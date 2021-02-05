Тариф для всех входящих: К 2025 году на территории ЕАЭС отменят роуминг

Тариф "Как дома" начнет действовать на территории Евразийского союза (ЕАЭС) в течение нескольких лет. Плата за роуминг будет снижаться поэтапно, о том, как это будет происходить, рассказал в интервью " РГ " министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев.

Когда произойдет отмена платы за роуминг в ЕАЭС?

Арман Шаккалиев: "Справедливый тариф", то есть тариф "Как дома" в рамках союза - основа свободного общения. Ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей. Допустим, вы едете из России в Казахстан, а у вас сохраняется российский тариф, это свобода общения во всех отношениях.

Пандемия, вызванная коронавирусом, свела к минимуму перемещения граждан между странами союза, уменьшила прямые контакты между ними, что, по идее, должно было вызвать бурный рост общения и коммуникации в электронной среде. Однако, по сведениям от участников рынка, объемы услуг связи в роуминге также резко сократились, а это не нормально: значит, роуминг неудобен в финансовом отношении.

Мы считаем, что выравнивание домашних и роуминговых тарифов - объективная тенденция, которую нам нужно реализовать через договоренности сотовых операторов и регуляторов пяти стран Евразийского союза.

Справедливые тарифы" в роуминге, приравненные к домашним тарифам абонента, в мире используют союзы стран с гораздо меньшей глубиной интеграции. Поэтому мы однозначно будем двигаться в этом направлении.

В декабре российская сторона представила в ЕЭК консолидированное предложение к проекту плана перехода. В конце января на рабочей группе мы обсудили интеграцию антифродовых систем операторов связи государств-членов и организацию прямых стыков между ними. Мы создали подгруппу, которая займется их решением.

Могут быть какие-то противоречия?

Арман Шаккалиев: С операторами мы обсуждаем проблемные вопросы, на которых они заостряют внимание. Во-первых, у нас слишком разные экономики. Скажем, в России 146 млн жителей, а в Армении - 3 млн. Как их сравнивать? Это разные экономические условия. Во-вторых, разные национальные законодательства. У кого-то тарификация идет за 10 секунд, у кого-то поминутно, у кого-то абонентская плата. К тому же по персональным данным существуют разные требования национальной безопасности.

Третий аспект - технологические различия. Мы все это изучили, подготовили объемный обзор - два тома, практически научная работа. Чтобы внести ясность и понимать, куда двигаться.

Но самый главный прогресс, которого мы добились, - от всех получили позиции. Это было непросто. Мы наблюдаем за экспериментом по снижению тарифов между Россией и Беларусью. Этот опыт может оказаться для нас очень ценным - мы хотим взять его заоснову.

В странах ЕАЭС тоже будут просто постепенно снижаться тарифы?

Арман Шаккалиев: Нет задачи навязывать операторам тарифы сверху. Мы всего лишь прописали набор условий, которые операторам нужно выполнить, чтобы обеспечить себе подушку безопасности. И операторы это понимают - успех всего проекта возможен только в диалоге. Работа будет вестись в несколько этапов. Сначала предлагается реализовать антифродовые мероприятия, чтобы защитить операторов от мошенников.

Важный аспект - обеспечить fair play в применении "Справедливого тарифа". Гражданин Кыргызстана не может постоянно пользоваться домашним тарифом, проживая и работая в России. Мы установим временное ограничение - месяц. Если превышаешь срок - покупай российскую симку, это логично. И нужно решить вопросы технологические. Наш план - это создание таких условий, чтобы к 2025 году мы, находясь в гостях, чувствовали себя как дома.

Грозит ли это падением выручки для операторов?

Арман Шаккалиев: Во-первых, снижение стоимости услуг связи в роуминге будет постепенным и проходить по утвержденному графику. Во-вторых, мы ожидаем, что оно будет стимулировать рост потребления, компенсирующего потери. Например, в Европейском союзе после внедрения правила "Роуминг как дома" объем потребления мобильного интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков - почти в 2,5 раза.

На что прежде всего направлена работа антимонопольного блока ЕЭК?

Арман Шаккалиев: Любой бизнес стремится к масштабированию своей деятельности - это нормально и понятно. Но иногда стремление стать "царем горы" создает для других участников рынка неравные условия. Это может негативно влиять на рынок в целом и задевать интересы потребителя. Конкурентная борьба должна быть справедливой. Когда речь идет о союзе стран, необходимо соблюдать основной принцип - единый безбарьерный рынок товаров и услуг.

Мы следим за тем, чтобы антимонопольное законодательство союза не нарушалось. Кстати, в ЕАЭС это единственное направление в наднациональной сфере, за нарушение которого предусматриваются очень серьезные штрафные санкции.

Один из примеров нарушений - происходит сговор хозяйственных субъектов, которые делят рынок по территориальному принципу. Например, мы установили, что компании из стран ЕАЭС, которые поставляют слуховые импланты из Европы, договорились между собой, что будут реализовывать эти медицинские приборы каждый на "своей" территории. Так, белорусская компания осуществляла реализацию исключительно на территории Беларуси, казахстанские компании - в Казахстане, а российская компания - в России. В итоге потребители страдают - их, по сути, лишают выбора, лишают возможности получить услугу гарантийного и постгарантийного обслуживания у более широкого круга поставщиков кохлеарной продукции. К тому же такие "игроки" усложняют выход на рынок других производителей.

Еще примеры - когда производители, например, демпингуют на рынке или, наоборот, создают искусственный дефицит товара, чтобы цену поднять.

Есть ли разделение стран по производству той или иной продукции?

Арман Шаккалиев: Конечно, такое разделение есть. Мы проводим серьезный экономический анализ, определяем товарные и географические границы, чтобы не нарушить естественные рыночные механизмы. Наше вмешательство возможно только при наличии достаточного объема доказательств.

Я привел пример со слуховыми имплантами. Это в своем роде уникальное изделие, и особой конкуренции здесь нет. Есть немного игроков, и их намерения были четко зафиксированы в соглашении. Еще пример нарушений, когда отказываются от заключения договора. Два производителя сговорились о территориальном разделении рынка. К производителю в России обращаются покупатели из Армении, чтобы приобрести его товар по выгодной цене, а он отказывается продавать - говорит, что в Армении есть наш коллега, покупайте у него. Иногда урон, который такие действия наносят рынку, сложно просчитать в краткосрочной перспективе. Это далеко идущие последствия.

Есть примеры, когда ущерб потребителю очевиден?

Арман Шаккалиев: "Суррогатные" товары. Вы приходите в магазин и видите одно и то же немецкое пиво, например, но ценник отличается. Одна бутылка произведена в Германии, а другая - в России. Во-первых, есть элемент введения в заблуждение. Во-вторых, есть риск, что недобросовестный продавец продаст вам бутылку российского производства по цене немецкой. И так по целому ряду товаров. Некоторые производители среагировали на предупреждение ФАС и стали делать пометки на продукции, но пока это единичные случаи. Сегодня, например, мы стали больше использовать средства дезинфекции, синтетические моющие средства. Кто у нас там доминирует? Все импортные бренды.

При этом если сравнить, например, зубную пасту, произведеннуюза рубежом и зубную пасту того же бренда в России, мы увидим различия. С одной стороны, производители справедливо говорят, что это из-за различий в санитарно-эпидемиологических и технических требованиях. С другой - надо тогда и маркировать товар соответствующим образом, чтобы у потребителя не создавалось ложное впечатление, что он купил продукцию, как за рубежом.

Штрафы - единственный метод борьбы с недобросовестной конкуренцией?

Арман Шаккалиев: Как раз сейчас мы переходим к более мягкому регулированию. Во-первых, привлекаем к работе наших коллег из национальных антимонопольных органов. Создаем все условия, чтобы "потенциальный нарушитель" ознакомился с материалами, представил обоснования. Это очень важно, ведь это может быть не злой умысел, а часть маркетинговой политики. Все это принимается во внимание.

Во-вторых, теперь мы делаем ставку на то, чтобы работать не с последствиями, а предотвращать возможность нарушений. Такое регулирование себя зарекомендовало в Европе. Это работает так. Мы видим, что у какого-то бизнеса появилась значительная зона влияния. Мы ему даем рекомендации, как поменять тактику, чтобы не стать нарушителем.

Нет задачи навязывать операторам тарифы сверху. Мы всего лишь прописали набор условий, которые операторам нужно выполнить

В прошлом году мы провели работу по 10 заявлениям для разработки и согласования предложений, направленных на устранение признаков нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. Например, была ситуация, когда российская компания обнаружила, что ее белорусские коллеги используют практически идентичный торговый знак. Мы посадили их за стол переговоров и решили дело без штрафных санкций. Для компаний это тоже важно - так они избегают репутационных рисков.

Как вы эти случаи выявляете?

Арман Шаккалиев: У нас есть общественная приемная. Обычно это выездные мероприятия, но во время пандемии мы перешли на формат видеосвязи. Мы разъясняем компаниям, как мы работаем, как решать вопросы, принимаем обращения. В 2020 году мы рассмотрели 28 заявлений по признакам нарушений общих правил конкуренции. Из них 13 - по признакам злоупотребления доминирующим положением, 12 - по признакам недобросовестной конкуренции и 3 - по признакам заключения антиконкурентных соглашений.

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