01.03.2023, 10:58 4156
Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
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Господин посол, благодарю Вас за интервью. Недавно Китай выпустил "Концептуальный документ инициативы по глобальной безопасности", который привлек широкое внимание мировых СМИ. Какое отношение имеет данный документ к предыдущей инициативе, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином по глобальной безопасности?
- В апреле 2022 года на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул Инициативу по глобальной безопасности, цель которой - создать новый путь к безопасности, который предполагает диалог вместо конфронтации, партнерство вместо господства и выигрыш вместо проигрыша. Она предлагает новый курс и новый подход к устранению коренных причин международных конфликтов и решению проблем безопасности, стоящих перед человечеством. После того как инициатива была выдвинута, она быстро получила широкий отклик и признание международного сообщества. На 20-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, который состоялся в октябре 2022 года, еще раз было подчеркнуто, что Китай будет работать с международным сообществом над реализацией этой инициативы. Инициатива по глобальной безопасности уходит корнями в выдающуюся традиционную культуру Китая, которая дорожит миром, и проистекает из независимой и самостоятельной мирной внешней политики и практики Китая. Все это говорит об искренности и готовности Китая к сотрудничеству и взаимопомощи с другими странами, а также о его приверженности поддержания глобальной стабильности и укрепления общей безопасности в качестве ответственной державы. На сегодняшний день более 80 стран и международных организаций высоко оценили и выразили поддержку Инициативе по глобальной безопасности. В то же время все больше стран стремятся к сотрудничеству в рамках Инициативы по глобальной безопасности.
Разработанный и выпущенный несколько дней назад "Концептуальный документ" является важным шагом китайской стороны на пути к реализации Инициативы по глобальной безопасности. "Концептуальный документ" соответствует общим ожиданиям международного сообщества и еще больше обогащает и совершенствует Инициативу по глобальной безопасности, имея большую практическую значимость и действенность, а также способствует всестороннему пониманию международным сообществом концепций, принципов и предложений Китая о сотрудничестве по вопросам глобальной безопасности. Мы убеждены, что с выходом "Концептуального документа" все больше стран и организаций присоединятся к усилиям по реализации инициативы и сформируют большую синергию в международном консенсусе и действиях по ее воплощению в реальность.
На фоне крупнейшей за последние годы пандемии и невиданных перемен, каковы были основные соображения Китая при выпуске "Концептуального документа"?
- В настоящее время крупнейшая за последнюю сотню лет пандемия и невиданные перемены переплетаются и накладываются друг на друга, очаги угрозы региональной безопасности непрерывно возникают, в результате комбинированного воздействия различных традиционных и нетрадиционных угроз безопасности международное сообщество сталкивается с множеством вызовов, связанных с такими многочисленными рисками, как: цели и принципы Устава ООН не поддерживаются и не соблюдаются эффективно; некоторые западные страны следуют "закону джунглей" и применяют двойные стандарты в вопросах безопасности; дефицит управления, дефицит доверия, дефицит мира и дефицит развития все время растет. Международному сообществу срочно необходимы новые идеи в отношении управления глобальной безопасностью.
Развитие Китая неотделимо от безопасности международной обстановки. Точно так же без безопасности Китая не было бы безопасности в мире. В настоящее время китайский народ находится под руководством Коммунистической партии Китая, всесторонне продвигая процесс великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации. Но в настоящее время подавление и сдерживание Китая извне продолжает усиливаться, создавая серьезную угрозу суверенитету и безопасности Китая. Наша страна надеется на сотрудничество с другими странами для совместного изучения возможных решений глобального управления и придания нового импульса устранению коренных причин международных конфликтов и решению проблем глобальной безопасности.
На этом фоне Инициатива по глобальной безопасности, выдвинутая Китаем, исходящая из единой судьбы человечества, является еще одним крупным международным общественным продуктом, который Китай предоставляет международному сообществу, а также конкретной практикой видения и усилий по построению концепции "сообщества единой судьбы человечества" в области управления глобальной безопасностью. Она полностью воплощает в себе ответственность Китая за поддержание мира во всем мире, а также дает практическое китайское решение дилеммы безопасности.
Не могли бы Вы поделиться более подробной информацией "Концептуального документа инициативы по глобальной безопасности"?
- Инициатива по глобальной безопасности (ИГБ) основана на общей картине всестороннего плана и содержит практические меры по решению проблем глобальной безопасности. В "Концептуальном документе" разъясняются основные концепции и принципы Инициативы, основанные на "шести принципах", в том числе: необходимо придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, необходимо руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, необходимо строго соблюдать цели и принципы Устава ООН, необходимо уделять должное внимание вопросам каждой страны по гарантиям безопасности, необходимо урегулировать межгосударственные разногласия и споры мирным путем через диалог и переговоры, необходимо комплексно подходить к вопросам традиционной и нетрадиционной безопасности.
Концептуальный документ" раскрывает основные идеи и принципы Инициативы, определяет 20 приоритетов сотрудничества в ответ на наиболее значимые и актуальные проблемы международной безопасности в настоящее время, включая поддержание центральной роли ООН, содействие политическому урегулированию актуальных проблем, решение традиционных и нетрадиционных вызовов безопасности и укрепление системы и потенциала управления глобальной безопасностью, охватывающие Ближний Восток, Африку, Тихоокеанские островные страны и другие регионы. В документе также определены платформы и механизмы сотрудничества для совместной реализации Инициативы таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА, "Китай - Центральная Азия", БРИКС, Ближневосточный форум по безопасности и др.
Китай выдвинул Инициативу по глобальной безопасности, а также выполнил реальные действия для защиты мира и спокойствия во всем мире. Мы готовы работать со всеми сторонами для совместного решения традиционных и нетрадиционных проблем безопасности, сохранения мира и спокойствия на планете, открытия новой главы в реализации Инициативы по глобальной безопасности.
Какое значение будет иметь "Концептуальный документ" для продвижения китайско-казахстанского сотрудничества в области безопасности и поддержания стабильности в Центральной Азии?
- Китай и государства Центральной Азии являются соседями, которые дружат на протяжении поколений и делят радость и горе. За прошедшие 30 лет с момента установления дипломатических отношений Китай и государства Центральной Азии выдержали испытание международными и региональными потрясениями, объединяя усилия по борьбе с "тремя силами зла", наркотрафиком и трансграничной организованной преступностью, категорически выступая против любых попыток вмешательства извне во внутренние дела провоцируя "цветные революции", эффективно поддерживают региональный мир и безопасность. Все пять стран ЦА согласны с концепций общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, положительно оценивают и готовы совместно реализовать инициативу по глобальной безопасности, выдвинутую Китаем. Китай будет работать со странами Центральной Азии, чтобы использовать "Концептуальный документ" как возможность укрепить двустороннее и многостороннее сотрудничество и работать вместе над созданием более тесного сообщества безопасности Китая и Центральной Азии.
В последние годы китайско-казахстанские отношения добились скачкообразного развития, достигнув самого высокого уровня в истории вечного всестороннего стратегического партнерства. Две страны всегда твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся национального суверенитета, безопасности, территориальной целостности и других основных интересов, а также тесно сотрудничают в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА и "Китай - Центральная Азия". В ходе визита Председателя Си Цзиньпина в Казахстан в сентябре 2022 года две страны подписали совместное заявление, в котором подчеркивалось, что они будут совместно продвигать Инициативу по глобальной безопасности, и составили стратегические планы сотрудничества в сфере безопасности.
Несколько дней назад полная эскалация кризиса в Украине достигла годичной отметки. Китай опубликовал документ "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса". В нем предлагаются меры по исправлению причин и следствий, которые демонстрируют позицию Китая, основывающуюся по существу самого вопроса, придерживающуюся объективной и справедливой позиции по вопросу Украины. Позиция Китая также свидетельствует, что Китай, как крупная держава, несет ответственность за силу мудрости в глобальных вызовах. Казахстан приветствует позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса, говорится в заявлении казахстанского внешнеполитического ведомства. "Республика Казахстан приветствует позицию Китайской Народной Республики по политическому урегулированию украинского кризиса, которая заслуживает поддержки как способствующая прекращению кровопролития на основе территориальной целостности, независимости и суверенитета государств в соответствии с основополагающими принципами Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении МИД Казахстана. Казахстан выступает за то, чтобы обе стороны конфликта проявили добрую волю, прекратили боевые действия и как можно скорее сели за стол переговоров, а мировое сообщество всемерно содействовало дипломатическому решению ситуации. Казахстан также подчеркивает схожесть подходов наших стран к решению актуальных проблем современности, изложенных в Концепции Инициативы глобальной безопасности Китайской Народной Республики.
В дальнейшем Китай готов работать с Казахстаном, чтобы следовать консенсусу, достигнутому двумя главами государств, укреплять связь и координацию, полностью реализовывать Инициативу по глобальной безопасности, объединять усилия для преодоления различных рисков и вызовов, а также совместно вносить новый и больший вклад в поддержание региональной безопасности и стабильности.
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09.02.2023, 10:44 29576
"Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8"
Фото: twitter/@pusholder
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Российские сейсмологи знали о высоких рисках мощного землетрясения на территории Турции и Сирии благодаря собственной системе прогнозов подземных толчков, однако не могли указать его точное место. Об этом "Известиям" заявил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. В эксклюзивном интервью он также рассказал, какой будет сейсмическая обстановка в регионе, переживающем сильнейшее стихийное бедствие в ХХI веке, влияют ли на события у поверхности Земли процессы в ее ядре и может ли одно землетрясение спровоцировать другое в отдаленной части света.
Была накоплена очень большая энергия
Что, на Ваш взгляд, будет происходить в ближайшее время на месте землетрясения в Турции?
- Мы в нашем институте в рамках проекта Российского научного фонда разработали автоматизированную систему прогноза активности афтершоков. Она самостоятельно собирает информацию о текущих землетрясениях и повторных толчках и по ней оценивает, как будет себя вести последовательность сейсмических событий в дальнейшем.
В день событий в Турции я был очень обеспокоен активностью повторных толчков, так как произошло очень много афтершоков магнитудой 6 и выше. Одно землетрясение через девять часов после ночного имело магнитуду 7,5 или даже чуть больше. Казалось, что афтершоковая активность чрезвычайно высока и есть опасность, что она будет длиться долго. Но информация, которую наша система обработала в автоматическом режиме за первые сутки, показала, что скорость спадания этой активности несколько выше, чем в среднем после землетрясений такой силы.
По-видимому, сильное землетрясение будет продолжаться не в течение месяца, а несколько меньше, в течение двух недель. К этому времени афтершоки магнитудой 6 завершатся, но пока их вероятность остается высокой.
Насколько эта ситуация типична?
- Каждое землетрясение такой силы индивидуально, поэтому после него поведение земной коры может быть различным. В данном случае при высокой начальной активности афтершоков, по сравнению с усредненными значениями, ее спадание происходит быстрее.
Кроме того, важно отметить, что очаг землетрясения, которое произошло через девять часов после ночного толчка и имело магнитуду 7,5, был расположен не на разломе, а под углом к нему. Тем самым его очаг как бы запер распространение толчков вдоль разлома и ограничил возможность их продвижения дальше на север.
Но ситуация может далее развиваться и по-другому. Два таких сильнейших землетрясения в короткий период времени говорят о том, что была накоплена очень большая энергия и ее перераспределение очень сложно смоделировать.
Какие методы прогнозирования Вы используете и на основе каких данных это делается?
- Те прогнозы, которые дают положительный результат, подтвержденный 30-летним тестом в нашем институте, мы делаем по так называемому алгоритму М8. Он используется для предсказания мощных землетрясений магнитудой от 7,5 и выше. Для этого мы используем данные о более слабых толчках, которые происходят в регионе. Пока мы делаем прогноз на пять лет вперед и для территории с линейным размером порядка 1 тысячи км.
Конечно, сценарии сбываются не всегда. Иногда случается ложная тревога. В этом и проблема прогнозов. Можно сказать, что наши результаты лучше отражают реальность, чем случайный прогноз. Мы очень надеемся, что в будущем привлечение данных спутниковой геодезии приведет к существенному уточнению прогнозов. Но говорить, что есть какие-то сдвиги в этом направлении, пока рано.
Землетрясение в Турции произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8 в течение пяти лет. Но эта зона охватывает территорию, которая по размеру больше, чем вся Турция. С обывательской точки зрения этот прогноз неточный, так как его нельзя использовать для эвакуации населения или проведения других превентивных мероприятий. Действительно, для отключения электричества, чтобы избежать пожаров, или для остановки транспорта такого прогноза недостаточно.
То есть прогноз по ситуации в Турции был сделан на слишком большой промежуток времени и не указывал конкретный регион, где возможна катастрофа, поэтому он не мог принести практической пользы?
- Какую-то пользу он мог принести, потому что в этой зоне не всегда тревожная ситуация. Например, в Турции мы далеко не всегда ожидали землетрясения магнитудой 8, такая опасность появилась только в последние годы. Но где конкретно произойдут сильные толчки, сказать было очень сложно.
А что можно было предпринять? Укрепить уязвимые здания?
- Укрепить здания в такой короткий срок вряд ли возможно. Но реально подготовить население. Напомнить ему, как вести себя при землетрясениях, что делать, если ЧП произошло ночью. Можно провести обучение специальных служб и учения по ликвидации последствий, выпустить необходимые ведомственные инструкции. Если бы это было сделано, то число жертв могло бы быть меньше. Сейчас мы видим, что число пострадавших растет. В понедельник было 1,5 тысячи, во вторник уже около 7 тысяч погибших. И эта цифра будет увеличиваться и дальше, так как шансы выжить под завалами с каждым днем сокращаются.
Землетрясение в Турции произошло внутри района, рассчитанного по алгоритму М8
Как устроена коммуникация между специалистами по землетрясениям и людьми, которые принимают решения и должны предпринимать необходимые меры?
- Практически во всех странах ликвидацией последствий занимаются силовые структуры. Естественно, что там есть определенная степень защиты информации. Понятно, что объявлять о потенциальном землетрясении в СМИ нельзя из-за возможной паники. Она может вызвать больший отрицательный эффект, чем сама катастрофа. В советский период было хорошее взаимодействие между силовыми ведомствами и академией наук, но, к сожалению, эти связи существенно сократились. Сообщать о потенциальной опасности в нашей стране должен экспертный совет по прогнозу землетрясений, но его члены сегодня - уже очень пожилые люди и его активность сильно упала. Взаимодействие с МЧС ведется очень формально. Сейчас мы стараемся возобновить контакты, чтобы восстановить взаимодействие ученых и специалистов МЧС.
Кроме алгоритма М8 в институте есть модель, которая уточняет местоположение предполагаемых землетрясений. Можете рассказать об этом?
- Да, в этих расчетах также используется информация о более слабых землетрясениях. В рамках той зоны, где ожидаются толчки магнитудой 7,5-8, мы выделяем территорию, которая в десятки раз сокращает потенциально опасный район, где может произойти сейсмическое событие. Но проблема в том, что когда мы уменьшаем эту зону, мы сокращаем и вероятность правильного прогноза. Землетрясение в Турции произошло внутри района, рассчитанного по алгоритму М8, но вне уточненной дополнительно территории.
В конце января появилась работа китайских ученых, посвященная изменениям в ядре Земли. Якобы оно меняет скорость и даже направление вращения. Могло ли землетрясение в Турции быть связано с этими процессами?
- Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что китайские ученые не подтвердили факты, а только выдвинули гипотезу на основе анализа данных. Объяснять гипотезой какой-то факт довольно странно. Она должна формулироваться из фактов, а не наоборот.
Есть также версия, что землетрясения могут вызываться толчками в других уголках планеты, которые служат их триггерами.
- Землетрясения происходят там, где накопилось большое напряжение. Чтобы началась какая-то подвижка по разлому, ее должно что-то подтолкнуть. Нужен "спусковой крючок", который запустит процесс. Иногда таким крючком могут быть волны от удаленного землетрясения. Но сказать, что одно землетрясение спровоцировало другие, более отдаленные, нельзя, так как слишком много иных факторов, которые могут повлиять на это.
12.01.2023, 18:31 58481
Интервью с продюсером алмаатинского джаз-клуба EverJazz Алексеем Глазыриным
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В Алматы открылся первый профессиональный джаз-клуб EverJazz. Заведение родом из Екатеринбурга - в столице Урала первый профессиональный джаз-клуб начал работать еще в 2009 году. С тех пор EverJazz не просто зарекомендовал себя, а стал по-настоящему легендарным и даже культовым местом. И вот спустя много лет команда EverJazz открыла вторую площадку - в южной столице Казахстана. О том, как это происходило и что ждет алматинских джазменов и любителей музыки, мы беседуем с продюсером джаз-клуба Алексеем Глазыриным.
Алексей, Вы обещаете алматинцам очень насыщенную джазовую жизнь. Как Вы собираетесь ее поддерживать? У EverJazz в Екатеринбурге есть музыканты - резиденты клуба, которые обеспечивают костяк программы. Здесь Вы планируете поступить так же?
- Да, мы не придумываем ничего нового. И у нас уже есть резиденты алмаатинского джаз-клуба. Часть из них - это музыканты, которые давно живут и работают в Казахстане, для них открытие джаз-клуба является долгожданным. И есть довольно много музыкантов, приехавших из России в последние месяцы, и сейчас они радуются возможности сотрудничать с EverJazz, который они уже хорошо знают.
Но мы не ограничиваемся только казахстанскими и российскими музыкантами. Многие западные промоутеры, которые раньше возили своих исполнителей по России, нынче переориентировались на туры по Центральной Азии и Кавказу. С ними мы тоже намерены работать.
Вы говорите, что открытие стало долгожданным для местных джазовых музыкантов, но в Алматы и без того немало музыкальных площадок, где можно выступать.
- Действительно, музыканты в Казахстане востребованы. Здесь развитая индустрия развлечений, в том числе сектор, обсуживающий свадьбы и всяческие праздники - тои, как здесь это называется. Но там необходимо исполнять определенную музыку, которая не всегда может быть по душе самому музыканту.
И музыкант превращается в обслуживающий персонал.
- Да. Это принципиальное отличие клуба от, скажем, ресторана. Мне доводилось делать программы в разных ресторанах, и частенько ко мне подходили администраторы и говорили, мол, что-то музычка не вдохновляющая, маловато заказывают. Но мерить талант музыканта средним чеком - это, по-моему, циничный подход.
К тому же в таких условиях у исполнителей формируется привычка работать на неискушенного потребителя, чтобы было просто весело. Поэтому в Алматы много команд, исполняющих фанк: это задорная ритмичная музыка. Зато другие джазовые направления почти не представлены. О том, что существует, скажем, джипси-джаз, тут вообще мало кто знает. Я понимаю, что это музыка на любителя. Но чем больше джазовых жанров представлено на сцене, тем больше джазовых любителей можно привлечь.
По нашей концепции EverJazz - это дом для музыкантов и любителей джаза. Здесь музыкант может играть то, что сам хочет, что является его профессией. В клубе как минимум по семь концертов в неделю - все резиденты могут представить свою программу. На нашей площадке можно репетировать и дорабатывать выступления, пробовать новые коллаборации - пожалуйста.
Но работать необходимо искренне и качественно. Когда на тоях играешь, надо просто заводить публику. Должно быть громко, даже оглушающе. А в джаз-клубе шума не надо. Каждый музыкант на сцене должен сыграть тонко и сообщить то важное, что есть в музыке.
То есть профессиональный джаз-клуб оформляет и структурирует джазовую сцену, так?
- Все-таки главное, что EverJazz дает музыкантам уверенность в завтрашнем дне. Образно говоря, теперь джазовые выступления - это не просто разовые встречи при луне под чувство легкой влюбленности, теперь это стабильная семейная жизнь в любви и счастье и в своем доме.
Кстати, в Екатеринбурге мы давно поддерживаем детей и молодежь - мы много лет ведем проект "EverJazz.Дети". Это позволяет школьникам прочувствовать, каково играть на профессиональной сцене бок о бок с маститыми джазменами. Ребята открывают для себя вкус настоящего выступления. В Алматы мы тоже намерены сотрудничать и с музыкальными школами, и с музыкальным колледжем.
Кто посетители джаз-клуба?
- Мы сталкиваемся с самыми разными людьми. Безусловно, основа аудитории - жители Алматы. Часто у нас бывают экспаты - иностранцы, которые здесь работают или приезжают в командировки. Они приходят в клуб, потому что такая форма досуга им понятна и знакома. Дело в том, что джаз - это космополитическая музыка, это музыка больших городов. Наличие в городе профессионального джаз-клуба - это знак высокой включенности города в международную жизнь. Есть и релоканты из России, кто бывал в EverJazz в Екатеринбурге и знает, что клуб гарантирует качественный продукт.
Главное, что все они - люди высокого уровня общей культуры. Это интеллектуальная публика. Здесь много людей с высшим образованием, много людей, работающих в сложных профессиональных областях. Это и есть наша целевая аудитория, потому что именно в таких кругах возникает высокий культурный запрос. В частности, запрос на качественную джазовую музыку.
Когда Вы задумались над открытием джаз-клуба в Алматы?
- EverJazz в Екатеринбурге четырнадцать лет. Это много. Чем старше становится клуб, тем больше задумываешься, как развиваться дальше. Мы долго решали, в какой город нам бы стоило зайти. Вот, скажем, заходить с нашей концепцией в Москву и конкурировать с теми клубами, которые там давно работают, было бы странно. Нам хотелось работать в мегаполисе, который бы уже был готов воспринять формат джаз-клуба, но в котором такой формат почему-то еще не появился.
А весной этого года мы убедились, что Алматы - лучший вариант. Во-первых, Казахстан сейчас очень бурно развивается - и политически, и экономически. А во-вторых, в Алматы есть хорошая основа для открытия джаз-клуба - здесь большое сообщество джазовых музыкантов и любителей джаза.
Иногда джазовые музыканты со сцены предлагают слушателям в какие-то моменты хлопать в такт пьесе. И если зал хорошо попадает в нужную долю - это значит, что город готов к полноценной джазовой жизни. В Алматы попадают. В Екатеринбурге сегодня не просто попадают, там могут весьма сложный ритм отбить.
Первые концерты в Алматы EverJazz начал давать в октябре, а в декабре уже открылась Ваша собственная площадка.
- Мы хотели посмотреть, как собирается публика. Спасибо ресторану "Тироль на Арбате" за то, что они нас приняли. С самых первых концертов стало очевидно, что публика есть.
Заиметь собственную площадку мы планировали изначально. Но то, что это случилось так быстро и что нам удалось разместиться в этом чудесном месте на Зенкова, 24, где раньше был клуб "Ленконцерт", - это большое везение.
Вы переехали стремительно: от начала концертов в "Тироле" до открытия клуба на Зенкова, 24, прошло всего два месяца!
- Действительно, получилось смело. Например, в Екатеринбурге мы обрели свою площадку только через полтора года после первых регулярных выступлений.
А нужна ли она? Не проще ли работать с площадками-партнерами?
- Чтобы возникла настоящая клубная жизнь, нужны регулярные концерты. Партнеры не могут пускать тебя каждый день. К тому же наши слушатели - это специфическая категория людей. Партнерскую площадку, которая просто зарабатывает деньги на любых мероприятиях, трудно совмещать с придирчивой джазовой аудиторией.
Джаз-клуб это не столько бизнес, сколько миссия. Разумеется, в основании предприятия должна лежать устойчивая бизнес-схема, но коммерческий подход не должен доминировать. Надо самоотверженно и неотступно раскручивать собственное место. Там должны звучать программы только высокого уровня, там периодически должны проходить сложные концерты, которые заведомо не будут популярными. Да, это будет ниже по доходности, чем обычные ресторанные пляски, но только так может возникнуть настоящая клубная жизнь.
Когда Вы выложили в соцсетях фото и видео нового алматинского клуба, екатеринбуржцы будто бы даже стали ревновать и завидовать!
- Эти площадки во многом похожи, поскольку концепция клуба в обоих городах одинаковая. В частности, лаконичный интерьер. Мы хоть и относимся к индустрии развлечений, но для нас очень важно, что джаз-клуб - это развлечение интеллектуальное. Мы сосредоточены на музыке, вычурный интерьер отвлекает.
А позавидовать все же есть чему. В Екатеринбурге мы находимся в полуподвале, в небольшом индустриальном дворе. А в Алматы - это просторное помещение с панорамными окнами. Мне даже видится, что здесь геометрия зала получше с точки зрения звука. Плюс здесь просторная веранда, весной мы запустим там вторую сцену. К тому же Зенкова, 24 - это самый центр Алматы, "золотой квадрат". Наше здание примыкает к излюбленному горожанами большому парку. Фасадом мы выходим на улицу имени выдающегося композитора Калдаякова - еще одно удачное совпадение! Мы такую шикарную вывеску там повесили - нас за два квартала со всех сторон видно! В Екатеринбурге нам просто негде было такую устроить.
Декабрьское открытие, должно быть, стало большим праздником!
- Для наших гостей, конечно, стало. У нас же, у команды клуба, было, честно говоря, очень много волнения и еще больше усталости. Мы едва успели закончить ремонт, накануне открытия у нас произошел неприятный инцидент с оборудованием на кухне. Поэтому в первый день мне казалось, что атмосфера складывается тяжелая, мне даже сделалось не по себе. Открывались мы, напомню, четырехдневным фестивалем Silk Way. И по мере того как выступали музыканты, эти стены стали преображаться. Я буквально видел, как музыка пропитывает помещение и атмосфера выправляется.
На третий день фестиваля у нас выступал выдающийся трубач Сергей Пронь. И он сказал замечательную фразу: "Я заходил еще в "Ленконцерт", а вышел уже из EverJazz". Дело в том, что строители не успели смонтировать нашу новую вывеску к открытию и Пронь имел в виду, что, когда он приехал, вывеска была еще прежняя, а когда вышел с репетиции - уже появилась актуальная. Но я услышал в его шутке совсем другое: с каждым новым выступлением, особенно если играет большой артист, это место все больше становится настоящим джазовым домом.
29.12.2022, 18:16 68821
Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ
Фото: Посольство КНР в РК
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Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ о XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, китайско-казахстанских отношениях и других вопросах, сообщает пресс-служба посольства КНР в РК.
С Новым годом, господин посол! В 2022 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. Как Вы оцениваете развитие китайско-казахстанских отношений в этом году?
- По случаю прощания со старым годом и вступления в новое начало от имени посольства Китая в Казахстане я хотел бы передать искренние поздравления и наилучшие пожелания народу Казахстана! Желаю процветания Китаю и Казахстану, счастья и благополучия народам, вечной дружбы между Китаем и Казахстаном!
2022 год - выдающийся год, оставивший богатую и красочную страницу в истории китайско-казахстанских отношений и имеющий историческое значение для продолжения прошлого и открытия будущего.
Во-первых, под стратегическим руководством глав государств мы совместно открыли новое "золотое 30-летия" казахстанско-китайских отношений. В сентябре 2022 года председатель Си Цзиньпин выбрал Казахстан первой остановкой своего первого визита после вспышки пандемии, продемонстрировав высокий уровень и специфику китайско-казахстанских отношений. В ходе визита главы двух государств наметили план развития китайско-казахстанских отношений в новую эпоху со стратегической и долгосрочной точки зрения, подписали и опубликовали "Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и РК", и соответствующие ведомства двух стран подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве, стороны объявили, что они будут прилагать усилия к исполнению устремления к единому будущему, характеризующемуся вековой дружбой, глубоким взаимодоверием и солидарностью между Китаем и Казахстаном.
Во-вторых, Китай и Казахстан совместно отметили 30-летие установления дипломатических отношений и открыли новую страницу традиционной дружбы между Китаем и Казахстаном. 2022 год совпал с 30-летием установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, две страны подвели итоги двустороннего сотрудничества и с еще большей уверенностью вошли в новое прекрасное будущее китайско-казахстанских отношений. В начале года председатель Си Цзиньпин и президент Токаев обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В течение года премьер-министр Ли Кэцян и премьер-министр Алихан Смаилов провели китайско-казахстанскую встречу, вице-председатель Ван Цишань прибыл в Казахстан для участия в VI-м Саммите СВМДА, член Госсовета и министр обороны Вэй Фэнхэ, член Госсовета и министр иностранных дел Ван И последовательно посетили Казахстан, тесные обмены на высоком уровне между двумя странами отражают высокий уровень вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном. Стороны также совместно издали памятную антологию, были презентованы фильмы и документальные фильмы, а также проведен ряд качественных и увлекательных мероприятий, чтобы придать блеск празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном.
В-третьих, стороны твердо поддерживают друг друга и подают пример добрососедских и дружеских отношений. В 2022 году, столкнувшись с нестабильной международной обстановкой, Китай и Казахстан твердо укрепляют политическое взаимное доверие и твердо поддерживают друг друга в защите своих основных интересов. После "январских событий" председатель Си Цзиньпин немедленно направил президенту Касым-Жомарту Токаеву послание, твердо поддержав Казахстан в скорейшем достижении внутренней стабильности. В феврале президент Токаев присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и решительно выступил против "политизации" олимпийского движения. В августе Министерство иностранных дел Казахстана своевременно выступило в поддержку Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Пелоси на Тайвань. В октябре президент Токаев тепло поздравил Си Цзиньпина с переизбранием Генеральным секретарем ЦК КПК. В ноябре Председатель Си Цзиньпин направил телеграмму президенту Токаеву с поздравлением в связи с его переизбранием на пост президента Казахстана. Китай и Казахстан твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся основных интересов друг друга.
В-четвертых, две страны углубили практическое сотрудничество и добились взаимовыгодных результатов. В прошлом году перед лицом многочисленных серьезных вызовов Китай и Казахстан преодолели трудности, сотрудничество практически во всех отраслях продолжает непрерывно развиваться. Согласно статистике, с января по ноябрь объем торговли между Китаем и Казахстаном превысил 28,2 миллиарда долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 23,1%, достигнув рекордного уровня. Китай остается вторым по величине торговым партнером Казахстана, вторым по величине направлением экспорта и вторым по величине источником импорта. Финансируемые Китаем предприятия в Казахстане преодолевают многие трудности и продвигают проект Атырауского государственного нефтехимического комплекса, проект Кызылординского государственного стекольного завода, проект Алматинской государственной ветровой электростанции "Шелек" 60 МВт, проект Восточно-Казахстанского завода по сборке ядерного топлива. Был достигнут прогресс в ряде ключевых проектов сотрудничества, таких как проект, по сборке автомобилей Jianghuai Automobile и Yutong Bus в Казахстане, что придало новый импульс развитию китайско-казахстанского сотрудничества.
Открыта дверь в 2023 год. Каковы Ваши ожидания от развития китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных сферах в 2023 году?
- 2023 год - открытие нового "золотого 30-летия" китайско-казахстанских отношений. Обе стороны сосредоточатся на реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, усилении стыковки стратегий развития, активизации обменов на всех уровнях, углублении сотрудничества в различных областях и совместного продвижения всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном.
Во-первых, поддерживать тесные обмены на высоком уровне. Две страны будут продолжать использовать многовекторные возможности для поддержания динамики тесных обменов на высоком уровне и обсуждения двусторонних отношений, проводить прагматическое сотрудничество и общение по вопросам, представляющим общий международный и региональный интерес, постоянно укреплять политическое взаимодоверие между двумя сторонами и способствовать дальнейшему развитию китайско-казахстанских отношений и сотрудничество в различных областях.
Во-вторых, твердо поддерживать основные интересы друг друга. Две страны будут и впредь твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов друг друга, и твердо поддерживать друг друга в следовании по пути развития, который соответствует их собственным национальным условиям. Решительно поддерживать другую сторону в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, решительно противостоять внешнему вмешательству и менталитету времен холодной войны и твердо поддерживать другую сторону в повышении ее роли на международной арене.
В-третьих, обе стороны будут продолжать эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, такие как регулярные встречи премьер-министров и межправительственных комитетов по сотрудничеству, укреплять политическую коммуникацию и обмен опытом, неуклонно продвигать проекты сотрудничества в ключевых областях и выводить сотрудничество в смежных сферах между двумя странами на новый масштаб и уровень.
В-четвертых, содействовать сотрудничеству, чтобы принести больше пользы двум народам. Обе стороны продолжат совместное строительство "Пояса и пути" на высококачественном уровне, дальнейшее углубление сотрудничества в области экономики и торговли, производственных мощностей, взаимосвязи, сельского хозяйства и гуманитарных наук, а также неуклонное расширение больших данных, искусственного интеллекта, цифровых финансов, трансграничной электронной коммерции, зеленой энергетики, зеленой инфраструктуры и так далее. Обе страны продолжат продвигать результаты сотрудничества, чтобы принести больше пользы народам двух стран, чтобы люди могли получать более ощутимые блага и выгоду.
В-пятых, укреплять координацию и сотрудничество в международных делах. Две страны будут продолжать поддерживать тесное сотрудничество в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, СВМДА, "Китай - Центральная Азия", и активно сотрудничать в полной реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности, выдвинутой Председателем Си Цзиньпином и способствовать построению глобального управления в более справедливом и разумном направлении.
Как Вы оцениваете достижения Казахстана в строительстве "одного пояса и одного пути"? Как Казахстану и Китаю и впредь способствовать качественному развитию совместного строительства "пояса и пути"?
- С тех пор, как в 2013 году председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил с инициативой о строительстве "пояса и пути" в Казахстане, во всем мире, так сказать, вспыхнул "степной пожар". К настоящему времени Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве по совместному строительству "Пояса и пути" со 150 странами и 32 международными организациями. Совместное строительство "пояса и пути" стало популярным международным общественным продуктом и международной платформой для сотрудничества.
Казахстан является местом, где было инициировано совместное строительство "одного пояса, одного пути" и первой пилотной площадкой, и он занимает особое и важное место в данном проекте. На протяжении более 9 лет Китай и Казахстан придерживались принципа широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. Прежде всего были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве по совместному строительству "пояса и пути", что способствовало углублению и укреплению сотрудничества в различных областях и помогло добиться солидных результатов, став успешной примером и ориентиром для реализации инициативы "пояса и пути".
Во-первых, политическое общение непрерывно продвигается. Китай и Казахстан имеют высокую степень политического взаимного доверия, своевременно планируют и координируют совместное строительство "одного пояса и пути", способствуют углубленному сотрудничеству в сфере транспорта, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, развивающихся отраслей и других областях, экономической интеграции, совместному развитию и обмену достижениями. Обе страны поддерживают стабильность и бесперебойность цепочек производства и поставок, а также совместно способствуют плавному развитию трансграничной торговли товарами и услугами между двумя странами.
Во-вторых, связывание объектов инфраструктуры достигло замечательных результатов. Две страны успешно построили всестороннюю и трехмерную сеть взаимосвязи, охватывающую автомобильные, железные дороги, авиацию и нефте-, газопроводы. Между двумя странами функционирует 7 пар многолетних портов, 5 трансграничных трубопроводов для транспортировки нефти и газа, 2 трансграничные железнодорожные магистрали и 1 международный центр приграничного сотрудничества. Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества в Ляньюньгане помогает Казахстану получить прямой выход к Тихому океану. По состоянию на середину декабря в этом году через железнодорожные порты Алашанькоу и Хоргос курсировало более 12 000 поездов Китай - Европа (Центральная Азия), что является новаторским историческим рекордом.
В-третьих, торговля и инвестиции находятся на подъеме. Объем торговли между Китаем и Казахстаном увеличился почти в 80 раз по сравнению с периодом установления дипломатических отношений и в этом году превысит 30 миллиардов долларов США. По мере того, как совместное строительство "пояса и пути" продолжает продвигаться вперед, торговля и инвестиции между двумя странами достигли скачкообразного развития. Стороны возглавили создание механизма производственных мощностей и инвестиционного диалога, учредили специальный фонд для китайско-казахстанского сотрудничества в области производственных мощностей, Китай стал пятым по величине источником инвестиций в Казахстане. Казахстан пять лет подряд принимает участие в Шанхайской международной выставке импортных товаров Китая, и его продукция, экспортируемая в Китай, пользуется большим спросом.
В-четвертых, углубилась и укрепилась финансовая циркуляция. Китай и Казахстан продолжают укреплять финансовое сотрудничество, расширять двусторонние расчеты в местной валюте и оказывать сильную поддержку развитию торговли и финансированию инфраструктуры. В сентябре этого года центральные банки Китая и Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании по созданию механизма клиринга в юанях в Казахстане, что обеспечивает больше удобства для предприятий и финансовых учреждений двух сторон в использовании юаней для трансграничных транзакций и нового уровня трансграничного использования юаня в Казахстане и Центральной Азии.
В 2023 году исполняется десять лет совместному строительству инициативы "один пояс, один путь" в Казахстане. Китай и Казахстан в полной мере подведут итоги совместного строительства "пояса и пути", а также проведут стратегическую связь между Китаем, "всесторонне строящим социалистическую современную страну и стремящимся к достижению цели второго столетия" и казахстанским строительством "Нового Казахстана". С целью поддержания и обеспечения стабильности, благополучия людей мы сосредоточимся на превращении "одного пояса и пути", совместно построенного Китаем и Казахстаном, зеленую дорогу, дорогу инноваций и дорогу здоровья, и будем продолжать способствовать качественному развитию "пояса и пути", совместно построенного Китаем и Казахстаном.
Можете ли Вы рассказать о китайско-казахстанском культурном сотрудничестве? Какие новые изменения произойдут в кадровых обменах между двумя странами? Какие новые ожидания Вы возлагаете на сотрудничество в гуманитарной сфере между двумя странами?
- Дружба между двумя странами заключается в дружбе между народами. Китай и Казахстан живут рядом друг с другом, связаны горами и реками и имеют долгую историю межличностного и культурного обмена. Тысячи лет назад древний Шелковый путь, соединяющий Восток и Запад, проложил мост между Китаем и Казахстаном для обмена продуктами и соединения сердец людей, и история китайско-казахстанской дружбы передается по сей день. За последние 30 лет, прошедшие с момента установления дипломатических отношений, межличностные и культурные обмены и сотрудничество между двумя странами неуклонно развивались, демонстрируя тенденцию к расцвету во многих областях и всестороннему развитию. Китай и Казахстан создали 19 пар побратимых провинций и городов. Китай открыл в Казахстане 5 Институтов Конфуция, ежегодно обучение китайскому языку проходят более 3000 человек, "бум изучения китайского языка" продолжает увеличиваться. К концу 2021 года в стране друг друга учатся в общей сложности 15 100 иностранных студентов из двух стран и молодежные обмены между Китаем и Казахстаном становятся все более тесными. В 2019 году, до эпидемии, 400 тысяч китайцев и казахстанцев посетили страну соседа.
Хотя внезапная вспышка эпидемии создала препятствия для обмена персоналом между двумя сторонами, она не помешала энтузиазму в отношении межличностного и культурного обмена между двумя странами. Народы двух стран помогают друг другу, снимают видео, чтобы поднять друг другу настроение, щедро жертвуют деньги и материалы, активно сотрудничают в области материалов для профилактики эпидемий, лекарств и вакцин, что в полной мере отражает глубокую дружбу между двумя странами как хорошие соседи, хорошие друзья и хорошие партнеры. В особый период две страны активно прорабатывали идеи и поддерживали связь "бесперебойно" с помощью "облака". Ряд мероприятий, таких как "Счастливый китайский Новый год", "Китайский летний лагерь" и "Конкурс китайской песни", переместились из офлайна в онлайн, став "трендовым брендом" культурных обменов между двумя странами. "Неделя китайского кино" продвигает новейшие отличные китайские фильмы для показа в Казахстане, что способствует укреплению взаимопонимания и традиционной дружбы между двумя народами. На фоне эпидемии народы Китая и Казахстана вместе преодолели трудности, углубили обмены между людьми, совместно построили китайско-казахстанское гуманитарное сообщество.
Нет такой зимы, которую нельзя было бы пережить. Эпидемия в конце концов пройдет, и Китай и Казахстан сосредоточили внимание на постэпидемической эпохе и постоянно оптимизируют политику, чтобы обеспечить больше удобства для людей и культурных обменов между двумя странами. Две страны возобновили прямое авиасообщение, Казахстан ввел 14-дневный безвизовый режим для граждан Китая. Несколько дней назад китайская сторона опубликовала заявление в котором говорится о временных мерах по обмену между китайскими и зарубежными лицами после заражения Covid 19 контролем категории А и В, политика предотвращения эпидемии была оптимизирована во многих аспектах, таких как дистанционное обнаружение, карантин на въезде, международные пассажирские рейсы, визы в Китай, портовые операции, въездной и выездной туризм, что еще больше облегчило обмен между китайскими и иностранными лицами. На следующем этапе Китай и Казахстан укрепят политическую коммуникацию, полностью подготовятся к возобновлению обмена персоналом после эпидемии, укрепят сотрудничество в ключевых областях и как можно скорее ускорят открытие в Казахстане мастерской имени Лу Баня, приложат усилия по взаимному открытию центра культуры Китая в Казахстане и центра культуры Казахстана в Китае создадут более эффективную и удобную платформу для межличностного и культурного обмена между двумя странами и будут стремиться к созданию новой модели межличностного и культурного обмена и сотрудничества между Китаем и Казахстаном.
20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая определил, что будет способствовать во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации в качестве центральной задачи следующего этапа. Какие новые возможности это принесет странам Центральной Азии, в том числе Казахстану?
- В октябре 2022 года в Пекине успешно прошел 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая, положивший начало новому пути во всестороннем продвижении процесса великого возрождения китайской нации с помощью китайской модернизации.
Китайская модернизация - это модернизация огромного населения, модернизация общего процветания всех людей, модернизация гармоничной материальной цивилизации и духовной цивилизации, модернизация гармоничного сосуществования человека и природы, модернизация мирного развития.
Китайская модернизация будет и впредь придавать импульс глобальному развитию, включая Центральную Азию. За последние 10 лет экономика Китая росла в среднем на 6,6% в год и входит в число крупнейших экономик мира. Средняя ставка вклада Китая в мировой экономический рост достигла 38,6%, превысив сумму ставок вклада стран G7. Согласно исследованию Глобального института McKinsey, к 2040 году за счет интеграции экономики Китая и других стран мира ожидается создание экономической стоимости в размере от 22 трлн до 37 трлн долларов США. Это эквивалентно 15-26% мирового экономического агрегата. Качественное развитие Китая приведет более 1,4 миллиарда человек к общему процветанию, а также предоставит больше рынков и возможностей для развития странам по всему миру, включая Казахстан.
Китайская модернизация служит важным источником вдохновения и ориентира для развития стран по всему миру. Модернизация - это не просто патент экономического и социального развития западных стран, а общее дело всего человечества. Активное исследование Китаем пути модернизации проложило новый путь модернизации, отличающийся от западной модели, создало новую форму человеческой цивилизации в процессе ответа на вопросы времени, глобальные проблемы и человеческие проблемы и создал новую форму человеческой цивилизации для развивающихся стран, включая страны Центральной Азии саморазвитие и модернизация дают возможности и надежду.
Китайская модернизация будет придерживаться основной государственной политики открытости, всегда поддерживать мир во всем мире и содействовать общему развитию, содействовать построению открытой мировой экономики и улучшению благосостояния людей во всем мире, несомненно, предоставит больше возможностей для Казахстана и других стран Центральной Азии, пользоваться достижениями Китая в области развития и дивидендами от реформ.
Китайская модернизация - это модернизация, идущая по пути мирного развития. В отличие от модернизации западного колониализма, основанной на агрессии и экспансии, Китай высоко держит знамя мира, развития, сотрудничества и взаимовыгодных результатов и продвигает общие ценности всего человечества, такие как мир, развитие, справедливость, демократия и свобода. Уважение разнообразия мировых цивилизаций и содействие построению сообщества единой судьбы человечества будут играть более конструктивную роль в поддержании мира во всем мире и региональной стабильности.
22.12.2022, 00:45 74916
Интервью с джазовым композитором и музыкантом Анастасией Шпилёвой
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В Алматы 15 декабря состоялось торжественное открытие новой площадки профессионального джаз-клуба EverJazz и Фестиваль джазовой музыки. На открытии выступила группа Seven Note Collective (Екатеринбург).
Команда стала открытием Всероссийского конкурса авторского джаза EverJazz. Молодые музыканты смогли удивить на конкурсе главного редактора журнала Jazz.Ru Кирилла Мошкова, после чего начали активную концертную деятельность и получили приглашения на ведущие джазовые фестивали России.
Seven Note Collective исполняют авторские композиции пианистки Анастасии Шпилёвой и музыку главных артистов современного джаза и фанка (Mark Lettieri, Cory Wong, Vulfpeck и др.). Работы Seven Note Collective - это музыка, написанная современным языком. Оставаясь одной ногой в XX веке и обращаясь к джазовым традициям, группа создает новое звучание, которое оценят как знатоки джаза, так далекие от него люди", - рассказали организаторы открытия.
Kazakhstan Today оказалось в числе приглашенных на фестиваль и слушателей потрясающей музыки невероятно талантливого коллектива молодых музыкантов, а также нам посчастливилось поговорить с композитором и пианисткой группы Seven Note Collective Анастасией Шпилёвой.
Ваша музыка производит необыкновенно яркое впечатление, это не совсем знакомый джаз. В каком жанре Вы играете?
- Многие называют это "фьюжн", а я не могу дать точное название своего стиля, в котором я пишу. Это смешение стилей, где-то есть рок у нас. Как-то интересно играть. Когда он (музыкант. - Прим. ред.) с гитарой, он там драйв включает, и всё немножко по-другому звучит. Акустично, я бы сказала. А так - фьюжн, да, скорее всего.
Это очень приятная манера. Она сознательным образом воспроизводится или Вы сами придумали какие-то элементы?
- Я сама люблю слушать рок. Эта манера так получилась просто.
Каким образом Вы начали писать? Почему именно джаз?
- Я начала писать в училище, когда нам задали домашнее задание... Я бы не назвала это джазом, это была больше современная музыка. Современный джаз. А почему именно он - много слушала близкой к этому музыки. Вот, Шон Мартин, клавишник - очень много его переслушивала, Snarky Puppy - есть такая группа фьюжн. Там около 15 человек на сцене стоит. Видимо, под влиянием, когда слушаешь, все равно оно же где-то оседает, а потом, вот, выливается.
Расскажите, пожалуйста, каким образом Вы появились на свет?
- Это было в 2020 году. Я с барабащицей Настей училась в училище имени П.И. Чайковского в Екатеринбурге на джазовом отделении. По "аранжировке" нам дали задание написать авторскую композицию. Там конкурс авторского джаза проводился.
Собрали команду. У нас был басист, барабанщик, гитарист, я и три дудки, изначально основной состав - это был баритон-саксофон флейта и альт-саксофон.
Все, мы сходили на Ever Jazz, выиграли там место. Призом был грант на поездку в Москву на "Будущее джаза". Там был фестиваль, нас заметили и приглашали еще на "Розовую пантеру" в Уфу, на "Иволге" играли, в Тюмень ездили. В феврале нам будет три года.
Вы на постоянной основе репетируете?
- Конечно, да.
Тот состав, который мы увидели сегодня - полный?
- Нет, состав у нас варьируется, к сожалению. Сначала было семь человек, сейчас мы без гитары и одной дудки (духового инструмента. - Прим. ред.).
Этот состав Вы собрали давно?
- Нас учат играть в разных составах: в трио, квартетах, квинтетах. Поэтому поступает какое-то задание, и мы уже способны под него подстраиваться.
Вы сами давно пишете музыку?
- Так же, три года.
Какие у Вас дальнейшие планы?
- В планах у нас записать альбом и структурировать все это, чтобы где-то было. Работать и писать дальше, ожидать, что нас будут приглашать на дальнейшие фестивали, потому что в России с джазовой музыкой очень сложно. Это обычно джазовые фестивали и тематические концерты.
Насколько высоки Ваши позиции среди того сообщества джаза, которое есть в России?
- Мы на начальных этапах. Мы же начинающие музыканты, а есть и мэтры джаза в России - мы не можем просто по головам пойти.
Как мне кажется, более привычную поп-музыку пишут как-то по-другому. Но в джазе ведь все сложнее. Как это происходит?
- Всегда по-разному. Либо сначала приходят гармонические решения, и потом на гармонию я начинаю напевать мелодию. Либо, наоборот, начинаю с зацикленного куска мелодии развиваю музыку. В основном это с четырех тактов начинается. Далее это как снежный ком обрастает.
И как-то превращается в невероятную полифонию.
- Это все ребята на самом деле. Я пишу - приношу ноты. Когда начинаешь играть, каждый добавляет свое, так и получается весь этот джаз.
Насколько совпадает Ваша манера с общепринятым форматом восприятием джаза?
- Почти не совпадает. Я это не замечаю, нахожу какие-то признаки сходства с зарубежной музыкой. А многие говорят, что в России мало кто такое играет.
Может быть, это не стоит относить только к джазу?
- Да, возможно, с годами это сформируется.
Мне кажется, что джаз - он немножко другой. А Ваше направление могло бы стать гораздо более интересным и перспективным, найти свою большую аудиторию и горячих поклонников Вашего таланта. Желаю Вам найти себя!
28.11.2022, 16:34 90171
Музыканты алмаатинского джазового клуба EverJazz рассказали о джазе
Фото: Depositphotos
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19.11.2022, 01:01 98156
Биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана - эксперт
Фото: Depositphotos
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В ходе российской СВО на Украине были вскрыты сведения о засекреченной деятельности американских биолабораторий на ее территории. Их расположение за пределами США позволяло Вашингтону проводить исследования по созданию инструментов биологической войны, не ставя под угрозу собственное благополучие. Аналогичные центры Штаты создают по всему миру, в том числе в постсоветских странах. Казахстан также сотрудничает с американской стороной в этой сфере. Но лаборатории, в которых изучаются такие патогены, как конго-крымская лихорадка, хантавирусы, сибирская язва и туляремия, - прямая угроза национальной безопасности для стран, в которых они находятся. Какие уроки стоит вынести из полученных на Украине данных, в интервью "Евразия.Эксперт" оценил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Виктор Николаевич, 26 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что США превратили украинскую территорию в полигон для военно-биологических экспериментов. Какие угрозы несла деятельность американских биолабораторий на Украине?
- Биолабораторий на территории Украины было около тридцати. Там разрабатывались биопатогены чумы, туляремии и многих других болезней. Они создавали беспилотники с контейнерами, в которых можно было зараженных комаров отправлять куда угодно, поэтому такая деятельность составляла очень большую опасность.
Найденные на Украине данные подтверждают работу американцев с опасными патогенами и штаммами вирусов, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия. Какие уроки из этого актуально извлечь странам СНГ?
- Уроки простые, но весьма важные: даже находясь под влиянием Соединенных Штатов, нужно помнить о жизни собственного населения, беречь его. Не допускать создания подобных организаций на своей территории, потому что они направлены не на ее защиту, а на истребление ее жителей. Подчеркну, ведется работа не только на подчинение населения, но именно на его истребление.
Почему американцы не сконцентрируют работу над биооружием на своей территории, зачем им лаборатории на постсоветском пространстве?
- Самое любопытное при этом, что подобные биолаборатории запрещены на территории Соединенных Штатов. У себя они такие объекты не создают, потому что берегут жизни американского населения. А вот за границей, тем более на территории бывших республик Советского Союза, строят такие биолаборатории с удовольствием, потому что жизни этих людей для них ничего не стоят. Для американцев они люди второго сорта.
Именно поэтому они проводили эксперименты среди украинских военных, вкалывали, прививали им различные болезни, пытались на них отработать способы противодействия и лечения этих болезней. Все это должно быть известно всему миру.
В Казахстане уже действует построенная на деньги Пентагона Центральная референс-лаборатория в Алма-Ате, которая имеет третий уровень биологической опасности. Строительство лаборатории с четвертым уровнем запланировано казахстанским руководством до 2025 г. Этот уровень означает высокий индивидуальный и общественный риск изучаемых вирусов, эффективных мер в борьбе с большинством из которых не существует. Почему в России с тревогой относятся к таким проектам на казахстанской территории?
- Казахстан - это пограничная с нами страна, и то, что происходит там, может впоследствии отразиться и на нашей безопасности. Тем более миграция казахского населения в Россию достаточно большая.
Обнаруженные на Украине биолаборатории США и пандемия стали поводом для создания нового подразделения коллективных сил ОДКБ. В ходе учений в Жамбылской области Казахстана, которые прошли осенью 2022 г., впервые было задействовано совместное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Какие еще меры актуально предпринять для обеспечения биологической безопасности России и ее союзников?
- Как мне кажется, этих мер достаточно. Но важны и информационно-пропагандистские меры. Мир должен знать, что представляют собой Соединенные Штаты - самое террористическое государство мира. Мало того что они нападают на различные государства, истребляют там правительства, сеют хаос и проводят цветные революции, но они еще и занимаются противозаконной деятельностью, нарушают все международные конвенции и ведут дело к истреблению населения стран, которые выбирают в качестве своих "подопытных пациентов".
Источник: беседовал Владимир Крапоткин, информационно-аналитическое издание "Евразия.Эксперт"
11.11.2022, 14:00 104701
Шахиза Визарат: Я, безусловно, считаю сегодняшнюю политику России разрушением мировой монополии Запада
Фото: bigasia.ru
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15-16 сентября 2022 года в Самарканде состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в котором приняли участие лидеры государств - членов организации, стран-наблюдателей и приглашенные лидеры. В рамках саммита президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч с руководителями ряда стран, в том числе с новым премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Саммит в Самарканде показал, в каком направлении будут развиваться новые институты международного сотрудничества и какие именно принципы составят фундамент будущего миропорядка. Стратегические вопросы взаимодействия России и Пакистана в эпоху разворота на Восток обсудил с доктором Шахидой Визарат, деканом колледжа экономики и социального развития Института управления бизнесом г. Карачи, Пакистан, генеральный директор телеканала "Большая Азия" и интернет-сайта bigasia.ru Александр Лебедев.
Александр Лебедев:
Профессор, добрый день! Спасибо большое, что нашли время поговорить с нами о стратегических вопросах развития российско-пакистанских отношений. Какими сегодня Вы видите отношения между Россией и Пакистаном в сфере политики и экономики?
Шахида Визарат:
- Я очень рада нашей встрече. Мне довелось несколько раз принимать участие в международных конференциях, организованных Российской Федерацией. На них обсуждалось развитие Шанхайской организации сотрудничества и те важнейшие вопросы двустороннего взаимодействия, на которых вы сделали акцент. Развитие взаимной торговли имеет большое значение для наших стран. Так, Россия в последние годы наращивает объемы экспорта в Пакистан, такой же процесс можно наблюдать и в обратном направлении. Обе стороны в первую очередь заинтересованы в развитии стратегических экономических отношений. При этом экономическая ситуация в мире представляется весьма драматичной, резко изменившись после 11 сентября 2001 года. За последние 20-25 лет мы наблюдали крушение многих действующих правительств, в первую очередь речь идет о трагических событиях в Афганистане, Сирии и Ливии. Сегодня экономическая ситуация в Пакистане очень сложная, наша экономика переживает период спада. Экономика же неразрывно связана с политикой, поэтому ограничения и санкции, вводимые в течение нескольких лет Соединенными Штатами против ряда стран, прежде всего Китайской Народной Республики и России, действительно бьют по их экономическим системам. Западные державы, в том числе США и Великобритания, диктуют так называемый мировой порядок, основанный на правилах, целью которого является возвращение развивающихся стран к периоду конца Второй мировой войны, то есть фактически к колониальной эпохе, что полностью противоречит интересам наших государств. Я, безусловно, считаю сегодняшнюю политику России разрушением монополии в мировой политике, единых правил, которые диктует Запад. Ее итогом является создание многополярного мира, и именно поэтому укрепление экономических, политических связей, а также взаимодействие в сфере безопасности крайне важны для дальнейшего развития наших стран.
Как Вы считаете, период экономического спада - это процесс объективный или субъективный? Он был вызван внутренними причинами или же произошел в результате влияния внешних факторов?
- Давайте обратимся к истории экономического развития Пакистана. До 1980 года наша страна процветала, и мы не брали крупных займов у международных финансовых институтов, как, например, сейчас. Но в конце 1980-х и 1990-х Пакистан вернулся к парламентско-демократической форме правления, и это был один из наиболее драматичных периодов, поскольку власти в те годы неоднократно обращались к международным финансовым институтам, в частности к Международному валютному фонду (МВФ) за крупными займами. Проблема в том, что, когда развивающаяся страна, как наша, обращается за помощью к МВФ, она должна платить слишком высокую цену за эти заемные деньги, что в определенной степени тормозит наше экономическое развитие и, соответственно, влияет и на общественную жизнь. Дело в том, что условия Международного валютного фонда очень жесткие. Они включают в себя определенную программу, требования к потребительской корзине населения, что в конечном итоге блокирует или значительно замедляет темпы экономического развития. Страна начинает брать дополнительные займы, попадает в "долговую ловушку", а имеющихся средств не хватает даже для обслуживания внешнего долга. Экономический кризис оказал сильное влияние и на социальную сферу, в частности на рост преступности, одним из распространенных видов которой в нашей стране является похищение людей. К сожалению, наша страна не усвоила уроков, полученных в 1980-е годы после займов у международных финансовых организаций. В настоящее время власти Пакистана вновь обращаются в МВФ, получая взамен грабительские программы помощи.
Возвращаясь к стратегическим отношениям Пакистана и России. Мы точно не являемся страной, которая обращается со своими партнерами как МВФ, поскольку у нас разные методы. И в российской прессе было очень много публикаций о том, что смена премьер-министра вашей страны весной 2022 года произошла под давлением Соединенных Штатов Америки. Интересно, что это случилось практически сразу после визита экс-премьера Пакистана в Москву. Как Вы считаете, имело ли место определенное давление извне или же все дело в совокупности объективных и субъективных факторов?
- Трудно оценить, насколько бывший премьер-министр Имран Хан за 3,5 года пребывания у власти стал близок к России или, например, к Китаю. При этом действительно имели место разногласия между экс-премьер-министром и начальником штаба сухопутных войск генералом Баджва. На мой взгляд, эта отставка в какой-то степени была спровоцирована с внешней стороны, то есть произошла под внешним давлением.
Тогда у меня еще один вопрос. Есть ли вероятность, что действующая администрация и политические элиты будут искусственно сдерживать развитие российско-пакистанских отношений?
- Сегодня тремя крупнейшими партиями в нашей стране являются Пакистанская мусульманская лига Наваз, Пакистанская народная партия и Партия движения за справедливость. Они придерживаются традиционной повестки дня, которая на протяжении многих лет была связана прежде всего с влиянием Соединенных Штатов. Не могу сказать о каком-то системном или официальном давлении. Но очень многие решения по ключевым проектам в Пакистане принимаются не в самой стране, а за ее пределами. Таким образом, существует фактически два уровня ограничений, которые накладываются на политику Пакистана. Прежде всего, это, конечно, позиция западных стран и англосаксонского мира, который делает все возможное, чтобы остановить, затормозить или в какой-то мере ограничить движение навстречу России. Второй уровень - это, конечно, Индия, которая также со своей стороны будет делать все от нее зависящее, чтобы затормозить движение РФ и Пакистана навстречу друг другу.
2 октября 2017 Вы выступали в Московском государственном университете на тему развития сотрудничества Пакистана с Китаем в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Как изменились китайско-пакистанские отношения за последние 5 лет?
- Китайская Народная Республика и Республика Пакистан являются стратегическими партнерами, но бывшее руководство нашего государства приостановило несколько совместных проектов с этой страной, поэтому сегодня мы не наблюдаем такого тренда на интенсификацию взаимодействия, как в предыдущие годы. И несмотря на то что правительства обеих стран подтверждают стремление к сотрудничеству, реализация совместных проектов замедляется.
Поскольку экономика всегда является лакмусовой бумажкой в отношениях между странами, скажите, растет ли товарооборот Пакистана с США?
- На данном этапе товарооборот нашей страны как с США, так и с Европейским союзом действительно растет, но важно понимать, что это продолжение колониальной политики, которая является наследием прошлого.
Согласны ли Вы с точкой зрения, что приоритеты Пакистана сегодня смещаются с Запада на Восток? Означает ли это, что Пакистан, находясь в Азии, будет разворачиваться на Восток и постепенно выходить из-под влияния Запада, Евросоюза и США?
- Пакистан, безусловно, заинтересован в развитии отношений со странами Азиатского региона, но наша страна все еще находится под сильным влиянием США и Великобритании, которые обращаются с Пакистаном как с раненой птицей.
Пакистан на протяжении уже 5 лет является членом ШОС. Работа в этом формате как раз может помочь не только вылечить птицу, но и дать ей возможность расправить крылья и взлететь на уровень 1980-го года.
- Это действительно может стать решением многих наших проблем, и я неоднократно на протяжении многих лет говорила, что Пакистан выступает за интеграцию со странами региона и что секрет спасения Пакистана в определенной степени заключается в отходе от западного мира и укреплении сотрудничества со странами нашего региона, прежде всего с Афганистаном, Ираном, Турцией, Китаем и другими.
Это очень важный фактор, потому что США будут торговать и развивать экономическое сотрудничество только с теми странами, чьи ценности соответствуют западным. Мы абсолютно точно понимаем, что ценности Пакистана не могут сегодня соответствовать идеалам западного мира.
- Меня тоже удивляет, почему Пакистан продолжает ждать денег от Соединенных Штатов. Ведь на сегодняшний день Пакистан - страна, обладающая богатейшими запасами природных ресурсов. Еще одним значимым фактором для Пакистана является его географическое положение. Благодаря этим преимуществам наша страна как раз и может "исцелиться". Проблема в том, что Пакистан предоставлял свою территорию американцам бесплатно, что удивительно. И сегодня перед нами стоит задача начать масштабную разведку наших природных ресурсов, развивать промышленное производство и продавать уже конечные продукты, а не вновь занимать деньги, в частности, у США.
Здесь есть очень серьезная ремарка. Я говорю сейчас не о ценностях географического позиционирования в регионе, а о культурном коде. На мой взгляд, главная ценность и объединяющий фактор на Востоке - мусульманская культура, традиции и ценности, история народа, которая не совпадает с миром англосаксов.
- Действительно, самое важное - это человеческие ценности, которые мы все уважаем, и вы знаете, что те идеалы, которые были привнесены Соединенными Штатами, абсолютно противоречат нашим, мусульманским. Мы их не принимаем, поэтому, конечно, поддерживаем собственные ценности.
Сегодня мир делится по ментальным основаниям. Может быть, и эксперты, и политики должны консолидировать свою точку зрения и заявить: "Нет, мы должны изменить политику Пакистана"?
- Могу сказать, что простые люди как раз об этом и думают. Но, с другой стороны, существуют правящие элиты, которые не спешат менять свои взгляды и у которых есть собственные приоритеты.
В России не так давно главной ценностью тоже являлись деньги. Но в последнее время мы начинаем понимать, что это не так. И основной ценностью становятся сила духа народа и государства и сила оружия. А в Пакистане население практически в 2 раза больше, чем в России. И если в России проживает 20 млн мусульман, то в Вашей стране практически консолидированное общество в религиозном плане, а также мощная армия.
- Вы абсолютно правы. В Пакистане также уважают и ценят эти ценности и приоритеты, в том числе человеческие отношения и семейные узы. Именно это и сближает наши страны и в культурном плане, и в экономическом. Для России и Пакистана очень важно усиливать экономическое сотрудничество и интеграционные процессы, но, несмотря на это внутреннее желание населения нашей страны, все-таки прогресс происходит крайне медленно. В то же время я бы хотела обратить ваше внимание на то, что этот процесс будет замедляться до тех пор, пока Соединенные Штаты будут в значительной степени доминировать при принятии решений Пакистаном. С другой стороны, Россия должна не смотреть на Пакистан через призму отношений с Индией, а предпринимать определенные шаги и усилия для активного сотрудничества и прямого диалога с нашей страной.
Это очень важный тезис, поскольку существует аксиома, что путь в бизнес, политику и сотрудничество лежит исключительно через знания. Многие наши коллеги говорят, что знают настроения в Пакистане, и большинство людей там на стороне не России в проведении этой спецоперации, а Украины, потому что "большой обижает маленького".
- Я не совсем согласна с этим. В Пакистане по-разному относятся к специальной военной операции на Украине: образованные люди преимущественно читали и знают о тех причинах, которые вынудили Россию начать эту операцию. Особое возмущение среди местного населения вызвала информация о специальных химических лабораториях, которые размещались на территории Украины под руководством США. Это спровоцировало резко негативную реакцию в нашей стране. Российская сторона также должна понимать, что существует колоссальное лобби, которое противостоит сотрудничеству РФ и Пакистана. Речь идет, в частности, о лоббировании со стороны США и Индии. Надо еще учитывать, что много дезинформации вбрасывается на наш медийный рынок как со стороны США, так и со стороны Индии.
Мы вышли на самый интересующий меня как руководителя телеканала "Большая Азия" вопрос. Есть ли в Пакистане какая-то группа медийных компаний, лояльных к России, которые могут рассказывать о России в позитивном или как минимум объективном ключе?
- Я постараюсь это выяснить.
Как вы знаете, наш канал называется "Большая Азия" и наш слоган: "Открываем Азию для России". В России очень многие понимают, что у нашей страны есть отношения с Китаем, Пакистаном, с другими государствами; есть привилегированные партнеры, к которым де-юре относится Индия. Но это не означает, что мы не можем узнавать о традициях и культуре Пакистана. Многие иностранные коллеги удивляются, что у нас нет лоббистского диктата в СМИ. Я могу сказать, что мы открыты для сотрудничества, которое помогло бы выстроить мост для реальных отношений в медийной сфере между Россией и Пакистаном.
- Очень приятно слышать от такого джентльмена о важности и желании выстраивать стратегические культурные и экономические отношения между нашими странами.
Любая работа экспертов за рамками научных рассуждений должна подразумевать практическую деятельность. Надеюсь, мы сделаем следующий шаг к обсуждению сотрудничества в медийной сфере.
- Несколько лет назад я была в Брюсселе и неожиданно для себя включила телеканал Russia Today. Я была глубоко потрясена той правдивой информацией, которую передавал этот канал. По сравнению с тем, что транслируют BBC или CNN, разница просто колоссальная. Вернувшись в Пакистан, я стала спрашивать у всех, почему информация различается до такой степени и когда российское телевидение, какой-либо российский телеканал придет и начнет вещание в нашей стране.
Я люблю говорить, что микрофон - это "универсальная открывашка". Я буду очень рад, если среди ваших коллег, занимающихся разработкой экспертного мнения, появятся наши коллеги, специалисты из медиасферы.
- Я полностью поддерживаю эту идею, и мне нравится ваша метафора "открывашки". Надеюсь, что в ближайшее время канал "Большая Азия" будет представлен у нас в стране и мы все в Пакистане будем смотреть его.
Не думаю, что это просто, но хорошо, если так произойдет. Предлагаю вместе подумать о неких практических шагах по созданию информационного моста дружбы, доверия и сотрудничества. Я уверен, что по этому мосту мы сможем провести и экономические вопросы, и политические, и культурные. В современном мире самой надежной опорой является медиаресурс. Спасибо огромное за столь важный для нас и интересный разговор.
- Да, большое спасибо вам за приглашение!
СПРАВОЧНО:
Доктор Шахида Визарат - профессор и декан колледжа экономики и социального развития Института управления бизнеса города Карачи, Пакистан. Она получила степень магистра в Университете Вандербильта, США и степень доктора философии по экономике в Университете Восточной Англии. Она является автором трех книг и более 80 научных работ, опубликованных в международных и национальных журналах и газетах. В сферу ее интересов входят вопросы экономической политики, проблемы продовольственной безопасности, изучение международных финансовых институтов, конфликтов и многое другое.
05.11.2022, 15:00 171466
Интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным
Фото: академик КазНАЕН, доктор химических наук Александр Ильин
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В Казахстане наблюдаются вспышки заболеваний скота, академик КазНАЕН, доктор химических наук Александр Ильин рассказал о возможностях борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
KAZAKHSTAN TODAY:
- Добрый день, уважаемый Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
А. Ильин:
- Начну с того, что по базовому образованию я химик, поэтому буду отвечать на ваш вопрос - очень интересный, действительно, всех волнующий - как химик, который занимается разработкой противовирусных и вообще противоинфекционных лекарственных средств уже много лет.
Первое - глобальный рост температуры приведет к тому, что экваториальная зона, в которой сконцентрировано биоразнообразие растений, грибов, насекомых и животных, а также возбудителей заболеваний, связанных с ними, будет расширяться. В Казахстан будут периодически заноситься тропические инфекции.
ВОЗ уже опубликовала список патогенов, которые могут вызвать следующую пандемию, и все они являются вирусами: Эбола, Марбург, Ласса, крым-конго, коронавирус MERS, Нипах и Хендра, Чикунгунья и Зика.
Второй причиной и источником биологических угроз является увеличение поголовья сельскохозяйственных животный, свиней, птиц и аквакультур в примышленном секторе производства белковых продуктов.
Поголовье животных в мире, по данным ФАО (в млн голов), составляет: КРС - 1300, МРС - 2100, свиней - 900, лошадей - 61, кур - 11 000. Количество домашних животных (кошек и собак) в мире достигло 400 млн.
Общее мировое производство пищевой рыбы, моллюсков и ракообразных достигло 171 млн тонн. Из них искусственно культивировано 80 млн тонн морских животных. Данное направление отрасли активно развивается и в Казахстане.
Широкое и бесконтрольное использование лекарственных средств, в первую очередь антибиотиков, вызывает появление резистентных форм вирусов и бактерий. Следом наступает целый каскад биологических процессов: это обмен между популяциями микроорганизмов генами, устойчивыми к воздействию лекарственных средств, это освоение новых "хозяев" - и мы как раз живем в это время.
В настоящее время идентифицировано более 600 видов возбудителей заразных болезней у сельскохозяйственных животных, около 400 видов - у домашних плотоядных животных и 1400 видов - у человека.
Совместное сосуществование крупных агломераций человека и сельскохозяйственных животных, тесный каждодневный контакт человека и домашних животных приводит к обмену патогенами.
Около 60% заразных болезней человека являются зоонозами, 80% потенциальных агентов биотеррора являются возбудители зоонозов.
Глобальная эпизоотическая обстановка крайне неблагоприятна и продолжает ухудшаться.
Если раньше эпидемии случались, условно, раз в 100 лет (можно вспомнить чуму, холеру, испанку, которая, как выяснили позже, была свиным гриппом), то сейчас для человека привычны грипп, ОРВИ, эпидемия коронавирусной инфекции, а следует ожидать появления и новых инфекций - это та реальность, в которой мы живем. Распространению инфекции способствует мобильность человеческой популяции. Если раньше инфекция могла не попасть на другой континент (когда испанцы занесли в Америку оспу, коренные жители от оспы вымерли практически полностью), то сейчас инфекционный агент может распространяться за считанные часы самолетом. Это сегодняшняя реальность. Отсюда актуальность тех работ, которые выполняются АО "Научный центр противоинфекционных препаратов", которое я возглавляю и которое финансируется из бюджета государства. Хочу заметить, что в данном случае наш центр - хороший пример дальновидности правительства Казахстана, потому что он был создан тогда, когда такой реальности не существовало. Не стоял в 2004 году так остро вопрос лекарственной устойчивости, антибиотикоустойчивости, но центр был создан, и задачей его была разработка новых противоинфекционных препаратов.
Поэтому так получилось, что как раз к началу эпидемии у нас был готов препарат для борьбы с коронавирусом. В январе 2020 года я заявил, что необходимо срочно использовать разработанный препарат для борьбы с коронавирусом.
- С чего началась Ваша работа именно в этом направлении?
- Я в свое время в Казахстане был разработал один из первых и необычных по своему эффекту противовирусный ветеринарный препарат. Он был запатентован, зарегистрирован в ряде стран. В производственных условиях он был испытан. Были проведены испытания на десятках тысяч голов, на целых хозяйствах в разных регионах Казахстана. Производственные испытания подтвердили высокую эффективность ветеринарного препарата.
Из этих исследований и испытаний возникла идея лекарственного препарата для лечения ВИЧ/СПИДа.
- Как назывался препарат, о котором Вы говорите?
- Никак не назывался. Необходимы были клинические испытания для его регистрации. Когда МЗ РК окончательно отказался проводить исследования, меня пригласил посол Армении и предложил провести разработку и клинические испытания препарата для лечения ВИЧ/СПИДа в Армении, и, конечно, я согласился. В конце 90-х на границе Армении и Грузии началась эпидемия ящура "Азия-1", и тогда ко мне обратился с просьбой министр Серж Саргсян, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы остановить эту эпидемию. Я в короткий срок синтезировал необходимое количество нового препарата на базе нашего казахстанского ветеринарного препарата, и мы с армянскими ветеринарами под общим руководством Т.Э. Агаджаняна в течение месяца все очаги ящура на территории Армении ликвидировали. МСХ РА докладывали о ликвидации ящура в МЭБ (Международное эпизоотическое бюро) в Великобритании. Для реализации предложенных мной проектов НИР в 2004 году в Казахстане было создано РГП "Научный центр противоинфекционных препаратов".
В научном центре мы успешно закончили разработку и испытания препарата для лечения мультирезистентного туберкулеза ФС-1. В Казахстане в это же время проводила испытания своих противотуберкулезных препаратов компания Johnson & Johnson, и я считаю, что мы если не "выиграли" это своего рода соревнование, то результаты у нас точно не хуже. Результаты по эффективности у нас лучше, чем у других, более того, казахстанский препарат вызывает восстановление чувствительности к антибиотикам и противотуберкулезным препаратами, а разработки зарубежных коллег показывают появление к их препаратам новых устойчивых форм туберкулезной палочки. Это две принципиальные разницы. Мы готовим сейчас публикации по проведенным исследованиям, и предварительные данные говорят о том, что препараты компании Johnson & Johnson в сочетании с нашим препаратом увеличивают свою эффективность так же, как и все другие. Так что работа наша завершилась с очень хорошими результатами, эффективность ФС-1 биостатистическим анализов первичных данных завершенных клинических испытаний подтвердила аудиторская компания из Германии.
- У этого препарата есть название?
- Над названием мы еще думаем. Мы его запатентуем, и, я надеюсь, этот препарат станет казахстанским брендом.
Такого же уровня исследования - это те разработки, о которых вы говорили с нашим партнером Тимуром Хусаиновичем Измайловым (гендиректор НПО "Казфармаком"), являющимся, так скажем, представителем второго поколения специалистов, занимающихся моими разработками, потому что его отец активно участвовал в испытаниях того самого моего первого ветеринарного препарата.
Тимур Измайлов обратил мое внимание на отсутствие ветеринарных препаратов, эффективных при быстропротекающих вирусных инфекциях с тотальной смертностью птиц. Взяв за основу препарат, которым был ликвидирован ящур в Армении, существенно улучшил его по эффективности, мы совместно провели полную разработку новых препаратов по всем международным стандартам. "Казфармаком" это все оплачивал, и мы совместно довели препараты до стадии регистрации. Я вполне доволен тем, что 2 новых препарата мы регистрируем тогда, когда это особенно актульно и необходимо. Они называются "Аривир" и "Эвритал". Для меня лично большая удача, что нашелся представитель, я надеюсь, нового поколения предпринимателей, которое вырастет из среднего и малого бизнеса в крупный, и я рад, что это наш земляк, казахстанец. Я вместе с Т.Х. Измайловым встречался с потенциальными покупателями "Аривира" и "Эвритала" и могу сказать, что препараты имеют огромный экспортный потенциал. Для этого нужно запустить их массовое производство.
- Расскажите, что могут эти ветеринарные препараты? Каково их действие?
- Знаете, для представителя каждой профессии, наверное, есть свой идеал. Для меня в области медицинской химии идеалом являются Пастер (Луи Пастер (Louis Pasteur) - ученый, химик, микробиолог, 1822-1895)* и Пауль Эрлих. Оба они нашли революционные способы и вещества для профилактики и лечения инфекционных заболеваний. А Пауль Эрлих к тому же сформулировал требование к идеальному лекарству, так называемой золотой пуле: одно заболевание - одно лекарство - одна доза. Я, как и все ученые, которые занимаются разработкой лекарственных средств, к этому стремлюсь. Возможность проверить на практике золотую пулю появилась у команды Тимура Хусаиновича (Измайлова) при поддержке МСХ РК в очагах инфекционных болезней перед утилизацией зараженных животных. Меня утешает и радует, что результаты этих экспериментов и фотографии, которые может показать Тимур (Измайлов), приближают меня к тем идеалам, о которых я говорил: одна инъекция - и умирающий бычок, поросенок, птица, кошка или собака встали на ноги. Или агонизирующие цыплята, которые после одной инъекции оживают и встают.
- Мы сейчас можем уже, наверное, оценить колоссальные экономические потери от пандемии и эпизоотий, которые так или иначе перекрестно связаны с заболеваниями животного мира.
- Да, конечно! Это касается той же самой коронавирусной эпидемии - она еще не закончилась, и, я думаю, она надолго. Коронавирусная инфекция от человека уже освоила популяции всех животных, включая домашних и диких, от дельфинов до слонов. Они уже носители SARS Covi-2. Не исключено, что этот штамм вируса мутирует и станет патогенным. Начнется мор от SARS Covid среди сельхозяйственных животных. А это приведет к экономическим потерям. Необходимо противостоять биологическим угрозам. Я считаю, что наш президент правильно обратил внимание на лекарственную безопасность, фармацевтическую безопасность, вовремя поставил задачи, чтобы противодействовать биологическим угрозам, создав АО "Национальный биотехнологический холдинг QazBioPharm".
- Теперь перейдем к коронавирусу и к исследованиям в этой области. Вы сказали, что все аналогично, то есть таким образом можно разговаривать не только об агропромышленном комплексе, но, по всей видимости, можно будет решать проблему и внутри человеческого социума?
- Конечно. Весь мир этим занимается, и мы в том числе. Мы предложили свой препарат для борьбы с коронавирусом. Естественно, когда приходит новая инфекция, начинают разрабатывать вакцину. Но это не быстрый процесс, во всяком случае год-два нужно, чтобы вакцину разработать и зарегистрировать. Как ни ускоряйся, есть международные стандарты, при несоблюдении которых препарат не будет зарегистрирован и выведен на рынок. А люди ведь болеют и умирают сейчас, поэтому врачи начинают лечить. Врач обязан лечить - хоть как-то, хоть чем-то, поэтому, вы помните, коронавирус у нас пытались лечить и противомалярийными препаратами, и анти-ВИЧ-препаратами, и что только в протоколы лечения не включали. Поэтому обязательно нужно иметь противовирусный препарат резерва, желательно широкого спектра действия, для борьбы с новой инфекцией, чтобы было время для разработки, испытания, регистрации и производства новой вакцины.
- Есть для этого возможности?
- В Казахстане как раз такая возможность и реализуется: я так понимаю задачи, которые ставит правительство РК холдингу QazBioPharm. За вакцины я спокоен, они разрабатываются и будут разработаны новые под руководством К.Д. Закарья в НИИПББ. Что касается ветеринарных препаратов для животных и птиц, лидер в этой части - компания "Казфармаком".
- Насколько скоро это может быть реализовано?
- Общеизвестный факт: здесь многое зависит от регуляторных органов. Как только МЗ и МСХ РК приведут законодательство в соответствие с международными стандартами, определят приоритет отечественным разработчикам - ускорится вывод новых лекарственных средств на рынок. Наш научный центр имеет испытательную базу, аккредитованную по GLP, GMP и ISO17025. Это дает возможность всем нашим национальным разработчикам на нашей базе проводить испытания, получать протоколы этих испытаний, которые принимают Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства.
- Вы говорили об экономическом ущербе, который можно просчитать в сфере агропромышленного комплекса. Когда была эпидемия птичьего гриппа, там ведь существуют какие-то итоговые цифры?
- Я не могу сейчас ответить на этот вопрос, так как он находится в компетенции Минсельхоза. Однако уверен это большие потери.
Потери от эпизоотий в прошлом составили, например: от ящура в Великобритании в 2001 году уничтожено 4230 тысяч голов КРС, ущерб $25-30 млрд, на Тайване 1997 году - уничтожено 4 млн свиней, ущерб $5-8 млрд, от гриппа птиц в 2004-2005 гг. в странах Юго-Восточной Азии $10-15 млрд.
- Давайте подведем промежуточный итог. Правильно я понимаю, что, имея сегодняшние научные разработки, о которых Вы говорили, при содействии и регистрации этих препаратов и регулировании государством самой отрасли, не буду даже спрашивать, о каких-то цифрах, касающихся возможного экономического эффекта, но это точно обеспечит и продовольственную безопасность, и экспортный потенциал, и, если в целом, благополучную эпидемиологическую обстановку в стране?
- Я вам сразу могу сказать цифры - сохранность сельскохозяйственных животных и птиц при регистрации и правильном, контролируемом использовании препарата "Аривир", даже в случае эпизоотии обеспечивается на уровне 90%. А использование кормовой добавки для профилактики доведет продуктивность до тех стандартов, которые генетически заложены в этих животных и технологиями промышленного животноводства.
- А как государство могло бы решить вопрос производства ветеринарных препаратов? Кто это решает?
- Президент и правительство уже решают проблему развития фармацевтической отрасли и лекарственной безопасности страны через целеполагание, привлечение инвестиций и регуляторные меры.
- При этом при всем кроме научной и ветеринарной составляющей всегда был, есть и будет стоять вопрос благосостояния государства. И то, как государство будет представлено в мировой экономике. Мы сейчас можем навскидку назвать с вами какой-то отрицательный эффект, который случается при полной потере поголовья сельскохозяйственных животных, но это только один аспект. А в случае если этого не происходит и применяются препараты, которые Вами разработаны и которые сейчас нуждаются в регистрации со стороны Минсельхоза, сохраняется все поголовье и нет риска того, что оно будет полностью уничтожено. Таким образом, обеспечена страна, обеспечено население, обеспечена продовольственная безопасность и обеспечен выход всего этого потенциала, который может сам себя поддерживать, на международный рынок. Таким образом, Казахстану обеспечивается стабильность как экспортеру агропромышленных продуктов, да? В чем это измеряется?
- Безусловно, так. Измеряется этот экономический эффект в десятках миллиардов долларов.
- То есть одно действие, которое, казалось бы, решает локальные проблемы, оно же автоматически решает экономические проблемы - помимо здорового сытого населения, еще и развитие экономики на международном уровне?
- Любая крупная фармацевтическая компания имеет у себя ветеринарное производство, производство ветеринарных препаратов. Это очень емкая, масштабная ниша, которую не нужно игнорировать.
- А еще - уже давно существовала мечта, чтобы Казахстан стал крупным мировым агропромышленным экспортером, а ведь это же все упирается в ветеринарию.
- Фармацевтическая отрасль ветеринарных препаратов практически отсутствует в нашей стране. Есть сейчас возможность эту отрасль создать. Я с оптимизмом смотрю в наше будущее, по крайней мере на сегодняшний день в Казахстане есть два ветеринарных препарата ("Аривир" и "Эвритал"), которые справятся с любой биологической угрозой животным и птицам.
- Огромное спасибо за интервью, Александр Иванович!
- Вам спасибо за возможность донести до людей, чем занимается одно из предприятий холдинга QazBioPharm.
* Луи Пастер - французский ученый-химик и микробиолог, совершивший прорыв в мировой науке. Ему принадлежит ряд великих открытий, в числе которых привычная сегодня пастеризация. Внес огромный вклад в развитие вакцинации, подарив миру прививки от смертельных болезней.
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