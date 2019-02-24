Посол Китая: Конечной целью развития экономики Китая является улучшение жизни простых людей

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо провел письменное интервью с ведущими СМИ, такими как "Kazakhstan Today", Казинформ, "Деловой Казахстан", "Капитал" и "Караван" о текущей экономической ситуации в Китае. Были затронуты вопросы о "рецессии" экономики Китая, оптимизации национальной экономики, о доходах населения и о "торговых войнах".

- Господин посол, в последнее время некоторые СМИ заявляют, что "экономика Китая перестанет расти", "экономика Китая впала в рецессию". Есть ли на самом деле факты, подтверждающие это? Расскажите, пожалуйста, об общей ситуации экономики Китая.

- Так называемая "рецессия экономики Китая", которую придумали некоторые СМИ, носит субъективный и произвольный характер. Можно сказать, что это - домыслы, неподкрепленные фактами, которые преследуют цель подорвать репутацию китайской экономики.

Наряду с этим, факты говорят громче, чем слова. Обратим внимание на данные в цифрах. В 2018 году ВВП Китая впервые превысил 90 трлн юаней, или же около 13,36 трлн долларов США. Согласно расчету в сопоставимых ценах, этот показатель выше на 6,6%, чем в 2017 году, то есть по темпу экономического роста Китай по-прежнему остается одной из ведущих экономик мира. В первом квартале 2018 года ВВП Китая вырос на 6,8% в годовом исчислении, во втором квартале - на 6,7%, в третьем квартале - на 6,5%, а в четвертом квартале - на 6,4%. Что касается отраслей, то добавленная стоимость первичного сектора экономики составляет 6473,4 млрд юаней, что на 3,5% больше, чем в предыдущем году; добавленная стоимость вторичного сектора экономики составила 36 600,1 млрд юаней, увеличившись на 5,8%; добавленная стоимость третичного сектора экономики составила 46 957,5 млрд юаней, увеличившись на 7,6%. Международный платежный баланс в основном сбалансирован, а импорт и экспорт сохраняют сравнительно стремительный темп роста. Общий объем импорта и экспорта товаров за год составил 30505,0 млрд юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,7%. Общий объем торговли впервые превысил 30 трлн юаней, что составляет около 4,5 трлн долларов США, это - рекордно высокий показатель.

Из этих данных видно, что китайская экономика не только не впала в рецессию, как утверждают неосведомленные СМИ, но и преодолела давление, особенно внешнее, и поддерживает тенденцию общей стабильности и достижения прогресса при сохранении устойчивости. Можно с уверенностью сказать, что такая тенденция сохранится и в 2019 году. Будущее китайской экономики имеет положительные прогнозы.

- Г-н посол, что Вы подразумеваете под "достижением прогресса при сохранении устойчивости", в частности, какой именно прогресс?

- Прогресс и развитие экономики Китая очевидны. В основном они отражаются в следующих трех аспектах.

Прежде всего структура национальной экономики постоянно оптимизируется. В 2018 году добавленная стоимость третичного сектора экономики составила 52,2% ВВП Китая, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в 2017 году, и на 11,5 процентных пункта выше вторичного сектора экономики; коэффициент вклада в рост ВВП составляет 59,7%, увеличившись на 0,1 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Роль потребления как основная движущая сила экономического роста укрепилась еще больше, доля вклада конечных потребительских расходов в рост ВВП составляет 76,2%, увеличившись на 18,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Китай является крупнейшим в мире потребительским рынком, где экономический потенциал постоянно растет.

Во-вторых, узкие места в экономическом развитии ускоренно расширяются. Проблема "избыточных производственных мощностей", которая на протяжении долгого времени беспокоила китайскую экономику, была значительно облегчена. В 2018 году коэффициент использования промышленных производственных мощностей в Китае составил 76,5%. Целевой показатель 13-й пятилетки по сокращению производственных мощностей стали и угля в основном выполнен. В течение года инвестиции в отрасли охраны окружающей среды и сельского хозяйства увеличились на 43,0% и 15,4% соответственно по сравнению с 2017 годом, это быстрее, чем общий объем инвестиций на 37,1 и 9,5 процентных пункта соответственно. Строительство инфраструктуры всей страны, в том числе и многочисленных сельских местностей, постоянно продолжается. Обременение корпораций, в том числе налоги и сборы, было снижено на 1,3 трлн юаней. Устойчивость экономического развития Китая значительно возросла.

В-третьих, стремительно растет новый экономический импульс. По мере того, как правительство Китая углубляет осуществление политики "массового предпринимательства и общественных инноваций", развивающиеся отрасли поддерживают относительно быструю тенденцию роста. В первые три квартала 2018 года каждый день в среднем открывалось более 18 000 новых предприятий, это - рекордно высокий уровень. Добавленные стоимости высокотехнологичного производства, новых отраслей стратегического значения и производства оборудования увеличились на 11,7%, 8,9% и 8,1%, соответственно по сравнению с предыдущим годом. Среди них инвестиции в высокотехнологичное производство и производство оборудования увеличились на 16,1% и 11,1% соответственно по сравнению с 2017 годом, что на 6,6 и 1,6 процентных пункта выше, чем инвестиции в обрабатывающую промышленность. Новые источники роста, способствующие экономическому развитию Китая, бесконечны.

- Г-н посол, Вы подробно перечислили ступени прогресса, достигнутые Китаем в развитии экономики. Расскажите, пожалуйста, как это повлияло на жизнь китайского народа?

- Безусловно, конечной целью активного развития экономики правительством Китая является улучшение жизни простых людей. Наглядно убедиться в этих достижениях, можно на следующих статистических данных.

Во-первых, доходы населения с каждым годом увеличиваются. В 2018 году располагаемый доход на душу населения в Китае составил 28 228 юаней, что на 6,5% больше, чем в 2017 году, в целом этот показатель растет таким темпом, как темп экономического роста. В 2018 году потребительские расходы на душу населения составили 19 853 юаня, что фактически на 6,2% больше, чем в 2017 году, и темпы роста ускорились на 0,8 процентных пункта. Коэффициент Энгеля населения страны составил 28,4%, снизившись на 0,9 процентных пункта по сравнению с 2017 годом. Товарные цены остаются стабильными. Потребительские цены (CPI) в целом стабильны, увеличились за год на 2,1%. Из этого следует, что простые китайцы стали более уверенно совершать крупные покупки.

Во-вторых, китайцы получают все больше гарантий на трудоустройство. В 2018 году число новых рабочих мест в городах и поселках Китая составило 13,61 млн, увеличившись на 100 тыс. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и превысив годовой целевой показатель на 123,7%, тем самым сохранив показатель более 13 млн человек на протяжении шести лет. В декабре уровень безработицы в городах и поселках составил 4,9%, снизившись на 0,1 процентных пункта в годовом исчислении. В 2018 году уровень безработицы в городах и поселках оставался на уровне от 4,8% до 5,1%, достигая ожидаемой цели менее 5,5%. Важно отметить, что это крайне нелегкое дело для страны с населением почти 1,4 млрд человек. Такого успеха страна достигла благодаря упорному труду народа, объединенного Коммунистической партией Китая и под ее руководством.

- Г-н посол, как, по Вашему мнению, влияет обостряющаяся "китайско-американская торговая война" на экономику Китая?

- Любая "торговая война" или "война санкций", которые являются конкретными проявлениями менталитета холодной войны, и "игра с нулевой суммой" совершенно не пользуются популярностью. В то же время "торговая война" - это палка о двух концах, которая наносит вред как одной стороне, так и другой. Наша страна проявляет решительное сопротивление, но в то же время не видит в этом серьезной угрозы. Любая торговля осуществляется сторонами в соответствии с их собственными потребностями и на добровольной основе, принудительная купля-продажа неосуществима.

Так называемая "китайско-американская торговая война" спровоцирована американской стороной ради своих личных интересов. Некоторые группы по интересам в США провоцируют несправедливую "торговую войну" во многих частях мира под знаком "приоритета США". Эти "войны" не только нацелены против Китая, но и против исторических "союзников" США. Логика американцев выражается так: "Я веду торговлю с вами, но только я должен остаться в выигрыше, а вам не позволено иметь никакой прибыли". Неразумность и несправедливость такой логики обречет ее на провал.

В прошлом году Китай отметил 40-летие осуществления политики реформ и открытости. За 40 лет китайский народ, преодолевая различные препятствия, усердно работал для своего благосостояния, отыскал путь развития, соответствующий национальным условиям Китая. Китай превратился из бедной страны с ВВП на душу населения менее 300 долларов США в современную страну с ВВП на душу населения более 8600 долларов США. Многие китайские компании, такие как компания "Huawei", начинавшие с нуля, смело поднялись на вершину мировой высокотехнологичной индустрии и заняли лидирующие позиции в мире в областях 5G, AI и т.д. Эти достижения не основаны на чьей-либо благотворительности, они достигнуты благодаря труду нескольких поколений китайцев, которые приложили немало усилий. Экономический потенциал Китая силен, его устойчивость высока, есть возможности для маневрирования. Китай уже занял место в новом витке глобальной научно-технической революции и промышленной трансформации. Это факт, который очевиден для всех.

Стремление к миру, сотрудничеству и развитию по-прежнему является общими чаяниями большинства стран сегодняшнего мира. Политика односторонних действий, протекционизма, торгового буллинга некоторых стран, безусловно, приведут нас к возникновению определенных проблем, но это не окажет существенного влияния на экономическое развитие Китая и не повлияет коренным образом на тенденции взаимовыигрышного сотрудничества среди стран мира. Китай уверен: если следовать тенденциям времени и понимать общее направление глобализации мировой экономики, то есть большие шансы на то, чтобы выиграть еще один 40-летний период развития для китайской экономики.

Как заявляет председатель КНР Си Цзиньпин, "двери, открытые Китаем, никогда не закроются, а будут открываться только шире". Китай будет настаивать на продвижении реформ через открытость, и содействии развитию через открытость. Китай готов сотрудничать со всеми странами мира, включая и Казахстан, совместно строить "Один пояс, один путь", поддерживать порядок многосторонней торговли, содействовать процессу глобализации, совместно делиться возможностями развития новой эры и достижениями общего развития.

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