Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая

Фото: Посольство КНР в РК
Посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью ведущим казахстанским СМИ о поездке спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань
Недавно Посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо дал интервью ведущим казахстанским СМИ о поездке спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
В последнее время проблема Тайваня привлекла широкое внимание международного сообщества. Не могли бы вы снова представить Тайвань нашим читателям?
Тайвань - провинция Китая, расположенная на юго-востоке Китая, состоит из острова Тайвань, крупнейшего острова Китая и его отдаленных островов, общей площадью около 36 тыс.кв.км и населением около 24 млн человек, 98% из которых ханьцы. Уже в 230 году нашей эры китайский флот прибыл на Тайвань. Около 610 г. н.э. прибрежные жители материкового Китая начали переселяться на остров Пэнху на Тайване. В 12 веке китайская династия Сун отправила чиновников на остров Пэнху на Тайване. В 17 веке династия Цин учредила административное агентство на острове Тайвань, а в 1874 году была официально учреждена провинция Тайвань. С 1895 по 1945 год Тайвань был оккупирован японскими империалистами. После капитуляции Японии в 1945 году Тайвань вернулся в состав Китая. Это свидетельствует о том, что Тайвань с древних времен является неотъемлемой частью территории Китая, и Китай обладает неоспоримым суверенитетом над Тайванем.
В мире существует только один Китай, Тайвань является частью Китая, и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Таково основное содержание принципа одного Китая, ставшего консенсусом международного сообщества и основной нормой международных отношений. В 1971 году Резолюция ГА ООН 2758 признала правительство Китайской Народной Республики единственным законным представителем Китая в ООН. В настоящее время большинство стран мира, в том числе США, установили дипломатические отношения с Китаем на основе признания принципа одного Китая. Республика Казахстан твердо придерживается политики одного Китая и выступает против любой формы "независимости Тайваня", что Китай ценит.
Вы только что упомянули, что США признают принцип одного Китая. Но Китай критикует США за вмешательство в тайваньский вопрос, почему?
Самым большим препятствием на пути решения так называемого "тайваньского вопроса" являются препятствия со стороны Соединенных Штатов. В 1950 году Соединенные Штаты разместили войска на Тайване, грубо вмешались во внутренние дела Китая, препятствовали Народно-освободительной армий Китая и создали "тайваньский вопрос". Китай официально установил дипломатические отношения с США в 1979 году после того, как Соединенные Штаты выполнили три предварительных условия, предложенных китайской стороной: "разрыв дипломатических отношений, расторжение договора и вывод войск". До и после установления дипломатических отношений между Китаем и Америкой США прямо заявили о своем принятии принципа одного Китая в трех совместных коммюнике, т.е. Шанхайское коммюнике 1972 г., "Коммюнике об установлении дипломатических отношений" 1978 г. и Коммюнике от 17 августа 1982 г.
Однако с момента установления дипломатических отношений между Китаем и США Штаты внедрили "двойные стандарты" по тайваньскому вопросу, неверно истолковали "принцип одного Китая" с помощью различных словесных игр и нарушили три китайско-американских совместных коммюнике. Соединенные Штаты в одностороннем порядке состряпали незаконные документы, такие как "Закон об отношениях с Тайванем" и "Шесть гарантий Тайваню", которые бросают вызов принципу одного Китая, значительно ослабили ограничения на официальные обмены между Соединенными Штатами и Тайванем, значительно повысили уровень и частоту обменов между двумя сторонами, и нагло экспортировали большое количество оружии и техники на Тайвань, чтобы способствовать тайваньским властям расширить так называемое "международное пространство". Нетрудно заметить, что в тайваньском вопросе Соединенные Штаты продолжают прыгать вверх и вниз, нарушая консенсус обеих сторон и препятствуя мирному воссоединению Китая. Его основная цель состоит в том, чтобы использовать проблему Тайваня для сдерживания развития Китая, в целях сохранения своего статуса "мирового лидера".
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань и встретилась с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Госсекретарь США Блинкен заявил, что Пелоси имеет право посетить Тайвань, и призвал Китай "не нагнетать напряженность". Что Вы думаете об этом?
Прежде всего, я хочу исправить вашу формулировку: Тайвань - это провинция Китая, откуда взялся "Президент"? Кроме того, Пелоси, занимая третье место среди высокопоставленных чиновников США, представляет американских чиновников, куда бы она ни направлялась. Ее поездка на Тайвань означает, что Соединенные Штаты грубо вмешались во внутренние дела Китая, нанесли серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, попрали принцип одного Китая и серьезно угрожают миру и стабильности в Тайваньском проливе. Это несомненно подорвет китайско-американские отношения и проведет к серьезному последствию.
В последнее время Китай неоднократно выражал американской стороне серьезную озабоченность и позицию, что он решительно выступает против поездки спикера Пелоси на Тайвань. Председатель Си Цзиньпин акцентировал внимание на принципиальной позиции Китая по тайваньскому вопросу во время телефонного разговора с Президентом США Джо Байденом несколько дней назад. Позиция Китая против официальных обменов между США и Тайванем ясна и последовательна. Как подчеркнул Председатель Си Цзиньпин, три китайско-американских совместных коммюнике являются политическими обязательствами обеих сторон, а принцип одного Китая является политической основой китайско-американских отношений. Мы решительно выступаем против сепаратизма "независимости Тайваня" и вмешательства внешних сил и никогда не оставим места силам "независимости Тайваня" в любой форме. Позиция китайского правительства и китайского народа по тайваньскому вопросу была последовательной, и более 1,4 миллиарда китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая. Общественное мнение нельзя нарушать, играющие с огнем непременно сожгут самих себя. Мы надеемся, что американская сторона ясно это осознает.
Принцип одного Китая является красной чертой в наших отношениях с любой страной. Мы никогда не позволим "перейти черту" или вмешаться каким-либо внешним силам во внутренние дела Китая. Мы примем все необходимые меры для сохранения национального единства, территориальной целостности и суверенитета, а также сдерживание "независимости Тайваня" сепаратистских сил и внешнего вмешательства. Американская сторона должна отказаться от любых попыток разыграть "тайваньскую карту", жить в соответствии со своими словами и делами, строго соблюдать принцип одного Китая и выполнять три совместных китайско-американских коммюнике. Если США пойдут своим путем, то будут нести ответственность за все серьезные последствия.
Соединенные Штаты продают оружие Тайваню и заявляют, что охраняют мир и стабильность в Тайваньском проливе. Недавно в воды Южно-Китайского моря зашел авианосец "Рейган". В то же время китайские военные также проводят военные учения в Тайваньском проливе. Приведет ли это к военному конфликту в Тайваньском проливе?
Продажа США оружия тайваньскому региону Китая серьезно нарушила принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, серьезно подорвала суверенитет и интересы безопасности Китая и нанесла серьезный ущерб китайско-американским отношениям. Этот шаг не только не "поддерживает" мир и стабильность через Тайваньский пролив, но и создает серьезную угрозу миру и стабильности в Азии. Китай решительно выступает против и осуждает эти действия. США должны соблюдать принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, прекратить продажу оружия Тайваню и военные связи между США и Тайванем.
Нынешним источником напряженности в Тайваньском проливе является стремление некоторых сепаратистских сил на острове Тайвань полагаться на Соединенные Штаты для достижения "независимости Тайваня", а также попытка некоторых лиц в Соединенных Штатах сдерживать развитие Китая с помощью Тайваньского вопроса. Попытка американской стороны применить силу, чтобы воспрепятствовать мирному воссоединению Китая и поставить сами США в крайне опасное положение, является очень глупым поступком. Вся ответственность за угрозу миру через Тайваньский пролив ложится на силы "независимости Тайваня" и на американскую сторону.
По вопросам, касающимся основных интересов Китая, таких как суверенитет и территориальная целостность, Китай не может идти на компромиссы. Никто не должен недооценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность. Народно-освободительная Армия Китая не допустит это и обязательно принимает твердые контрмеры для защиты суверенитета и территориальную целостность. Мы советуем США не выступать против 1,4 миллиарда китайцев.