Посол КНР в РК провел интервью с казахстанскими СМИ

Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо провел интервью с казахстанскими СМИ, в котором подробно рассказал об истине касательно предназначения центров по подготовке профессиональных навыков в Синьцзяне, передает Kazakhstan Today.

Г-н посол, не так давно некоторые западные СМИ опубликовали интервью, в котором люди, "сбежавшие" или "освобожденные" из "лагерей" в Синьцзяне, рассказали о том, что "все они каждый день подвергались насилию и жестоким пыткам". Что Вы можете сказать по этому поводу?

- Я читал эти "интервью" и с полной ответственностью могу заявить, что это - сплошная ложь, поскольку в Синьцзяне нет так называемых "концлагерей" или "ГУЛАГа". Существуют только центры. Китайская сторона неоднократно подробно разъясняла деятельность данных центров. Некоторые СМИ, не зная или не желая узнать даже правильного названия, спешили вбросить информацию о так называемом "факте". Их намерения очевидны: они стараются дискредитировать Синьцзян, опорочить китайское правительство, спровоцировать межнациональную рознь и религиозные противоречия, подорвать антитеррористические усилия и стремления к стабильности китайского народа.

Поскольку сегодня мы говорим о "факте", я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы ознакомить казахстанских друзей с реальным положением дел в центрах в Синьцзяне.

С 1990-х годов "три зла" (т.е. терроризм, экстремизм и сепаратизм) спровоцировали серию вопиющих террористических атак, включая инцидент 5 июля в 2009 году.

Что же делать? Помимо решительных действий силовых структур, необходимо устранить почву, порождающую "три зла", то есть помочь тем, кто был подвергнут влиянию "трех зол" и экстремистским идеологиям, как можно скорее восстановить в них здравый рассудок, обрести возможность вернуться в общество и жить нормальной жизнью. В этих целях китайская сторона, согласно Конституции, "Закону о борьбе с терроризмом" и "Положению о борьбе с экстремизмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", а также на основе успешного опыта других стран мира в борьбе с терроризмом и экстремизмом учредила вышеупомянутые центры.

Говорят, что в данных центрах "содержатся" только мусульмане, многие из которых - казахи. Они живут как "заключенные", правда ли это?

- Центры не нацелены на определенные этнические группы или конкретные религиозные убеждения, и отношение ко всем одинаково. Критерии привлечения в центры таковы: во-первых, связан ли человек с незаконной деятельностью "трех зол", во-вторых, представляет ли он реальную угрозу для общества. Например, некоторые посредством мобильного мессенджера WhatsApp и других приложений распространяли подстрекающие аудио- и видеофайлы о "джихаде", но их действия пока не составляют преступления, то их направляют в центры. Если человек, осужденный за причастие в побуждении терроризма, после выхода на свободу, не желая отказываться от экстремистских идей, умышленно пытается навредить обществу, то его также направляют в Центры. Одним словом, если человек, независимо от нации и религии, соблюдает законы, не совершает неподобающих действий, то он может не беспокоиться о "принудительном обучении в Центрах".

Центры - это вовсе не тюрьмы, а школы для всего общества. Единственная цель организации таких школ - дать полноценное воспитание людям во избежание превращения "хороших" в "плохих". Чему учат в центрах?

Во-первых, общеупотребительному китайскому языку, чтобы они понимали, говорили и писали на грамотном китайском языке. Это основное требование и общественный долг любой цивилизованной страны перед своими гражданами.

Во-вторых, законам Китая, чтобы они осознавали, что живут в XXI веке, когда каждый должен действовать в соответствии с законами и любое правонарушение должно быть наказано. Таким образом, человека с базовыми знаниями права и законопослушным сознанием уже не так легко будет подвергнуть искушению со стороны экстремистских идей.

В-третьих, профессиональным навыкам, таким как приготовление еды, текстильная печать и крашение, ремонт обуви или машины, работа в салоне красоты, ведения электронной коммерции и т.д., чтобы они смогли, выбирая один или два практических навыка в соответствии со своими увлечениями и желаниями, трудоустроиться в будущем. Таким образом, безработица не станет фактором их последующего сближения с "тремя злами".

Благодаря упорядоченной работе центров все больше воспитанников получают свидетельство об окончании и, покидая центры, осваиваются в обществе и сами зарабатывают себе на жизнь.

Обеспечиваются ли основные права человека этих воспитанников? Действительно ли они подвергаются ежедневным пыткам и унижениям, как утверждают некоторые?

- В Центрах нет места "пыткам", здесь только уважение к правам человека и их защита. Вопреки всем недостоверным "новостям", в Центрах полностью уважают свободу религиозных убеждений, традиции и обычаи воспитанников и предоставляют им различные виды питания, в т.ч. и халяльные. В целях обеспечения физического и психологического здоровья воспитанников Центры также часто организуют разные культурные и развлекательные мероприятия, такие как караоке, пение, танцы, выразительное чтение и баскетбол.

Говоря о правах человека, задаюсь вопросом: какими правами может воспользоваться современный человек, если он не умеет читать и писать на общеупотребительном языке своей страны, не понимает смысла современного брака, не имеет базовых трудовых навыков? Человек, который только и порабощает свою супругу дома или, наоборот, подвергается насилию со стороны "предопределенного" мужа, какими правами он/она может воспользоваться, кроме как "промывания мозгов" "тремя злами"?!

Факты доказывают, что деятельность Центров эффективна и полезна. В настоящее время ситуация с общественным порядком в Синьцзяне явно улучшилась, и в течение более двух лет не было зафиксировано ни одного случая террористического акта. Это не только привнесло позитивную энергию в антитеррористические усилия и защиту стабильности в Синьцзяне, но и внесло значительный вклад в обеспечение безопасности в соседнем Центрально-Азиатском регионе.

Я заметил, что в упомянутых вами "интервью" есть так называемые "освобожденные заключенные", которые громко заявляют: "Если вы хотите остановить насилие в "лагерях", вы должны всеми силами воспрепятствовать китайцам в реализации инициативы "Один пояс, один путь" и "Китайской мечты", нужно нанести экономический урон Китаю". Вдумайтесь, разве это могут быть слова "освобожденного заключенного"? Боюсь, что даже новостные обозреватели не позволят себе выступать с такой "глубокой правдой". Очевидно, что эти "освобожденные заключенные" находятся под манипуляцией антикитайских сил, а это просто их неудачный пиар в соответствии со "сценарием". Они якобы выражают "обеспокоенность" относительно ситуации с правами человека в Синьцзяне, но на самом деле дестабилизируют общество Синьцзяна; они вроде бы озабочены положением этнических казахов, проживающих в Синьцзяне, однако, скорее, настроены на подрыв взаимного доверия и дружбы между Китаем и Казахстаном, на препятствие взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Этим антикитайским элементам не по душе процветание ни Синьцзяна, ни Китая, ни китайско-казахстанских отношений. К сожалению, некоторые уже обмануты, с легкостью приняв так называемую "правду", и неосознанно выступают в роли "рупора" и "громкоговорителя". Однако я уверен, что подавляющее большинство казахстанских друзей способно отличить правду от лжи и, несмотря на какие-то замешательства, в конечном итоге они все же разберутся в истине.

Хорошо, когда родственники близки, хорошо, когда соседи дружны". Синьцзян и Казахстан связаны общими горами и реками, китайский народ искренне надеется, что Казахстан будет стабильным и процветающим. Реализация долгосрочной стабильности в Синьцзяне также является важным позитивным фактором для дальнейшего развития Казахстана. Я надеюсь, что все больше казахстанских друзей смогут понять и поддержать антитеррористические усилия Китая в Синьцзяне, устранив помехи, активно участвовать в великом деле совместного строительства инициативы "Один пояс, один путь".

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