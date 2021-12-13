Сергей Нетёсов о covid-19, дельте, омикроне и сроках пандемии

Интервью директора ТОО "Научно-технологического центра воды" города Петропавловск Рейбандта Александра Ивановича.

Добрый день, Александр, как и почему ваша организация начала заниматься "зелёной" технологией очистки воды? Почему именно такой подход, почему не использовать уже устоявшиеся и зарекомендовавшие себя подходы в этой области?

Добрый день, в 2016 году наши научные исследования были поддержаны государством в лице АО "Фонд науки". На эти деньги была сформирована материально-техническая база, подобран и обучен коллектив. Именно эта поддержка позволила нам довести свои технологии от лаборатории до реального производства и рынка. Сейчас мы единственная организация в стране обладающая производственными мощностями и технологиями биологической реабилитации водоёмов: мы можем очищать пруды-накопители сточных вод, рыбохозяйственные и культурно-досуговые (рекреационные) водоёмы.

Технология очистки действительно "зелёная" и это нам даёт большое преимущество по сравнению с классическими методами очистки водоёмов. Не нужно бороться с последствиями применения метода (восстанавливать рекреационный потенциал водоёма или заново запускать водных обитателей и высаживать растения), так как мы запускаем и направляем естественные природные процессы, а не идём с ними в разрез, то и ресурсов тратим на порядки меньше.

То есть Вы говорите, что по настоящему "зелёные" технологии, дешевле и проще в применении, хотя дают тот же результат?

Да, конечно! Мне здесь нравится очень красивое сравнение, если вы не возражаете я его приведу.

Все знают современную технологию "разгона облаков" или "вызова дождя", когда в небо поднимается грузовой самолёт, или несколько самолётов и высыпает в облако или уже грозовую тучу несколько тонн йодида серебра или сухого льда, за счёт этого влага практически мгновенно конденсируется и проливается дождь. Такой дождь можно пролить в необходимом месте когда это необходимо, либо таким образом конденсировать облака, чтобы в определённом месте дождя не было.

Это то, что мы делаем сейчас, но наши с Вами далёкие предки делали иначе, они жили в гармонии с природой и глубоко её понимали. Так специально обученный человек, назовём его шаман, мог вызывать дождь, для этого не нужны были ни токсичные химические соединения, ни авиация. Шаман выбирал высокий холм и уходил туда для того, чтобы определить направление ветра и исходящих тепловых потоков, затем, в указанный им день, люди приносили обыкновенный жир, который вытапливали из животных. А дальше всё зависело от опытности шамана: на холме разводился большой костёр и в нужное время (когда было необходимое направление ветра) в него выливался жир, в огне он мгновенно испарялся и с исходящими потоками воздуха улетал вверх. Мельчайшие капельки жира являлись центрами конденсации жидкости, вокруг них в облаке образовывались капли, и проливался дождь.

Этот маленький пример показывает наглядно на сколько дешевле и проще становится достижение результата, если мы не преодолеваем силы природы, не тратим на это силы и ресурсы, а пользуемся природными механизмами, только лишь запуская и направляя их.

В нашем методе так же используются силы природы, механизм очистки состоит в запуске естественных процессов самоочистки природных водоёмов, мы многократно увеличиваем количество зелёных микроводорослей в воде, они поглощают растворённые загрязнения, ускоряют процессы окисления тяжёлых металлов и разложения органики. Большое количество микроводорослей провоцирует бурный рост и размножение зоопланктона, которые ей питаются. Не смотря на свои размеры (от 0,01 до 1 мм), при должном их количестве они способны дважды профильтровать через себя весь объём водоёма за сутки. А этих простейших, в свою очередь поедают рыбы, есть кстати виды рыб, которые могут напрямую питаться нашей микроводорослью. В целом можно сказать, что в процессе очистки водоём становится более приспособленным для водных обитателей: уходят все загрязнения, вода становится более прозрачной, уровень кислорода повышается многократно, для рыб увеличивается естественная кормовая база.

А что будет, когда зоопланктон съедят всю Вашу микроводоросль, которую Вы залили в водоём?

В том то и дело, что микроводоросль живая и постоянно делится, и если изначально правильно рассчитать вносимое количество, то живых активных клеток хватает и на постоянный рост, и на подавление сине-зелёных водорослей вызывающих "цветение" воды, и на корм зоопланктону.

Можете сказать на сколько применение технологии биологической реабилитации дешевле других применяемых технологий?

Ответ на этот вопрос лучше показать на примере накопителя сточных вод "Биопруд" в городе Петропавловск, с которым наша организация сейчас работает. Его проектный объём 12 млн. кубических метров, и площадь около 420 гектар.

самый дорогой метод, порядка 50 млд. тенге, это осушить водоём, произвести дноуглубительные работы и снова залить 12 млн. кубических метров воды. Этот метод практически нереален и приведён просто для сравнения ;

можно убрать донные отложения земснарядом, обойдётся это практически в 10 млрд. тенге, однако при этом вся патогенная микрофлора, синезелёные водоросли и разлагающаяся органика остаются в воде;

можно почистить с применением бактерий, это обойдётся в сумму около 5 млрд. тенге, так как объём биологического материала должен быть пропорционален очищаемому объёму, а это 12 млн. кубов. Плюс определённый вид бактерий адаптирован только под определённый вид загрязнений, а это значит, что для сточных вод необходим целый комплекс определённого состава и каждый соответствующего объёма. А это производство, логистика, непосредственно процедура внесения, всё это очень сильно влияет на себестоимость.

Наша технология отличается тем, что мы практически не тратимся на логистику - вносимый объём редко когда превышает 25 литров на гектар водного зеркала, так как микроводоросль живая, она сама достигает необходимого количества.

Ещё большое преимущество - это то, что применяя хлореллу мы по сути вводим дополнительную ступень очистки в объём водоёма накопителя, это хорошо тем, что можно таким образом увеличивать мощность канализационно очистных сооружений без перестройки существующих конструкций.

Хорошо, это большие города, а что делать с малыми населёнными пунктами?

Здесь странная ситуация: постройка полноценных очистных сооружений, для малых населённых пунктов не всегда экономически целесообразна. И по этой причине стоки небольших поселений вообще не очищаются, а просто сбрасываются в открытые природные водоёмы.

Здесь можно применить интересный подход, который достаточно давно применяется в ряде стран, но в нашей стране не распространён. Рядом с населённым пунктом выбирается место, на котором выкапываются не глубокие прямоугольные водоёмы, их размеры, количество и расположение рассчитываются заранее. Водоёмы одинаковые, но по назначению делятся на три типа: отстойники, водорослевые и рачковые. В первых прудах осаждается твёрдый осадок, в водорослевых прудах хлорелла съедает растворённые загрязнения, в рачковых прудах вода профильтровывается зоопланктоном и они же удаляют хлореллу. Дальше вода уже соответствует необходимым требованиям по чистоте и может сливаться в природные водоёмы. Эта схема с теми или иными дополнениями требует минимального обслуживания и может применяться для птицефабрик, животноводческих хозяйств, малых населённых пунктов. А если земля имеет естественный уклон, и перелив из водоёма в водоём не требует насосов, то на такую очистку не требуется ни единого ватта электроэнергии. Здесь действует принцип естественного природного баланса, когда одни организмы своим существованием обеспечивают жизнь другим организмам.

Что вообще это за микроводоросль? Откуда она взялась?

Можно сказать, что это одно из первых растений на Земле, зародившееся около трёх миллиардов лет назад. Её нельзя увидеть невооружённым взглядом, так как её размер от 2 до 10 микрометров. Открыта в 19 веке Нидерландским биологом М. В. Бейеринком. Хлорелла содержит в своём составе огромное количество витаминов и минералов. По содержанию белка Хлорелла ничем не уступает мясу и шпинату. Так в сухой биомассе Хлореллы содержится 40-55% белка, 35% углеводов, 5-10% липидов и до 10% минеральных веществ. В белке Хлореллы содержится более 40 аминокислот, в том числе все незаменимые. Клетки Хлореллы богаты кальцием, фосфором, магнием, калием, медью, железом, йодом, серой, цинком, кобальтом, марганцем, цирконием, рубидием и др. микроэлементами.

Изучение свойств и состава хлореллы идёт уже достаточно давно, прорывы в этой научной области начались в 70х годах, когда стали появляться новые продуктивные штаммы, и технологии их культивирования, в наше время научный прогресс в этой области обусловлен появлением новых материалов, таких как разные виды пластика, стекла и конечно новые сверх яркие светодиоды.

В ответе на один из вопросов вы сказали, что с помощью хлореллы увеличивается кормовая база для рыбы.

Да, всё верно. Вообще технология очень хорошо подходит для рыбохозяйсвенных водоёмов, здесь сплошные плюсы:

Наша хлорелла подавляет синезелёные водоросли и водоём больше не "цветёт"; В процессе дыхания хлореллы выделяется очень много кислорода, а это очень хорошо для дыхания рыбы; Тот факт, что хлорелла насыщает воду большим количеством кислорода, даёт возможность собственнику водоёма не применять аэрацию воды, а это существенная экономия средств, так как аэраторы не дешёвые сами по себе, так ещё и их обслуживание также требует вложений; Каждый рыбак знает, что чем выше уровень кислорода в водоёме, тем меньше его обитатели подвержены всяким заболеваниям. Снижается бактериальная обсеменённость воды патогенной микрофлорой, быстрее перерабатываются продукты жизнедеятельности рыб; В процессе переработки органики и других загрязнений увеличивается прозрачность воды; Повышается кислород, рыба находится в более чистой воде, питается более естественным для неё кормом, которого к тому же стало намного больше: всё это благоприятно сказывается на привесах, в некоторых случаях увеличение может достигать 40%; Можно отказаться от применения известкования рыбоводных прудов и других способов угнетения патогенной микрофлоры; При этом всём есть уверенность в том, что не случится массовая гибель рыбы зимой или жарким летом, как это обычно бывает.

Плюсов много, и я говорю о них не как о преимуществах нашего метода, а как о том, на сколько в природе всё устроено гармонично и взаимовыгодно - существование различных организмов поддерживается наличием других организмов.

Вообще Вы затронули очень актуальную тему для нашей страны, сейчас большие деньги вкладываются в развитие рыбохозяйственной отрасли, по плану - увеличить объёмы товарной рыбы до 9 тысяч тонн с ростом в 1,6 раза. Как Вы сами понимаете, хлорелла могла бы частично увеличить объём товарной рыбы даже без постройки новых рыбохозяйств и рыбопитомников. Это огромная экономия бюджетных средств.

Но если параллельно с этим ввести в поисковике "гибель рыбы" или "замор", то можно увидеть десятки новостей и роликов о том, как в том или ином регионе погибло очень много рыбы, и в этом году и в прошлом. Здесь всё дело как раз таки в растворённом кислороде, когда его мало в воде, а это именно конец зимы, когда лёд перекрывает приток из атмосферы или в жаркое лето, когда уровень кислорода падает из-за повышения температуры - рыба просто задыхается. А с хлореллой дело обстоит иначе: при ярком солнце и повышении температуры она вырабатывает ещё больше кислорода, и если за летний период хлорелла поглощает всю перегнивающую органику и очень сильно насыщает воду кислородом, то зимой подо льдом уровень кислорода значительно выше, и нет других потребителей кислорода кроме рыбы - в этих случаях гибели рыбы не случается.

Вы упомянули о большом количестве питательных веществ и витаминов в составе хлореллы, это её достоинство как-то используется?

Да, хлорелла используется и в качестве кормовой добавки, не только для рыб, но и для сельскохозяйственных животных. В биомассе хлореллы содержатся белки, углеводы, липиды, а также минеральные вещества, более 40 аминокислот, в том числе незаменимые. По содержанию витаминов хлорелла превосходит все растительные корма и культуры сельскохозяйственного производства. Также в состав суспензии хлореллы входят кальций, фосфор, магний и др. микроэлементы. Конечно же этот штамм отличается от того, что используется для очистки сточных вод, у этого оболочка на много тоньше, что даёт более полную усвояемость в организме животного.

Здесь большую роль играет как сама хлорелла, так и вещества, которые она выделяет, а также лактобактерии, которые живут вместе с хлореллой в межклеточной жидкости, к слову эта межклеточная жидкость содержит около 300 различных полезных веществ. Вообще это тема целого отдельного разговора, но если очень просто описать механизм действия суспензии хлореллы в организме, то начать надо с того, что в процессе приёма многократно увеличивается количество микрофлоры в кишечнике. Микрофлора это то место, где сосредоточен иммунитет, в условиях плохой экологии она обычно угнетена. А дальше идёт цепочка событий: микрофлора увеличивается - улучшается иммунитет, улучшается иммунитет - меньше заболеваемость животных, больше набор привесов. Увеличилась микрофлора - идёт лучшая перевариваемость кормов - уменьшаются потери - идёт экономия корма. Плюс сама хлорелла содержит много витаминов и микроэллементов, что напрямую идёт на пользу любому организму.

К слову сказать есть штаммы хлореллы и для человека, к технологии их выращивания, конечно же, предъявляются повышенные требования, но в целом механизмы повышения иммунитета и положительного влияния на организм те же самые. Стоит правда отличать живую хлореллу и сушенную хлореллу в таблетках, разница между ними огромна: при сушке разрушается большая часть полезных веществ, но при этом срок хранения увеличивается многократно, аналогию можно привести с молоком, которое кипятят и оно теряет полезные свойства, но при этом долго не скисает.

А вот то, что мы видим на полках садовых магазинов? Это хлорелла? Или маркетинговый ход?

Одновременно и "да" и "нет". В качестве удобрения хлорелла тоже используется, и причём довольно успешно, просто есть некоторые компании, которые под маркой органической продукции продают какой-то жуткий химический коктейль. Опять же повторюсь, хлорелла в земледелии это тоже отдельная тема для целого разговора.

Кратко механизм работы хлореллы в качестве удобрения можно описать так: попадая в почву она несёт с собой огромное количество незаменимых полезных веществ. А в суспензии они уже находятся в легкодоступной форме для растений. Кроме того, все эти вещества не только на прямую потребляются растениями, но ещё и благоприятно влияют на развитие полезных почвенных бактерий. Благодаря хлорелле они начинают бурно развиваться и обогащать почву гумусом и азотом, перестраивают структуру почвы для лучшего снабжения корневой системы кислородом. А природный антибиотик хлореллин помогает предотвратить развитие грибков и патогенных бактерий. При этом стоить заметить, что все химические вещества, необходимые для растений не идут в виде чистых химических соединений, они уже переработаны хлореллой, поэтому каких-то передозировок или накапливания в плодах и листьях быть не может, как это бывает в случае с обычными минеральными удобрениями.

Как я понимаю, тема об этой замечательной микроводоросли довольно обширна, но давайте подведём итог: сможете ли Вы, как организация, обеспечить нужды населения хотя бы по одному из всех описанных направлений?

Для одной организации задача практически не выполнимая, а рынок Казахстана практически свободен, поэтому мы выбрали наверное на первый взгляд странную стратегию для коммерческой организации. Так как мы сторонники популяризации истинно "зелёных" подходов в решении ряда экологических проблем, то мы стремимся к наибольшему распространению нашей технологии нежели к максимальному извлечению прибыли. Если простыми словами, то мы не продаём только суспензию хлореллы или наши услуги по реабилитации водоёмов, при желании мы можем поставить работающий реактор и передать технологию производства. С одной стороны своими руками делаем себе конкурента, а с другой стороны это множество работающих фитобиореакоров по всей стране, каждый из которых производит суспензию хлореллы для людей, и делают этот мир вокруг нас немного чище. Риска того, что нас обойдут или со временем задушит конкуренция нет, так как мы в техническом и научном плане постоянно идём вперёд, и для нас то, что мы делали два года назад уже устарело, себестоимость продукции уже ниже, энергоэффективность установок выше.

Конечно пока наших ресурсов хватает лишь только на то, чтобы идти по направлению очистки и реабилитации водоёмов, собственно мы и называемся "Научно-технологический центр воды", но мы растём и развиваемся.

На нашем производстве наука граничит с технологией, так как мы сами изготавливаем фитобиореакторы для выращивания хлореллы, и сами же работаем с этим оборудованием, то оно постоянно совершенствуется: конструкция совершенствуется под удобство и быстроту обслуживания, какие-то новые веяния в мировой практике по выращиванию микроводорослей сразу же проверяются нами лабораторно, а затем на тестовом реакторе, если технология стоящая, то мы внедряем её уже на всём производстве. Так как практически весь наш коллектив состоит из учёных и инженеров мы постоянно что-то изобретаем сами: нельзя стоять на месте - наша технология нужна во многих местах и многим людям, а чтобы всем помочь, мы должны быть теоретически и технически подготовлены к таким задачам.

ТОО "Научно-технологический центр воды" был создан на базе Северо-Казахстанского государственного университета им. М.Козыбаева (г. Петропавловск) в 2016 году.

Мы являемся единственной организацией в Казахстане:

имеющей демонстрационно-испытательный центр по подбору методов и модулей очистки вод различного назначения; обладающей оригинальной запатентованной технологией биологической реабилитации водоёмов; обладающей запатентованной технологией производства штаммов микроводоросли Хлорелла; обладающей запатентованным штаммом для очистки и реабилитации водоёмов различного назначения Chlorella vulgaris SKO A RKM - 0870.

Также мы обладаем собственным производством модулей очистки воды, фитобиореакторов закрытого типа и аттестованной химической лабораторией.