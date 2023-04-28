Уничтожение трамваев в Алматы незаконно - Павел Савранчук

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Директор по маркетингу и коммуникациям компании по прокату самокатов Whoosh Юлия Камойлик рассказала корреспонденту Kazakhstan Today о принципах компании.





Как Вы себе представляете общую идеологию происходящего процесса, того, что связано с этой абсолютно новой технологией, которая вошла в нашу в жизнь?





- Whoosh пятый год существует. Мы иногда говорим "сезон", потому что начинали в городах, которые вставали на паузу, и только за второй год мы запустили южные города и стали круглый год оперировать. Понятно, что снежные города мы на зиму закрываем и ставим на короткие паузы. Я очень люблю и самокаты, и Whoosh. Я первая, кто пришел в компанию еще на старте, когда мы первые самокаты еще даже не выставили. Вот этот фокус и посыл Дмитрия, он изначально продукт задумал как транспорт, ему было неинтересно делать развлечение, и, собственно говоря, бизнес-модель, когда она работает и зарабатывает, она именно про транспортный сценарий. Это частые, повторяющиеся короткие поездки. То есть это история про то, что если сделать развлечение в парке, то люди погуляли - ты подарил им эмоцию, а если ты делаешь транспорт, ты делаешь полезную вещь, на что-то в мире влияешь.





Если мы говорим про транспорт, это гораздо более сложная задача. В Whoosh-e быть полезными - была главная идея, а полезность именно в транспортной работе. Поэтому мы начинали с маленьких зон - у нас был не очень большой парк, мы делали там парковки, смотрели, как люди едут. Видели следующий сценарий: человек первые недели две делает одну или три долгие поездки, как раз в рекреационных зонах. А потом понимает, что может на самокате добраться от дома до метро, проехать любое количество километров, выйти и еще два-три километра от метро до офиса добраться на самокате. Все это вместе будет намного быстрее, чем поездка на автомобиле.





Как только мы человека "ускоряем" на таких расстояниях, мы встраиваемся в его ежедневную рутину. Необходимость куда-то ехать есть всегда. На каршеринге едут на большие расстояния. Плюс - есть часы-пик, когда трафик плотный или малоподвижный, тогда объехать пробку на самокате - это большое счастье, особенно для жителей больших городов. Мы делаем транспорт. И мы делаем его хорошим. Мы эти принципы заложили и мы их не потеряли. Транспортный сценарий усиливается, потому что мы наращиваем качество. Мы держим эту планку и постоянно ее себе поднимаем. В рекреационных поездках нет ничего плохого, это тоже модель, которая существует, но для нас принципиально важно быть транспортом.





Вдруг появляется группа людей, которые в состоянии создать технологический продукт. А когда это объединено со способностью создания инфраструктуры, со всеми удобствами, это все очень похоже на футуристический проект. Умные машины начали работать и преображать жизнь горожан. Я заговорил про идеологию, потому что здесь видится нечто гораздо большее, чем просто хорошо исполненный транспортный проект. Как это получилось?





- Знаете, Дмитрий, человек, который основал и собрал нашу первую команду, он, работая в авиакомпании, продал первый в России электронный билет. Мне кажется, что это его карма и его жизненный путь. Мы не изобрели кикшеринг, он существовал в мире, а Дмитрий его как раз таки увидел и понял, что это интересно, люди этим пользуются.





Но в нем чего-то не хватало?





- В нем не хватала фокуса на пользе. Большие компании, в которых были огромные парки, они работали, вырастали и привлекали инвестиции. У Whoosh-а главная история в том, что мы финансово эффективны, то есть у нас история о том, что мы запустили бизнес-модель. Из-за того, что мы сконцентрировались на транспорте, на том, что самокат должен служить долго. У нас завод говорит, что самокаты работают три года. Мы уже работаем на них три года, и нет перспектив, что они не отработают четыре и пять лет. Пять лет - это то, куда мы стремимся. Мы планируем сделать центр глубокого восстановления самокатов, сейчас у нас этим занимаются сервисные центры. Мы сможем достичь этих пяти лет спокойно.





Мне кажется, что здесь есть магия концентрации на качестве. Транспорт работает только тогда, когда есть фокус на качество. Мы хотели быть полезными, это и запустило бизнес-модель.





Вам не кажется, что, кроме этого, вы даете возможность каждому человеку решить проблему своего собственного вклада в сохранение экологии?





- Вопрос интересный. Если ты выбрал самокат вместо автомобиля, с точки зрения выбросов ты гораздо более экологичный. Есть еще много моментов. Для меня самокат - это история, которая умеет поддерживать ментальное здоровье. Если ты вышел из офиса, ты сел в машину с телефоном, продолжая работать, город не видишь, нервничаешь, приезжаешь домой, при этом все еще ты на работе. Если ты едешь на самокате десять минут, ты видишь город, как будто гуляешь, быстро утилизируешь километры, при этом происходит перезагрузка.





При этом ты не вырабатываешь прямо или косвенно углерод.





- У самокатов, у их батарей этот углеродный след есть. Батарейку, пока произвели, у нее есть углеродный след. Нельзя сказать, что это идеальный экологичный транспорт. В моменте, выбирая между машиной и самокатом, - совершенно точно. У нас первые модели самокатов были такие, что их нужно было целиком увозить на станцию зарядки. Потом появились самокаты, в которых люк открывается, меняется батарея, производится визуальный осмотр, проверка тормоза, а транспорт остается на парковке. Мы смотрим в сторону того, чтобы автомобили заменить электрическими мопедами, самокатами с коробами, где лежат батарейки, мы смотрим варианты перехода на электромобили.





Как Вы видите процесс развития новейших моделей?





- Они проще. Процесс должен быть настолько простым, чтобы человек его не замечал. Важно сделать вход в сервис очень мягко, не задумываясь. Даже вызов такси сейчас - это гораздо меньше кликов, чем аренда самоката. В каршеринге больше операций, а нам охота в обозримом будущем, чтобы самокат сам узнавал человека, когда тот к нему подходит, не доставая телефон.





Это все возможно?





- Да.





Давайте перейдем к еще одной составляющей. Видно, что все это здорово. Получается, что, безусловно, должен быть бизнес-успех?





- Мы работаем нон-стоп, и не было еще дня, когда бы мы останавливались улучшаться. IT-блок и инвестиции в него постоянно улучшают процесс и продукт, дают возможность бизнес-модели заработать. Если бы мы продолжали размещать самокаты так, как нам кажется, на глаз, мы бы не росли по эффективности. Как только мы начали это оцифровывать, считать, а это большой процесс, мы начали быть эффективнее, самокаты стали ездить чаще.









То есть по факту это скорее все-таки IT-бизнес?





- Конечно. Первые люди в компании - это инженеры и разработчики.





Вот почему это кажется футуристическим. Это победа высоких способностей и знаний над рутиной?





- И смелости. Потому что первые два года у нас не было никакой другой задачи, кроме как объяснять, что мы - транспорт. Естественно, мы не могли это гарантировать. Мы видели разные примеры в мире. В России были попытки запустить самокаты, которые привязаны к станциям. Это можно было решить только технически. Мы, единожды вложившись, начали выращивать продукт, потому что он позволяет делать сервис лучше, увеличивает число поездок.





Расскажите, насколько это прибыльный бизнес?





- У нас в 2021 году было 26 млн поездок, а в 2023 году - 55 млн поездок. Сейчас у нас 12 млн пользователей, в прошлом году было - 9. Сейчас приходит много новичков, нам кажется, этот поток будет большим.





Я думаю, что это все подтверждает мои предположения о том, что это гораздо больше, чем транспорт, это больше, чем просто IT. Это все какой-то портал в новый мир.





- Это очень удачный симбиоз. Здорово, что вы тоже видите эту новизну и значимость.





Спасибо за интересный разговор!