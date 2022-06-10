В человечестве накопилась критическая масса людей без иммунитета к оспе

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На днях из Таиланда пришла новость, что власти королевства анонсировали отмену с 1 апреля ПЦР-тестирования перед поездкой в страну, а также сокращение карантинного периода. Ранее было принято решение о замене с 1 марта второго ПЦР-теста на более оперативный и дешевый экспресс-тест на антиген. Также существенно была снижена сумма страхового покрытия для туристов. "Страна улыбок" становится все доступнее, в том числе и казахстанским путешественникам.

О том, как живет сегодня один из самых популярных туристических регионов Таиланда - остров Пхукет, рассказал в беседе с нашим корреспондентом генеральный представитель туроператора TEZ TOUR в Юго-Восточной Азии Андрей СНЕТКОВ.

Какова сейчас в целом эпидемиологическая ситуация в Таиланде, и на Пхукете в частности? Какие действуют ограничения, где и как применяется масочный режим?

Ситуация благоприятная, уровень выявленных заражений снижается. Масочный режим обязателен в общественных местах. Без этого никуда. Это не только забота о местном населении, но и о гостях. Каких-либо ограничений, таких как QR коды или вход в рестораны по пропускам, нет. Иногда при полетах в другие провинции могут попросить показать сертификат о вакцинации. На Пхукете же в виду изолированности острова ситуация даже лучше, чем в целом по стране. С момента старта в прошлом году программы "Песочница Пхукета" система показала свою прочность и способность перестраиваться в зависимости от ухудшения или улучшения ситуации.

В Таиланде существует три программы для въезда в страну. На какую из них надо ориентироваться казахстанским туристам? Расскажите подробнее, что потребуется от наших туристов, начиная с момента прибытия в аэропорт.

На сегодняшний день существуют три основных варианта для въезда в Таиланд. Это программа Test & Go - самый свободный вариант, когда обязательное присутствие в отеле требуется только в первый день сдачи теста. "Песочница", которой пользуется большинство туристов из Казахстана и условия которой просты и давно понятны. И карантин для непривитых путешественников.

Самый подходящий вариант для туристов, прилетающих отдохнуть на море, - это схема "Песочницы". Test & Go больше подойдет тем, у кого есть объекты недвижимости и для кого это не более чем формальность, чтобы попасть в страну. Также этот вариант удобен для самостоятельных активных путешественников, совершающих переезды из региона в регион. Наших же туристов из Казахстана это касается мало: средняя длительность отдыха на Пхукете, к примеру, составляет 15 ночей. За это время гости совершают лишь 2-3 выезда, в основном на морские экскурсии.

Основной поток туристов прилетает на Пхукет, и тут всё максимально отработано и упрощено. По прибытии на остров и выходе из самолета путешественников будут ждать несколько станций контроля. Везде находятся ассистенты, которые помогают туристам. Заблудиться или потеряться невозможно. Сначала это будет проверка разрешительных и въездных документов. Далее туристы показывают регистрацию на тест ПЦР и проходят непосредственно к станции тестирования. Станций много, проходимость хорошая, и через несколько минут гости выходят в зону ожидания, где их встречает сотрудник нашей компании, отвечающий за трансфер. По прибытию в отель гости регистрируются и ожидают в комнате результата теста. Среднее время ожидания - 6 часов. По получению отрицательного теста гости свободны в своих перемещениях по острову.

Далее на 5 день гости самостоятельно делают экспресс-тест (АТК). После получения отрицательного результата и загрузки в программу туристы могут свободно передвигаться по всей стране.

В Паттайе схема совпадает, отличие в том, что из аэропорта гостей забирает транспорт отеля и по пути следования завозит в один из назначенных госпиталей для тестирования.

Актуальные правила въезда в страну всегда можно найти на русскоязычной версии сайта Туристического управления Таиланда.

Как изменилась работа отелей в связи с пандемией? Какова сейчас их средняя заполняемость?

Первое, что изменилось, это подход к обслуживанию гостей с точки зрения предотвращения распространения инфекции. Все отели, принимающие туристов из-за рубежа, сертифицированы как sha+, а это означает повышенный гигиенический стандарт и вакцинация минимум 70% сотрудников. Не скрою, что загрузка отелей пострадала. Но в местах повышенного спроса, таких как Лагуна или первая линия Патонга, на новогодние праздники в ряде отеле фиксировалась почти полная загруженность. Сейчас конкуренция среди отелей очень высокая, и путешественникам это идет только на пользу. Повысились стандарты обслуживания, а цены остаются на приемлемом уровне. Это прекрасная возможность отдохнуть в прекрасных отелях за вполне умеренную цену. На сегодняшний день в популярных локациях заполняемость держится в районе 50%, в менее популярных - порядка 30-40. Это мы говорим про Пхукет. В Паттайе показатели немного скромнее.

Как работают достопримечательности острова, рестораны, ночные клубы, торгово-развлекательные центры? Все ли доступны острова, пляжи?

Ночные клубы закрыты, но чаще всего наши гости из Казахстана едут за теплым морем, многообразием морепродуктов и тропических фруктов. Часть торговых центров закрыта, но основные, такие как "Сентрал" и "Флориста", работают в штатном режиме, постоянно проводя распродажи, что очень радует приезжающих модниц.

Рестораны, бары и кафе работают, алкоголь продается, заведения открыты до 23:00. Но есть ряд заведений, работающих до поздней ночи. Однако информация часто меняется, поэтому, если это принципиальный вопрос, перед поездкой имеет смысл обратиться к вашему агенту или найти информацию в интернете.

Все известные и манящие своим белым песком острова - такие как, например, Симиланы и Пхи-Пхи - доступны, и мы с радостью встречаем наших гостей, вернувшихся с морских прогулок загорелыми и довольными. В этом году большим спросом пользуются индивидуальные выходы на яхтах, когда семья или группа друзей уходит в море утром, посещая острова (какие именно - зависит от маршрута), купаясь в море, плавая с масками и возвращаясь домой к закату.

На сайте TEZ TOUR по онлайн-бронированию экскурсий tezeks.com сейчас везде вывешено объявление: "Экскурсия в настоящее время не проводится". Уточните, как действует экскурсионная программа компании?

На данный момент мы на местном уровне решили не принимать бронирования экскурсий через сайт tezeks.com. Ситуация в королевстве меняется весьма динамично, экскурсионные направления открываются, закрываются, дорабатываются, обновляются в режиме нон-стоп. И в этих условиях мы общаемся с туристами напрямую по прилёту в Таиланд и предлагаем им всё, что актуально на данный момент времени. Таким образом повышается качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.

Сейчас мы предлагаем гостям и групповые, и индивидуальные туры различных категорий. Самые популярные из них описаны в приложении.

Организуются ли экскурсии за пределы Пхукета и возможно ли самому куда-то съездить?

Конечно, при соблюдении всех формальностей гости могут посетить с нашими гидами соседнюю провинцию Пхангнга, озеро Као Сок в провинции Сураттани, близлежащие острова. Самим поехать тоже можно, но есть ли смысл? Опытный гид всегда поделится интересной и запоминающейся информацией, туристическая компания позаботится о транспорте, а гостям остается только наслаждаться отдыхом. Но если есть стойкое желание куда-то поехать самостоятельно, моя рекомендация - взять расширенную страховку с максимальным покрытием.

Появились ли за последнее время на острове какие-то новые достопримечательности, аттракционы?

В большинстве своем достопримечательности имеют коммерческую направленность, а в нынешних условиях низкой загрузки направления вряд ли кто-то решится на масштабные вложения. В то же время хорошо известные всем и обязательные к посещению места обновились и заиграли новыми красками. Обновленные, без толп туристов пляжи, обзорные площадки, храмы и исторические объекты смотрятся совсем по-другому. Поэтому ни в коем случае нельзя упускать возможность увидеть всё это в совершенно новом свете.

Тем более что приближается тайский Новый год - Сонгран, который отмечают с 12-го по 19-е апреля, в зависимости от провинции. Я надеюсь, что он пройдет полноценно и у наших гостей будет возможность погрузиться в совершенно особую атмосферу одного из самых любимых и веселых праздников в стране и вновь почувствовать себя немножко детьми.

Что, на ваш взгляд, надо обязательно посетить на Пхукете впервые приехавшим сюда туристам? А на что малоизвестное посоветуете обратить внимание тем, кто уже не раз здесь бывал, но наверняка что-то упустил? Есть ли на острове места, где вы сами отдыхаете душой?

Интересы у всех разные, но знакомство со страной я обязательно рекомендую начать с базовой для всех потребности - еды. Зайдите в настоящие местные рестораны, пусть даже придется проехать на такси немного дальше туристической зоны. Обязательно закажите суп Том Ям с морепродуктами, попробуйте также маринованных свежих креветок, тушеного в лимонном соусе группера, а затем запейте всё это великолепие местным пивом. Будет остро - налегайте на рис, он снимет нежелательные ощущения.

Для общего же понимания, что представляет собой Пхукет, рекомендую посетить наши обзорные экскурсии. В достаточно короткий промежуток времени можно посмотреть и на основные достопримечательности, и на неспешный уклад жизни местного населения.

Сам же я предпочитаю более отдаленные места: заповедник Као Сок, озеро Чао Лан на материке и близлежащие острова. Чем дальше забираешься, тем аутентичнее картинка и менее загруженные достопримечательности.

Есть ли на Пхукете деление на дорогие районы и более доступные? На какие курорты посоветуете ехать обеспеченным туристам, а где больше возможностей для экономного отдыха?

Безусловного деления на "дорого-богато" и всё остальное нет. Но есть районы, в которых исторически так сложилось, что цены там выше, чем у соседей (даже в пандемию). Это касается как отелей, так и точек общественного питания. Самый дорогой и востребованный на сегодня район - это Банг Тао. В остальных местах острова цены более-менее схожие.

Теперь порекомендуйте, где остановиться туристам, отдыхающим семьями с детьми?

Раз с детьми, то нужно спокойное море, направленный сервис в отелях и определенный набор продуктов в ресторанах и кафе. Это однозначно Банг Тао, Ката Ной и в высокий сезон Карон. Летом волны на море усиливаются, и купаться с совсем маленькими детьми становится проблематично. Также обратите внимание на пляж Найторн. Он не столь развит, как основные пляжи острова, и там не очень много отелей, но один из них - отель Nathanburi - предлагает идеальные условия именно для отдыха семей с детьми. Вокруг расположено множество кафе и массажных салонов - так что будет куда пойти вечером.

А на что обратить внимание туристам, предпочитающим спокойный, размеренный отдых?

На Пхукете романтичных и спокойных мест много. Обратите внимание на пляж Май Кхао. Он расположен на территории природного заповедника, удален от цивилизации, здесь атмосфера полного релакса. Также рекомендую пляж Натай, который находится на материке, в 15 минутах езды от моста Сарасин. Для романтического отдыха рекомендую и отель The Shore на пляже Ката Ной. Он предназначен для проживания только взрослых, и большинство вилл здесь имеют панорамный вид на океан.

И, наконец, где лучше остановиться молодежи и всем, кто любит отдыхать весело и активно?

Подойдут два основных района. Первый - Патонг, который находится в непосредственной близости от Бангла, основной тусовочной улицы Пхукета. Раньше туристы жаловались на загруженность и загрязненность Патонга, но сейчас нагрузка на район упала многократно и пляж там можно назвать одним из лучших. Опять же вариантов для проживания множество: от дорогих и качественных отелей до совсем скромных гестхаусов на третьей линии. Второй район - это Найхарн - Равай, который очень полюбился русскоязычным туристам и экспатам, приезжающим сюда на зимовку. Там каждый найдет себе компанию по вкусу - и бегуны, и любители йоги, и тусовщики. А на выходные постоянно проходят интересные вечеринки.

Какие блюда местной кухни посоветуете в первую очередь здесь попробовать? Где это лучше всего сделать?

Тайская кухня - одна из самых вкусных и разнообразных в мире. Я сам люблю готовить, в том числе и тайские блюда. Если говорить о Пхукете, то обязательно нужно попробовать морепродукты и блюда из них. Кроме того, что я упоминал ранее, настоятельно рекомендую оценить следующее:

краб в желтом карри. Это неострое тайское блюдо, исключительно вкусное и довольно сытное;

салат из мягкопанцерного краба. Очень вкусно, краба не нужно чистить, а тайские специи придают особый неповторимый оттенок;

креветки жареные в тамариндовом соусе. Это то, что нравится всем. Тамаринд, один из основных продуктов тайской кухни, представляет собой экзотический фрукт из семейства бобовых. Соус из него можно использовать для добавления во многие блюда, чтобы придать им настоящий тайский аутентичный вкус;

кальмары, обжаренные в соусе карри из соленых яиц. Это тайское блюдо вы можете найти в каждом ресторане морепродуктов.

А если захотелось чего-то экзотично-экстремального, попробуйте салат из столетних яиц. Такие яйца давно вошли в тайскую кухню, но все еще считаются чем-то особенным как для туристов, так и для самих тайцев.

В общем, интересных блюд предостаточно - приходите в ресторан и пробуйте то, что понравится, ориентируясь уже на свой вкус. Не бойтесь экспериментировать!

Что лучше всего приобрести на острове (сувениры, вещи, продукты), чтобы увезти с собой домой?

Лучше всего привезти хорошие воспоминания. Но если уж очень хочется что-то материальное, то выбрать есть из чего. Это местный жемчуг, изделия местных ювелиров, продукты тайской народной медицины, всевозможные продукты из кокосового масла, экзотические свежие и сушеные фрукты. Как и везде в мире, нужно помнить, что хороший продукт стоит своих денег. Если вам в путешествии понадобится совет по покупке сувениров или подарков, лучше всего обратиться к гидам TEZ TOUR - наши квалифицированные сотрудники с радостью вам помогут.

Какие месяцы самые подходящие для отдыха на Пхукете, когда здесь заканчивается высокий сезон?

Высокий сезон - это пять месяцев, когда на Пхукете стоит прекрасная погода: днем жарко и сухо, а вечерами прохладно; дожди случаются редко и идут недолго; волн на море практически нет. Такие комфортные условия длятся на острове с ноября по конец марта. Но в пик сезон цены на отели и услуги заметно повышаются. Даже нынешний пандемийный (назовем его так) сезон не исключение. Самое же удачное соотношение цен и погоды - вторая половина января, когда пик цен уже пройден, а погода все еще прекрасная.

В апреле температура немного поднимается, но все равно остаётся комфортной. Днем становится пожарче - температура порядка 30°С, а вечера приятные, хоть и нет такой прохлады, как в январе. Ночью температура воздуха - около 26°С. Впрочем, когда основное время гости проводят на море, изменение температуры на несколько градусов остается незаметным. Небо в апреле обычно чистое с легкой облачностью, и дожди - явление не частое. Апрель - это прекрасный месяц для купания в море. Вода прогревается до 28-30 градусов, что очень нравится детям.

А еще в это время на курорты острова приезжает много туристов, чтобы поучаствовать в праздновании тайского Нового года. Так что каждый выбирает сам, когда лучше ехать.

Беседовал Владимир КАКАУЛИН

Приложение

Самые популярные экскурсии TEZ TOUR на Пхукете

Удивительный Пхукет"

Знакомство с историей, религией и культурой страны. Посещение шоу змей с дегустацией "эликсира молодости". Комплекс Большого Будды с обзорной площадкой и храмом на холме Као Ранг. Латексная фабрика; ювелирный и жемчужный центры. Старый город Пхукета.

Пхукет в твоем стиле"

Любой маршрут по острову согласно пожеланиям гостя. Авторские маршруты от лучших гидов Пхукета.

Острова Пхи-Пхи и Бамбу

Проверенный временем полный классический тур на всемирно известный архипелаг островов Пхи-Пхи с посещением Пещеры викингов, лагун Ло Самах, Пиле и Майя, пляжа диких обезьян. Райский остров Бамбу. Особенность тура: снова открыт для посещений легендарный пляж Майа. Сопровождение русскоязычного гида.

Острова Джеймса Бонда

Визитная карточка Таиланда - залив Пхангнга и остров Джеймса Бонда. Исследование внутренних лагун, пещер и мангровых джунглей островов Хонг и Панак, острова Као Пинг и Тапу. Остров Паньи и поселение морских кочевников. Пляжный отдых на острове Нака.

Симиланские острова

Морское путешествие на всемирно известный архипелаг Симилианские острова. Нетронутая природа, уникальные флора и фауна, коралловые рифы, которыми восторгался Жак-Ив Кусто. Пляжный отдых и купание на двух островах, подъем на обзорную площадку, снорклинг у двух различных коралловых рифов.

Четыре андаманские жемчужины"

Двухдневный морской тур по самым знаменитым островам акватории Андаманского моря: остров Джеймса Бонда и деревня цыган Паньи, каноэ и остров Панак; Краби и пляж Прананг, Пещера плодородия, острова Близнецы и Курица; Пхи-Пхи: Пещера викингов, пляж обезьян, Майя-бэй, Пиле, остров Бамбу.

Бонус: обзорная площадка, ночная пляжная дискотека и конкурсы. Питание: полный пансион.

Острова Джеймса Бонда, Краби, Пхи-Пхи (один день)

Все "жемчужные" острова Андаманского моря за один день! Экзотическая флора и фауна, самые красивые и знаменитые пляжи, тайные гроты и пещеры, снорклинг у живописных островов, отдых и купание.

Морская рыбалка

Ловля экзотических морских рыб на тайском рыболовецком судне, троллинг и ловля на спиннинг. Сашими из пойманной рыбы. Вкусный обед и остановка для купания.

Острова Рача и Корал на катамаране

Комфортная морская прогулка на парусном катамаране. Пляжный отдых и вкусный обед. Закат у самой южной точки Пхукета.

Путь Аватара"

Насыщенная развлекательная программа: посещение музея истории и местного быта; купание в водопаде; обед (настоящая узбекская кухня от шефа); сафари на лодке по мангровым джунглям к близлежащему острову Хин Ром; обзорная площадка с видом на залив Пхангнга; купание со слонами; купание и отдых в отеле на горячих источниках; посещение горного племени Акха.

Национальный парк Кхао Лак (сафари)

Посещение фермы морских черепах; путешествие по тропической реке на бамбуковых плотах в мир национального заповедника. Деревня слонов: купание слонов, шоу, отдых и купание в водопаде. Пещерный буддистский храм, населенный дикими обезьянами.

Удивительная Пхангнга"

Знаменитый пляж Май Као, откуда можно наблюдать, как взлетают и идут на посадку самолеты. Обзорная площадка с видом на залив Пхангнга. Пещерный буддистский храм, населенный дикими обезьянами. Шокирующий храм "рая и ада". Купание в водопаде. Обед. Деревня слонов: катание на слонах или их купание, шоу. Сплав по реке на плотах или каноэ.

Национальный парк Кхао Сок и озеро Чео Лан (два дня)

Пещерный буддистский храм, населенный дикими обезьянами. Деревня слонов: катание на слонах или их купание, шоу. Прогулка на моторной лодке, осмотр достопримечательностей озера. Обед и свободное время для отдыха и купания. Вечернее сафари по озеру, возможность увидеть диких животных. Ужин, ночевка в дизайнерских капсульных бунгало. Утреннее сафари. Завтрак, обратный путь, обзорная площадка национального парка, величественный храм Ват Банг Тонг.

Парк развлечений "Мир Ханумана"

Канатный маршрут среди настоящего тропического леса для любителей экстрима.

Программа А: 32 платформы зиплайн, роллер, небесная прогулка.

Программа В: 18 платформ зиплайн, роллер, небесная прогулка.

Программа С: 10 платформ зиплайн, роллер, небесная прогулка.

Катание на квадроциклах

Путешествие на квадроциклах по холмистым, затопленным и горным тропам в прибрежных джунглях на востоке Пхукета (1 и 2 часа).

Катание и купание со слонами

Возможность близкого знакомства с тайскими слонами. Получасовая прогулка по джунглям острова на спине азиатского слона в сопровождении опытного погонщика. Купание со слоном в прохладном водоеме.

Пляжная прогулка на лошадях

Прогулка на лошади по пляжу Бангтао.

Программа 1: один час катания.

Программа 2: один час катания на закате.

Программа 3: полтора часа катания и купание с лошадью в море на пляже Лайан.

В заключительной части всех программ кормление и купание лошади.

Все вышеперечисленные экскурсии могут быть проведены как в групповом, так и в индивидуальном формате.