Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - В ТОО "СК-Фармация" прокомментировали информацию касательно гуманитарной помощи из Катара, передает Kazakhstan Today.

8 и 9 июля 2020 года в социальных сетях распространилась информация о поступлении в аптеки товара, предположительно прибывшего в качестве гуманитарной помощи из Катара.

Решением Государственной комиссии по чрезвычайному положению на время действия режима чрезвычайного положения ТОО "СК-Фармация" определено единым оператором по распределению гуманитарной помощи. Единый дистрибьютор принимает всю поступающую гуманитарную помощь, по согласованию с Министерством здравоохранения формирует разнарядку, равномерно распределяя между регионами, и обеспечивает транспортировку товаров, поступающих от благотворителей. Логистические процедуры производятся за счет средств компании", - сообщили в пресс-службе ТОО "СК-Фармация".

По данным компании, за период чрезвычайного положения в страну поступила гуманитарная помощь из США, Китая, Южной Кореи, Японии, Турции, Индии, ОАЭ и Пакистана, крупнейшие казахстанские (Abdi Ibrahim, Казатомпром, Bayer Казахстан, ТОО "Текнолоджиз Казахстан", ТОО "A.N.P.", ТОО "ABMG Expert"), а также глобальные компании (Alibaba Foundation, Sandoz, АстраЗенека (Уси) Трейдинг Ко., Лтд., UNISO, Miniso, China Construction Bank, Abdi Ibrahim Turkey) направляли в Казахстан гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией в стране. Вся поступающая помощь распределялась между управлениями здравоохранения для дальнейшего распределения для медицинских организаций, вовлеченных в работу по борьбе с КВИ.

Однако с завершением режима чрезвычайного положения 11 мая 2020 года были завершены и функции оператора по распределению гуманитарной помощи", - отметили в "СК-Фармация".

По информации пресс-службы, гуманитарная помощь из Катара прибыла в Казахстан 21 мая 2020 года. К этому моменту в связи с завершением режима чрезвычайного положения истекли функции ТОО "СК-Фармация" в качестве оператора по распределению гуманитарной помощи.

Кроме того, на прибывшие из Катара медицинские изделия не были представлены товаросопроводительные документы, а также документы, подтверждающие качество товара, необходимые для оформления разрешения на разовый ввоз медицинских изделий - обязательного разрешительного документа, без которого не разрешается применение медицинских изделий в стране. В этой связи ТОО "СК-Фармация" направило запрос в МИД РК для отработки вопроса по предоставлению всех необходимых документов. Разрешение на разовый ввоз на медицинские изделия было получено лишь 25 июня 2020 года", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в компании, 4 июля 2020 года приказом министра здравоохранения РК ТОО "СК-Фармация" вновь было определено оператором по получению гуманитарной помощи.

Сразу после получения всех необходимых документов полученные в качестве гуманитарной помощи медицинские изделия были равномерно распределены между регионами. В настоящий момент они находятся на складах Единого дистрибьютора и готовы к отгрузке в адрес управлений здравоохранения. Склады хранения оснащены системами видеонабдюдения, при приемке медицинские организации строго проверяют полученный товар, и сверяют с накладными, ответственные лица подписывают акты приема-передачи", - уточнили в ТОО.

Сообщается, что в рамках гуманитарной помощи, полученной Казахстаном от Катара, поступили: 22 тысячи одноразовых защитных масок; медицинские защитные маски N95 в количестве 67000 штук; одноразовые маски 175x95mm в количестве 74 000 штук; хирургические маски 17.5cm x 9.5cm в количестве 20 000 штук; медицинские защитные маски N95 в количестве 2500 штук; медицинские одноразовые маски LONNY в количестве 39 825 штук; защитные санитарные маски 17.5cm x 9.5cm в количестве 119 918 штук; маски для лица 17.5x9.5cm в количестве 96 000 штук; одноразовые защитные маски для лица в количестве 3900 штук; пластиковые маски в количестве 9350 штук; пластиковые маски 330x220mm в количестве 2880 штук; специальный костюм 175(L) в количестве 560 штук; защитный костюм 185cm (XXL) в количестве 40 штук; медицинский защитный костюм (одноразового использования 170, 175, 180 cm) в количестве 2760 штук; костюм хирургический (L) в количестве 32 600 штук; защитные очки OBAOLAY в количестве 29 990 штук.

Что касается гуманитарной помощи в виде финансовой помощи от крупных казахстанских бизнесменов, по информации в СМИ она направлялась в фонд "Бiргемiз", в ТОО "СК-Фармация" не поступала", - сообщили в компании.

Напомним, ранее в соцсети появился пост казахстанки, которая сообщила, что СК "Фармация" 50 дней держит на складах гумпомощь из Катара, в то время, когда в стране наблюдается дефицит лекарств.

Борт drimliner компании Qatar airlines приземлился 21 мая 2020 года. За это время Казахстан вышел на первое место по скорости распространения COVID-19. Ситуация в стране катастрофическая. Медики заражаются и умирают. Их фото каждый день разрывают Фейсбук. А СК Фармация, единственный оператор гуманитарной помощи в РК, на минуточку, преспокойненько 50 дней держит на складе гуманитарную помощь в виде средств защиты. 50 дней компания решает кому и сколько отгрузить", - написала пользователь Facebook Наргиз Северная.

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