ЦА, включая Казахстан, в соответствии с "Четырьмя принципами", а именно - взаимоуважение, добрососедство, взаимопомощь и взаимная выгода, способствовали углублению сотрудничества в различных областях. Укрепляется многовековая дружба и гармоничное сосуществование культур, заложили пример межгосударственных отношений нового типа и внесли важный вклад в строительство сообщества единой судьбы человечества.
 
В духе взаимопонимания и взаимоуступчивости окончательно урегулированы оставшиеся от истории пограничные вопросы, общая граница протяженностью более чем 3300 километров превратилась в узы дружбы, доверия и сотрудничества. Со всеми государствами ЦА у Китая установились отношения стратегического партнерства, а в 2019 году установилось вечное всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Казахстаном. За эти годы почти в сто раз вырос товарооборот и объем взаимных инвестиций, успешно реализован целый ряд значимых проектов сотрудничества, такие как нефтепровод Китай-Казахстан, газопровод Китай-ЦА и автомагистраль Западный Китай - Западная Европа. Грузовые поезда Китай - Европа через ЦА набрали более 25 тысяч поездов, База китайско-казахстанского логистического сотрудничества в Ляньюньгане открыла двери странам ЦА в Тихий океан.
 
Что более ценно, так это то, что за последние 30 лет Китай и пять государств ЦА унаследовали и пронесли на протяжении тысячелетий чувство Шелкового пути, плотно общаются и сближаются друг с другом. Например, молодой парень из Казахстана Исмаил Дауров, сражавшийся рядом с жителями провинции Шэньси в антиковидной борьбе, назвал себя "пришельцем, но не чужим". Его слова затронули сердца миллионов китайцев. Подобные эпизоды, а их достаточно много, греют душу и составляют чудесную поэму о тысячелетней дружбе между народами Китая и ЦА, которые всегда делят друг с другом и радость, и невзгоды.
 
В совместном заявлении, принятом по итогам встречи, все стороны совместно заявили о наступлении новой эпохи отношений между государствами Центральной Азии и Китаем. Что означает "новая эпоха"?
 
- Ваш вопрос очень хороший. Новая эпоха - это эпоха, когда Китай и государства Центральной Азии, продолжая свое дружеское сотрудничество на протяжении 30 лет, преисполнены решимости на основе учета интересов друг друга совместными усилиями и дальше содействовать развитию стратегического партнерства, отличающегося насыщенным практическим содержанием, значимыми результатами и прочной дружбой, строительству сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии. Вне зависимости от переменчивой международной обстановки Китай был и остается добрым соседом, надежным партнером, близким другом и родным братом государств ЦА, которому всегда можно доверять и на которого всегда можно полагаться.
 
В новую эпоху мы будем поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, решительно поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих жизненно важные интересы, укреплять диалог и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата "Центральная Азия - Китай" и других многосторонних механизмов. В новую эпоху мы будем всемерно расширять практическое сотрудничество, продолжать гармонизацию и сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" и национальных стратегий развития государств Центральной Азии и стремиться к доведению товарооборота между Китаем и ЦА до 70 млрд долларов США к 2030 году. В новую эпоху мы будем добросовестно претворять в жизнь новую концепцию неделимой, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, совместными усилиями бореться с "тремя силами зла", категорически не допускаем попыток вмешательства извне во внутренние дела, принимать совместные усилия по поддержанию безопасности политической системы и власти, а также мира и стабильности в регионе. В новую эпоху мы должны приминать больше усилий в совместную борьбу с коронавирусом, поддерживать инициативу Республики Казахстан по созданию под эгидой ООН Сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасностью, а также учреждению специального многостороннего органа под эгидой ООН - Международного агентства по биологической безопасности. В новую эпоху мы будем твердо отстаивать многосторонний подход, общепризнанные принципы и нормы международного права, продвигать мироустройство и систему глобального управления в русле справедливого и рационального развития, вместе работать над построением сообщества единой судьбы человечества.
 
Я хочу подчеркнуть, что Китай предпримет конкретные действия, чтобы внести должный вклад в новую эпоху отношений Китая с ЦА. На саммите Председатель Си Цзиньпин объявил, что в 2022 году Китай будет предоставлять дополнительно 50 миллионов доз вакцины странам ЦА; постепенно восстанавливать пассажирские рейсы и совершенствовать грузопоток; в ближайшие три года предоставлять центральноазиатским государствам безвозмездную помощь в размере 500 млн долларов США для осуществления социально значимых проектов и пять тысяч квот на повышение квалификации специалистов в таких сферах, как здравоохранение, сокращение бедности и улучшение благосостояния жителей сельских районов, взаимосвязанность и информационные технологии; в последующее пять лет Китай выделит студентам из государств ЦА 1200 квот на правительственную стипендию, а также будет развивать туристическое сотрудничество с ЦА, активизировать работу по открытию центров культуры, открывать в нуждающихся странах центры традиционной китайской медицины. В заключение могу заметить, что мы полны уверенностью в светлом будущем китайско-центральноазиатских отношений!
 
Скоро начнутся зимние Олимпийские игры в Пекине. На саммите главы государств Центральной Азии выразили желание посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Китае на следующей неделе. Можете ли вы рассказать нам о ситуации? Будет ли президент К-Ж.Токаев присутствовать на церемонии открытия?
 
- Главы центральноазиатских стран, в том числе президент К.К. Токаев, неоднократно выражали свою поддержку проведению Китаем зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине и недопустимости политизации спорта. Китай высоко ценит это. Китайская сторона тепло приветствует приезд Токаева в Китай для участия в церемонии открытия Олимпиады и совместного участия в грандиозном мероприятии. Соответствующие ведомства Китая и Казахстана тесно сотрудничают и активизируют подготовку для обеспечения полного успеха визита президента.
 
Казахстанская зимняя олимпийская делегация недавно отправилась в Пекин. Думаю, они будут соревноваться в своем стиле и превзойдут сами себя на этом грандиозном мероприятии. В то же время мы также ожидаем, что спортсмены из стран Центральной Азии проявят себя на Олимпийских играх и будут стремиться к высоким результатам. Кроме того, мы готовы провести онлайн Фестиваль искусств "Блеск ЦА" в рамках Олимпийского фестиваля культуры "Встреча в Пекине", чтобы продемонстрировать миру долгую и богатую историю и культуру Центральной Азии. Я убежден, что и зрителей, и спортсменов ждет прекрасный и незабываемый спортивный праздник, будь он онлайн или офлайн. Зимние Олимпийские игры - 2022 в Пекине, безусловно, будут иметь полный успех и сиять на весь мир!
 

Блэкаут в Центральной Азии: эксперт назвал причины

27.01.2022, 15:29 56531
Блэкаут в Центральной Азии: эксперт назвал причины
Массовые отключения электричества в трех странах Центральной Азии привели к сбоям в инфраструктуре и коснулись десятков тысяч людей. Что стало причиной блэкаута и как избежать этого в будущем, телеканалу "МИР 24" рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

 
По некоторым версиям, массовое отключение в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане произошло из-за перегрузки транзитной линии на территории Казахстана. Пока непонятно, кто виноват. С одной стороны, Казахстан обвиняет во всем энергетиков Узбекистана, в Минэнерго Узбекистана говорят, что это Казахстан виноват, поскольку авария произошла на их территории. В энергокольцо Центральной Азии входит Таджикистан. А его обрушение не затронуло.
 
- Смысл в том, что Таджикистан изначально входил в это кольцо, но в 2009 году они из него вышли. Планы обратно вернуться в эту систему были, но они это сделать не успели. В момент, когда произошла авария, Таджикистан не был подключен к энергокольцу, иначе он тоже пострадал бы. Ни Туркменистан, ни Таджикистан не были подсоединены, работали автономно, поэтому их это не коснулось. Ни от них перетока не было, ни к ним перетока не было. Они остались автономными.
 
Сейчас в рамках восстановления всей системы каждый пытается автономно заработать, чтобы у себя электроэнергия была, а потом уже, возможно, все вернутся к кольцу и перетокам. Сейчас восстановительные работы идут по той же системе, как Таджикистан отключился. Все отключаются от кольца и внутри восстанавливают энергосистему.
 
Сколько может понадобиться времени, чтобы вернуть все?
 
- Несколько дней может уйти. Основные энергопотребители, столицы будут восстановлены в первую очередь, но полностью вся система на национальном уровне заработает только через несколько дней.
 
У некоторых есть дефицит, например, у Кыргызстана, потому что гидростанции не могут выработать достаточное количество энергии, поэтому им сейчас придется еще и выбирать, кому восстанавливать энергоснабжение, а кому нет. Населению восстановят полностью, а какие-то промышленные объекты, может быть, отключат или введут специальный график подачи электроэнергии, потому что импорта нет, вам придется ограничивать кого-то из своих потребителей. Это может занять неделю или более.
 
Энергокольцо Центральной Азии как управляется?
 
- Есть система управления, изначально она была в Ташкенте. Там профессиональные энергетики просто регулируют, куда какая подача идет, какая система взаимных перетоков, потому что вся система электроэнергетики должна работать в онлайн-режиме: сколько выработано в данный момент, столько и потребляется. Никакой системы хранения не предусмотрено, поэтому должен быть системный оператор, который следит, какие станции в данный момент включены в энергобаланс, какие вырабатывают электроэнергию и сдают ее в сеть. Если потребление снижается, например, ночью, то системный оператор говорит, кому нужно отключаться или снижать выработку, а кому работать.
 
Управление должно быть, оно происходит. На межгосударственном уровне в этом кольце идет учет, сколько в данный момент нужно соседней стране, сколько не хватает энергии, кто конкретно поставит ее. В данном случае Кыргызстан импортировал, поставщиками были Казахстан и Узбекистан. Сколько в данный момент, ежесуточно поставляет Узбекистан, сколько Казахстан, чтобы все было синхронизировано.
 
Единая система управления - это центр, который позволяет синхронизировать энергоперетоки.
 
Энергокольцо создавалось для энергобезопасности сразу в нескольких странах, и сейчас после масштабного отключения наверняка прозвучат мнения, что система не оправдала себя.
 
- Такие голоса будут слышны, но плюсов от существования и функционирования подобной системы значительно больше, чем минусов. Потому что такие аварии случаются редко, нужно просто создать дополнительную систему резервов, построить новые электростанции, чтобы были резервные мощности, а не работа постоянно на пределе, как было. Все это выгодно и поставщикам, потому что они поставляют электроэнергию не бесплатно, они ее экспортируют, продают. Разные системы энергоснабжения: у кого-то тепловые электростанции, которыми легче управлять, у кого-то ГЭС зимой вырабатывают меньше электроэнергии, потому что воды меньше, а летом больше, поэтому страны, которые ориентированы на гидростанции, зимой, как правило, являются импортерами, а летом - экспортерами, причем летом экспортная энергия к соседям и обратно - это дешевая энергия, поэтому всем это выгодно. Сначала ты зарабатываешь, потом, если у тебя не хватает электроэнергии, ты покупаешь ее, причем дешевую.
 
Главный смысл энергокольца - это надежность энергоснабжения. Сейчас это уникальный случай - такое ЧП, но в целом энергокольцо всегда позволяло таких блэкаутов избегать, то есть переток от соседа был всегда плечом, которое помогало проходить аварии.
 
С точки зрения безопасности - чем больше стран участвуют в энергокольце, чем больше вариантов, вырабатывающих, генерирующих станций, тем безопаснее система по себе?
 
- Чем больше мощностей по выработке электроэнергии, тем она безопаснее, потому что это не единственное кольцо. Есть пример БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва), и она позволяет России и Беларуси поддерживать энергосистему Прибалтики. Она нормально работает и покрывает дефицит у прибалтов. В БРЭЛЛ такие ситуации не возникают, потому что у России и у Беларуси большой профицит электроэнергии. И мы всегда можем свои резервы предоставить.
 
В Центральной Азии произошла такая авария во многом потому, что некий профицит, третьи резервы уже проедались возрастающим спросом. Надо просто нормальное функционирование энергосистемы восстановить, нарастить резервы, чтобы в запасе были электростанции, их мощности, и тогда энергокольцо будет выполнять свою основную задачу, будет позволять сохранять надежность энергоснабжения всех участников энергокольца.
 

 

Героические поступки алматинцев

13.01.2022, 17:16 67221
Героические поступки алматинцев
200 террористов вошли в музей, обсуждая, не убить ли всех сотрудников. А те проявили невероятное мужество: укрыли в бункере 15 раненых силовиков и остались на своих рабочих местах, сообщает Sputnik.

В Центральном государственном музее Алматы рассказали подробности нападения, когда добычей мародеров едва не стали ценные исторические экспонаты.
 
По словам заместителя директора Бибигуль Дандыгараевой, когда 5 января в городе началась стрельба, в музее остались лишь семеро сотрудников, остальных отправили по домам.
 
Около четырех часов дня участники беспорядков добрались и до этого здания, сюда вошли около 200 молодых людей.
 

Я вышла к ним и попросила ничего не трогать. Рассказала, что здесь хранится бесценное наследие наших предков. Что если произойдет пожар, от нашей истории ничего не останется. Однако они начали ломать электронику", - поделилась подробностями страшного дня Бибигуль Дандыгараева.

 
Нападавших интересовало, где хранится оригинал "Золотого человека", где найти золотые экспонаты и есть ли в музее мечи и копья.
 

Я сказала, что подлинника "Золотого человека" у нас нет. Нас спасло то, что в музее было дежурное освещение, поэтому некоторых вещей в темноте было не разглядеть. Я без остановки рассказывала нападавшим о нашем музее, о его значении", - продолжила замдиректора.

 
Коллеги Дандыгараевой слышали, как нападавшие предложили всех поубивать.
 
Часть из них совершила в музее намаз. Спустя пять часов, около девяти вечера, в музей пришли два парня в черных пальто.
 

Хорошо одетые, выглядели как порядочные люди. Они сказали собравшимся, что сейчас все они пойдут на аэропорт Алматы, а затем вернутся и сделают из музея штаб. Затем все они ушли из музея", - отмечает Дандыгараева.

 
Ситуация осложнялась тем, что в подземном бункере музея сидели, затаившись, 15 раненых силовиков. Музейные сотрудники спрятали их, а также оказали им первую медицинскую помощь.
 

Было их жалко, совсем молодые парни. Кто-то был ранен в руки, кто-то - в ноги, кто-то - в спину. Мы плакали, глядя на них", - рассказала замдиректора.

 
В ближайшие дни станет точно ясно, какой материальный ущерб был нанесен музею. Однако главное – бесстрашным сотрудникам удалось сохранить национальное наследие Казахстана в целости и сохранности. Ради этого работникам пришлось двое суток подряд ночевать в музее.
 

Сейчас я дома. Не помню, чтобы я когда-либо в жизни так боялась. Когда столкнулась с нападавшими лицом к лицу, не боялась. Сейчас кажется, что это был кошмарный сон", - заключила Бибигуль Дандыгараева.


 

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