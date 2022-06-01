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"В Греции есть всё!" На Крите - тем более

31.05.2022, 19:57 1056
"В Греции есть всё!" На Крите - тем более
Фото: генеральный директор TEZ TOUR Греция Димитрис ХАРИТИДИС
Нынешнее лето приготовило для казахстанских туристов приятный сюрприз: с 1 июня авиакомпания "Эйр Астана" запускает прямые рейсы в Ираклион - административный центр греческого острова Крит. Ставшая знаменитой фраза одного из чеховских персонажей "В Греции всё есть" в полной мере относится и к Криту. Здесь есть и шикарные пляжи под Голубым флагом экологической чистоты; и горные массивы, рассекающие живописные каньоны; и долины с раскинувшимися в них виноградниками, оливковыми, апельсиновыми и финиковыми рощами; и овеянные веками всемирно известные памятники архитектуры и искусства; и более трёх тысяч пещер со сталактитами и сталагмитами, в одной из которых, по легенде, родился самый могущественный античный бог Зевс.

 
Этот самый южный и теплый в Европе остров, где более 300 дней в году светит солнце, является также и самым развитым с точки зрения туристической инфраструктуры греческим регионом. Достаточно сказать, что 25% всех пятизвездочных отелей страны находятся именно на Крите.
 
Сегодня прославленный остров представляет генеральный директор "TEZ TOUR Греция" Димитрис ХАРИТИДИС.

 
Димитрис, какова сейчас эпидемиологическая ситуация в Греции и на Крите? Какие действуют ограничения, применяется ли масочный режим?
 
- Если не ошибаюсь, Греция была первой в Европе страной, открывшейся для туристов. В принципе, сейчас у нас всё спокойно, как и в остальной Европе. В мае власти страны отменили масочный режим во всех закрытых и открытых помещениях, а также в транспорте дальнего следования. Сейчас ношение масок обязательно лишь при посещении больниц, домов престарелых, а также при поездках в городском общественном транспорте. С 1 мая отменены QR-коды для входа в магазины, кафе, бары, рестораны. Форму PLF для прилета также необязательно заполнять.

 
Какие документы теперь необходимы казахстанским туристам для въезда в Грецию? 
 
- Все антиковидные ограничения на въезд в страну для иностранных туристов сейчас отменены. Теперь иностранным гостям вне зависимости от наличия вакцинации больше не нужно перед поездкой сдавать ПЦР- или антиген-тесты, а также проходить экспресс-тестирование по прилёту в Грецию.
 
Главное, что необходимо для въезда, - шенгенская виза. Но греческое консульство достаточно лояльно к туристам. Мы не раз обсуждали вопрос выдачи виз с нашим посольством в Нур-Султане, с визовым центром в Алматы, с министерством иностранных дел Греции. Все настроены очень позитивно, так что с получением визы проблем не будет. Все что нужно - это стандартный набор документов, и добро пожаловать в Грецию!
 
Назовите Топ-5 самых красивых мест на Крите, где турист обязательно должен побывать?
 
- Это очень сложный вопрос. Красотой пронизан весь остров - от пляжей до маленьких аутентичных горных деревушек! Нужно просто взять машину в аренду, и за день вы составите свой собственный рейтинг - и не из пяти, а из пятидесяти местечек! Но, пожалуй, чаще всего в Топ-5 включают плато Лассити, залив Мирабелло, городки Ретимно и Ханью, пляжи Балос и Элафонисси. 
 
Но самая знаменитая из критских достопримечательностей - это, конечно, Кносский дворец, который, как считается, и был тем самым легендарным "Лабиринтом Минотавра". Только лучше всего сюда ехать с хорошим экскурсоводом, иначе немудрено заблудиться или просто не придать значения тем или иным развалинам. Рекомендую обязательно побывать в Археологическом музее Ираклиона. Там собраны все артефакты минойской цивилизации, когда-либо найденные на Крите, и они действительно впечатляют. Не зря этот музей считается лучшим в Греции после Афинского. А уж в нашей стране, где археологическую ценность представляет чуть ли не каждый квадратный метр, это говорит о многом!

 
Расскажите о климате острова. В июле-августе, как известно, здесь бывают ветра "мельтеми", из-за чего на море образуются достаточно сильные волны. 
 
- На Крите отличный климат! Именно благодаря ветрам здесь не бывает тяжелого зноя, который далеко не все хорошо переносят. Легкий бриз, температура редко превышает +33°С. Вечером приятно. Что касается волн, то остров изобилует укрытыми от ветров бухтами. Например, все отели заливов Элунды и Бали прекрасно защищены от ветров благодаря своему расположению. К тому же многие гостиницы оборудуют свои пляжи волнорезами, чтобы семьям с детьми было комфортнее купаться. 
 
А еще благодаря ветрам на острове очень развит виндсерфинг. Есть целая школа, в том числе и для туристов, на пляже Амудара недалеко от Ираклиона. 
 
Хочу сразу впечатлить вас статистикой: Греция, наряду с Турцией и Испанией, ежегодно входит в Топ-3 мировых лидеров по количеству пляжей, отмеченных знаком экологической чистоты - Голубым флагом. И больше всего их именно на Крите: в прошлом году эту престижную награду получили 120 здешних пляжей! Это означает, что куда бы вы ни поехали, отличный пляжный отдых вам гарантирован. Кроме того, Крит - огромный остров, и пляжи здесь, как и природа, отличаются разнообразием. Выбирайте по вкусу: хотите более жаркую и безветренную погоду, горный ландшафт и фешенебельные курорты - к вашим услугам восточная часть острова с регионом Лассити и пляжами Элунды. В богатых растительностью западной и центральной частях бухт меньше, но зато чаще встречаются протяженные песчаные пляжи. Здесь также расположены города Ираклион и Ретимно, поэтому и курортов больше, инфраструктура лучше развита, да и атмосфера в целом оживленнее. Но на качестве пляжей это не сказывается. 

 
Куда лучше всего ехать обеспеченным туристам, а где больше возможностей для бюджетного отдыха? Что посоветуете выбрать: туристам, отдыхающим семьями с детьми; любителям спокойного, размеренного отдыха; молодежи и всем, кто предпочитает отдыхать весело и активно?
 
- Традиционно самыми фешенебельными и шикарными на Крите считаются курорты Элунды. Однако разделять районы острова с точки зрения бюджета - не совсем верно. Надо найти то место, которое будет нравиться именно вам, а отель уже можно подобрать практически на любой кошелек. Не стоит недооценивать небольшие недорогие гостиницы: каждую из них мы проверяем и утверждаем лично. Поэтому даже бюджетные 3* могут стать тем местом, куда вам захочется возвращаться каждый сезон. И еще следует учесть тот факт, что на Крите, как и вообще в Греции, хорошо развита концепция маленьких семейных отелей, где вас примут радушно как члена собственной семьи и вы отдохнете в настоящей греческой атмосфере. 
 
Семьям с детьми хорошо подходят регионы Ираклиона и Ретимно с отличной инфраструктурой и множеством гостиниц, рассчитанных именно на формат семейного отдыха. Городки Малья и Херсониссос - оптимальный выбор для молодежного отдыха. Здесь сосредоточены лучшие ночные клубы, бары и развлечения на острове. Так что день релакса на замечательном пляже и ночь веселья в клубе - это вполне про критские каникулы!
 
Спокойный и размеренный отдых можно найти в отелях для взрослых в Малье и Ретимно. Вас не разбудят шумные малыши, требующие завтрака в шесть утра, а бассейн всегда будет свободен от надувных кругов. Советую обратить внимание и на район вблизи Элунды - здесь прекрасная инфраструктура, а в самой деревушке множество таверн и ресторанов. А какие там открываются умопомрачительные виды на залив Мирабелло!.. 

 
Раз уж речь зашла об отелях, есть у них здесь какие-то особенности и используется ли система "всё включено"?
 
- Концепция "всё включено" присутствует в большинстве критских отелей, однако не ожидайте в Греции найти Турцию. "Всё включено" в Турции - это система, благодаря которой можно вообще не покидать территорию курорта. У нас же туристы предпочитают много путешествовать по стране.
 
Грецию надо прочувствовать, выйти за пределы одной локации. Для того чтобы узнать и полюбить страну, ее надо увидеть! Погулять, арендовать машину, чтобы покататься по окрестностям, посетить маленькую таверну в горах или у моря. Потому что каким бы шикарным не был отель - все равно это массовое производство еды. А когда вы идете в таверну - результат получается совсем другой. 
 
…И вот сидите уже в какой-нибудь таверне прямо у моря, волны ласкают ваши ноги, вы берете свежую рыбу или морепродукты, греческий салат, бокал вина при желании. Море разговаривает с вами вполголоса, вокруг всё спокойно, никто никуда не торопится… В Греции есть такое выражение: сига-сига - "тихо-тихо". Это такой здешний стиль жизни: не спешите, всё успеется, всё будет хорошо. И надо почувствовать эту ауру, вот так тихо-тихо насладиться, не торопясь, - едой, атмосферой, гостеприимством. 
 
Так что не привязывайтесь только к отелю, познакомьтесь с самим островом - ведь он невероятно разнообразен и манит выйти за пределы отеля! 

 
Проводятся ли на острове какие-нибудь традиционные фестивали и праздники, интересные для туристов, когда и где?
 
- Основные критские фестивали почти всегда связаны с едой: это фестиваль апельсинов, фестиваль вина, фестиваль улиток (да, здесь их очень любят жаренными с розмарином в вине). На лето приходится фестиваль сыра в традиционной горной деревне Зоньяна. Там режут головку сыра весом в тонну и раздают всем гостям. К тому же, как обычно на праздники, льется рекой вино - и все это под критскую музыку и с танцами. 
 
В июне в местечке Матала, на южном побережье Крита, проходит ежегодный рок-фестиваль. Очень веселое мероприятие! Матала с шестидесятых годов прошлого века была пристанищем хиппи со всей Европы и даже США, так что звуки рок-музыки здесь абсолютно органичны.
 
Есть ли у местной кухни свои особенности, изюминки, которыми она выделяется на фоне традиционной греческой кухни? 
 
- Разумеется, есть! Критская кухня богата блюдами, которые вы нигде больше в Греции не встретите! Например, клефтико - баранина или козлятина, томленые в печи с овощами. Или гамопилафо - рисовая каша на мясном бульоне, традиционно подаваемая на свадьбах, но в некоторых тавернах ее можно заказать и на ужин. Баранина антикристо готовится при столь высокой температуре, а мясо выкладывается вокруг открытого огня таким образом, что жир стекает на поддон и не дает запаха, а корочка становится хрустящей, запечатывая мякоть, которая как бы запекается в собственном соку. Это необычайно вкусное блюдо - одно из моих самых любимых на острове. Кроме того, я обычно заказываю стамнагати - сваренные критские травы, которые идеально подходят в качестве гарнира к свежей рыбе.

 
Я недавно прочитал, что на Крите культивируют 11 видов винограда и хорошо развито виноделие. Что попробовать ценителям этого напитка? 
 
- Греция - это одно из тех мест на нашей планете, где родилось вино. "Одно из" - потому что многие страны претендуют на звание родины этого напитка. Греческие вина не так известны, как французские, испанские или итальянские, но это не значит, что они хуже, и в последнее время виноделие в Элладе набирает обороты. Здесь есть свои сорта винограда, например "Мандилари", "Видиано" и многие другие. "Котсифали", например, - чисто критский сорт. Кроме вин я бы посоветовал критскую виноградную водку раки. На Балканах раки есть везде. Я знаю, что гости из Казахстана часто бывают в Турции - раки есть и там, но это другой напиток, на основе аниса. У нас он называется узо. А критская раки больше похожа на грузинскую чачу.
 
Крит славится также своим оливковым маслом - оно здесь повсюду, и многие везут именно масло как главный подарок и сувенир с острова. 

 
Где вы сами предпочитаете проводить свободное время на Крите и куда едете отдыхать во время отпуска?
 
- Если удается выбраться, то предпочитаю пляжи Элунды. Очень люблю и плоскогорье Лассити - там, по легенде, в горной пещере родился Зевс Громовержец. А для городских прогулок мой выбор - это Ретимно или Ханья, прекрасные города с великолепной архитектурой, замечательной набережной, отличными ресторанами и особой атмосферой! 
 
А вообще, Крит - очень красивый остров. Здесь есть всё! И мощные горные гряды: например, Псилоритис - вторая по высоте гора Греции после пика Митикас на Олимпе! И незабываемое зрелище слияния морей на западе острова. И красивейший городок Ханья, и венецианский Ретимно, и Критская ривьера, и живописный Агиос-Николаос, и фешенебельная Элунда - всего не перечислишь!
 
У нас много интересного, красивого, вкусного! И всё это давно ждет гостей из Казахстана. Ведь последний раз чартеры именно на Крит были в 2013 году. С тех пор прошло уже 9 лет, и думаю, казахстанцы соскучились по острову, и это взаимно. Мы будем очень рады познакомить вас с критским гостеприимством и открыть красоту Греции. Для нас большая честь принимать Казахстан, и мы сделаем все возможное, чтобы вам захотелось возвращаться сюда снова и снова!
 
Беседовал Владимир КАКАУЛИН
 

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Анча Баранова: "Оспа обезьян перешла к людям из-за ослабленного ковидом иммунитета"

26.05.2022, 18:15 4736
Анча Баранова: "Оспа обезьян перешла к людям из-за ослабленного ковидом иммунитета"
Фото: instagram/professor.ancha
Не успело человечество пережить пандемию коронавируса, как появилась новая хворь - обезьянья оспа. Насколько заболевание опасно для человека и может ли возникнуть новая эпидемия, "Новым Известиям" рассказала Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.
 
Анча, что за новая напасть появилась в мире?
 
- Это напасть не новая. Оспа обезьян регулярно заходит из Африки. Но новизна ситуации в том, что случаи заболевания появляются в Европе, а в Африке все штатно. Кто-то приехал и заразил. Но известен только один человек, который в инкубационный период был в Африке. Не понятно, он ли является "индексным" пациентом.
 
Оспа передается при бытовом близком контакте, например, когда человек чихнул и вы почувствовали на коже каплю жидкости, в отличие от ковида, передающегося воздушным путем. Тут разница принципиальная, и она означает, что оспа распространяется гораздо труднее, чем ковид.
 
Второй способ передачи оспы во время телесного контакта. При заболевании на теле пациента образуются пузырьки (пустулы) с жидкостью, которая при попадании на кожу вызывает заражение. Но этот путь передачи заболевания гораздо реже, чем внутри домашних хозяйств через общую посуду или постельное белье.
 
Обезьянья оспа не передается половым путем, так как "половой путь" предполагает передачу с биологическими жидкостями. У нас другая картина - передача через кожу.
 
Сейчас выявлено несколько случаев заражения оспой гомосексуалов. Но это связано не с половыми контактами, а с тем, что после коронавирусных локдаунов проводятся фестивали и вечеринки. Если вирус попадает в отдельное комьюнити, то там и распространяется.
 
Когда началась эпидемия СПИД, то она поначалу распространялась в гомосексуальной среде как закрытой группе. Сейчас наибольшее число заражений происходит в семьях.
 
С оспой - подобная ситуация.
 
Как ведет себя вирус, переходя от обезьяны к человеку, а потом и от человека к человеку?
 
- Предыдущие вспышки заболевания оспой обезьян были, как правило, зоонозного происхождения, то есть вирус напрямую переходил от животного к человеку. Это могла быть не только обезьяна, но и грызуны. А от человека к человеку переходов было мало. Вирус при переходе от человека к человеку ослабевает, теряет вирулентность. Для вирусов, которые не присущи какому-то конкретному хозяину, у нас существует "штраф" за то, что он живет в несвойственном ему хозяине. Например, вирус обезьяньей оспы имеет 1000 частиц на 1 кубический мл жидкости. При переходе на человека он вызывает инфекцию, но дает уже не 1000 частиц, а 10. Он не достигает высокой концентрации.
 
В 2003 году в США была вспышка обезьяньей оспы, которую распространили грызуны, завезенные из Нигерии. От них заразились луговые собачки (грызуны из семейства беличьих, распространены в прериях Северной Америки), передавшие заболевание людям. Было выявлено 70 случаев заболевания.
 
В прошлом году тоже было два случая в США, в 2017 - 2018 выявили несколько заболевших в Европе. Но все те случаи были завозными из Африки.
 
Сейчас выявляются цепочки передачи вируса от человека к человеку. У меня есть частная версия, которая не подтверждена никакими научными предположениями. Это моя гипотеза: то, что сегодня обезьянья оспа передается от человека к человеку легче, чем это было раньше, связано с тем, что большой процент людей перенес коронавирус. По американскому обзору цифра достигает 60% взрослых и 75% детей. Коронавирус ослабил иммунную систему.
 
Сколько видов оспы известно науке?
 
- Существует несколько видов poxx-вирусов (вирусов оспы). Основная, натуральная оспа, которую называли "черной", истреблена. Это был самый жесткий, с высокой степенью летальности для человека вирус. Но необходимо учитывать, что и лечить в средние века, когда были эпидемии, оспу не очень умели. Самым надежным способом предохраниться от заражения было просто убежать. Заболевание длительное, с высокой температурой, ухаживать за больными боялись. Пациенты умирали без еды и ухода.
 
Второй известный вирус - коровьей оспы.
 
Третий - вирус обезьяньей оспы. Существует два штамма обезьяньей оспы - штамм Конго, очень опасный, вызывающий летальность до 10%, и западно-африканский штамм, более легкий.
 
И в отдельный вид выделяют вирус, который используют для производства вакцины. У него настолько измененный геном, он настолько ослаблен и изменен, что уже технически принадлежит другому вирусу.
 
Ветрянка, или "ветряная оспа", ничего общего с оспой не имеет, так как вызывается вирусом герпеса.
 
Насколько тяжело протекает болезнь?
 
- Конечно, тяжело. Растянутое - от общего недомогания и появления пустул до высокой температуры с увеличением лимфоузлов. Кстати, впервые заболевание выявили в кожно-венерологических диспансерах. Пациенты обращали внимание на кожные высыпания. Позже стало понятно, что это оспа.
 
Какова летальность от вируса обезьяньей оспы?
 
- Летальность разная для разных штаммов. Центральноафриканский, "конговский" штамм, который никогда не попадал в Европу и Америку, так как вообще плохо распространяется, имеет летальность 10%. Но это летальность в Африке, которую невозможно сравнивать с Европой из-за принципиальной разницы в уходе и уровне здравоохранения.
 
По западноафриканскому штамму, который пришел к нам из Нигерии, на сайте CDC написано: летальность 1% и ниже. А если посмотреть реальные работы, когда осматривали людей на месте, там летальность составляет 3,7%. Просто, когда вы в полевых условиях лечите людей, там выше летальность.
 
В Европе в 2017 - 2018 годах было всего 4 случая заражения. По ним невозможно посчитать летальность.
 
Но, с моей точки зрения, летальность не главное. Все убедились на примере коронавируса, что главное - полное или неполное восстановление после болезни.
 
Могу в пример привести Эболу - страшное заболевание, но, если ты выжил, считалось, что ты уже герой, все у тебя классно. Вдруг выяснилось буквально перед началом пандемии ковида, что Эбола - заболевание, способное переходить в латентную форму. Мужчины, которые переболели и выздоровели, способны еще в течение года распространять ее при половом контакте. И сейчас всем, кто переболел Эболой, выдают специальную памятку, как и больным СПИДом. Но СПИД могут лечить, а у Эболы - 50% летальности!
 
Известно ли, какие последствия могут быть после обезьяньей оспы?
 
- Про обезьянью оспу пока мало что известно, потому что у нас не было возможности ее поизучать. Я думаю, что в ближайшее время появятся обзоры. Через неделю-две можно будет уже какую-то информацию найти.
 
Вторая вещь, про которую все забывают - у нас есть два препарата, которые одобрены для лечения оспы обезьян. Один из этих препаратов TPOXX. Он одобрен в 2018 году конкретно для лечения обезьяньей оспы, им уже лечат. Препарат дает минимальные побочные эффекты от применения. В США этот препарат забанкирован в стратегическом резерве, два миллиона доз. Если у кого-то подтверждается обезьянья оспа, то пациенту выдается этот препарат. Я думаю, что европейцам выдали сейчас этот препарат.
 
Как обстоят дела в России?
 
- В России очень много работали с оспой, делали вакцину. На основе вакцины против оспы делали вектор для других вакцин.
 
До 1979 года, пока ВОЗ не объявила о мировой победе над оспой, всем поголовно делали прививку от нее еще в роддоме. Сохранился ли коллективный иммунитет? Защищает ли он только от натуральной оспы или от обезьяньей тоже? Есть ли корреляция заболевания с возрастом зараженных?
 
- Корреляция есть. В Европе статистики нет, так как случаи заражения единичные. А африканская статистика есть. Там все очень четко: оспа сначала начала появляться у детей до 5 лет, потом у детей до 10 лет, затем - до 15 лет. Группа взрослеет, и это связано с отменой вакцинации против оспы. Тенденция прослеживается очень ясно.
 
Но на сайте CDC написано, что традиционная прививка от оспы даут пожизненный иммунитет от натуральной оспы, а от оспы обезьян только на три года. На чум это основывается, я не знаю. По-моему, это "средняя температура по больнице". Мы этого не знаем.
 
Вакцина от оспы применялась по всему миру. С 1979 года вакцинация прекратилась и ее перестали выпускать. Если вдруг возникнет необходимость, как быстро удастся возобновить производство?
 
- Я думаю, что да. Но производство с нуля просто так не поднимешь. Понадобятся новые испытания.
 
Стоит ли опасаться эпидемии обезьяньей оспы?
 
- Пока волноваться не о чем. Ни о какой пандемии, подобной коронавирусу, говорить не приходится. На сегодня выявлено под 200 случаев. Вызывает опасение то, что это разные страны, и пока не понятно, почему много не завозных, а внутренних передач. Тут есть в чем разбираться ученым.
 
Но для простого человека в Европе получить обезьянью оспу шанс равен приблизительно тому, как выйти в соседний магазин за хлебом и попасть под машину. Для практической жизни нет никакого смысла волноваться. А уж в России с разрушенной внешней логистикой и рухнувшими контактами с зарубежными странами можно вообще полностью расслабиться.
 
ВОЗ выпустила разумное обращение, оно вовсе не означает, что ожидается "море трупов и гора костей". Они просто предупредили: в связи с тем что летом традиционно в северном полушарии проводится много фестивалей, на которых происходят "массовые братания", заболеваний будет больше.
 
Какие есть способы профилактики?
 
- Соблюдать обычные правила гигиены, не пробовать котлетку с тарелки новых знакомых. Этого делать не надо.
 
Если вы едете на фестиваль в Малагу, правильнее воздержаться от тесных контактов и посещения бань. При этом бассейны с хлорированной водой абсолютно безопасны. А вот маленькие бассейны с теплой водой в спа-салонах лучше избегать.
 

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью СМИ Казахстана об экономической ситуации в Китае

16.05.2022, 18:01 10306
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью СМИ Казахстана об экономической ситуации в Китае
Фото: посольство КНР в РК
Недавно китайское правительство опубликовало экономические данные Китая за первый квартал этого года. Экономический рост Китая превзошел международные ожидания, но все еще ниже, чем в среднем до пандемии. Каково было экономическое положение Китая в первом квартале с.г.?
 
- В первом квартале этого года, столкнувшись с многочисленными рисками и вызовами, экономика Китая приняла вызов и вышла на стабильный старт. По данным Национального бюро статистики Китая, ВВП Китая в первом квартале составил 27,0178 трлн юаней и увеличился на 4,8% в годовом исчислении, а темпы роста были на 0,8 процентных пункта выше, чем в четвертом квартале предыдущего года. Темпы экономического роста Китая выше, чем в среднем по миру, и он по-прежнему является лидером мировой экономики.
 
В первом квартале с.г. общая стоимость импорта и экспорта товаров Китая составила 9,42 трлн юаней, увеличившись в годовом исчислении на 10,7%. Среди них экспорт составил 5,23 трлн юаней, увеличившись на 13,4%, импорт - 4,19 трлн юаней, увеличившись на 7,5%. Фактическое использование иностранного капитала составило 379,87 млрд юаней, увеличившись на 25,6%. Успешное проведение Китаем зимних Олимпийских игр в Пекине получило большое внимание и положительные отзывы из разных стран. Международное сообщество полностью доверяет перспективам экономики Китая, которая, как и прежде, является двигателем мировой экономики.
 
В первом квартале уровень безработицы в городах Китая составил в среднем 5,5%, что в основном соответствует уровню за тот же период предыдущего года. Потребительские цены умеренно выросли на 1,1% в годовом исчислении в первом квартале. Валютные резервы Китая остаются стабильными на уровне около 3,2 трлн долларов США, и его платежный баланс остается стабильным. Экономика Китая добилась устойчивого прогресса и по-прежнему является стабилизирующим фактором мировой экономики.
 
С начала года конфликт между Россией и Украиной обострился, а пандемия затягивается и повторяется. В частности, эпидемия в Шанхае негативно сказалась на экономике Китая. Международное сообщество обеспокоено перспективами экономического развития Китая. Как Вы относитесь к такой заботе?
 
- С начала этого года международная геополитическая ситуация стала более сложной и тяжелой, возросло влияние эпидемии на китайскую экономику, крупнейший город Китая Шанхай однажды "нажал кнопку пауза", что негативно сказалось на производстве предприятий и жизни населения. Поэтому разумно, что внешний мир обеспокоен экономическими перспективами Китая.
 
Однако я считаю, что, несмотря на эти встречные ветры, перспективы экономики Китая остаются радужными. Как подчеркнул председатель Си Цзиньпин, "хотя международная и внутренняя ситуация претерпела глубокие и сложные изменения, основы экономики нашей страны остаются стабильными и прочными в долгосрочной перспективе. Экономика страны обладает достаточным потенциалом, большой устойчивостью, жизненной силой, большими возможностями для маневра и наличием большого количества инструментов политики, и различные преимущества и условия развития страны не изменились".
 
Экономика Китая обладает большим потенциалом и большой устойчивостью. В первом квартале, в соответствии с планированием Центральной экономической рабочей конференции Компартии, Китай провел свою экономическую работу упорядоченным образом, добившись в целом стабильной экономической деятельности и хорошего начала экономической работы за весь год. В первом квартале среднедушевой располагаемый доход жителей страны увеличился на 5,1% в годовом исчислении в реальном выражении, превысив темпы роста ВВП, а доля потребления в экономическом росте превысила 70%. В Китае насчитывается более 150 миллионов субъектов рынка, и количество новых активных субъектов рынка продолжает расти, имея огромный потенциал.
 
Экономика Китая обладает жизненной силой. В Китае есть целый промышленный комплекс, инфраструктура постоянно совершенствуется. Его сверхкрупномасштабный рынок имеет очевидные преимущества, а результаты инновационного развития продолжают проявляться. В первом квартале добавленная стоимость обрабатывающей промышленности увеличилась на 8,1% в годовом исчислении, добавленная стоимость высокотехнологичной обрабатывающей промышленности увеличилась на 14,2%. Рост выпуска новых энергетических автомобилей, солнечных батарей и промышленных роботов достигли 140,8%, 24,3% и 10,2% соответственно. Фотоэлектрическая, ветроэлектрическая и цифровая индустрия Китая находятся на переднем крае мира, а итерация промышленных технологий, таких как интегральные схемы и микросхемы, значительно ускорилась, демонстрируя инновационный импульс экономики Китая.
 
Экономика Китая имеет большое пространство для маневра и множество инструментов политики. Китай координирует развитие и безопасность, совершенствует планы действий в чрезвычайных ситуациях по предотвращению эпидемий и борьбе с ними, а также строго реализует различные меры профилактики и контроля, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие эпидемии на экономическое и социальное развитие. Различные меры макроэкономической политики правительства Китая эффективны, обеспечивая бесперебойную работу экономики в первом квартале и достижение роста при стабильной занятости, стабильных ценах и стабильных международных платежах, достигли роста. "Инструментарий" экономической политики Китая по-прежнему богат, и у него достаточно сил для борьбы с различными рисками и вызовами.
 
Согласно "Отчету о работе правительства" КНР за этот год годовой экономический рост Китая ожидается на уровне около 5,5%. Осуществима ли эта цель в нынешних условиях? Как Китай достигнет этой цели?
 
- Председатель Си Цзиньпин отметил: "Независимо от того как изменится международная ситуация, мы должны неуклонно делать свое дело хорошо, постоянно укреплять экономическую основу, расширять возможности научно-технических инноваций и повышать общую мощь страны". Я считаю, что цель экономического роста Китая в 5,5% в этом году вполне достижима.
 
В краткосрочной перспективе основное внимание экономической политики Китая уделяется достижению прогресса при сохранении стабильности. С начала этого года на первый план выходит активная налогово-бюджетная политика Китая, и с начала года было введено более 20 дивидендов поддержки налогов и сборов. Если речь идет о денежно-кредитной политике, Китай обеспечивает разумную и достаточную денежную ликвидность и усиливает поддержку субъектов, особенно малых и средних предприятий. Мы обеспечиваем бесперебойную работу производственной цепочки и цепочки поставок и избегаем экономической "остановки". Обращаем внимание на защиту средств к существованию людей, обеспечиваем общую стабильность ситуации с занятостью, обеспечиваем поставку сельскохозяйственной продукции и энергии, уделяем больше внимания группам с низким и средним уровнем дохода.
 
В долгосрочной перспективе мы будем придерживаться принципа инновационного развития, расширять открытость на высоком уровне, ускорять создание единого национального рынка и способствовать качественному развитию. Эффективный и стандартизированный, имеющий честную конкуренцию и полностью открытый единый национальный рынок сломает местную защиту и сегментацию рынка, преодолеет ключевые блокирующие точки, ограничивающие экономический цикл, и будет способствовать превращению китайского рынка из крупного в сильный.
 
Ситуация на Украине и эпидемия COVID-19 отрицательно сказались на обмене людьми и товарами между Китаем и Казахстаном. Некоторые деятели в бизнес-сообществе пессимистично оценивают перспективы китайско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества. Как, на Ваш взгляд, это сотрудничество может оставаться стабильным и далеко идущим перед лицом больших перемен, невиданных за столетие?
 
- Несмотря на ряд неблагоприятных факторов, китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество имеет широкие перспективы. Китайско-казахстанское торгово-экономическое сотрудничество высоко ценится руководителями двух стран, отвечает общим интересам двух стран и народов, имеет глубокую основу, огромный потенциал и блестящие перспективы. В феврале этого года на встрече с президентом К.-Ж. Токаевым, прибывшим в Пекин для участия в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, председатель Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда будет надежным другом и верным партнером Казахстана и готов помочь Казахстану сохранять стабильность, развивать экономику и повышать уровень жизни населения. Китай готов работать с Казахстаном над углублением политического взаимного доверия, расширением всестороннего сотрудничества, стремлением к общему развитию и возрождению, неуклонно защищать китайско-казахстанскую дружбу, неуклонно углублять сотрудничество и неуклонно поддерживать друг друга, с тем чтобы совместно создать еще 30 золотых лет для развития наших отношений. Выступление председателя Си было тепло принято президентом Токаевым.
 
Факты доказали, что экономики Китая и Казахстана хорошо дополняют друг друга, а экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами имеет прочную основу. С января по март 2022 года общий объем импорта и экспорта товаров между Китаем и Казахстаном составил 6,47 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 13,4%. Среди них Китай импортировал из Казахстана 3,5 миллиарда долларов США, увеличившись на 30,9%. За первые четыре месяца текущего года через Казахстан прошло 4 044 грузовых поезда Китай - Европа, что на 4,8% больше, чем в прошлом году, что фактически компенсирует потери, вызванные международной эпидемической ситуацией и геополитическими изменениями, в других видах транспорта.
 
В дальнейшем обеим сторонам следует и впредь ориентироваться на качественное совместное строительство "Один пояс, один путь", уделяя приоритетное внимание производственным мощностям, торговле, сельскому хозяйству и инфраструктурному строительству, а также постоянно повышать уровень взаимосвязанности. В то же время сосредоточиться на создании новых точек роста в области зеленой энергетики, современного медицинского обслуживания, искусственного интеллекта, электронной коммерции, цифровых финансов и других областях, а также совместно строить "Зеленый Шелковый путь", "Шелковый путь здоровья" и "Цифровой Шелковый путь" на благо двух стран и наших народов.
 

Онколог Романов: Не нужно воспринимать метастазы как фактор неотвратимого конца

09.05.2022, 01:15 16496
Онколог Романов: Не нужно воспринимать метастазы как фактор неотвратимого конца
Фото: instagram/denisromanov786
За последние десять лет онкология существенно продвинулась в лечении вторичных очагов опухолей.
 
Одно из слов, которое меньше всего хочет услышать любой, кто так или иначе столкнулся с онкологическим заболеванием, это "метастазы" - отдаленные вторичные очаги патологического процесса, которые могут возникнуть практически в любом органе. К счастью, медицина не стоит на месте и, как рассказал "СП" заместитель генерального директора по научной деятельности клиники "Евроонко", кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, член Ассоциации онкологов России Денис Романов, сегодня специалисты могут лечить даже в тех случаях, при которых еще недавно они только разводили руками.
 
О том, в какие органы чаще всего метастазируют опухоли, можно ли предотвратить или замедлить этот процесс, возможно ли полное излечение в случае появления множественных метастазов, а также о современных методиках лечения и о многом другом читайте в  интервью и смотрите в полной версии интереснейшей беседы.
 
У каждого своя судьба, неправильно вешать ярлыки на себя и на пациента
 
Денис Сергеевич, при каких видах рака чаще всего возникают метастазы?
 
Рак - это собирательный термин, который обозначает большое количество разных злокачественных опухолей. У каждой из них есть свои особенности, в зависимости от которых мы ожидаем метастазирования в те или иные органы.
 
Некоторым видам опухолей метастазирование не свойственно. Например, при такой распространенной форме рака кожи, как базалиома, это происходит крайне редко. За свою жизнь я видел только одного пациента с базальноклеточным раком и метастазами в костях.
 
Есть опухоли, которые не метастазируют за пределы своего органа. Небезызвестная глиобластома может давать метастазы внутри головного мозга и даже изредка в спинной мозг, но не в печень, легкие или кости. Область метастазирования этой опухоли ограничена центральной нервной системой.
 
Многим распространенным онкологическим заболеваниям - раку молочной железы, предстательной железы, легкого, колоректальному раку - действительно, свойственно отдаленное метастазирование. Но это не значит, что если стоит такой диагноз, то обязательно на каком-то этапе будут метастазы в другой орган. Все зависит от стадии опухолевого процесса, молекулярно-генетических и гистологических характеристик опухоли, ее злокачественности, мутаций и так далее.
 
Нужно понимать, что все индивидуально. Метастазировать, к сожалению, может ранняя благоприятная форма заболевания. Но точно так же бывает, что пациент, от которого мы ждем отдаленных метастазов в силу множества негативных характеристик, полностью излечивается. Поэтому не нужно вешать ярлыки ни на себя, ни на своих пациентов. Часто бывает, что человек спокойно подлежит лечению, а врач говорит, что пойдут метастазы и никакой перспективы нет. Так делать нельзя, потому что у каждого своя судьба, и мы не можем ее предсказать.
 
Какие органы чаще всего поражаются метастазами?
 
Нужно разделить метастазы на отдаленные и регионарные. Метастазы в регионарные лимфоузлы для большинства опухолей не ведут к постановке четвертой стадии опухолевого процесса. Например, рак молочной железы с метастазами в подмышечные лимфоузлы - это вторая или третья стадии. То же касается рака легкого с метастазами в лимфоузлы корня легкого. Некоторые регионарные метастазы выводят болезнь в четвертую стадию, но не нужно привязываться к этой цифре, потому что и с ней человек вполне может излечиться.
 
Если говорить об отдаленных метастазах, наиболее частая локализация - это легкие, печень, головной мозг, кости скелета. Бывают "эксклюзивные" локализации метастазов, мне доводилось видеть пациентов с метастазами в миокард, что случается очень редко.
 
Но в целом у каждой болезни есть своя тропность. Колоректальный рак чаще дает метастазы в печень, что связано с нюансами кровоснабжение кровотока от толстой кишки. Хотя это не значит, что не может быть пациента, у которого нет метастазов в печени, но есть, например, в легких. Недавно мне встретился именно такой случай.
 
Есть опухоли, у которых повышенная тропность к конкретному органу. Например, меланома хориоидеи, у которой в 90% случаев органом метастазов является печень, но даже здесь возможны исключения.
 
При раке молочной железы метастазы чаще всего поражают легкие, печень, кости скелета. Сегодня мы уже знаем, что рак молочной железы - это не одна болезнь, а несколько заболеваний, объединенных общим названием. Есть более или менее агрессивные разновидности, для одной характерны метастазы в кости, с которыми пациентки могут жить и 10 - 15 лет. А для типа HER2/neu характерны метастазы в печень и, что важно, в головной мозг.
 
Рак простаты чаще всего "стреляет" в кости или идет по лимфоузлам, метастазы в другие органы характерны уже для поздних стадий течения болезни.

 
Можно ли замедлить распространение метастазов, от чего вообще зависит их возникновение?
 
На скорость развития метастазов влияет злокачественность опухоли. Высокодифференцированные опухоли, которые максимально похожи на родные ткани органа, в котором они развились, реже и медленнее дают метастазы. Соответственно, низкодифференцированным опухолям, более злокачественным и утратившим черты исходных клеток, свойственно бурное протекание процесса.
 
Еще один момент - это состояние иммунной системы. У ослабленных пациентов, у которых идет параллельная инфекция или которые подверглись тяжелому эмоциональному и физическому стрессу, иногда ускоряется процесс метастазирования.
 
Хирургические вмешательства у онкологических пациентов с метастазами всегда должны быть взвешенным решением. Одно дело, когда мы проводим операцию, чтобы спасти жизнь человека здесь и сейчас. Но если это плановая история и мы грамотно не подготовили пациента к операции, не задушили болезнь, то восстановительный период после операции может быть чреват ускорением роста метастазов, которые не убрали хирургически.
 
Хирурги, которые опрометчиво ставят во главу угла сам факт выполнения операции над ее целесообразностью, нередко причиняют пациенту вред. Потому что приходит время контрольного обследования после операции, и мы видим, что стало хуже, что без хирургического вмешательства этот процесс протекал бы более благоприятно.
 
Как мы можем задержать этот процесс? Первичное лечение злокачественного заболевания, при котором еще нет метастазов, обычно содержит составляющую, направленную не только на то, чтобы максимально справиться с болезнью, но и на то, чтобы предотвратить их развитие.
 
Возьмем рак молочной железы. Да, на ранней стадии хирург практически ничем не ограничен в плане вмешательства. Но если мы видим, что это "злой" трипл-негативный рак, потенциально хуже поддающийся лечению, мы назначаем пациенту одну-две линии химиотерапии до операции, даже несмотря на то что хирург может все вырезать. Сначала мы должны "затушить" болезнь в целом и только потом оперировать.
 
Часто даже после проведения всех необходимых процедур мы ряду пациентов назначаем постоянное противоопухолевое лечение. То есть у пациента все хорошо, но мы еще несколько лет будем проводить терапию, например пять лет гормональной терапии для женщин с гормонозависимым типом рака молочной железы, чтобы минимизировать риски развития отдаленных метастазов.
 
Нередко девушки негативно настроены к гормонам, им никто толком не объясняет, зачем это нужно, а они могут хуже себя чувствовать на фоне приема препаратов. И вот они делают обследование, видят, что все хорошо, и самостоятельно решают отказаться от назначенных препаратов, чтобы "себя не травить". Их можно понять, они не компетентны в этом вопросе, а в интернете множество мнений, даже от врачей. Но такое лечение направлено как раз на то, чтобы уменьшить риск развития метастазов.
 
Хороший узист способен оценить состояние лимфоузлов лучше, чем МРТ
 
Есть мнение, что с метастазами справиться сложнее, чем с первичной опухолью, так ли это?
 
Все зависит от опухоли и от каждого конкретного случая. Может быть такая первичная опухоль, что ее лечение ассоциировано с калечащими и инвалидизирующими последствиями. Мы объясняем пациенту, что можем его излечить, но ему придется лишиться органа, например желудка при раке желудка. Раньше часто практиковалась ампутация конечностей при некоторых видах сарком. В определенных ситуациях проведение радикального курса лучевой терапии может быть травматичным.
 
Можно согласиться с тем, что лучше профилактировать и предупреждать, чем бороться с последствиями. Хороший пример - мелкоклеточный рак легкого. Американские исследования установили, что при этой болезни профилактическое облучение всего головного мозга не только достоверно снижает вероятность развития отдаленных метастазов, но и увеличивает продолжительность жизни. Сегодня при определенных клинических ситуациях такая процедура является стандартом. Это лечение в полтора раза более мягкое, чем то, которое мы предлагаем при уже развившихся метастазах.
 
Но не нужно воспринимать развитие отдаленного метастаза как фактор неотвратимого конца, как фатальный приговор. У меня есть большой пул пациентов с метастазами, которых мы лечили 5 - 10 лет назад, и у них все спокойно и хорошо. Мы говорим не просто о ремиссии, а, возможно, о том, что они полностью излечились от болезни.
 
Раньше в онкологии воспринимали все примитивно, делили рак на стадии и, если стадия была четвертой, с метастазами, разводили руками, особо не надеясь на успех. Но сейчас рассматриваются концепции олигометастатического и полиметастатического процессов. Первый означает, что опухоль зародилась в каком-то органе, ее клетки поразили другой орган, и у нас есть только два источника проблемы - первичная опухоль и пораженный орган. Если больше нигде нет ни одной раковой клетки, уничтожив оба оплота этой опухоли, вне зависимости от размера, мы побеждаем болезнь.
 
Полиметастатический процесс означает, что у пациента много метастазов в разных органах. Он выглядит менее излечимым, но тоже с оговоркой, потому что новые методы, которыми мы владеем, могут приводить к совершенно фантастическим результатам.
 
Всегда ли легко можно обнаружить метастазы, какие методы используются для этого?
 
Несмотря на то что мы обладаем огромным количеством диагностических возможностей, ни один метод не позволяет видеть отдельную клетку. Мы можем обнаружить колонию опухолевых клеток, достигших определенных размеров и характеристик, которые позволяют на компьютерной томографии, УЗИ, МРТ, ПЭТ/КТ увидеть проблему.
 
Для каждого органа есть предпочтительные методы диагностики. Для головного мозга это однозначно МРТ с контрастом. Для легких достаточно компьютерной томографии. Ключевой метод для печени - тоже МРТ с контрастом, как и для органов таза. А вот чтобы посмотреть регионарные лимфоузлы, нам нужен уже ПЭТ/КТ.
 
ПЭТ/КТ считается самым совершенным методом, и это иногда расслабляет врача и пациента. Исследование сделали, решили, что все в порядке, а на самом деле где-то что-то уже тлеет. Для многих органов та же МРТ может показать намного больше.
 
Не нужно недооценивать УЗИ. Кроме того, что это доступный и недорогой метод, хороший узист, пожалуй, лучше всех способен оценить состояние лимфоузлов и заметить даже совсем небольшую опухоль. Хотя таких специалистов не так много.
 
Есть и инвазивные методы диагностики. Бывает клиническая картина поражения спинного и головного мозга, а на МРТ все в порядке. Тогда мы можем взять пункцию спинномозговой жидкости, и, если получаем клетки опухоли, мы понимаем, что поражение оболочек есть, просто на МРТ оно пока не проявилось.
 
Отдельный вопрос - качество исследований и описаний, к которым у меня есть большие претензии. Часто бывают ошибочные диагнозы именно из-за некачественных исследований. Одна моя пациентка, которую я вылечил девять лет назад, в марте сделала два МРТ, и ей написали, что у нее появился новый метастаз в головном мозге. Она обратилась ко мне, и оказалось, что оба исследования неудовлетворительного качества, причем по-разному, что и послужило причиной ошибки диагноста. В результате ей уже стали назначать лечение, в котором она совершенно не нуждалась, потому что она здорова. Поэтому важно всегда получать второе мнение насчет диагностики и лечения.
 
Хорошее оружие в арсенале онколога, но пользоваться им нужно умело
 
Вы сказали, что современные методы лечения метастазов могут приводить к фантастическим результатам, что это за методы?
 
В нашем арсенале для борьбы с большинством опухолей есть много разных видов оружия. Даже по сравнению с ситуацией десятилетней давности сегодня у нас гораздо больше возможностей. Лечение первичной опухоли и метастатических процессов концептуально довольно сильно отличается.
 
Для первичной опухоли максимальное значение имеет радикальная часть - хирургия, лучевая терапия. Системная терапия там применяется не как самостоятельный лечебный метод, а как мера профилактики развития метастазов.
 
Если же мы говорим о пациенте с уже развившимися отдаленными метастазами, чаще всего он нуждается в системной терапии - это может быть химиотерапия, гормональная, таргетная или иммунная терапия. Локальные методы носят вторичный характер. Да, мы можем лучевой терапией уничтожить отдельный метастаз, но если их 50, это не имеет особого смысла.
 
Хотя если у нас получается удалить хирургическим путем, облучением или каким-то локальным методом все метастазы, пациент может быть излечен или войти в долгую ремиссию. Это часто случается, например при колоректальном раке. Но не для всех болезней это равно актуально.
 
Лечение первичных опухолей - это чаще всего четкий жесткий стандарт. Лечение метастатических опухолей - это определенный простор для творчества, если так можно выразиться. Бывают случаи, когда при увеличении агрессивности и объема лечения пациент входит в ремиссию и выглядит излеченным.
 
Расскажите о методе HIPEC, что это такое и подходит ли он для лечения метастазов?
 
HIPEC - интересная методика, в некоторых странах она уже является частью стандартного протокола лечения. Например, в Нидерландах для рака яичников третьей стадии. Хотя нужно понимать, что на формирование стандартов лечения в стране влияют не только клинические, но и экономические показатели.
 
Сама методика представляет комбинацию двух методов. С одной стороны, это хирургическое вмешательство на органах брюшной полости и таза максимально радикального объема. С другой, чтобы погасить отдельные маленькие точки, которые не может удалить хирург, в брюшную полость вторым этапом вводится подогретый раствор химиопрепарата. Этот препарат убивает опухолевые очаги эффективнее, чем внутривенная химиотерапия. Для ряда пациентов это дает ощутимую прибавку в безрецидивной выживаемости. Безусловно, это хорошее оружие в арсенале онколога, но пользоваться им нужно умело, так как это не самая простая процедура.
 
А что такое кибернож, о котором часто говорят в рекламе?
 
Несмотря на то что в названии есть слово "нож", на самом деле это установка для лучевой терапии. Это линейный ускоритель электронов, а "нож" появился в названии этой технологии уже как маркетинговый метод. На самом деле кибернож - штука очень крутая и позволяет делать в радиохирургии уникальные вещи.
 
Исходно предполагалось, что кибернож будет использоваться для борьбы с метастазами в головном, спинном мозге, в позвонках, то есть там, где его возможности максимальны. Спустя время научились с его помощью лечить метастазы в легких, в печени, но для этого нужно маркирование. В опухоль ставится золотая меточка, за которой рентгеновская система навигации способна следить.
 
Кибернож - эффективный инструмент, который может помочь пациентам с первичными опухолями или метастазами. Но это не панацея и не метод, который по щелчку пальцев излечивает от болезни. Кибернож не отменяет проведение химиотерапии, если она нужна. Он может заместить хирургическое вмешательство, но тоже далеко не во всех ситуациях.
 
Решение о лечении должны принимать онколог и радиотерапевт, которые выбирают лучший метод. Где-то лучше всего подойдут протоны, где-то - гамма-нож, где-то - кибернож, где-то - универсальный ускоритель.
 
Есть ли методы профилактики рака? Что нужно делать, чтобы его предотвратить?
 
В Японии, например, распространен рак желудка, и там есть целые центры, где делают гастроскопию. Японцы - люди дисциплинированные и проходят эту процедуру с предписанной периодичностью, поэтому там очень хорошая выявляемость рака желудка на ранних стадиях. Другой пример - Австралия, где запущена программа вакцинации девочек от вируса папилломы человека, который связан с развитием рака шейки матки. Это работа на государственном уровне.
 
Если говорить о том, что можем сделать лично мы для минимизации рисков, самое важное - это здоровый образ жизни. Отказ от курения, разумное потребление алкоголя, разумный режим работы и отдыха, контроль массы тела, правильное питание. Это вроде бы очевидные вещи, но каждый из этих факторов имеет огромное значение.
 
Во-вторых, это знание истории своей семьи. Есть некоторые типы рака, которые бывают наследственными. Если есть история раннего рака молочной железы, яичников, есть смысл проконсультироваться с генетиком и сдать анализы на ту или иную мутацию. Если она выявлена, онколог должен подсказать, как предупредить развитие болезни, с какой периодичностью обследоваться. Кстати, и у ранней кардиологической смертности тоже есть генетические предикторы.
 
В-третьих, мы должны быть внимательны к себе и не игнорировать сигналы, которые посылает организм. Это не повод быть ипохондриком и по любой жалобе бежать к онкологу. Но если вы видите, что есть проблемы, не тяните - обратитесь за консультацией к специалисту. Важно найти своего врача, которому вы доверяете и который готов прислушиваться к вам и не игнорировать проблемы.
 

Платные парковки возвращены в коммунальную собственность Алматы

26.04.2022, 07:01 22216
Платные парковки возвращены в коммунальную собственность Алматы
О возвращения платных парковок в коммунальную собственность города в интервью рассказал руководитель отдела организации маршрутной сети и контроля пассажирских перевозок управления городской мобильности города Алматы Абылайхан Омархан.

 

Юрист об акции алматинцев: жителям приходится кричать, чтобы быть услышанными

12.04.2022, 13:46 29261
Юрист об акции алматинцев: жителям приходится кричать, чтобы быть услышанными
Фото: скриншот из видео КТК
На днях жители нескольких домов в центре Алматы протестовали против строительства жилого комплекса и школы. По словам местных жителей, микрорайон перенаселен, если возведут новые здания, то увеличится количество транспорта во дворах, соответственно, места для прогулок не останется. Ситуацию прокомментировала юрист-общественник Есентугелова Асель.
 
Асель, как Вы лично, относитесь к поступку местных жителей?
 
- К выходу людей на улицу с плакатами отношусь с печалью, так как это признак того, что, чтобы быть услышанными, жителям приходится кричать! Стоять с плакатами и требовать законного решения проблем, которых не должно быть.
 
Как, на Ваш взгляд, строительство ЖК и школы в этом районе отразится на жизни местных жителей?
 
- Строительство ЖК - это снова нагромождение проблемы, снова создание напряженности. Строительство школы государственной общеобразовательной - это необходимость. Частная школа - это пробки, проблемы с парковкой и не все могут местные жители там обучаться.
 
По словам застройщика, они пошли на уступки и половину территории выделили под учебное заведение, небольшой парк тоже будет располагаться в соседнем дворе, однако местных это не устраивает. Есть ли какой-то выход из ситуации?
 
- Выход из ситуации - либо уже оставить сквер в том виде, что есть, либо строительство государственной школы. 
 
Какую профессиональную юридическую оценку Вы смогли бы дать происходящему?
 
- Считаю, что необходимо пересматривать приобретение всех проблемных участков застройщиками и получение ими АПЗ до 2021 года комиссионно. Так, история многих участков такова, что участок долгое время находился в собственности банка как проблемный залог. Государству необходимо указанные участки выкупать у банка по "остаточной". Отменить уведомительный порядок получение АПЗ. Создать независимый экспертный совет с участием общественности по вопросу строительства. Создать правила проведения общественных обсуждений и слушаний по вопросу строительства. Усилить ответственность уполномоченных органов за выдаваемые ими решения.
 

"Страна улыбок" накануне тайского Нового года

26.03.2022, 15:28 43196
"Страна улыбок" накануне тайского Нового года
Фото: Depositphotos
На днях из Таиланда пришла новость, что власти королевства анонсировали отмену с 1 апреля ПЦР-тестирования перед поездкой в страну, а также сокращение карантинного периода. Ранее было принято решение о замене с 1 марта второго ПЦР-теста на более оперативный и дешевый экспресс-тест на антиген. Также существенно была снижена сумма страхового покрытия для туристов. "Страна улыбок" становится все доступнее, в том числе и казахстанским путешественникам. 
 
О том, как живет сегодня один из самых популярных туристических регионов Таиланда - остров Пхукет, рассказал в беседе с нашим корреспондентом генеральный представитель туроператора TEZ TOUR в Юго-Восточной Азии Андрей СНЕТКОВ. 
 
Какова сейчас в целом эпидемиологическая ситуация в Таиланде, и на Пхукете в частности? Какие действуют ограничения, где и как применяется масочный режим?
 
Ситуация благоприятная, уровень выявленных заражений снижается. Масочный режим обязателен в общественных местах. Без этого никуда. Это не только забота о местном населении, но и о гостях. Каких-либо ограничений, таких как QR коды или вход в рестораны по пропускам, нет. Иногда при полетах в другие провинции могут попросить показать сертификат о вакцинации. На Пхукете же в виду изолированности острова ситуация даже лучше, чем в целом по стране. С момента старта в прошлом году программы "Песочница Пхукета" система показала свою прочность и способность перестраиваться в зависимости от ухудшения или улучшения ситуации. 
 
В Таиланде существует три программы для въезда в страну. На какую из них надо ориентироваться казахстанским туристам? Расскажите подробнее, что потребуется от наших туристов, начиная с момента прибытия в аэропорт.
 
На сегодняшний день существуют три основных варианта для въезда в Таиланд. Это программа Test & Go - самый свободный вариант, когда обязательное присутствие в отеле требуется только в первый день сдачи теста. "Песочница", которой пользуется большинство туристов из Казахстана и условия которой просты и давно понятны. И карантин для непривитых путешественников. 
 
Самый подходящий вариант для туристов, прилетающих отдохнуть на море, - это схема "Песочницы". Test & Go больше подойдет тем, у кого есть объекты недвижимости и для кого это не более чем формальность, чтобы попасть в страну. Также этот вариант удобен для самостоятельных активных путешественников, совершающих переезды из региона в регион. Наших же туристов из Казахстана это касается мало: средняя длительность отдыха на Пхукете, к примеру, составляет 15 ночей. За это время гости совершают лишь 2-3 выезда, в основном на морские экскурсии.
 
Основной поток туристов прилетает на Пхукет, и тут всё максимально отработано и упрощено. По прибытии на остров и выходе из самолета путешественников будут ждать несколько станций контроля. Везде находятся ассистенты, которые помогают туристам. Заблудиться или потеряться невозможно. Сначала это будет проверка разрешительных и въездных документов. Далее туристы показывают регистрацию на тест ПЦР и проходят непосредственно к станции тестирования. Станций много, проходимость хорошая, и через несколько минут гости выходят в зону ожидания, где их встречает сотрудник нашей компании, отвечающий за трансфер. По прибытию в отель гости регистрируются и ожидают в комнате результата теста. Среднее время ожидания - 6 часов. По получению отрицательного теста гости свободны в своих перемещениях по острову. 
 
Далее на 5 день гости самостоятельно делают экспресс-тест (АТК). После получения отрицательного результата и загрузки в программу туристы могут свободно передвигаться по всей стране. 
 
В Паттайе схема совпадает, отличие в том, что из аэропорта гостей забирает транспорт отеля и по пути следования завозит в один из назначенных госпиталей для тестирования.
 
Актуальные правила въезда в страну всегда можно найти на русскоязычной версии сайта Туристического управления Таиланда.
 
Как изменилась работа отелей в связи с пандемией? Какова сейчас их средняя заполняемость?
 
Первое, что изменилось, это подход к обслуживанию гостей с точки зрения предотвращения распространения инфекции. Все отели, принимающие туристов из-за рубежа, сертифицированы как sha+, а это означает повышенный гигиенический стандарт и вакцинация минимум 70% сотрудников. Не скрою, что загрузка отелей пострадала. Но в местах повышенного спроса, таких как Лагуна или первая линия Патонга, на новогодние праздники в ряде отеле фиксировалась почти полная загруженность. Сейчас конкуренция среди отелей очень высокая, и путешественникам это идет только на пользу. Повысились стандарты обслуживания, а цены остаются на приемлемом уровне. Это прекрасная возможность отдохнуть в прекрасных отелях за вполне умеренную цену. На сегодняшний день в популярных локациях заполняемость держится в районе 50%, в менее популярных - порядка 30-40. Это мы говорим про Пхукет. В Паттайе показатели немного скромнее.
 
Как работают достопримечательности острова, рестораны, ночные клубы, торгово-развлекательные центры? Все ли доступны острова, пляжи?
 
Ночные клубы закрыты, но чаще всего наши гости из Казахстана едут за теплым морем, многообразием морепродуктов и тропических фруктов. Часть торговых центров закрыта, но основные, такие как "Сентрал" и "Флориста", работают в штатном режиме, постоянно проводя распродажи, что очень радует приезжающих модниц.
 
Рестораны, бары и кафе работают, алкоголь продается, заведения открыты до 23:00. Но есть ряд заведений, работающих до поздней ночи. Однако информация часто меняется, поэтому, если это принципиальный вопрос, перед поездкой имеет смысл обратиться к вашему агенту или найти информацию в интернете. 
 
Все известные и манящие своим белым песком острова - такие как, например, Симиланы и Пхи-Пхи - доступны, и мы с радостью встречаем наших гостей, вернувшихся с морских прогулок загорелыми и довольными. В этом году большим спросом пользуются индивидуальные выходы на яхтах, когда семья или группа друзей уходит в море утром, посещая острова (какие именно - зависит от маршрута), купаясь в море, плавая с масками и возвращаясь домой к закату.
 
На сайте TEZ TOUR по онлайн-бронированию экскурсий tezeks.com сейчас везде вывешено объявление: "Экскурсия в настоящее время не проводится". Уточните, как действует экскурсионная программа компании?
 
На данный момент мы на местном уровне решили не принимать бронирования экскурсий через сайт tezeks.com. Ситуация в королевстве меняется весьма динамично, экскурсионные направления открываются, закрываются, дорабатываются, обновляются в режиме нон-стоп. И в этих условиях мы общаемся с туристами напрямую по прилёту в Таиланд и предлагаем им всё, что актуально на данный момент времени. Таким образом повышается качество обслуживания и удовлетворенность клиентов.
 
 Сейчас мы предлагаем гостям и групповые, и индивидуальные туры различных категорий. Самые популярные из них описаны в приложении.
 
Организуются ли экскурсии за пределы Пхукета и возможно ли самому куда-то съездить?
 
Конечно, при соблюдении всех формальностей гости могут посетить с нашими гидами соседнюю провинцию Пхангнга, озеро Као Сок в провинции Сураттани, близлежащие острова. Самим поехать тоже можно, но есть ли смысл? Опытный гид всегда поделится интересной и запоминающейся информацией, туристическая компания позаботится о транспорте, а гостям остается только наслаждаться отдыхом. Но если есть стойкое желание куда-то поехать самостоятельно, моя рекомендация - взять расширенную страховку с максимальным покрытием.
 
Появились ли за последнее время на острове какие-то новые достопримечательности, аттракционы?
 
В большинстве своем достопримечательности имеют коммерческую направленность, а в нынешних условиях низкой загрузки направления вряд ли кто-то решится на масштабные вложения. В то же время хорошо известные всем и обязательные к посещению места обновились и заиграли новыми красками. Обновленные, без толп туристов пляжи, обзорные площадки, храмы и исторические объекты смотрятся совсем по-другому. Поэтому ни в коем случае нельзя упускать возможность увидеть всё это в совершенно новом свете.
 
Тем более что приближается тайский Новый год - Сонгран, который отмечают с 12-го по 19-е апреля, в зависимости от провинции. Я надеюсь, что он пройдет полноценно и у наших гостей будет возможность погрузиться в совершенно особую атмосферу одного из самых любимых и веселых праздников в стране и вновь почувствовать себя немножко детьми.
 
Что, на ваш взгляд, надо обязательно посетить на Пхукете впервые приехавшим сюда туристам? А на что малоизвестное посоветуете обратить внимание тем, кто уже не раз здесь бывал, но наверняка что-то упустил? Есть ли на острове места, где вы сами отдыхаете душой?
 
Интересы у всех разные, но знакомство со страной я обязательно рекомендую начать с базовой для всех потребности - еды. Зайдите в настоящие местные рестораны, пусть даже придется проехать на такси немного дальше туристической зоны. Обязательно закажите суп Том Ям с морепродуктами, попробуйте также маринованных свежих креветок, тушеного в лимонном соусе группера, а затем запейте всё это великолепие местным пивом. Будет остро - налегайте на рис, он снимет нежелательные ощущения.
 
Для общего же понимания, что представляет собой Пхукет, рекомендую посетить наши обзорные экскурсии. В достаточно короткий промежуток времени можно посмотреть и на основные достопримечательности, и на неспешный уклад жизни местного населения.
 
Сам же я предпочитаю более отдаленные места: заповедник Као Сок, озеро Чао Лан на материке и близлежащие острова. Чем дальше забираешься, тем аутентичнее картинка и менее загруженные достопримечательности.
 
Есть ли на Пхукете деление на дорогие районы и более доступные? На какие курорты посоветуете ехать обеспеченным туристам, а где больше возможностей для экономного отдыха?
 
Безусловного деления на "дорого-богато" и всё остальное нет. Но есть районы, в которых исторически так сложилось, что цены там выше, чем у соседей (даже в пандемию). Это касается как отелей, так и точек общественного питания. Самый дорогой и востребованный на сегодня район - это Банг Тао. В остальных местах острова цены более-менее схожие.
 
Теперь порекомендуйте, где остановиться туристам, отдыхающим семьями с детьми?
 
Раз с детьми, то нужно спокойное море, направленный сервис в отелях и определенный набор продуктов в ресторанах и кафе. Это однозначно Банг Тао, Ката Ной и в высокий сезон Карон. Летом волны на море усиливаются, и купаться с совсем маленькими детьми становится проблематично. Также обратите внимание на пляж Найторн. Он не столь развит, как основные пляжи острова, и там не очень много отелей, но один из них - отель Nathanburi - предлагает идеальные условия именно для отдыха семей с детьми. Вокруг расположено множество кафе и массажных салонов - так что будет куда пойти вечером.
 
А на что обратить внимание туристам, предпочитающим спокойный, размеренный отдых?
 
На Пхукете романтичных и спокойных мест много. Обратите внимание на пляж Май Кхао. Он расположен на территории природного заповедника, удален от цивилизации, здесь атмосфера полного релакса. Также рекомендую пляж Натай, который находится на материке, в 15 минутах езды от моста Сарасин. Для романтического отдыха рекомендую и отель The Shore на пляже Ката Ной. Он предназначен для проживания только взрослых, и большинство вилл здесь имеют панорамный вид на океан.
 
И, наконец, где лучше остановиться молодежи и всем, кто любит отдыхать весело и активно?
 
Подойдут два основных района. Первый - Патонг, который находится в непосредственной близости от Бангла, основной тусовочной улицы Пхукета. Раньше туристы жаловались на загруженность и загрязненность Патонга, но сейчас нагрузка на район упала многократно и пляж там можно назвать одним из лучших. Опять же вариантов для проживания множество: от дорогих и качественных отелей до совсем скромных гестхаусов на третьей линии. Второй район - это Найхарн - Равай, который очень полюбился русскоязычным туристам и экспатам, приезжающим сюда на зимовку. Там каждый найдет себе компанию по вкусу - и бегуны, и любители йоги, и тусовщики. А на выходные постоянно проходят интересные вечеринки.
 
Какие блюда местной кухни посоветуете в первую очередь здесь попробовать? Где это лучше всего сделать?
 
Тайская кухня - одна из самых вкусных и разнообразных в мире. Я сам люблю готовить, в том числе и тайские блюда. Если говорить о Пхукете, то обязательно нужно попробовать морепродукты и блюда из них. Кроме того, что я упоминал ранее, настоятельно рекомендую оценить следующее:
 
  • краб в желтом карри. Это неострое тайское блюдо, исключительно вкусное и довольно сытное;
 
  • салат из мягкопанцерного краба. Очень вкусно, краба не нужно чистить, а тайские специи придают особый неповторимый оттенок;
 
  • креветки жареные в тамариндовом соусе. Это то, что нравится всем. Тамаринд, один из основных продуктов тайской кухни, представляет собой экзотический фрукт из семейства бобовых. Соус из него можно использовать для добавления во многие блюда, чтобы придать им настоящий тайский аутентичный вкус;
 
  • кальмары, обжаренные в соусе карри из соленых яиц. Это тайское блюдо вы можете найти в каждом ресторане морепродуктов.
 
А если захотелось чего-то экзотично-экстремального, попробуйте салат из столетних яиц. Такие яйца давно вошли в тайскую кухню, но все еще считаются чем-то особенным как для туристов, так и для самих тайцев.
 
В общем, интересных блюд предостаточно - приходите в ресторан и пробуйте то, что понравится, ориентируясь уже на свой вкус. Не бойтесь экспериментировать!
 
Что лучше всего приобрести на острове (сувениры, вещи, продукты), чтобы увезти с собой домой?
 
Лучше всего привезти хорошие воспоминания. Но если уж очень хочется что-то материальное, то выбрать есть из чего. Это местный жемчуг, изделия местных ювелиров, продукты тайской народной медицины, всевозможные продукты из кокосового масла, экзотические свежие и сушеные фрукты. Как и везде в мире, нужно помнить, что хороший продукт стоит своих денег. Если вам в путешествии понадобится совет по покупке сувениров или подарков, лучше всего обратиться к гидам TEZ TOUR - наши квалифицированные сотрудники с радостью вам помогут.
 
Какие месяцы самые подходящие для отдыха на Пхукете, когда здесь заканчивается высокий сезон?
 
Высокий сезон - это пять месяцев, когда на Пхукете стоит прекрасная погода: днем жарко и сухо, а вечерами прохладно; дожди случаются редко и идут недолго; волн на море практически нет. Такие комфортные условия длятся на острове с ноября по конец марта. Но в пик сезон цены на отели и услуги заметно повышаются. Даже нынешний пандемийный (назовем его так) сезон не исключение. Самое же удачное соотношение цен и погоды - вторая половина января, когда пик цен уже пройден, а погода все еще прекрасная. 
 
В апреле температура немного поднимается, но все равно остаётся комфортной. Днем становится пожарче - температура порядка 30°С, а вечера приятные, хоть и нет такой прохлады, как в январе. Ночью температура воздуха - около 26°С. Впрочем, когда основное время гости проводят на море, изменение температуры на несколько градусов остается незаметным. Небо в апреле обычно чистое с легкой облачностью, и дожди - явление не частое. Апрель - это прекрасный месяц для купания в море. Вода прогревается до 28-30 градусов, что очень нравится детям.
 
А еще в это время на курорты острова приезжает много туристов, чтобы поучаствовать в праздновании тайского Нового года. Так что каждый выбирает сам, когда лучше ехать.
 
Беседовал Владимир КАКАУЛИН
 
Приложение
 
Самые популярные экскурсии TEZ TOUR на Пхукете
 

Удивительный Пхукет"

 
Знакомство с историей, религией и культурой страны. Посещение шоу змей с дегустацией "эликсира молодости". Комплекс Большого Будды с обзорной площадкой и храмом на холме Као Ранг. Латексная фабрика; ювелирный и жемчужный центры. Старый город Пхукета.
 

Пхукет в твоем стиле"

 
Любой маршрут по острову согласно пожеланиям гостя. Авторские маршруты от лучших гидов Пхукета.
 
Острова Пхи-Пхи и Бамбу
 
Проверенный временем полный классический тур на всемирно известный архипелаг островов Пхи-Пхи с посещением Пещеры викингов, лагун Ло Самах, Пиле и Майя, пляжа диких обезьян. Райский остров Бамбу. Особенность тура: снова открыт для посещений легендарный пляж Майа. Сопровождение русскоязычного гида.
 
Острова Джеймса Бонда
 
Визитная карточка Таиланда - залив Пхангнга и остров Джеймса Бонда. Исследование внутренних лагун, пещер и мангровых джунглей островов Хонг и Панак, острова Као Пинг и Тапу. Остров Паньи и поселение морских кочевников. Пляжный отдых на острове Нака.
 
Симиланские острова
 
Морское путешествие на всемирно известный архипелаг Симилианские острова. Нетронутая природа, уникальные флора и фауна, коралловые рифы, которыми восторгался Жак-Ив Кусто. Пляжный отдых и купание на двух островах, подъем на обзорную площадку, снорклинг у двух различных коралловых рифов.
 

Четыре андаманские жемчужины"

 
Двухдневный морской тур по самым знаменитым островам акватории Андаманского моря: остров Джеймса Бонда и деревня цыган Паньи, каноэ и остров Панак; Краби и пляж Прананг, Пещера плодородия, острова Близнецы и Курица; Пхи-Пхи: Пещера викингов, пляж обезьян, Майя-бэй, Пиле, остров Бамбу.
 
Бонус: обзорная площадка, ночная пляжная дискотека и конкурсы. Питание: полный пансион. 
 
Острова Джеймса Бонда, Краби, Пхи-Пхи (один день)
 
Все "жемчужные" острова Андаманского моря за один день! Экзотическая флора и фауна, самые красивые и знаменитые пляжи, тайные гроты и пещеры, снорклинг у живописных островов, отдых и купание. 
 
Морская рыбалка
 
Ловля экзотических морских рыб на тайском рыболовецком судне, троллинг и ловля на спиннинг. Сашими из пойманной рыбы. Вкусный обед и остановка для купания. 
 
Острова Рача и Корал на катамаране
 
Комфортная морская прогулка на парусном катамаране. Пляжный отдых и вкусный обед. Закат у самой южной точки Пхукета.
 

Путь Аватара"

 
Насыщенная развлекательная программа: посещение музея истории и местного быта; купание в водопаде; обед (настоящая узбекская кухня от шефа); сафари на лодке по мангровым джунглям к близлежащему острову Хин Ром; обзорная площадка с видом на залив Пхангнга; купание со слонами; купание и отдых в отеле на горячих источниках; посещение горного племени Акха.
 
Национальный парк Кхао Лак (сафари)
 
Посещение фермы морских черепах; путешествие по тропической реке на бамбуковых плотах в мир национального заповедника. Деревня слонов: купание слонов, шоу, отдых и купание в водопаде. Пещерный буддистский храм, населенный дикими обезьянами.
 

Удивительная Пхангнга"

 
Знаменитый пляж Май Као, откуда можно наблюдать, как взлетают и идут на посадку самолеты. Обзорная площадка с видом на залив Пхангнга. Пещерный буддистский храм, населенный дикими обезьянами. Шокирующий храм "рая и ада". Купание в водопаде. Обед. Деревня слонов: катание на слонах или их купание, шоу. Сплав по реке на плотах или каноэ.
 
Национальный парк Кхао Сок и озеро Чео Лан (два дня)
 
Пещерный буддистский храм, населенный дикими обезьянами. Деревня слонов: катание на слонах или их купание, шоу. Прогулка на моторной лодке, осмотр достопримечательностей озера. Обед и свободное время для отдыха и купания. Вечернее сафари по озеру, возможность увидеть диких животных. Ужин, ночевка в дизайнерских капсульных бунгало. Утреннее сафари. Завтрак, обратный путь, обзорная площадка национального парка, величественный храм Ват Банг Тонг.
 
Парк развлечений "Мир Ханумана"
 
Канатный маршрут среди настоящего тропического леса для любителей экстрима. 
 
Программа А: 32 платформы зиплайн, роллер, небесная прогулка.
 
Программа В: 18 платформ зиплайн, роллер, небесная прогулка.
 
Программа С: 10 платформ зиплайн, роллер, небесная прогулка.
 
Катание на квадроциклах
 
Путешествие на квадроциклах по холмистым, затопленным и горным тропам в прибрежных джунглях на востоке Пхукета (1 и 2 часа).
 
Катание и купание со слонами
 
Возможность близкого знакомства с тайскими слонами. Получасовая прогулка по джунглям острова на спине азиатского слона в сопровождении опытного погонщика. Купание со слоном в прохладном водоеме.
 
Пляжная прогулка на лошадях
 
Прогулка на лошади по пляжу Бангтао. 
 
Программа 1: один час катания.
 
Программа 2: один час катания на закате.
 
Программа 3: полтора часа катания и купание с лошадью в море на пляже Лайан.
 
В заключительной части всех программ кормление и купание лошади.
 
Все вышеперечисленные экскурсии могут быть проведены как в групповом, так и в индивидуальном формате.
 

Танец о полку Игореве: Ансамблю Моисеева - 85

16.03.2022, 21:03 52566
Танец о полку Игореве: Ансамблю Моисеева - 85
Фото: iz.ru
Русское "Яблочко" и испанские кабальеро. Мексиканское "Сапатео" и греческий "Сиртаки". Государственному академическому ансамблю народного танца (ГААНТ), известному в России как Ансамбль Моисеева, а на Западе как Балет Моисеева, исполнилось 85 лет. За это время коллектив отразил в танце жизнь десятков народностей, представил более 300 названий, сменил шесть поколений артистов (ныне танцует седьмое) и не побывал с гастролями разве что в Антарктиде, сообщает "Известия".
 
По партийной программе
 
Славную дату ансамбль празднует серией гала-концертов - очередной состоялся в Большом театре, альма-матер отца-основателя. Игорь Моисеев начинал артистом ГАБТа, в 24 года поставил там свой первый балет, делал физкультурные парады на Красной площади, спектакли в Армянской студии Рубена Симонова, давал уроки фехтования в МХТ. А в тридцать организовал Ансамбль народного танца. "Оказалось, - признавался он потом, - что созданный мною коллектив на редкость подходит к той партийной программе, которая говорит, что создает искусство народ".

Со своими артистами он ездил в фольклорные экспедиции, искал то, что впоследствии назовут фольклорной интонацией, а танцам, созданным на ее основе, придавал академический блеск и отточенность. Незадолго до войны у ансамбля появился собственный дом - недостроенный театр Всеволода Мейерхольда, нынешний Концертный зал имени Чайковского, в разгар Великой Отечественной - собственная школа. А после Победы началась миротворческая и дипломатическая миссия.
 
За свою 85-летнюю историю моисеевцы объездили более 60 стран, наращивая коллекцию танцев и не побывав разве что в Антарктиде. В каждой стране ансамбль осваивал местную хореографию, причем результат порой оказывался и народнее, и совершеннее первоисточника. Носители оригинала охотно помогали: Ким Чен Ир, восхитившись артистами, прислал в Москву корейских педагогов.

 
Праздник с тобой
 
После ухода из жизни отца-основателя авторские коллективы обычно хиреют, рано или поздно исчезают или до неузнаваемости переформатируются. Ансамбль Моисеева избежал этой участи, созданный им сценический жанр народного танца живет и процветает.

"Моисеев - гений, - сказала, открывая торжество в Большом театре, художественный руководитель и директор ГААНТ имени Игоря Моисеева Елена Щербакова. - Его Господь поцеловал, я считаю так. Он ни на кого не похож абсолютно как хореограф, как режиссер, как художник и плюс как философ, потому что Моисеев - это добро, мир и любовь для всех людей".
 
Поддержал директора народный артист СССР Владимир Васильев. 26 лет назад, в 90-й день рождения Моисеева, он, будучи директором ГАБТа, приветствовал его со сцены (в ложах также сидели президент Ельцин и премьер-министр Черномырдин с семьями). На этот раз Васильев появился на экране, но смысл его речи был примерно тем же: "Моисеев - наше детство, юность, зрелость. Моисеев - это всегда праздник".
 
После ковидных ограничений Большой выглядел непривычно многолюдным: до отказа заполненный партер и ярусы предвкушали феерическое зрелище. Моисеевцы начали с класс-концерта "Дорога к танцу" (упражнение у станка, упражнение на русскую тему, упражнение на украинскую тему). Затем пошли любимые мэтром жанры танцевальной сюиты и хореографической картины с экскурсами в Грецию, Мексику, Испанию, Аргентину, ну и конечно, любимые хиты вроде "Сицилийской тарантеллы", "Арагонской хоты" и "Гаучо". Везде ансамбль был подобен часовому механизму, заведенному на годы вперед. Техника - поразительная, обаяние - сногсшибательное, стабильность - непоколебимая. Плюс поразительное для многократно обкатанных программ ощущение свежести и новизны.

 
Талантливое нутро
 
Игорь Моисеев прожил долгую жизнь, успев отпраздновать свой сотый день рождения и 69-й - ансамбля. Домой к юбиляру тогда приехал президент Владимир Путин с букетом бордовых роз. В Кремлевском дворце вместе с моисеевцами танцевали звезды мирового балета. Присутствовал в зале и сам Игорь Александрович, поднявший бокал шампанского под звуки "Заздравной песни". Накануне он поговорил с "Известиями". Интервью, которое он дал обозревателю газеты, экс-артистке его ансамбля Лидии Шаминой стало для мэтра последним. Вот несколько выдержек из этого разговора.

Задумывались ли вы, для чего живете?
 
- Я всегда хотел создавать вещи, которые меня художественно удовлетворяют. Так бы я сказал.
 
Чаще всего в репетиционном зале звучит ваше хлеcткое, как хлыст, "плие!" Артисты от него буквально стонут. Зачем вам это нужно?
 
- Прием плие (низкое приседание для прыжка. - "Известия") - это пружина, а значит, энергия. Без плие не может быть ни движения, ни толчка для прыжка - какой тогда танец? На сцене плие дает движению необходимую широту, какой нет в народных танцах. Собственно, это основа нашей школы танца. Вы говорите "трудно"? Так я никого не держу. У нас вообще всё танцевать неудобно: слишком много сил надо тратить.
 
Вы страшно злитесь, когда кого-то из ваших артистов называют солистами ансамбля.
 
- Я выгоню любого, кто возомнит себя солистом. С 10 февраля 1937 года, когда состоялась первая репетиция ансамбля, и до сих пор у нас действует принцип: "Все учат всё". Если артист солирует в одном номере, в следующем он абсолютный кордебалет. Так построены наши программы.

Вы своих артистов называете "дрессированными кроликами"? Почему?
 
- Видите ли, очень трудно извлечь из них талантливое нутро. То ли ленивы, то ли не понимают, зачем пришли в ансамбль. Поэтому легче самому показать и крикнуть: "Делайте что вам говорят!"
 
В чем секрет вашего успеха?
 
- Я с юности усвоил одну вещь: никогда нельзя собой восхищаться. Чуть успокоился - всё, пропало.
 
Нам, зрителям, восхищаться можно и нужно. 4 апреля в Концертном зале имени Чайковского состоится еще один юбилейный концерт Ансамбля Игоря Моисеева. Время прийти и убедиться в верности его слов: "Не вижу более праздничного, жизнелюбивого вида искусства, чем народный танец… В нем таится такой заряд веселья и бодрости, который в состоянии опрокинуть все печали, заботы и страхи, нависшие над человеком наших дней".

 

Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ по "двум сессиям" Китая в 2022 году и другим вопросам

16.03.2022, 20:40 52776
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ по "двум сессиям" Китая в 2022 году и другим вопросам
Фото: посольство КНР в РК
Недавно успешно завершились пятая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва и пятая сессия Народного политического консультативного совета Китая 13-го созыва. Экономика всегда является одной из главных тем "двух сессий". Как обстоит дело с экономическим развитием Китая в нынешней сложной и неспокойной международной ситуации? Каковы цели и задачи на 2022 год?
 
- Чтобы понять Китай, нужно понять "две сессии" Китая. "Две сессии" - важное событие в политической жизни китайского народа. На двух сессиях тысячи депутатов Всекитайского собрания народных представителей и члены Народного политического консультативного совета Китая обсуждают проблемы страны, чтобы мысли и чаяния народа были интегрированы в план развития страны на высшем уровне. "Две сессии" этого года находятся на особом историческом этапе. В прошлом году Коммунистическая партия Китая отпраздновала свое столетие, и Китай достиг своей первой столетней цели. 2022 год - год проведения XX Всекитайского съезда КПК и решающий год для реализации "14-го пятилетнего плана". Две сессии, состоявшиеся в такое время, имеют важное практическое значение и далеко идущее историческое значение для экономического и социального развития Китая.
 
Китай является второй по величине экономикой в мире, и международное сообщество очень заботится о его экономическом положении и перспективах. В 2021 году перед лицом сложных и тяжелых внутренних и международных ситуаций, а также множества рисков и вызовов Китай координировал борьбу с эпидемией и экономическо-социальное развитие и добился новых, крупных достижений. Валовой внутренний продукт достиг 114 трлн юаней (около 17,7 трлн долларов США), увеличившись на 8,1%, что составляет более 18% мировой экономики. В частности, в долларовом выражении годовой прирост достиг 3 трлн долларов США, что является беспрецедентным в истории мирового экономического развития. Кроме того, ВВП на душу населения в Китае достиг 12 500 долларов США. Было создано 12,69 млн новых рабочих мест в городах, средний уровень безработицы составил 5,1%, а располагаемый доход жителей на душу населения увеличился на 8,1% в реальном выражении. Можно сказать, что экономическая деятельность Китая достигла оптимального сочетания сравнительно высоких темпов роста, низкой инфляции и большей занятости.
 
В прошлом году инновационный потенциал Китая еще больше расширился: китайские астронавты впервые вышли на собственную космическую станцию, а зонд "Тяньвэнь-1" успешно приземлился на Марсе. Реформы и открытость продолжают углубляться: Общее количество субъектов рынка превысило 150 миллионов, а торговля товарами и валютные резервы занимают первое место в мире. Экономический вклад Китая в мировой экономический рост ожидается на уровне около 25%, и он продолжит оставаться ведущей силой в восстановлении мировой экономики.
 
Что касается основных ожидаемых целей развития Китая в 2022 году, то в "Отчете о работе правительства" указано, что ВВП увеличится примерно на 5,5%, будет создано более 11 млн новых рабочих мест в городах, а уровень безработицы будет контролироваться в пределах 5,5%. Потребительские цены вырастут на 3%, качество экологической среды продолжает улучшаться, а выбросы основных загрязнителей продолжают снижаться. С этой целью Китай будет придерживаться принципа поддержания стабильности и стремления к прогрессу, активизировать реализацию макроэкономической политики, такой как фискальная, денежно-кредитная политика и улучшение занятости, неуклонно углублять реформы, расширять открытость и продвигать инновации, а также стремиться к стимулировать жизнеспособность рынка и усилить эндогенную движущую силу развития. Необходимо укреплять баланс и координацию развития разных регионов, повышать качество урбанизации нового типа, способствовать общему возрождению сельской местности, эффективно защищать и улучшать условия жизни людей.
 
Не так давно в Пекине на высоком уровне были проведены зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, которые привлекли внимание всего мира. Каково значение этого события для Китая и всего мира?
 
- Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине имели полный успех. Выполняя свое обещание о "двух одинаково захватывающих Олимпийских играх", Китай представил миру яркое, безопасное и захватывающее событие. На церемонии открытия присутствовало около 170 официальных представителей почти из 70 стран и международных организаций, в том числе президент Казахстана К. Токаев. Приняли участие более 90 команд спортсменов, в том числе казахстанская. Здесь я хотел бы выразить искреннюю благодарность правительству и народу Казахстана за их поддержку зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.
 
Как сказал член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И, успех зимних Олимпийских игр в Пекине - это не только успех Китая, но и успех всего мира; это не только победа в спорте, но и победа единства. Олимпийские игры совпали с безудержным распространением штамма вируса Омикрон, обострением региональных проблем, а также с политическим вмешательством и саботажем со стороны нескольких стран. Но нас воодушевляет то, что большинство стран и народов решили объединиться в олимпийском духе. Можно сказать, что успешное проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине еще раз продемонстрировало стремление мира к "большему единству" и веру в лозунг "вместе ради общего будущего", а также является идеальной практикой и лучшей интерпретацией концепции сообщества единой судьбы человечества.
 
В этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. В начале года главы двух государств обменялись поздравлениями и совместно приняли участие в видеосаммите, посвященном 30-летию установления дипотношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии. Во время "январских событий" в Казахстане Председатель Си Цзиньпин направил Президенту К. Токаеву устное письмо, в котором выразил твердую поддержку прекращению насилия и хаоса в Казахстане. В феврале Президент Токаев принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и встретился с Председателем Си. В начале этого года вы тоже написали статью о том, что "китайско-казахстанские отношения переживают лучший период в истории". В настоящее время международная и региональная ситуация сложна и изменчива. Какими Вы видите перспективы развития наших отношений?
 
- Китайско-казахстанские отношения по-прежнему находятся на лучшем этапе развития в истории, и это не изменилось. Можно сказать, что за последние 30 лет китайско-казахстанские отношения начались с нуля. Основываясь на принципах взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды, две страны преодолели множество трудов и продвигались вперед, и постепенно подняли двусторонние отношения на беспрецедентный уровень вечного всестороннего стратегического партнерства. В прошлом году объем торговли между Китаем и Казахстаном достиг 25,3 млрд долларов США, увеличившись на 18% в годовом исчислении. Совместное строительство "Одного пояса, одного пути" между нашими странами привело к успешной реализации ряда пилотных проектов стратегического сотрудничества, которые не только принесли ощутимую пользу народам двух стран, но и подали пример международному сообществу. "Единая искра", инициированная в Казахстане девять лет назад, образовала "сверкающую прерию" во всем мире.
 

После дождя выходит радуга". Пережив испытание "январскими событиями", отношения между двумя странами, вступающими в 30-летие, будут только улучшаться. Как сказал Председатель Си Цзиньпин Президенту К. Токаеву, Китай всегда будет надежным другом и верным партнером Казахстана и готов помочь Казахстану сохранить стабильность, развивать экономику и повышать уровень жизни населения. Китай готов работать с Казахстаном над углублением политического взаимного доверия, расширением всестороннего сотрудничества, стремлением к общему развитию и возрождению, неуклонно защищать китайско-казахстанскую дружбу, неуклонно углублять сотрудничество и неуклонно поддерживать друг друга, с тем, чтобы совместно создать еще золотые 30-лет для развития наших отношений.

 
Я верю, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения обязательно вступят в новую эру дружбы, более глубокого взаимного доверия, новых возможностей и более тесного сотрудничества.
 
Как была реализована инициатива "Один пояс, один путь" в 2021 году? Как реализация этой инициативы будет складываться в будущем? Какие возможности сможет увидеть Казахстан?
 
- За прошедший год международное сотрудничество в совместном строительстве "Один пояс, один путь" достигло ряда новых результатов. По направлению "жесткого соединения" были успешно завершены такие крупные проекты, как Китайско-Лаосская железная дорога, Новый порт Хайфа в Израиле, а также строительство и эксплуатация Китайско-пакистанского экономического коридора, порта Пирей в Греции, высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг в Индонезии и железной дороги Венгрия-Сербия. Грузовые поезда Китай-Европа снова достигли рекордного уровня. По "мягкому соединению" еще 10 стран подписали документы о сотрудничестве в рамках "Один пояс, один путь", таким образом количество членов семьи ОПОП достигло 180. В рамках "сердечного соединения" Китай приложил все усилия, чтобы помочь странам в их борьбе с эпидемией и сотрудничал с 20 партнерами из развивающихся стран в совместном производстве вакцин, большинство из которых расположенные вдоль ОПОП. Согласно отчету Всемирного банка, ОПОП выведет 7,6 млн человек из крайней бедности и 32 млн человек из умеренной бедности в соответствующих странах.
 
Факты в полной мере свидетельствуют о том, что круг партнеров по совместному строительству "Один пояс, один путь" продолжает расширяться, его фундамент становится все прочнее, а перспективы - шире. ОПОП, несомненно, откроет перед миром новые возможности развития в постэпидемическую эпоху. Китай готов работать со своими партнерами в рамках ОПОП, в том числе с Казахстаном, в соответствии с требованиями, выдвинутыми Председателем Си Цзиньпином на третьем симпозиуме о реализации "Один пояс, один путь" в прошлом году, продолжать содействовать качественному совместному строительству ОПОП и стремиться к достижению более высокого уровня сотрудничества, более высокой эффективности инвестиций, более высокой качество поставок и более высокой устойчивости, сделают ОПОП "поясом развития" и "путем счастья", который приносит пользу людям всех стран.
 
Каких достижений в борьбе с эпидемией добился Китай за последний год? Некоторые страны постепенно ослабили меры контроля, и многие казахстанцы хотят поехать в Китай для учебы, бизнеса и туризма. Будет ли Китай либерализовать въезд и выезд людей в этом году?
 
- За прошедший год китайское правительство придерживалось принципа "народ и жизнь превыше всего", настаивая на предотвращении распространения коронавируса из зарубежа и изнутри, настаивая на научной точности и нулевой терпимости, что эффективно обеспечивает безопасность, жизни людей и создали условия для экономического и социального развития. На следующем этапе мы продолжим нормализовывать профилактику и борьбу с эпидемией, строго придерживаться мер по предотвращению завоза вируса, осуществлять точные меры профилактики и контроля, продолжать вакцинацию и укреплять медицинские исследования, такие как вакцины и лекарства.
 
Недавно член Госсовета и министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай запустит "План здорового путешествия", создаст модернизированную версию "скоростной дороги" для обмена персоналом между Китаем и другими странами, а также запустит расширенную версию "Сертификата здоровья для международных поездок", чтобы помочь людям путешествовать безопасным, здоровым и удобным способом. 
 
Ситуация в Украине по-прежнему очень нестабильна. Какова позиция Китая по этому поводу?
 
- В украинском вопросе мы всегда действовали объективно и беспристрастно, выносили независимые суждения и излагали свои взгляды, исходя из существа дела. "Метровый лед не в один день образуется". Ситуация в Украине складывалась по сложным причинам. Решение сложных проблем требует спокойствия и рациональности, а не подлива масла в огонь и обострения противоречий. 
 
Китай считает, что для разрешения нынешнего кризиса мы должны придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Мы должны придерживаться принципа неделимости безопасности и учитывать рациональные заботы сторон о безопасности; мы должны настаивать на диалоге и переговорах, разрешать споры мирными средствами; мы должны сосредоточиться на долгосрочной стабильности в регионе и построить сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности. Международное сообщество должно подтолкнуть соответствующие стороны к проведению мирных переговоров. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в продвижении мирных переговоров и готов работать с международным сообществом для осуществления необходимого посредничества, когда это необходимо. Кроме того, следует принять меры для предотвращения крупномасштабных гуманитарных кризисов. Общество Красного Креста Китая оказало Украине экстренную гуманитарную помощь.
 
В прошлом году Китай торжественно отметил столетие со дня основания Коммунистической партии Китая. В этом году состоится XX съезд КПК. Каково значение этого съезда?
 
- Коммунистическая партия Китая является правящей партией, закрепленной в Конституции Китайской Народной Республики. Руководство Партии является наиболее существенной чертой социализма с китайской спецификой и величайшим преимуществом социалистического строя с китайской спецификой. Устав КПК гласит, что Всекитайский съезд Партии и Центральный комитет, избранный им, являются высшими руководящими органами Партии. 
 
XX Всекитайский съезд КПК является первым съездом, созванным после того, как наша Партия привела многонациональный народ к достижению первой столетней цели. Поэтому этот съезд берет на себя основную миссию по подведению итогов прошлой работы, уточнению будущего направления, целей и плана действий Партии и государства, а также избранию нового центрального руководства.
 
В последние годы международное сообщество уделяло больше внимания КПК, чем в прошлом. Все больше иностранных друзей, в том числе друзей из Казахстана, восхищаются великими достижениями, достигнутыми китайским народом под руководством КПК, и надеются узнать секрет ее успеха. Как отметил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин: "Чтобы понять сегодняшний Китай, вы должны понять Коммунистическую партию Китая". Посольство Китая в Казахстане воспользуется этой возможностью, чтобы продолжить рассказывать историю КПК всем слоям общества Казахстана и помочь большему количеству друзей-казахстанцев по-настоящему понять КПК и ее XX съезд.
 

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