Помним историю и дорожим миром

Посол КНР в РК дал интервью казахстанским СМИ к 75-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войны

В этом году исполняется 75 лет со дня Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. 3 сентября председатель КНР Си Цзиньпин и другие партийные и государственные возложили корзины с цветами в память о павших героях войны. Что означает этот юбилей для народов Китая и всего мира?

- Утром 3 сентября в Музее Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам состоялось мероприятие, посвященное 75-летию Победы. Председатель КНР Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители присутствовали на церемонии вместе с представителями различных кругов страны.

Китайский фронт - главный фронт на Востоке в Мировой антифашистской войны. После Мукденского инцидента, начатого японским империализмом 18 сентября 1931 года, китайский народ начал вооруженное сопротивление агрессорам, что предшествовало Мировой антифашистской войне. После 14 лет кровопролитной борьбы китайского народа, 2 сентября 1945 года японские империалисты, зашедшие в тупик, наконец, подписали акт о капитуляции. Это ознаменовало собой победу китайского народа над злостными японскими захватчиками, защиту национальной независимости и достоинства, и был смыт вековой позор после Опиумной войны 1842 года. Китайский народ внес великий вклад в победу над фашистскими захватчиками и в поддержание мира во всем мире. Поэтому дата 3 сентября была объявлена Днем Победы Китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам. В то же время этот день также является символом того, что весь мир подавил злые попытки немецких, итальянских и японских фашистов завоевать мир и поработить народы всех стран, одержав окончательную победу в войне.

Как народы Китая и Казахстана совместно вели борьбу в мировой антифашистской войне?

- Китайский и казахстанский народы бок о бок сражались в антифашистской войне, их сплотила великая боевая дружба. Во время Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам Советский Союз предоставил Китаю большое количество оружия и материальную помощь, а также направил военных советников и экспертов для непосредственной поддержки китайскому народу, в их число входило и множество казахстанских бойцов. В то же время многие выдающиеся сыновья и дочери китайского народа пролили кровь и пот, и даже отдали свою драгоценную жизнь за Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне. В августе 1945 года советская Красная Армия направила войска в Северо-Восточный Китай, разгромив миллионную японскую Квантунскую армию, разрушив иллюзии японцев о завоевании материка, что послужило важным фактором заставить врага окончательно сдаться.

3 декабря прошлого года я вручил памятную медаль в честь 70-летия образования КНР Возову Николаю Михайловичу, ветерану Казахстана, в знак признания его выдающегося вклада в разгром японской Квантунской армии. Многие казахстанские бойцы, подобные ему, участвовали в этом великом сражении в составе советской Красной Армии. Некоторые из них погибли на поле боя, отдав свои драгоценные жизни за независимость и свободу китайского народа. Китайский народ никогда их не забудет.

Война прошла 75 лет назад. Почему мы все еще должны отмечать этот день?

- В ознаменование этого дня, как отметил председатель Си Цзиньпин, "мы чтим этот исторический день не для того, чтобы увековечивать ненависть, а для того, чтобы учиться на ее опыте и смотреть в будущее, чтобы мы все вместе дорожили и поддерживали мир".

За последние 75 лет глобальный мир и стабильность в целом были поддержаны, новых мировых войн удалось избежать, многие локальные конфликты были взяты под контроль. Человеческое общество достигло беспрецедентных высот в области развития. В то же время мы должны понимать, что в настоящее время стабильность и развитие во всем мире по-прежнему сталкиваются со множеством вызовов. В последние годы небольшое число стран оклеветало и исказило историю Второй мировой войны. Некоторые державы открыто придерживаются политики "своя страна прежде всего", доводя эгоизм, односторонность и издевательства до крайностей, выходят из международных организаций и нарушают международные соглашения, подрывая международное право и основные нормы международных отношений и даже пытались втянуть мир в эпоху конфронтации и конфликтов холодной войны. Перед лицом пандемии COVID-19 некоторые политики следуют двойным стандартам и изо всех сил стараются передать "черный котел" неэффективной борьбы с эпидемией другим странам. Все это создает серьезную угрозу миру и развитию во всем мире.

Прошлый опыт - хороший урок на будущее". Мирная жизнь дается тяжким трудом и требует совместной заботы народов всех стран, включая Китай и Казахстан. В этой связи, будучи вечными всеобъемлющими стратегическими партнерами и дружественными соседями, Китай и Казахстан должны твердо защищать мультилатерализм, совместно сохранять международную беспристрастность и справедливость, четко выступать за международную систему с Организацией Объединенных наций в качестве ядра и международный порядок, основанный на международном праве, за цели и принципы Устава ООН, выступать против любого подхода унилатерализма и запугивания. В то же время обе страны должны объединить усилия для борьбы с эпидемией, укрепить обмен и сотрудничество в области медицины и здравоохранения, совместно построить "Шелковый путь здоровья", способствовать единству международного сообщества в борьбе с коронавирусом и создать сообщество здорового человечества. Тенденцию исторического прогресса остановить невозможно. Китай и Казахстан в полной мере способны внести свой вклад в мир и развитие во всем мире, делая первый шаг в создании сообщества единой судьбы человечества и заботясь о единственном доме всего человечества - Земле.

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