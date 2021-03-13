Вопросы и ответы члена Госсовета, министра иностранных дел Ван И на пресс-конференции, посвященной внешней политике Китая и международным отношениям

7 марта 2021 года на полях четвертой сессии ВСНП 13-го созыва член Госсовета, министр иностранных дел Ван И в Доме народных собраний в режиме видеоконференции ответил на вопросы китайских и иностранных СМИ, посвященные внешней политике Китая и международным отношениям.

Ван И: Дорогие друзья, корреспонденты, добрый день!

Ежегодная традиционная пресс-конференция, как и в прошлом году, проходит в нетрадиционном онлайн-формате. В Китае удалось эффективно купировать распространение эпидемии, но с ковидом продолжают бороться еще не мало стран в мире. Международные усилия не должны прекращаться до тех пор, пока вирус не будет уничтожен полностью. Каждый обязан протянуть руку помощи всем, кому это нужно, до последнего случая заражения. Сила в единстве, победа в упорстве, рассвет уже не за горами. Китай настроен на продолжение консолидированных усилий к полной победе над эпидемией.

Пожалуйста, ваши вопросы.

CCTV: Как вы оцениваете итоги дипломатической работы в истекшем году? Какие приоритеты и яркие моменты можно ожидать от этого года?

Ван И: В 2020 году все мы прошли очень непростой путь. Под твердым руководством ЦК КПК во главе с его ядром товарищем Си Цзиньпином, дипломатия Китая, разделяя тяготы Родины и народа, проявляя чувство ответственности за судьбу мира, с полной отдачей отреагировала на беспрецедентные вызовы, сыграла достойную роль нашей страны в современном мире.

Самым ярким моментом в прошлом году, безусловно, стала "облачная дипломатия", осуществлявшаяся на уровне глав государств. С помощью этой новой платформы председатель Си Цзиньпин обсуждал актуальные темы взаимодействия со своими иностранными коллегами, показал широкую душу как вождя крупной державы, четко наметил направления международного противоэпидемического сотрудничества и дал ему мощный толчок.

У нас самая твердая решимость отстаивать национальные интересы. Мы категорически против гегемонии, тирании и травли в мировых делах, дали жесткий отпор попыткам грубого вмешательства во внутренние дела Китая. Посягательство на суверенитет Китая недопустимо, достоинство китайской нации не подлежит унижению. Законные права китайского народа должны быть защищены.

Максимальные усилия были направлены на дипломатическую работу во имя победы над эпидемией. Мы сделали все от себя зависящее для борьбы с этим недугом, объединившись с международным сообществом в едином порыве, развернули самую крупную экстренную гуманитарную операцию, внесли китайский вклад в глобальную борьбу против пандемии.

Беспредельная забота адресована соотечественникам за рубежом. В условиях эпидемии мы оказали своевременную помощь нуждающимся гражданам за рубежом, предоставили им необходимую поддержку и защиту, достойно исполняя славный долг перед своим народом.

Огромное внимание уделено тренду глобального управления. Китай самым решительным образом противодействует разгулу односторонности, практическими шагами претворяя в жизнь многосторонность в защиту норм международных отношений. В ответ на протекционизм мы последовательно расширяем открытость, раскрывая потенциал огромного рынка Китая для предоставления больше возможностей другим странам.

Для Китая 2021 год пройдет под эпохальным знаком – столетней годовщиной Коммунистической партии Китая, и в этой связи китайская дипломатия отправляется в новый поход.

Мы будем крепко помнить поручения партии и государства, активно развивать дружественные отношения со всеми странами, непрерывно углублять взаимопонимание с внешним миром, чтобы создать благоприятные внешние условия для великого возрождения китайской нации.

Мы будем во главу угла ставить интересы страны, активно закреплять и расширять стратегические возможности развития государства, отдать все силы реализации плана 14-й пятилетки, содействовать внутренней и внешней циркуляции, вносить вклад в выстраивание новой архитектоники развития.

Мы будем фокусироваться на постковидном периоде, продвигать глобальное противоэпидемическое сотрудничество во имя сообщества здравоохранения человечества, способствовать высококачественному сотрудничеству в рамках ОПОП в интересах скорейшего восстановления мировой экономики, сообща противостоять изменению климата и другим глобальным вызовам.

Мы будем следовать историческому течению, активно работать над формированием международных отношений нового типа, развивать общие ценности человечества, а именно мир, развитие, равенство и справедливость, демократия и свобода, со всеми странами строить сообщество единой судьбы человечества.

Текущий год по лунному календарю – год быка. Бык – символ стойкости и силы. В новом 2021 году внешнеполитическая деятельность Китая под эгидой главы государства непременно откроет новые яркие страницы. Гуманный, стойкий, принципиальный и ответственный Китай, несомненно, принесет всему миру больше теплоты и надежды, вселит больше уверенности и силы в совместное развитие всех стран.

ТАСС: Китай и Россия – добрые соседи и партнеры всестороннего стратегического взаимодействия. Как эпидемия сказывается на китайско-российских отношениях?

Ван И: В условиях небывалой серьезной эпидемии Китай и Россия плечом к плечу стоят вместе, бок о бок взаимодействуют в борьбе против коронавирусной инфекции и политического вируса. В прочном тандеме Китай и Россия играют стабилизирующую роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире.

Чем больше турбулентности и потрясений в мире, тем важнее продвигать вперед китайско-российское сотрудничество. Китай и Россия, как стратегическая опора друг для друга, взаимно предоставляют возможности развития и выступают настоящими партнерами по насущным проблемам мировой повестки дня. Это обусловлено историческим опытом и востребовано велением времени.

В этом году отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Мы с российскими друзьями условились о продлении Договора и наполнении его новым содержанием. Для китайско-российских отношений это будет очередной исторической вехой и новым стартом. Руководствуясь духом Договора – вековая дружба и взаимовыгодное сотрудничество, стороны будут работать энергично и инициативно, чтобы в дальнейшем расширять и углублять китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Мы готовы выступать эталоном стратегического взаимодоверия, твердо поддерживать усилия друг друга, направленные на защиту коренных интересов, сообща противодействовать попыткам провокации цветных революций, противостоять разным фейкам, отстаивать государственный суверенитет и безопасность власти.

Мы готовы служить образцом взаимовыгодного сотрудничества, углублять сопряжение инициативы ОПОП и ЕАЭС, повышать уровень и качество торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширять сотрудничество в таких новых сферах, как научно-техническая инновация, цифровая экономика и т.д.

Мы готовы показывать пример народного сближения, развивать традиционную дружбу, содействовать культурно-гуманитарным обменам, чтобы китайско-российская дружба передавалась в поколениях.

Мы готовы устанавливать стандарт равенства и справедливости, вместе поддерживать многосторонность, защищать авторитет ООН, отстаивать основные нормы международного права и международных отношений, обеспечивать глобальную стратегическую стабильность.

Газета "Жэньминь жибао": "Руководящая роль компартии – дух китайской дипломатии", конец цитаты. В этом году отмечается 100-летие Компартии Китая. В чем состоит глубокий смысл насчет руководящей роли партии для дипломатии?

Ван И: Китайская дипломатия – дипломатия ради народа под руководством Компартии. Коммунистическая партия Китая – надёжная опора китайского народа и компас китайской дипломатии.

За счастье народа, за возрождение нации – вот в чем изначальная цель и миссия Компартии, что и обусловливает долг и миссии китайской дипломатии. Бережно охранять независимость и самостоятельность, быть гарантом равенства и справедливости – ценности Компартии, которые предопределили и основные принципы китайской дипломатии. Мирное развитие, сотрудничество во имя всеобщего выигрыша, построение сообщества единой судьбы человечества не только закреплены в Уставе Компартии и Конституции, но и служат ориентирами китайской дипломатии.

Всеми важными решениями и достижениями во внешнеполитической работе мы обязаны единому руководству и стратегическому планированию ЦК КПК. В особенности с 18-го съезда КПК Генеральный секретарь Си Цзиньпин с широким глобальным кругозором, стратегической решимостью и глубоким чувством долга привносит новую идею в дипломатическую теорию и практику, обрисовывает план развития дипломатии, ведет страну по веянию времени.

Грандиозные достижения столетия – пролог великого дела на долгие годы. У нас обещается прекрасная перспектива. Практика показывает, что руководящая роль Компартии – важнейшее политическое преимущество китайской дипломатии, самый надежный гарант достижения успехов во внешнеполитической деятельности страны. Мы будем неукоснительно отстаивать руководство со стороны Компартии в дипломатической работе, полноценно претворять в жизнь идею Си Цзиньпина о дипломатии, в приумножении славных традиций партии закалять себя на дипломатическом поприще, пополнять арсенал мудрости с использованием исторического опыта партии, открывать все новые горизонты дипломатии крупной державы с китайской спецификой.

Египетское информационное агентство MENA: В этом году очередной саммит Форума Китая и Африки состоится в Сенегале. Как Китай собирается помогать африканским партнерам в борьбе с пандемией? Какой у вас план на дальнейшее наращивание сотрудничества с африканскими странами?

Ван И: Дружба между Китаем и африканскими странами скреплена в годы борьбы за независимость и национальное освобождение. Мы – соратники и братья. Наша дружба изо дня в день только крепнет. Мы были и остаёмся хорошими друзьями и надежными партнерами, разделяющими общую судьбу. В прошлом году исполнилось 20-летие форума китайско-африканского сотрудничества. За 20 лет выработано и реализовано "10 программ сотрудничества" и "8 планов действий", товарооборот увеличился в 20 раз, объем прямых инвестиций Китая в Африку вырос в 100 раз. 150 пар городов установили побратимские связи. Китайско-африканское сотрудничество по праву считается эталоном сотрудничества "Юг-юг" и примером для подражания по взаимодействию с Африкой.

Ныне помочь африканским странам в борьбе с пандемией и восстановлении экономики – один из главных приоритетов китайско-африканского сотрудничества. В прошлом году по инициативе Председателя Си Цзиньпина состоялся Специальный саммит Китай – Африка по солидарности в борьбе с эпидемией, по итогам которого объявлен ряд новых шагов по помощи Африке. На сегодняшний день доставлены в Африку 120 партий экстренной противоэпидемиологических грузов, направлены в 15 африканских стран группы медицинских специалистов, 35 африканских стран и Комиссия Африканского союза получили и будут получать нашу вакцину. При помощи Китая строится здание штаб-квартиры Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, реализуется программа сотрудничества по линии 30 профильных медицинских учреждений Китая и африканских стран. В этом году в контексте упомянутого вами саммита в Сенегале мы готовы помогать африканским странам в окончательной победе над пандемией путём укрепления потенциала общественной системы здравоохранения, способствовать ускорению индустриализации с целью повышения возможностей Африки на самостоятельное развитие, стимулировать процесс интеграции в Африке и её участие в экономической глобализации, продвигать политическое урегулирование актуальных тем для обеспечения мира и стабильности на континенте. Пусть эффективная совместная реализация инициативы "Пояса и пути" и формирование сообщества единой судьбы послужат неиссякаемым источником энергии для развития и возрождения Африки!

Информационное агентство China Review: Решение ВСНП о совершенствовании избирательной системы САР Сянгана приковывает большое внимание международного сообщества. Правительства отдельных стран раскритиковали Китай, якобы он нарушил принцип "Одна страна - две системы" и нанес урон демократии в Сянгане. Как вы бы это прокомментировали?

Ван И: Я бы хотел в первую очередь подчеркнуть, что совершенствование избирательной системы САР Сянгана и реализация принципа "Сянган управляется патриотами" обусловлены самим курсом "Одна страна - две системы" и задачами поддержания долгосрочной стабильности в Сянгане, входят в конституционные компетенции ВСНП, что вполне законно и справедливо.

В любой стране мира верность Родине – основополагающая политическая этика, подлежащая соблюдению каждым из госслужащих и тем, кто хочет поступать на госслужбу. Сянган не является исключением. Сянган как специальный административный район является частью территории КНР. Без любви к Родине не может быть любви к Сянгану. Любить Сянган и любить Родину – это одно и то же.

Во время колониального правления в Сянгане невозможно было и речи вести о демократии. На протяжении 24 лет с момента возвращения Сянгана в лоно Родины центральное правительство как никто другой заботится о развитии демократии в Сянгане, как никто другой заинтересовано в его стабильности и процветании. Прекращение хаоса и восстановление порядка в Сянгане выгодно всем, предоставляет больше гарантий прав сянганских жителей и законных интересов иностранных инвесторов. Мы полны решимости придерживаться принципов "Одна страна - две системы", "Сянган управляется самими сянганцами" и высокой степени автономии, и уверены в том, что способны открыть еще более прекрасную перспективу для этого специального административного района.

NBC: Ситуация вокруг Южно-Китайского моря, Тайваня, СУАР, Гонконга и Тибета находится в фокусе внимания политики новой администрации США. С точки зрения стабилизации китайско-американских отношений, насколько готов Китай пойти на уступки и найти компромисс с США хотя бы по одной из вышеперечисленных тем?

Ван И: Невмешательство во внутренние дела других государств четко закреплено в Уставе ООН, это основополагающая норма международных отношений, которую обязаны соблюдать все члены международного сообщества, в том числе Китай и США. Большинство упомянутых вами тем относится к внутренним делам Китая. Как идут дела у нас, хорошо или худо, вправе судить только китайский народ. Как должен поступать Китай, решающее слово только за китайским народом. Тем не менее готовы на основе уважения суверенитета наладить открытый диалог со всеми странами для установления истины и факта. При этом никак не можем смириться с попытками беспочвенно обвинить и дискредитировать нашу страну, никому не позволим нанести урон ключевым интересам Китая. США постоянно и нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под прикрытием демократии и прав человека, везде и всюду создают проблемы, которые порождают очаги потрясений и конфликтов. Чем скорее вернется Вашингтон к здравомыслию, тем раньше восстановится в мире спокойствие.

Китай и США как две страны с разными социальными строями имеют какие-то разногласия и противоречия – это вполне естественно. Самое главное состоит в том, чтобы взять под контроль разногласия путем откровенного диалога во избежание стратегических просчётов, не допустить конфликтов и конфронтации. Нет ничего удивительного, когда между двумя крупнейшими экономиками идёт конкуренция в процессе переплетения интересов. Но конкуренция должна быть здоровой на справедливых и равноправных началах. Вместо перепалок, игр с нулевой сумой, эта конкуренция должна идти в пользу самосовершенствования и освещения пути друг другу. Чрезвычайно важно понять, что ради общих интересов двух стран и всех народов мира сотрудничество должно возобладать в китайско-американских отношениях. Причём сотрудничество вполне возможно, перед нами список вопросов, по которым Китай и США могли бы сотрудничать, в их числе борьба с пандемией, восстановление экономики, противостояние изменению климата и т.д. Мы готовы к откровенному диалогу с США и углублению сотрудничества. Рассчитываем на встречные шаги Вашингтона в пользу снятия необоснованных ограничений на китайско-американское сотрудничество без создания новых искусственных преград.

Буквально месяц назад в канун китайского Нового года по лунному календарю по инициативе американской стороны Председатель Си Цзиньпин провел с Президентом Джозефом Байденом телефонный разговор. Главы двух государств обменялись мнениями по двусторонней повестке дня, определили ориентиры для возвращения китайско-американских отношений в нормальное русло. Мы готовы с американской стороной вместе реализовать итоги разговора на высшем уровне, закрыть прошлое и открыть будущее во имя устойчивого развития отношений между Китаем и Америкой.

CGTN: Текущий год ознаменован 50-летием восстановления законного статуса Китая в ООН. Ваш комментарий, пожалуйста. Реформирование ООН отвечает ожиданиям многих стран мира, какова у Китая позиция на этот счет?

Ван И: 50 лет тому назад, когда на 26-й сессии ГА ООН принята резолюция по восстановлению законных прав КНР в ООН, в зале заседания прозвучали бурные продолжительные аплодисменты и овации. Делегаты из 57 государств наперебой поднимались на трибуну, чтобы высказать слово искреннего поздравления. С этого исторического момента воссоединения четверти населения Земного шара ООН по-настоящему приобрела универсальность. С тех пор к делу мира и развития на планете присоединилась надёжная сила в лице Китайской Народной Республики.

За полвека Китай решительно стоит на страже ооноцентричного мироустройства, твердо отстаивает миропорядок, основанный на международном праве. Китай участвует чуть не во всех многосторонних межгосударственных структурах и в более чем 500 международных конвенциях. Наша страна занимает второе место по вложению в бюджет ооновских миротворческих операций, больше всех направляет контингент миротворцев среди постоянных членов СБ ООН. Незыблемо выступая за справедливость и равенство всех стран, как больших, так и малых, Китай был и останется на стороне развивающихся стран.

В условиях глубокого преобразования мирового процесса международное сообщество заинтересованно в реформировании и совершенствовании ООН по веянию эпохи. По нашему мнению важно руководствоваться следующими моментами вне зависимости от изменения ситуации и хода реформы:

Первый, цели и принципы Устава ООН. В Уставе закреплены основополагающие нормы и принципы межгосударственных общений и урегулирования конфликтов. Любое действие в нарушение Устава считается подрывом международного мира и стабильности.

Второй, центральная роль ООН в международной системе. Роль ООН, имеющей самую широкую универсальность, представительность и авторитетность, нельзя ослаблять, наоборот, нужно укреплять как следует. Защита авторитета ООН – обязательство всех её участников.

Третий, основополагающий принцип равноправных консультаций. ООН – не клуб для крупных держав, тем более тех, у кого денег больше. Все суверенные государства равны, никто не имеет права диктовать в международных делах. Следует расширять представительность и право голоса развивающихся стран в ООН, чье решение прежде всего должно отражать общую волю большинства её участников.

На историческом рубеже Китай намерен претворять в жизнь важные инициативы и предложения председателя Си Цзиньпина, активно участвовать в делах ООН во имя благородного идеала Организации – "перековать мечи на орала, никогда не воевать".

Агентство Франс Пресс: Байден заявил, что трансатлантический союз вернулся. Как Китай в таких условиях будет развивать отношения в стратегическом треугольнике "Китай - США - Евросоюз"?

Ван И: В прошедшем году председатель Си Цзиньпин 3 раза проводил онлайновую встречу и поддерживал тесные контакты с руководством Евросоюза. Китайская и европейская стороны углубили взаимодоверие в совместной борьбе с коронавирусом, вывели сотрудничество на новый уровень в контексте 45-летия установления дипломатических отношений. Подписано Соглашение между Китаем и ЕС о географических указаниях. В установленный срок завершены переговоры по инвестиционному соглашению. Китай впервые стал крупнейшим торговым партнером Евросоюза. Демонстрируя прочность и жизнеспособность перед лицом кризисов и вызовов, отношения между Китаем и ЕС дают всему миру позитивные сигналы.

Путь развития китайско-европейских отношений свидетельствует, что Китай и Европу объединяют широкие общие интересы, сотрудничество и общий выигрыш были и остаются лейтмотивом двусторонних отношений. Две великие цивилизации могут вести диалог и обмен. Китай и Евросоюз не являются системными соперниками, взаимодействие на основе самостоятельности позволит той и другой стороне выполнить большие задачи. Мы готовы и впредь поддерживать европейскую интеграцию, единство ЕС, его укрепление и растущую роль в международных делах.

Мы считаем, что Китай и ЕС – две важные силы в многополярном мире. Отношения между ними носят равноправный и открытый характер, не направлены против третьих сторон и не находятся под чьим-либо влиянием. Мы будем только приветствовать, если Евросоюз непрерывно укрепляет свою стратегическую независимость, придерживается многосторонних начал и стремится к взаимодействию и сотрудничеству между крупными державами. Мы готовы вместе с ЕС приложить усилия для преодоления глобальных вызовов, придать дополнительный импульс решению мировых проблем, таких как борьба с пандемией, восстановление экономики и противодействие климатическим изменениям, внести новый вклад в стабилизацию международных отношений.

Международное радио Китая: Многие страны получают вакцины от коронавируса у Китая. Однако ходит некая шумиха, якобы Китай пользуется вакциной для выполнения своих дипломатических амбиций. Как вы бы это прокомментировали?

Ван И: Вакцина - мощнейшее оружие против коронавируса. Она вселяет надежду на спасение жизни, должна служить благом всего мира и всего человечества.

Китай непоколебимо выступаем за общедоступность вакцин как глобального общественного блага. Китай, первым в мире пообещав сделать свою вакцину глобальным благом после завершения ее разработки и испытания, содействует предоставлению доступа на вакцины развивающимся странам.

Китай уверенно идет впереди всех в международном сотрудничестве по вакцинам от коронавируса. Мы осуществляем сотрудничество по совместной разработке и производству вакцины более чем с 10 странами с привлечением порядка 100 тысяч добровольцев более чем из 100 стран. 17 наших вакцин проходят клинические испытания, в 60 с лишним странах уже одобрено применение китайской вакцины, чья безопасность и эффективность получает широкое мировое признание. Мы готовы с иностранными партнерами рассмотреть вопрос взаимного признания результатов вакцинирования и совместно разработать конкретный план.

Китай решительно стоит в первом ряду поставщиков по справедливому распределению вакцин. В рамках инициативы COVAX мы пообещали предоставить 10 миллионов доз вакцин для удовлетворения насущных потребностей нуждающихся развивающихся стран. Китайская вакцина на безвозмездной основе доставляется в 69 развивающиеся страны, экспортируется в 43 страны. По призыву ООН мы передали наши вакцины миротворцам разных стран. Готовы путем взаимодействия с Международным олимпийским комитетом предоставить вакцину спортсменам Олимпийских игр. Надеюсь, что китайские вакцины станут обнадеживающимся фактором в деле глобальной борьбы с ковид-19.

Ныне в мире применяются разные виды вакцин. Какую вакцину выбирать - решение за каждой страной. Вакцина, пусть китайская или иностранная, лишь она докажет свою безопасность и эффективность, то будет хорошая. Мы против вакцинного национализма, не допускаем сугубо несправедливого распределения вакцин, тем более попытки политизировать сотрудничество в этой области. Надеемся, что и другие страны, владеющие вакцинными возможностями, будут предоставлять вакцины нуждающимся странам, прежде всего развивающимся странам, обеспечивать общедоступность вакцины по распределению и цене, делать ее по-настоящему всенародной.

China Arab TV: Как вы оцениваете развитие китайско-арабских отношений в прошлом году? Когда пройдет китайско-арабский саммит?

Ван И: Несмотря на негативное влияние эпидемии, в прошлом году китайско-арабские отношения динамично продвинулись вперед, сохраняя свою жизнеспособность.

По итогам 9 министерского совещания Форума китайско-арабского сотрудничества участники договорились о проведении китайско-арабского Саммита. Открыта новая глава в развитии двусторонних политических отношений.

Король Саудовской Аравии первым из лидеров зарубежных стран позвонил председателю Си Цзиньпину и выразил поддержку китайских усилий по борьбе с COVID-19. ОАЭ первыми в мире одобрили клинические испытания третьей фазы китайской вакцины. Китайско-арабское взаимодействие в борьбе с пандемией по праву считается образцовым.

Китай прочно сохраняет за собой статус крупнейшего торгового партнера арабских государств, товарооборот у нас в прошлом году уже достиг 240 миллиардов долларов. Планомерно восстанавливается реализация крупных проектов в рамках ОПОП, набирает обороты двустороннее сотрудничество в области 5G, искусственного интеллекта, авиации и космоса. Практическое сотрудничество Китая с арабскими странами вышло на новые рубежи.

Как гласит арабская пословица: "Если уподобить дружбу дереву, то его корень – верность, его ветви – доброта". Китай готов с арабскими партнерами совместными усилиями провести саммит на самом высоком уровне, чтобы стратегическое партнерство наполнилось новым содержанием в интересах построения китайско-арабского сообщества единой судьбы.

Агентство Синьхуа: Выступление председателя Си Цзиньпина в 2017 году на тему экономической глобализации и его специальная речь о мультилатерализме с трибуны Всемирного экономического форума 2021 года вызвали широкие позитивные отклики в международном сообществе, стали реальным подтверждением ведущей роли Китая в поддержании многосторонности и глобальном управлении. Как вы это комментируете?

Ван И: Упомянутые вами два выступления, сделанные председателем Си Цзиньпином за 4 года, стали важным заявлением в судьбоносный для миропорядка момент, имеют глубокое и далекоидущее значение для всего мира.

4 года назад, когда "глобализация – быть или не быть" стало предметом жарких споров, председатель Си Цзиньпин в ответ на зов времени смело встал в поддержку экономической глобализации. 4 года спустя, когда мультилатерализм подвергается сомнению, председатель Си Цзиньпин выдвинул китайскую инициативу о формировании сообщества единой судьбы человечества в духе многосторонности и тем самым вывел весь мир из заблуждения. Эти два выступления дали четкие ответы на глобальные вопросы нашего времени, заслужили оценки международного сообщества.

Мультилатерализм был и остается для Китая неуклонным и неконъюнктурным выбором. Нарастающие проблемы и вызовы в мире невозможно урегулировать без всеобщего соблюдения истинной многосторонности. Что такое истинная многосторонность? С нашей точки зрения она должна включать в себя строгое соблюдение целей и принципов Устава ООН, отстаивание под ее эгидой международной системы, продвижение демократизации международных отношений, и приверженность принципу открытости и толерантности при недопущении взаимной изоляции и исключительности, поддерживание равного диалога без эксклюзивности. Мультилатерализм – это знамя, а не какая-то вывеска, это мировоззрение, а не пустая риторика. "Узкогрупповой мультилатерализм" – все-таки не избавился от блокового мышления, мультилатерализм под лозунгом "кто-то прежде всего" – скорее, односторонний подход, "выборочный мультилатерализм" – выбор неверный. Будем надеяться, что в мировом сообществе к нам присоединятся все больше единомышленников по многосторонности. Пусть факел мультилатерализма осветит путь человечества к будущему.

Сингапурская газета "Lianhe Zaobao": Многие считают, что на фоне стремительного подъема Китая, идеологическое и системное соперничество между Китаем и Западом становится все острее, а противоречия Китая с США и другими западными странами могут привести к расколу мира. Как вы к этому относитесь?

Ван И: Мир прекрасен в своем многообразии. Развитие и прогресс человеческой цивилизации невозможно осуществлять по одному и тому же пути или модели. Политическую систему нельзя навязывать извне, тем более укладывать в "прокрустово ложе". Верность пути развития страны в конечном счете нужно судить по тому, как он соответствует национальным реалиям. Очернять, сдерживать и давить на страны с неугодной системой, ссылаясь на так называемую свою исключительность – само по себе проявление "институциональной гегемонии".

Бушующая с начала прошлого года пандемия лишний раз доказывает, что интересы и судьбы человечества тесно взаимосвязаны. Современный мир больше не сможет переносить ни раскола, ни катастрофических последствий конфликта. Китай настаивает на том, что разнообразие – свойственный характер развития человеческой цивилизации, различие в политической системе никак не должно стать поводом для конфронтации. Общение и контакты помогают укреплять взаимопонимание и добиться совместного прогресса. Традиционная китайская культура ратует за гармонию при сохранении различий как высшее моральное качество благородства. Согласно западным правилам этикета настоящий джентльмен всегда с уважением относится к другим. Китайская мудрость 2000 лет назад уже дала понять, что все вещи развиваются вместе и не препятствуют друг другу, все принципы осуществляются вместе и не вступают в противоречие друг с другом. Рассчитываем, что с таким же размахом также сумеют достойно себя вести и наши западные партнеры. Пусть взаимоуважение, толерантность воцарятся на нашей планете, где все страны будут жить в мире и согласии во имя совместного процветания.

Телеканал SZTV: 20 лет назад Китай вступил в ВТО, что стало символическим событием в интеграции страны в мировую экономику. Что вы можете сказать на счет этого?

Ван И: Вступление во Всемирную торговую организацию, безусловно историческая веха как для политики открытости Китая, так и для экономической глобализации в мире. Прошедшие 20 лет нас учат:

Во-первых, важно неуклонно руководствоваться основным политическим курсом на внешнюю открытость. За минувшие 20 лет Китай стал второй экономикой мира, встал на первое место по объему торговли товарами и привлеченных инвестиций. Достигнутые результаты были бы немыслимы без открытости внешнему миру, которая непременно послужит предпосылкой высококачественного развития.

Во-вторых, необходимо придерживаться принципа взаимовыгоды в сотрудничестве. На протяжении 20 лет среднегодовой вклад Китая в рост мировой экономики удерживается на уровне 30%. Пошлина снизилась с 15,3% до ниже 7,5%, что намного ниже не только обещанной 10-процентной отметки, но и показателей у ведущих формирующихся рынков мира. Импортные грузы растут двузначными темпами, количество зарегистрированных в Китае иностранных компаний превышает миллион. Эти цифры свидетельствуют о том, что вступление в ВТО – общий выигрыш Китая и мира.

В-третьих, следует обеспечивать движение экономической глобализации в верном русле. Вступление Китая в ВТО стало мощным толчком для экономической глобализации, в результате глобальные производственные цепочки и схема распределения ресурсов получили более оптимальный вариант развития. На фоне нарастающих проблем и вызовов в эпоху глобализации, вместо того чтобы вернуться к пресловутому протекционизму и разъединению, важно объединиться во имя более открытого, инклюзивного, взаимовыгодного, сбалансированного развития глобализации.

В-четвертых, нужно отстаивать центральную роль ВТО, которая служит краеугольным камнем международной торговли и глобального роста. Китай неуклонно соблюдает действующие правила многосторонней торговли, где ВТО должна играть достойную роль, готов вместе со всеми партнерами прилагать неустанные усилия к совершенствованию многосторонней торговой системы в целях повышения эффективности и авторитета ВТО.

Информационное агентство Киодо: В прошлом году появились признаки улучшения двусторонних отношений. Однако опубликование Китаем Закона о морской полиции вызвало тревоги в Японии. Как вы бы это прокомментировали? И насколько возможно сотрудничество Китая с Японией по проведению Олимпиад?

Ван И: Лидеры Китая и Японии вышли на важный консенсус, а именно: стороны являются партнерами и не создают угроз друг другу. В совместной борьбе с COVID-19 две страны оставили тёплые эпизоды в летописи сотрудничества, в народе это описывают, как "земли отделены, но небо едино". Торгово-инвестиционное сотрудничество Китая и Японии выросло, несмотря на пандемию. Все эти позитивные сдвиги показывают, что улучшение и развитие китайско-японских отношений отвечают интересам народов двух стран, способствуют миру и стабильности в регионе. Это результат большого труда, которым стоит дорожить.

Для того чтобы китайско-японские отношения стали более зрелыми и прочными, необходимо сохранять твердую решимость, не подверженную конъюнктурным колебаниям. Упомянутый вами Закон о морской полиции лишь запланированная работа внутригосударственного законотворчества, которая не нацелена против другой страны, и полностью соответствует международному праву и международной практике. На самом деле, во многих странах, в том числе и в Японии, давно действует подобный закон. Урегулирование морских споров путём дружеских консультаций без применения или угрозы её применением остается незыблемой позицией Китая, входит в долгосрочный консенсус между Китаем и соседними странами.

Любой вопрос, возникающий в двусторонних контактах Китая и Японии, стоит урегулировать через диалог и контакты в пользу укрепления взаимопонимания и взаимодоверия. Выражаю надежду, что в японском обществе будет по-настоящему оформлено объективное и рациональное понимание о Китае, заложены прочные основы для долгосрочного и стабильного развития китайско-японских отношений.

Китай и Япония, как хозяева двух поочередных олимпийских игр, вполне могут и должны поддерживать друг друга, чтобы международные спортивные торжества в Токио и Пекине стали площадкой для сближения народов двух стран и возможностью развития двухсторонних отношений. Пусть Олимпиада в Токио станет самым красочным зрелищем для всего мира этим летом и до встречи в Пекине в следующем году!

Газета "Global Times": На Западе, в том числе в США, Китай обвиняют в якобы имевшем место "геноциде" в Синьцзяне, что вызвало резкое возмущение у китайского народа. Как бы вы это прокомментировали?

Ван И: Слово "геноцид" большинство людей, наверняка, сразу ассоциирует с печальной судьбой североамериканских индейцев в 16-м веке, африканских чернокожих рабов в 19-м веке, евреев в 20-м веке, и конечно австралийских аборигенов, которые не прекращают свое сопротивление до сих пор.

Приписанный Синьцзяну "геноцид" – нелепый, донельзя абсурдный. Это абсолютно злоумышленная клевета и полнейшая ложь. В действительности за 40 лет численность уйгуров в Синьцзяне удвоилась, увеличившись от 5,55 млн до 12 млн человек. Объем экономики СУАР на протяжении 60 лет вырос в 200 раз и средняя ожидаемая продолжительность жизни возросла от 30 до 72 лет. Как говорят многие посетившие СУАР иностранные друзья, там, в Синьцзяне, они видели совсем иную картину, нежели то, что передается через отдельные западные СМИ. Французский писатель Максим Вивас опубликовал книгу под названием "Уйгуры, конец ложным новостям", где автор на примере своего личного опыта в ходе двух поездок в Синьцзян воспроизвел реальную картину в процветающем и стабильном районе, четко дал понять, что всякие фейки сфабрикованы и раздуты теми, кто никогда не побывал в СУАР.

Однако отдельные политиканы на Западе, скорее, доверяют пустой выдумке горсточки людей, чем прислушиваются к чаяниям 25-миллионного многонационального народа Синьцзяна, скорее, выступают напарниками в неуклюжей инсценировке ничтожных антикитайских сил, чем признают элементарные факты о развитии и прогрессе в Синьцзяне. Очевидно, упомянутых политиканов увлекает не что иное, как политические манипуляции, им до лампочки сама истина. Так называемый вопрос Синьцзяна – всего лишь надуманный повод для подрыва стабильности СУАР и сдерживания развития Китая.

Будем рады принимать больших иностранных друзей в Синьцзяне. Как говорится, не верь ушам, а верь глазам, и ложные слухи пусть сами собой развеются!

Информагентство Индонезии "Антара": В этом году отмечается 30-летие установления диалога между Китаем и АСЕАН. Не могли бы вы поделиться вашими комментариями о перспективе развития отношений Китая и АСЕАН?

Ван И: Ровно 30 лет назад был запущен диалог Китай-АСЕАН, который стал лидирующим в региональном сотрудничестве. Как гласит знаменитое изречение Конфуция, "в возрасте 30 лет человек обретает самостоятельность". Сообща преодолев тридцатилетний весьма непростой путь, Китай и АСЕАН стали тесно объединены общей концепцией солидарности, взаимопомощи и равноправия, общей судьбой, будь то горькой или радушной, и общим стремлением к возрождению и прекрасному будущему Азии.

Напомню, что в прошлом году председатель Си Цзиньпин первый раз принял участие в ЭКСПО Китай-АСЕАН. Премьер Ли Кэцян присутствовал на саммите Китай-АСЕАН. Это убедительно показывает, что Китай придает большое значение сотрудничеству с АСЕАН и поддерживает асеаноцентричность. На новом старте мы готовы вместе с АСЕАН уверенно двигаться по пути сообщества единой судьбы к открытию яркой страницы последующего 30-летия.

Будем продолжать поддержку АСЕАН в борьбе с пандемией. Нынче китайская вакцина доставляется всем странам АСЕАН. При помощи Китая в Индонезии создается центр вакцины в Юго-Восточной Азии, удовлетворение запросов стран АСЕАН и дальше будет оставаться в нашем приоритете.

Настроены на дальнейшее углубление взаимовыгодного сотрудничества с АСЕАН. Речь идет о сопряжении работы по формированию новой архитектоники развития с Всеобъемлющей рамочной программой восстановления АСЕАН, достижении скорейшего вступления в силу ВРЭП, раскрытии потенциала формата Ланьцанцзян-Меконг, поиске новых точек роста в сфере цифровой экономики и устойчивого развития.

Готовы к активизации стратегического взаимодействия с АСЕАН. Следует сообща устранять помехи в пользу ускорения согласования Кодекса поведения в Южно-Китайском море, в конструктивном духе развивать практическое сотрудничество на море для поддержания прочного мира и спокойствия в регионе.

Телеканал Феникс: Администрация Трампа сняла ограничения на официальные контакты с Тайванем. По мнению мозговых центров возможный кризис между Пекином и Вашингтоном из-за вопроса Тайваня – чуть не самый серьезный потенциальный кризис в глобальном масштабе. Как Китай оценивает политику США по Тайваню?

Ван И: По вопросу Тайваня хотел бы подчеркнуть следующие 3 момента:

Первый, в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая. Это общепризнанный факт мирового сообщества, который имеет под собой как историческую, так и юридическую основу.

Второй, воссоединение двух берегов тайваньского пролива необходимо и неизбежно. Оно как необратимая тенденция и единое устремление китайской нации не менялось и не будет меняться. Решимость правительства Китая отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны остается непоколебимой. Нам хватает всех возможностей пресекать любые попытки сепаратистов добиться независимости Тайваня.

Третий, принцип одного Китая является политическим фундаментом и красной чертой в китайско-американских отношениях. По вопросу Тайваня правительству Китая отступать некуда, уступать нечего. Мы настоятельно призываем новую администрацию США к полноценному осознанию крайней чувствительности вопроса Тайваня, неукоснительному соблюдению принципа одного Китая и трех китайско-американских совместных коммюнике. Пора кардинально отказаться от авантюр ушедшей администрации, в частности "переступить грань", "играть с огнем", вернуться к благоразумию и здравомыслию по вопросу Тайваня.

Телеканал Казахстана "Хабар 24": По оценке китайской стороны, как пандемия повлияла на инициативу "Один пояс и один путь"? Каковы приоритетные направления дальнейшей реализации данной инициативы?

Ван И: С начала прошлого года штурм пандемии охватил весь мир. Тем не менее сотрудничество в рамках ОПОП вместо того, чтобы претерпевать "локдаун", продолжает развиваться по восходящей и новыми плодами доказывает свою стрессоустойчивость и востребованность.

Мы руководствуемся принципом "совместного обсуждения". Благодаря успешному проведению видеоконференции на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" и порядка 30 профильных совещаний, концепция о высококачественном сотрудничестве в рамках ОПОП все глубже укоренилась в сердцах людей.

Мы следуем курсу на "совместное строительство". Комплексно проводится работа по выполнению карантинных требований и восстановлению производства. Ни одного из приоритетных проектов не поставлено на паузу из-за пандемии. Плодотворно реализуются проекты строительства китайско-пакистанского экономического коридора, высокоскоростной железной дороги Джакарта-Бандунг, железной дороги Китай-Лаос, железной дороги Венгрия-Сербия и т.д., что внесло достойный вклад в стабилизацию экономики и повышение благосостояния местных жителей.

Мы сосредоточиваемся на "совместном использовании". В 2020 году количество поездов и объем грузоперевозок по маршруту Китай-Европа побили исторический рекорд, грузооборот по новому международному сухопутному и морскому торговому коридору удвоился против аналогичного периода прошлого года, что послужило надежным залогом устойчивого и бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок.

Эпидемия блокирует людские контакты, но никак не может приостановить вложение и поддержку участников "Пояса и пути". При общих усилиях мы стремимся к построению "Шелкового пути здравоохранения", с помощью международного антиковидного сотрудничества превратить "Пояс и путь" в истинный "коридор жизни". Мы создаем "Цифровой шелковый путь", активно строим "информационный коридор", чтобы "Пояс и путь" всегда были онлайн. Под девизом "Зеленый шелковый путь", мы наращиваем кооперацию в сфере зеленой энергетики, зеленой инфраструктуры и зеленых финансов с тем, чтобы "Пояс и путь" стали основным драйвером глобального низкоуглеродного развития и постковидного зеленого восстановления.

Хотя мир существенно изменился из-за пандемии, но неизменной остается востребованность ОПОП и решительный настрой Китая на международное сотрудничество в рамках данной инициативы. Формирование в Китае новой архитектоники развития откроет новые горизонты для совместной реализации инициативы "Пояса и пути", а ее участникам – больше возможностей. Мы готовы со всеми партнерами общими усилиями обеспечить устойчивую и поступательную динамику сотрудничества ОПОП. Пусть "Пояс и путь" станут для всех столбовой дорогой к совместному развитию и процветанию.

Газета "Beijing Daily": В Китае формируется новая архитектоника развития, как это повлияет на весь мир?

Ван И: Формирование в Китае новой архитектоники развития ориентировано на потребность страны с наступлением новой стадии развития, призвано способствовать наращиванию потенциала самостоятельного развития, высококачественного роста и внешней открытости, чтобы соединить не только внутренний и внешний рынки, но и импорт и экспорт. Это, безусловно, создает новые возможности для развития стран мира и расширения рыночного пространства, открывает новые горизонты для сотрудничества. Китай будет с более благоприятным бизнес-климатом и более высоким уровнем открытости содействовать формировании открытой мировой экономики сообща с другими странами. Образно говоря, Китай, вступающий в новую стадию развития, словно поезд "экспресс", катящийся с дополнительной мощью и энергией. Давайте ехать вместе на китайском экспрессе вперед к совместному развитию и процветанию.

Агентство PTI: Какой вы видите перспективу мира на китайско-индийской границе. Не могли бы вы прокомментировать, как будут сказываться на развитии китайско-индийских отношений различные взгляды двух стран на пограничные вопросы?

Ван И: Суть китайско-индийских отношений прежде всего в том, насколько две крупнейшие развивающиеся страны сумеют выстраивать добрые отношения между собой во имя совместного процветания.

Будучи двумя великими цивилизациями и соседями, быстро формирующимися экономиками современного мира с миллиардным населением, Китай и Индия обладают широкими общими интересами и огромным потенциалом сотрудничества. Имею в виду возложенную историческую миссию в улучшении благосостояния населения и ускорении развития в стране, славный долг отстаивания общих интересов развивающихся стран и продвижения процесса многополярного мира. Сходность в национальной реалии также предопределила весьма совпадающие и близкие позиции двух стран по широкому кругу актуальных тем. С этой точки зрения Китай и Индия являются отнюдь не какой-то угрозой либо соперником друг для друга, а друзьями и партнерами, которые всегда готовы к взаимной выручке, а не взаимному истощению либо изоляции.

Оставшиеся от истории пограничные споры не могут и не должны представлять собой совокупность китайско-индийских отношений. К пограничным вопросам следует подходить взвешенно и адекватно, создавать благоприятные предпосылки для их решения путем расширения и укрепления сотрудничества.

Что касается прошлогодних столкновений на границе, то кто виноват, каков вред – ясно и очевидно. Сами факты лишний раз показывают, что путем односторонней провокации проблем не решишь, верным выбором является возвращение в русло мирных переговоров. У нас позиция об урегулировании пограничных споров исключительно путем диалога и консультаций остается однозначной, при этом наша решимость в защите суверенитета и собственных интересов является достаточно твердой. Обе стороны должны упрочить имеющееся взаимопонимание, активизировать диалог и контакты, усовершенствовать механизмы контроля, сообща обеспечить мир и спокойствие в районе границ.

Рассчитываем на встречный подход индийской стороны в пользу практической реализации в этом году договоренностей лидеров двух стран – "быть друг для друга возможностями для развития, а не угрозой", чтобы принести больше благ населениям двух стран количеством в 2,7 млрд и внести больший вклад в открытие прекрасного века Азии.

Агентство CNS: За минувший год МИД проделал огромную работу по оказанию помощи соотечественникам за рубежом в борьбе с пандемией. Скажите, пожалуйста, каких новых мер еще можно ожидать от вас?

Ван И: Прошедший год действительно был довольно нелегким для китайских соотечественников за рубежом. Внезапная вспышка пандемии не только закрыла путь в родной край, но и поставила жизнь и здоровье человека под серьезную угрозу. Пользуясь случаем, выражаю искреннее чувство солидарности всем нашим соотечественникам, находящимся за пределами Китая. Как говорят, в несчастье живет счастье. Безопасность и здоровье каждого из соотечественников за рубежом ни на минуту не оставались вне внимания и заботы Компартии и правительства Китая. МИД со своими загранучреждениями объявили срочную всеобщую мобилизацию, развернули глобальную противоковидную спецоперацию по круглосуточной консульской защите.

Мидовская забота охватила все уголки мира, санитарные наборы и "пакеты Праздника весны" были доставлены более чем 5 млн согражданам в 100 с лишним стран мира, организована своевременная медпомощь зараженным соотечественникам. Круглосуточно дежурит горячая линия 12308, которая обрабатывает порядка 3000 звонков в день, что примерно в 4 раза больше, чем в обычное время. Мы оперативно отреагировали на крупные консульские дела, такие, как эвакуация китайских граждан из зоны боевых действий в Эфиопии, спасение взятых в заложники морскими пиратами соотечественников. Мы своими действиями доказываем, что никто из соотечественников не оказался вне опеки китайской дипломатии, а дипломаты Китая ни на шаг не отступят перед недугом.

Пользуясь случаем, я бы хотел вас порадовать хорошими вестями:

Первая, будет запущен проект "весенняя кампания" по проведению прививки соотечественникам за рубежом китайской или иностранной вакциной против коронавируса. Сейчас в более чем 50 стран мира наши соотечественники включились в местную программу вакцинации, в соответствии с законодательством страны пребывания также идет прививка наших сограждан китайской вакциной. Планируется создание региональных пунктов вакцинации, который будет обслуживать соотечественников, находящихся в соседних странах.

Вторая, будет применяться практика сертификации о состоянии здоровья для международного путешествия. В рамках реализации инициативы Председателя Си Цзиньпина о взаимном признании международных QR-кодов здоровья будет вводиться китайская версия электронного сертификата о состоянии здоровья для международного путешествия, проводиться взаимная проверка результата тестов и вакцинации при полной защите личных данных, с целью содействовать безопасному и бесперебойному передвижению людей.

Третья, будут запущены онлайновые зарубежные консульские услуги. В мае уже выйдет на свет мобильное приложение "консульские услуги Китая", с помощью которого соотечественники за рубежом могут обратиться к загранучреждениям, таким образом "на ладони" будет открыт самый удобный доступ на консульские услуги.

Агентство ANSA: Администрация Байдена решила вернуться в Парижское соглашение по климату. В этом году в китайском городе Куньмин состоится 15-я Конференция сторон Конвенции по биологическому разнообразию. Как Китай собирается наладить сотрудничество с США и ЕС в области изменения климата и охраны биологического разнообразия?

Ван И: Земной шар – единственный дом человечества. Совместное создание зеленой и уютной для проживания планеты во имя устойчивого развития – общий долг мирового сообщества. Охрана экологии – веление времени и безальтернативная задача, требующая полной отдачи от нас.

Китай был и остается активным сторонником экокультуры, действенным участником в глобальном управлении по климату. "Зеленые горы и изумрудные реки являются несметными сокровищами" как знаменитое видение Председателя Си Цзиньпина давно стало общим устремлением китайского народа. Китай внес достойный вклад в согласование Парижского соглашения по климату, объявил в прошлом году о национальных задачах достижения пика выбросов парниковых газов и углеродной нейтральности как очередное вложение в глобальное климатическое дело, тем самым продемонстрировал твердую решимость на воплощение новой концепции развития и создание чистого и прекрасного мира. Мы будем и впредь руководствоваться принципом общей, но дифференцированной ответственности, прилагать неустанные усилия к борьбе с изменением климата.

Китай, который в этом году примет 15-ю Конференцию сторон Конвенции по биологическому разнообразию в городе Куньмин, готов со всеми партнерами обеспечить плодотворную работу конференции, разработать новые амбициозные планы на следующее 10 лет по глобальной охране биологического разнообразия, идти дальше вперед ради сообщества жизни Земного шара.

Несмотря на различие в стадии развития и имеющихся вызовах, Китай, США и Европа несут на себе общую миссию по противодействию изменению климата, и естественно должны активизировать контакты и взаимодействие между собой, показать пример другим странам. Мы приветствуем возвращение США в Парижское соглашение по климату, при этом рассчитываем на выполнение ими взятых на себя обязательств в рамках этого процесса. Выражаем надежду, что перезагрузка китайско-американского сотрудничества по борьбе с изменением климата также позитивно скажется на "климате" в отношениях между Китаем и США.

CNR: Новая администрация США выразила готовность вернуться в СВПД, однако между Вашингтоном и Тегераном остаются серьёзные разногласия. Как вы оцениваете текущую обстановку на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива?

Ван И: Иранская ядерная проблема – одна из острейших тем, влияющих на обстановку в регионе Ближнего востока и Персидского залива. За последние 4 года вновь обострилась ситуация в данном регионе из-за одностороннего выхода Вашингтона из СВПД и его политики максимального давления на Тегеран. С учетом того, что теперь новая администрация США заявила о готовности вернуться в ядерную сделку, мы призываем Вашингтон проявить искренность, принять действенные шаги по снятию нелегальных односторонних санкций, в том числе экстерриториальных рестрикций против юридических и физических лиц третьих стран. Иран, в свою очередь, должен возобновить выполнение обязательств по СВПД и взять ответственность за ядерное нераспространение. США и Иран могли бы двигаться навстречу друг другу поэтапно и на паритете.

СВПД вряд ли позволит раз навсегда решить все проблемы на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. На основе сохранения иранской ядерной сделки китайская сторона предлагает создать площадку многостороннего диалога между странами Персидского залива для урегулирования остальных проблем, касающихся региональной безопасности. Данная площадка позволила бы заинтересованным сторонам путем коллективной консультации контролировать противоречия и разногласия, смягчить напряженность обстановки в защиту мира и стабильности в регионе.

Сингапурская газета "The Straits Times": Как Китай и страны АСЕАН будут предотвращать возможные риски конфликтов в Южно-Китайском море путем продвижения консультаций по Кодексу поведения?

Ван И: Для стран региона и международного сообщества стало совсем ясно, что в последние годы факторы нестабильности и угроза безопасности в регионе ЮКМ в основном приходят извне. Сегодня, когда Китай и страны АСЕАН достигли важного консенсуса по поддержанию мира и стабильности в ЮКМ и начали интенсивно продвигать консультации по Кодексу поведения, США и их западные союзники, которых крайне не устраивает спокойствие в этом регионе, все чаще заезжают туда для провокации под предлогом "свободной навигации". ЮКМ едва не стало их самым удобным поводом для разжигания раздора между странами данного региона с целью подорвать мир и стабильность в ЮКМ.

Многолетние усилия Китая и стран АСЕАН убедительно доказывают, что государствам региона хватает уверенности, мудрости и способности адекватно урегулировать разногласия. В будущем по вопросу ЮКМ Китай и страны АСЕАН должны идти "на двух ногах": с одной стороны, устранять помехи и продвигать консультации по Кодексу поведения в пользу скорейшей выработки юридически обязывающих, содержательных и действенных правил региона, отвечающих международному праву и потребностям вовлеченных сторон; с другой стороны, продолжать полноценное и практическое выполнение Декларации о поведении в ЮКМ для сближения позиций, укрепления доверия и содействия сотрудничеству в интересах стабильности в данном регионе.

Информационный портал "The Paper": Какова позиция Китая по ситуации в Мьянме?

Ван И: По ситуации в Мьянме хочу от имени китайской стороны выдвинуть следующие три предложения:

Первое, мир и стабильность служат предпосылкой развития государства. Выражаю надежду, что все стороны в Мьянме будут сохранять хладнокровие и сдержанность ради коренных интересов народа, устранять противоречия и разногласия путем диалога и консультаций в рамках Конституции и закона, продвигать демократическую трансформацию страны. Первостепенная задача – недопущение нового кровопролитного конфликта и снижение накала обстановки.

Второе, Мьянма – член большой асеановской семьи. Китай поддерживает приверженность АСЕАН принципам невмешательства и консенсуса, усилия АСЕАН по примирению и сближению позиций сторон. Готовы на основе уважения суверенитета Мьянмы и воли ее народа поддерживать контакт с вовлеченными сторонами, играть конструктивную роль в разрядке ситуации.

Третье, Китай и Мьянма – кровные братья и близкие соседи, разделяющие общую судьбу. Политика Китая о дружбе с Мьянмой ориентирована на весь мьянманский народ. Мы поддерживаем традиционные дружественные контакты со всеми политическими силами Мьянмы, в том числе Национальной лигой за демократию. В Мьянме дружба с Китаем всегда находит единогласную поддержку со стороны широких кругов общественности. Как бы ни изменялась ситуация в Мьянме, решимость Китая в продвижении отношений с ней и курс Китая на дружбу и сотрудничество остаются непоколебимыми.

Кубинское информационное агентство "Пренса Латина": Какой перспективу китайско-латиноамериканских отношений в постковидную эпоху вы видите? Какие конкретные шаги можно ожидать от Китая для оказания помощи в ликвидации эпидемии?

Ван И: Прошедший год ознаменован 60-летием установления дипотношений между Китаем и странами Латинской Америки. Мы, помогая друг другу в борьбе с эпидемией и сообща преодолевая трудности в восстановлении экономики, на деле показали, что настоящая дружба не знает расстояния.

После вспышки коронавирусной инфекции председатель Си Цзиньпин и лидеры целого ряда латиноамериканских государств обменялись посланиями и телеграммами, ведут нашу совместную борьбу с ковидом во имя общего процветания. Китай предоставил 30 латиноамериканским странам более чем 34 млн. единиц срочно необходимых медицинских техник, организовал больше 40 онлайн-конференций для обмена опытом, доставляется вакцина от коронавируса в 12 нуждающиеся страны данного региона. В прошлом году были достигнуты новые результаты в торгово-экономическом сотрудничестве между Китаем и Латинской Америкой. Речь идет об увеличении объема экспорта из Латинской Америки в Китай, который уже третий год подряд превышает 300 млрд долларов США. По оценке Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна при ООН, сотрудничество с Китаем стало важным стимулом устойчивого и динамичного развития экономики Латинской Америки. Хочу констатировать, что пандемия нисколько не помешала китайско-латиноамериканскому сотрудничеству, а только сблизила народы Китая и Латинской Америки, укрепила общие интересы между ними.

Чилийский поэт Пабло Неруда сказал: "То, что заставляет вас верить, что в мире есть действительно хорошие вещи; то, что убеждает вас, что есть дверь, готовая для вас, чтобы открыть ее, - это вечная дружба". Китай будет и впредь с латиноамериканскими друзьями углублять дружбу и сотрудничество в интересах формирования между Китаем и Латинской Америкой сообщества единой судьбы на благо народов наших стран.

Газета "China Daily": Задам вопрос от имени интернет-пользователей. Мы заметили, что некоторые иностранные, в первую очередь западные СМИ предпочитают делать репортажи о Китае с избирательным подходом. Еще в яньаньские времена американский журналист Эдгар Сноу в своей книге "Красная звезда над Китаем" впервые ознакомил мир с КПК. Как вы считаете, сегодня можно ожидать "второго Сноу" среди иностранных журналистов?

Ван И: Я прежде всего хотел бы воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить представителей зарубежных СМИ за усердную работу. Пресса - важный мост для сближения стран мира. С момента вспышки эпидемии коронавирусной инфекции в прошлом году многие иностранные корреспонденты безотлучно находятся на своих вахтах и рассказывают всему миру о том, как китайский народ борется с эпидемией. Ваши усилия заслуживают самой высокой оценки.

80 с лишним лет назад в Яньань, городок на севере провинции Шэньси, приехали иностранные журналисты, в том числе Эдгар Сноу, Анна Стронг и Агнес Смедли. Они объективно и беспристрастно доносили до внешнего мира свои впечатления и мысли о Китае. Эдгар Сноу сам не был коммунистом, тем не менее, он смотрел на КПК без всяких идеологических предрассудков, в своих репортажах всегда исходил из реальных фактов, стремился к истине и справедливости. Его высокий профессионализм и моральное качество заслужили уважения у всех. Он всю жизнь посвятил укреплению взаимопонимания между народами Китая и США, до сих пор остался в сердцах китайского народа.

Сегодня Китаю нужно больше знать мир, а миру - больше знать Китай. Как бы ни изменилось время, СМИ должны строго придерживаться профессиональной этики. Надеюсь, что иностранные журналисты не будут применять к своей камере никаких "фильтров" в отношении Китая, ни украшающего, ни омрачающего. Репортаж будет замечательным и насыщенным, выдержать испытание временем, если только он является истинным, объективным и справедливым. Выражаем надежду, что в новую эпоху из зарубежных журналистов выйдет целая плеяда "Сноу нашего времени".

В завершении сегодняшней пресс-конференции хотел бы вам сообщить, что через месяц наступает годовщина снятия карантина города Уханя и провинции Хубэй. Героический народ Хубэя и Уханя, понеся огромные потери ради интересов Отчизны и победы Китая над COVID-19, внес весомый вклад в глобальную борьбу с пандемией. МИД Китая планирует провести в весенние дни апреля специальную презентацию провинции Хубэй, где весь мир увидит новый облик провинции, вышедшей окрепшей из пандемии, получит при этом новые возможности для сотрудничества с Хубэем. Будем рассчитывать на ваше внимание и поддержку.

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