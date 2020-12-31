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Интервью генерального директора Tez Tour Kazakhstan Талгата Даирова: "Это время - проверка на прочность"

30.12.2020 7966
Интервью генерального директора Tez Tour Kazakhstan Талгата Даирова: "Это время - проверка на прочность"
Член совета директоров и соучредитель Ассоциации туроператоров Казахстана, генеральный директор Tez Tour Kazakhstan Талгат Даиров рассказал в интервью об итогах года.
 
Талгат Жалгасбаевич, подводя итоги года, как казахстанская туриндустрия в целом справилась с этим трудным периодом? Что произошло с рынком?
 
- Безусловно, год выдался неимоверно тяжелым именно для туриндустрии. Начиная с марта, когда пандемия добралась до большей части мира и Казахстана в том числе, прекратились все авиаперелеты и работа туркомпаний замерла на нулевой отметке. Лишь когда первая волна коронавируса начала отступать, в отрасли появилось какое-то движение, открылся ряд направлений для полетов, пусть и весьма ограниченный. В общем, положение было критическим, но, слава Богу, крупных потерь на нашем рынке не произошло. Конечно, мы в Ассоциации больше отслеживаем деятельность туроператоров и пока (а я надеюсь - и в дальнейшем) никто из туроператоров не объявил о своей финансовой несостоятельности и банкротстве. Естественно, каждая компания перестроила свою работу так, как считала нужным, - главное, что никто не впал в панику. Я бы сказал, что это время стало проверкой на прочность всех нас. И сегодня уже можно констатировать, что казахстанский туристический рынок выстоял, сдав экзамен на зрелость. 
 
Как проходило взаимодействие с государственными структурами, была ли реальная помощь от них?
 
- Конечно. Мы с самого начала тесно сотрудничали с госструктурами, с нашим комитетом по туризму, фондом "Туристік Ќамќор". Ведь главная проблема состояла в том, что к моменту прихода коронавируса все операторы - и крупные, и не очень - уже вовсю вели продажи по раннему бронированию. И на весенние месяцы, и на летние вплоть до осени. Большие объемы денежных средств, взятые авансом у клиентов, были отправлены принимающим партнерам в других странах, а те, в свою очередь, передали их отельерам и другим поставщикам услуг.
 
И, конечно же, встал вопрос, каким образом возвращать эти средства туристам, возмещать их другим способом. Чтобы эти деньги не пропали. Вот по этой линии и проходила работа с госорганами, мы разрабатывали регламенты, проводили онлайн-встречи с представителями турбизнеса, искали оптимальные пути решения всех этих проблем. Так что взаимодействие турбизнеса с госструктурами было полным и эффективным. 
 
Если говорить о таких "зависших" турах, у Вашей компании Tez Tour много еще долгов осталось на сегодняшний день? И какую часть уже возместили?
 
- Наверное, среди таких наших клиентов 25-30 процентов воспользовались теми возможностями, которые появилась после окончания первой волны эпидемии. Кого-то мы отправили в Турцию, кого-то в Египет. Но основная нагрузка на нас ляжет уже в 2021 году. В упомянутых регламентах как раз говорится, что у туристов, которым мы в ближайшие месяцы не сможем оказать оплаченные ими заранее услуги, будет возможность получить их в полном объеме в следующем году. 
 
И здесь я хочу выразить огромную благодарность нашим туристам, большинство из которых с пониманием отнеслось ко всем этим проблемам. Хотя были, конечно, и те, кто занял категоричную позицию. Но со всеми проводились переговоры. Причем мы со своей стороны даже подготовили дополнительные соглашения к договорам об оказании услуг, в которых прописывалось, что оплаченные суммы привязываются к валютному курсу тенге на момент оплаты - чтобы туристы в денежном плане ничего не потеряли. 
 
Как использовалось появившееся к осени окно, когда возобновились авиаперелеты в ряд стран? 
 
- В это время у нас совместно с другими туроператорами была сначала попытка запустить бортами Sunday Airlines (SCAT) чартеры в Турцию, но потом со стороны турецких властей пришел ряд запретов и ограничений в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации. Поэтому было решено всю чартерную программу в эту страну на нынешний год снять. Правда, несколько операторов все-таки поставили небольшую полетную программу на бортах Turkish Airlines, но примерно через полтора месяца также были вынуждены ее закрыть. Поэтому с сентября чартерные рейсы осуществлялись только в Египет, а с начала декабря подключились еще Мальдивы, на которые доставляет в основном Air Astana, а сейчас начинает свою полетную программу SCAT. Пока она запланирована только до конца января, но дальше будет видно. Кроме того, на регулярных рейсах компаний Flydubai и Air Astana можно отправиться в ОАЭ.
 
Так что, к сожалению, такого спектра зимних предложений, который был у нас раньше (это Вьетнам, китайский Хайнань, Таиланд), мы предложить сегодня не можем. Сейчас у наших клиентов есть выбор только из трех стран: Египта, Эмиратов и Мальдив.
 
Удавалось ли оперативно решать вопросы с регулярно менявшимися правилами антивирусной безопасности для авиаперелетов и требованиями принимающих сторон?
 
- Поначалу мы опасались такого препятствия, как требование предоставления справки о ПЦР-тесте со сроком действия 72 часа, если говорить, например, о Египте. Тем более что лаборатории сомневались, что смогут столь оперативно их оформлять. Но наши лаборатории сделали все возможное, чтобы уменьшить срок выдачи таких справок. Сейчас, например, у Invivo, с которой сотрудничает наша компания, время от забора биоматериала до получения оригинала справки необходимого образца составляет лишь одни сутки. 
 
Очень оперативно подстроились под новые требования и страховые компании. Так что все заинтересованные службы и организации, связанные с полетными программами наших туроператоров, отработали по максимуму и сделали все возможное, чтобы туристы, пусть и с некоторыми ограничениями и дополнительными затратами, но смогли отправиться на отдых в максимально комфортных и в то же время безопасных условиях.
 
Есть ли у Вашей компании какие-то планы на следующий год?
 
- Мы уже ведем переговоры с авиаперевозчиками, готовясь к лету. Естественно, из летних направлений самое популярное и любимое - Турция. Год назад мы также подготовили свою новую чартерную программу, которая должна была открыть казахстанцам замечательный греческий остров Крит. Сейчас мы вновь ведем переговоры с авиакомпаниями - они уже предложили цены и расписание перелетов. В ближайшее время наши акционеры примут решение по этому направлению, которое, как мы считаем, у казахстанских туристов будет пользоваться большим спросом.
 
Но планируя на перспективу, мы опять подходим очень взвешенно и осторожно. Предугадать, как будут развиваться события, практически невозможно. Тем не менее даже с учетом возможности негативных явлений, стараемся подготовиться к летнему сезону.
 
Как Вы оцениваете перспективы отрасли на следующий год? С учетом начавшейся во многих странах вакцинации и других мер, помогающих человечеству приспособиться к вирусу, когда, как Вам кажется, восстановится туриндустрия в объемах, более-менее сравнимых с докоронавирусными? 
 
- Конечно, такие прогнозы даже специалистам делать очень рискованно. Но все-таки, анализируя все события прошедшего года, могу сказать о своем ощущении, что мы начнем возвращаться к привычному образу жизни ближе к осени 2021 года. Во всяком случае, очень хочется в это верить.
 
Ваши новогодние пожелания казахстанским туристам?
 
- Мы всегда, поздравляя своих друзей, коллег, партнеров, родных и близких с какими-то праздниками, обычно начинаем с пожеланий крепкого здоровья. Но сегодня эти привычные слова приобретают совершенно особое значение. Все знают, какую печальную статистику принес с собой коронавирус. И я думаю, в наступающем году пожелания здоровья, здоровья и еще раз здоровья будут самыми актуальными и значимыми! И, конечно же, я хочу всем пожелать, чтобы как можно скорее мы всем миром одолели оккупировавшую планету вирусную напасть и вернулись к прежней жизни. К той жизни, к которой мы привыкли и зачастую не замечали многие очень простые, но такие ценные вещи. В том числе и возможности путешествовать, открывая для себя мир. И пусть то замечательное настроение, которое приносит с собой новогодний праздник, останется и на весь последующий год. Чтобы, несмотря ни на что, мы не теряли оптимизма и, входя в новый год с новыми надеждами, смогли также увидеть, как они осуществляются. 
 

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